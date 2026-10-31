Aaj Ka Rashifal 31 October 2026: अक्टूबर का आखिरी दिन किसके लिए नए मौके और किसके लिए सावधानी का संकेत दे रहा है? शनिवार के ज्योतिषीय आकलन में सिंह राशि वालों को संपर्कों से लाभ मिल सकता है, जबकि कर्क राशि वालों को खर्च संभालने होंगे.

वृश्चिक राशि वालों के लिए पैसों से जुडे दस्तावेज ध्यान से देखना जरूरी रहेगा. आज चंद्रमा मिथुन राशि में है और सुबह 7:12 बजे से पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा. पढ़ें मेष से मीन तक नौकरी, कारोबार, परिवार और प्रेम संबंधों का आज का राशिफल-

मेष राशि: 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

तीसरे भाव में चंद्रमा का संचरण और शाम तक सिद्ध योग का प्रभाव आपके संकल्प और कार्यक्षमता को गति प्रदान करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण षष्ठी तिथि शाम 04:59 (16:59:10) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा देर रात 12:01 (24:01:15) बजे तक आपकी राशि से तीसरे यानी पराक्रम, उद्यम, संवाद और भ्रातृ सुख के भाव (मिथुन राशि) में गोचर करेगा, जिसके बाद वह चौथे भाव (कर्क राशि) में प्रवेश करेगा. सुबह 07:12 (07:12:35) बजे तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु का प्रभाव शुरू होगा. शाम 05:31 (17:31:12) बजे तक सिद्ध योग सक्रिय रहेगा. तीसरे भाव का चंद्रमा और पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग आपको अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने और संपर्कों से लाभ उठाने का अवसर देगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स, तकनीकी कंसल्टेंसी, पब्लिशिंग, मीडिया और फील्ड सेल्स से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन नए क्लाइंट्स से संपर्क साधने और अनुबंधों को अंतिम रूप देने का है. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको व्यावहारिक बातचीत में मजबूती देगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में लंबित ईमेल, प्रेजेंटेशन और सहकर्मियों के साथ समन्वय के कार्यों में तेजी देखने को मिलेगी. आपकी सक्रियता प्रबंधन का ध्यान आकर्षित करेगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें और कागजी काम में स्पष्टता रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन छोटी कारोबारी पहलों, कमीशन और पूर्व में किए गए संवादों के जरिए धन लाभ के अवसर बनाएगा. किसी पुरानी अटकी हुई व्यावसायिक देनदारी की वसूली हो सकती है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. किसी जरूरी समझौते पर हस्ताक्षर करने, तकनीकी उपकरणों की खरीदारी या सुरक्षित निवेश योजनाओं के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 08:44 से 10:08 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस समयावधि में किसी को भी मौखिक भरोसे पर बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में ऑनलाइन लेन-देन करने से बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण सहयोगी और उत्साहपूर्ण बना रहेगा. छोटे भाई-बहनों या करीबी रिश्तेदारों के साथ महत्वपूर्ण पारिवारिक विषयों पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी घरेलू जिम्मेदारियों को सुलझाने में पूरा संबल देगा, जिससे आपसी विश्वास और गहरा होगा. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करने से निकटता बढ़ेगी. देर शाम परिवार के साथ समय बिताना दिनभर की भागदौड़ के बाद सुकून देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

इंजीनियरिंग, रक्षा सेवाओं, मास मीडिया, खेलकूद और प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन रिवीज़न और लेखन अभ्यास को गति देने का है. पुनर्वसु नक्षत्र की शुरुआत के बाद मानसिक भटकाव कम होगा और विषयों को समझने की क्षमता बढ़ेगी. सोशल मीडिया से दूरी बनाकर मॉक टेस्ट के विश्लेषण पर समय लगाएं. निरंतर प्रयास से परीक्षा को लेकर बना दबाव समाप्त होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार आवाजाही या स्क्रीन के उपयोग से कंधों और बाहों में हल्का खिंचाव आ सकता है. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए ठंडी चीजों के अत्यधिक सेवन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल लें. रात के समय भोजन हल्का रखें और समय पर सोने का प्रयास करें ताकि ताजगी बनी रहे.

उपाय

शनिवार के दिन भगवान हनुमान और शनिदेव की आराधना करें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' अथवा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को काले तिल, सरसों का तेल या फल दान करें. इससे सिद्ध योग का पूर्ण शुभ फल मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आ रहे अवरोध दूर होंगे.

वृषभ राशि: 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

दूसरे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपके वित्तीय अनुशासन और पारिवारिक संवाद को प्राथमिकता पर लाएगी, वहीं सिद्ध योग का प्रभाव संचित पूंजी को सुदृढ़ करने में मदद करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण षष्ठी तिथि शाम 04:59 (16:59:10) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा देर रात 12:01 (24:01:15) बजे तक आपकी राशि से दूसरे यानी धन, कुटुंब, संचित कोष और वाणी के भाव (मिथुन राशि) में गोचर करेगा, जिसके बाद वह तीसरे भाव (कर्क राशि) में प्रवेश करेगा. सुबह 07:12 (07:12:35) बजे तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आरंभ होगा. शाम 05:31 (17:31:12) बजे तक सिद्ध योग बना रहेगा. दूसरे भाव में चंद्रमा और पुनर्वसु नक्षत्र का मेल आर्थिक प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय करने और परिजनों के साथ सामंजस्य बनाने के लिए बहुत अनुकूल है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

रत्न-आभूषण, बैंकिंग, फूड बेवरेजेस, टैक्स कंसल्टेंसी, टेक्सटाइल और पैतृक कारोबार से जुड़े व्यापारियों के लिए आज का दिन पुराने ग्राहकों को फिर से जोड़ने और भुगतान की शर्तों को स्पष्ट करने का है. दूसरे भाव का चंद्रमा आपकी व्यावसायिक बैठकों में भाषा की शालीनता और वजन को बढ़ाएगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में बजटिंग, ऑडिटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट या बिलिंग से जुड़े कार्यों को निपटाने में सफलता मिलेगी. अधिकारी वर्ग आपकी गणना और निष्ठा की सराहना करेगा. सहकर्मियों से बातचीत करते समय स्पष्टता रखें और बिना सोचे-समझे किसी काम का भार अपने ऊपर न लें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन घरेलू प्राथमिकताओं के लिए बजट संतुलित करने और सुरक्षित योजनाओं में बचत बढ़ाने का है. किसी पुराने ग्राहक या वित्तीय संस्थान से फंसा हुआ धन मिलने की संभावना बन रही है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. किसी महत्वपूर्ण वित्तीय समझौते, आभूषणों की खरीद या लंबी अवधि की बचत योजना में पूंजी लगाने के लिए यह समय सबसे उपयुक्त है. सुबह 08:44 से 10:08 बजे तक राहुकाल का प्रभाव रहेगा. इस समयावधि में किसी अज्ञात व्यक्ति को बड़ी नकद राशि देने या बिना जांचे ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण आत्मीय, शांत और गरिमामय रहेगा. परिजनों के साथ मिलकर किसी पारिवारिक समारोह या घरेलू व्यवस्था के सुधार पर सार्थक बातचीत हो सकती है. जीवनसाथी घर के वित्तीय संतुलन को साधने में पूरा सहयोग देगा. प्रेम संबंधों में यथार्थवादी सोच और एक-दूसरे के प्रति निष्ठा का भाव गहरा होगा. शाम के समय घर के बुजुर्गों के साथ समय बिताना और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना मानसिक संतोष और आशीर्वाद दिलाएगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

