Aaj Ka Rashifal 28 September 2026: सोमवार की शुरुआत कुछ राशियों के लिए थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन सुबह 10:17 बजे चंद्रमा के मेष राशि में आते ही कामकाज की रफ्तार बदलेगी. मेष को पुराने आर्थिक मामले में राहत मिल सकती है.

मिथुन को संपर्कों से फायदा और कर्क को ऑफिस में अपनी बात मनवाने का मौका मिलेगा. वृषभ को खर्च और कन्या को जल्दबाजी से बचना होगा. पढ़ें नौकरी, पैसा, रिश्ते और सेहत के लिहाज से आपकी राशि के लिए आज क्या खास है.

आज की जरूरी जानकारी

चंद्रमा का राशि परिवर्तन: सुबह 10:17 बजे

सुबह 10:17 बजे चंद्र राशि: मीन से मेष

मीन से मेष राहुकाल: सुबह 7:42 से 9:12 बजे तक

सुबह 7:42 से 9:12 बजे तक अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 बजे तक

सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 बजे तक दिशाशूल: पूर्व

पूर्व विशेष: पितृ पक्ष की द्वितीया

मेष राशि दैनिक राशिफल: 28 सितंबर 2026 (सोमवार)

सुबह 10:17 तक चंद्रमा मीन राशि में रहेगा, इसके बाद आपकी ही राशि में आ जाएगा. यानी सुबह जो थोड़ा आलस या भारीपन महसूस हो रहा था, दोपहर होते-होते वह दूर होगा और काम करने का नया जोश आ जाएगा. आज पितृ पक्ष की द्वितीया तिथि है, इसलिए घर में पूर्वजों के नाम से तर्पण और दान-पुण्य का माहौल रहेगा. हफ्ते का पहला दिन है, जो भी जरूरी काम निपटाने हैं, उनकी शुरुआत दोपहर बाद करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

दफ्तर में सुबह-सुबह किसी बात पर जल्दबाजी न दिखाएं. 10:15 के बाद आपका दिमाग तेजी से चलेगा और आप अटकी हुई फाइलें फटाफट निपटा लेंगे. किसी मीटिंग में अपनी बात रखनी हो तो झिझकें नहीं, लोग आपकी सलाह को ध्यान से सुनेंगे. व्यापारियों के लिए आज नए सौदों पर बातचीत करने और मार्केट में अपनी धाक जमाने का दिन है. अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो पैसों का हिसाब-किताब एकदम साफ रखें.

धन (Finance & Wealth)

पैसों को लेकर आज का दिन राहत देने वाला रहेगा. बाजार में फंसा हुआ पुराना पैसा दोपहर बाद मिलने के अच्छे आसार हैं. पितृ पक्ष के द्वितीया श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन या किसी जरूरतमंद की मदद में थोड़ा पैसा लगेगा, जो मन को सुकून देगा. किसी अनजान व्यक्ति या ऑनलाइन कॉल के झांसे में आकर शेयर बाजार या शॉर्टकट वाली स्कीमों में पैसा न फंसाएं.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर में शांति और बड़ों के आशीर्वाद का माहौल रहेगा. पूर्वजों के श्राद्ध कर्म से घर में सकारात्मकता आएगी. दोपहर बाद आपका मूड काफी हल्का और खुश रहेगा, जिससे घर के लोगों से बातचीत बढ़िया रहेगी. जीवनसाथी आज आपकी किसी बड़ी परेशानी को सुलझाने में पूरा साथ देगा, उनकी बात जरूर सुनें. प्रेम संबंधों में घुमा-फिराकर बात करने के बजाय दिल की बात साफ कहें, बात बन जाएगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सुबह उठते वक्त आंखों में जलन या सिर में हल्का भारीपन रह सकता है, लेकिन दोपहर तक शरीर एकदम फिट महसूस करेगा. काम की भागदौड़ में पानी पीना न भूलें और बाहर का तला-भुना खाना खाने से बचें. सादा और घर का बना ताजा खाना ही आपके पेट के लिए सबसे सही रहेगा.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. पितरों के नाम से संकल्प लेने, किसी जरूरी पेपर पर साइन करने या नए काम की बात आगे बढ़ाने के लिए यह समय सबसे शानदार रहेगा.

आज क्या न करें (What to Avoid)

सुबह 07:42 से 09:12 तक राहुकाल रहेगा, इस समय किसी को हाथ से नकद उधार न दें और न ही कोई नया काम शुरू करें. इसके अलावा आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा की तरफ बिना जरूरी काम के सफर करने से बचें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सोमवार की सुबह शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध और जल चढ़ाएं. इसके बाद पितरों के नाम से काले तिल मिलाकर जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को चावल, सफेद मिठाई या मौसमी फल दान करें.

वृषभ राशि दैनिक राशिफल: 28 सितंबर 2026 (सोमवार)

सोमवार को दिन चढ़ते ही ग्रह चाल आपके फोकस को बाहरी दुनिया से समेटकर आत्ममंथन और बजट मैनेजमेंट की तरफ मोड़ेगी. द्वितीया श्राद्ध का पुण्य काल होने से मन में घर-परिवार और पूर्वजों की परंपराओं के प्रति एक शांत जुड़ाव बना रहेगा. हफ्ते की शुरुआत भले ही थोड़ी सुस्त लगे, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर की गई तैयारी आगे जाकर सबसे ज्यादा फल देगी. आज दिखावे की होड़ से दूर रहकर सिर्फ अपने पेंडिंग काम निपटाने पर ध्यान लगाएं.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

दुकानदार और व्यापारी आज बाहर के सप्लायर्स और पुराने क्लाइंट्स से फोन पर संपर्क साधे रखें; वहीं से नए ऑर्डर की नींव पड़ेगी. अगर आप एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, वकालत, मेडिकल या फ्रीलांसिंग में हैं, तो आज का दिन कागजी लिखा-पढ़ी दुरुस्त करने के लिए बेहतरीन है. नौकरीपेशा लोग ऑफिस की राजनीति या दूसरों के फटे में टांग अड़ाने से बचें. अपनी टेबल का काम वक्त पर पूरा कर घर निकलें, इसी में समझदारी है.

