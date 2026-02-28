Aaj Ka Rashifal: शनिवार, 28 फरवरी 2026 (फाल्गुन शुक्ल द्वादशी) का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. आज का दिन कर्मफलदाता शनि देव को समर्पित है, जो कुंभ राशि में विराजमान होकर न्याय और अनुशासन का संदेश दे रहे हैं. चंद्रमा आज स्वराशि कर्क में गोचर करेंगे, जिससे 'गजकेसरी' जैसी शुभ ऊर्जा का संचार होगा. यह दैनिक राशिफल मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए करियर, धन और स्वास्थ्य के छिपे हुए संकेतों को उजागर करता है.

आज द्वादशी तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र के मेल से अमृत सिद्धि जैसे योग बन रहे हैं, लेकिन होलाष्टक के कारण कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं. यदि आप किसी शुभ कार्य की योजना बना रहे हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:57 PM) का समय सर्वोत्तम है, जबकि राहुकाल (09:41 AM से 11:07 AM) के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय टालना ही समझदारी होगी. आइए जानते हैं, शनि देव की दृष्टि और ग्रहों की चाल आज आपके जीवन में खुशियों के कौन से रंग भरने वाली है. जानते हैं आज का राशिफल:

मेष (Aries) - 28 फरवरी 2026

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन पारिवारिक सुख और मानसिक संतोष का है. चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव (कर्क) में गोचर कर रहे हैं, जो स्वराशि के होकर आपको भावनात्मक मजबूती प्रदान करेंगे. आज द्वादशी तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग है, जो रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए शुभ है. हालांकि, शनि की उपस्थिति और होलाष्टक के प्रभाव के कारण कुछ मानसिक द्वंद्व बना रह सकता है.

Career: कार्यक्षेत्र में आज आपकी स्थिति मजबूत रहेगी. चंद्रमा के प्रभाव से कार्यस्थल पर वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा और आप अपनी योजनाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वित कर पाएंगे. मंगल की उच्च स्थिति आपको नेतृत्व की शक्ति देगी. ध्यान रहे कि किसी भी नए बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए समय पूरी तरह अनुकूल नहीं है. महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:57 PM) का चुनाव करें.

Finance: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन संतुलित है. सुख-सुविधाओं और घरेलू वस्तुओं पर धन खर्च होने के योग हैं. निवेश के मामले में जल्दबाजी न करें. राहुकाल (09:41 AM से 11:07 AM) के दौरान किसी भी प्रकार का धन लेनदेन या नए निवेश से बचना आपके हित में होगा.

Love: प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज सौहार्द बना रहेगा. माता के साथ संबंधों में सुधार होगा और उनका आशीर्वाद आपको कार्य में सफलता दिलाएगा. जीवनसाथी के साथ घर की साज-सज्जा या भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. रिश्तों में संवेदनशीलता और गहराई बढ़ेगी.

Health: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य है, लेकिन सीने में जकड़न या ठंडी चीजों से परहेज करना आवश्यक है क्योंकि चंद्रमा जल तत्व की राशि में हैं. आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचना बेहतर होगा.

Lucky Color: गहरा नीला.

Lucky Number: 8.

विशेष उपाय: शनिवार का दिन है, इसलिए शनि देव के सम्मुख सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाना शुभ रहेगा.

वृषभ (Taurus) - 28 फरवरी 2026

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन पराक्रम और सामाजिक सक्रियता का है. चंद्रमा आपके तृतीय भाव (कर्क) में स्थित हैं, जो आपके आत्मविश्वास और संवाद कौशल में वृद्धि करेंगे. द्वादशी तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपके अटके हुए संचार संबंधी कार्यों को गति प्रदान करेगा. हालांकि, होलाष्टक के चलते मानसिक सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है.

Career: कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है. सहकर्मियों और छोटे भाई-बहनों का सहयोग आपके प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने में मदद करेगा. यदि आप मार्केटिंग या मीडिया के क्षेत्र में हैं, तो आज का दिन विशेष उपलब्धियों भरा हो सकता है. महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:57 PM) का उपयोग करें.

