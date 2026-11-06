Aaj Ka Singh Rashifal 6 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, संचित पूंजी, पैतृक संपत्ति, वाणी व कुटुंब स्थान) में कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आपको पैतृक धन-संपत्ति, वसीयत या पुरखों की पूंजी से अप्रत्याशित आर्थिक लाभ हासिल होने के मजबूत योग बन रहे हैं.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 6 November 2026, Dhanteras)

दिनांक: 6 नवंबर 2026, शुक्रवार (पावन धनतेरस पर्व)

6 नवंबर 2026, शुक्रवार (पावन धनतेरस पर्व) तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि सुबह 10:31 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (धनतेरस)

कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि सुबह 10:31 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: पूरे दिन-रात हस्त नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग और विष्कुम्भ योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात कन्या राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात कन्या राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान धनतेरस की खरीदारी, नए सौदे या शुभ काम शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान धनतेरस की खरीदारी, नए सौदे या शुभ काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन

खर्चों पर लगाम से तगड़ी बचत, भविष्य के लिए वरदान: धनतेरस के पावन अवसर पर कारोबारी अपने अनावश्यक खर्चों पर पूरी तरह काबू रखने में कामयाब रहेंगे. इसके परिणामस्वरूप आप अच्छी-खासी मात्रा में धन की बचत (Financial Savings) कर पाएंगे, जो आने वाले समय में आपके व्यवसाय के विस्तार के लिए वरदान साबित होगी.

मार्केट बूम से खुलेगा नया चैप्टर, निवेश से पहले करें रिसर्च: बाजार में चल रही त्योहारी तेजी (Festive Boom) के चलते आपके कारोबार से जुड़ा कोई नया अध्याय (New Chapter) शुरू हो सकता है. हालांकि, किसी भी नई व्यावसायिक योजना में पूंजी निवेश करने से पहले बाजार का गहन विश्लेषण और रिसर्च अवश्य कर लें; पूरी पड़ताल के बाद ही अंतिम निर्णय लें.

2. करियर और नौकरी

मेहनत की पहचान से आत्मसंतुष्टि, सरकारी नोटिस से राहत: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को कार्यस्थल (Workspace) पर अपनी निरंतर कड़ी मेहनत से जो आधिकारिक पहचान, साख और सम्मान मिला है, उससे मन में गहरा संतोष रहेगा.

विधिक व सरकारी मामलों में राहत: यदि आप पर किसी प्रकार का सरकारी नोटिस, टैक्स संबंधी उलझन या विभागीय अड़चन चल रही थी, तो आज उससे बड़ी राहत मिलने की प्रबल संभावना बन रही है, जिससे मानसिक तनाव छूमंतर हो जाएगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य

परिवार को समर्पित समय, खुशहाल रहेगा दांपत्य: घर-परिवार में आपके प्रेमपूर्ण, सौम्य और आत्मीय व्यवहार से जीवनसाथी अत्यंत प्रसन्न रहेगा. पारिवारिक वातावरण में खुशहाली और मिठास घुली रहेगी; यह समय अपने परिजनों के साथ बिताने और परिवार को समर्पित करने का है.

छात्रों को कड़ी मेहनत से ही मिलेगी सफलता: प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी में जुटे विद्यार्थी यह समझ लें कि शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा; भविष्य में शिक्षा और करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको निरंतर कठिन परिश्रम और एकाग्रता बनाए रखनी होगी.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वितीय चंद्रमा से शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक ऊर्जा उत्तम बनी रहेगी. खान-पान में सात्विक चीजें लें और बदलते मौसम के प्रभाव से गले व छाती का ख्याल रखें.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 3

धनतेरस विशेष अचूक उपाय: धनतेरस के पावन महापर्व और द्वितीय भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा केसर, शहद और पीले पुष्प अर्पित कर अभिषेक करें. धनतेरस के शुभ मुहूर्त (सुबह 08:15 से 10:15 या दोपहर 01:15 से 02:15) में सोने का सिक्का, पीतल का बर्तन या साबुत धनिया अवश्य खरीदें. सायंकाल के समय घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चौमुखा दीपक (यम दीपम) प्रज्वलित करें तथा मां लक्ष्मी व कुबेर देव के सम्मुख घी का दीपक जलाकर 'कनकधारा स्तोत्र' या 'श्री सूक्त' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को बेसन की मिठाई, चने की दाल या पीले फल का दान करें. इससे सरकारी अड़चनें पूरी तरह समाप्त होंगी, पैतृक संपत्ति के मार्ग खुलेंगे और घर में स्थायी धन-समृद्धि का वास होगा.

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