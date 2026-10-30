Aaj Ka Rashifal 30 October 2026: शुक्रवार का दिन आपकी नौकरी, कमाई और रिश्तों के लिए कैसा रह सकता है? आज चंद्रमा मिथुन राशि में रहेगा और सुबह 9:04 बजे मृगशिरा के बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा. रात 8:41 बजे तक शिव योग भी रहेगा.

ज्योतिषीय आकलन के अनुसार मेष राशि वालों के लिए नए संपर्क उपयोगी हो सकते हैं, जबकि कर्क राशि वालों को खर्च पर ध्यान देना होगा. पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत आज का राशिफल.

मेष राशि: 30 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

तीसरे भाव में चंद्रमा का संचरण आपके साहस, पराक्रम और संपर्क तंत्र को नई गति देगा, वहीं शिव योग का शुभ प्रभाव अटके कार्यों को पूरा कराने में मदद करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पंचमी तिथि शाम 07:26 (19:26:44) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से तीसरे यानी पराक्रम, उद्यम, संचार और छोटे भाई-बहनों के भाव (मिथुन राशि) में गोचर करेगा. सुबह 09:05 (09:05:00) बजे तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. रात 08:41 (20:41:16) बजे तक अत्यंत शुभ शिव योग बना रहेगा. तीसरे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपके आत्मविश्वास को मजबूत रखेगी और व्यावसायिक संपर्कों से लाभ दिलाएगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

मार्केटिंग, मीडिया, आईटी, ट्रांसपोर्ट, कंसल्टेंसी, सेल्स और ऑनलाइन सेवाओं से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन नए क्लाइंट्स जोड़ने और छोटी कारोबारी यात्राओं को भुनाने का है. तीसरे भाव का चंद्रमा संवाद कौशल को प्रभावी बनाएगा, जिससे रुकी हुई डील्स आगे बढ़ेंगी. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में नई जिम्मेदारियां या प्रेजेंटेशन संभालने का अवसर मिलेगा. सहकर्मियों के साथ टीम भावना बनाए रखें और ई-मेल या पत्राचार में भाषा स्पष्ट रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन छोटी यात्राओं, कमीशन और नेटवर्किंग के जरिए धन लाभ कराने वाला रहेगा. किसी पुराने व्यावसायिक सौदे से रुका हुआ भुगतान खाते में आ सकता है. सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 (11:42:25 से 12:26:51) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने, जरूरी खरीदारी या सुरक्षित निवेश के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 10:41 से दोपहर 12:04 (10:41:18 से 12:04:38) बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक वादे पर उधार देने या बिना जांचे ऑनलाइन लेन-देन से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का माहौल उत्साहपूर्ण, सहयोगी और आत्मीय बना रहेगा. छोटे भाई-बहनों और करीबी दोस्तों के साथ संवाद बढ़ेगा और उनका पूरा सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने में आपसी समझ देखने को मिलेगी. प्रेम संबंधों में नयापन और खुला संवाद रहेगा, जिससे गलतफहमियां दूर होंगी. शाम के समय परिवार के साथ समय बिताना मानसिक संतोष देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

इंजीनियरिंग, मास कम्युनिकेशन, रक्षा सेवाओं, मैनेजमेंट और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता से अध्ययन करने का है. तीसरे भाव का चंद्रमा याददाश्त और नई चीजें सीखने की ललक को बढ़ाएगा. सोशल मीडिया पर समय गंवाने के बजाय मॉक टेस्ट और कठिन विषयों के रिवीजन पर जोर दें. निरंतर अभ्यास से आत्मविश्वास में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ताजगी का स्तर बहुत अच्छा रहेगा. ज्यादा भागदौड़ या स्क्रीन वर्क के कारण कंधों, बाहों या गर्दन में हल्का खिंचाव आ सकता है. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए ठंडी तासीर वाले खाद्य पदार्थों से दूरी रखें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में सादा या हल्का गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में ताजगी बनी रहे. शाम को हल्की सैर करें और समय पर सोने का प्रयास करें.

उपाय

शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी और भगवान शिव की आराधना करें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' अथवा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद कन्या या मंदिर में सफेद मिठाई अथवा मिश्री का दान करें. इससे शिव योग का पूर्ण शुभ फल मिलेगा और कार्यक्षेत्र में पराक्रम व आर्थिक स्थिति में लगातार वृद्धि होगी.

वृषभ राशि: 30 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

दूसरे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपकी वाणी के प्रभाव को बढ़ाएगी और पैतृक व संचित पूंजी को व्यवस्थित करने का आधार देगी. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पंचमी तिथि शाम 07:26 (19:26:44) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दूसरे यानी धन, कुटुंब, संचित कोष और वाणी के भाव (मिथुन राशि) में गोचर करेगा. सुबह 09:05 (09:05:00) बजे तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद राहु के आर्द्रा नक्षत्र की शुरुआत होगी. रात 08:41 (20:41:16) बजे तक शिव योग बना रहेगा. दूसरे भाव का चंद्रमा पारिवारिक संपत्ति को सहेजने और वित्तीय प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना रहा है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

बैंकिंग, जेम्स एंड ज्वैलरी, फूड इंडस्ट्री, अकाउंट्स, वेल्थ मैनेजमेंट और पारिवारिक उद्यम से जुड़े व्यापारियों के लिए आज का दिन पुराने ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाने का है. दूसरे भाव का चंद्रमा व्यावसायिक बैठकों में आपकी तार्किक प्रस्तुति को वजन देगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में वित्तीय रिपोर्टिंग, बिलिंग या ऑडिटिंग से जुड़े मामलों में अपनी सूक्ष्म दृष्टि का सीधा लाभ मिलेगा. सीनियर्स आपकी कार्यशैली से संतुष्ट रहेंगे. कार्यस्थल पर अनावश्यक औपचारिकताओं से बचते हुए केवल प्राथमिक लक्ष्यों पर टिके रहें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन पिछली बचतों को सुरक्षित रखने और घरेलू जरूरतों के लिए पूंजी आवंटित करने का है. किसी पुराने निवेश से लाभांश या रुका हुआ धन मिलने की संभावना बन रही है. सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 (11:42:25 से 12:26:51) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. किसी महत्वपूर्ण अनुबंध, बचत योजना या फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े कार्य के लिए यह समय सबसे उपयुक्त है. सुबह 10:41 से दोपहर 12:04 (10:41:18 से 12:04:38) बजे तक राहुकाल का समय रहेगा. इस समयावधि में किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ ऑनलाइन वित्तीय लेन-देन या बिना लिखा-पढ़ी के बड़ी रकम देने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण आत्मीयता और पारंपरिक संस्कारों से भरा रहेगा. परिजनों के साथ मिलकर किसी पारिवारिक उत्सव या मांगलिक कार्य की रूपरेखा तैयार हो सकती है. जीवनसाथी घर के बजट और घरेलू व्यवस्था को संभालने में पूरा सहयोग देगा. प्रेम संबंधों में स्थिरता और एक-दूसरे के प्रति निष्ठा का भाव गहरा होगा. शाम के समय घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर विचार साझा करने से मानसिक शांति मिलेगी और घरेलू उलझनें सुलझेंगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

