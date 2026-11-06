Aaj Ka Rashifal 6: 6 नवंबर 2026, शुक्रवार के राशिफल में सिंह के लिए बचत और पारिवारिक धन, मीन के लिए व्यापारिक साझेदारी और कुंभ के लिए साझा पैसों का हिसाब प्रमुख विषय हैं.

धनतेरस पर खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी जरूरत और बजट पहले तय करें. आज चंद्रमा कन्या राशि में रहेगा और हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

पढ़ें मेष से मीन तक नौकरी, कारोबार और रिश्तों के ज्योतिषीय संकेत, साथ ही राहुकाल और धनतेरस पूजा का समय.

मेष राशि: 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)

दफ्तर की राजनीति और प्रतिद्वंद्वियों की चालों पर आपकी व्यावहारिक रणनीति भारी पड़ने वाली है. आपकी राशि से छठे भाव में कन्या राशि का चंद्रमा संचरित हो रहा है, जिस पर चंद्रमा के अपने ही हस्त नक्षत्र की मजबूत पकड़ रहेगी. पंचांग के अनुसार आज सुबह 10:32 बजे तक द्वादशी तिथि रहेगी और उसके तुरंत बाद त्रयोदशी तिथि प्रभावी हो जाएगी. इसलिए रमा एकादशी का व्रत रखने वाले जातक सुबह 10:32 बजे से पहले अपना पारण अनिवार्य रूप से संपन्न कर लें. दोपहर से त्रयोदशी लगने के कारण शाम को धनतेरस (धनत्रयोदशी) की रौनक शुरू हो जाएगी, जो आपके अटके हुए कानूनी और वित्तीय मामलों को सुलझाने के साथ-साथ शुभ खरीदारी के बेहतरीन अवसर भी लेकर आएगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी तेज कार्यशैली और सूक्ष्म विश्लेषण की बदौलत पुरानी पेंडिंग फाइलों का तेजी से निपटारा होगा. लीगल एडवाइजरी, बैंकिंग, फॉरेंसिक ऑडिट, मेडिकल सप्लाई और टेक्निकल कंसल्टेंसी से जुड़े मेष राशि के लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से ठोस समर्थन मिलेगा. धनतेरस और दीपोत्सव के चलते हार्डवेयर, औजार, ऑटोमोबाइल और सुरक्षा उपकरणों के कारोबारियों के पास ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ेगी. कार्यस्थल पर किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और अपने रूटीन टारगेट्स को दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ पूरा करने पर ध्यान लगाएं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

बकाया कर्जों की वसूली और लोन से जुड़े पेपर्स को अंतिम रूप देने के लिए दिन काफी अनुकूल संकेत दे रहा है. धनतेरस के पावन पर्व पर मेष राशि के जातकों के लिए तांबे के बर्तन, सोने-चांदी के सिक्के, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या भूमि से जुड़े सौदे करना विशेष लाभकारी माना जाता है. खरीदारी या वित्तीय अनुबंधों के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. वहीं सुबह 10:09 से 11:32 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी भी प्रकार की बड़ी खरीदारी करने, अनजान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भुगतान करने या किसी को धन उधार देने से पूरी तरह परहेज रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में त्योहार की चहल-पहल और गोवत्स द्वादशी की पूजा से वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ घरेलू बजट, घर के साजो-सामान और शाम की धनतेरस पूजा को लेकर तालमेल बहुत शानदार रहेगा. प्रेम संबंधों में छोटी-मोटी कमियां निकालने या पुराने मुद्दों को कुरेदने से बचें. एक-दूसरे के काम और प्राथमिकताओं का सम्मान करने से रिश्ते में नई ताजगी आएगी. शाम के समय पूरे परिवार के साथ मिलकर आंगन और मुख्य द्वार पर दीये सजाना मानसिक सुकून देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

नीट, डिफेंस, बैंकिंग और राज्य स्तरीय तकनीकी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए आज का दिन स्पीड और एक्यूरेसी में सुधार लाने का है. हस्त नक्षत्र के प्रभाव से गणितीय प्रश्नों और तार्किक सिद्धांतों को तेजी से सुलझाने में मदद मिलेगी. त्योहार के माहौल में अपनी पढ़ाई का रूटीन न बिगड़ने दें. आज हल किए गए पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र आगामी टेस्ट्स में आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देंगे.

सेहत (Health & Wellness)

ऊर्जा का स्तर दिनभर ऊंचा रहेगा, लेकिन काम के दबाव में खाना स्किप करने से पेट में जलन या गैस की शिकायत हो सकती है. त्योहार की भागदौड़ में बाहर के बासी व बहुत अधिक तीखे पकवानों से दूरी बनाए रखें. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए दिनभर गुनगुना पानी पीते रहें और देर रात तक जागने के बजाय समय पर नींद पूरी करें.

उपाय

शाम को प्रदोष काल में घर की चौखट पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक चौमुखा दीपक (यम दीपम) जरूर प्रज्वलित करें. भगवान धन्वंतरि और मां महालक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर बताशे का भोग लगाएं और 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' का शांत मन से 11 बार जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या कन्या को फल अथवा पठन सामग्री भेंट करना कार्यक्षेत्र की अड़चनों को दूर करेगा.

वृषभ राशि: 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)

रचनात्मक विचारों को धरातल पर उतारने और अपनी सूझबूझ से सही फैसले लेने के लिए आज का दिन बेहतरीन मौके बना रहा है. आपकी राशि से पांचवें त्रिकोण भाव में कन्या राशि का चंद्रमा गोचर कर रहा है, जिस पर चंद्रमा के अपने हस्त नक्षत्र की ऊर्जा सक्रिय रहेगी. पंचांग के मुताबिक सुबह 10:32 बजे तक ही द्वादशी तिथि का मान है, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रभावी हो जाएगी. इसलिए जिन लोगों ने रमा एकादशी का व्रत रखा था, वे सुबह 10:32 बजे से पहले अपना पारण जरूर पूरा कर लें. दोपहर से त्रयोदशी लगने के कारण शाम को धनतेरस (धनत्रयोदशी) का दीपोत्सव और खरीदारी का उल्लास शुरू हो जाएगा, जो आपके निजी और पारिवारिक जीवन में नई खुशियां जोड़ेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी मौलिक सोच और स्मार्ट वर्किंग स्टाइल को सीनियर्स से खुलकर सराहना मिलेगी. डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, मीडिया, वेल्थ मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी और उच्च शिक्षा से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी विशेषज्ञता साबित करने का है. धनतेरस के उपलक्ष्य में आभूषण, होम डेकोर, फैशनेबल वस्त्र और लक्जरी सामानों के व्यापारियों के काउंटर पर ग्राहकों का भारी फुटफॉल रहेगा. ऑफिस में किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए माहौल आपके अनुकूल है. सहकर्मियों के साथ मिलकर काम निपटाने से नतीजे उम्मीद से बेहतर आएंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पुराने निवेशों से रिटर्न मिलने और अतिरिक्त आय के स्रोत खुलने से आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा. धनतेरस के पावन पर्व पर वृषभ राशि वालों के लिए चांदी के सिक्के या बर्तन, वाहन, नया गैजेट, सजावटी वस्तुएं अथवा सफेद धातु का सामान खरीदना अत्यंत मंगलकारी माना जाता है. खरीदारी या महत्वपूर्ण वित्तीय फैसलों के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे शुभ रहेगा. वहीं सुबह 10:09 से 11:32 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा, इसलिए इस सवा घंटे के दौरान किसी बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर करने, बड़ी नकदी निकालने या जोखिम भरे सौदों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

