Aaj Ka Rashifal 26 May 2026: पद्मिनी एकादशी और बड़े मंगल का महासंयोग, जानें राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 26 मई 2026 को अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी और जेठ महीने के 'बड़े मंगल' (बुढ़वा मंगल) का एक अत्यंत दुर्लभ और पवित्र संयोग बन रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज चंद्रमा पूर्ण रूप से कन्या राशि में संचार करेंगे, जबकि सूर्य और बुध की वृषभ राशि में युति से बुधादित्य योग का प्रभाव रहेगा. इसके साथ ही, आज हस्त नक्षत्र और सिद्धि योग का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा.

यह राशिफल पूरी तरह से प्रामाणिक वैदिक पंचांग और आज की सटीक ग्रह स्थितियों (जैसे मेष राशि में मंगल और मीन राशि में शनि का गोचर) के आधार पर तैयार किया गया है. आज उत्तर भारत में नौतपा का दूसरा दिन है, जिसके कारण आसमान से भयंकर गर्मी और लू (Heat Wave) का प्रकोप जारी है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह मौसम लोगों के स्वभाव में मानसिक उग्रता, अधीरता और चिड़चिड़ाहट बढ़ा सकता है.

आज के इस विशेष पंचांग चक्र में, सिद्धि योग जहां योजनाबद्ध कार्यों में सफलता (सिद्धि) दिलाएगा, वहीं बड़े मंगल पर हनुमान जी की उपासना और एकादशी पर जल दान आपके भीतर की मानसिक गर्मी को शांत करने में मदद करेंगे. आइए विस्तार से जानते हैं कि करियर, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के मामले में आज आपकी राशि के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं.

मेष राशिफल (Aries Horoscope) - 26 मई 2026

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन मानसिक रूप से अग्निपरीक्षा जैसा हो सकता है. एक तरफ आसमान से बरसती नौतपा की भीषण गर्मी और लू के थपेड़े आपके स्वभाव में चिड़चिड़ाहट और अधीरता (impatience) बढ़ाएंगे, वहीं दूसरी तरफ आपकी ही राशि में बैठे मंगल आपको बात-बात पर उग्र या आक्रामक (impulsive) बना सकते हैं. सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में होना आपके भीतर अपनी बात मनवाने की जिद को हवा देगा. आज के दिन यदि आपने अपने गुस्से और जुबान पर काबू नहीं रखा, तो बनता हुआ काम या कोई गहरा रिश्ता पल भर में बिगड़ सकता है.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज अधिक ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि है, जिसे पद्मिनी एकादशी कहा जाता है. इसके साथ ही आज हस्त नक्षत्र और सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा. इसके अलावा, आज जेठ महीने का 'बड़ा मंगल' (बुढ़वा मंगल) भी है. हनुमान जी के इस विशेष दिन और एकादशी के संयोग के कारण, आज का दिन भौतिक इच्छाओं के भटकाव से बचकर खुद को अनुशासित और शांत रखने का है.

चंद्रमा आज पूर्ण रूप से कन्या राशि (आपके छठे भाव) में गोचर कर रहे हैं. छठा भाव कोर्ट-कचहरी, विवाद, शत्रु और नौकरी का होता है. चंद्रमा की यह स्थिति आपको बेहद व्यावहारिक बनाएगी. आज आप हवा में तीर चलाने के बजाय जमीन पर रहकर अपने पेंडिंग कामों को निपटाने में जुटे रहेंगे. विरोधियों को मात देने के लिए आपकी कूटनीतिक सूझबूझ काम आएगी, लेकिन इसके लिए आपको अपने भीतर के अहंकार (Ego) को शांत रखना होगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

दफ्तर, राजनीति, प्रशासन, वकालत और मैनेजमेंट से जुड़े मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यधिक भागदौड़ और चुनौतियों से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में काम का बोझ और नौतपा की गर्मी मिलकर आपके सब्र का इम्तिहान ले सकती है. सीनियर अधिकारियों या सहकर्मियों के सामने अपनी बात रखते समय अपनी टोन को आक्रामक (aggressive) न होने दें. आज आपकी जुबान ही आपका सबसे बड़ा हथियार है और वही सबसे बड़ी कमजोरी भी.