कॉमर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी से जुड़े छात्रों के लिए आज का दिन जटिल आंकड़ों और फॉर्मूलों को दोहराने का है. दूसरे भाव का चंद्रमा अध्ययन सामग्री को लंबे समय तक याद रखने में सहायता करेगा. व्यर्थ की चर्चाओं से ध्यान हटाकर पिछले वर्षों के हल प्रश्नपत्रों पर समय लगाएं. निरंतर एकाग्रता से आगामी परीक्षाओं के लिए आत्मविश्वास मजबूत होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा संतुलित रहेगी, लेकिन खान-पान की आदतों में लापरवाही से गले में खराश या दांतों में हल्का दर्द उभर सकता है. बदलते मौसम को देखते हुए बहुत अधिक ठंडे पेय और गरिष्ठ भोजन से दूरी बनाकर रखें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में सादा जल लें ताकि पाचन तंत्र ठीक से काम करे. शाम के समय खुली हवा में टहलना ताजगी देगा.

उपाय

शुक्रवार के दिन मां महालक्ष्मी की उपासना करें और उन्हें सफेद पुष्प अथवा खीर का भोग अर्पित करें. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद महिला को चावल, दूध या सफेद वस्त्र भेंट करें. इससे शिव योग के प्रभाव से कुटुंब में शांति बनी रहेगी और संचित धन में लगातार वृद्धि होगी.

मिथुन राशि: 30 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

लग्न में चंद्रमा का गोचर आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा और मल्टीटास्किंग की क्षमता को मजबूती देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पंचमी तिथि शाम 07:26 (19:26:44) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि यानी लग्न (प्रथम भाव) में संचरण करेगा. सुबह 09:05 (09:05:00) बजे तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद आपकी राशि के नक्षत्र आर्द्रा का प्रभाव आरंभ होगा. रात 08:41 (20:41:16) बजे तक शुभ शिव योग बना रहेगा. लग्न में चंद्रमा की स्थिति मानसिक सक्रियता बढ़ाएगी और नए प्रयोगों को जमीन पर उतारने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिशिंग, इवेंट्स और कंसल्टेंसी से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन अपनी रणनीतियों को अमलीजामा पहनाने का है. लग्न का चंद्रमा आपकी बातचीत की कला को प्रभावी बनाएगा, जिससे क्लाइंट्स के साथ रुकी हुई चर्चाएं आगे बढ़ेंगी. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में जटिल प्रोजेक्ट्स को सुलझाने और प्रेजेंटेशन में अपनी त्वरित सोच का सीधा लाभ मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपकी निर्णय क्षमता को सराहेंगे. एक साथ कई कामों में हाथ डालने के बजाय प्राथमिक प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन बुद्धिमानी से पूंजी प्रबंधन और आय के नए स्रोत तलाशने का संकेत देता है. पूर्व में किए गए किसी डिजिटल या बौद्धिक काम से रुका हुआ पारिश्रमिक खाते में आ सकता है. सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 (11:42:25 से 12:26:51) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. किसी नए अनुबंध पर मुहर लगाने, तकनीकी उपकरण खरीदने या योजनाबद्ध निवेश के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 10:41 से दोपहर 12:04 (10:41:18 से 12:04:38) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी भी अनजान ऑनलाइन लिंक या बिना जांचे किए जाने वाले बड़े लेन-देन से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण हल्का-फुल्का, संवादपूर्ण और जीवंत बना रहेगा. आपकी हाजिरजवाबी और सकारात्मक ऊर्जा से परिजनों के चेहरे पर मुस्कान रहेगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर खुली बातचीत होगी, जिससे रिश्ते में पारदर्शिता बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में वैचारिक तालमेल और आपसी आकर्षण बढ़ेगा. शाम के समय दोस्तों या परिवार के साथ किसी पसंदीदा जगह पर कुछ पल बिताना दिनभर की मानसिक थकान को दूर करेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, पत्रकारिता, भाषा विज्ञान और मैनेजमेंट के छात्रों के लिए आज का दिन शोध और नई तकनीकों को सीखने का है. लग्न का चंद्रमा आपकी सीखने की गति को तेज रखेगा. एक साथ कई विषयों में भटकने से बचें और निर्धारित समय सारणी के अनुसार मुख्य चैप्टर्स का रिवीजन करें. नियमित अभ्यास से इंटरव्यू और लिखित परीक्षाओं को लेकर झिझक समाप्त होगी.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक स्फूर्ति बनी रहेगी, लेकिन दिनभर लगातार सोचने और स्क्रीन के सामने अधिक समय बिताने से आंखों में सूखापन या सिर में हल्का भारीपन आ सकता है. काम के बीच में पांच-दस मिनट का ब्रेक लेकर आंखों को ठंडे पानी से धोएं. बदलते मौसम को देखते हुए खान-पान में सादगी रखें और रात में गरिष्ठ भोजन से परहेज करें. समय पर सोने से अगले दिन ताजगी बनी रहेगी.

उपाय

शुक्रवार के दिन भगवान शिव और मां लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें तथा शिवलिंग पर कच्चा दूध या जल अर्पित करें. 'ॐ बुं बुधाय नमः' अथवा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद कन्या को हरी चूड़ियां, फल या पठन सामग्री भेंट करें. इससे शिव योग का पूर्ण लाभ मिलेगा और मानसिक स्पष्टता व आजीविका में उन्नति होगी.

