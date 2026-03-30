Aaj Ka Rashifal: 30 मार्च 2026 का राशिफल बताता है कि चंद्रमा सिंह राशि और मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो नेतृत्व, निर्णय क्षमता और प्रतिष्ठा से जुड़े फैसलों को प्रभावित करेगा.

पंचांग अनुसार द्वादशी तिथि और यह गोचर विशेष रूप से करियर, नेटवर्किंग और पब्लिक इमेज पर असर डालता है. मेष, सिंह, तुला और वृश्चिक राशि के लिए अवसर मजबूत हैं, जबकि कन्या और मकर राशि को खर्च और रणनीति पर नियंत्रण रखना होगा. राहु काल सुबह 07:47 से 09:20 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त 12:01 से 12:50 तक शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त है.

मेष (Aries) - 30 मार्च 2026

सोमवार का दिन आपके लिए 'मिश्रित फलदायी और महत्वपूर्ण निर्णयों' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से पांचवें भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं. सिंह राशि में चंद्रमा और मघा नक्षत्र का मेल आपके भीतर नेतृत्व की भावना और रचनात्मकता को बढ़ाएगा. हालांकि, द्वादशी तिथि होने के कारण आज आपको अपने खर्चों और वाणी पर थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता होगी.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर सोमवार का दिन 'बौद्धिक लाभ' का है. पांचवें भाव का चंद्रमा उन मेष जातकों के लिए बहुत शुभ है जो शिक्षा, परामर्श (Consultancy), और शेयर बाजार से जुड़े हैं. आज आपको अपनी पिछली मेहनत का फल मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए ऑफिस में अपनी योग्यता साबित करने का अच्छा मौका है. धन के मामले में दिन 'सामान्य' रहेगा. राहु काल (सुबह 07:47 से 09:20) के दौरान कोई भी नया निवेश या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें. 30 मार्च का अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:01 से 12:50) किसी नई डील को फाइनल करने के लिए सबसे उपयुक्त है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में सोमवार का दिन 'उत्साहजनक' रहेगा. लव लाइफ में मधुरता आएगी और आप पार्टनर के साथ भविष्य की बड़ी योजनाएं बना सकते हैं. जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है. सेहत की बात करें तो, चंद्रमा की सिंह राशि में स्थिति आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रखेगी, लेकिन मघा नक्षत्र के कारण आज आपको 'रीढ़ की हड्डी' या 'पेट की गर्मी' से संबंधित परेशानी महसूस हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. सोमवार को पूर्व की यात्रा अनिवार्य हो तो 'दर्पण' देखकर निकलना शुभ रहेगा.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Confident & Radiant' रहने वाली है. सोमवार होने के बावजूद आप 'Main Character Energy' के साथ अपने हफ़्ते की शुरुआत करेंगे. मघा नक्षत्र आपको अपनी पुरानी जड़ों या किसी 'Legacy' से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आज आपकी कोई 'Throwback' फोटो या 'Confidence-boosting' रील काफी वायरल हो सकती है. आज आप अपनी क्रिएटिविटी से किसी बोरिंग टास्क को भी मजेदार बना देंगे.

लकी कलर: केसरिया (Saffron) और लाल

लकी नंबर: 1 और 9

विशेष उपाय (चैत्र द्वादशी):

आज द्वादशी तिथि है, जो भगवान विष्णु की कृपा पाने का विशेष दिन है. अपने करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए आज विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. मघा नक्षत्र के प्रभाव को शुभ बनाने के लिए आज पितरों के निमित्त किसी मंदिर में अन्न दान करें. शिव मंदिर में जल चढ़ाना आपके मानसिक तनाव को कम करेगा.