व्यापारियों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. सिद्धि योग के कारण यदि आप ठंडे दिमाग से कोई डील फाइनल करते हैं, तो उसमें सफलता मिलेगी. हालांकि, दोपहर के समय बाजार की मंदी या किसी क्लाइंट के अड़ियल रवैये से आपका मूड खराब हो सकता है. साझेदारी (partnership) के कामों में पारदर्शिता रखें.

राहुकाल: दोपहर 03:44 PM से 05:27 PM तक रहेगा. इस दौरान किसी भी नए व्यापारिक सौदे या बड़े निवेश से पूरी तरह बचें.

अभिजित मुहूर्त: दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक रहेगा, जो महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन समझदारी से बजट बनाने का है. वृषभ राशि में बैठे सूर्य और बुध (बुधादित्य योग) आपको धन कमाने के नए आइडिया देंगे, लेकिन छठे भाव का चंद्रमा अचानक आने वाले खर्चों की ओर इशारा कर रहा है.

भीषण गर्मी और लू के कारण आज मेडिकल के खर्चों, ईएमआई (EMI), या घर के कूलिंग अप्लायंसेज (AC/Cooler) की मरम्मत पर अचानक पैसा खर्च हो सकता है. आज के दिन ऑनलाइन शॉपिंग या दिखावे के चक्कर में किए गए खर्च आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक जीवन में आज 'बड़ा मंगल' और 'पद्मिनी एकादशी' का सात्विक प्रभाव रहेगा, लेकिन आपके स्वभाव की गर्मी रिश्तों में दरार डाल सकती है. जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय डोमिनेट करने या अपनी बात थोपने की कोशिश न करें. आपका पार्टनर इस झुलसती गर्मी में आपसे शांत व्यवहार और भावनात्मक सहयोग की उम्मीद रखेगा.

प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज ईगो क्लैश (Ego Clash) की स्थिति बन सकती है. छोटी-मोटी बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर होगा. अविवाहित लोगों के लिए आज परिवार की तरफ से विवाह की कोई चर्चा चल सकती है, लेकिन जल्दबाजी में कोई राय न बनाएं.

स्वास्थ्य (Health)

आज स्वास्थ्य के मामले में मेष राशि वालों को 'रेड अलर्ट' पर रहना होगा. नौतपा का दूसरा दिन, भयंकर लू (Heat Wave) और एसिडिटी आपके स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित कर सकते हैं. धूप में निकलने से बचें, क्योंकि डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी), माइग्रेन, चक्कर आना या ब्लड pressure बढ़ने जैसी शिकायतें हो सकती हैं. आज शरीर से ज्यादा आपका दिमाग थकेगा, इसलिए ठंडे तरल पदार्थों (शिकंजी, छाछ, बेल का शरबत) का सेवन लगातार करते रहें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

Lucky Number: 1, 9

Lucky Color: तांबे जैसा नारंगी और हल्का पीला (सफेद के कॉम्बिनेशन के साथ)

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज पद्मिनी एकादशी और बड़ा मंगल का अत्यंत दुर्लभ संयोग है. मेष राशि के जातक आज के दिन अपने भीतर की मानसिक गर्मी और उग्रता को शांत करने के लिए निम्नलिखित उपाय अवश्य करें:

हनुमान जी की पूजा: बड़े मंगल के अवसर पर हनुमान जी को बूंदी या चने का भोग लगाएं और बजरंग बाण का पाठ करें.

जल और मटके का दान: पद्मिनी एकादशी के पुण्य लाभ के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति या राहगीरों के लिए ठंडे जल, मिट्टी के घड़े (मटके) या खरबूजे का दान करें.

मंत्र जाप: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय और ॐ हनुमते नमः का यथासंभव जप करें. इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा.