कॉमर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अर्थशास्त्र, होटल मैनेजमेंट और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन सिद्धांतों के गहन पुनरावलोकन का है. पुनर्वसु नक्षत्र की शुरुआत के बाद कठिन सिद्धांतों को याद रखने में आसानी होगी. व्यर्थ की बहसों से ध्यान हटाकर पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों के लिखित अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करें. नियमित अध्ययन से आगामी परीक्षाओं को लेकर आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा संतुलित रहेगी, लेकिन खान-पान की अनदेखी से गले में सूखापन या दांतों में हल्की संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए बहुत अधिक ठंडे पेय और गरिष्ठ भोजन से दूरी बनाकर रखें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल लें ताकि पाचन ठीक रहे. शाम को हल्का भोजन करें और समय पर सोने का नियम बनाएं.

उपाय

शनिवार के दिन भगवान शनिदेव और हनुमान जी की उपासना करें तथा पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' अथवा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को भोजन, कंबल अथवा जूते-चप्पल भेंट करें. इससे सिद्ध योग के प्रभाव से आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी और दूसरे भाव के चंद्रमा से कुटुंब में सुख-शांति बनी रहेगी.

मिथुन राशि: 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

आपकी अपनी राशि (लग्न भाव) में चंद्रमा का गोचर आपके व्यक्तिगत आकर्षण, त्वरित सोच और बहुआयामी प्रतिभा को निखारेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण षष्ठी तिथि शाम 04:59 (16:59:10) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा देर रात 12:01 (24:01:15) बजे तक आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव में संचरण करेगा, जिसके बाद वह दूसरे भाव (कर्क राशि) में प्रवेश करेगा. सुबह 07:12 (07:12:35) बजे तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव सक्रिय होगा. शाम 05:31 (17:31:12) बजे तक शुभ सिद्ध योग बना रहेगा. लग्न में चंद्रमा और पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग मानसिक स्पष्टता बढ़ाने और नए विचारों को सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए अत्यंत अनुकूल है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, पब्लिशिंग, मीडिया कंसल्टेंसी, सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस, आर्किटेक्चर और पीआर एजेंसियों से जुड़े व्यवसायियों के लिए आज का दिन अपनी रणनीतियों को अमलीजामा पहनाने का है. लग्न का चंद्रमा आपकी संवाद क्षमता और प्रेजेंटेशन को वजन देगा, जिससे साझेदार और क्लाइंट्स आपके विजन से सहमत होंगे. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में नई पहलों को शुरू करने या किसी जटिल असाइनमेंट का नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है. वरिष्ठ अधिकारी आपके त्वरित समाधानों की सराहना करेंगे. एक साथ कई दिशाओं में भागने के बजाय प्राथमिक टास्क को पूरा करने पर जोर दें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन समझदारी से किए गए निर्णयों और पूर्व में किए गए बौद्धिक प्रयासों के आर्थिक लाभ में बदलने का संकेत देता है. किसी डिजिटल प्रोजेक्ट या फ्रीलांस असाइनमेंट से रुका हुआ पारिश्रमिक खाते में आ सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. नए व्यावसायिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने, तकनीकी गैजेट्स खरीदने या सुरक्षित फंड्स में निवेश के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 08:44 से 10:08 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान बिना जांचे किसी ऑनलाइन लिंक पर बड़ा लेन-देन करने या जल्दबाजी में स्पेक्युलेटिव दांव लगाने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण हल्का-फुल्का, संवादपूर्ण और जीवंत बना रहेगा. आपकी हाजिरजवाबी और सकारात्मक दृष्टिकोण परिजनों के चेहरे पर खुशी लाएगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की घरेलू योजनाओं पर सौहार्दपूर्ण चर्चा होगी, जिससे वैचारिक निकटता बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में खुलापन और एक-दूसरे के व्यक्तित्व का सम्मान रिश्ते को मजबूत बनाएगा. शाम के समय दोस्तों या परिवार के साथ किसी पसंदीदा जगह पर कुछ समय बिताना मानसिक ताजगी देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

डेटा एनालिटिक्स, पत्रकारिता, कोडिंग, भाषा विज्ञान और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन अध्ययन की गति को बढ़ाने का है. पुनर्वसु नक्षत्र की शुरुआत के बाद एकाग्रता में भटकाव कम होगा और नए विषयों को समझना आसान होगा. सोशल मीडिया पर समय गंवाने के बजाय मुख्य अध्यायों के शॉर्ट नोट्स बनाएं. व्यवस्थित अध्ययन से आगामी साक्षात्कारों और परीक्षाओं के लिए आत्मविश्वास मजबूत होगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक स्फूर्ति और ऊर्जा का स्तर बना रहेगा, लेकिन लगातार सोचने और स्क्रीन के सामने बैठने से आंखों में भारीपन या सिर में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच में पांच-दस मिनट का ब्रेक लेकर आंखों को ठंडे पानी से धोएं. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए खान-पान में सादगी रखें और रात को गरिष्ठ भोजन से दूरी बनाएं. समय पर सोने से अगले दिन ताजगी बनी रहेगी.

उपाय

शनिवार के दिन भगवान शनिदेव और हनुमान जी की आराधना करें तथा पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. 'ॐ बुं बुधाय नमः' अथवा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार शांत चित्त से जप करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को काले चने, फल या वस्त्र दान करें. इससे सिद्ध योग का पूर्ण लाभ मिलेगा और लग्न के चंद्रमा से आत्मविश्वास व मान-सम्मान में निरंतर वृद्धि होगी.

