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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 6 November 2026: बिजनेस ग्रोथ से धन वर्षा, घर में एकता-भाईचारा और एम्प्लॉई के लिए वर्क-लाइफ बैलेंस का दिन

Aaj Ka Kanya Rashifal 6 November 2026: बिजनेस ग्रोथ से धन वर्षा, घर में एकता-भाईचारा और एम्प्लॉई के लिए वर्क-लाइफ बैलेंस का दिन

Aaj Ka Kanya Rashifal 6 November 2026: कन्या राशि का धनतेरस दैनिक राशिफल! लग्न चंद्रमा, विष्कुम्भ योग, इंटरनेशनल मार्केट में तगड़ा मुनाफा, बिजनेस लोन चुकता, विरोधी पस्त व अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 06 Nov 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 6 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी अपनी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न भाव - व्यक्तित्व, आत्मबल, मानसिकता, शारीरिक ऊर्जा, बुद्धि व निर्णय क्षमता स्थान) में संचरण कर रहे हैं. लग्न भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के शुभ प्रभाव से आप स्वयं को मानसिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली, चुस्त और बुद्धिमान महसूस करेंगे; आपकी निर्णय क्षमता हर स्तर पर सटीक साबित होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 6 November 2026, Dhanteras)

  • दिनांक: 6 नवंबर 2026, शुक्रवार (पावन धनतेरस पर्व)
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि सुबह 10:31 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (धनतेरस)
  • नक्षत्र: पूरे दिन-रात हस्त नक्षत्र रहेगा
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग और विष्कुम्भ योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात आपकी अपनी ही राशि (कन्या राशि - प्रथम भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान धनतेरस की खरीदारी, नए सौदे या शुभ कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और धनतेरस खरीदारी 

विष्कुम्भ योग से इंटरनेशनल मार्केट में ऊंचे दाम: धनतेरस के महापर्व पर बन रहे विष्कुम्भ योग के शुभ प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय बाजार (International Market) या बड़े स्तर पर व्यापार कर रहे कारोबारियों को अपने प्रोडक्ट्स के अपेक्षा से कहीं अधिक बेहतर दाम मिलेंगे.

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बिजनेस ग्रोथ से चुकता होगा लोन: आपके व्यापार की रफ्तार और ग्रोथ में तेजी से इजाफा होगा, जिसके चलते भारी धन लाभ हासिल होगा. इस अप्रत्याशित वित्तीय मजबूती की बदौलत आप बिजनेस के विस्तार के लिए लिए गए पुराने बैंक लोन या कर्ज को समय से पूर्व ही चुकता करने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

2. करियर और नौकरी 

कॉन्फिडेंस से प्रभावित होंगे लोग, विरोधी भी मानेंगे लोहा: कार्यस्थल (Workspace) पर आप अपनी सौम्य वेशभूषा, ग्रूमिंग और संतुलित व्यवहार के जरिए अपने उत्साह और आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन करेंगे. आपकी उत्कृष्ट कार्यशैली और प्रोफेशनल परफेक्शन को देखकर आपके विरोधी व प्रतिद्वंद्वी भी आपकी तारीफ करने को मजबूर हो जाएंगे.

परिवार और ऑफिस में बनाएं तालमेल: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को आज ऑफिस के कार्यभार और पारिवारिक दायित्वों के बीच बेहतर तालमेल व संतुलन बनाकर चलना होगा, ताकि किसी भी मोर्चे पर असंतोष न उपजे.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य 

घर में एकता-भाईचारा, आत्मनिरीक्षण से आत्मसंतुष्टि: पारिवारिक वातावरण में एकजुटता, प्रेम और आपसी भाईचारे की भावना स्पष्ट नजर आएगी. दिनभर की व्यस्तता के बीच कुछ समय एकांत में आत्मनिरीक्षण (Self-Introspection) के लिए अवश्य निकालें; इससे मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी. आप भीतर से सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे, जिससे मन को गहरी संतुष्टि की प्राप्ति होगी.

छात्रों के लिए मेंटर का मार्गदर्शन जरूरी: प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी यदि खुद को अकेला, दिशाहीन या उदास महसूस कर रहे हों, तो मन में संशय न रखें; तुरंत अपने मेंटर, शिक्षक या सलाहकार के पास जाएं और उनसे उचित मार्गदर्शन लें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: लग्न चंद्रमा से शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक ताजगी उत्तम बनी रहेगी. मौसमी बदलाव से स्किन एलर्जी या हल्की सर्दी से बचाव रखें, पर्याप्त पानी पिएं और ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें.

लकी कलर: सिल्वर (चांदी जैसा चमकदार)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 7

धनतेरस विशेष अचूक उपाय: धनतेरस के महापर्व पर अपनी ही राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और भगवान धन्वंतरि, कुबेर देव व मां लक्ष्मी की कृपा पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, दूर्वा और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. धनतेरस के शुभ मुहूर्त (सुबह 08:15 से 10:15 या दोपहर 01:15 से 02:15) में चांदी का सिक्का, चांदी का बर्तन या साबुत धनिया अवश्य खरीदें. सायंकाल के समय घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चौमुखा दीपक (यम दीपम) प्रज्वलित करें तथा मां लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'कनकधारा स्तोत्र' या 'श्री सूक्त' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को खीर, दूध, हरी मूंग दाल या वस्त्र का दान करें. इससे कर्ज से मुक्ति मिलेगी, इंटरनेशनल डील्स में लाभ होगा और परिवार में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Nov 2026 03:40 AM (IST)
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