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope) - 26 मई 2026

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन व्यक्तित्व में निखार और नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला रहेगा. आपकी ही राशि में बैठे सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा. हालांकि, नौतपा का दूसरा दिन और आसमान से बरसती भीषण गर्मी आपके स्वभाव में थोड़ी सुस्ती या सिरदर्द जैसी समस्या ला सकती है. रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपकी सुख-सुविधाओं और भौतिक इच्छाओं को बढ़ाएगा, जिससे आप अपने आस-पास के माहौल को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज अधिक ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि है, जिसे पद्मिनी एकादशी कहा जाता है. इसके साथ ही हस्त नक्षत्र और सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा. आज जेठ महीने का 'बड़ा मंगल' भी है. एकादशी और बड़े मंगल का यह पवित्र संयोग आपके जीवन में आ रही मानसिक बाधाओं को दूर करने और आत्मबल को बढ़ाने में मददगार साबित होगा.

चंद्रमा आज पूर्ण रूप से कन्या राशि (आपके पांचवें भाव) में गोचर कर रहे हैं. पांचवां भाव बुद्धि, ज्ञान, संतान और प्रेम का होता है. चंद्रमा की यह स्थिति आपकी रचनात्मकता (creativity) और समझदारी को चरम पर ले जाएगी. आज आप अपनी बुद्धिमानी से कठिन से कठिन परिस्थितियों का रास्ता निकाल लेंगे. पुराने निवेश से आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

दफ्तर, बैंकिंग, कला, शिक्षा, मीडिया और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहेगा. सिद्धि योग और पंचम चंद्रमा के प्रभाव से आपकी नई योजनाओं को सराहना मिलेगी और आपके सीनियर आपके काम से प्रभावित होंगे. यदि आप नौकरी में बदलाव या प्रमोशन की उम्मीद कर रहे थे, तो आज उस दिशा में कोई सकारात्मक बातचीत आगे बढ़ सकती है.

व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफे वाला रहेगा. खासकर जो लोग कॉस्मेटिक्स, कूलिंग अप्लायंसेज, खाने-पीने के सामान या कंसल्टेंसी के काम से जुड़े हैं, उनके काम में तेजी आएगी. साझेदारी के काम में कोई नया प्रस्ताव मिल सकता है, जो भविष्य में फायदेमंद रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 03:44 PM से 05:27 PM तक रहेगा. इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या बड़े निवेश के फैसलों को टालें.

अभिजित मुहूर्त: दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक रहेगा, जो महत्वपूर्ण डील और पेपरवर्क के लिए सबसे उत्तम है.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन भाग्यशाली रहने वाला है. आपकी राशि में बैठे सूर्य-बुध की कृपा से धन के नए स्रोत बनेंगे. शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या किसी पुराने निवेश से आज अच्छा रिटर्न मिलने के योग हैं. रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा भी आज वापस मिल सकता है.

हालांकि, सुख-सुविधाओं की इच्छा बढ़ने और नौतपा की गर्मी से बचने के साधनों पर (जैसे एसी, कूलर या इलेक्ट्रॉनिक्स) आज अच्छा-खासा पैसा खर्च हो सकता है. खर्चों की रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन आय अच्छी होने के कारण आपका बजट संतुलित रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन बेहद खूबसूरत रहेगा. पंचम भाव का चंद्रमा आपके रिश्तों में मधुरता और आकर्षण बढ़ाएगा. यदि पार्टनर के साथ पिछले कुछ समय से कोई अनबन चल रही थी, तो आज पद्मिनी एकादशी के सात्विक प्रभाव से बातचीत के जरिए सब ठीक हो जाएगा. साथी के साथ किसी ठंडी जगह पर समय बिताने का मौका मिल सकता है.