धन (Finance & Wealth)

जेब पर थोड़ा पहरा बिठाना आज जरूरी रहेगा. द्वितीया श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मण भोजन, तर्पण और घर के जरूरी राशन पर धन खर्च होगा. अचानक किसी पुराने बिल या गाड़ी की सर्विसिंग का खर्चा सामने आ सकता है. आज किसी दोस्त के कहने पर भी शेयर बाजार के शॉर्टकट या लॉटरी जैसी चीजों में पैसा न डालें, पूंजी को सुरक्षित रखना ही सबसे बड़ी कमाई है.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर में सात्विक और संजीदा माहौल बना रहेगा. बड़े-बुजुर्गों के साथ बैठकर पुरानी बातें सुनने से मन हल्का होगा और कोई पारिवारिक उलझन सुलझेगी. जीवनसाथी आज आपकी थकान को भांपकर घर की जिम्मेदारियों में पूरा हाथ बंटाएगा, उनकी कद्र करें. लव लाइफ में साथी से बेमतलब की बहस करने के बजाय उनकी बात को तसल्ली से सुनें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

भागदौड़ और नींद की कमी से आंखों में खिंचाव या पिंडलियों में दर्द महसूस हो सकता है. भारी, चिकनाई वाला या बासी खाना खाने से बचें, नहीं तो गैस और पेट फूलने की समस्या हो सकती है. दिन में सादा पानी और छाछ जैसी हल्की चीजें लें. शाम को कुछ देर शांत बैठकर संगीत सुनें या आंखें बंद करके आराम करें.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 के बीच अभिजीत मुहूर्त रहेगा. पूर्वजों के नाम से दान का संकल्प लेने, किसी पुराने मसले पर अंतिम फैसला करने या जरूरी फाइलों को चेक करने के लिए यह समय सबसे मुफीद रहेगा.

आज क्या न करें (What to Avoid)

सुबह 07:42 से 09:12 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी को नकद उधारी न दें और न ही किसी नए सौदे पर दस्तखत करें. इसके साथ ही आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा की तरफ बिना जरूरी काम के सफर टालें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सोमवार की सुबह एक लोटे में शुद्ध जल और थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं. इसके बाद पितरों के नाम से काले तिल मिलाकर जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को चावल, सफेद मिठाई या मौसमी फल दान करें.

मिथुन राशि दैनिक राशिफल: 28 सितंबर 2026 (सोमवार)

सप्ताह का पहला दिन आपके लिए सामाजिक दायरे और नेटवर्क से सीधा लाभ उठाने का मौका लेकर आया है. भाद्रपद कृष्ण द्वितीया तिथि और पितृ पक्ष के दूसरे दिन घर में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का माहौल रहेगा, जो आपके भीतर मानसिक स्थिरता लाएगा. लंबे समय से अटके हुए किसी जरूरी काम को गति देने और नए लोगों से हाथ मिलाने के लिए आज का दिन काफी असरदार साबित होगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

व्यापारी वर्ग के लिए नए क्लाइंट्स से जुड़ने और अपनी सेवाओं का दायरा बढ़ाने का समय है. अगर आप कंसल्टेंसी, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग या मीडिया से जुड़े हैं, तो आज की गई फोन कॉल्स या मीटिंग्स से ठोस नतीजे निकलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में अपनी मल्टीटास्किंग क्षमता का फायदा मिलेगा; बॉस आपके प्रेजेंटेशन या काम करने के तरीके से प्रभावित होंगे. टीम के साथियों के साथ सामंजस्य बनाकर चलें, काम आसानी से निकलेगा.

धन (Finance & Wealth)

पैसों की स्थिति पहले से बेहतर होगी और पुराने संपर्कों के जरिए कमाई के नए जरिए बन सकते हैं. द्वितीया श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और सात्विक दान-पुण्य में धन का सदुपयोग होगा, जिससे मन को संतोष मिलेगा. किसी परिचित की बातों में आकर बिना सोचे-समझे ज्यादा मुनाफे वाले शेयर या अनजानी स्कीम में पैसा न लगाएं. अपने खर्चों और बचत का हिसाब साफ रखें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का माहौल शांत, सात्विक और सकारात्मक रहेगा. परिवार के वरिष्ठ लोगों के साथ बैठकर पुरानी यादों और संस्कारों पर चर्चा करने से मन हल्का होगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा; वे किसी घरेलू जिम्मेदारी को संभालने में आपका पूरा हाथ बंटाएंगे. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर बातचीत करें, आपकी बातें रिश्ते में ताजगी घोलेंगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शरीर में अच्छी ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन दिनभर लगातार बोलने या भागदौड़ करने से गले में सूखापन या हल्की थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और बहुत अधिक ठंडी या तली-भुनी चीजें खाने से बचें. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना आपके मन और शरीर दोनों को तरोताजा कर देगा.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त की अवधि रहेगी. पितरों के नाम से संकल्प लेने, किसी जरूरी एग्रीमेंट पर बातचीत करने या आर्थिक फैसलों को अंतिम रूप देने के लिए यह समय सबसे शानदार रहेगा.