संतान की किसी उपलब्धि या समझदारी से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. गोवत्स द्वादशी की पारंपरिक पूजा और शाम के दीपदान को लेकर घर के सभी सदस्य सक्रिय और उत्साहित नजर आएंगे. जीवनसाथी के साथ घरेलू बजट और आगामी दीपोत्सव की खरीदारी को लेकर बेहतरीन तालमेल बना रहेगा. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के प्रति आदर और स्नेह बढ़ेगा. साथी को कोई मनपसंद उपहार देकर रिश्ते में नया उत्साह भरा जा सकता है. शाम को पूरे परिवार के साथ मिलकर घर की साज-सज्जा करना मन को असीम संतोष देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

फाइन आर्ट्स, मैनेजमेंट, सिविल सर्विसेज और रिसर्च से जुड़े विद्यार्थियों के लिए आज का दिन जटिल कॉन्सेप्ट्स को सुलझाने का है. हस्त नक्षत्र का प्रभाव आपकी याददाश्त और विश्लेषणात्मक समझ को मजबूत बनाएगा. त्योहार की भागदौड़ के बीच अपनी पढ़ाई के तय घंटों से समझौता न करें. आज तैयार किए गए शॉर्ट नोट्स आगामी परीक्षाओं में आपकी मेरिट सुधारने का काम करेंगे.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप खुद को तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन त्योहारी मिठाइयों और बहुत अधिक चिकनाई वाले व्यंजनों से संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. ज्यादा मीठे या गरिष्ठ भोजन से पेट में भारीपन या सुस्ती आ सकती है. बदलते मौसम के असर से बचने के लिए दिनभर गुनगुने पानी का सेवन जारी रखें और रात को समय पर सोने की आदत न छोड़ें ताकि मानसिक ताजगी बनी रहे.

उपाय

शाम को प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक चौमुखा दीपक (यम दीपम) प्रज्वलित करें. मां महालक्ष्मी और भगवान कुबेर के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाएं और 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी कन्या अथवा जरूरतमंद को वस्त्र या मिष्ठान्न भेंट करना घर में सुख-समृद्धि और स्थायित्व को बढ़ाएगा.

मिथुन राशि: 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)

घरेलू जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में स्पष्ट फैसले लेने के लिए आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा. आपकी राशि से चौथे भाव में कन्या राशि का चंद्रमा गोचर कर रहा है, जिस पर चंद्रमा के अपने ही हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. पंचांग के अनुसार आज सुबह 10:32 बजे तक द्वादशी तिथि का मान है, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी. जिन लोगों ने रमा एकादशी का व्रत रखा है, वे सुबह 10:32 बजे से पहले अपना पारण अनिवार्य रूप से कर लें. दोपहर से त्रयोदशी लगने के कारण शाम को धनतेरस (धनत्रयोदशी) का दीपोत्सव और शुभ खरीदारी शुरू हो जाएगी, जिससे घर में सुख-साधनों की वृद्धि होगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

ऑफिस में आपकी कागजी पकड़ और तार्किक समझ के चलते अटके हुए प्रोजेक्ट्स में गति आएगी. पब्लिशिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, रियल एस्टेट, हार्डवेयर, स्टेशनरी और लॉजिस्टिक्स से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन काफी फलदायी रहने वाला है. धनतेरस के उपलक्ष्य में होम डेकोर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज और रसोई के आधुनिक उपकरणों के व्यापारियों की दुकानों पर ग्राहकों का तांता लगा रहेगा. कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की गॉसिप से दूर रहें और अपने हिस्से का काम समय पर पूरा करके उच्चाधिकारियों के सामने प्रस्तुत करें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पुराने बकाये की वसूली और घरेलू संपत्तियों के सौदों से नकद आवक बेहतर रहने के संकेत हैं. धनतेरस के इस पावन पर्व पर मिथुन राशि के जातकों के लिए कांसे या पीतल के बर्तन, पन्ना रत्न, गैजेट्स, वाहन अथवा घर के लिए उपयोगी टिकाऊ सामान की खरीदारी करना अत्यंत समृद्धिकारक माना जाता है. खरीदारी या महत्वपूर्ण वित्तीय फैसलों के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. वहीं सुबह 10:09 से 11:32 बजे तक राहुकाल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी भी प्रकार के बड़े चेक काटने, नई खरीदारी करने या बिना लिखा-पढ़ी के अग्रिम भुगतान करने से बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में उत्सव का उल्लास और आत्मीयता का माहौल बना रहेगा. माता जी का स्नेह और संबल आपके मनोबल को मजबूत रखेगा. गोवत्स द्वादशी और धनतेरस के स्वागत के लिए परिजन मिलकर घर के मुख्य द्वार और आंगन की सजावट में हाथ बंटाएंगे. दांपत्य जीवन में घरेलू प्राथमिकताओं और बजट को लेकर एकमत राय रहेगी, जिससे आपसी सामंजस्य गहरा होगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ खुलकर बातचीत करें और त्योहार की खुशियों में उनकी पसंद का भी पूरा ख्याल रखें.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आर्किटेक्चर, कंप्यूटर साइंस, जनसंचार और राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करने का है. हस्त नक्षत्र का प्रभाव सैद्धांतिक ज्ञान को समझने और उसे लंबे समय तक याद रखने में मददगार होगा. त्योहारों के शोरगुल के बीच अपने अध्ययन के निश्चित घंटों से समझौता न करें और कमजोर विषयों के रिवीज़न पर पूरा ध्यान दें.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन बदलते मौसम और लगातार भागदौड़ के कारण सीने में जकड़न, कफ की प्रवृत्ति या गले में हल्की खराश हो सकती है. बहुत अधिक ठंडे पेय पदार्थों, आइसक्रीम और बासी पकवानों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पिएं और सुबह ताजी हवा में हल्का प्राणायाम अवश्य करें ताकि श्वसन तंत्र ठीक रहे.

उपाय

शाम को प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक चौमुखा दीपक (यम दीपम) प्रज्वलित करें. भगवान धन्वंतरि और मां महालक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें हरे फल या खीर का भोग लगाएं और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी विद्यार्थी या जरूरतमंद को पठन सामग्री, फल अथवा वस्त्र भेंट करना घर में सुख-समृद्धि और स्थिरता को बढ़ाएगा.

