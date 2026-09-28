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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकन्या साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026: पेंडिंग विश होगी पूरी, विदेशी व्यापार में बड़ा कॉन्ट्रैक्ट

कन्या साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026: पेंडिंग विश होगी पूरी, विदेशी व्यापार में बड़ा कॉन्ट्रैक्ट

कन्या साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026: पेंडिंग विश होगी पूरी, विदेशी व्यापार में बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, रुका हुआ धन वापस मिलने से मजबूत होगी वित्तीय स्थिति! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 28 Sep 2026 12:11 PM (IST)
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Kanya Saptahik Rashifal: 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति, लंबे समय से अधूरी इच्छाओं के पूरे होने और मजबूत वित्तीय लाभ का रहने वाला है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, सप्ताह की शुरुआत से ही आप अपनी पूरी ऊर्जा को केंद्रित करके अपने तय टारगेट्स को हासिल करने में जुट जाएंगे.

विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को अंतरराष्ट्रीय अवसर मिलेंगे और विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा की बाधाएं दूर होंगी. मध्य सप्ताह में फंसा हुआ धन वापस आने से आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह कन्या राशि के कारोबारियों के लिए वैश्विक विस्तार और अटके धन की प्राप्ति का रहेगा.

विदेशी व्यापार में उछाल: विदेशी व्यापार (Foreign Trade), आयात-निर्यात या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े कारोबारियों को इस सप्ताह कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या ग्लोबल अपॉर्चुनिटी (वैश्विक अवसर) हाथ लग सकती है, जिससे कारोबार का दायरा बढ़ेगा.

अटका धन व निवेश से लाभ: मध्य सप्ताह (मिड वीक) में बाजार में काफी समय से रुका या फंसा हुआ धन आसानी से वापस निकल सकता है. इसके अलावा, पूर्व में किए गए किसी पुराने निवेश (Past Investment) से बड़ा अप्रत्याशित वित्तीय लाभ (Financial Gain) मिलने के मजबूत योग बनेंगे.

पेंडिंग विश पूरी होना: करियर, बिजनेस या व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी कोई लंबे समय से अधूरी इच्छा (Pending Wish) पूरी होने से परिवार में खुशी और उल्लास का माहौल रहेगा.

करियर और जॉब साप्ताहिक राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह एकाग्रता, बारीक समझ और मानसिक शांति दिलाने वाला साबित होगा.

टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच: सप्ताह की शुरुआत से ही आप अपनी संपूर्ण ऊर्जा को संचित करके अपने आधिकारिक लक्ष्यों (Targets) को समय सीमा के भीतर पूरा करने में जुट जाएंगे.

ऑब्जर्वेशन स्किल का कमाल: आपकी सूक्ष्म और बारीक ऑब्जर्वेशन स्किल (निरीक्षण क्षमता) आपको कार्यक्षेत्र में होने वाली छोटी-मोटी गलतियों और बड़ी भूलों से पूरी तरह बचा लेगी, जिससे प्रबंधन की नजरों में आपकी साख बढ़ेगी.

समय पर असाइनमेंट: अपने सभी पेंडिंग असाइनमेंट्स और आधिकारिक रिपोर्टों को समय पर सबमिट करने से आपका वर्कप्लेस पर बना हुआ मेंटल बर्डन (मानसिक बोझ) काफी हद तक कम हो जाएगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह घर में खुशियां और आपसी विश्वास को प्रगाढ़ करने वाला रहेगा.

बुजुर्गों का मार्गदर्शन: परिवार के बड़े-बुजुर्गों की अनुभवी सलाह और गाइडेंस से किसी उलझी हुई पर्सनल समस्या का बेहद व्यावहारिक और सुलझा हुआ समाधान (Practical Solution) निकालने में आसानी होगी.

लव रिलेशन में प्रगाढ़ता: प्रेम संबंधों में पहले से चली आ रही दूरियां खत्म होंगी, आपसी मिठास बढ़ेगी और एक-दूसरे के प्रति विश्वास (Trust) और अधिक गहरा होगा.

दांपत्य जीवन: वैवाहिक जीवन (Married Life) बहुत ही सहज और स्मूथ गति से चलता रहेगा; जीवनसाथी और पूरे परिवार के साथ बैठकर सुखद और क्वालिटी टाइम बिताने के कई बेहतरीन मौके मिलेंगे.

शिक्षा, छात्र और स्वास्थ्य (Education & Health)

उच्च शिक्षा (Higher Education) की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के मार्ग में आ रहे पुराने अवरोध, एडमिशन की अड़चनें या कागजी अड़चनें अब समाप्त होती दिखाई देंगी; पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, मानसिक बोझ और पेंडिंग असाइनमेंट्स के निपटारे के बाद आप खुद को मानसिक रूप से काफी हल्का, तनावमुक्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे. अपनी संतुलित दिनचर्या बनाए रखें, सुपाच्य आहार लें और नियमित सैर को प्राथमिकता दें.

साप्ताहिक उपाय

  • बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश को 21 दूर्वा दल अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का 108 बार जाप करें.
  • सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व दूर्वा डालकर अभिषेक करें.
  • पितृ पक्ष के पावन अवसर पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से पितरों का तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल या हरी सब्जियां दान करें; इससे विदेशी व्यापार में सफलता मिलेगी, फंसा हुआ धन वापस आएगा और उच्च शिक्षा की बाधाएं दूर होंगी.

FAQs

Q1. 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 के दौरान कन्या राशि के कारोबारियों को क्या बड़ा वित्तीय लाभ होगा?
Ans. विदेशी व्यापार में बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या ग्लोबल अवसर मिलेगा, और मिड वीक में मार्केट में फंसा धन वापस आने या पुराने निवेश से बड़ा वित्तीय लाभ होने के योग हैं.

Q2. इस सप्ताह कन्या राशि के नौकरीपेशा लोगों की कार्यशैली में क्या विशेषता रहेगी?
Ans. बारीक ऑब्जर्वेशन स्किल से गलतियों से बचाव होगा, ऊर्जा के साथ टारगेट पूरे होंगे और पेंडिंग काम समय पर सबमिट करने से मेंटल बर्डन कम होगा.

Q3. इस सप्ताह कन्या राशि के पारिवारिक और लव रिलेशन में क्या सकारात्मक बदलाव आएंगे?
Ans. बुजुर्गों की सलाह से निजी समस्या सुलझेगी, पेंडिंग विश पूरी होने से परिवार खुश रहेगा, लव लाइफ में भरोसा बढ़ेगा और मैरिड लाइफ स्मूथ चलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Sep 2026 12:11 PM (IST)
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