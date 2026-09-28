धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और यात्रा से जुड़े कार्य मिलने के प्रबल संकेत हैं. व्यापार में नए लोगों से संपर्क भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा. विदेश या अन्य शहरों से जुड़े अवसरों पर काम कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी. संपत्ति या पुराने निवेश से धन लाभ के योग हैं, लेकिन किसी भी बड़े सौदे में कानूनी व कागजी पहलुओं की पूरी जांच करें. परिवार में बड़ों का मार्गदर्शन उपयोगी रहेगा. भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए खानपान और नींद का ध्यान रखें. जीवनसाथी के साथ यात्रा का योग बन सकता है. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पीला है. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.