कर्क राशि: 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

बारहवें भाव में राशि स्वामी चंद्रमा का गोचर दूरगामी योजनाओं और विदेशी संपर्कों को आगे बढ़ाएगा, लेकिन खर्चों पर संतुलन बनाए रखना आज की प्राथमिकता होगी. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण षष्ठी तिथि शाम 04:59 (16:59:10) बजे तक प्रभावी रहेगी. आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा देर रात 12:01 (24:01:15) बजे तक बारहवें यानी व्यय, विदेशी संबंधों, शोध और एकांत के भाव (मिथुन राशि) में संचरण करेंगे, जिसके बाद वे आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में प्रवेश करेंगे. सुबह 07:12 (07:12:35) बजे तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद देवगुरु के पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आरंभ होगा. शाम 05:31 (17:31:12) बजे तक सिद्ध योग बना रहेगा. बारहवें भाव में चंद्रमा और पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव पर्दे के पीछे की रणनीतियों को व्यवस्थित करने और दूर के कार्यों से लाभ पाने के लिए अनुकूल है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

आयात-निर्यात, ई-कॉमर्स, अस्पताल प्रबंधन, फार्मास्युटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स और बहुराष्ट्रीय फर्मों से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन दूरदराज के नेटवर्क्स को व्यवस्थित करने का है. बारहवें भाव का चंद्रमा रिमोट प्रोजेक्ट्स और तकनीकी विश्लेषण में ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा. स्थानीय स्तर के व्यापारियों को बिलिंग, टैक्स कंप्लायंस और माल की आवाजाही के दस्तावेजों की बारीकी से जांच करनी चाहिए. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में सहकर्मियों की आपसी गपशप और दलीय राजनीति से पूरी तरह अलग रहकर केवल अपने असाइनमेंट्स पर टिके रहना होगा. अपनी रिपोर्ट पूरी पारदर्शिता के साथ तैयार रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन देनदारियों के प्रबंधन और बजट को नियंत्रण में रखने का संकेत देता है. विदेशी क्लाइंट्स, ऑनलाइन सेवाओं या दूर के स्रोतों से आय का प्रवाह तो रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य, यात्रा या घरेलू मेंटेनेंस पर अचानक खर्च बढ़ सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. जरूरी कर भुगतानों, लाइसेंस नवीनीकरण या लंबित बिलों को निपटाने के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 08:44 से 10:08 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी अनजान स्कीम में पूंजी फंसाने, सट्टेबाजी या किसी को मौखिक वादे पर उधार देने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण शांत और थोड़ा अंतर्मुखी रहेगा. कभी-कभी मन में किसी अनकही बात को लेकर अकेलापन महसूस हो सकता है, इसलिए परिवार के सदस्यों से संवाद बनाए रखें. जीवनसाथी आपके मिजाज को समझेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में पूरा भावनात्मक संबल देगा. प्रेम संबंधों में दूरियों या कार्यक्षेत्र की व्यस्तता के कारण बातचीत सीमित हो सकती है, लेकिन आपसी निष्ठा पर कोई आंच नहीं आएगी. शाम के समय घर पर हल्का संगीत सुनना या शांत बैठकर ध्यान लगाना मानसिक दबाव को दूर करेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

मेडिकल रिसर्च, विदेशी भाषाओं, मनोविज्ञान, डेटा साइंस और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन एकांत में बैठकर कठिन विषयों को दोहराने का है. पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव मन के भटकाव को कम करेगा और गहरी समझ विकसित करने में सहायक होगा. सोशल मीडिया के निरंतर नोटिफिकेशन बंद रखें और अपने रिवीजन शेड्यूल का कड़ाई से पालन करें. नियमित अभ्यास से आगामी परीक्षाओं को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा में थोड़ी सुस्ती या पैरों और तलवों में दर्द की अनुभूति हो सकती है. देर रात तक जागने की आदत से बचें, क्योंकि अधूरी नींद के कारण दिनभर आंखों में जलन या सिर भारी रह सकता है. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए ठंडी तासीर वाली चीजों से दूरी बनाएं और गुनगुने पानी का सेवन करें. सोने से पहले स्क्रीन टाइम सीमित करें ताकि गहरी और सुकून भरी नींद मिल सके.

उपाय

शनिवार के दिन भगवान शिव और शनिदेव की आराधना करें तथा पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. 'ॐ सोमाय नमः' अथवा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार शांत चित्त से जप करें. किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को तिल, उड़द या काले वस्त्र का दान करें. इससे सिद्ध योग का पूर्ण लाभ मिलेगा और बारहवें भाव के चंद्रमा से होने वाले व्यर्थ के खर्चों और मानसिक चिंताओं पर नियंत्रण लगेगा.

सिंह राशि: 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

ग्यारहवें भाव में चंद्रमा का संचरण और शाम तक सिद्ध योग का प्रभाव आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों, सामाजिक संपर्कों और आर्थिक लाभ के मार्गों को प्रशस्त करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण षष्ठी तिथि शाम 04:59 (16:59:10) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा देर रात 12:01 (24:01:15) बजे तक आपकी राशि से ग्यारहवें यानी आय, सिद्धि, बड़े भाई-बहनों और लाभ के भाव (मिथुन राशि) में गोचर करेगा, जिसके बाद वह बारहवें भाव (कर्क राशि) में प्रवेश करेगा. सुबह 07:12 (07:12:35) बजे तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद देवगुरु के पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव सक्रिय होगा. शाम 05:31 (17:31:12) बजे तक सिद्ध योग बना रहेगा. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा और पुनर्वसु नक्षत्र का मेल व्यावसायिक लाभ को गति देने और वरिष्ठ व्यक्तियों का समर्थन पाने के लिए बेहद अनुकूल स्थिति बना रहा है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, लक्जरी रिटेल, सरकारी अनुबंध, जनसंपर्क और वित्तीय फर्मों से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन बड़े क्लाइंट्स से समझौतों को अंतिम रूप देने का है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपकी रणनीतिक सोच को बाजार में विश्वसनीयता दिलाएगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रभावशाली सहयोगियों से पूरा मार्गदर्शन और समर्थन मिलेगा. यदि आपकी पदोन्नति या किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लंबित थी, तो उस पर सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है. टीम के सदस्यों के साथ खुला संवाद रखें और सामूहिक उपलब्धियों को प्राथमिकता दें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन पिछले किए गए कार्यों के ठोस प्रतिफल और अतिरिक्त आय के नए स्रोत बनने का संकेत देता है. पुराने निवेश या व्यावसायिक सौदों से रुका हुआ धन वापस आने की प्रबल संभावना है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. किसी महत्वपूर्ण वित्तीय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने, बैंक से जुड़े काम निपटाने या सुरक्षित संपत्ति में पूंजी लगाने के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 08:44 से 10:08 बजे तक राहुकाल का समय रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक भरोसे पर बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में जोखिम भरे वित्तीय निर्णय लेने से बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में सम्मान, उल्लास और गरिमापूर्ण वातावरण बना रहेगा. बड़े भाई-बहनों या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से महत्वपूर्ण मामलों में उपयोगी सलाह मिलेगी. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और वे आपकी सामाजिक व्यस्तताओं को पूरी तरह समझेंगे. प्रेम संबंधों में परिपक्वता आएगी और भविष्य की रूपरेखा को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. शाम के समय किसी पुराने मित्र या सम्मानित व्यक्ति से भेंट मन को ताजगी और संतुष्टि देगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