कर्क राशि: 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)

अपनी कार्यक्षमता, संपर्कों के दायरे और तुरंत फैसला लेने के हुनर को आजमाने के लिए आज का दिन शानदार अवसर लेकर आया है. आपकी राशि से तीसरे भाव में कन्या राशि का चंद्रमा गोचर कर रहा है, जिस पर चंद्रमा के अपने ही हस्त नक्षत्र की ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय रहेगी. पंचांग के अनुसार आज सुबह 10:32 बजे तक द्वादशी तिथि का प्रभाव रहेगा और उसके तुरंत बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. इसलिए रमा एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालु सुबह 10:32 बजे से पहले अपना व्रत पारण निश्चित रूप से पूरा कर लें. दोपहर से त्रयोदशी लगने के कारण शाम को धनतेरस (धनत्रयोदशी) का दीपोत्सव और शुभ खरीदारी शुरू हो जाएगी, जिससे आपके साहस और उद्यम में नई ऊर्जा का संचार होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

दफ्तर में आपकी संवाद शैली और तुरंत एक्शन लेने के अंदाज से सहकर्मियों के बीच आपका प्रभाव बढ़ेगा. मीडिया, मार्केटिंग, कूरियर सेवाएं, पब्लिशिंग, सप्लाई चेन और टेलीकॉम से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए नए सौदों को अंतिम रूप देने का यह बेहतरीन समय है. धनतेरस के उपलक्ष्य में पैकेजिंग, दैनिक उपयोग की वस्तुओं, किराना और उपहार सामग्री के कारोबारियों की दुकानों पर ग्राहकों की जबरदस्त आवाजाही रहेगी. कार्यस्थल पर किसी भी महत्वपूर्ण कागजी पत्राचार को पूरी तरह स्पष्ट रखें और टीम के साथ तालमेल बनाकर पेंडिंग टास्क पूरे करें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

व्यावसायिक यात्राओं और पुराने संपर्कों से धन का आगमन सुचारू रहेगा, जिससे त्योहारी बजट संतुलित बना रहेगा. धनतेरस के इस शुभ अवसर पर कर्क राशि के जातकों के लिए चांदी के बर्तन या सिक्के, पीतल के दीये, घरेलू उपयोगी वस्तुएं, नया वाहन अथवा वस्त्र खरीदना अत्यंत फलदायी और समृद्धिकारक माना जाता है. खरीदारी या महत्वपूर्ण वित्तीय फैसलों के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. वहीं सुबह 10:09 से 11:32 बजे तक राहुकाल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी भी प्रकार का जोखिम भरा निवेश करने, नकदी उधार देने या जल्दबाजी में ऑनलाइन खरीदारी करने से बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

छोटे भाई-बहनों के साथ मिलकर घर की साज-सज्जा और गोवत्स द्वादशी व धनतेरस की तैयारियों में उत्साह बना रहेगा. जीवनसाथी का सहयोगात्मक दृष्टिकोण घरेलू व्यवस्था को आसान बनाएगा, जिससे दांपत्य जीवन में भरोसा और गहरा होगा. प्रेम संबंधों में बातचीत के दौरान शब्दों की मर्यादा रखें और पुरानी बातों को तूल देने के बजाय वर्तमान पलों का आनंद लें. शाम के समय पूरे परिवार के साथ मिलकर घर की देहरी पर दीप प्रज्वलित करना मन को असीम शांति देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

जनसंचार, कोडिंग, डिफेंस, रेलवे और पैरामेडिकल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन स्पीड और एक्यूरेसी में सुधार का है. हस्त नक्षत्र का प्रभाव शॉर्ट नोट्स तैयार करने और विश्लेषणात्मक प्रश्नों को तेजी से हल करने में बहुत मददगार होगा. त्योहार की गहमागहमी के बीच भी अपनी पढ़ाई का समय तय रखें. आज की गई एकाग्र पढ़ाई आगामी टेस्ट्स में आपकी स्थिति मजबूत करेगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे, लेकिन भारी वजन उठाने या लगातार भागदौड़ करने से गर्दन, बाहों या कंधों की मांसपेशियों में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच-बीच में थोड़ा विश्राम लें और हल्की स्ट्रेचिंग जरूर करें. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए गले का ध्यान रखें, बहुत अधिक ठंडे पानी और तले-भुने भोजन से परहेज करें तथा दिनभर गुनगुना पानी पीते रहें.

उपाय

शाम को प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक चौमुखा दीपक (यम दीपम) प्रज्वलित करें. भगवान धन्वंतरि और मां महालक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें दूध से बनी मिठाई या बताशे का भोग लगाएं और 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद को सफेद अन्न, फल या वस्त्र भेंट करना मानसिक शांति और सौभाग्य को बढ़ाएगा.

सिंह राशि: 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)

अपनी संचित पूंजी को बढ़ाने, पैतृक संपत्ति के मामलों को सुलझाने और पारिवारिक साख को चमकाने के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल साबित होगा. आपकी राशि से दूसरे यानी धन और कुटुंब भाव में कन्या राशि का चंद्रमा गोचर कर रहा है, जिस पर चंद्रमा के अपने ही हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. पंचांग के अनुसार आज सुबह 10:32 बजे तक द्वादशी तिथि का मान रहेगा और उसके तुरंत बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. इसलिए जिन लोगों ने रमा एकादशी का व्रत धारण किया था, वे सुबह 10:32 बजे से पहले अपना पारण अनिवार्य रूप से संपन्न कर लें. दोपहर से त्रयोदशी लगने के कारण शाम को धनतेरस (धनत्रयोदशी) का महापर्व और शुभ खरीदारी शुरू हो जाएगी, जिससे आपके परिवार में समृद्धि और उत्सव का उल्लास दोगुना होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

दफ्तर में आपकी मुखर वाणी, नेतृत्व क्षमता और सटीक आर्थिक विश्लेषण की वजह से प्रबंधन में आपकी पकड़ और मजबूत होगी. बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, टैक्स कंसल्टेंसी, ज्वैलरी निर्माण और सरकारी ठेकों से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन बड़े समझौते करने का है. धनतेरस और आगामी दीपोत्सव के चलते सर्राफा, कांसा-तांबा बर्तन, मिठाई और पूजा सामग्री के व्यापारियों की दुकानों पर ग्राहकों का तांता लगा रहेगा. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से काम लेते समय अपने लहजे में शालीनता बनाए रखें. तार्किक निर्देशों से काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पुराने बकाये की वसूली और पारिवारिक बचत से आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी. धनतेरस के इस शुभ अवसर पर सिंह राशि के जातकों के लिए सोने के सिक्के या आभूषण, पीतल के कलश या बर्तन, नई गाड़ी अथवा भूमि-भवन से जुड़े दस्तावेज तैयार करना अत्यंत मंगलकारी माना जाता है. खरीदारी या महत्वपूर्ण वित्तीय फैसलों के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं सुबह 10:09 से 11:32 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी भी प्रकार का नया वित्तीय जोखिम लेने, बड़ी नकदी निकालने या उधार लेन-देन से पूरी तरह परहेज रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