वृषभ (Taurus) - सोमवार, 30 मार्च 2026

सप्ताह की शुरुआत आपके लिए 'सुख-सुविधाओं और घरेलू शांति' वाली रहेगी. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से चौथे भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं. मघा नक्षत्र और द्वादशी तिथि का यह संयोग आपको अपने परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में सुखद परिणाम दिलाएगा. सोमवार का दिन आपके मन को शांति और स्थिरता प्रदान करने वाला है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर 30 मार्च का समय 'सेटलमेंट और प्लानिंग' का है. चौथे भाव का चंद्रमा रियल एस्टेट, डेकोरेशन और सरकारी ठेकों से जुड़े जातकों के लिए विशेष लाभ के संकेत दे रहा है. यदि आप घर से ही काम (Work from home) कर रहे हैं, तो आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी. आर्थिक रूप से सोमवार का दिन 'मजबूत' है, लेकिन राहु काल (सुबह 07:47 से 09:20) के दौरान किसी भी बड़े निवेश से बचना ही समझदारी होगी. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:01 से 12:50) वाहन या कोई विलासिता की वस्तु खरीदने के लिए श्रेष्ठ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में सोमवार का दिन 'माता के आशीर्वाद' और पारिवारिक एकता का है. घर में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो, चंद्रमा की स्थिति आपको मानसिक सुकून देगी, लेकिन मघा नक्षत्र के कारण भारी भोजन से परहेज करना ठीक रहेगा, अन्यथा एसिडिटी की समस्या हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यात्रा अनिवार्य हो तो 'दर्पण' देखकर प्रस्थान करें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Wholesome & Cozy' रहने वाली है. सोमवार को आप अपने कमरे को 'Aesthetic' बनाने या अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को प्राथमिकता देंगे. मघा नक्षत्र आपको अपनी पुरानी हॉबीज़ को फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आपकी 'Home-Vibe' वाली स्टोरी काफी पसंद की जा सकती है. आज आप दिखावे से दूर रहकर अपनी खुशी पर ध्यान देंगे.

लकी कलर: सफेद और क्रीम

लकी नंबर: 6 और 2

विशेष उपाय (चैत्र द्वादशी):

द्वादशी तिथि और सोमवार के इस शुभ दिन पर भगवान शिव का अभिषेक करें और उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करें. साथ ही, पितरों के नाम से जल में तिल मिलाकर अर्घ्य देना आपके मार्ग की बाधाओं को दूर करेगा. मंदिर में कपूर का दान करना भी शुभ फलदायी रहेगा.

मिथुन (Gemini) - सोमवार, 30 मार्च 2026

सप्ताह की शुरुआत आपके लिए 'साहस और संवाद' का मिश्रण लेकर आई है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं. मघा नक्षत्र का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, जिससे आप कठिन से कठिन कार्य को भी अपनी बुद्धिमानी से सुलझा लेंगे. सोमवार का यह दिन आपके सामाजिक दायरे में विस्तार करने वाला है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर 30 मार्च का समय 'नेटवर्किंग और कॉन्फिडेंस' का है. तीसरे भाव का चंद्रमा मीडिया, लेखन, मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े जातकों के लिए शानदार अवसर प्रदान कर रहा है. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की पिच (Pitch) करना चाहते हैं, तो सोमवार की ऊर्जा आपके पक्ष में है. आर्थिक रूप से दिन 'लाभकारी' रहेगा, लेकिन राहु काल (सुबह 07:47 से 09:20) के दौरान बड़े आर्थिक लेन-देन से बचें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:01 से 12:50) किसी नई डील को फाइनल करने या महत्वपूर्ण ईमेल भेजने के लिए श्रेष्ठ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में सोमवार का दिन 'बेहतर संवाद' का है. भाई-बहनों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और किसी पुरानी गलतफहमी को दूर करने का मौका मिलेगा. लव लाइफ में पार्टनर के साथ छोटी लेकिन यादगार यात्रा के योग बन सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो, चंद्रमा की स्थिति आपको ऊर्जावान रखेगी, लेकिन मघा नक्षत्र के कारण गले या गर्दन में हल्की अकड़न महसूस हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यात्रा से पहले 'दर्पण' देखकर निकलना शुभ रहेगा.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Social & Talkative' रहने वाली है. सोमवार को आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में चर्चा का केंद्र रहेंगे. मघा नक्षत्र आपको कुछ 'High-Value' स्किल सीखने या अपनी प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आपकी 'Opinion-based' पोस्ट या स्टोरी को काफी एंगेजमेंट मिल सकता है. आज आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से किसी भी 'Vibe Check' को आसानी से पास कर लेंगे.

लकी कलर: हल्का हरा और सिल्वर

लकी नंबर: 5 और 3

विशेष उपाय (चैत्र द्वादशी):

द्वादशी तिथि और सोमवार के संयोग पर भगवान शिव के 'अर्धनारीश्वर' रूप का ध्यान करें. शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करना आपके मानसिक बल को बढ़ाएगा. आज के दिन जरूरतमंदों को फल दान करना आपके लिए भाग्योदयकारी सिद्ध होगा.

