मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यापार में नए अवसरों और अटके कार्यों को पूरा करने का रहेगा. व्यापारिक यात्राएं लाभप्रद साबित होंगी और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने के मजबूत योग हैं. हालांकि, साझेदारी के कार्यों में पूरी सतर्कता बरतें. रुका हुआ धन वापस मिलने और अचानक लाभ से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, फिर भी गैर-ज़रूरी खर्चों पर नियंत्रण रखें. पारिवारिक जीवन में शुभ कार्य पर चर्चा होगी और बड़ों का मार्गदर्शन मिलेगा. अधिक व्यस्तता के चलते होने वाली थकान से बचने हेतु पर्याप्त नींद लें. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग क्रीम है. सफेद वस्तु का दान करें.
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वृषभ राशि वालों की कार्यक्षेत्र में स्थिरता लौटेगी और पुराने रुके हुए काम दोबारा गति पकड़ेंगे. व्यवस्थित कार्यशैली के बल पर आप दफ्तर के भारी दबाव को आसानी से संभाल लेंगे, वहीं व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से लाभ होगा. अटका हुआ भुगतान वापस मिलने से आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी, लेकिन किसी को उधार देने से बचें. परिवार के सहयोग से पुराना विवाद सुलझेगा. गर्दन या कमर में खिंचाव से बचने के लिए लगातार एक ही मुद्रा में बैठने से बचें और हल्का व्यायाम करें. दांपत्य जीवन में आपसी विश्वास बढ़ेगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग पिंक है. शिवलिंग पर सफेद पुष्प अर्पित करें.
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मिथुन राशि के जातकों को संचार, मीडिया, डिजिटल और रचनात्मक क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल होगी. व्यापारिक यात्राएं नए सौदे दिलाएंगी, लेकिन किसी भी समझौते में मौखिक वादों के बजाय लिखित स्वीकृति ही लें. पुराने स्रोतों से धन लाभ और अतिरिक्त कमाई के अवसर मिलेंगे, हालांकि किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले नियम ध्यानपूर्वक पढ़ें. परिवार में बड़ों की सलाह उपयोगी रहेगी. अत्यधिक स्क्रीन टाइम के कारण आंखों और नींद पर असर पड़ सकता है, इसलिए विश्राम लें. प्रेम संबंधों में जल्दबाजी में वादे करने से बचें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग हरा है. शिवजी को सफेद फूल अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज व्यापार विस्तार और नई साझेदारियों के बेहतरीन अवसर सामने आएंगे. व्यावसायिक यात्राओं से अच्छा मुनाफा होने के संकेत हैं और नौकरीपेशा जातकों को नई जिम्मेदारी के साथ अधिकारियों की सराहना मिलेगी. परिवार से जुड़ा अचानक खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए गैर-ज़रूरी खरीदारी रोकें और सोच-समझकर निवेश करें. पारिवारिक मामलों में भावुक होकर बड़ा फैसला न लें. काम के अत्यधिक दबाव से थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग सफेद है. शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें.
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सिंह राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता आज कार्यक्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी. कानूनी या प्रशासनिक मामलों में सकारात्मक प्रगति होगी और अटके हुए प्रोजेक्ट्स का समाधान निकलेगा. आत्मविश्वास को अहंकार में बदलने से बचें और सहकर्मियों से बातचीत में संयम रखें. पुराने निवेश से धन लाभ होगा, लेकिन कोर्ट-कचहरी या औपचारिक कार्यों पर खर्च बढ़ सकता है. परिवार के साथ समय बिताने से सामंजस्य बना रहेगा. पेट व पाचन संबंधी दिक्कतों से बचने के लिए तला-भुना सीमित करें और पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में आत्मीयता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग सुनहरा है. सूर्य देव को जल अर्पित कर गुड़ दान करें.