Finance: आर्थिक रूप से आज का दिन लाभप्रद है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन शनि की दशम भाव में स्थिति कार्यस्थल पर खर्चों का बोझ भी बढ़ा सकती है. निवेश की योजना बना रहे हैं तो राहुकाल (09:41 AM से 11:07 AM) का त्याग करें और विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

Love: प्रेम जीवन में आज मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ छोटी दूरी की यात्रा या आउटिंग का प्लान बन सकता है. सिंगल जातकों के लिए आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है. परिवार में सुख-शांति का वातावरण रहेगा.

Health: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. गले या कंधों में मामूली तनाव हो सकता है, इसलिए योग और प्राणायाम पर ध्यान दें. आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है, अतः इस दिशा में यात्रा करते समय सावधानी बरतें.

Lucky Color: क्रीम या चमकीला सफेद.

Lucky Number: 6.

विशेष उपाय: शनिवार के अवसर पर पीपल के वृक्ष के नीचे दीया जलाएं. भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और शनि चालीसा का पाठ करें.

मिथुन (Gemini) - 28 फरवरी 2026

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन वाणी की मधुरता और संचित धन में वृद्धि का है. चंद्रमा आपके द्वितीय भाव (कर्क) में स्थित हैं, जो परिवार और वित्त के क्षेत्र में शुभता प्रदान करेंगे. आज द्वादशी तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपकी बौद्धिक क्षमता को निखारेगा. हालांकि, होलाष्टक के चलते महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय धैर्य बनाए रखना अनिवार्य है.

Career: कार्यक्षेत्र में आज आपकी संवाद शैली और कूटनीति काम आएगी. मार्केटिंग, सेल्स और लेखन से जुड़े जातकों के लिए दिन विशेष लाभकारी है. अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाने में सफलता मिलेगी. नए प्रोजेक्ट्स पर चर्चा के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:57 PM) का उपयोग करें, जबकि राहुकाल (09:41 AM से 11:07 AM) के दौरान कोई नई डील फाइनल न करें.

Finance: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन शुभ संकेत दे रहा है. पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है और बैंक बैलेंस में वृद्धि के योग हैं. परिवार के किसी बुजुर्ग के सहयोग से आर्थिक तंगी दूर होगी. निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन शनि की स्थिति को देखते हुए दीर्घकालिक योजनाओं पर ही ध्यान दें.

Love: प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज उत्सव जैसा माहौल रहेगा. परिवार के साथ किसी मांगलिक चर्चा में शामिल हो सकते हैं. जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. वाणी पर नियंत्रण रखें ताकि होलाष्टक के प्रभाव से होने वाले छोटे विवादों से बचा जा सके.

Health: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन उत्तम है, लेकिन खान-पान पर नियंत्रण रखें. गले या मुख से संबंधित छोटी समस्या हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से बचना बेहतर होगा.

Lucky Color: हल्का हरा.

Lucky Number: 5.

विशेष उपाय: शनिवार के दिन शनि मंदिर में काले तिल और गुड़ का दान करें. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, इससे आपके मार्ग की बाधाएं दूर होंगी.

कर्क (Cancer) - 28 फरवरी 2026

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास के विस्तार का है. चंद्रमा आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न) में स्थित हैं, जो आपको अत्यधिक संवेदनशील और रचनात्मक बनाएंगे. आज पुनर्वसु नक्षत्र और द्वादशी तिथि का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा. हालांकि, होलाष्टक के चलते भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अति-उत्साह से बचना आवश्यक है.

Career: कार्यक्षेत्र में आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व कौशल की सराहना होगी. चंद्रमा के स्वराशि में होने से सहकर्मियों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी. यदि आप शिक्षा या परामर्श के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला हो सकता है. महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:57 PM) का लाभ उठाएं.

Finance: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन संतोषजनक रहेगा. आपकी राशि पर गुरु की दृष्टि और चंद्रमा की स्थिति धन लाभ के नए मार्ग खोल सकती है. हालांकि, शनि की अष्टम भाव में उपस्थिति के कारण अचानक होने वाले खर्चों के प्रति सावधान रहें. राहुकाल (09:41 AM से 11:07 AM) के दौरान किसी भी बड़े वित्तीय लेनदेन से बचना आपके हित में होगा.

Love: प्रेम जीवन में आज गहराई और आत्मीयता रहेगी. आप अपने पार्टनर के प्रति अधिक सुरक्षात्मक महसूस करेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा, लेकिन होलाष्टक के कारण अनावश्यक बहस से बचें.