कर्क राशि: 30 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

बारहवें भाव में राशि स्वामी चंद्रमा का गोचर दूरगामी योजनाओं और विदेशी संपर्कों को आगे बढ़ाएगा, लेकिन बजट पर सख्त नियंत्रण रखने की जरूरत होगी. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पंचमी तिथि शाम 07:26 (19:26:44) बजे तक रहेगी. आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा पूरे दिन बारहवें यानी व्यय, विदेशी संबंधों, शोध और एकांत के भाव (मिथुन राशि) में संचरण करेंगे. सुबह 09:05 (09:05:00) बजे तक मृगशिरा नक्षत्र और उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. रात 08:41 (20:41:16) बजे तक शिव योग सक्रिय रहेगा. बारहवें भाव में राशि स्वामी का होना मन में थोड़ी बेचैनी या भागदौड़ दे सकता है, लेकिन शांति से काम करने पर पर्दे के पीछे की योजनाएं सफल होंगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

आयात-निर्यात, ई-कॉमर्स, अस्पताल प्रबंधन, फार्मास्युटिकल, लॉजिस्टिक्स और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन दूरदराज के संपर्कों से लाभ पाने का है. बारहवें भाव का चंद्रमा रिमोट प्रोजेक्ट्स और तकनीकी कार्यों में एकाग्रता देगा. स्थानीय स्तर पर काम कर रहे व्यापारियों को माल की आपूर्ति और बिलिंग में कागजी काम बहुत सतर्कता से पूरा करना चाहिए. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में सहकर्मियों की आपसी गपशप या गुटबाजी से खुद को पूरी तरह दूर रखना होगा. अपने काम की फाइलें व्यवस्थित रखें ताकि किसी भी समीक्षा के समय कोई कमी न मिले.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन खर्चों की अधिकता का संकेत दे रहा है, इसलिए फिजूलखर्ची पर लगाम लगाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. विदेशी मुद्रा, दूर के ग्राहकों या ऑनलाइन सेवाओं से धन की आवक तो होगी, लेकिन घरेलू जरूरतों और यात्राओं पर बजट से ज्यादा खर्च हो सकता है. सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 (11:42:25 से 12:26:51) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. जरूरी टैक्स मामलों, लाइसेंसिंग या जरूरी देनदारियों के भुगतान के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 10:41 से दोपहर 12:04 (10:41:18 से 12:04:38) बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय किसी भी अवांछित योजना में बड़ा निवेश करने या किसी अनजान व्यक्ति को उधार देने से बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में शांत और गंभीर वातावरण रहेगा. कभी-कभी मन में किसी अनचाही बात को लेकर अकेलापन महसूस हो सकता है, इसलिए परिवार के सदस्यों से अपने मन की बात साझा करें. जीवनसाथी आपके भावनात्मक उतार-चढ़ाव को समझेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में पूरा संबल देगा. प्रेम संबंधों में दूरियों या व्यस्तता के चलते बातचीत कम हो सकती है, लेकिन आपसी विश्वास बनाए रखें. शाम के समय किसी शांत जगह पर बैठकर ध्यान लगाने या परिवार के साथ चाय पर समय बिताने से मन को शांति मिलेगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

मेडिकल रिसर्च, मनोविज्ञान, उच्च तकनीकी अध्ययन, विदेशी शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन एकांत में बैठकर कठिन अध्यायों को दोहराने का है. बारहवें भाव का चंद्रमा गहन अध्ययन और विश्लेषण में मदद करता है. सोशल मीडिया के लगातार नोटिफिकेशन से दूरी बनाएं और अपने नोट्स को क्रमबद्ध करें. मन को स्थिर रखकर अध्ययन करने से विषय पर पकड़ मजबूत होगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा में थोड़ी सुस्ती या पैरों में दर्द और थकान का अनुभव हो सकता है. अनिद्रा या देर रात तक जागने की आदत से बचें, क्योंकि नींद पूरी न होने से दिनभर सिर भारी रह सकता है. बदलते मौसम को देखते हुए ठंडी तासीर वाली चीजों से परहेज करें और गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें. सोने से पहले स्क्रीन टाइम सीमित करें और आंखों को ठंडे पानी से धोकर आराम दें.

उपाय

शुक्रवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें और मां पार्वती को सफेद पुष्प अर्पित करें. 'ॐ सोमाय नमः' अथवा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या मंदिर में दूध, चावल या मिश्री का दान करें. इससे शिव योग के प्रभाव से मानसिक संशय दूर होंगे और व्यय भाव के चंद्रमा से होने वाले अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण लगेगा.

सिंह राशि: 30 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

ग्यारहवें भाव में चंद्रमा का गोचर आपके सामाजिक प्रभाव, नेटवर्किंग और आर्थिक लाभ के रास्तों को विस्तृत करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पंचमी तिथि शाम 07:26 (19:26:44) बजे तक रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से ग्यारहवें यानी आय, सिद्धि, बड़े भाई-बहनों और लाभ के भाव (मिथुन राशि) में गोचर करेगा. सुबह 09:05 (09:05:00) बजे तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. रात 08:41 (20:41:16) बजे तक शुभ शिव योग सक्रिय रहेगा. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा की स्थिति लंबे समय से अटके व्यावसायिक लाभ को अनलॉक करने और वरिष्ठ संपर्कों का सहयोग पाने के लिए अत्यंत फलदायी है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, लक्जरी रिटेल, सरकारी अनुबंध, जनसंपर्क और वित्तीय फर्मों से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन बड़े क्लाइंट्स से समझौते फाइनल करने का है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपकी रणनीतिक सोच को बाजार में स्वीकार्यता दिलाएगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रभावशाली सहयोगियों से पूरा मार्गदर्शन और समर्थन मिलेगा. यदि आपकी पदोन्नति या किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लंबित थी, तो उस पर सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है. टीम के सदस्यों के साथ खुला संवाद रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन पिछले किए गए कार्यों के ठोस प्रतिफल और अतिरिक्त आय के नए स्रोत बनने का है. पुराने निवेश या व्यावसायिक सौदों से रुका हुआ धन वापस आने की प्रबल संभावना है. सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 (11:42:25 से 12:26:51) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. किसी महत्वपूर्ण वित्तीय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने, बैंक से जुड़े काम निपटाने या सुरक्षित संपत्ति में पूंजी लगाने के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 10:41 से दोपहर 12:04 (10:41:18 से 12:04:38) बजे तक राहुकाल का समय रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक भरोसे पर बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में स्पेक्युलेटिव जोखिम लेने से बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में सम्मान, उल्लास और गरिमापूर्ण वातावरण बना रहेगा. बड़े भाई-बहनों या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से महत्वपूर्ण मामलों में उपयोगी सलाह मिलेगी. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और वे आपकी सामाजिक व्यस्तताओं को पूरी तरह समझेंगे. प्रेम संबंधों में परिपक्वता आएगी और भविष्य की रूपरेखा को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. शाम के समय किसी पुराने मित्र या सम्मानित व्यक्ति से भेंट मन को ताजगी और संतुष्टि देगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

