Singh Rashifal: 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए करियर और व्यापार में नए आयाम स्थापित करने, सार्वजनिक जीवन में मान-सम्मान बढ़ाने और पूर्व में की गई कड़ी मेहनत का मीठा फल प्राप्त करने वाला रहेगा.

प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, सप्ताह की शुरुआत से ही कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप और निर्णय लेने की क्षमता की सराहना होगी. राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों का जनाधार बढ़ेगा. मध्य सप्ताह में पारिवारिक उत्सव का माहौल रहेगा और कामकाजी महिलाओं को विशेष उपलब्धियां हासिल होंगी, हालांकि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही से बचना होगा.

बिजनेस और फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक और सामाजिक दृष्टि से यह सप्ताह सिंह राशि के लिए विस्तार, प्रतिष्ठा और आर्थिक मजबूती लेकर आया है.

प्रोग्रेस के नए रास्ते: वीक स्टार्टिंग में बिजनेस को आगे बढ़ाने के कई नए और मुनाफेदार मार्ग खुलते नजर आएंगे; पूर्व में बनाई गई व्यावसायिक योजनाएं अब गति पकड़ेंगी.

सार्वजनिक व राजनीतिक प्रभाव: राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े जातकों का पब्लिक सपोर्ट (जनसमर्थन) उल्लेखनीय रूप से बढ़ेगा; जनता आपकी नीतियों, रणनीतियों और विचारों को खुले दिल से स्वीकार करेगी.

हार्ड वर्क का प्रतिफल: पास्ट में आपके द्वारा किए गए अथक परिश्रम का वित्तीय परिणाम अब धीरे-धीरे आपके पक्ष में आकार लेता दिखेगा, जिससे बाजार में साख और बैंक बैलेंस दोनों मजबूत होंगे.

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह नेतृत्वकारी भूमिका, सम्मान और विशेष सफलताओं का रहेगा.

बड़ी जिम्मेदारी व लीडरशिप: ऑफिस में उच्च प्रबंधन द्वारा आपकी कार्यक्षमता पर भरोसा जताते हुए कोई बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अलॉट की जा सकती है.

सम्मान में वृद्धि: आपकी असाधारण लीडरशिप क्वालिटी (नेतृत्व क्षमता) और सटीक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी (निर्णय शक्ति) के चलते सहकर्मी और अधिकारी आपकी खुलकर कद्र व सम्मान करेंगे.

वर्किंग वुमन को स्पेशल सक्सेस: मध्य सप्ताह (मिड वीक) में कामकाजी महिलाओं (Working Women) को अपने संबंधित कार्यक्षेत्र या प्रोजेक्ट में कोई बहुत बड़ी और विशेष सफलता हासिल होने के प्रबल योग बनेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह घर में खुशहाली और आपसी प्रगाढ़ता बढ़ाने वाला साबित होगा.

घर में उत्सव का माहौल: लंबे समय से किए जा रहे कठिन प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आने से परिवार में उल्लास, जश्न और खुशियों का वातावरण बना रहेगा.

लव व दांपत्य जीवन: प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन दोनों ही मोर्चों पर आपसी बॉन्डिंग, स्नेह और अंडरस्टैंडिंग बहुत शानदार बनी रहेगी; दोनों एक-दूसरे की व्यस्तताओं को समझेंगे और संबल प्रदान करेंगे.

शिक्षा, छात्र और स्वास्थ्य (Education & Health)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों (Competitive Students) की पढ़ाई में आ रही पुरानी अड़चनें और संशय दूर होंगे; किसी टेस्ट, एडमिट कार्ड या चयन प्रक्रिया से जुड़ी सकारात्मक अपडेट मिल सकती है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, दिनचर्या में थोड़ा योग, प्राणायाम या मॉर्निंग वॉक शामिल करने से आप मानसिक और शारीरिक रूप से ज्यादा चुस्त और एक्टिव महसूस करेंगे. हालांकि, कार्यक्षेत्र में हेवी वर्कलोड (काम के भारी बोझ) के चलते शारीरिक थकान और सेहत में गिरावट आ सकती है; इसलिए डॉक्टर या अस्पताल के अनावश्यक चक्करों से बचने के लिए अपनी संतुलित डाइट, समय पर भोजन और पर्याप्त नींद का खास ध्यान रखें.

साप्ताहिक उपाय

प्रतिदिन प्रातः काल तांबे के लोटे से भगवान सूर्य नारायण को रोली, अक्षत, लाल पुष्प और जल अर्पित करते हुए 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें.

सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व लाल चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें.

पितृ पक्ष के पावन अवसर पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को भोजन या फल दान करें; इससे करियर में पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी, राजनीति में जनसमर्थन मिलेगा और कार्यक्षेत्र का तनाव सेहत पर हावी नहीं होगा.

FAQs

Q1. 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 के दौरान सिंह राशि के जातकों को करियर व जॉब में क्या उपलब्धि मिलेगी?

Ans. ऑफिस में बड़ी जिम्मेदारी अलॉट होगी, लीडरशिप क्वालिटी से सम्मान मिलेगा और मिड वीक में वर्किंग वुमन को अपने फील्ड में स्पेशल सक्सेस हासिल होगी.

Q2. इस सप्ताह सिंह राशि के राजनेताओं और प्रतियोगी छात्रों के लिए क्या ग्रह संकेत हैं?

Ans. राजनेताओं का पब्लिक सपोर्ट बढ़ेगा और लोग नीतियां स्वीकार करेंगे, वहीं प्रतियोगी छात्रों की बाधाएं दूर होकर पॉजिटिव अपडेट मिलेगी.

Q3. इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों को अपनी सेहत को लेकर क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

Ans. हेवी वर्कलोड से सेहत में गिरावट आ सकती है, इसलिए डॉक्टर के चक्कर से बचने के लिए रूटीन व डाइट का ध्यान रखें और योग-वॉक अपनाएं.

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