Health: स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे. चंद्रमा के प्रभाव से मन शांत रहेगा, फिर भी ठंडी चीजों के सेवन से बचें क्योंकि कफ की समस्या हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचना बेहतर होगा.

Lucky Color: सफेद या दूधिया.

Lucky Number: 2.

विशेष उपाय: शनिवार के अवसर पर शिव मंदिर में जल अभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. निर्धन व्यक्तियों को फल या सफेद मिठाई का दान करना शुभ रहेगा.

सिंह (Leo) - 28 फरवरी 2026

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहने वाला है. चंद्रमा आपके द्वादश भाव (कर्क) में स्थित हैं, जो खर्चों की अधिकता और मानसिक भागदौड़ का संकेत दे रहे हैं. आज पुनर्वसु नक्षत्र और द्वादशी तिथि का प्रभाव आपको आध्यात्मिक कार्यों की ओर प्रेरित करेगा. हालांकि, सप्तम भाव में सूर्य और शनि की युति के कारण साझेदारी और वैवाहिक जीवन में धैर्य बनाए रखना अनिवार्य है.

Career: कार्यक्षेत्र में आज आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. विदेशी संपर्कों या दूर के स्थानों से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है. सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी चुनौती आ सकती है, इसलिए विवादों से दूर रहें. महत्वपूर्ण फाइलों या दस्तावेजों को संभालकर रखें. किसी भी आधिकारिक चर्चा के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:57 PM) का उपयोग करें.

Finance: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है. निवेश के लिए आज का दिन अधिक अनुकूल नहीं है, विशेषकर राहुकाल (09:41 AM से 11:07 AM) के दौरान धन संबंधी कोई भी जोखिम न उठाएं. हालांकि, आध्यात्मिक या दान-पुण्य के कार्यों पर किया गया खर्च भविष्य में मानसिक शांति देगा.

Love: प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में आज थोड़ी सावधानी बरतें. शनि की दृष्टि और होलाष्टक के प्रभाव से जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. बातचीत के दौरान अपनी वाणी और अहंकार पर नियंत्रण रखें. अकेले समय बिताना या ध्यान करना आपके रिश्तों के लिए बेहतर साबित होगा.

Health: स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मध्यम है. आंखों में जलन, नींद की कमी या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है. मानसिक तनाव से बचने के लिए योग का सहारा लें. आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से बचना बेहतर होगा.

Lucky Color: सुनहरा या केसरिया.

Lucky Number: 1.

विशेष उपाय: शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. 'ॐ हं हनुमते नमः' का जाप करें और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं.

कन्या (Virgo) - 28 फरवरी 2026

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभ और उन्नति के नए अवसर लेकर आया है. चंद्रमा आपके एकादश भाव (कर्क) में स्थित हैं, जो आपकी आय में वृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति का संकेत दे रहे हैं. आज द्वादशी तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र का मेल आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएगा. हालांकि, होलाष्टक के प्रभाव के कारण किसी भी बड़े निवेश या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत में सावधानी बरतना आवश्यक है.

Career: कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत और बुद्धिमत्ता का लोहा माना जाएगा. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे होने की संभावना है. टीम वर्क से आपको बड़ी सफलता मिल सकती है. महत्वपूर्ण बैठकों या व्यावसायिक निर्णयों के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:57 PM) का चयन करें. राहुकाल (09:41 AM से 11:07 AM) में महत्वपूर्ण संवाद टालें.

Finance: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन काफी सकारात्मक है. आय के एक से अधिक स्रोत बन सकते हैं. यदि आपने पूर्व में कोई निवेश किया था, तो उससे अच्छा रिटर्न मिल सकता है. व्यापार में विस्तार की योजना बना सकते हैं, लेकिन धन के लेनदेन में स्पष्टता रखें. शनि की स्थिति को देखते हुए फिजूलखर्ची से बचना ही समझदारी होगी.

Love: प्रेम जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. मित्रों और पार्टनर के साथ समय बिताने के भरपूर मौके मिलेंगे. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बढ़ेगी और आप भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं. पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा, लेकिन होलाष्टक के कारण पुराने विवादों को कुरेदने से बचें.

