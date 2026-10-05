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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोIndira Ekadashi 2026: श्राद्ध कर लिया, तो क्या व्रत भी जरूरी है?

Indira Ekadashi 2026: श्राद्ध कर लिया, तो क्या व्रत भी जरूरी है?

Indira Ekadashi 2026: पितृ पक्ष में श्राद्ध करने के बाद क्या इंदिरा एकादशी का व्रत भी रखना जरूरी है? पद्म पुराण के आधार पर समझें श्राद्ध, विष्णु उपासना और पितरों को पुण्य समर्पित करने में अंतर.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 05 Oct 2026 01:33 PM (IST)
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Indira Ekadashi 2026: पितरों की तिथि पर श्राद्ध हो चुका है. घर में उनके पसंद का भोजन बना. ब्राह्मण भोजन और दान भी किया गया. अब कल, 6 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी है. इस व्रत को भी पितरों की सद्गति से जोड़ा जाता है. ऐसे में सवाल सीधा है कि पितरों के लिए श्राद्ध कर लिया, तो क्या व्रत भी रखना जरूरी है? नहीं रखा तो क्या कोई कमी रह जाएगी?

श्राद्ध के बाद इंदिरा एकादशी का व्रत रख सकते हैं. लेकिन इस व्रत को न रखने भर से किया हुआ श्राद्ध अधूरा हो गया, ऐसा नहीं है. दोनों अलग धार्मिक कर्म हैं.

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श्राद्ध के बाद व्रत रखने का उद्देश्य क्या है?

श्राद्ध में पितरों के निमित्त निर्धारित कर्म और अर्पण किए जाते हैं. एकादशी व्रत में श्रद्धालु संयम रखकर भगवान विष्णु की उपासना करता है. इंदिरा एकादशी में इस उपासना का पुण्य दिवंगत पूर्वजों के कल्याण के लिए समर्पित करने का भाव जुड़ता है.

इसलिए इसे श्राद्ध दोबारा करना नहीं समझें. आपने पितरों के निमित्त श्राद्ध किया. अब व्रत रखते हैं, तो विष्णु उपासना के माध्यम से उनके कल्याण की प्रार्थना करते हैं. यही दोनों के बीच समझने वाला अंतर है.

पद्म पुराण में क्या प्रमाण मिलता है?

पद्म पुराण के में इंदिरा एकादशी का वर्णन मिलता है. देवर्षि नारद राजा इंद्रसेन को उनके दिवंगत पिता का संदेश देते हैं. पिता चाहते हैं कि पुत्र इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य उन्हें अर्पित करे.

नारद जी इसकी विधि बताते हैं. दशमी पर श्राद्ध और एक बार भोजन, एकादशी पर उपवास तथा विष्णु पूजा, फिर द्वादशी पर श्राद्ध और भोजन का उल्लेख मिलता है.

यहां ध्यान देने वाली बात है कि विधान में श्राद्ध और उपवास, दोनों मौजूद हैं. व्रत को श्राद्ध की जगह रखकर बाकी कर्म छोड़ देने की बात नहीं कही गई है. यही इस सवाल का शास्त्रीय आधार है.

क्या व्रत से छूटा हुआ श्राद्ध पूरा हो जाएगा?

केवल व्रत रखकर यह मान लेना कि छूटा हुआ श्राद्ध भी हो गया, उचित नहीं. इंदिरा एकादशी की कथा में व्रत, विष्णु पूजा और पितरों के निमित्त कर्म साथ बताए गए हैं.

यदि निर्धारित श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार विधि जानें. व्रत रखने का निर्णय अलग लें. दोनों को एक-दूसरे का विकल्प बना देने से धार्मिक कर्म का उद्देश्य ही बदल जाता है.

पुण्य पितरों को समर्पित करने का अर्थ क्या है?

इसका अर्थ है अपनी साधना के फल को पूर्वजों के कल्याण के निमित्त अर्पित करने का संकल्प. राजा इंद्रसेन की कथा का केंद्र भी यही है कि व्रत पुत्र करता है और पुण्य पिता को समर्पित करता है. इसे धार्मिक विश्वास के रूप में समझें.

व्रत रखना चाहते हैं, तो अपनी क्षमता और परंपरा के अनुसार स्वरूप चुनें. शास्त्र भी संकल्प में शारीरिक क्षमता का ध्यान रखने की बात करते हैं.

श्राद्ध कर चुके हैं, तो इंदिरा एकादशी का व्रत एक्स्ट्रा पूजा के रूप में रख सकते हैं. इसे अपने किए हुए श्राद्ध की वैधता की परीक्षा न बनाएं. और व्रत रखा है, तो उसे निर्धारित श्राद्ध पूरा होने का प्रमाण भी न मानें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों के विशेषज्ञ है और लेखन करते हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 05 Oct 2026 01:33 PM (IST)
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