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कन्या राशि वालों को आज व्यापार में नए सौदों और अवसरों के द्वार खुलेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत वरिष्ठों की नजर में आएगी और उपयोगी मार्गदर्शन प्राप्त होगा. प्रतियोगी परीक्षा व साक्षात्कार की तैयारी कर रहे छात्रों को बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. अचानक आने वाले छोटे-मोटे खर्च बजट को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उधारी के लेन-देन से बचें और बचत पर ध्यान दें. परिवार में मांगलिक आयोजन पर चर्चा होगी, हालांकि कटु शब्दों के प्रयोग से बचें. तनाव से बचने के लिए योग-प्राणायाम का सहारा लें. प्रेम जीवन में साथी से खुलकर बात करें. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग एक्वा ग्रीन है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
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तुला राशि के जातकों के लिए आज व्यापार में महत्वपूर्ण निर्णय लेने और नई साझेदारियों को अंतिम रूप देने का समय है. अनुबंध पर हस्ताक्षर से पहले शर्तों को भली-भांति जांच लें. कार्यक्षेत्र में आपकी संतुलित और प्रभावशाली संवाद शैली की सराहना होगी. आय के साधन मजबूत रहेंगे, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें और नियमित बचत पर जोर दें. सामाजिक संपर्कों के विस्तार से परिवार में मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी. अधिक काम के चलते मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए काम के बीच ब्रेक लें. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग गहरा लाल है. जरूरतमंद को भोजन कराएं.
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वृश्चिक राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में पुराने निवेश और पुराने ग्राहकों से व्यापार विस्तार के अनुकूल योग हैं. नौकरी में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क लाभ दिलाएगा, लेकिन दफ्तर में पुराने विवादों को हवा देने से बचें. अटका हुआ धन वापस आने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, हालांकि आमदनी के साथ खर्च भी बढ़ेंगे, इसलिए बजट का पालन करें. परिवार में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और बच्चों के भविष्य की योजना बनेगी. तनाव और अत्यधिक सोचने की आदत से मानसिक थकान हो सकती है, हल्का भोजन लें. प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखें. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग मैरून है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और यात्रा से जुड़े कार्य मिलने के प्रबल संकेत हैं. व्यापार में नए लोगों से संपर्क भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा. विदेश या अन्य शहरों से जुड़े अवसरों पर काम कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी. संपत्ति या पुराने निवेश से धन लाभ के योग हैं, लेकिन किसी भी बड़े सौदे में कानूनी व कागजी पहलुओं की पूरी जांच करें. परिवार में बड़ों का मार्गदर्शन उपयोगी रहेगा. भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए खानपान और नींद का ध्यान रखें. जीवनसाथी के साथ यात्रा का योग बन सकता है. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पीला है. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
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मकर राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और उच्चाधिकारियों का समर्थन प्राप्त होगा. व्यापार में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह और छोटी यात्राओं से अच्छा मुनाफा होने के संकेत हैं. परिवार और काम के बीच संतुलन साधने का प्रयास करें ताकि मानसिक दबाव न बढ़े. नियमित आय बनी रहेगी, लेकिन किसी भी आकर्षक वित्तीय अवसर को स्वीकार करने से पहले उसके जोखिमों का सही आकलन कर लें. लगातार बैठकर काम करने से कमर या पैरों में खिंचाव हो सकता है, हल्की स्ट्रेचिंग करें. प्रेम संबंधों में स्थिरता रहेगी. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नीला है. पीपल के नीचे दीपक जलाएं.
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कुंभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और रुके हुए प्रोजेक्ट्स सफलतापूर्वक पूरे होंगे. व्यापार में नए सौदों और साझेदारी के अवसर मिलेंगे, लेकिन उत्साह में बिना सोचे-समझे निर्णय न लें. आय के नए साधन विकसित होने और पुराना भुगतान मिलने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, हालांकि अचानक आने वाले खर्चों के लिए बजट बनाकर चलना जरूरी है. परिवार में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बस क्रोध पर काबू रखें. तनाव और गुस्से से बचने के लिए सुबह की सैर अपनाएं. प्रेम जीवन में संवाद में कोमलता बनाए रखें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नीला है. शनि चालीसा का पाठ करें.
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मीन राशि वालों की रचनात्मक सोच और शांत स्वभाव आज कार्यक्षेत्र के जटिल प्रोजेक्ट्स को सुलझाने में मददगार साबित होगा. व्यापार में विस्तार के नए अवसर और पुराने संपर्कों से आकर्षक ऑफर मिलने के योग हैं. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी और जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. खर्चों में वृद्धि होने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए भावुक होकर खरीदारी न करें और किसी पर अत्यधिक वित्तीय भरोसा करने से बचें. नींद की कमी से थकान हो सकती है, इसलिए नियमित दिनचर्या रखें. लव लाइफ में आत्मीयता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग कत्था है. पीले रंग की मिठाई का दान करें.