प्रशासनिक सेवाओं, प्रबंधन, राज्य स्तरीय परीक्षाओं, राजनीति विज्ञान और कॉरपोरेट लॉ की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन ग्रुप स्टडी और मॉक टेस्ट के गहन विश्लेषण का है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा तार्किक क्षमता को मजबूत बनाएगा. सोशल मीडिया पर व्यर्थ समय बिताने के बजाय कमजोर विषयों पर अपनी पकड़ मजबूत करें. निरंतर अध्ययन से आगामी चयन प्रक्रियाओं को लेकर आत्मविश्वास बढ़ेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक उत्साह बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन दिनभर की व्यस्तता और बातचीत के कारण शाम तक हल्की मानसिक थकान आ सकती है. बाहों या पिंडलियों में खिंचाव महसूस हो सकता है, इसलिए काम के बीच हल्के स्ट्रेचिंग व्यायाम करें. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए अधिक ठंडी चीजों के सेवन से बचें और हल्का, पौष्टिक भोजन लें. रात में पर्याप्त नींद लेना ताजगी बनाए रखेगा.

उपाय

शुक्रवार के दिन भगवान शिव और मां लक्ष्मी की आराधना करें तथा सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. 'ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः' अथवा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या मंदिर में सफेद मिठाई, खीर या मौसमी फल का दान करें. इससे शिव योग के प्रभाव से सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और लाभ भाव के चंद्रमा से आमदनी के नए अवसर निरंतर प्राप्त होंगे.

कन्या राशि: 30 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

दसवें भाव में चंद्रमा का गोचर आपके पेशेवर कद, कार्यकुशलता और निर्णय क्षमता को केंद्र में लाएगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पंचमी तिथि शाम 07:26 (19:26:44) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दसवें यानी कर्म, आजीविका, सामाजिक दायित्व और अधिकार के भाव (मिथुन राशि) में संचरण करेगा. सुबह 09:05 (09:05:00) बजे तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. रात 08:41 (20:41:16) बजे तक शुभ शिव योग बना रहेगा. कर्म भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपके संगठनात्मक कौशल को निखारेगी और कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों को समय पर निपटाने का मार्ग प्रशस्त करेगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

डेटा ऑडिट, एकाउंटेंसी, कंसल्टेंसी, पब्लिशिंग, स्टेशनरी, फार्मास्युटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और आईटी सिस्टम्स से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने का है. दसवें भाव का चंद्रमा क्लाइंट्स के साथ बातचीत में आपके तार्किक विश्लेषण और बारीकियों पर ध्यान को मजबूती देगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में प्रबंधन के स्तर से नए दिशा-निर्देश या जरूरी टास्क को लीड करने की जिम्मेदारी मिल सकती है. आपके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट और प्रस्तुति को उच्चाधिकारी सराहेंगे. सहकर्मियों के काम में अत्यधिक मीन-मेख निकालने के बजाय उन्हें स्पष्ट मार्गदर्शन दें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन कर्मक्षेत्र से नियमित आमदनी और पिछले बकाया बिलों के भुगतान की दिशा में ठोस प्रगति का संकेत देता है. किसी व्यावसायिक अनुबंध या तकनीकी सेवा के बदले रुका हुआ पारिश्रमिक प्राप्त हो सकता है. सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 (11:42:25 से 12:26:51) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. व्यावसायिक उपकरणों की खरीद, बैंक से जुड़े जरूरी प्रपत्रों पर हस्ताक्षर या सुरक्षित निवेश योजनाओं के लिए यह समय सबसे अनुकूल है. सुबह 10:41 से दोपहर 12:04 (10:41:18 से 12:04:38) बजे तक राहुकाल का प्रभाव रहेगा. इस समय किसी भी अस्पष्ट डिजिटल लेन-देन, अवांछित ऑनलाइन स्कीम या बिना लिखित प्रमाण के फंड ट्रांसफर से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में अनुशासन और जिम्मेदारियों का पालन मुख्य रहेगा. दफ्तर के व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद परिवार के लिए समय निकालना आपसी तालमेल को सुदृढ़ करेगा. पिता या घर के किसी बुजुर्ग सदस्य के साथ करियर या संपत्ति के मामलों पर उपयोगी विमर्श हो सकता है. जीवनसाथी आपकी व्यस्त दिनचर्या को समझते हुए घरेलू व्यवस्था को व्यवस्थित रखने में पूरा हाथ बंटाएगा. प्रेम संबंधों में यथार्थवादी सोच और एक-दूसरे के कार्यक्षेत्र के प्रति सम्मान की भावना बढ़ेगी. शाम को घर के शांत वातावरण में विश्राम मानसिक सुकून देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सांख्यिकी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, शोध और बैंकिंग की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन अभ्यास को अंतिम रूप देने का है. दसवें भाव का चंद्रमा व्यावहारिक समझ और विश्लेषणात्मक पकड़ को मजबूत रखेगा. समय सारणी में ढिलाई न बरतें और कठिन अध्यायों के फॉर्मूलों का लिखित अभ्यास करें. निरंतर अनुशासन से आगामी परीक्षाओं और साक्षात्कारों के प्रति मन का संशय दूर होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन लगातार बैठकर कार्य करने या कंप्यूटर के लंबे उपयोग से कंधों और रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से में अकड़न महसूस हो सकती है. काम के बीच थोड़ी देर खड़े होकर स्ट्रेचिंग करें और पोस्चर का विशेष ध्यान रखें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए सादा, ताजा और सुपाच्य आहार लें तथा बहुत अधिक तैलीय भोजन से दूरी बनाएं. समय पर सोने से मानसिक एकाग्रता बनी रहेगी.

उपाय

शुक्रवार के दिन भगवान शिव और मां दुर्गा की आराधना करें तथा शिव मंदिर में सफेद चंदन या बिल्वपत्र अर्पित करें. 'ॐ बुं बुधाय नमः' अथवा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत चित्त से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या असहाय व्यक्ति को पठन सामग्री, कलम या मौसमी फल भेंट करें. इससे शिव योग के प्रभाव से कर्मक्षेत्र की अड़चनें समाप्त होंगी और पद-प्रतिष्ठा में निरंतर स्थिरता आएगी.