आज क्या न करें (What to Avoid)

सुबह 07:42 से 09:12 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी को नकद उधारी न दें और न ही किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करें. इसके साथ ही आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा की तरफ बिना जरूरी काम के यात्रा करने से बचें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सोमवार की सुबह एक लोटे में जल और थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें. इसके बाद पितरों के निमित्त काले तिल मिलाकर जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल, मौसमी फल या सात्विक भोजन दान करें.

कर्क राशि दैनिक राशिफल: 28 सितंबर 2026 (सोमवार)

सोमवार को कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों के मामले में आपका रुतबा मजबूत रहेगा. हफ्ते की शुरुआत होते ही आपका पूरा ध्यान अपनी पेशेवर साख और पेंडिंग फाइलों को तेजी से निबटाने पर टिकेगा. आज पितृ पक्ष की द्वितीया तिथि है, इसलिए घर में पूर्वजों के स्मरण और तर्पण का सात्विक वातावरण मन को भीतर से स्थिरता देगा. किसी से उलझने के बजाय अपने काम पर अडिग रहें, आपकी मेहनत दफ्तर में साफ नजर आएगी.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज सरकारी नियमों, बिलिंग और सप्लायर्स के साथ हिसाब-किताब दुरुस्त रखने का दिन है. जो लोग प्रशासन, रियल एस्टेट, शिक्षा या मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उन्हें अपनी टीम की अगुवाई करने का बढ़िया मौका मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स या अधिकारियों से बातचीत करते वक्त नपे-तुले शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए; आपके काम की गंभीरता से बॉस खुश होंगे.

धन (Finance & Wealth)

पैसों की आवक सामान्य रहेगी और बचत के मोर्चे पर राहत मिलेगी. द्वितीया श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मण भोजन, तर्पण और घर के जरूरी सामान पर धन खर्च होगा. कारोबार के विस्तार या किसी नए प्रोजेक्ट के लिए बजट की प्लानिंग तो करें, लेकिन आज बिना कागजी जांच के कहीं भी बड़ा निवेश न फंसाएं. पुराने कर्जों की वापसी के लिए दोपहर बाद का समय अनुकूल रहेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का माहौल संजीदा और अनुशासित रहेगा. पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह आज किसी उलझे हुए मामले में सही रास्ता दिखाएगी. काम की आपाधापी का तनाव घर आकर जीवनसाथी पर न उतारें; उनके साथ थोड़ा वक्त बैठकर घर के मसलों पर बात करेंगे तो मन हल्का होगा. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के काम और समय की कद्र करें, रिश्ते में समझदारी बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

मानसिक व्यस्तता की वजह से कंधों या गर्दन में अकड़न महसूस हो सकती है. स्क्रीन पर काम करते समय बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक जरूर लें और आंखों को आराम दें. हल्का और सात्विक भोजन लें; बाहर के तीखे-मसालेदार खाने से परहेज रखें ताकि पाचन ठीक रहे. शाम को थोड़ा समय खुली हवा में टहलना दिनभर की थकान मिटा देगा.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 के बीच अभिजीत मुहूर्त रहेगा. पूर्वजों के निमित्त द्वितीया श्राद्ध का संकल्प लेने, किसी जरूरी व्यावसायिक फैसले पर मुहर लगाने या कागजातों की समीक्षा के लिए यह समय सबसे उत्तम है.

आज क्या न करें (What to Avoid)

सुबह 07:42 से 09:12 तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी नए आर्थिक लेन-देन से बचें और न ही किसी को नकद कर्ज दें. इसके साथ ही आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा की तरफ बिना जरूरी काम के सफर टालें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सोमवार की सुबह एक लोटे में शुद्ध जल और कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें. इसके बाद पितरों के नाम से काले तिल मिलाकर जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को चावल, दूध या मौसमी फल दान करें.

सिंह राशि दैनिक राशिफल: 28 सितंबर 2026 (सोमवार)

सोमवार का दिन आपके भीतर धर्म, कर्तव्य और भविष्य की योजनाओं को लेकर एक नई स्पष्टता लाएगा. आज पितृ पक्ष की द्वितीया तिथि है, इसलिए घर में पूर्वजों के प्रति आदर, तर्पण और सात्विक कर्मों से मन शांत और स्थिर महसूस करेगा. भाग्य स्थान सक्रिय होने से अटके हुए कामों को दिशा मिलेगी और बड़ों के मार्गदर्शन से सही निर्णय लेने का हौसला बढ़ेगा. हफ्ते की शुरुआत किसी से उलझने के बजाय अपने काम पर ध्यान टिकाने से ही सफल होगी.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