प्रशासनिक सेवाओं, प्रबंधन, राज्य स्तरीय परीक्षाओं, राजनीति विज्ञान और कॉरपोरेट लॉ की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन ग्रुप स्टडी और मॉक टेस्ट के गहन विश्लेषण का है. पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव से अध्ययन सामग्री को व्यवस्थित करना आसान होगा. सोशल मीडिया पर व्यर्थ समय बिताने के बजाय कमजोर विषयों पर अपनी पकड़ मजबूत करें. निरंतर अध्ययन से आगामी चयन प्रक्रियाओं को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक उत्साह बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन दिनभर की व्यस्तता और बातचीत के कारण शाम तक हल्की मानसिक थकान आ सकती है. बाहों या पिंडलियों में खिंचाव महसूस हो सकता है, इसलिए काम के बीच हल्के स्ट्रेचिंग व्यायाम करें. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए अधिक ठंडी चीजों के सेवन से बचें और हल्का, पौष्टिक भोजन लें. रात में पर्याप्त नींद लेना ताजगी बनाए रखेगा.

उपाय

शनिवार के दिन भगवान शनिदेव और हनुमान जी की आराधना करें तथा पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. 'ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः' अथवा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को तिल, कंबल या मौसमी फल का दान करें. इससे सिद्ध योग के प्रभाव से सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और लाभ भाव के चंद्रमा से आमदनी के नए अवसर निरंतर प्राप्त होंगे.

कन्या राशि: 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

दसवें भाव में चंद्रमा का गोचर आपके पेशेवर प्रभाव, कर्मठता और व्यावहारिक प्रबंधन को प्रमुखता देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण षष्ठी तिथि शाम 04:59 (16:59:10) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा देर रात 12:01 (24:01:15) बजे तक आपकी राशि से दसवें यानी कर्म, पद-प्रतिष्ठा, कार्यक्षेत्र और सामाजिक दायित्वों के भाव (मिथुन राशि) में संचरण करेगा, जिसके बाद वह ग्यारहवें भाव (कर्क राशि) में प्रवेश करेगा. सुबह 07:12 (07:12:35) बजे तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद देवगुरु के पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव सक्रिय होगा. शाम 05:31 (17:31:12) बजे तक शुभ सिद्ध योग बना रहेगा. कर्म भाव का चंद्रमा और पुनर्वसु नक्षत्र का मेल आजीविका के क्षेत्र में व्यवस्थित निर्णयों और नेतृत्वकारी पहलों के लिए बहुत मजबूत आधार प्रदान करेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

डेटा ऑडिटिंग, अकाउंट्स, कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी, पब्लिशिंग, स्टेशनरी, लीगल ड्राफ्टिंग और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने का है. दसवें भाव का चंद्रमा क्लाइंट्स के साथ बैठकों में आपके तार्किक विश्लेषण और योजनाबद्ध प्रस्तुतिकरण को वजन देगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की समीक्षा करने या नए दिशा-निर्देश तय करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. प्रबंधन वर्ग आपकी कार्यकुशलता और समयबद्धता की सराहना करेगा. सहकर्मियों के काम में अत्यधिक मीन-मेख निकालने के बजाय उन्हें स्पष्ट लक्ष्य सौंपें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन कर्मक्षेत्र से नियमित आमदनी और पिछले व्यावसायिक सौदों के बदले रुका हुआ पारिश्रमिक खाते में आने का संकेत देता है. पूर्व में किए गए किसी बौद्धिक या परामर्श कार्य का भुगतान प्राप्त हो सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. कार्यक्षेत्र के लिए जरूरी तकनीकी उपकरणों की खरीद, बैंक से जुड़े जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर या सुरक्षित निवेश योजनाओं के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 08:44 से 10:08 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस समयावधि में किसी भी अस्पष्ट डिजिटल लेन-देन, बिना जांचे ऑनलाइन योजनाओं या बिना लिखित प्रमाण के किसी को फंड देने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में अनुशासन और जिम्मेदारियों का निर्वहन मुख्य रहेगा. दफ्तर के व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद परिवार के सदस्यों के लिए समय निकालना संबंधों को प्रगाढ़ करेगा. पिता या घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ करियर, संपत्ति या भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी आपकी व्यस्तता को समझते हुए घरेलू व्यवस्था को सुचारू रखने में पूरा सहयोग देगा. प्रेम संबंधों में यथार्थवादी सोच और एक-दूसरे के कार्यक्षेत्र के प्रति सम्मान की भावना गहरी होगी. शाम को घर के शांत वातावरण में कुछ पल बिताना सुकून देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सांख्यिकी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन पिछले विषयों के रिवीजन को अंतिम रूप देने का है. पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव से जटिल गणनाओं और फॉर्मूलों को याद रखना आसान होगा. समय सारणी में ढिलाई न बरतें और कमजोर अध्यायों का लिखित अभ्यास करें. निरंतर अध्ययन से आगामी परीक्षाओं और साक्षात्कारों को लेकर बना संशय पूरी तरह दूर होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन लगातार बैठकर काम करने या स्क्रीन के अधिक उपयोग से कंधों और रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से में खिंचाव महसूस हो सकता है. काम के बीच थोड़ी देर खड़े होकर स्ट्रेचिंग करें और पोस्चर का ध्यान रखें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए सादा, ताजा और सुपाच्य भोजन लें तथा बहुत अधिक ठंडी चीजों से परहेज रखें. समय पर सोने से मानसिक एकाग्रता बनी रहेगी.

उपाय

शनिवार के दिन भगवान शनिदेव और हनुमान जी की आराधना करें तथा पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. 'ॐ बुं बुधाय नमः' अथवा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या असहाय व्यक्ति को पठन सामग्री, काले तिल या कंबल भेंट करें. इससे सिद्ध योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र की अड़चनें दूर होंगी और पद-प्रतिष्ठा में निरंतर स्थिरता आएगी.