तुला राशि: 30 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

नौवें भाव में चंद्रमा का गोचर आपके दृष्टिकोण को विस्तृत करेगा और उच्च अध्ययन, कानूनी मामलों व दूरगामी पहलों में सकारात्मक परिणाम देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पंचमी तिथि शाम 07:26 (19:26:44) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से नौवें यानी भाग्य, उच्च ज्ञान, धर्म, लंबी यात्राओं और मार्गदर्शन के भाव (मिथुन राशि) में संचरण करेगा. सुबह 09:05 (09:05:00) बजे तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव आरंभ होगा. रात 08:41 (20:41:16) बजे तक शुभ शिव योग बना रहेगा. नौवें भाव में चंद्रमा की स्थिति बौद्धिक जिज्ञासा को बढ़ाएगी और अटके हुए वैधानिक या नीतिगत कार्यों को गति प्रदान करेगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

विदेशी व्यापार, उच्च शिक्षा संस्थान, कानूनी परामर्श, पब्लिशिंग, जनसंपर्क, कला-संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट्स से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन अपनी साख का विस्तार करने का है. नौवें भाव का चंद्रमा दूरस्थ क्षेत्रों के साझेदारों के साथ विचार-विमर्श को सकारात्मक दिशा देगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में मेंटर्स, नीति-निर्माताओं और वरिष्ठ अधिकारियों से बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त होगा. यदि कोई शोध पत्र, पॉलिसी ड्राफ्ट या नया प्रस्ताव लंबित था, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए दिन उपयुक्त है. सहकर्मियों के साथ वैचारिक मतभेद होने पर भी सौम्य और संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन दूरगामी निवेश योजनाओं और बौद्धिक या विदेशी स्रोतों से धन लाभ का संकेत देता है. किसी पुराने कानूनी समझौते या दूर के प्रोजेक्ट से रुका हुआ पारिश्रमिक खाते में आ सकता है. सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 (11:42:25 से 12:26:51) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. बौद्धिक संपदा के पंजीकरण, सुरक्षित निवेश योजनाओं की शुरुआत या जरूरी खरीदारी के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 10:41 से दोपहर 12:04 (10:41:18 से 12:04:38) बजे तक राहुकाल का प्रभाव रहेगा. इस समय किसी भी अस्पष्ट डिजिटल अनुबंध, अनचाहे निवेश सुझावों या बिना कानूनी सलाह के किए जाने वाले बड़े लेन-देन से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण आध्यात्मिक, गरिमामय और शांत बना रहेगा. परिवार में किसी धार्मिक चर्चा या उच्च शिक्षा से जुड़े विषय पर विचार-विमर्श हो सकता है. जीवनसाथी के साथ वैचारिक तालमेल बहुत गहरा रहेगा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों में एक-दूसरे के दृष्टिकोण का पूरा सम्मान होगा. प्रेम संबंधों में गरिमा और आपसी समझ बढ़ेगी, जिससे रिश्ते में भरोसा गहरा होगा. शाम के समय घर के बुजुर्गों या किसी मार्गदर्शक के साथ समय बिताना मानसिक संतोष और स्पष्टता देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

न्यायिक सेवा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दर्शनशास्त्र, पत्रकारिता, उच्च तकनीकी शोध और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन वैचारिक समझ को मजबूत करने का है. नौवें भाव का चंद्रमा गहन विषयों के सार को आसानी से आत्मसात करने में सहायता करेगा. सोशल मीडिया पर अनर्गल बहसों से दूर रहें और अपने मुख्य विषयों के सिद्धांतों का लिखित रिवीजन करें. नियमित अध्ययन से आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ताजगी का स्तर बहुत अच्छा बना रहेगा. जांघों या पैरों में लंबे समय तक बैठने से हल्का खिंचाव हो सकता है, इसलिए काम के बीच हल्के खिंचाव वाले व्यायाम अवश्य करें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए तरल पदार्थों का संतुलित सेवन करें और बहुत अधिक ठंडी चीजों से परहेज रखें. रात को सोने से पहले हल्का ध्यान लगाने से मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी.

उपाय

शुक्रवार के दिन मां महालक्ष्मी और भगवान शिव की संयुक्त आराधना करें तथा शिवजी को अक्षत व श्वेत पुष्प अर्पित करें. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' अथवा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या कन्या को सफेद वस्त्र, मिश्री अथवा शिक्षा सामग्री भेंट करें. इससे शिव योग का पूर्ण शुभ फल मिलेगा और भाग्य भाव के चंद्रमा से ज्ञान, यश व प्रतिष्ठा में निरंतर वृद्धि होगी.

वृश्चिक राशि: 30 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

आठवें भाव में चंद्रमा का संचरण गूढ़ अनुसंधानों, गुप्त योजनाओं और वित्तीय विश्लेषण में आपकी अंतर्दृष्टि को तेज करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पंचमी तिथि शाम 07:26 (19:26:44) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से आठवें यानी परिवर्तन, शोध, गोपनीय विषयों, साझा पूंजी और अप्रत्याशित अनुभवों के भाव (मिथुन राशि) में गोचर करेगा. सुबह 09:05 (09:05:00) बजे तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद राहु के आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. रात 08:41 (20:41:16) बजे तक शुभ शिव योग बना रहेगा. आठवें भाव में चंद्रमा की स्थिति किसी भी कार्य की सतह के नीचे छिपे तथ्यों को उजागर करने और जटिल समस्याओं की तह तक पहुंचने के लिए बहुत अनुकूल है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

फॉरेंसिक ऑडिट, साइबर सिक्योरिटी, इंश्योरेंस क्लेम, टैक्स कंसल्टेंसी, डेटा माइनिंग और गहरे शोध से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन पुरानी विसंगतियों को ठीक करने का है. आठवें भाव का चंद्रमा आपको प्रतिस्पर्धियों की गुप्त रणनीतियों को भांपने में बढ़त देगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में आंतरिक ऑडिट, बैक-एंड ऑपरेशंस या गोपनीय दस्तावेजों के रखरखाव में पूरी सावधानी बरतनी होगी. कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की गुटबाजी, अफवाहों या अनौपचारिक विवादों में अपनी राय देने से बचें. अपने दैनिक असाइनमेंट्स का रिकॉर्ड पूरी प्रामाणिकता के साथ सुरक्षित रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन पुराने टैक्स विवादों, साझा निवेश, बीमा पॉलिसियों और पूर्व संचित कोष की समीक्षा का संकेत देता है. किसी पुराने कानूनी या तकनीकी मामले से अटका हुआ फंड अप्रत्याशित रूप से प्रोसेस हो सकता है. सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 (11:42:25 से 12:26:51) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. पुरानी देनदारियों के निपटारे, बीमा नवीनीकरण या जरूरी ऑडिट रिपोर्ट को स्वीकृति देने के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 10:41 से दोपहर 12:04 (10:41:18 से 12:04:38) बजे तक राहुकाल का प्रभाव रहेगा. इस समयावधि में किसी भी सट्टेबाजी, बिना जांचे डिजिटल फंड ट्रांसफर या जोखिम भरे वित्तीय वादों से पूरी तरह दूर रहें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण थोड़ा गंभीर और आत्ममंथन वाला रहेगा. किसी पुराने पारिवारिक मसले या विरासत से जुड़े विषय पर सदस्यों के बीच शांत चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी आपके अंतर्मुखी मिजाज को समझेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में संबल प्रदान करेगा. प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार का संशय या अविश्वास न आने दें; सीधी और पारदर्शी बातचीत ही गलतफहमी को दूर रखेगी. शाम के समय एकांत में कुछ समय बिताना या आध्यात्मिक विषयों का अध्ययन करना मानसिक दबाव को कम करेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

