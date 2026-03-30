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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Makar Rashifal 30 March 2026: मकर राशि सावधानी और संयम से ही बचेंगे नुकसान, रिश्तों और करियर में सतर्क रहें

Aaj Ka Makar Rashifal 30 March 2026: मकर राशि सावधानी और संयम से ही बचेंगे नुकसान, रिश्तों और करियर में सतर्क रहें

Capricorn Horoscope 30 March 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मकर राशि के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 Mar 2026 02:45 AM (IST)
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Makar Rashifal 30 March 2026 in Hindi: मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. चन्द्रमा 8वें भाव में स्थित होने से अचानक घटनाएं, मानसिक तनाव और रिश्तों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. ददियाल पक्ष में किसी बात को लेकर अनबन होने की संभावना है, इसलिए बातचीत में संयम रखना बेहद जरूरी होगा.

करियर और जॉब राशिफल

कार्यस्थल पर आज विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. एक छोटी सी गलती, जैसे ईमेल या प्रेजेंटेशन में कमी, आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है और सीनियर मैनेजमेंट के सामने आपकी पोजीशन कमजोर पड़ सकती है.
काम का दबाव अधिक रहेगा, जिससे निजी जीवन प्रभावित हो सकता है और मानसिक चिड़चिड़ापन बढ़ेगा. कोशिश करें कि हर कार्य को दोबारा जांचकर ही आगे बढ़ाएं और किसी भी तरह की लापरवाही से बचें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

बिजनेसमैन के लिए दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. क्लाइंट्स आपकी सर्विस से असंतुष्ट होकर प्रतिस्पर्धियों की ओर जा सकते हैं, जिससे रेवेन्यू में गिरावट आ सकती है. कस्टम ड्यूटी में अचानक बदलाव से कच्चे माल की लागत बढ़ेगी, जिससे प्रॉफिट मार्जिन प्रभावित होगा. पारिवारिक बिजनेस में बड़े भाई या पिता के साथ मतभेद होने से निर्णय लेने में देरी हो सकती है. लोकर वर्कर की हड़ताल या स्टाफ से जुड़ी समस्या आपके प्रोजेक्ट की टाइमलाइन बिगाड़ सकती है, इसलिए पहले से बैकअप प्लान तैयार रखें.

लव और फैमिली राशिफल

आज रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है. लाइफ पार्टनर के साथ गलतफहमी या तीखी बहस की स्थिति बन सकती है, यहां तक कि ब्रेकअप के संकेत भी मिल रहे हैं. शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है. पुराने दोस्तों से भी धोखा मिलने की संभावना है, इसलिए किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को आज आत्मविश्वास की कमी और असफलता का डर सताएगा. ध्यान भटक सकता है, जिससे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा. ऐसे में नियमित अभ्यास और सकारात्मक सोच बनाए रखना जरूरी है. छोटे-छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें. जंक फूड से दूरी बनाएं, क्योंकि पेट में इन्फेक्शन, गैस या भारीपन की समस्या हो सकती है. मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें. पर्याप्त पानी पिएं और हल्का भोजन करें.

भाग्यशाली रंग और अंक

लक्की कलर: ऑरेंज
लक्की नंबर: 8
अनलक्की नंबर: 1

आज का उपाय

आज शनिदेव की पूजा करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं. गरीबों को काले तिल या कंबल का दान करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

FAQs 

1. क्या आज मकर राशि वालों को करियर में सावधानी बरतनी चाहिए?
हाँ, छोटी गलती भी बड़ी समस्या बन सकती है, इसलिए हर काम ध्यान से करें.

2. क्या बिजनेस में नुकसान हो सकता है?
संभावना है, खासकर क्लाइंट्स के असंतोष और बढ़ती लागत के कारण, इसलिए सतर्क रहें.

3. रिश्तों को कैसे संभालें?
बातचीत में संयम रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 Mar 2026 02:45 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Aaj Ka Rashifal Capricorn Horoscope. Makar Rashifal
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