कुटुंब में मेहमानों की आवाजाही और गोवत्स द्वादशी व धनतेरस की पारंपरिक पूजा से घर का माहौल बहुत गरिमामय और सुखद बना रहेगा. परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और पैतृक मसलों पर परिजनों के बीच सौहार्दपूर्ण सहमति बनेगी. जीवनसाथी के साथ त्योहारी बजट और उपहारों के चयन को लेकर तालमेल बेहतरीन रहेगा. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के प्रति आदर और विश्वास बढ़ेगा. शाम के समय साथी को कोई खास उपहार देकर रिश्ते में मधुरता बढ़ाई जा सकती है.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन आंकड़ों और केस स्टडीज के रिवीज़न का है. हस्त नक्षत्र का प्रभाव स्मरण शक्ति और तार्किक स्पष्टता को तेज करेगा. त्योहारों की गहमागहमी के बीच भी अपने पढ़ाई के स्लॉट से समझौता न करें. आज तैयार किए गए शॉर्ट नोट्स आने वाली परीक्षाओं में आपके प्रदर्शन को शीर्ष पर ले जाएंगे.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत अधिक मीठे और गरिष्ठ खान-पान से गले में खराश, टॉन्सिल या दांतों में संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. त्योहार के पकवानों का आनंद लेते समय गरिष्ठ चीजों से थोड़ा परहेज रखें. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए हल्का गुनगुना पानी पीते रहें और देर रात तक जागने के बजाय समय पर विश्राम करने की आदत बनाए रखें.

उपाय

शाम को प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक चौमुखा दीपक (यम दीपम) प्रज्वलित करें. भगवान धन्वंतरि और मां महालक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें मखाने की खीर अथवा पीले फल अर्पित करें और 'ॐ ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र, अन्न या फल भेंट करना धन-समृद्धि और पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि कराएगा.

कन्या राशि: 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)

व्यक्तित्व को निखारने, मानसिक संशय को दूर करने और अपनी कार्यक्षमता के दम पर पहचान बनाने के लिए आज का दिन विशेष ऊर्जावान रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में संचरित रहेगा, जिस पर चंद्रमा के अपने ही हस्त नक्षत्र का गहरा प्रभाव बना रहेगा. पंचांग के अनुसार आज सुबह 10:32 बजे तक द्वादशी तिथि का मान है और उसके तुरंत बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. इसलिए जिन व्रतियों ने रमा एकादशी का उपवास किया है, वे सुबह 10:32 बजे से पहले अपना पारण अवश्य संपन्न कर लें. दोपहर से त्रयोदशी लगने के कारण शाम को धनतेरस (धनत्रयोदशी) का महापर्व और शुभ खरीदारी शुरू होगी, जिससे आपका आत्मविश्वास और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा दोनों शिखर पर रहेंगे.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

दफ्तर में आपकी कार्यशैली में अद्भुत अनुशासन और बारीक विश्लेषण देखने को मिलेगा, जिससे जटिल फाइलों और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स का निपटारा बहुत तेजी से होगा. ऑडिट, डेटा मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अकाउंटिंग और कंसल्टेंसी से जुड़े पेशेवरों के लिए आज का दिन अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का है. धनतेरस के उपलक्ष्य में स्टेशनरी, गिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कस्टमाइज्ड पैकिंग से जुड़े कारोबारियों के पास ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ेगी. कार्यक्षेत्र में अपने विचारों को तार्किक ढंग से रखें. प्रबंधन आपके सुझावों को गंभीरता से लेते हुए नई जिम्मेदारी सौंप सकता है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

बौद्धिक सेवाओं और पूर्व नियोजित अनुबंधों से धन का आगमन सुचारू रहेगा, जिससे त्योहारी बजट पूरी तरह संतुलित रहेगा. धनतेरस के इस पावन पर्व पर कन्या राशि के जातकों के लिए कांसे या पीतल के बर्तन, पन्ना रत्न, गैजेट्स, वाहन अथवा चांदी के सिक्के खरीदना विशेष शुभ और लाभकारी माना जाता है. खरीदारी या महत्वपूर्ण वित्तीय फैसलों के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं सुबह 10:09 से 11:32 बजे तक राहुकाल का समय रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी भी प्रकार का नया वित्तीय जोखिम लेने, बड़ी नकदी निकालने या उधार लेन-देन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में उत्सव का उल्लास, स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा. गोवत्स द्वादशी और धनतेरस के उपलक्ष्य में परिजन मिलकर घर की साज-सज्जा और पारंपरिक रीति-रिवाजों में एक-दूसरे का हाथ बंटाएंगे. जीवनसाथी के साथ आपका मानसिक तालमेल बहुत मजबूत रहेगा और वे आपकी प्राथमिकताओं का पूरा सम्मान करेंगे. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे की व्यस्तता को समझें और बातचीत में सौम्यता बनाए रखें. शाम के समय साथी को कोई विचारशील उपहार देकर रिश्ते में ताजगी लाई जा सकती है.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सीए, सीएस, डाटा साइंस, नीट और राज्य स्तरीय तकनीकी परीक्षाओं की तैयारी में लगे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी एकाग्रता को चरम पर ले जाने का है. हस्त नक्षत्र का प्रभाव गणितीय गणनाओं और विश्लेषणात्मक विषयों को तेजी से समझने में बहुत मददगार होगा. त्योहारी गहमागहमी के बीच भी अपनी अध्ययन समय-सारणी का पालन करें. आज हल किए गए मॉक टेस्ट और शॉर्ट नोट्स आगामी परीक्षाओं के लिए आपका आत्मविश्वास मजबूत करेंगे.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी, लेकिन दिनभर लगातार काम करने या अत्यधिक सोचने की वजह से मानसिक थकावट या आंखों में हल्का तनाव हो सकता है. काम के बीच-बीच में स्क्रीन से ब्रेक लें और चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए खान-पान में सादगी रखें और बहुत अधिक गरिष्ठ व्यंजनों से बचें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में ऊर्जा और ताजगी बनी रहे.

उपाय

शाम को प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक चौमुखा दीपक (यम दीपम) प्रज्वलित करें. भगवान धन्वंतरि और मां महालक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें मखाने की खीर या हरी इलायची अर्पित करें और 'ॐ बुं बुधाय नमः' अथवा 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी विद्यार्थी या जरूरतमंद को पठन सामग्री, वस्त्र अथवा फल भेंट करना विद्या, बुद्धि और समृद्धि में निरंतर वृद्धि कराएगा.