फॉरेंसिक साइंस, क्रिमिनोलॉजी, मेडिकल पैथोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, गुप्तचर सेवाओं और उच्च गणित की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन जटिल फॉर्मूलों को सुलझाने का है. आठवें भाव का चंद्रमा गहन विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की असाधारण क्षमता देता है. सोशल मीडिया और व्यर्थ के डिजिटल नोटिफिकेशन बंद करके पिछले वर्षों के कठिन प्रश्नों का अभ्यास करें. निरंतर एकाग्रता से आगामी परीक्षाओं के प्रति आत्मविश्वास सुदृढ़ होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन पेट के निचले हिस्से में भारीपन या अनियमित खान-पान से अपच की शिकायत हो सकती है. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए बाहर के बासी या अत्यधिक मसालेदार भोजन से परहेज रखें. पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल लें और तरल पदार्थों की मात्रा संतुलित रखें. रात को सोने से पहले स्क्रीन टाइम सीमित करें ताकि नींद की गुणवत्ता बेहतर रहे और मानसिक ताजगी बनी रहे.

उपाय

शुक्रवार के दिन भगवान शिव का गंगाजल और कच्चे दूध से अभिषेक करें तथा माता भुवनेश्वरी या मां दुर्गा की आराधना करें. 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' अथवा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को अन्न, वस्त्र या दवाइयों में सहायता प्रदान करें. इससे शिव योग के प्रभाव से आठवें भाव के चंद्रमा से होने वाले मानसिक संशय दूर होंगे और अप्रत्याशित अड़चनों से मुक्ति मिलेगी.

धनु राशि: 30 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

सातवें भाव में चंद्रमा का गोचर साझेदारी, जनसंपर्क और अनुबंधों में संतुलन स्थापित करेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पंचमी तिथि शाम 07:26 (19:26:44) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से सातवें यानी दांपत्य जीवन, व्यापारिक साझेदारी, जनसंपर्क और प्रत्यक्ष अनुबंधों के भाव (मिथुन राशि) में संचरण करेगा. सुबह 09:05 (09:05:00) बजे तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव आरंभ होगा. रात 08:41 (20:41:16) बजे तक शुभ शिव योग बना रहेगा. सातवें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति जनसंपर्क को मजबूत बनाएगी और आपसी समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करेगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कंसल्टेंसी फर्म्स, कॉरपोरेट रिलेशंस, आर्बिट्रेशन, संयुक्त उपक्रम, इवेंट मैनेजमेंट और रिटेल आउटलेट्स से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन साझेदारों के साथ समन्वय साधने का है. सातवें भाव का चंद्रमा क्लाइंट्स के साथ आमने-सामने की बैठकों में व्यावहारिक रुख अपनाने में मदद करेगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में वेंडर्स, बाहरी स्टेकहोल्डर्स और क्रॉस-फंक्शनल टीमों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा. यदि किसी अनुबंध की शर्तों पर असहमति थी, तो आज मध्यस्थता के जरिए समाधान निकाला जा सकता है. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ खुला संवाद रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन संयुक्त व्यापारिक गतिविधियों और दैनिक बिक्री से नकद स्थिति को गति देने का संकेत देता है. किसी पूर्व व्यापारिक समझौते या पार्टनरशिप से रुका हुआ लाभ खाते में आ सकता है. सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 (11:42:25 से 12:26:51) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. किसी नए व्यापारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने, पार्टनरशिप डीड फाइनल करने या संयुक्त निवेश के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 10:41 से दोपहर 12:04 (10:41:18 से 12:04:38) बजे तक राहुकाल का प्रभाव रहेगा. इस समय किसी भी मौखिक सहमति पर बड़ा धन लगाने या बिना कागजी कार्रवाई के लेन-देन करने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में सौहार्दपूर्ण और सहयोगी माहौल बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ बातचीत में खुलापन रहेगा और वे घरेलू निर्णयों में आपका पूरा समर्थन करेंगे. यदि दांपत्य जीवन में किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा था, तो आज शांत बैठकर बातचीत से स्थिति सुलझ जाएगी. प्रेम संबंधों में आपसी आदर और समर्पण की भावना मजबूत होगी. शाम के समय जीवनसाथी या परिवार के सदस्यों के साथ किसी शांत स्थान पर समय बिताना दिनभर की थकान को दूर करेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

कॉर्पोरेट लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक पॉलिसी, मानव संसाधन प्रबंधन और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन केस स्टडीज और ग्रुप डिस्कशंस पर ध्यान केंद्रित करने का है. सातवें भाव का चंद्रमा तार्किक प्रस्तुति और विश्लेषण क्षमता को धार देगा. सोशल मीडिया की व्यर्थ बहसों से दूर रहें और अपने मुख्य विषयों के नोट्स व्यवस्थित करें. नियमित अभ्यास से इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन को लेकर मन का संकोच दूर होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार बैठकों या बातचीत के कारण शाम तक हल्की थकान महसूस हो सकती है. कमर या पीठ के निचले हिस्से में हल्का खिंचाव आ सकता है, इसलिए लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने से बचें और बीच-बीच में स्ट्रेचिंग करें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और बाहर के भारी भोजन से परहेज रखें. रात में समय पर सोने से मानसिक ताजगी बनी रहेगी.

उपाय

शुक्रवार के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त पूजा करें तथा शिवलिंग पर जल और सफेद चंदन अर्पित करें. 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' अथवा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद कन्या या विद्यार्थी को सफेद मिठाई, फल या अध्ययन सामग्री भेंट करें. इससे शिव योग का पूर्ण लाभ मिलेगा और सातवें भाव के चंद्रमा से दांपत्य जीवन व साझेदारी में मधुरता और स्थिरता बनी रहेगी.