Health: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उत्तम है. आप मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए खान-पान में संतुलन बनाए रखें. आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से बचना बेहतर होगा.

Lucky Color: हल्का पीला.

Lucky Number: 5.

विशेष उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में काले तिल अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें और किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं.

तुला (Libra) - 28 फरवरी 2026

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कर्म प्रधान और प्रतिष्ठा में वृद्धि का है. चंद्रमा आपके दशम भाव (कर्क) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके करियर में स्थिरता और सफलता के योग बना रहे हैं. आज द्वादशी तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपके कार्य कौशल को निखारेगा. हालांकि, पंचम भाव में सूर्य-शनि की युति और होलाष्टक के कारण निर्णय लेने में थोड़ी दुविधा हो सकती है.

Career: कार्यक्षेत्र में आज आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है. अधिकारियों का भरोसा आप पर बढ़ेगा और पदोन्नति की चर्चा हो सकती है. आपकी प्रबंधन क्षमता की सराहना होगी. ध्यान रहे कि होलाष्टक के चलते नई नौकरी जॉइन करने या बड़े बदलाव के लिए समय उत्तम नहीं है. महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:57 PM) का उपयोग करें.

Finance: आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. अचल संपत्ति या वाहन से संबंधित अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं. व्यापारिक निवेश के लिए दिन अच्छा है, लेकिन राहुकाल (09:41 AM से 11:07 AM) के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर न करें. शनि की स्थिति खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह देती है.

Love: प्रेम संबंधों में आज गंभीरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ भविष्य की सुरक्षा को लेकर चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी के कार्यक्षेत्र में उन्नति से घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा. पारिवारिक सदस्यों के बीच सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन होलाष्टक के प्रभाव से बच्चों की शिक्षा या व्यवहार को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है.

Health: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अच्छा है. मानसिक शांति का अनुभव करेंगे, फिर भी व्यस्तता के कारण पैरों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से बचना बेहतर होगा.

Lucky Color: आसमानी या सफेद.

Lucky Number: 7.

विशेष उपाय: शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं. किसी मंदिर में छाया दान (कांसे के बर्तन में तेल भरकर चेहरा देखकर दान करना) करना अत्यंत शुभ रहेगा.

वृश्चिक (Scorpio) - 28 फरवरी 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य और आध्यात्मिक उन्नति का है. चंद्रमा आपके नवम भाव (कर्क) में स्थित हैं, जो आपके धर्म-कर्म के प्रति झुकाव और लंबी दूरी की यात्राओं के योग बना रहे हैं. आज द्वादशी तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपके मान-सम्मान में वृद्धि करेगा. हालांकि, होलाष्टक के चलते मानसिक एकाग्रता बनाए रखना एक चुनौती हो सकती है.

Career: कार्यक्षेत्र में आज स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. यदि आप उच्च शिक्षा या शोध के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला हो सकता है. वरिष्ठों का मार्गदर्शन आपको कठिन कार्यों में सफलता दिलाएगा. नई योजनाओं पर चर्चा के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:57 PM) का लाभ उठाएं. राहुकाल (09:41 AM से 11:07 AM) के दौरान किसी भी विवाद में न पड़ें.

Finance: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन शुभ है. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है या पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं. दान-पुण्य के कार्यों पर धन खर्च हो सकता है, जो आपको आंतरिक शांति देगा. शनि की चतुर्थ भाव में उपस्थिति के कारण भूमि या भवन संबंधी कागजों को ध्यान से जांचें. निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी से बचें.

Love: प्रेम जीवन में आज शांति और स्थिरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का विचार बन सकता है. परिवार के बुजुर्गों का सहयोग आपके रिश्तों को और मजबूत बनाएगा. होलाष्टक के प्रभाव से वाणी में थोड़ी कठोरता आ सकती है, इसलिए संयम रखें.

Health: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उत्तम है, लेकिन मानसिक थकान से बचने के लिए पर्याप्त विश्राम करें. जोड़ों के दर्द या कमर दर्द की समस्या हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से बचना बेहतर होगा.

Lucky Color: गहरा लाल या मैरून.

Lucky Number: 9.