तुला राशि: 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)

दूरगामी रणनीतियों को आकार देने, विदेशी संपर्कों को भुनाने और आध्यात्मिक चिंतन के जरिए मानसिक स्पष्टता पाने के लिए आज का दिन बेहद उपयोगी रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से बारहवें भाव यानी कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में संचरण करेगा. पंचांग के अनुसार आज सुबह 10:32 बजे तक द्वादशी तिथि का प्रभाव रहेगा, जिसके ठीक बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. इसलिए जिन श्रद्धालुओं ने रमा एकादशी का व्रत किया है, वे सुबह 10:32 बजे से पहले अपना पारण निश्चित रूप से पूरा कर लें. दोपहर से त्रयोदशी लगने के कारण शाम को धनतेरस (धनत्रयोदशी) का दीपोत्सव और मंगलकारी खरीदारी का शुभ समय शुरू हो जाएगा, जो घर-आंगन में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

मल्टीनेशनल कंपनियों, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, लीगल कंसल्टेंसी और दूरस्थ प्रोजेक्ट्स से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन बड़े सौदों को अंतिम रूप देने का है. बारहवें भाव का चंद्रमा आपको शांत रहकर पर्दे के पीछे से सटीक योजना बनाने की प्रेरणा देगा. धनतेरस के उपलक्ष्य में सुगंधित उत्पाद, कॉस्मेटिक्स, प्रीमियम लाइफस्टाइल, फैशन गारमेंट्स और आयातित गिफ्ट्स के व्यापारियों की दुकानों पर खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ेगी. ऑफिस में किसी भी तरह के आंतरिक विवाद में मध्यस्थता करने से बचें और अपने सौंपे गए असाइनमेंट को गोपनीय रखते हुए समय पर पूरा करें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पूंजी का प्रवाह विदेशी स्रोतों और पूर्व नियोजित निवेशों से बना रहेगा, हालांकि त्योहारी साज-सज्जा और उपहारों पर खर्च में वृद्धि देखने को मिलेगी. धनतेरस के पावन अवसर पर तुला राशि के जातकों के लिए चांदी के बर्तन या सिक्के, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वाहन अथवा श्वेत धातु की वस्तुएं खरीदना अत्यंत वैभवशाली और फलदायी माना जाता है. खरीदारी या महत्वपूर्ण वित्तीय फैसलों के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. वहीं सुबह 10:09 से 11:32 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा, इसलिए इस सवा घंटे के दौरान किसी अज्ञात ऑनलाइन लिंक पर भुगतान करने, बड़ी नकदी निकालने या उधार लेन-देन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में शांति, सुरुचिपूर्ण व्यवस्था और गोवत्स द्वादशी व धनतेरस की पारंपरिक पूजा से वातावरण गरिमामय बना रहेगा. परिजनों के साथ मिलकर घर के मुख्य द्वार और बालकनी में दीपों की सजावट करने से मन में गहरा संतोष रहेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा व्यवहार आपके तनाव को कम करेगा और वे त्योहारी बजट को संतुलित रखने में पूरा सहयोग देंगे. प्रेम संबंधों में अपने साथी की भावनाओं का पूरा सम्मान करें. उन्हें कोई खूबसूरत उपहार देकर आप अपने रिश्ते को एक नई मिठास और मजबूती दे सकते हैं.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश, अंतर्राष्ट्रीय विधि, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और भाषा विज्ञान की पढ़ाई में जुटे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकांत में गंभीर अध्ययन करने का है. हस्त नक्षत्र का प्रभाव सैद्धांतिक सिद्धांतों को समझने और जटिल केस स्टडीज को सुलझाने में गति लाएगा. त्योहारों के उल्लास के बीच भी अपनी दिनचर्या से न भटकें. आज हल किए गए मॉक टेस्ट्स आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मेरिट को नई ऊंचाई देंगे.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन लगातार स्क्रीन पर समय बिताने या देर रात तक जागने की वजह से आंखों में जलन, अनिद्रा या पैरों में हल्का भारीपन महसूस हो सकता है. काम के बीच-बीच में आंखों को थोड़ा आराम दें और पर्याप्त विश्राम लें. बदलते मौसम के असर से बचने के लिए बहुत अधिक ठंडी तासीर वाली चीजों और बासी भोजन से दूरी बनाए रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में स्फूर्ति बनी रहे.

उपाय

शाम को प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक चौमुखा दीपक (यम दीपम) प्रज्वलित करें. भगवान धन्वंतरि और मां महालक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें सफेद मिष्ठान्न, मखाने की खीर या सुगंधित पुष्प अर्पित करें और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' अथवा 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद कन्या अथवा महिला को श्वेत वस्त्र, फल या मिष्ठान्न भेंट करना जीवन में सुख, ऐश्वर्य और शांति को बढ़ाएगा.

वृश्चिक राशि: 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)

महत्वाकांक्षी योजनाओं को हकीकत में बदलने, बड़े लाभ के स्रोत तलाशने और प्रभावशाली लोगों से जुड़ने के लिए आज का दिन शानदार परिणाम देने वाला रहेगा. आपकी राशि से ग्यारहवें यानी आय और सिद्धि भाव में कन्या राशि का चंद्रमा संचरित हो रहा है, जिस पर चंद्रमा के अपने ही हस्त नक्षत्र की ऊर्जा सक्रिय रहेगी. पंचांग के अनुसार आज सुबह 10:32 बजे तक द्वादशी तिथि का मान है और उसके तुरंत बाद त्रयोदशी तिथि प्रभावी हो जाएगी. इसलिए जिन जातकों ने रमा एकादशी का व्रत किया था, वे सुबह 10:32 बजे से पहले अपना व्रत पारण अनिवार्य रूप से संपन्न कर लें. दोपहर से त्रयोदशी लगने के कारण शाम को धनतेरस (धनत्रयोदशी) का महापर्व और शुभ खरीदारी शुरू हो जाएगी, जिससे आपकी आर्थिक उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे और समाज में आपका रसूख बढ़ेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीतिक सूझबूझ और बड़े संपर्कों की बदौलत किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या बड़े टेंडर को हासिल करने में सफलता मिलेगी. कॉर्पोरेट सेक्टर, सरकारी ठेके, रियल एस्टेट, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा आपूर्ति और तकनीकी कंसल्टेंसी से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन नई पहचान दिलाने वाला रहेगा. धनतेरस और आगामी दीपोत्सव के चलते हार्डवेयर, निर्माण सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और सुरक्षा उपकरणों के कारोबारियों के काउंटर पर ग्राहकों का भारी रश रहेगा. दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बहुत मजबूत रहेगा. अपने विचारों को स्पष्ट आंकड़ों के साथ रखें, प्रबंधन आपके सुझावों का पूरा समर्थन करेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

रुके हुए पेमेंट्स की प्राप्ति और पुराने सुरक्षित निवेशों से बड़ा वित्तीय लाभ मिलने के प्रबल योग हैं. धनतेरस के पावन अवसर पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तांबे के बर्तन, सोने-चांदी के सिक्के या आभूषण, जमीन-जायदाद के दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा नया वाहन खरीदना अत्यंत समृद्धिकारक और मंगलकारी माना जाता है. खरीदारी या महत्वपूर्ण वित्तीय फैसलों के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं सुबह 10:09 से 11:32 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी भी प्रकार का नया वित्तीय जोखिम लेने, बड़ी नकदी उधार देने या जल्दबाजी में ऑनलाइन ट्रांसफर करने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में उत्सव का उल्लास, बड़े भाई-बहनों का मार्गदर्शन और गोवत्स द्वादशी व धनतेरस की पूजा से माहौल बेहद सुखद बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर घर की साज-सज्जा और दीपोत्सव की खरीदारी की योजनाएं उत्साहपूर्वक पूरी होंगी. जीवनसाथी का व्यावहारिक दृष्टिकोण आपको मानसिक संबल देगा, जिससे दांपत्य जीवन में भरोसा और आत्मीयता बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के लक्ष्यों का सम्मान करें. शाम के समय साथी को कोई खास उपहार देकर रिश्ते में नई मिठास जोड़ी जा सकती है.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

नीट, सिविल सेवा, सैन्य सेवाएं, बायो-टेक्नोलॉजी और उच्च इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को परखने का है. हस्त नक्षत्र का प्रभाव जटिल सिद्धांतों, फॉर्मूलों और तकनीकी बारीकियों को गहराई से समझने में बहुत मददगार होगा. त्योहार की गहमागहमी के बीच भी अपनी पढ़ाई का समय तय रखें. आज हल किए गए पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र आगामी टेस्ट्स में आपकी मेरिट को सुरक्षित करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन त्योहारी आपाधापी और अनियमित समय पर भोजन करने से पेट में गैस, अपच या रक्तचाप में हल्का उतार-चढ़ाव हो सकता है. बाहर के बासी, बहुत अधिक तीखे या भारी भोजन से पूरी तरह परहेज रखें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें और देर रात तक जागने के बजाय समय पर नींद पूरी करें.