मकर राशि: 30 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

छठे भाव में चंद्रमा का गोचर आपके पेशेवर अनुशासन, कार्यशैली और सेवा भाव को मजबूती देगा, जिससे दैनिक कार्यों में दक्षता आएगी. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पंचमी तिथि शाम 07:26 (19:26:44) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से छठे यानी रोग, ऋण, दिनचर्या, दायित्व और प्रतिस्पर्धियों के भाव (मिथुन राशि) में संचरण करेगा. सुबह 09:05 (09:05:00) बजे तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव आरंभ होगा. रात 08:41 (20:41:16) बजे तक शुभ शिव योग बना रहेगा. छठे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति विरोधियों की सक्रियता को निष्प्रभावी करने और जटिल समस्याओं को व्यवस्थित ढंग से सुलझाने में सहायक सिद्ध होगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल सर्विसेज, कंप्लायंस ऑडिटिंग, लॉ फर्म्स, सुरक्षा उपकरण और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन पेंडिंग मामलों और कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने का है. छठे भाव का चंद्रमा कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में आपको व्यावहारिक लाभ दिलाएगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में कठिन और उलझे हुए असाइनमेंट्स को सुलझाने की जिम्मेदारी मिल सकती है. आपकी बारीक नजर और व्यवस्थित कार्यपद्धति उच्चाधिकारियों का भरोसा जीतेगी. कार्यस्थल पर बिना मांगे किसी आंतरिक विवाद में सलाह देने से बचें और केवल अपने प्राथमिक दायित्वों पर ध्यान केंद्रित रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन देनदारियों के निपटारे, संतुलित बजट प्रबंधन और रुके हुए संस्थागत भुगतानों को निकालने का संकेत देता है. किसी पूर्व सेवा या आपूर्ति के बदले फंसा हुआ पैसा खाते में आ सकता है. सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 (11:42:25 से 12:26:51) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. किसी लोन सेटलमेंट, जरूरी बीमा प्रीमियम या अनिवार्य कार्यस्थल उपकरणों की खरीद के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 10:41 से दोपहर 12:04 (10:41:18 से 12:04:38) बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक भरोसे पर उधार देने, जमानत लेने या बिना लिखा-पढ़ी के वित्तीय लेन-देन करने से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में व्यावहारिक और व्यवस्थित माहौल बना रहेगा. पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में आपका समर्पण परिजनों का विश्वास बढ़ाएगा. जीवनसाथी घरेलू व्यवस्था और स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताओं को संभालने में पूरा सहयोग देगा. यदि परिवार के किसी सदस्य के साथ दिनचर्या या व्यवस्था को लेकर वैचारिक असहमति थी, तो आज शांत बैठकर बात करने से संतुलन बन जाएगा. प्रेम संबंधों में अनावश्यक अपेक्षाएं रखने से बचें और एक-दूसरे के कार्यक्षेत्र की व्यस्तता का सम्मान करें. शाम के समय घर पर शांत वातावरण में विश्राम करना दिनभर की मानसिक भागदौड़ के बाद शांति देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

पैरामेडिकल, न्यायिक सेवा, बैंकिंग, पुलिस बल, रक्षा सेवाओं और तकनीकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन अभ्यास सत्रों को गहरा करने का है. छठे भाव का चंद्रमा कठिन सवालों को हल करने की जुझारू क्षमता प्रदान करेगा. सोशल मीडिया और अनौपचारिक चर्चाओं से दूरी बनाकर पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों और मॉक टेस्ट के रिवीजन पर जोर दें. निरंतर अनुशासन से आगामी परीक्षाओं के प्रति आत्मविश्वास पूरी तरह मजबूत होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन अधिक काम और अनियमित खान-पान से पेट में गैस या पाचन संबंधी असहजता हो सकती है. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए बाहर के बासी या अत्यधिक तैलीय भोजन से दूरी बनाकर रखें. पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना जल लें ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे. रात को समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगली सुबह ताजगी बनी रहे.

उपाय

शुक्रवार के दिन भगवान शिव और मां दुर्गा की आराधना करें तथा शिवलिंग पर कच्चा दूध या जल अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद, असहाय या सफाईकर्मी को भोजन या जरूरी सामग्री भेंट करें. इससे शिव योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी और छठे भाव के चंद्रमा से विरोधियों पर बढ़त प्राप्त होगी.

कुंभ राशि: 30 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

पांचवें भाव में चंद्रमा का संचरण आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता, नवाचार और बौद्धिक मौलिकता को उभारेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पंचमी तिथि शाम 07:26 (19:26:44) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से पांचवें यानी बुद्धि, ज्ञान, रचनात्मकता, संतान और विचार-प्रक्रिया के भाव (मिथुन राशि) में गोचर करेगा. सुबह 09:05 (09:05:00) बजे तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद आर्द्रा नक्षत्र सक्रिय होगा. रात 08:41 (20:41:16) बजे तक शुभ शिव योग बना रहेगा. पांचवें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति तकनीकी सोच को नई दिशा देने और जटिल विचारों को सुलझाने में अत्यंत सहायक रहेगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, डेटा साइंस, सिस्टम डिजाइन, अनुसंधान, मीडिया प्रोडक्शन, गेमिंग और डिजिटल कंसल्टेंसी से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन नवाचार को धरातल पर उतारने का है. पांचवें भाव का चंद्रमा क्लाइंट्स और निवेशकों के सामने आपकी अनूठी रणनीतियों को स्वीकृति दिलाएगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किसी जटिल तकनीकी रुकावट को दूर करने या नए मॉड्यूल की रूपरेखा तैयार करने में अपनी बौद्धिक क्षमता का लाभ मिलेगा. सहकर्मियों के साथ सकारात्मक संवाद रखें और किसी भी नए विचार को लागू करने से पहले उसकी कार्यक्षमता जांच लें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन सोच-समझकर किए गए बौद्धिक निवेश और तकनीकी प्रोजेक्ट्स से धनार्जन का संकेत देता है. पूर्व में किए गए किसी क्रिएटिव या कंसल्टेंसी कार्य से रुका हुआ पारिश्रमिक खाते में आ सकता है. सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 (11:42:25 से 12:26:51) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. किसी नए बौद्धिक अनुबंध, जरूरी गैजेट्स की खरीद या सुरक्षित निवेश के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 10:41 से दोपहर 12:04 (10:41:18 से 12:04:38) बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी भी प्रकार के सट्टेबाजी, बिना शोध किए स्टॉक मार्केट में जोखिम या अनजान ऑनलाइन लिंक पर भुगतान से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण बौद्धिक, संवादपूर्ण और जीवंत रहेगा. बच्चों की शिक्षा या उनकी रचनात्मक गतिविधियों को लेकर घर में उत्साह का माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की साझा योजनाओं पर खुलकर चर्चा होगी, जिससे वैचारिक निकटता बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में आपसी संवाद खुला रहेगा और एक-दूसरे के दृष्टिकोण के प्रति सम्मान गहरा होगा. शाम के समय किसी प्रिय मित्र या समान विचारधारा वाले व्यक्ति से बातचीत मन को नई ताजगी देगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, उच्च गणित, डिजाइनिंग, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन गहराई से अध्ययन करने का है. पांचवें भाव का चंद्रमा नई अवधारणाओं को तेजी से ग्रहण करने में मदद करेगा. सोशल मीडिया के व्यर्थ नोटिफिकेशन से दूरी बनाएं और निर्धारित समय सारणी के अनुसार मुख्य चैप्टर्स का लिखित अभ्यास करें. नियमित अभ्यास से आगामी परीक्षणों के प्रति आत्मविश्वास मजबूत होगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहेगी, लेकिन दिनभर लगातार सोचने और स्क्रीन के सामने अधिक समय बिताने से आंखों में तनाव या पीठ के ऊपरी हिस्से में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच थोड़ी देर का विश्राम लें और आंखों को ठंडे पानी से धोएं. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए खान-पान में सादगी रखें और रात को गरिष्ठ भोजन से परहेज करें. समय पर सोने से मानसिक एकाग्रता बनी रहेगी.