तुला राशि: 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

नौवें भाव में चंद्रमा का संचरण और शाम तक सिद्ध योग का प्रभाव आपके नीतिगत निर्णयों, उच्च संपर्कों और वैचारिक स्पष्टता को नई मजबूती देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण षष्ठी तिथि शाम 04:59 (16:59:10) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा देर रात 12:01 (24:01:15) बजे तक आपकी राशि से नौवें यानी भाग्य, उच्च अध्ययन, धर्म, दूरगामी संपर्क और नीतिगत मामलों के भाव (मिथुन राशि) में गोचर करेगा, जिसके बाद वह दसवें भाव (कर्क राशि) में प्रवेश करेगा. सुबह 07:12 (07:12:35) बजे तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद देवगुरु के पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव सक्रिय होगा. शाम 05:31 (17:31:12) बजे तक शुभ सिद्ध योग बना रहेगा. नौवें भाव का चंद्रमा और पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग बौद्धिक कार्यों, कानूनी मामलों और दूरगामी व्यावसायिक योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अनुकूल है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

विदेशी व्यापार, लीगल कंसल्टेंसी, उच्च शिक्षण संस्थान, पब्लिशिंग, जनसंपर्क और अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट्स से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन अपनी बाजार साख को मजबूत करने का है. नौवें भाव का चंद्रमा दूरस्थ क्षेत्रों के साझेदारों और सलाहकारों के साथ विचार-विमर्श को ठोस रूप देगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में मेंटर्स, नीति-निर्माताओं और उच्च प्रबंधन से सकारात्मक मार्गदर्शन प्राप्त होगा. यदि किसी पॉलिसी ड्राफ्ट, शोध प्रस्ताव या नई परियोजना की रूपरेखा पर काम कर रहे थे, तो उसमें प्रगति देखने को मिलेगी. सहकर्मियों के साथ बातचीत में संतुलित और सौम्य दृष्टिकोण बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन दूरगामी निवेश योजनाओं और बौद्धिक या विदेशी स्रोतों से धन प्रवाह को व्यवस्थित करने का संकेत देता है. किसी पुराने कानूनी समझौते या दूर के प्रोजेक्ट से रुका हुआ फंड खाते में आ सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. बौद्धिक संपदा के पंजीकरण, सुरक्षित निवेश योजनाओं की शुरुआत या जरूरी व्यावसायिक खरीदारी के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 08:44 से 10:08 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समयावधि में किसी भी अस्पष्ट डिजिटल अनुबंध, अनचाहे निवेश सुझावों या बिना कागजी कार्रवाई के बड़े वित्तीय लेन-देन से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण आध्यात्मिक, गरिमामय और शांत बना रहेगा. परिवार में किसी उच्च शिक्षा, यात्रा या धार्मिक विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी के साथ वैचारिक तालमेल गहरा रहेगा और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में एक-दूसरे के दृष्टिकोण का पूरा सम्मान होगा. प्रेम संबंधों में गरिमा और आपसी समझ बढ़ेगी, जिससे रिश्ते में भरोसा मजबूत होगा. शाम के समय घर के बुजुर्गों या किसी मार्गदर्शक के साथ समय बिताना मानसिक स्पष्टता और आत्मिक संतोष देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

न्यायिक सेवा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दर्शनशास्त्र, पत्रकारिता, उच्च तकनीकी शोध और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन सैद्धांतिक अवधारणाओं को गहराई से समझने का है. पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव से मुख्य विषयों के सार को आत्मसात करना आसान होगा. सोशल मीडिया पर अनर्गल बहसों से दूर रहें और अपने मुख्य विषयों के नोट्स का व्यवस्थित रिवीजन करें. नियमित अध्ययन से आगामी परीक्षाओं को लेकर आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ताजगी का स्तर संतुलित रहेगा. लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने से जांघों या पैरों में हल्का खिंचाव हो सकता है, इसलिए काम के बीच हल्के खिंचाव वाले व्यायाम अवश्य करें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए तरल पदार्थों का संतुलित सेवन करें और बहुत अधिक ठंडी चीजों से परहेज रखें. रात को सोने से पहले स्क्रीन टाइम सीमित करें ताकि नींद की गुणवत्ता बेहतर रहे.

उपाय

शनिवार के दिन भगवान शनिदेव और हनुमान जी की आराधना करें तथा पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' अथवा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या असहाय व्यक्ति को पठन सामग्री, काले वस्त्र अथवा भोजन भेंट करें. इससे सिद्ध योग का पूर्ण शुभ फल मिलेगा और नौवें भाव के चंद्रमा से भाग्य का सहयोग निरंतर प्राप्त होगा.

वृश्चिक राशि: 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

आठवें भाव में चंद्रमा का संचरण और शाम तक सिद्ध योग का प्रभाव आपकी शोधपरक दृष्टि, वित्तीय पुनरावलोकन और जटिल गुत्थियों को सुलझाने की क्षमता को प्रबल करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण षष्ठी तिथि शाम 04:59 (16:59:10) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा देर रात 12:01 (24:01:15) बजे तक आपकी राशि से आठवें यानी गूढ़ अनुसंधान, रूपांतरण, साझा वित्तीय दायित्व और आकस्मिक गतिविधियों के भाव (मिथुन राशि) में गोचर करेगा, जिसके बाद वह नौवें भाव (कर्क राशि) में प्रवेश करेगा. सुबह 07:12 (07:12:35) बजे तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद देवगुरु के पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आरंभ होगा. शाम 05:31 (17:31:12) बजे तक शुभ सिद्ध योग बना रहेगा. आठवें भाव का चंद्रमा और पुनर्वसु नक्षत्र का मेल किसी भी विषय की तह तक जाकर सत्य उजागर करने और तकनीकी विसंगतियों को दूर करने के लिए विशेष रूप से अनुकूल है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

फॉरेंसिक अकाउंटिंग, साइबर सुरक्षा, बीमा दावा प्रक्रिया, टैक्स स्क्रूटनी, डेटा माइनिंग और बैक-एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े पेशेवरों के लिए आज का दिन छिपे हुए तकनीकी फॉल्ट्स को दुरुस्त करने का है. आठवें भाव का चंद्रमा आपको प्रतिस्पर्धियों की अप्रत्यक्ष गतिविधियों को पहले से भांपने में बढ़त देगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में आंतरिक जांच, गोपनीय डेटा के प्रबंधन या पेंडिंग कंप्लायंस को पूरा करने में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी. कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनौपचारिक राजनीति या अफवाहों से खुद को पूरी तरह अलग रखें. अपने दैनिक कार्यों का रिकॉर्ड पूरी तरह लिखित और पारदर्शी रखें ताकि समीक्षा के समय स्थिति स्पष्ट रहे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन पुराने टैक्स मामलों, संयुक्त संपत्तियों, बीमा पॉलिसियों और संचित कोष के पुनर्मूल्यांकन का संकेत देता है. किसी पूर्व वित्तीय समझौते या तकनीकी ऑडिट से जुड़ा अटका हुआ फंड अप्रत्याशित रूप से प्रोसेस हो सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. पुरानी देनदारियों के निपटारे, बीमा नवीनीकरण या कानूनी दस्तावेजों को स्वीकृति देने के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 08:44 से 10:08 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस समयावधि में किसी भी प्रकार के सट्टेबाजी, बिना जांचे डिजिटल फंड ट्रांसफर या जोखिम भरे आर्थिक वादों से पूरी तरह दूर रहें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण शांत, गंभीर और आत्ममंथन वाला रहेगा. किसी पुराने पारिवारिक मसले या साझा संपत्ति से जुड़े विषय पर सदस्यों के बीच परिपक्व चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी आपके अंतर्मुखी मिजाज को समझेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में संबल प्रदान करेगा. प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार का संशय या अविश्वास न आने दें; सीधी और स्पष्ट बातचीत ही गलतफहमी से बचाएगी. शाम के समय एकांत में कुछ पल बिताना या किसी गंभीर विषय का अध्ययन करना मानसिक दबाव को कम करेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