उपाय

शाम को प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक चौमुखा दीपक (यम दीपम) प्रज्वलित करें. भगवान धन्वंतरि और मां महालक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें गुड़-चना अथवा लाल पुष्प अर्पित करें और 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' अथवा 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या असहाय व्यक्ति को फल, वस्त्र अथवा तांबे का बर्तन भेंट करना आपके सौभाग्य और धन-समृद्धि में निरंतर वृद्धि कराएगा.

धनु राशि: 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)

करियर में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने, सामाजिक प्रतिष्ठा को विस्तार देने और कार्यक्षेत्र में अपनी मजबूत प्रशासनिक छाप छोड़ने के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली रहेगा. आपकी राशि से दसवें यानी कर्म भाव में कन्या राशि का चंद्रमा संचरित हो रहा है, जिस पर चंद्रमा के अपने ही हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. पंचांग के अनुसार आज सुबह 10:32 बजे तक द्वादशी तिथि का मान बना रहेगा, जिसके ठीक बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. इसलिए जिन व्रतियों ने रमा एकादशी का उपवास किया है, वे सुबह 10:32 बजे से पहले अपना पारण अवश्य संपन्न कर लें. दोपहर से त्रयोदशी लगने के कारण शाम को धनतेरस (धनत्रयोदशी) का महापर्व और शुभ खरीदारी शुरू हो जाएगी, जो आपके मान-सम्मान, व्यावसायिक विस्तार और पारिवारिक खुशहाली में चार चांद लगाएगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

दफ्तर में आपके रणनीतिक विजन, निर्णय क्षमता और काम को समय पर पूरा करने की शैली की वरिष्ठ अधिकारी खुलकर सराहना करेंगे. सरकारी विभागों, उच्च प्रशासनिक सेवाओं, कानूनी फर्मों, कॉर्पोरेट लीडरशिप, उच्च शिक्षण संस्थानों और सलाहकार बोर्ड से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन नए कीर्तिमान स्थापित करने का है. धनतेरस के उपलक्ष्य में पीतल-कांसा धातु, धार्मिक पुस्तकें, स्टेशनरी, शिक्षण सामग्री और ऑटोमोबाइल के व्यापारियों के यहां ग्राहकों की भारी आमद रहेगी. कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को पूरे आत्मविश्वास के साथ निभाएं. प्रबंधन आपको किसी नई परियोजना या उच्च पद की कमान सौंपने पर विचार कर सकता है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

व्यावसायिक सौदों के सफल समापन और नियमित कार्यप्रणाली से धन की आवक बहुत मजबूत रहेगी. धनतेरस के पावन अवसर पर धनु राशि के जातकों के लिए सोने के आभूषण, पीतल के कलश या बर्तन, नया वाहन, धार्मिक पुस्तकें, भूमि-भवन से जुड़े दस्तावेज या पीले रंग के सजावटी सामान की खरीदारी करना अत्यंत मंगलकारी और समृद्धिकारक माना जाता है. खरीदारी या महत्वपूर्ण वित्तीय समझौतों के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं सुबह 10:09 से 11:32 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी भी प्रकार का नया वित्तीय जोखिम लेने, बड़ी नकदी उधार देने या जल्दबाजी में ऑनलाइन भुगतान करने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में उत्सव का उल्लास, पिता या गुरुजनों का मार्गदर्शन और गोवत्स द्वादशी व धनतेरस की पारंपरिक पूजा से माहौल बहुत गरिमामय बना रहेगा. घर की साज-सज्जा और दीपदान की तैयारियों में परिजनों के बीच गहरा सहयोग और सामंजस्य देखने को मिलेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में परस्पर सम्मान और समझदारी बढ़ेगी, जिससे दांपत्य जीवन में सुखद शांति बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में अपने साथी के विचारों और आत्मसम्मान का पूरा ध्यान रखें. शाम के समय उन्हें कोई विचारशील उपहार देकर रिश्ते में नया उत्साह भर सकते हैं.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

न्यायिक सेवा, यूपीएससी, प्रबंधन, उच्च शिक्षण और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी तैयारी को ठोस रूप देने का है. हस्त नक्षत्र का प्रभाव जटिल सिद्धांतों, केस लॉज और विश्लेषणात्मक विषयों को गहराई से समझने में गति लाएगा. त्योहारी गहमागहमी के बीच भी अपनी नियमित अध्ययन समय-सारणी का पालन करें. आज हल किए गए मॉक टेस्ट्स और मुख्य नोट्स का रिवीज़न आगामी परीक्षाओं में आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक स्फूर्ति अच्छी रहेगी, लेकिन लगातार भागदौड़, बैठकों और त्योहार की जिम्मेदारियों के चलते घुटनों, जांघों या कमर के निचले हिस्से में हल्का तनाव महसूस हो सकता है. काम के बीच-बीच में हल्का विश्राम लें और खड़े रहकर लगातार काम करने से बचें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए खान-पान में सादगी रखें और बहुत अधिक गरिष्ठ या बासी भोजन से दूरी बनाएं. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शारीरिक ऊर्जा का संतुलन ठीक बना रहे.

उपाय

शाम को प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक चौमुखा दीपक (यम दीपम) प्रज्वलित करें. भगवान धन्वंतरि और मां महालक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें बेसन के लड्डू, मखाने की खीर अथवा पीले फल अर्पित करें और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' अथवा 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या असहाय व्यक्ति को पठन सामग्री, पीला वस्त्र अथवा फल भेंट करना विद्या, यश और धन-समृद्धि में निरंतर वृद्धि कराएगा.