विशेष उपाय: शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं. पीपल के वृक्ष की सात परिक्रमा करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

धनु (Sagittarius) - 28 फरवरी 2026

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्म-चिंतन और सावधानी बरतने का है. चंद्रमा आपके अष्टम भाव (कर्क) में गोचर कर रहे हैं, जो मानसिक उथल-पुथल और अचानक आने वाले बदलावों का संकेत दे रहे हैं. आज द्वादशी तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपको गूढ़ विषयों और अध्यात्म की ओर प्रेरित करेगा. हालांकि, होलाष्टक के चलते कार्यों में कुछ विलंब की स्थिति बन सकती है.

Career: कार्यक्षेत्र में आज काम का बोझ अधिक रह सकता है. गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और अपनी योजनाओं को सार्वजनिक न करें. शोध, बीमा या जासूसी के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन फलदायी हो सकता है. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:57 PM) का सहारा लें. राहुकाल (09:41 AM से 11:07 AM) के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण सौदे से बचना ही श्रेयस्कर होगा.

Finance: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है. अचानक खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें. सट्टा या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें. शनि की तृतीय भाव में उपस्थिति आपको पराक्रम तो देगी, लेकिन निवेश के मामले में विशेषज्ञ की सलाह लेना आवश्यक होगा.

Love: प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज सामंजस्य की कमी महसूस हो सकती है. छोटी-छोटी बातों पर पार्टनर के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है, जिसे धैर्य से संभालना होगा. परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है. होलाष्टक के प्रभाव से अपने स्वभाव में लचीलापन रखें.

Health: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन मध्यम है. पाचन संबंधी विकार या यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. पानी का भरपूर सेवन करें और योग को दिनचर्या में शामिल करें. आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से बचना बेहतर होगा.

Lucky Color: पीला.

Lucky Number: 3.

विशेष उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दान करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें और महामृत्युंजय मंत्र का यथाशक्ति जप करें.

मकर (Capricorn) - 28 फरवरी 2026

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन साझेदारी और सामंजस्य का है. चंद्रमा आपके सप्तम भाव (कर्क) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके वैवाहिक जीवन और व्यावसायिक संबंधों में मधुरता लाएंगे. आज द्वादशी तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में विनम्रता और आत्मविश्वास का संचार करेगा. हालांकि, आपकी ही राशि में मंगल के उच्च होने और द्वितीय भाव में शनि-सूर्य की युति के कारण वाणी में कठोरता आने की संभावना है, जिस पर नियंत्रण रखना होगा.

Career: कार्यक्षेत्र में आज साझेदारी के कामों में बड़ी सफलता मिल सकती है. सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आप नई योजनाओं पर चर्चा करेंगे. यदि आप व्यापार करते हैं, तो आज का दिन विस्तार के लिए अच्छा है. महत्वपूर्ण अनुबंधों या मीटिंग्स के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:57 PM) का उपयोग करें. राहुकाल (09:41 AM से 11:07 AM) के दौरान किसी नए व्यक्ति पर भरोसा करने से बचें.

Finance: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभप्रद रहेगा. व्यापारिक यात्राओं से धन लाभ के योग हैं. हालांकि, शनि की स्थिति संचित धन के अनावश्यक खर्च की ओर इशारा कर रही है, इसलिए निवेश सोच-समझकर करें. होलाष्टक के प्रभाव के कारण किसी को बड़ा कर्ज देने से बचें.

Love: प्रेम और दांपत्य जीवन के लिए आज का दिन सुखद है. पार्टनर के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएंगे और पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. अविवाहित जातकों के लिए विवाह की चर्चा आगे बढ़ सकती है. पारिवारिक माहौल खुशहाल रहेगा, लेकिन होलाष्टक के कारण अपशब्दों के प्रयोग से बचें.

Health: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य है. जोड़ों के दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत हो सकती है. अधिक काम के बीच विश्राम के लिए समय निकालें. आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचना बेहतर होगा.

Lucky Color: काला या गहरा नीला.

Lucky Number: 8.

विशेष उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के बीज मंत्र 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' का जाप करें. पीपल के वृक्ष के पास तिल के तेल का दीपक जलाएं और काली चींटियों को आटा डालें.

पंचांग और ग्रहों की स्थिति के आधार पर, शनिवार, 28 फरवरी 2026 के लिए कुंभ राशि का राशिफल यहाँ प्रस्तुत है.