विवाहित जातकों के लिए दिन सुखद रहेगा. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जिससे पूरे घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा. अविवाहित लोगों के लिए आज विवाह के अच्छे प्रस्ताव आने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा की भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से आज आपको बचकर रहना होगा. सूर्य के प्रभाव से आपको चेहरे पर टैनिंग, आंखों में जलन या पेट में गर्मी (acidity) की शिकायत हो सकती है. अत्यधिक ठंडे और गर्म के कॉम्बिनेशन से बचें (जैसे धूप से तुरंत आकर एसी में बैठना या ठंडा पानी पीना), अन्यथा मौसमी बीमारियां घेर सकती हैं. शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी, नारियल पानी और मौसमी फलों का सेवन करते रहें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

Lucky Number: 2, 7

Lucky Color: मलाईदार सफेद (Creamy White) और हल्का गुलाबी

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज पद्मिनी एकादशी और बड़ा मंगल का अद्भुत संयोग है. वृषभ राशि के जातक आज के दिन निम्नलिखित उपाय अवश्य करें:

जल और फल का दान: एकादशी के शुभ अवसर पर किसी मंदिर में या राहगीरों के लिए ठंडे जल की व्यवस्था करें और खरबूजा या आम का दान करें.

हनुमान जी की सेवा: बड़े मंगल के कारण हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चोला चढ़ाएं या हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी.

मंत्र जाप: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, जिससे आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे.

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope) - 26 मई 2026

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी सूझबूझ और संवाद शैली के दम पर सफलता पाने का रहेगा. आपकी ही राशि में बैठे गुरु और शुक्र की युति आपके आकर्षण और मान-सम्मान में वृद्धि करेगी. हालांकि, नौतपा की भीषण गर्मी और लू के थपेड़े आपके शारीरिक ऊर्जा स्तर को थोड़ा धीमा कर सकते हैं, जिससे दिन के शुरुआती हिस्से में आलस्य महसूस हो सकता है. सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में होने से आपके भीतर सुख-सुविधाओं और आराम की इच्छा तीव्र रहेगी.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज अधिक ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि है, जिसे पद्मिनी एकादशी कहा जाता है. इसके साथ ही हस्त नक्षत्र और सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा. आज जेठ महीने का 'बड़ा मंगल' भी है. इस पावन संयोग के प्रभाव से आपकी पुरानी चिंताएं दूर होंगी और मानसिक रूप से आप खुद को अधिक शांत और केंद्रित महसूस करेंगे.

चंद्रमा आज पूर्ण रूप से कन्या राशि (आपके चौथे भाव) में गोचर कर रहे हैं. चौथा भाव सुख, माता, वाहन और घरेलू शांति का होता है. चंद्रमा की यह स्थिति आज आपका झुकाव परिवार और घर की व्यवस्थाओं की तरफ अधिक रखेगी. आज आप कामकाजी व्यस्तता के बीच भी घर के माहौल को बेहतर और आरामदायक बनाने के लिए समय निकाल लेंगे.

करियर और व्यापार (Career & Business)

दफ्तर, मीडिया, राइटिंग, आईटी, कंसल्टेंसी और पब्लिक डीलिंग से जुड़े मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रगतिशील रहेगा. आपकी राशि के स्वामी बुध का वृषभ राशि में सूर्य के साथ होना (बुधादित्य योग) आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट की रूपरेखा बनाने में मदद करेगा. आपके विचार और काम करने का तरीका वरिष्ठ अधिकारियों को पसंद आएगा.

व्यापारियों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. सिद्धि योग के कारण कोई बड़ा फंसा हुआ सौदा आज आपके पक्ष में आ सकता है. हालांकि, नौतपा की गर्मी के कारण दोपहर के समय ग्राहकों की आवाजाही कम रह सकती है, लेकिन ऑनलाइन या फोन के माध्यम से आपका व्यापार सुचारू रूप से चलता रहेगा. रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को कोई अच्छी डील मिल सकती है.

राहुकाल: दोपहर 03:44 PM से 05:27 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट पर दस्तखत करने या बड़ा निवेश करने से बचें.