कर्क (Cancer) - सोमवार, 30 मार्च 2026

सप्ताह की शुरुआत आपके लिए 'आर्थिक मजबूती और पारिवारिक सुख' लेकर आई है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं. मघा नक्षत्र का प्रभाव आपकी वाणी में अधिकार और मिठास दोनों का संतुलन बनाए रखेगा. सोमवार का यह दिन आपके संचित धन में वृद्धि और परिवार में आपके मान-सम्मान को बढ़ाने वाला है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर 30 मार्च का समय 'सेविंग्स और निवेश' का है. दूसरे भाव का चंद्रमा बैंकिंग, ज्वेलरी, खान-पान और पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए विशेष लाभ के संकेत दे रहा है. यदि आप अपनी सैलरी या नई डील को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो सोमवार की ऊर्जा आपको सफलता दिलाएगी. आर्थिक रूप से दिन 'समृद्ध' है, लेकिन राहु काल (सुबह 07:47 से 09:20) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:01 से 12:50) बैंक संबंधी कार्यों या नए निवेश के लिए सर्वोत्तम है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में सोमवार का दिन 'फैमिली टाइम' का है. घर के किसी बड़े सदस्य के आशीर्वाद से आपका कोई अटका हुआ काम बन सकता है. लव लाइफ में पार्टनर के साथ भविष्य की आर्थिक योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो, चंद्रमा की स्थिति आपको ऊर्जावान रखेगी, लेकिन मघा नक्षत्र के कारण आज आपको 'आंखों' या 'दांतों' में हल्की संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यात्रा से पहले 'दर्पण' जरूर देखें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Sassy & Resourceful' रहने वाली है. सोमवार को आप अपनी 'Personal Branding' और 'Financial Independence' पर फोकस करेंगे. मघा नक्षत्र आपको अपनी फैमिली 'Legacy' को लेकर प्राउड फील कराएगा. सोशल मीडिया पर आपकी 'Traditional Look' या 'Expensive Aesthetic' वाली पोस्ट काफी एंगेजमेंट बटोर सकती है. आज आप फालतू के खर्चों से बचकर अपने 'Savings Goal' की तरफ कदम बढ़ाएंगे.

लकी कलर: दूधिया सफेद और क्रीम

लकी नंबर: 2 और 7

विशेष उपाय (चैत्र द्वादशी):

द्वादशी तिथि और सोमवार के शुभ संयोग पर भगवान शिव को अक्षत (साबुत चावल) अर्पित करें और 'महालक्ष्मी अष्टकम' का पाठ करें. शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाना आपके धन भाव को सक्रिय करेगा. आज के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना आपके मानसिक तनाव को जड़ से खत्म करेगा.

सिंह (Leo) - सोमवार, 30 मार्च 2026

सप्ताह की शुरुआत आपके लिए 'आत्मविश्वास और राजसी तेज' लेकर आई है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा का लग्न में होना और पितृ प्रधान मघा नक्षत्र के साथ युति करना, आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही चमक पैदा करेगा. सोमवार का यह दिन आपके नेतृत्व कौशल को निखारने और समाज में आपकी पहचान मजबूत करने वाला है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर 30 मार्च का समय 'अथॉरिटी और लीडरशिप' का है. प्रथम भाव का चंद्रमा सरकारी नौकरी, राजनीति और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े जातकों के लिए सफलता के द्वार खोल रहा है. यदि आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं, तो आपके फैसले सराहनीय रहेंगे. आर्थिक रूप से सोमवार का दिन 'स्थिर' है, लेकिन राहु काल (सुबह 07:47 से 09:20) के दौरान कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:01 से 12:50) किसी इंटरव्यू में जाने या नया काम शुरू करने के लिए 'गोल्डन टाइम' है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में सोमवार का दिन 'स्व-प्रेम (Self-love)' और आकर्षण का है. पार्टनर आपकी बातों और व्यक्तित्व से प्रभावित रहेगा, जिससे आपसी समझ बढ़ेगी. अविवाहितों के लिए विवाह की चर्चा घर में हो सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो, चंद्रमा की स्थिति आपको ऊर्जावान रखेगी, लेकिन मघा नक्षत्र के कारण 'हृदय' या 'रीढ़ की हड्डी' में खिंचाव महसूस हो सकता है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यात्रा से पहले 'दर्पण' जरूर देखें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Main Character Energy' वाली रहने वाली है. सोमवार को आप अपनी अपीयरेंस और 'Personal Style' पर काफी ध्यान देंगे. मघा नक्षत्र आपको अपनी फैमिली 'Heritage' या किसी 'Traditional' काम को मॉडर्न तरीके से करने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आपकी 'Outfit of the Day' (OOTD) या 'Confidence' वाली रील काफी ज्यादा लाइक्स बटोर सकती है. आज आप अपनी शर्तों पर जीना पसंद करेंगे.