फॉरेंसिक साइंस, क्रिमिनोलॉजी, मेडिकल पैथोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, रक्षा अनुसंधान और उच्च गणित की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन कठिन सिद्धांतों को सुलझाने का है. पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ेगी और मानसिक भटकाव रुकेगा. सोशल मीडिया के व्यर्थ नोटिफिकेशन बंद करके पिछले वर्षों के कठिन प्रश्नों का अभ्यास करें. निरंतर एकाग्रता से आगामी परीक्षाओं के प्रति आत्मविश्वास सुदृढ़ होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन पेट के निचले हिस्से में भारीपन या अनियमित खान-पान से अपच की शिकायत हो सकती है. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए बाहर के बासी या अत्यधिक मसालेदार भोजन से परहेज रखें. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल लें और तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखें. रात को सोने से पहले स्क्रीन टाइम सीमित करें ताकि नींद की गुणवत्ता बेहतर रहे और मानसिक ताजगी बनी रहे.

उपाय

शनिवार के दिन भगवान शनिदेव और हनुमान जी की आराधना करें तथा पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' अथवा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को काले तिल, कंबल अथवा दवाइयों में सहायता प्रदान करें. इससे सिद्ध योग के प्रभाव से आठवें भाव के चंद्रमा से होने वाले मानसिक संशय दूर होंगे और कार्यक्षेत्र की अप्रत्याशित अड़चनों से मुक्ति मिलेगी.

धनु राशि: 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

सातवें भाव में चंद्रमा का संचरण और शाम तक सिद्ध योग का प्रभाव व्यावसायिक अनुबंधों, जनसंपर्क और संयुक्त उपक्रमों में सौहार्द स्थापित करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण षष्ठी तिथि शाम 04:59 (16:59:10) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा देर रात 12:01 (24:01:15) बजे तक आपकी राशि से सातवें यानी दांपत्य जीवन, व्यापारिक साझेदारी, जनसंपर्क और प्रत्यक्ष समझौतों के भाव (मिथुन राशि) में गोचर करेगा, जिसके बाद वह आठवें भाव (कर्क राशि) में प्रवेश करेगा. सुबह 07:12 (07:12:35) बजे तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद देवगुरु के पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव सक्रिय होगा. शाम 05:31 (17:31:12) बजे तक शुभ सिद्ध योग बना रहेगा. सातवें भाव का चंद्रमा और पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग साझेदारों के साथ संतुलित संवाद स्थापित करने और सार्वजनिक मंचों पर अपनी साख मजबूत करने के लिए बहुत अनुकूल है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कंसल्टेंसी फर्म्स, कॉरपोरेट रिलेशंस, आर्बिट्रेशन, इवेंट मैनेजमेंट, संयुक्त उपक्रम और रिटेल आउटलेट्स से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन साझेदारों के साथ समन्वय साधने का है. सातवें भाव का चंद्रमा क्लाइंट्स के साथ आमने-सामने की बैठकों में व्यावहारिक और सकारात्मक रुख अपनाने में मदद करेगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में वेंडर्स, बाहरी स्टेकहोल्डर्स और क्रॉस-फंक्शनल टीमों के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिलेगा. यदि किसी अनुबंध की शर्तों को लेकर पूर्व में असमंजस था, तो आज आपसी सहमति से समाधान निकाला जा सकता है. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ खुला और पारदर्शी संवाद रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन संयुक्त व्यापारिक गतिविधियों और दैनिक बिक्री से नकद प्रवाह को गति देने का संकेत देता है. किसी पूर्व व्यापारिक समझौते या साझेदारी के काम से रुका हुआ लाभ खाते में आ सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. किसी नए व्यापारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने, पार्टनरशिप डीड को अंतिम रूप देने या संयुक्त निवेश के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 08:44 से 10:08 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समय किसी भी मौखिक सहमति पर बड़ा धन लगाने या बिना लिखा-पढ़ी के वित्तीय लेन-देन करने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में सौहार्दपूर्ण, गरिमामय और सहयोगी माहौल बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ बातचीत में खुलापन रहेगा और वे घरेलू निर्णयों में आपका पूरा समर्थन करेंगे. यदि दांपत्य जीवन में किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा था, तो आज शांत बैठकर बातचीत करने से स्थिति पूरी तरह सुलझ जाएगी. प्रेम संबंधों में आपसी आदर और समर्पण की भावना मजबूत होगी. शाम के समय जीवनसाथी या परिवार के सदस्यों के साथ किसी शांत स्थान पर समय बिताना दिनभर की भागदौड़ के बाद सुकून देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

कॉर्पोरेट लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक पॉलिसी, मानव संसाधन प्रबंधन और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन केस स्टडीज और ग्रुप डिस्कशंस पर ध्यान केंद्रित करने का है. पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव से तार्किक समझ और विश्लेषणात्मक पकड़ मजबूत होगी. सोशल मीडिया की व्यर्थ बहसों से दूर रहें और अपने मुख्य विषयों के नोट्स व्यवस्थित करें. नियमित अभ्यास से इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन को लेकर मन का संकोच दूर होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार बैठकों या बातचीत के कारण शाम तक हल्की थकान महसूस हो सकती है. कमर या पीठ के निचले हिस्से में खिंचाव आ सकता है, इसलिए लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने से बचें और बीच-बीच में स्ट्रेचिंग करें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और बाहर के भारी भोजन से परहेज रखें. रात में समय पर सोने से मानसिक ताजगी बनी रहेगी.

उपाय

शनिवार के दिन भगवान शनिदेव और हनुमान जी की आराधना करें तथा पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' अथवा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद कन्या या विद्यार्थी को फल, पठन सामग्री अथवा वस्त्र दान करें. इससे सिद्ध योग का पूर्ण लाभ मिलेगा और सातवें भाव के चंद्रमा से दांपत्य जीवन व साझेदारी में मधुरता और स्थिरता बनी रहेगी.