मकर राशि: 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)

अपनी कार्ययोजनाओं को भाग्य का मजबूत संबल दिलाने, उच्च शिक्षा व शोध में बढ़त बनाने और दूरगामी फैसलों में सफलता पाने के लिए आज का दिन अत्यंत प्रभावशाली रहेगा. आपकी राशि से नवम यानी भाग्य और धर्म भाव में कन्या राशि का चंद्रमा संचरित हो रहा है, जिस पर चंद्रमा के अपने ही हस्त नक्षत्र का सकारात्मक प्रभाव बना रहेगा. पंचांग के अनुसार आज सुबह 10:32 बजे तक द्वादशी तिथि का मान रहेगा और उसके तुरंत बाद त्रयोदशी तिथि प्रभावी हो जाएगी. इसलिए जिन लोगों ने रमा एकादशी का उपवास किया है, वे सुबह 10:32 बजे से पहले अपना पारण अनिवार्य रूप से संपन्न कर लें. दोपहर से त्रयोदशी लगने के कारण शाम को धनतेरस (धनत्रयोदशी) का महापर्व और शुभ खरीदारी शुरू हो जाएगी, जिससे आपके जीवन में आध्यात्मिक शांति के साथ-साथ भौतिक सुख-समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

दफ्तर में आपकी दूरदर्शिता, व्यावहारिक समझ और उच्च स्तर की कार्यकुशलता से अटकी हुई योजनाएं अचानक गति पकड़ेंगी. उच्च शिक्षा, प्रकाशन, कानूनी परामर्श, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तकनीकी रिसर्च और विदेशी प्रोजेक्ट्स से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन नए अवसर खोलने वाला रहेगा. धनतेरस और दीपोत्सव के चलते हार्डवेयर, निर्माण उपकरण, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और धातु की वस्तुओं के कारोबारियों के पास ग्राहकों की भारी भीड़ रहेगी. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों और मार्गदर्शकों का पूरा सहयोग मिलेगा. अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और समयबद्धता से निपटाएं, नतीजे आपके पक्ष में रहेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

दूर की व्यावसायिक यात्राओं, पुराने बकाये की प्राप्ति और पैतृक निवेशों से धन का प्रवाह बहुत सुदृढ़ रहेगा. धनतेरस के पावन अवसर पर मकर राशि के जातकों के लिए वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लोहे या स्टील के टिकाऊ औजार, नीलम या जामुनिया रत्न, भूमि-भवन के सौदे अथवा चांदी के सिक्के खरीदना विशेष शुभ और लाभकारी माना जाता है. खरीदारी या महत्वपूर्ण वित्तीय समझौतों के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं सुबह 10:09 से 11:32 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी भी प्रकार का नया वित्तीय जोखिम लेने, बड़ी नकदी उधार देने या बिना जांचे ऑनलाइन पेमेंट करने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में उत्सव का उल्लास, आध्यात्मिक माहौल और गोवत्स द्वादशी व धनतेरस की पारंपरिक पूजा से मन प्रसन्न रहेगा. पिता अथवा परिवार के बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके कई घरेलू संशयों को दूर करेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में आदर और सामंजस्य बढ़ेगा, जिससे आगामी त्योहारों की खरीदारी और घर की सजावट की योजनाएं आसानी से पूरी होंगी. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के प्रति निष्ठा और सम्मान बढ़ेगा. शाम के समय साथी को कोई उपयोगी उपहार देकर रिश्ते में विश्वास को और गहरा किया जा सकता है.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

यूजीसी नेट, उच्च तकनीकी शोध, सिविल सेवा और विदेशी छात्रवृत्ति की प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सैद्धांतिक अवधारणाओं को स्पष्ट करने का है. हस्त नक्षत्र का प्रभाव जटिल विषयों की तह तक जाने और स्मरण शक्ति को मजबूत करने में बहुत मददगार होगा. त्योहार की व्यस्तता के बीच भी अपने अध्ययन समय-सारणी का पालन करें. आज हल किए गए पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र आगामी परीक्षाओं में आपकी सफलता की संभावनाओं को मजबूत करेंगे.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अनुकूल रहेगा, लेकिन लगातार भागदौड़ और सीढ़ियां चढ़ने-उतरने से घुटनों, पिंडलियों या जोड़ों में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच-बीच में थोड़ा विश्राम लें और भारी वजन उठाने से परहेज करें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए खान-पान में सादगी रखें और बहुत अधिक ठंडे पेय या बासी भोजन से दूरी बनाएं. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में ताजगी बनी रहे.

उपाय

शाम को प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक चौमुखा दीपक (यम दीपम) प्रज्वलित करें. भगवान धन्वंतरि और मां महालक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें तिल की मिठाई या खीर अर्पित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी जरूरतमंद अथवा असहाय व्यक्ति को कंबल, वस्त्र या फल भेंट करना आपके भाग्य, स्वास्थ्य और धन-समृद्धि में निरंतर वृद्धि कराएगा.

कुंभ राशि: 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)

गहन शोध, अटके हुए कानूनी व वित्तीय पेच सुलझाने और अप्रत्याशित बदलावों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए आज का दिन विशेष रणनीति की मांग करेगा. आपकी राशि से आठवें भाव में कन्या राशि का चंद्रमा गोचर कर रहा है, जिस पर चंद्रमा के अपने ही हस्त नक्षत्र का प्रभाव सक्रिय रहेगा. पंचांग के अनुसार आज सुबह 10:32 बजे तक द्वादशी तिथि का मान बना रहेगा, जिसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. इसलिए जिन जातकों ने रमा एकादशी का व्रत किया है, वे सुबह 10:32 बजे से पहले अपना पारण अनिवार्य रूप से संपन्न कर लें. दोपहर से त्रयोदशी लगने के कारण शाम को धनतेरस (धनत्रयोदशी) का महापर्व और शुभ खरीदारी शुरू हो जाएगी, जो आपको गुप्त योजनाओं और सुरक्षात्मक निवेशों में आगे बढ़ने की नई दिशा देगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

दफ्तर में किसी संवेदनशील प्रोजेक्ट, आंतरिक ऑडिट या डेटा सुरक्षा से जुड़े मामलों में आपकी बारीक नजर मील का पत्थर साबित होगी. बीमा, माइनिंग, फॉरेंसिक साइंस, टैक्स ऑडिट, रिसर्च लैब्स और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी गहरी तकनीकी समझ दिखाने का है. धनतेरस के उपलक्ष्य में ऑटो पार्ट्स, इंडस्ट्रियल टूल्स, सेनेटरी हार्डवेयर और होम सिक्योरिटी सिस्टम्स के कारोबारियों को अचानक बड़े ऑर्डर्स मिलने से जबरदस्त बिक्री देखने को मिलेगी. कार्यक्षेत्र में किसी भी गोपनीय चर्चा को सार्वजनिक न करें और सहकर्मियों से अपने काम के दस्तावेज पूरी तरह सुरक्षित रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पुराने टैक्स रिफंड, पैतृक देनदारियों के निपटारे और छिपे हुए वित्तीय स्रोतों से नकदी का प्रवाह अचानक बेहतर हो सकता है. धनतेरस के पावन अवसर पर कुंभ राशि के जातकों के लिए वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपकरण, नीली या गहरे रंग की सजावटी वस्तुएं, चांदी के सिक्के अथवा रसोई के टिकाऊ स्टील के बर्तन खरीदना अत्यंत मंगलकारी और लाभकारी माना जाता है. खरीदारी या महत्वपूर्ण वित्तीय फैसलों के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं सुबह 10:09 से 11:32 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी नए वित्तीय जोखिम में हाथ डालने, शेयर बाजार में सट्टा लगाने या बड़ी नकदी उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में उत्सव की तैयारियों के बीच ससुराल पक्ष से कोई महत्वपूर्ण संदेश या उपहार मिलने से माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा. गोवत्स द्वादशी की पारंपरिक पूजा और शाम के दीपदान को लेकर घर के सभी सदस्य सक्रिय नजर आएंगे. जीवनसाथी के साथ साझा संपत्तियों या बीमा से जुड़े मामलों पर व्यावहारिक चर्चा होगी, जिससे आपसी समझ और विश्वास और मजबूत होगा. प्रेम संबंधों में साथी पर किसी बात का बेवजह शक करने से बचें. खुलकर अपनी बात साझा करेंगे तो रिश्ते में नई पारदर्शिता और मिठास आएगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