लकी कलर: गहरा लाल और गोल्डन (सुनहरा)

लकी नंबर: 1 और 5

विशेष उपाय (चैत्र द्वादशी):

द्वादशी तिथि और सोमवार के शुभ संयोग पर भगवान शिव को गुलाल और चन्दन अर्पित करें. साथ ही भगवान विष्णु के 'नारायण' रूप का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करें. मघा नक्षत्र के प्रभाव को सकारात्मक बनाने के लिए आज बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना आपके भाग्य को प्रबल करेगा.

कन्या (Virgo) - सोमवार, 30 मार्च 2026

सप्ताह की शुरुआत आपके लिए 'आध्यात्मिक शांति और विदेशी संपर्कों' वाली रहेगी. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से बारहवें भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं. मघा नक्षत्र और द्वादशी तिथि का यह मेल आपको भौतिक भागदौड़ से दूर आत्म-निरीक्षण की ओर ले जाएगा. सोमवार का यह दिन आपके लिए खर्चों पर नियंत्रण रखने और भविष्य की बड़ी योजनाओं को गुप्त रूप से बनाने का है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर 30 मार्च का समय 'ग्लोबल नेटवर्किंग और रिसर्च' का है. बारहवें भाव का चंद्रमा एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, अस्पताल, मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs) और विदेशी प्रोजेक्ट्स से जुड़े जातकों के लिए सफलता के द्वार खोल रहा है. यदि आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, तो सोमवार की ऊर्जा सहायक है. आर्थिक रूप से दिन 'खर्चीला' रह सकता है, इसलिए राहु काल (सुबह 07:47 से 09:20) के दौरान कोई भी बड़ा लेन-देन न करें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:01 से 12:50) चैरिटी या पुराने निवेश को री-चेक करने के लिए श्रेष्ठ है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में सोमवार का दिन 'त्याग और समझ' का है. पार्टनर के साथ एकांत में समय बिताना आपको मानसिक सुकून देगा. किसी पुराने मित्र से अचानक मिली खबर आपके मन को प्रसन्न कर सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो, चंद्रमा की स्थिति के कारण सोमवार को आपको 'अनिद्रा (Insomnia)' या 'आंखों में थकान' महसूस हो सकती है. मघा नक्षत्र आपको 'मेडिटेशन' और पर्याप्त नींद लेने की सलाह देता है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यात्रा से पहले 'दर्पण' जरूर देखें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Low-key & Mysterious' रहने वाली है. सोमवार को आप सोशल मीडिया से 'Digital Detox' लेने या किसी 'Hidden Gem' वाली जगह पर जाने का प्लान बना सकते हैं. मघा नक्षत्र आपको अपनी 'Insecurity' को दूर कर 'Self-Healing' पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा. आज आपकी 'Observational Skills' बहुत तेज रहेगी, जिससे आप लोगों के असली इरादे आसानी से समझ लेंगे.

लकी कलर: क्रीम और पेस्टल ग्रीन

लकी नंबर: 5 और 7

विशेष उपाय (चैत्र द्वादशी):

द्वादशी तिथि और सोमवार के शुभ संयोग पर भगवान शिव को चन्दन का लेप लगाएं और 'विष्णु अष्टकम' का पाठ करें. शिवलिंग पर काले तिल मिलाकर जल चढ़ाना आपके मानसिक बोझ को कम करेगा. आज के दिन मंदिर में कपूर या सफेद वस्त्र का दान करना आपके भाग्य को जागृत करेगा.