मकर राशि: 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

छठे भाव में चंद्रमा का संचरण और शाम तक सिद्ध योग का प्रभाव आपकी कार्यकुशलता, पेशेवर अनुशासन और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को धार देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण षष्ठी तिथि शाम 04:59 (16:59:10) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा देर रात 12:01 (24:01:15) बजे तक आपकी राशि से छठे यानी रोग, ऋण, दैनिक कर्तव्य, सेवा और प्रतिस्पर्धियों के भाव (मिथुन राशि) में गोचर करेगा, जिसके बाद वह सातवें भाव (कर्क राशि) में प्रवेश करेगा. सुबह 07:12 (07:12:35) बजे तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद देवगुरु के पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव सक्रिय होगा. शाम 05:31 (17:31:12) बजे तक शुभ सिद्ध योग बना रहेगा. छठे भाव का चंद्रमा और पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग कानूनी अड़चनों को सुलझाने और कार्यक्षेत्र की दैनिक जटिलताओं को व्यवस्थित ढंग से निपटाने में सहायक रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल सर्विसेज, कंप्लायंस ऑडिटिंग, लॉ फर्म्स, सुरक्षा उपकरण और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन पेंडिंग मामलों और कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने का है. छठे भाव का चंद्रमा कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में आपको व्यावहारिक लाभ दिलाएगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में कठिन और उलझे हुए असाइनमेंट्स को सुलझाने की जिम्मेदारी मिल सकती है. आपकी बारीक नजर और व्यवस्थित कार्यपद्धति उच्चाधिकारियों का भरोसा जीतेगी. कार्यस्थल पर बिना मांगे किसी आंतरिक विवाद में सलाह देने से बचें और केवल अपने प्राथमिक दायित्वों पर ध्यान केंद्रित रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन देनदारियों के निपटारे, संतुलित बजट प्रबंधन और रुके हुए संस्थागत भुगतानों को निकालने का संकेत देता है. किसी पूर्व सेवा या आपूर्ति के बदले फंसा हुआ पैसा खाते में आ सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. किसी लोन सेटलमेंट, जरूरी बीमा प्रीमियम या अनिवार्य कार्यस्थल उपकरणों की खरीद के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 08:44 से 10:08 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक भरोसे पर उधार देने, जमानत लेने या बिना लिखा-पढ़ी के वित्तीय लेन-देन करने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में व्यावहारिक और व्यवस्थित माहौल बना रहेगा. पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में आपका समर्पण परिजनों का विश्वास बढ़ाएगा. जीवनसाथी घरेलू व्यवस्था और स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताओं को संभालने में पूरा सहयोग देगा. यदि परिवार के किसी सदस्य के साथ दिनचर्या या व्यवस्था को लेकर वैचारिक असहमति थी, तो आज शांत बैठकर बात करने से संतुलन बन जाएगा. प्रेम संबंधों में अनावश्यक अपेक्षाएं रखने से बचें और एक-दूसरे के कार्यक्षेत्र की व्यस्तता का सम्मान करें. शाम के समय घर पर शांत वातावरण में विश्राम करना दिनभर की मानसिक भागदौड़ के बाद शांति देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

पैरामेडिकल, न्यायिक सेवा, बैंकिंग, पुलिस बल, रक्षा सेवाओं और तकनीकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन अभ्यास सत्रों को गहरा करने का है. पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव से कठिन सवालों को हल करने की बौद्धिक क्षमता में सुधार होगा. सोशल मीडिया और अनौपचारिक चर्चाओं से दूरी बनाकर पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों और मॉक टेस्ट के रिवीजन पर जोर दें. निरंतर अनुशासन से आगामी परीक्षाओं के प्रति आत्मविश्वास पूरी तरह मजबूत होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन अधिक काम और अनियमित खान-पान से पेट में गैस या पाचन संबंधी असहजता हो सकती है. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए बाहर के बासी या अत्यधिक तैलीय भोजन से दूरी बनाकर रखें. पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना जल लें ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे. रात को समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगली सुबह ताजगी बनी रहे.

उपाय

शनिवार के दिन भगवान शनिदेव और हनुमान जी की उपासना करें तथा पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद, असहाय या सफाईकर्मी को भोजन या जरूरी सामग्री भेंट करें. इससे सिद्ध योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी और छठे भाव के चंद्रमा से विरोधियों पर बढ़त प्राप्त होगी.

कुंभ राशि: 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

पांचवें भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी तार्किक सोच, मौलिक दृष्टि और तकनीकी कौशल को धार देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण षष्ठी तिथि शाम 04:59 (16:59:10) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा देर रात 12:01 (24:01:15) बजे तक आपकी राशि से पांचवें यानी बुद्धि, ज्ञान, रचनात्मक दृष्टिकोण और संतान के भाव (मिथुन राशि) में संचरण करेगा, जिसके बाद वह छठे भाव (कर्क राशि) में प्रवेश करेगा. सुबह 07:12 (07:12:35) बजे तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद देवगुरु के पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव सक्रिय होगा. शाम 05:31 (17:31:12) बजे तक शुभ सिद्ध योग बना रहेगा. पांचवें भाव का चंद्रमा और पुनर्वसु नक्षत्र का मेल नई योजनाओं के प्रारूप को अंतिम रूप देने और लीक से हटकर सोचे गए विचारों को व्यावहारिक रूप देने के लिए बहुत उत्तम है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, डेटा साइंस, सिस्टम डिजाइनिंग, डिजिटल कंसल्टेंसी, गेमिंग और रिसर्च से जुड़े व्यवसायियों के लिए आज का दिन नवाचार को धरातल पर उतारने का है. पांचवें भाव का चंद्रमा क्लाइंट्स और निवेशकों के सामने आपकी रणनीतियों को तार्किक स्पष्टता देगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किसी जटिल तकनीकी रुकावट को दूर करने या नए प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करने में अपनी बौद्धिक क्षमता का लाभ मिलेगा. सहकर्मियों के साथ सकारात्मक संवाद रखें और किसी भी नए विचार को लागू करने से पहले उसके हर पहलू की व्यावहारिक जांच कर लें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन सोच-समझकर किए गए बौद्धिक निवेश और तकनीकी असाइनमेंट्स से धनार्जन का संकेत देता है. पूर्व में किए गए किसी सलाहकार कार्य या फ्रीलांस प्रोजेक्ट से रुका हुआ पारिश्रमिक खाते में आ सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. किसी नए बौद्धिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने, तकनीकी उपकरणों की खरीद या सुरक्षित बचत योजनाओं के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 08:44 से 10:08 बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी भी प्रकार की सट्टेबाजी, बिना जांचे वित्तीय जोखिम या अज्ञात ऑनलाइन लिंक पर लेन-देन करने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण बौद्धिक, संवादपूर्ण और जीवंत रहेगा. बच्चों की शिक्षा या उनकी रचनात्मक गतिविधियों को लेकर घर में सकारात्मक चर्चा होगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य की साझा योजनाओं पर खुलकर विमर्श होगा, जिससे वैचारिक निकटता और आपसी विश्वास गहरा होगा. प्रेम संबंधों में खुलापन और एक-दूसरे के दृष्टिकोण के प्रति सम्मान बना रहेगा. शाम के समय किसी पुराने मित्र या समान सोच वाले व्यक्ति से बातचीत मन को ताजगी देगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, उच्च गणित, डिजाइनिंग और तकनीकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन गहन अध्ययन का है. पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव से कठिन अवधारणाओं को आसानी से समझना संभव होगा. सोशल मीडिया के व्यर्थ नोटिफिकेशन से दूरी बनाएं और निर्धारित समय सारणी के अनुसार मुख्य विषयों का लिखित अभ्यास करें. निरंतर अभ्यास से आगामी परीक्षणों के प्रति आत्मविश्वास मजबूत होगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहेगी, लेकिन दिनभर लगातार सोचने और स्क्रीन के सामने अधिक समय बिताने से आंखों में तनाव या पीठ के ऊपरी हिस्से में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच थोड़ी देर का विश्राम लें और आंखों को ठंडे पानी से धोएं. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए खान-पान में सादगी रखें और रात को गरिष्ठ भोजन से परहेज करें. समय पर सोने से मानसिक एकाग्रता बनी रहेगी.