उपाय

शुक्रवार के दिन भगवान शिव और मां सरस्वती की आराधना करें तथा शिवलिंग पर कच्चा दूध या जल अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या असहाय व्यक्ति को सफेद मिठाई, फल या अध्ययन सामग्री भेंट करें. इससे शिव योग का पूर्ण शुभ फल मिलेगा और पांचवें भाव के चंद्रमा से बौद्धिक क्षमता व कार्यों में सफलता निरंतर प्राप्त होगी.

मीन राशि: 30 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार)

चौथे भाव में चंद्रमा का गोचर आपके घरेलू जीवन, मानसिक सुकून और आंतरिक संतुलन को प्राथमिकता पर लाएगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पंचमी तिथि शाम 07:26 (19:26:44) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से चौथे यानी सुख, माता, गृहस्थी, वाहन और मानसिक शांति के भाव (मिथुन राशि) में संचरण करेगा. सुबह 09:05 (09:05:00) बजे तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव आरंभ होगा. रात 08:41 (20:41:16) बजे तक शुभ शिव योग सक्रिय रहेगा. चौथे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपके मन को स्थिरता देगी और कार्य-जीवन के बीच सुखद तालमेल बनाने में सहायक रहेगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

रियल एस्टेट, इंटीरियर फर्निशिंग, आर्किटेक्चर, शिक्षा संस्थान, हॉस्पिटैलिटी, प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी और घरेलू उपयोग की वस्तुओं से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन व्यवस्था को सुदृढ़ करने का है. चौथे भाव का चंद्रमा ग्राहकों के साथ आपकी बातचीत में सौम्यता और विश्वसनीयता लाएगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में वर्क-फ्रॉम-होम या अपनी डेस्क पर बैठकर लंबित फाइलों को व्यवस्थित ढंग से निपटाने का अवसर मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके संतुलित और शांत दृष्टिकोण की सराहना करेंगे. सहकर्मियों के साथ किसी भी भावनात्मक विवाद में उलझने से बचें और अपने काम पर केंद्रित रहें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन संपत्ति के रख-रखाव, घरेलू सुविधाओं के विस्तार और सुरक्षित वित्तीय योजनाओं में बचत को बनाए रखने का संकेत देता है. किसी पारिवारिक संपत्ति या पुराने घरेलू निवेश से जुड़ा मामला सुलझ सकता है. सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 (11:42:25 से 12:26:51) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने या सुरक्षित फंड्स में पूंजी लगाने के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 10:41 से दोपहर 12:04 (10:41:18 से 12:04:38) बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस समयावधि में किसी भी अवांछित निवेश योजना, बिना पड़ताल किए बड़ी रकम के लेन-देन या मौखिक वादों से पूरी तरह बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण अत्यंत शांत, सौहार्दपूर्ण और आत्मीय बना रहेगा. माता जी का सानिध्य और आशीर्वाद आपके मनोबल को मजबूत करेगा. जीवनसाथी के साथ घरेलू व्यवस्था और भविष्य की प्राथमिकताओं को लेकर समझदारी भरी बातचीत होगी. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव और एक-दूसरे के प्रति देखभाल का भाव गहरा होगा. शाम के समय परिजनों के साथ घर पर बैठकर चाय या रात्रिभोज का आनंद लेना दिनभर की मानसिक थकान को मिटाकर आत्मिक संतोष देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सिविल सर्विसेज, साइकोलॉजी, आर्किटेक्चर, मास कम्युनिकेशन, पर्यावरण विज्ञान और शिक्षण से जुड़े छात्रों के लिए आज का दिन एकांत में बैठकर बुनियादी अवधारणाओं को दोहराने का है. चौथे भाव का चंद्रमा मन की चंचलता को दूर कर एकाग्रता को मजबूत करेगा. सोशल मीडिया और फोन के लगातार नोटिफिकेशन से दूरी बनाएं और मुख्य विषयों के नोट्स का लिखित अभ्यास करें. निरंतर अध्ययन से आगामी परीक्षाओं को लेकर मन का तनाव समाप्त होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए छाती में भारीपन, कफ या एलर्जी की समस्या न उभरे, इसका ध्यान रखें. बहुत अधिक ठंडे पेय और तैलीय भोजन से परहेज करें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना जल लें. रात के समय ठंडी हवा से बचाव रखें और समय पर सोने का नियम बनाएं ताकि मानसिक ताजगी बनी रहे.

उपाय

शुक्रवार के दिन भगवान शिव और मां महालक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें तथा शिवलिंग पर जल और सफेद पुष्प अर्पित करें. 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' अथवा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या मंदिर में दूध, चावल या सफेद मिठाई का दान करें. इससे शिव योग के प्रभाव से घरेलू सुख-शांति बढ़ेगी और चौथे भाव के चंद्रमा से मानसिक संतुलन व कार्यक्षेत्र में स्थिरता निरंतर बनी रहेगी.

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