तुला (Libra) - सोमवार, 30 मार्च 2026

सप्ताह की शुरुआत आपके लिए 'इच्छा पूर्ति और सामाजिक लाभ' लेकर आई है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं. मघा नक्षत्र का प्रभाव आपके पुराने निवेशों का फल देने और प्रभावशाली लोगों से संपर्क जोड़ने में सहायक होगा. सोमवार का यह दिन आपके बड़े भाई-बहनों से सहयोग और आय के नए स्रोत खोलने वाला है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर 30 मार्च का समय 'प्रॉफिट और नेटवर्किंग' का है. लाभ भाव का चंद्रमा शेयर बाजार, बड़े कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स, इवेंट मैनेजमेंट और कमीशन से जुड़े कार्यों में भारी मुनाफा दिला सकता है. यदि आप किसी बड़ी संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो सोमवार की ऊर्जा आपके पक्ष में है. आर्थिक रूप से दिन 'शानदार' रहेगा, लेकिन राहु काल (सुबह 07:47 से 09:20) के दौरान सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से बचें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:01 से 12:50) नई बिजनेस डील साइन करने या महत्वपूर्ण वित्तीय फैसले लेने के लिए सर्वोत्तम है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में सोमवार का दिन 'सोशल और वाइब्रेंट' रहने वाला है. लव लाइफ में पार्टनर के साथ किसी पार्टी या सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने का अवसर मिलेगा. अविवाहितों के लिए आज किसी मित्र के जरिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो, चंद्रमा की स्थिति आपको मानसिक ऊर्जा देगी, लेकिन मघा नक्षत्र के कारण आज आपको 'पैरों' या 'एड़ियों' में हल्की सूजन महसूस हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यात्रा से पहले 'दर्पण' जरूर देखें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Popular & Goals-Driven' रहने वाली है. सोमवार को आप अपने 'Circle' में चर्चा का केंद्र रहेंगे और आपकी 'Networking Skills' टॉप पर होगी. मघा नक्षत्र आपको किसी 'Elite' ग्रुप या क्लब का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आपकी 'Lifestyle' या 'Success Story' वाली पोस्ट काफी ट्रेंड कर सकती है. आज आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काफी सीरियस रहेंगे.

लकी कलर: सफेद और बेबी पिंक

लकी नंबर: 6 और 8

विशेष उपाय (चैत्र द्वादशी):

द्वादशी तिथि और सोमवार के शुभ संयोग पर भगवान शिव को मिश्री और दूध अर्पित करें. साथ ही 'श्री सूक्त' का पाठ करना आपके धन भाव को स्थायी मजबूती देगा. मघा नक्षत्र के दोष दूर करने के लिए आज मंदिर में चांदी का कोई छोटा टुकड़ा या सफेद फूल दान करना आपके लिए भाग्योदयकारी रहेगा.

वृश्चिक (Scorpio) - सोमवार, 30 मार्च 2026

सप्ताह की शुरुआत आपके लिए 'करियर में शिखर और अधिकार' लेकर आई है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से दसवें भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं. मघा नक्षत्र का राजसी प्रभाव आपको अपने कार्यक्षेत्र में एक 'लीडर' के रूप में स्थापित करेगा. सोमवार का यह दिन आपके पेशेवर जीवन में बड़ी जिम्मेदारी और मान-सम्मान दिलाने वाला है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर 30 मार्च का समय 'पावर और परफॉरमेंस' का है. कर्म भाव का चंद्रमा सरकारी सेवाओं, प्रबंधन (Management), और रियल एस्टेट से जुड़े जातकों के लिए विशेष सफलता के द्वार खोल रहा है. यदि आप पदोन्नति या नई नौकरी की तलाश में हैं, तो सोमवार की ऊर्जा आपके पक्ष में है. आर्थिक रूप से दिन 'मजबूत' रहेगा, लेकिन राहु काल (सुबह 07:47 से 09:20) के दौरान कार्यस्थल पर किसी से बहस न करें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:01 से 12:50) किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत या बॉस से मीटिंग के लिए सर्वोत्तम है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में सोमवार का दिन 'जिम्मेदारी और सम्मान' का है. पिता या घर के बड़ों के साथ आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे और उनकी सलाह आपके भविष्य के काम आएगी. लव लाइफ में पार्टनर आपके काम और मेहनत की सराहना करेगा, जिससे आपसी विश्वास बढ़ेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो, चंद्रमा की स्थिति आपको ऊर्जावान रखेगी, लेकिन मघा नक्षत्र के कारण 'रीढ़ की हड्डी' या 'दिल' की धड़कन में हल्का खिंचाव/घबराहट महसूस हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यात्रा से पहले 'दर्पण' जरूर देखें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Boss Baby & Visionary' रहने वाली है. सोमवार को आप अपनी 'Personal Branding' और 'Career Goals' को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे. मघा नक्षत्र आपको किसी 'Elite' मेंटरशिप या पुराने सफल लोगों से सीखने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आपकी 'Work-Station' या 'Leadership' वाली पोस्ट काफी एंगेजमेंट बटोर सकती है. आज आप फालतू के ड्रामे से दूर रहकर अपनी 'Empire' बनाने पर ध्यान देंगे.