अभिजित मुहूर्त: दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक रहेगा, जो महत्वपूर्ण बैठकों और नए फैसलों के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित रहेगा. चतुर्थ भाव का चंद्रमा भूमि, वाहन या घर के साजो-सामान पर खर्च होने का संकेत दे रहा है. नौतपा की इस भीषण गर्मी को देखते हुए आप घर को ठंडा रखने के उपकरणों (AC/Cooler) या इनवर्टर आदि पर धन खर्च कर सकते हैं.

आपकी राशि में बैठे गुरु और शुक्र की कृपा से पैसों की आवक बनी रहेगी, जिससे बढ़ते हुए खर्च आपके बजट को प्रभावित नहीं कर पाएंगे. किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार की मदद से भी आर्थिक लाभ होने की संभावना है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

प्रेम और वैवाहिक संबंधों के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है. मिथुन राशि में गुरु-शुक्र की युति आपके आपसी रिश्तों में रोमांस, समझदारी और सम्मान बढ़ाएगी. यदि पार्टनर के साथ कोई पुरानी गलतफहमी चल रही थी, तो आज पद्मिनी एकादशी के सात्विक प्रभाव से वह पूरी तरह दूर हो जाएगी.

विवाहित जातकों को आज जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. घर में किसी सुख-सुविधा की वस्तु के आने से आपसी खुशी बढ़ेगी. माता जी के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा. अविवाहित लोगों के लिए कोई नया और गंभीर प्रेम प्रस्ताव आ सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा का दूसरा दिन होने के कारण आपको अपनी सेहत के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए. चतुर्थ चंद्रमा कभी-कभी छाती में जकड़न, कफ या मौसम के प्रभाव से होने वाली सुस्ती दे सकता है.

भीषण लू और मानसिक थकान से बचने के लिए काम के बीच-बीच में आराम करते रहें. एसी की ठंडी हवा से तुरंत निकलकर तेज धूप में जाने से बचें, अन्यथा सर्दी-गर्मी की शिकायत हो सकती है. दिनभर में नींबू पानी, छाछ या नारियल पानी का सेवन करते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी न हो.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

Lucky Number: 3, 5

Lucky Color: हल्का हरा और चमकीला सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज पद्मिनी एकादशी और बड़ा मंगल का अत्यंत शुभ संयोग है. मिथुन राशि के जातक आज के दिन निम्नलिखित उपाय अवश्य करें:

हनुमान जी की पूजा: बड़े मंगल के अवसर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे मार्ग की बाधाएं दूर होंगी.

जल दान और सात्विकता: पद्मिनी एकादशी के पुण्य के लिए राहगीरों या जरूरतमंदों को ठंडा जल और रसीले फल (जैसे तरबूज या खरबूजा) दान करें.

मंत्र जाप: तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाकर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें. इससे घर में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope) - 26 मई 2026

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन पराक्रम, साहस और सामाजिक संपर्कों में वृद्धि कराने वाला रहेगा. आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके भीतर किसी भी चुनौती से लड़ने का जज्बा पैदा करेगा. हालांकि, नौतपा का दूसरा दिन और भीषण लू के थपेड़े आपकी शारीरिक ऊर्जा को जल्दी सोख सकते हैं, जिससे दोपहर के समय थोड़ी थकावट महसूस होगी. सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में होना आपके भीतर भविष्य को लेकर कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं जगाएगा.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज अधिक ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि है, जिसे पद्मिनी एकादशी कहा जाता है. इसके साथ ही हस्त नक्षत्र और सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा. आज जेठ महीने का 'बड़ा मंगल' भी है. एकादशी और बड़े मंगल का यह दुर्लभ संयोग आपके मानसिक संशय को दूर करके आपके आत्मबल को मजबूत करने में बेहद मददगार साबित होगा.

