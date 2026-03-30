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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashial 30 March 2026: कुंभ राशि भागीदारी में सतर्क रहें, लेकिन बिजनेस और करियर में मिलेगा शानदार ग्रोथ

Aaj Ka Kumbh Rashial 30 March 2026: कुंभ राशि भागीदारी में सतर्क रहें, लेकिन बिजनेस और करियर में मिलेगा शानदार ग्रोथ

Aquarius Horoscope 30 March 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 Mar 2026 02:50 AM (IST)
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Kumbh Rashifal 30 March 2026 in Hindi: कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित लेकिन अवसरों से भरा रहेगा. चन्द्रमा 7वें भाव में होने से साझेदारी और रिश्तों से जुड़े मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. बिजनेस पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें.

करियर और जॉब राशिफल

आज ऑफिस में माहौल अपेक्षाकृत शांत रहेगा, जिससे आप अपने काम पर पूरा फोकस कर पाएंगे. आपकी नई रणनीतियां आपको दूसरों से आगे रखेंगी और आपकी कार्यक्षमता सबको प्रभावित करेगी.
सीनियर आपके प्रति सहानुभूति रखेंगे और आपकी व्यक्तिगत समस्याओं को समझते हुए सहयोग करेंगे. आपको किसी नए और शांत वातावरण, जैसे प्रकृति के करीब जगह से काम करने का अवसर मिल सकता है, जो आपकी उत्पादकता बढ़ाएगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. मार्केट में आपके प्रोडक्ट या सेवाओं की भारी मांग देखने को मिलेगी, जिससे मुनाफे में वृद्धि होगी. आपके द्वारा किए गए चैरिटी कार्य आपकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाएंगे, जिसका सीधा असर आपके व्यापार पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा. विदेशी संस्थाओं के साथ शिक्षा या सेवा क्षेत्र में किया गया कोई महत्वपूर्ण समझौता (MOU) आज फाइनल हो सकता है. निवेश के लिए सुबह 10:15 से 11:15 और शाम 4:00 से 6:00 का समय शुभ रहेगा, खासकर किसी धार्मिक कार्य के बाद.

लव और फैमिली राशिफल

रिश्तों में थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है, खासकर बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ बहस की स्थिति बन सकती है. ऐसे में संयम और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. बच्चों के साथ किसी पार्क या जलाशय के पास जाने से मन प्रसन्न रहेगा और रिश्तों में मिठास आएगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और नई चीजें सीखने में रुचि बढ़ेगी. स्पोर्ट्स पर्सन अपनी एकाग्रता और मेहनत के दम पर मैच में जीत हासिल कर सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन आरामदायक रहेगा. मानसिक शांति महसूस होगी और तनाव कम रहेगा. पैरों की मालिश और गुनगुने पानी से स्नान करने से शरीर को आराम मिलेगा. नियमित दिनचर्या और हल्की एक्सरसाइज से आप खुद को और बेहतर महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

लक्की कलर: व्हाइट
लक्की नंबर: 9
अनलक्की नंबर: 3

आज का उपाय

आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें. जरूरतमंदों की सहायता करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी.

FAQs 

1. क्या आज कुंभ राशि वालों के लिए बिजनेस में लाभ होगा?
हाँ, आज मार्केट में मांग बढ़ेगी और आपकी ब्रांड वैल्यू में भी इजाफा होगा, जिससे लाभ मिलेगा.

2. क्या पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है?
हाँ, बहस की संभावना है, इसलिए शांत और समझदारी से बात करें.

3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक शांति बनी रहेगी और थकान कम महसूस होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 Mar 2026 02:50 AM (IST)
Tags :
Daily Rashifal Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
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