कारोबारी लोग आज दूर के शहरों या बाहरी संपर्कों से बातचीत आगे बढ़ाएं; वहां से कोई अच्छा ऑर्डर या नई डील निकलने की राह बनेगी. अगर आपका काम शिक्षा, पब्लिकेशन, वकालत या कंसल्टेंसी से जुड़ा है, तो आज का दिन बहुत उपयोगी साबित होगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने सीनियर्स और मार्गदर्शकों का पूरा सहयोग मिलेगा. अपनी योजनाओं को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के बजाय सीधे और काम के तथ्यों पर बात करें, प्रभाव अच्छा पड़ेगा.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन खर्चों की प्राथमिकताएं तय करनी होंगी. द्वितीया श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मण भोजन, तर्पण और घर के जरूरी सामान पर धन खर्च होगा. किसी कानूनी या पुराने कागजी मामले को सुलझाने में थोड़ा पैसा लग सकता है. आज किसी अनजान व्यक्ति के झांसे में आकर शेयर बाजार या शॉर्टकट वाली स्कीमों में पैसा न फंसाएं; सुरक्षित बजट बनाकर चलना ही मुफीद रहेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का वातावरण शांत, सात्विक और मर्यादित रहेगा. पिता या घर के बुजुर्गों के साथ बैठकर पारिवारिक परंपराओं पर चर्चा होगी, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे. जीवनसाथी आज आपकी किसी व्यावहारिक मुश्किल को सुलझाने में बहुत काम की सलाह देगा, उनकी बात को दरकिनार न करें. प्रेम संबंधों में अपनी बात को थोपने से बचें और साथी की राय को भी पूरा सम्मान दें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

कमर या जांघों की मांसपेशियों में हल्का खिंचाव और दिनभर की भागदौड़ से थकान महसूस हो सकती है. खान-पान में सादगी रखें और बहुत अधिक तेल-मसाले वाली चीजों से दूर रहें. दिनभर काम के बीच में गुनगुना पानी पीते रहें. शाम के समय थोड़ी देर शांत बैठकर ध्यान लगाना या खुली हवा में टहलना मानसिक ताजगी लौटाएगा.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त की अवधि रहेगी. पितरों के निमित्त द्वितीया श्राद्ध का संकल्प लेने, किसी जरूरी दस्तावेज की समीक्षा करने या नए काम की बात आगे बढ़ाने के लिए यह समय सबसे उत्तम है.

आज क्या न करें (What to Avoid)

सुबह 07:42 से 09:12 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी को नकद उधारी न दें और न ही किसी वित्तीय समझौते पर दस्तखत करें. इसके साथ ही आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा की तरफ बिना जरूरी काम के सफर टालें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सोमवार की सुबह तांबे के लोटे में जल और थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें. इसके बाद पितरों के निमित्त काले तिल मिलाकर जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ या मौसमी फल दान करें.

कन्या राशि दैनिक राशिफल: 28 सितंबर 2026 (सोमवार)

सोमवार को आपको अपनी प्राथमिकताओं को बहुत बारीकी से छांटना होगा. ग्रहों की स्थिति आज आपसे हर मामले में अतिरिक्त सतर्कता और गोपनीयता बरतने की मांग कर रही है. आज पितृ पक्ष की द्वितीया तिथि है, इसलिए घर में पूर्वजों के निमित्त तर्पण, शांत मन और सात्विक दिनचर्या आपको मानसिक सुकून देगी. हफ्ते की शुरुआत में किसी भी तरह के जोखिम भरे फैसले लेने से बचें और जो काम पहले से चल रहे हैं, उन्हें ही मजबूती से आगे बढ़ाएं.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज टैक्स, ऑडिटिंग और बहीखातों के पुराने हिसाब-किताब दुरुस्त करने का दिन है. पार्टनरशिप के काम में कोई भी बात जुबानी तय न करें, हर सौदे की कागजी लिखा-पढ़ी पक्की रखें. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किसी की गपशप या गुटबाजी से पूरी तरह दूरी बनानी होगी. अपने काम पर पैनी नजर रखें और अपनी आगामी योजनाओं को अभी सहकर्मियों के सामने जाहिर न करें.

धन (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज बजट पर कड़ा नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा. द्वितीया श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और सात्विक दान-पुण्य में धन का सदुपयोग होगा. अचानक कोई पुराना बिल, मेंटेनेंस का खर्चा या किसी जरूरी काम की देनदारी सामने आ सकती है. आज किसी के कहने पर भी शेयर बाजार, सट्टा या अनजानी स्कीम में पैसा न लगाएं और किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का वातावरण गंभीर और अनुशासित रहेगा. परिवार में किसी पुरानी बात या संपत्ति के मसले पर तनातनी न हो, इसका ध्यान रखें. जीवनसाथी की तबीयत या उनकी किसी परेशानी को हल्के में न लें; शांति से बैठकर उनकी बात सुनेंगे तो घर की कई उलझनें सुलझ जाएंगी. प्रेम संबंधों में शक या असुरक्षा की भावना को जगह न दें; साथी के साथ पारदर्शी और सीधा संवाद बनाए रखें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

पेट में गैस, अपच या भारीपन महसूस हो सकता है, इसलिए खान-पान में सादगी बहुत जरूरी रहेगी. बाहर के तले-भुने खाने से बचें और दिनभर गुनगुना पानी पिएं. मानसिक भागदौड़ से बचने के लिए स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें. शाम को थोड़ी देर शांत बैठकर ध्यान लगाना या खुली हवा में टहलना आपको राहत देगा.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त की अवधि रहेगी. पूर्वजों के निमित्त द्वितीया श्राद्ध का संकल्प लेने, तर्पण करने या किसी जरूरी कागजात की जांच-पड़ताल के लिए यह समय सबसे उत्तम है.

आज क्या न करें (What to Avoid)

सुबह 07:42 से 09:12 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी को नकद कर्ज न दें और न ही किसी वित्तीय समझौते पर दस्तखत करें. इसके अलावा आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा की तरफ बिना जरूरी काम के यात्रा टालें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सोमवार की सुबह एक लोटे में शुद्ध जल और थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें. इसके बाद पितरों के निमित्त काले तिल मिलाकर जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां, मौसमी फल या सात्विक भोजन दान करें.