रिसर्च स्कॉलर्स, डाटा एनालिटिक्स, आर्कियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और साइबर लॉ की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन जटिल फॉर्मूलों की तह तक जाने का है. हस्त नक्षत्र का प्रभाव गूढ़ विषयों और पिछले वर्षों के कठिन प्रश्नों को समझने में बहुत मददगार साबित होगा. त्योहार की गहमागहमी के बीच भी अपनी अध्ययन दिनचर्या से न भटकें. आज की गई एकाग्र पढ़ाई आगामी परीक्षाओं में आपकी मेरिट को सुरक्षित करने में बड़ी भूमिका निभाएगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन पेट के निचले हिस्से में भारीपन, गैस या अचानक पैरों में ऐंठन की शिकायत हो सकती है. त्योहार के दौरान बासी, अत्यधिक चिकनाई वाले या ज्यादा मसालेदार खाने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें और देर रात तक जागकर मोबाइल या स्क्रीन पर समय बिताने से परहेज करें ताकि नींद पूरी हो सके.

उपाय

शाम को प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक चौमुखा दीपक (यम दीपम) प्रज्वलित करें. भगवान धन्वंतरि और मां महालक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें तिल के लड्डू या खीर अर्पित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी सफाई कर्मचारी, असहाय व्यक्ति या जरूरतमंद को तिल, कंबल अथवा फल भेंट करना स्वास्थ्य की रक्षा करेगा और धन-समृद्धि में निरंतर वृद्धि कराएगा.

मीन राशि: 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)

साझेदारी के मामलों को सुलझाने, पेशेवर अनुबंधों में पारदर्शिता लाने और जनसंपर्क से लाभ उठाने के लिए आज का दिन विशेष फलदायी रहेगा. आपकी राशि से सातवें यानी दांपत्य और साझेदारी भाव में कन्या राशि का चंद्रमा संचरित हो रहा है, जिस पर चंद्रमा के अपने ही हस्त नक्षत्र का प्रभाव सक्रिय रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार आज सुबह 10:32 बजे तक द्वादशी तिथि प्रभावी रहेगी और उसके तुरंत बाद त्रयोदशी तिथि का मान प्रारंभ हो जाएगा. इसलिए जिन श्रद्धालुओं ने रमा एकादशी का व्रत रखा है, वे सुबह 10:32 बजे से पूर्व अपना व्रत पारण अनिवार्य रूप से कर लें. दोपहर से त्रयोदशी लगने के कारण शाम को धनतेरस (धनत्रयोदशी) का महापर्व और शुभ खरीदारी शुरू हो जाएगी, जिससे व्यापारिक साख मजबूत होगी और दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि का विस्तार होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

दफ्तर में आपकी कूटनीतिक सूझबूझ और टीम को साथ लेकर चलने की कला से जटिल व्यावसायिक सौदों को अंतिम रूप देने में मदद मिलेगी. जनसंपर्क, संयुक्त उपक्रम, इवेंट मैनेजमेंट, परामर्श सेवाओं, आयात-निर्यात और कानूनी समझौतों से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन बड़े समझौते करने का है. धनतेरस के उपलक्ष्य में बर्तन, पीतल के सजावटी सामान, सौंदर्य प्रसाधन, फैशनेबल वस्त्र और उपहार सामग्री के व्यापारियों के यहां ग्राहकों की भारी आमद रहेगी. पार्टनरशिप में काम कर रहे जातक किसी भी नए नियम या शर्त को स्पष्ट कागजी रूप दें ताकि भविष्य में कोई भ्रम न रहे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

दैनिक व्यापारिक आवक और साझेदारी के मुनाफे से आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी. धनतेरस के इस शुभ अवसर पर मीन राशि के जातकों के लिए सोने के सिक्के या आभूषण, पीतल के बर्तन, चांदी की मूर्तियां, नया वाहन, धार्मिक ग्रंथ अथवा घर के साजो-सामान की खरीदारी करना अत्यंत मंगलकारी और समृद्धिकारक माना जाता है. खरीदारी या महत्वपूर्ण वित्तीय फैसलों के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा. वहीं सुबह 10:09 से 11:32 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी भी प्रकार का नया वित्तीय जोखिम लेने, बड़ी नकदी उधार देने या बिना जांचे ऑनलाइन भुगतान करने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में उत्सव का उल्लास, गोवत्स द्वादशी की पारंपरिक पूजा और शाम के दीपदान को लेकर परिजनों में विशेष उत्साह रहेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत गहरा रहेगा और आप दोनों मिलकर घर की सजावट व आगामी त्योहारों की प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देंगे. दांपत्य जीवन में एक-दूसरे के प्रति आदर और स्नेह बढ़ने से घरेलू वातावरण अत्यंत शांत और सुखद बना रहेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा होगी. शाम के समय उन्हें कोई विचारशील उपहार देकर रिश्ते में ताजगी लाई जा सकती है.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

न्यायिक सेवा, होटल मैनेजमेंट, जनसंचार, फैशन डिजाइनिंग और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन व्यावहारिक अभ्यासों को दोहराने का है. हस्त नक्षत्र का प्रभाव प्रेजेंटेशन स्किल्स, तार्किक विषयों और भाषा ज्ञान को मजबूत करने में गति लाएगा. त्योहार की गहमागहमी के बीच भी अपनी अध्ययन समय-सारणी का पालन करें. आज हल किए गए पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र आगामी टेस्ट्स में आपकी मेरिट को सुरक्षित करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे, लेकिन दिनभर लगातार दौड़धूप और त्योहार की जिम्मेदारियों के चलते पैरों में हल्का दर्द, पंजों में भारीपन या थकान महसूस हो सकती है. काम के बीच-बीच में थोड़ा विश्राम लें और आरामदायक जूते-चप्पल का ही प्रयोग करें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए खान-पान में सादगी रखें और बहुत अधिक ठंडे पेय या बासी भोजन से परहेज करें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में स्फूर्ति बनी रहे.

उपाय

शाम को प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक चौमुखा दीपक (यम दीपम) प्रज्वलित करें. भगवान धन्वंतरि और मां महालक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें मखाने की खीर अथवा पीले फल अर्पित करें और 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः' अथवा 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या असहाय व्यक्ति को पीला वस्त्र, अन्न, फल अथवा पीतल का पात्र भेंट करना विद्या, यश और धन-समृद्धि में निरंतर वृद्धि कराएगा.

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