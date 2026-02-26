हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Monthly Tarot Rashifal March 2026: मार्च में किन राशियों को मिलेगी सफलता, किसका होगा घाटा, मेष से मीन टैरो कार्ड राशिफल

Monthly Tarot Rashifal March 2026: मार्च में किन राशियों को मिलेगी सफलता, किसका होगा घाटा, मेष से मीन टैरो कार्ड राशिफल

Monthly Tarot Reading March 2026: मार्च में मंगल, सूर्य, शुक्र की चाल बदलगेगी, कुंभ राशि में पंचग्रही योग, मिथुन में गजकेसरी योग बनेगा, ऐसे में जानें मेष से मीन तक मार्च का मासिक टैरो कार्ड राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Updated at : 26 Feb 2026 06:37 PM (IST)
मेष टैरो मासिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि वालों के लिए मार्च का महीना बेहद शुभ है. इस महीने आपकी मेहनत रंग लाएगी. आपको सफलता का स्वाद चखने को मिलेगा. आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी. करियर और रिश्ते, दोनों ही अच्छे रहेंगे. अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें, सफलता आपका इंतजार कर रही है. यह समय आपके लिए सुनहरा है, इसका पूरा लाभ उठाएं.

वृषभ टैरो मासिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना रिश्तों में बदलाव लेकर आ सकता है. यह किसी महत्वपूर्ण फैसले का समय हो सकता है, खासकर प्यार और रिश्तों के मामले में. अगर आप किसी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है लेकिन कोई भी फैसला सोच-समझकर लें. दिल और दिमाग दोनों की सुनें.

मिथुन टैरो मासिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए मार्च में कुछ बदलाव और अंत हो सकते हैं. यह एक नई शुरुआत का संकेत है. पुराने और बेकार विचारों, आदतों या रिश्तों को छोड़ने का समय आ गया है. खुद को नए सिरे से परिभाषित करें। एक नई दिशा में आगे बढ़ें. करियर में आए बदलाव से डरें नहीं, यह आपकी तरक्की का हिस्सा है.

कर्क टैरो मासिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि वालों के लिए मार्च का महीना आंतरिक शांति और उम्मीद का है.आप पुराने दर्द और तनाव से उबर पाएंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. भविष्य के प्रति आपकी दृष्टि स्पष्ट होगी. इस महीने आपको जीवन में एक नई दिशा मिल सकती है. यह दिशा आपको सुकून और समृद्धि की ओर ले जाएगी.

सिंह टैरो मासिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के मुताबिक सिंह राशि वालों के लिए मार्च का महीना कर्मों का फल देने वाला साबित होगा. यह समय संतुलन और निष्पक्षता का है.किसी मामले में आपको सही फैसला लेने की जरूरत होगी। आपके फैसले आपके भविष्य को प्रभावित करेंगे. इसलिए समझदारी से काम लें. सही रास्ता चुनें और संतुलित रहें.

कन्या टैरो मासिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि वालों के लिए यह समय अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का है. किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आपको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रहना होगा. मार्च में आपको खुद पर भरोसा रखना होगा. आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की ताकत मिलेगी. इस महीने अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं.

तुला टैरो मासिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि वालों के लिए मार्च में नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा. यह समय साहस और उम्मीद का है. अपने जीवन में कुछ नया शुरू करने के लिए यह एक अच्छा समय है। डर को पीछे छोड़ दें. अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएँ. इस महीने आपको नए अनुभव मिलेंगे. ये अनुभव आपके जीवन को और भी रोचक बना देंगे.

वृश्चिक टैरो मासिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि वालों को मार्च में किसी भ्रम या गहरी मानसिक उलझन का सामना करना पड़ सकता है. किसी स्थिति को लेकर असमंजस हो सकता है. सतर्क रहें और कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें. आंतरिक शांति और स्पष्टता की तलाश करें. खुद को समझने और अपनी भावनाओं को सही दिशा में लगाने का समय है.

धनु टैरो मासिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि वालों के लिए मार्च में उनकी मेहनत रंग लाएगी. वे अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाएंगे. यह सफलता और पूर्णता का प्रतीक है. आप अपने कामों में संतुष्टि और समृद्धि पाएंगे. यह समय जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का है, जिसमें आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं.

मकर टैरो मासिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि वालों को मार्च में आत्मनिरीक्षण और मानसिक शांति की आवश्यकता होगी. किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले, इस महीने कोशिश करे की आप कुछ समय खुद को समझने में बिताएं.अकेले समय बिताने से आपको अपनी आंतरिक आवाज सुनने और सच्चाई का पता लगाने में मदद मिलेगी. यह ध्यान और आत्म-खोज का समय है.

कुंभ टैरो मासिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि वालों को मार्च में कुछ समय के लिए ठहराव का सामना करना पड़ सकता है. हालात आपके अनुकूल नहीं होंगे लेकिन आपको धैर्य और नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है.यह समय विचारों को बदलने और पुरानी आदतों को छोड़ने का है. हर स्थिति से सीखने की कोशिश करें.

मीन टैरो मासिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मीन राशि वालों के लिए मार्च में कुछ अचानक और अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं. ये घटनाएं आपके जीवन में बड़े बदलाव लाएंगी.यह समय किसी झटके या तूफान का है, लेकिन यह आपको अपनी असली ताकत और स्थिरता को पहचानने का मौका देगा. इन परिवर्तनों का सामना साहस के साथ करें, क्योंकि ये आपको नई दिशा में मार्गदर्शन देंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 26 Feb 2026 06:37 PM (IST)
Horoscope Tarot Card Monthly Rashifal 2026 March Rashifal 2026