तुला राशि दैनिक राशिफल: 28 सितंबर 2026 (सोमवार)

सोमवार का दिन आपके लिए साझेदारी, तालमेल और लोगों से सीधे जुड़ाव को मजबूत करने का रहेगा. सातवें भाव में चंद्रमा का प्रभाव आपके सामने आने वाले लोगों के मिजाज को समझने और बातचीत से बिगड़े काम संवारने का मौका देगा. आज पितृ पक्ष की द्वितीया तिथि है, इसलिए घर में पूर्वजों के प्रति आदर, तर्पण और सात्विक दिनचर्या मन में एक अनूठा संतुलन बनाए रखेगी. हफ्ते की शुरुआत में किसी भी विवाद में पड़ने के बजाय व्यावहारिक फैसले लेना ही आपके हित में रहेगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

कारोबारी लोग आज अपने बिजनेस पार्टनर या बड़े सप्लायर्स के साथ बैठकर आने वाले दिनों की योजनाएं तय करें. अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या साझेदारी की बात चल रही है, तो नियम और शर्तें एकदम साफ रखें. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में टीमवर्क का पूरा फायदा मिलेगा. किसी कलीग की मदद लेकर आप अपना अटका हुआ काम समय से पहले पूरा कर लेंगे. पब्लिक डीलिंग और क्लाइंट मीटिंग्स में आपकी सौम्य भाषा सबका दिल जीत लेगी.

धन (Finance & Wealth)

पैसों की स्थिति सामान्य और नियंत्रण में रहेगी. द्वितीया श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मण भोजन, तर्पण और सात्विक दान-पुण्य में धन का सदुपयोग होगा. साझे के कारोबार से जुड़ा कोई पुराना हिसाब-किताब आज सुलझ सकता है. किसी के बहकावे में आकर गैर-जरूरी लक्जरी सामान या ऑनलाइन शॉपिंग पर ज्यादा पैसे खर्च न करें. बचत को सुरक्षित रखना आज पहली प्राथमिकता होनी चाहिए.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत ही सौहार्दपूर्ण और शांत रहेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत मजबूत रहेगा; वे न सिर्फ आपकी बात समझेंगे बल्कि किसी घरेलू उलझन को सुलझाने में आगे बढ़कर मदद करेंगे. परिवार के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मानसिक सुकून देगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी भावनाएं साझा करें, रिश्ते में नया भरोसा पैदा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

कमर के निचले हिस्से में हल्का खिंचाव या दिनभर की भागदौड़ से पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है. बहुत ज्यादा देर तक एक ही जगह बैठने से बचें और बीच-बीच में थोड़ा टहल लें. खान-पान में सादा और घर का बना ताजा भोजन ही लें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि शरीर में पानी की कमी न हो.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त की अवधि रहेगी. पूर्वजों के निमित्त द्वितीया श्राद्ध का संकल्प लेने, किसी जरूरी अनुबंध पर बातचीत करने या पारिवारिक विमर्श के लिए यह समय सबसे उत्तम रहेगा.

आज क्या न करें (What to Avoid)

सुबह 07:42 से 09:12 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी नए वित्तीय सौदे पर हस्ताक्षर न करें और न ही किसी को नकद कर्ज दें. इसके साथ ही आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा की तरफ बिना जरूरी काम के सफर टालें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सोमवार की सुबह एक लोटे में शुद्ध जल और थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें. इसके बाद पितरों के नाम से काले तिल मिलाकर जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को चावल, सफेद मिठाई या मौसमी फल दान करें.

वृश्चिक राशि दैनिक राशिफल: 28 सितंबर 2026 (सोमवार)

सोमवार को छठे भाव में चंद्रमा का गोचर आपके अंदर पेंडिंग काम निपटाने और अड़चनों से पार पाने का जबरदस्त हौसला भरेगा. आज भाद्रपद कृष्ण द्वितीया तिथि और पितृ पक्ष का दूसरा दिन है, इसलिए घर में पूर्वजों के प्रति आदर और सात्विक वातावरण मन को भीतर से शांत रखेगा. हफ्ते की शुरुआत में विरोधियों या किसी उलझे हुए विवाद की परवाह किए बिना सिर्फ अपने रूटीन को अनुशासित रखने पर ध्यान दें, बाजी आपके हाथ में रहेगी.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज अपने पुराने बकाए की वसूली और कर्मचारियों के काम की समीक्षा करने का बेहतरीन दिन है. अगर कोई कानूनी पेंच, ऑडिट या कागजी नोटिस का मामला अटका था, तो उस पर ठोस कदम उठाने का वक्त आ गया है. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में अपने प्रतिस्पर्धियों पर भारी पड़ने का मौका मिलेगा. आपके काम की बारीकी और लगन को देखकर सीनियर्स आपकी तारीफ करेंगे.