कुंभ (Aquarius) - 28 फरवरी 2026

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन शत्रुओं पर विजय और पुरुषार्थ दिखाने का है. चंद्रमा आपके छठे भाव (कर्क) में स्थित हैं, जो पुरानी समस्याओं और रोगों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे. आज द्वादशी तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. हालांकि, आपकी राशि में शनि और सूर्य की युति के साथ होलाष्टक का प्रभाव मानसिक तनाव या अज्ञात भय पैदा कर सकता है.

Career: कार्यक्षेत्र में आज आप अपनी कार्यकुशलता से विरोधियों को शांत करने में सफल रहेंगे. अटके हुए सरकारी कार्यों में गति आएगी. यदि आप कानून, चिकित्सा या सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:57 PM) का लाभ उठाएं. राहुकाल (09:41 AM से 11:07 AM) के दौरान वाद-विवाद से बचें.

Finance: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन संतुलित रहेगा. पुराने कर्ज चुकाने में आप सफल हो सकते हैं. निवेश के मामले में आज का दिन मध्यम है, इसलिए कोई भी बड़ा जोखिम न लें. शनि की स्वराशि में स्थिति आपको भविष्य के लिए संचय करने की प्रेरणा देगी. होलाष्टक के प्रभाव के कारण सट्टेबाजी या शॉर्टकट से धन कमाने की कोशिश न करें.

Love: प्रेम जीवन में आज थोड़ी संवेदनशीलता बनी रहेगी. पार्टनर के स्वास्थ्य या उनके कार्यक्षेत्र की समस्याओं को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं. पारिवारिक जीवन में भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. होलाष्टक के चलते वाणी पर नियंत्रण रखें ताकि घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहे.

Health: स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है. पेट से संबंधित विकार या मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं. अनुशासित दिनचर्या और संतुलित खान-पान अपनाएं. आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से बचना बेहतर होगा.

Lucky Color: नीला या नेवी ब्लू.

Lucky Number: 4.

विशेष उपाय: शनिवार के दिन शनि मंदिर में तेल का दान करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें. हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और चमेली के तेल का दीपक जलाएं.

मीन (Pisces) - 28 फरवरी 2026

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन रचनात्मकता और बौद्धिक विकास का है. चंद्रमा आपके पंचम भाव (कर्क) में गोचर कर रहे हैं, जो शिक्षा, संतान और प्रेम के क्षेत्र में सुखद परिणाम देंगे. आज द्वादशी तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपके निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा. हालांकि, आपकी राशि में शुक्र और राहु की उपस्थिति के कारण मन में भ्रम की स्थिति बन सकती है, जिसे होलाष्टक का प्रभाव और गहरा कर सकता है.

Career: कार्यक्षेत्र में आज आपके मौलिक विचार और रचनात्मकता की सराहना होगी. यदि आप कला, शिक्षण या तकनीकी लेखन के क्षेत्र में हैं, तो आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला रहेगा. छात्रों के लिए एकाग्रता बढ़ने का समय है. महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णयों के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:57 PM) का चयन करें. राहुकाल (09:41 AM से 11:07 AM) के दौरान किसी भी कागजी कार्यवाही से बचें.

Finance: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन उन्नतिदायक है. अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, विशेषकर पुराने निवेशों से. सट्टा या लॉटरी जैसे जोखिम भरे कार्यों में रुचि बढ़ सकती है, लेकिन होलाष्टक के चलते सावधानी बरतें. शनि की द्वादश भाव में उपस्थिति खर्चों पर नियंत्रण रखने का संकेत देती है.

Love: प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन यादगार रहेगा. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे और आपसी विश्वास बढ़ेगा. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. सिंगल जातकों के लिए आज किसी विशेष व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन होलाष्टक के कारण किसी भी नए रिश्ते की आधिकारिक शुरुआत अभी न करें.

Health: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा है, लेकिन शुक्र-राहु की युति के कारण एलर्जी या त्वचा संबंधी छोटी समस्या हो सकती है. पर्याप्त पानी पिएं और ध्यान का अभ्यास करें. आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचना बेहतर होगा.

Lucky Color: पीला या केसरिया.

Lucky Number: 3.

विशेष उपाय: शनिवार के दिन बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और शनि स्तोत्र का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.