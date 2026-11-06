Aaj Ka Kark Rashifal 6 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव (पराक्रम, भाई-बहन, ऊर्जा, संचार, व्यावसायिक संबंध व साहस स्थान) में कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं. तृतीय भाव में चंद्रमा की शुभ उपस्थिति के प्रभाव से आप अपने भाइयों की अच्छी देखभाल और आत्मीय सहयोग करेंगे; पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 6 November 2026, Dhanteras)

दिनांक: 6 नवंबर 2026, शुक्रवार (पावन धनतेरस पर्व)

6 नवंबर 2026, शुक्रवार (पावन धनतेरस पर्व) तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि सुबह 10:31 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (धनतेरस)

कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि सुबह 10:31 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: पूरे दिन-रात हस्त नक्षत्र रहेगा

रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग और विष्कुम्भ योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात कन्या राशि (आपकी राशि से तीसरे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात कन्या राशि (आपकी राशि से तीसरे भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान धनतेरस की खरीदारी, नए सौदे या अनुबंध शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान धनतेरस की खरीदारी, नए सौदे या अनुबंध शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धनतेरस खरीदारी

विष्कुम्भ योग से नई कंपनी संग टाई-अप, अचानक धन लाभ: धनतेरस के महापर्व पर बन रहे विष्कुम्भ योग और अनुकूल ग्रह गोचर के प्रभाव से आपके कारोबार में किसी प्रतिष्ठित और नई कंपनी के साथ बड़ा टाई-अप (Tie-up) हो सकता है. दिन की शुरुआत (Day Starting) में ही व्यापारियों को मार्केट से अप्रत्याशित रूप से अचानक धन (Sudden Wealth) की प्राप्ति हो सकती है, जिससे त्योहार का उत्साह दोगुना हो जाएगा.

व्यावसायिक यात्रा से बंपर मुनाफा: व्यापार के सिलसिले में की जाने वाली कोई यात्रा आपके लिए अत्यंत लाभकारी और लाभदायक सौदे दिलाने वाली साबित होगी.

2. करियर और नौकरी

प्रोजेक्ट फाइनल होने से खुशी, वर्कस्पेस पर रखें धैर्य: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के किसी लंबे समय से लटके या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के फाइनल होने से मन बेहद प्रफुल्लित रहेगा और आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा.

अति-उत्साह में न करें गलती: कार्यस्थल (Workspace) पर आप कुछ बहुत बड़ा और शानदार काम करने का केवल प्रयास ही करते नजर आ सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से उस कार्य को पूर्ण रूप से संपन्न करने में कुछ अड़चनें आ सकती हैं; इसलिए जल्दबाजी करने के बजाय ठोस रणनीति बनाकर ही आगे बढ़ें.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य

निडरता से चुनौतियों का सामना, दिनचर्या में बदलाव: पारिवारिक मोर्चे पर सामने आने वाली घरेलू समस्याओं और चुनौतियों का सामना आप पूरी निडरता और समझदारी से कर सकेंगे. अपने आत्मबल और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आप अपने कुछ कड़े व्यक्तिगत नियम तय करेंगे और दैनिक दिनचर्या में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं.

छात्रों, कलाकारों व खिलाड़ियों के लिए करियर मंत्र: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) यदि अपना करियर संवारना चाहते हैं, तो उन्हें किसी अन्य की ओर देखने की जरूरत नहीं है; आईने में स्वयं को देखें—आपकी अपनी मेहनत और आंतरिक शक्ति ही आपका स्वर्णिम भविष्य बना सकती है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: तृतीय चंद्रमा से मानसिक ताजगी और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी. कंधों और बांहों में हल्की थकान से बचने के लिए समय पर विश्राम करें और दिनचर्या को अनुशासित रखें.

लकी कलर: ऑफ व्हाइट

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 4

धनतेरस विशेष अचूक उपाय: धनतेरस के पावन महापर्व पर तृतीय भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि और मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि व कुबेर देव का आशीर्वाद पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. धनतेरस के शुभ मुहूर्त (सुबह 08:15 से 10:15 या दोपहर 01:15 से 02:15) में चांदी का सिक्का, पीतल का बर्तन या साबुत धनिया अवश्य खरीदें. सायंकाल के समय घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चौमुखा दीपक (यम दीपम) प्रज्वलित करें तथा महालक्ष्मी के सम्मुख घी का दीपक जलाकर 'कनकधारा स्तोत्र' या 'श्री सूक्त' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को दूध, चावल या सफेद मिठाई का दान करें. इससे व्यावसायिक अनुबंध सफल होंगे, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और करियर में उन्नति का मार्ग खुलेगा.

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