धन (Finance & Wealth)

पैसों को लेकर दिन संभला हुआ रहेगा, लेकिन खर्चों की लिस्ट पहले से तैयार रखें. द्वितीया श्राद्ध के निमित्त तर्पण, ब्राह्मण भोजन और दान-पुण्य में धन का सदुपयोग होगा. अगर कोई पुराना कर्ज या ईएमआई चल रही है, तो उसे जल्दी खत्म करने की योजना बनेगी. किसी परिचित के कहने पर भी बिना कागजी पड़ताल के बड़ा आर्थिक जोखिम न लें और न ही किसी को हाथ से नकद उधार दें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का माहौल अनुशासित और गरिमापूर्ण रहेगा. ननिहाल पक्ष या दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार से कोई जरूरी खबर या संदेश मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ बैठकर घर के जरूरी खर्चों और व्यवस्थाओं पर सीधी बात होगी. लव लाइफ में साथी की किसी छोटी-मोटी बात को दिल से लगाने के बजाय नजरअंदाज करना सीखें, इससे रिश्ते में मिठास बनी रहेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

पेट के निचले हिस्से में हल्का खिंचाव, गैस या सुस्ती की शिकायत हो सकती है. बाहर के तले-भुने या बहुत तीखे खाने से पूरी तरह परहेज करें और घर का बना सात्विक भोजन ही लें. दिनभर गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में ताजगी बनी रहे. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना आपके पाचन और मूड दोनों को दुरुस्त करेगा.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा. पूर्वजों के निमित्त द्वितीया श्राद्ध का संकल्प लेने, किसी जरूरी कानूनी मसले पर फैसला करने या अहम फाइलों की समीक्षा के लिए यह समय सबसे उत्तम है.

आज क्या न करें (What to Avoid)

सुबह 07:42 से 09:12 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी नए आर्थिक अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें और न ही कोई नया विवाद छेड़ें. इसके अलावा आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा की तरफ बिना जरूरी काम के यात्रा टालें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सोमवार की सुबह एक लोटे में शुद्ध जल और थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें. इसके बाद पितरों के निमित्त काले तिल मिलाकर जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को गुड़, मसूर की दाल या मौसमी फल दान करें.

धनु राशि दैनिक राशिफल: 28 सितंबर 2026 (सोमवार)

सोमवार को पंचम भाव में चंद्रमा का संचरण आपकी सोचने-समझने की क्षमता और दूरगामी फैसलों को धार देगा. आज पितृ पक्ष की द्वितीया तिथि है, इसलिए घर में पूर्वजों के निमित्त तर्पण और सात्विक वातावरण मन को भीतर से शांत और संतुष्ट रखेगा. हफ्ते के पहले दिन दिमाग में नए-नए रचनात्मक विचार आएंगे, जिन्हें अगर सही दिशा में लागू करेंगे तो आने वाले दिनों में बढ़िया नतीजे देखने को मिलेंगे.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

व्यापारी वर्ग आज अपने प्रचार-प्रसार, नए क्लाइंट्स से संपर्क और मार्केटिंग की नई योजनाओं पर काम करें. अगर आप शिक्षा, रिसर्च, मीडिया या लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपकी बौद्धिक क्षमता को निखारने वाला रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा; किसी जटिल समस्या का आसान हल निकालकर आप सीनियर्स का दिल जीत लेंगे. सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज विवेक और समझदारी से काम लें. द्वितीया श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मण भोजन, तर्पण और सात्विक दान-पुण्य में धन का सदुपयोग होगा. बच्चों की पढ़ाई, जरूरी किताबों या किसी स्किल डेवलपमेंट कोर्स पर थोड़ा खर्च हो सकता है. किसी के कहने पर भी शेयर बाजार, सट्टा या अनजानी स्कीम में शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश न करें; सुरक्षित फंड में ही विचार रखें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का माहौल शांत, सात्विक और मर्यादापूर्ण रहेगा. बच्चों के साथ बैठकर उनकी पढ़ाई या करियर की उलझन पर बातचीत करेंगे तो उन्हें बड़ा संबल मिलेगा. परिवार के वरिष्ठ लोगों के साथ बैठकर पुश्तैनी संस्कारों पर चर्चा करने से मन हल्का होगा. जीवनसाथी आज आपकी किसी व्यावहारिक मुश्किल को सुलझाने में बहुत मददगार साबित होगा. प्रेम संबंधों में अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करें, रिश्ता और मजबूत होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

पेट में गैस, भारीपन या अपच से बचने के लिए खान-पान में सादगी रखें. बाहर के भारी और गरिष्ठ खाने से दूरी बनाएं तथा दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. मानसिक ताजगी बनाए रखने के लिए काम के बीच-बीच में थोड़ा टहल लें. शाम को कुछ देर शांत बैठकर ध्यान लगाना या खुली हवा में टहलना दिनभर की थकान मिटा देगा.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा. पूर्वजों के निमित्त द्वितीया श्राद्ध का संकल्प लेने, किसी जरूरी योजना पर फैसला करने या बौद्धिक विमर्श के लिए यह समय सबसे उत्तम है.

आज क्या न करें (What to Avoid)

सुबह 07:42 से 09:12 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी को नकद कर्ज न दें और न ही किसी वित्तीय समझौते पर दस्तखत करें. इसके साथ ही आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा की तरफ बिना जरूरी काम के सफर टालें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सोमवार की सुबह एक लोटे में शुद्ध जल और थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें. इसके बाद पितरों के निमित्त काले तिल मिलाकर जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या सात्विक भोजन दान करें.

मकर राशि दैनिक राशिफल: 28 सितंबर 2026 (सोमवार)

सोमवार को चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश आपका पूरा ध्यान घरेलू व्यवस्थाओं, मां की सेहत और जमीन-मकान से जुड़े मामलों पर टिकाएगा. आज पितृ पक्ष की द्वितीया तिथि है, इसलिए घर में पूर्वजों के निमित्त तर्पण, ब्राह्मण भोजन और सात्विक कर्मों से मन को बहुत गहरा संतोष मिलेगा. हफ्ते की शुरुआत में बाहर की दौड़-धूप करने के बजाय अपनी बुनियादी चीजों को मजबूत करने पर जोर दें; जब घर का आधार मजबूत रहेगा, तभी काम में भी पूरा मन लगेगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

व्यापारी वर्ग आज अपने गोदाम के स्टॉक, सामान की डिलीवरी और दुकान के जरूरी रख-रखाव पर ध्यान दें. अगर आप रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर या ऑटोमोबाइल के काम से जुड़े हैं, तो आज की गई बातचीत आगे चलकर अच्छे सौदे में बदल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में बैठकर पेंडिंग कागजात और रिकॉर्ड्स दुरुस्त करने चाहिए. बॉस या अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय लहजा एकदम शालीन और व्यावहारिक रखें, आपकी संजीदगी की तारीफ होगी.

