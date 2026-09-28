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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकर्क साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026: प्राथमिक लक्ष्य पर रखें फोकस, ऑफिस के विरोधियों से रहें सतर्क

कर्क साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026: प्राथमिक लक्ष्य पर रखें फोकस, ऑफिस के विरोधियों से रहें सतर्क

कर्क साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026: प्राइमरी गोल पर रखें फोकस, वर्कप्लेस पर विरोधियों से रहें सतर्क, वित्तीय लेन-देन में बरतें सावधानी! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 28 Sep 2026 10:51 AM (IST)
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Kark Saptahik Rashifal: 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए मानसिक संतुलन बनाए रखने, प्राथमिक प्राथमिकताओं पर टिके रहने और भावनाओं पर नियंत्रण रखने की मांग कर रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, सप्ताह की शुरुआत में दिमाग में एक साथ कई विचार उमड़ सकते हैं, जिससे भटकाव संभव है.

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कार्यक्षेत्र में गुप्त विरोधियों से सतर्क रहकर और सुनियोजित समय प्रबंधन अपनाकर आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं. मध्य सप्ताह में पारिवारिक संवाद में स्पष्टता और वित्तीय लेन-देन में अत्यधिक सावधानी रखना अनिवार्य होगा.

बिजनेस और फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल (Business & Finance)

आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से यह सप्ताह कर्क राशि के लिए फूंक-फूंक कर कदम रखने और वित्तीय सुरक्षा पर ध्यान देने का रहेगा.

धन के लेन-देन में सतर्कता: इस सप्ताह किसी भी प्रकार के मनी ट्रांजेक्शन (वित्तीय लेन-देन) में पूरी सावधानी बरतें; आपकी एक छोटी सी लापरवाही या अंधा भरोसा बड़ा फाइनेंशियल लॉस (आर्थिक नुकसान) करा सकता है.

व्यापारिक निर्णय: बिजनेस से जुड़े किसी भी बड़े सौदे में भावनात्मक होकर निर्णय न लें; हर अनुबंध के सकारात्मक और नकारात्मक (Positive & Negative) दोनों पहलुओं को गहराई से समझने के बाद ही हस्ताक्षर करें.

सामान की सुरक्षा: यात्रा या बाजार में अपनी पर्सनल बिलॉन्गिंग्स (निजी कीमती सामान, दस्तावेज और नकदी) की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें.

करियर और जॉब साप्ताहिक राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह कार्यस्थल की राजनीति से बचने और समय प्रबंधन को मजबूत करने का रहेगा.

प्राइमरी गोल पर फोकस: सप्ताह की शुरुआत में एक साथ मल्टीपल थॉट्स (अनेक विचार) दिमाग में आएंगे; ऐसे में भटकाव से बचने के लिए अपने मुख्य और प्राथमिक लक्ष्य (Primary Goal) पर ही पूरा फोकस बनाए रखें.

डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वालों से दूरी: वर्कप्लेस पर ऐसे सहकर्मियों से विशेष रूप से सतर्क रहें जो अक्सर आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं या काम में रुकावटें (Disturbance) डालने की फिराक में रहते हैं.

हेक्टिक शेड्यूल व टाइम मैनेजमेंट: काम की अधिकता के कारण आपका दैनिक शेड्यूल काफी हेक्टिक (व्यस्त) रह सकता है; इसलिए कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए सटीक टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना अनिवार्य होगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह धैर्य और स्पष्ट संवाद की सीख दे रहा है.

पारिवारिक तालमेल: मध्य सप्ताह (मिड वीक) में परिवार के सदस्यों के साथ किसी घरेलू बात को लेकर गलतफहमी (मिसअंडरस्टैंडिंग) या मतभेद (Opinion Difference) की स्थिति बन सकती है. बात को लंबा खींचने के बजाय आमने-सामने बैठकर सीधे संवाद (Direct Conversation) से मामले को तुरंत सुलझाएं.

दोस्तों का साथ: किसी करीबी और पुराने दोस्त के साथ बैठकर अपने दिल की बातें साझा करना आपके तनावग्रस्त दिमाग को काफी हद तक रिलैक्स करने में मददगार साबित होगा.

दांपत्य व प्रेम जीवन: लव रिलेशन में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी, दबाव या अवांछित अपेक्षाओं से बचें; रिश्ते को अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ने दें. विवाहित जातक इस सप्ताह अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े चिंतित या परेशान रह सकते हैं.

स्वास्थ्य साप्ताहिक राशिफल (Health & Lifestyle)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर विशेष ध्यान देने का रहेगा. हेक्टिक शेड्यूल और अत्यधिक भागदौड़ के चलते शारीरिक थकावट, सिरदर्द और मौसमी फ्लू परेशान कर सकता है. जीवनसाथी की सेहत का भी ध्यान रखना होगा. सोमवार के दिन अपनी दिनचर्या को सात्विक रखें, पर्याप्त नींद लें, भरपूर पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए योग व ध्यान (Meditation) को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

साप्ताहिक उपाय

  • सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अभिषेक करें.
  • प्रतिदिन सुबह के समय माता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें और चांदी के गिलास में पानी पीने का नियम बनाएं.
  • पितृ पक्ष के पावन अवसर पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से पितरों का तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को सफेद अन्न या दूध का दान करें; इससे मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी, वित्तीय नुकसान से बचाव होगा और पारिवारिक शांति बनी रहेगी.

FAQs 

Q1. 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 के दौरान कर्क राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में क्या सावधानी रखनी है?
Ans. मल्टीपल थॉट्स से बचते हुए प्राइमरी गोल पर फोकस रखें, काम में रुकावट डालने वाले लोगों से सतर्क रहें और हेक्टिक शेड्यूल में बेहतर टाइम मैनेजमेंट करें.

Q2. इस सप्ताह कर्क राशि के वित्तीय लेन-देन और पारिवारिक मामलों को लेकर क्या निर्देश हैं?
Ans. मनी ट्रांजेक्शन में पूरी सावधानी बरतें ताकि नुकसान न हो, और परिवार में मतभेद होने पर बात खींचने के बजाय डायरेक्ट बातचीत से स्थिति साफ करें.

Q3. इस सप्ताह कर्क राशि के प्रेम और वैवाहिक जीवन में क्या स्थिति रहेगी?
Ans. लव रिलेशन में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें, और मैरिड लोग अपने लाइफ पार्टनर की सेहत को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Sep 2026 10:51 AM (IST)
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Kark Saptahik Rashifal Horoscope 2026 Cancer Weekly Horosocpe Rasshifal
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