उपाय

शनिवार के दिन भगवान शनिदेव और हनुमान जी की उपासना करें तथा पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या असहाय व्यक्ति को फल, पठन सामग्री अथवा काले तिल भेंट करें. इससे सिद्ध योग का पूर्ण शुभ फल मिलेगा और पांचवें भाव के चंद्रमा से बौद्धिक क्षमता व कार्यों में सफलता निरंतर प्राप्त होगी.

मीन राशि: 31 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

चौथे भाव में चंद्रमा का संचरण और शाम तक सिद्ध योग का प्रभाव घरेलू सुख-सुविधाओं, आंतरिक स्थिरता और मानसिक शांति को सुदृढ़ करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण षष्ठी तिथि शाम 04:59 (16:59:10) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा देर रात 12:01 (24:01:15) बजे तक आपकी राशि से चौथे यानी सुख, माता, गृहस्थी, वाहन और मन के भाव (मिथुन राशि) में गोचर करेगा, जिसके बाद वह पांचवें भाव (कर्क राशि) में प्रवेश करेगा. सुबह 07:12 (07:12:35) बजे तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद आपकी ही राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु का प्रभाव सक्रिय होगा. शाम 05:31 (17:31:12) बजे तक शुभ सिद्ध योग बना रहेगा. चौथे भाव का चंद्रमा और पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग मानसिक तनाव को शांत करने, कार्य-जीवन में संतुलन साधने और पारिवारिक दायित्वों को सुगमता से पूरा करने के लिए बहुत फलदायी सिद्ध होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

रियल एस्टेट, इंटीरियर फर्निशिंग, आर्किटेक्चर, शिक्षा संस्थान, हॉस्पिटैलिटी, प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी और घरेलू उपयोग की वस्तुओं से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन व्यवस्था को सुदृढ़ करने का है. चौथे भाव का चंद्रमा ग्राहकों के साथ आपकी बातचीत में सौम्यता और विश्वसनीयता लाएगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में वर्क-फ्रॉम-होम या अपनी डेस्क पर बैठकर लंबित फाइलों को व्यवस्थित ढंग से निपटाने का अवसर मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके संतुलित और शांत दृष्टिकोण की सराहना करेंगे. सहकर्मियों के साथ किसी भी भावनात्मक विवाद में उलझने से बचें और अपने काम पर केंद्रित रहें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन संपत्ति के रख-रखाव, घरेलू सुविधाओं के विस्तार और सुरक्षित वित्तीय योजनाओं में बचत को बनाए रखने का संकेत देता है. किसी पारिवारिक संपत्ति या पुराने घरेलू निवेश से जुड़ा मामला सुलझ सकता है. सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने या सुरक्षित फंड्स में पूंजी लगाने के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 08:44 से 10:08 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समयावधि में किसी भी अवांछित निवेश योजना, बिना पड़ताल किए बड़ी रकम के लेन-देन या मौखिक वादों से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण अत्यंत शांत, सौहार्दपूर्ण और आत्मीय बना रहेगा. माता जी का सानिध्य और आशीर्वाद आपके मनोबल को मजबूत करेगा. जीवनसाथी के साथ घरेलू व्यवस्था और भविष्य की प्राथमिकताओं को लेकर समझदारी भरी बातचीत होगी. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव और एक-दूसरे के प्रति देखभाल का भाव गहरा होगा. शाम के समय परिजनों के साथ घर पर बैठकर चाय या रात्रिभोज का आनंद लेना दिनभर की मानसिक थकान को मिटाकर आत्मिक संतोष देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सिविल सर्विसेज, साइकोलॉजी, आर्किटेक्चर, मास कम्युनिकेशन, पर्यावरण विज्ञान और शिक्षण से जुड़े छात्रों के लिए आज का दिन एकांत में बैठकर बुनियादी अवधारणाओं को दोहराने का है. पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव से एकाग्रता मजबूत होगी और विषयों को गहराई से समझना आसान होगा. सोशल मीडिया और फोन के लगातार नोटिफिकेशन से दूरी बनाएं और मुख्य विषयों के नोट्स का लिखित अभ्यास करें. निरंतर अध्ययन से आगामी परीक्षाओं को लेकर मन का तनाव समाप्त होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए छाती में भारीपन, कफ या एलर्जी की समस्या न उभरे, इसका ध्यान रखें. बहुत अधिक ठंडे पेय और तैलीय भोजन से परहेज करें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना जल लें. रात के समय ठंडी हवा से बचाव रखें और समय पर सोने का नियम बनाएं ताकि मानसिक ताजगी बनी रहे.

उपाय

शनिवार के दिन भगवान शनिदेव और हनुमान जी की उपासना करें तथा पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' अथवा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को फल, अन्न अथवा कंबल भेंट करें. इससे सिद्ध योग के प्रभाव से घरेलू सुख-शांति बढ़ेगी और चौथे भाव के चंद्रमा से मानसिक संतुलन व कार्यक्षेत्र में स्थिरता निरंतर बनी रहेगी.

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