लकी कलर: मरून और लाल

लकी नंबर: 9 और 1

विशेष उपाय (चैत्र द्वादशी):

द्वादशी तिथि और सोमवार के शुभ संयोग पर भगवान शिव को लाल चन्दन अर्पित करें और 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. शिवलिंग पर शहद चढ़ाना आपके करियर की बाधाओं को दूर करेगा. मघा नक्षत्र के प्रभाव को शुभ बनाने के लिए आज किसी मंदिर में तांबे का पात्र दान करना आपके सौभाग्य में वृद्धि करेगा.

धनु (Sagittarius) - सोमवार, 30 मार्च 2026

सप्ताह की शुरुआत आपके लिए 'भाग्य के उदय और आध्यात्मिक प्रगति' वाली रहेगी. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से नौवें भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं. मघा नक्षत्र और द्वादशी तिथि का यह दुर्लभ संयोग आपकी अटकी हुई योजनाओं को गति देगा. सोमवार का यह दिन लंबी दूरी की यात्राओं और गुरुओं के मार्गदर्शन से लाभ दिलाने वाला है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर 30 मार्च का समय 'विस्तार और ग्लोबल ग्रोथ' का है. नौवें भाव का चंद्रमा उच्च शिक्षा, प्रकाशन, कानूनी सलाह और विदेशी व्यापार से जुड़े जातकों के लिए विशेष भाग्यशाली साबित होगा. यदि आप किसी नए कोर्स या रिसर्च प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, तो सोमवार की ऊर्जा आपके पक्ष में है. आर्थिक रूप से दिन 'सकारात्मक' रहेगा, लेकिन राहु काल (सुबह 07:47 से 09:20) के दौरान बड़े निवेश के कागजों पर हस्ताक्षर करने से बचें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:01 से 12:50) बैंक या प्रॉपर्टी संबंधी कागजी कार्रवाई के लिए सर्वोत्तम है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में सोमवार का दिन 'धार्मिक और वैचारिक' रहने वाला है. जीवनसाथी के साथ किसी तीर्थ यात्रा या आध्यात्मिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है. पिता के साथ आपके संबंधों में सुधार होगा और उनकी सलाह आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो, चंद्रमा की स्थिति आपको मानसिक शांति देगी, लेकिन मघा नक्षत्र के कारण आज आपको 'पैरों और कूल्हों' में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यात्रा से पहले 'दर्पण' जरूर देखें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Wise & Adventurous' रहने वाली है. सोमवार को आप अपनी 'Self-Growth' और 'Exploration' पर फोकस करेंगे. मघा नक्षत्र आपको अपनी कल्चरल रूट्स (Roots) को एक्सप्लोर करने या किसी पुरानी फिलॉसफी को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आपकी 'Deep Thoughts' या 'Travel Bucket-list' वाली पोस्ट काफी इंगेजमेंट बटोर सकती है. आज आप दुनिया को एक बड़े विजन के साथ देखेंगे.

लकी कलर: केसरिया और पीला

लकी नंबर: 3 और 1

विशेष उपाय (चैत्र द्वादशी):

द्वादशी तिथि और सोमवार के शुभ संयोग पर भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं और 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें. शिवलिंग पर पीली कनीर के फूल चढ़ाना आपके भाग्य को प्रबल करेगा. मघा नक्षत्र के प्रभाव को शुभ बनाने के लिए आज किसी बुजुर्ग या गुरु को फल भेंट करना आपके जीवन की बाधाओं को दूर करेगा.