धन (Finance & Wealth)

पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन घरेलू जिम्मेदारियों के चलते जेब से खर्च होगा. द्वितीया श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मण भोजन, तर्पण और सात्विक दान-पुण्य में धन का सदुपयोग होगा. घर की मरम्मत या वाहन की सर्विसिंग से जुड़ा कोई खर्चा सामने आ सकता है. आज किसी अनजान व्यक्ति के झांसे में आकर शेयर बाजार या जमीन के किसी विवादित सौदे में बयाना न दें; सुरक्षित बचत को प्राथमिकता दें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का माहौल शांत, सात्विक और मर्यादापूर्ण रहेगा. माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और उनकी जरूरतों को समझें. परिवार के बुजुर्गों के साथ बैठकर पुश्तैनी बातों और पैतृक संस्कारों पर विमर्श करें. जीवनसाथी आज घरेलू मोर्चे पर आपकी बड़ी ढाल बनेगा और हर उलझन में साथ निभाएगा. प्रेम संबंधों में अपनी बात साथी पर जबरन थोपने से बचें; उनकी भावनाओं का आदर करेंगे तो रिश्ता और गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सीने में भारीपन, गैस या पीठ की मांसपेशियों में जकड़न महसूस हो सकती है. बहुत देर तक एक ही जगह झुककर बैठने से बचें और बीच-बीच में थोड़ा शरीर को स्ट्रेच करें. खान-पान में सात्विक और हल्का भोजन लें; बाहर के तले-भुने या बासी खाने से परहेज रखें. दिनभर पर्याप्त गुनगुना पानी पिएं और रात को समय पर सोएं ताकि नींद पूरी हो सके.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त की अवधि रहेगी. पूर्वजों के निमित्त द्वितीया श्राद्ध का संकल्प लेने, किसी जरूरी पारिवारिक समझौते पर बात करने या अहम कागजात पर हस्ताक्षर के लिए यह समय सबसे उत्तम है.

आज क्या न करें (What to Avoid)

सुबह 07:42 से 09:12 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी को नकद कर्ज न दें और न ही किसी नए वित्तीय सौदे की शुरुआत करें. इसके अलावा आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा की तरफ बिना जरूरी काम के सफर टालें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सोमवार की सुबह एक लोटे में शुद्ध जल और थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें. इसके बाद पितरों के निमित्त काले तिल मिलाकर जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द या मौसमी फल दान करें.

कुंभ राशि दैनिक राशिफल: 28 सितंबर 2026 (सोमवार)

सोमवार का दिन आपके आत्मविश्वास और बातचीत के हुनर को नई मजबूती देने वाला साबित होगा. तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रभाव आपके भीतर आलस को छोड़कर खुद आगे बढ़कर काम निपटाने का जज्बा पैदा करेगा. आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, इसलिए घर में पितरों के निमित्त तर्पण और सात्विक नियमों का पालन मन को एक अलग ही सुकून और ठहराव देगा. हफ्ते की शुरुआत में अपने संपर्कों को ताजा करने और अटके हुए कामों में थोड़ी अतिरिक्त मेहनत डालने से सीधे नतीजे मिलेंगे.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

व्यापारी वर्ग आज अपनी मार्केटिंग, सेल्स और नए ग्राहकों से जुड़ने पर पूरा जोर लगाएं. जो लोग मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट या कमीशन से जुड़े काम करते हैं, उनके लिए आज फोन कॉल्स और छोटी मीटिंग्स से बड़े काम बनने के योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में अपने आइडियाज पर खुलकर बात करनी चाहिए; सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करेंगे तो टारगेट समय से पहले पूरा हो जाएगा. काम के सिलसिले में आज थोड़ी भागदौड़ रह सकती है, जो फायदेमंद रहेगी.

धन (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज आपकी अपनी मेहनत रंग लाएगी और रुकी हुई पेमेंट निकालने में कामयाबी मिलेगी. द्वितीया श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मण भोजन, तर्पण और जरूरतमंदों को दान-पुण्य करने में धन का सही इस्तेमाल होगा. कामकाज या छोटी यात्राओं पर थोड़ा खर्च हो सकता है, जो आगे चलकर लाभ ही देगा. आज किसी की देखा-देखी शेयर बाजार के जोखिम भरे सौदों में पैसा न अटकाएं और अपने बजट के हिसाब से ही हाथ खोलें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर-परिवार में आपसी सहयोग और शांति का माहौल बना रहेगा. छोटे भाई-बहनों या किसी करीबी पड़ोसी के साथ बैठकर किसी जरूरी मसले पर सार्थक बातचीत होगी और उनका पूरा साथ मिलेगा. घर के बुजुर्गों के सान्निध्य में बैठकर पूर्वजों की परंपराओं को निभाने से पारिवारिक जुड़ाव मजबूत होगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बढ़िया रहेगा और आप दोनों मिलकर घर की व्यवस्थाओं को अच्छे से संभाल लेंगे. प्रेम संबंधों में साथी से बात करते समय अपने शब्दों को सहज और मीठा रखें, रिश्ता और गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शरीर में दिनभर अच्छी फुर्ती बनी रहेगी, बस ज्यादा भागदौड़ या लगातार कंप्यूटर-मोबाइल पर काम करने से कंधों, गर्दन या हाथों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. काम के बीच में थोड़ा रुककर गर्दन और कंधों की स्ट्रेचिंग जरूर करें. खान-पान में सात्विक और घर का बना हल्का भोजन ही लें. गले को तर रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पीते रहें.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. पितरों के निमित्त द्वितीया श्राद्ध का संकल्प लेने, किसी जरूरी मीटिंग को फाइनल करने या कामकाजी कागजातों पर साइन करने के लिए यह समय सबसे अनुकूल रहेगा.

