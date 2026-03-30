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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Meen Rashial 30 March 2026: मीन राशि शत्रुओं पर मिलेगी जीत, नई सोच से करियर में लगेगी लंबी छलांग

Aaj Ka Meen Rashial 30 March 2026: मीन राशि शत्रुओं पर मिलेगी जीत, नई सोच से करियर में लगेगी लंबी छलांग

Pisces Horoscope 30 March 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 Mar 2026 02:55 AM (IST)
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Meen Rashifal 30 March 2026 in Hindi: मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रगति, नवाचार और सफलता का संकेत दे रहा है. चन्द्रमा 6वें भाव में स्थित होने से आप अपने ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे. आपके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, जिससे हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा.

करियर और जॉब राशिफल

आज कार्यक्षेत्र में आपको कुछ नया और अलग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा. आपकी “आउट ऑफ द बॉक्स” सोच आपको दूसरों से अलग बनाएगी और मैनेजमेंट की नजरों में आपकी खास पहचान बनेगी. डेटा साइंस या एआई से जुड़ी नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा, जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है. कोवर्कर के साथ मिलकर किया गया कोई प्रोजेक्ट या सेशन बेहद सफल रहेगा. विदेश स्थित क्लाइंट्स से सीधे जुड़ने का अवसर भी मिल सकता है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन बेहद शुभ है. डिजिटल मार्केटिंग और नई रणनीतियों के चलते आपकी सेल्स में जबरदस्त उछाल आ सकता है. किसी हाई-प्रोफाइल इवेंट में भाग लेने से बड़े निवेशकों से संपर्क बनने के योग हैं, जो भविष्य में बड़े प्रोजेक्ट्स का रास्ता खोलेंगे. नई तकनीक का ऑर्डर देना, ऐप लॉन्च करना या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना सुबह 10:15 से 11:15 और शाम 4:00 से 6:00 के बीच शुभ रहेगा. सामाजिक कार्यों से जुड़े आपके प्रयासों को सरकारी मान्यता मिलने की संभावना है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक और प्रेम जीवन में सुखद माहौल रहेगा. पार्टनर के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में नजदीकी बढ़ेगी. अविवाहित जातकों के लिए आधुनिक सोच वाले जीवनसाथी का प्रस्ताव आ सकता है, जो आपके विचारों से मेल खाएगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए दिन काफी अच्छा रहेगा. नई तकनीकी चीजें सीखने में रुचि बढ़ेगी और समझने की क्षमता भी तेज होगी. स्पोर्ट्स पर्सन अपनी यूनिक स्टाइल और प्रदर्शन से सभी का ध्यान आकर्षित करेंगे और सफलता हासिल करेंगे.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा. आप मानसिक रूप से काफी सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या, हल्का व्यायाम और संतुलित आहार से आपकी ऊर्जा बनी रहेगी.

लक्की कलर: स्काई ब्लू
लक्की नंबर: 3
अनलक्की नंबर: 5

आज का उपाय

आज भगवान शिव की आराधना करें और गरीबों को दही-चावल का दान करें. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सफलता के मार्ग खुलेंगे.

FAQs

1. क्या आज मीन राशि वालों को करियर में सफलता मिलेगी?
हाँ, नई स्किल्स सीखने और इनोवेटिव सोच के कारण करियर में प्रगति के अच्छे अवसर मिलेंगे.

2. क्या बिजनेस में लाभ होगा?
जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग और नई रणनीतियों से सेल्स में वृद्धि और निवेश के नए मौके मिलेंगे.

3. क्या आज कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना शुभ रहेगा?
हाँ, खासकर सुबह 10:15–11:15 और शाम 4:00–6:00 के बीच शुरू किया गया कार्य लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 Mar 2026 02:55 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Rashifal
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