मकर (Capricorn) - सोमवार, 30 मार्च 2026

सप्ताह की शुरुआत आपके लिए 'गहन शोध और अचानक बदलाव' वाली रहेगी. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से आठवें भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं. मघा नक्षत्र और द्वादशी तिथि का यह मेल आपकी अंतर्दृष्टि (Intuition) को तेज करेगा. सोमवार का यह दिन आपके लिए छिपे हुए तथ्यों को सामने लाने और अपनी ऊर्जा को पुनर्गठित करने का है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर 30 मार्च का समय 'सावधानी और विश्लेषण' का है. अष्टम भाव का चंद्रमा बीमा, टैक्स, ऑडिट, माइनिंग और गुप्त विद्याओं से जुड़े जातकों के लिए अप्रत्याशित लाभ के संकेत दे रहा है. यदि आप कोई बड़ी व्यावसायिक रणनीति बना रहे हैं, तो उसे अभी गुप्त रखना ही बेहतर होगा. आर्थिक रूप से दिन 'मिश्रित' है; अचानक धन लाभ तो हो सकता है, लेकिन राहु काल (सुबह 07:47 से 09:20) के दौरान कोई नया निवेश या कर्ज का लेन-देन बिल्कुल न करें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:01 से 12:50) पेंडिंग बिलों के भुगतान या पुराने निवेशों की समीक्षा के लिए उपयुक्त है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में सोमवार का दिन 'गहराई और पारदर्शिता' का है. ससुराल पक्ष से कोई महत्वपूर्ण समाचार मिल सकता है. लव लाइफ में पार्टनर के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा हो सकती है, जो आपके रिश्ते को भविष्य में और मजबूती देगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो, चंद्रमा की स्थिति के कारण सोमवार को आपको 'जल' से संबंधित विकार या 'जोड़ों के दर्द' की समस्या हो सकती है. मघा नक्षत्र आपको हल्का व्यायाम और योग करने की सलाह देता है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यात्रा से पहले 'दर्पण' जरूर देखें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Mystic & Analytical' रहने वाली है. सोमवार को आप 'Surface Level' बातों के बजाय चीजों की गहराई में जाना पसंद करेंगे. मघा नक्षत्र आपको अपनी 'Inherent Powers' और 'Lineage' के बारे में कुछ नया जानने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आपकी 'Dark Academia' या 'Philosophical' स्टोरी काफी अटेंशन ग्रैब कर सकती है. आज आप फालतू की गॉसिप से बचकर अपनी 'Vibe' को प्रोटेक्ट करेंगे.

लकी कलर: गहरा नीला और काला

लकी नंबर: 8 और 4

विशेष उपाय (चैत्र द्वादशी):

द्वादशी तिथि और सोमवार के शुभ संयोग पर भगवान शिव को काले तिल और गंगाजल अर्पित करें. साथ ही 'महामृत्युंजय मंत्र' का जप करना आपके मानसिक और शारीरिक कष्टों को दूर करेगा. मघा नक्षत्र के प्रभाव को शुभ बनाने के लिए आज किसी मंदिर में पुराने धार्मिक ग्रंथों या कपूर का दान करना आपके भाग्य के मार्ग को सुगम बनाएगा.

कुंभ (Aquarius) - सोमवार, 30 मार्च 2026

सप्ताह की शुरुआत आपके लिए 'साझेदारी और सामंजस्य' लेकर आई है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से सातवें भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं. मघा नक्षत्र का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे. सोमवार का यह दिन आपके निजी और पेशेवर रिश्तों में नई जान फूंकने वाला और आपसी मतभेदों को खत्म करने वाला है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर 30 मार्च का समय 'कोलाबरेशन और पब्लिक डीलिंग' का है. सातवें भाव का चंद्रमा पार्टनरशिप वाले बिजनेस, आर्किटेक्चर, कंसल्टेंसी और मार्केटिंग से जुड़े जातकों के लिए शानदार सफलता के संकेत दे रहा है. यदि आप कोई नया एग्रीमेंट या बिजनेस डील साइन करना चाहते हैं, तो सोमवार की ऊर्जा आपके पक्ष में है. आर्थिक रूप से दिन 'स्थिर' है, लेकिन राहु काल (सुबह 07:47 से 09:20) के दौरान कोई भी बड़ा फैसला अकेले न लें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:01 से 12:50) जॉइंट वेंचर या कानूनी अनुबंधों के लिए सर्वोत्तम है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में सोमवार का दिन 'रोमांटिक और केयरिंग' रहने वाला है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आप साथ मिलकर भविष्य के लिए कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना सकते हैं. अविवाहितों के लिए आज विवाह के अच्छे प्रस्ताव आने के योग हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो, चंद्रमा की स्थिति आपको ऊर्जावान रखेगी, लेकिन मघा नक्षत्र के कारण आज आपको 'पीठ के निचले हिस्से' या 'किडनी' के प्रति थोड़ा सावधान रहना चाहिए. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यात्रा से पहले 'दर्पण' जरूर देखें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Relationship Goals & Socially Lit' रहने वाली है. सोमवार को आप अपने पार्टनर या बेस्ट फ्रेंड के साथ 'Aesthetic' टाइम स्पेंड करने को प्राथमिकता देंगे. मघा नक्षत्र आपको अपनी 'Legacy' या अपनी यूनिक पहचान को लोगों के सामने रखने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आपकी 'Couple-Vibe' या 'Collaboration' वाली पोस्ट काफी वायरल हो सकती है. आज आप अपनी बातचीत से किसी का भी दिल आसानी से जीत लेंगे.