आज क्या न करें (What to Avoid)

सुबह 07:42 से 09:12 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी को नकद उधार न दें और न ही किसी नए समझौते की शुरुआत करें. इसके साथ ही आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा की तरफ बिना जरूरी काम के सफर करने से बचें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सोमवार की सुबह एक लोटे में शुद्ध जल और थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें. इसके बाद पितरों के नाम से काले तिल मिलाकर जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को चावल, सफेद मिठाई या मौसमी फल दान करें.

मीन राशि दैनिक राशिफल: 28 सितंबर 2026 (सोमवार)

सोमवार को सुबह 10:17 तक चंद्रमा आपकी ही राशि में रहकर मन को थोड़ा भावुक रखेगा, जिसके बाद वह आपके दूसरे भाव (कुटुंब और संचित धन स्थान) में चला जाएगा. इसका मतलब है कि दोपहर होते-होते आपकी बातचीत में परिपक्वता आएगी और आपका ध्यान परिवार की जमा-पूंजी और घरेलू व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर टिकेगा. आज पितृ पक्ष की द्वितीया तिथि है, इसलिए घर में पूर्वजों के निमित्त तर्पण, ब्राह्मण भोजन और सात्विक दिनचर्या मन में गहरा संतोष और सुरक्षा का अहसास कराएगी. हफ्ते की शुरुआत में अपनी वाणी को मीठा और व्यावहारिक बनाए रखें, कई उलझे काम सहजता से बन जाएंगे.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

व्यापारी वर्ग आज अपनी बकाया उधारी की वसूली, बिलिंग और बैंक खातों के हिसाब-किताब को व्यवस्थित करने पर जोर दें. जो लोग खाद्य सामग्री, बैंकिंग, कंसल्टेंसी या पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए आज ग्राहकों से सीधी बातचीत के जरिए मुनाफा कमाने का अच्छा मौका रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में अपनी प्रेजेंटेशन और बैठकों में नपे-तुले शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए. सहकर्मियों के साथ किसी पुरानी गलतफहमी को सुलझाने के लिए दोपहर बाद का समय मुफीद रहेगा.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन बचत को सुरक्षित करने और पुराने निवेशों की समीक्षा का है. द्वितीया श्राद्ध के निमित्त तर्पण, ब्राह्मण भोजन और सात्विक दान-पुण्य में धन का सदुपयोग होगा, जिससे घर में बरकत बनी रहेगी. परिवार की किसी संयुक्त संपत्ति या संचित फंड को लेकर बातचीत हो सकती है. किसी अनजान व्यक्ति के झांसे में आकर तुरंत मुनाफा देने वाली सट्टेबाजी या जोखिम भरी योजनाओं में पैसा न फंसाएं; बजट को नियंत्रित रखना ही आज सबसे बड़ा फायदा देगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का माहौल शांत, सात्विक और मर्यादापूर्ण रहेगा. दोपहर बाद परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर घरेलू प्राथमिकताओं और पैतृक परंपराओं पर सार्थक चर्चा होगी. जीवनसाथी आज आपकी किसी आर्थिक या घरेलू उलझन को सुलझाने में व्यावहारिक सलाह देगा, उनकी बात को सम्मान दें. प्रेम संबंधों में अपनी भावनाओं को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहने के बजाय सीधे और सहज रूप में रखें, इससे आपसी भरोसा और गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

गले में हल्का सूखापन, दांतों में संवेदनशीलता या आंखों में खिंचाव महसूस हो सकता है. बहुत ठंडा पानी पीने और बाहर के भारी या तले-भुने खाने से परहेज करें; सादा, ताजा और सुपाच्य भोजन ही पेट के लिए उत्तम रहेगा. दिनभर काम के बीच-बीच में पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल ग्रहण करें. रात को समय पर सोने की आदत डालें ताकि मानसिक थकान पूरी तरह दूर हो सके.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त की अवधि रहेगी. पूर्वजों के निमित्त द्वितीया श्राद्ध का संकल्प लेने, पारिवारिक विमर्श करने या पैसों से जुड़ी जरूरी योजनाओं की रूपरेखा तय करने के लिए यह समय सबसे उत्तम है.

आज क्या न करें (What to Avoid)

सुबह 07:42 से 09:12 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी को नकद कर्ज न दें और न ही किसी वित्तीय समझौते पर दस्तखत करें. इसके साथ ही आज सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा की तरफ बिना जरूरी काम के सफर टालें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

सोमवार की सुबह एक लोटे में शुद्ध जल और थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें. इसके बाद पितरों के निमित्त काले तिल मिलाकर जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को चने की दाल, पीले फल या सात्विक भोजन दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.