लकी कलर: इलेक्ट्रिक ब्लू और सिल्वर

लकी नंबर: 8 और 2

विशेष उपाय (चैत्र द्वादशी):

द्वादशी तिथि और सोमवार के शुभ संयोग पर भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करें. शिवलिंग पर शहद और इत्र अर्पित करना आपके दांपत्य जीवन की बाधाओं को दूर करेगा. मघा नक्षत्र के प्रभाव को शुभ बनाने के लिए आज मंदिर में छाता या वस्त्र दान करना आपके मान-सम्मान में वृद्धि करेगा.

मीन (Pisces) - सोमवार, 30 मार्च 2026

सप्ताह की शुरुआत आपके लिए 'चुनौतियों पर विजय और अनुशासन' लेकर आई है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं. मघा नक्षत्र और द्वादशी तिथि का यह मेल 'शत्रुहंता योग' का निर्माण कर रहा है, जो आपको विरोधियों पर मानसिक और रणनीतिक बढ़त दिलाएगा. सोमवार का यह दिन आपके पुराने रुके हुए कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने का है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मोर्चे पर 30 मार्च का समय 'हसल और कॉम्पिटिशन' का है. छठे भाव का चंद्रमा बैंकिंग, लॉ, चिकित्सा, और सर्विस सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए विशेष रूप से फलदायी रहेगा. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो सोमवार की ऊर्जा आपको एकाग्रता प्रदान करेगी. आर्थिक रूप से दिन 'संतुलित' है; पुराने कर्ज चुकाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं. हालांकि, राहु काल (सुबह 07:47 से 09:20) के दौरान किसी को बड़ा कर्ज देने से बचें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:01 से 12:50) पेंडिंग वर्क क्लियर करने के लिए सबसे अच्छा समय है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिश्तों के मामले में सोमवार का दिन 'धैर्य और सेवा' का है. पार्टनर के साथ छोटी-मोटी बहस हो सकती है, लेकिन आपकी समझदारी मामले को सुलझा लेगी. ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो, चंद्रमा की स्थिति आपको रोगों से लड़ने की शक्ति देगी, लेकिन मघा नक्षत्र के कारण आज आपको 'पाचन तंत्र' या 'पेट के निचले हिस्से' में भारीपन महसूस हो सकता है. सोमवार को हल्का और सुपाच्य भोजन लेना ही हितकर रहेगा. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यात्रा से पहले 'दर्पण' जरूर देखें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Grind & Resilience' रहने वाली है. सोमवार को आप अपनी 'Fitness Routine' या 'Self-Discipline' को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रहेंगे. मघा नक्षत्र आपको अपनी 'Legacy' के प्रति जागरूक करेगा, जिससे आप फालतू के 'Online Drama' से दूर रहकर अपने गोल्स पर फोकस करेंगे. सोशल मीडिया पर आपकी 'Productive Monday' या 'Workout Motivation' वाली स्टोरी काफी इम्प्रेसिव लगेगी. आज आप अपनी 'Mental Peace' को टॉप प्रायोरिटी देंगे.

लकी कलर: पीला और गोल्डन

लकी नंबर: 3 और 7

विशेष उपाय (चैत्र द्वादशी):

द्वादशी तिथि और सोमवार के शुभ संयोग पर भगवान शिव को कच्चा दूध और काले तिल अर्पित करें. साथ ही 'राम रक्षा स्तोत्र' का पाठ करना आपके शत्रुओं और बाधाओं को शांत करेगा. मघा नक्षत्र के प्रभाव को सकारात्मक बनाने के लिए आज किसी जरूरतमंद को कंबल या वस्त्र दान करना आपके लिए भाग्योदयकारी रहेगा.

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