तृतीय भाव का चंद्रमा आपको अत्यधिक एक्टिव और कम्युनिकेटिव बनाएगा. आज आप अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे. छोटे भाई-बहनों या करीबी मित्रों के साथ किसी जरूरी विषय पर चर्चा हो सकती है, जिससे आपकी कोई बड़ी उलझन सुलझ जाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

दफ्तर, मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया, लेखन, सेना या पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत सक्रिय रहने वाला है. दशम भाव में बैठे मंगल आपके भीतर कार्यक्षेत्र में नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ाएंगे, वहीं सिद्धि योग के कारण आपके द्वारा की गई मेहनत का पूरा परिणाम (सिद्धि) आपको मिलेगा. सीनियर अधिकारी आज आपके काम और आपकी फुर्ती की तारीफ कर सकते हैं.

व्यापारियों के लिए आज का दिन नए सौदे और नेटवर्क विस्तार का रहेगा. यदि आपका काम ट्रैवल, लॉजिस्टिक्स, ऑनलाइन डिलीवरी या कोल्ड स्टोरेज और पेय पदार्थों से जुड़ा है, तो आज ग्राहकों की अच्छी मांग देखने को मिलेगी. कोई नया व्यापारिक अनुबंध (contract) आज फाइनल हो सकता है, लेकिन कागजातों को ठीक से पढ़ लें.

राहुकाल: दोपहर 03:44 PM से 05:27 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर करने या बड़ा वित्तीय सौदा करने से बचें.

अभिजित मुहूर्त: दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक रहेगा, जो महत्वपूर्ण बैठकों, क्लाइंट डीलिंग और नए काम की शुरुआत के लिए सबसे शुभ है.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन उन्नति दिलाने वाला रहेगा. एकादश भाव (लाभ भाव) में सूर्य और बुध की युति (बुधादित्य योग) होने से आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि होगी. यदि कोई पुराना पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो आज थोड़े से प्रयास से वह वापस मिल सकता है.

हालांकि, द्वादश भाव में गुरु-शुक्र की स्थिति धार्मिक कार्यों, दान-पुण्य या नौतपा की गर्मी से राहत पाने के लिए घर की सुख-सुविधाओं पर खर्च करा सकती है. खर्चों की रफ्तार रहेगी, लेकिन आवक अच्छी होने से आपका बजट पूरी तरह नियंत्रण में रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन समझदारी और परिपक्वता दिखाने का है. तीसरे भाव का चंद्रमा संवाद को मजबूत करता है. यदि पार्टनर के साथ कोई पुराना मनमुटाव चल रहा था, तो आज पद्मिनी एकादशी के सात्विक प्रभाव से ठंडे दिमाग से की गई बातचीत सारी गलतफहमियों को दूर कर देगी.

विवाहित जातकों के लिए दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. जीवनसाथी आपके काम में आपका हाथ बंटाएगा और आपको भावनात्मक सहयोग देगा. शाम के समय परिवार के साथ किसी धार्मिक या ठंडे स्थान पर जाने का प्लान बन सकता है. अविवाहित लोगों के लिए आज सोशल मीडिया या किसी पारिवारिक समारोह के माध्यम से नए रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के भयंकर प्रकोप और गर्म हवाओं (Heat Wave) के कारण आज कर्क राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा. कर्क राशि के जातक संवेदनशील प्रकृति के होते हैं, इसलिए अत्यधिक गर्मी के कारण आपको डिहाइड्रेशन, आंखों में जलन, त्वचा पर रैशेज या उल्टी-दस्त जैसी समस्या हो सकती है.

तेज धूप में निकलने से पूरी तरह परहेज करें. यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो सिर और चेहरे को ढककर निकलें. शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने के लिए लगातार नींबू पानी, नारियल पानी, या आम का पन्ना पीते रहें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

Lucky Number: 4, 7

Lucky Color: दूधिया सफेद (Milky White) और हल्का पीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज पद्मिनी एकादशी और बड़ा मंगल का महासंयोग है. कर्क राशि के जातक अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए आज निम्नलिखित उपाय अवश्य करें:

जल और शरबत का दान: एकादशी के शुभ अवसर पर किसी सार्वजनिक स्थान या मंदिर के बाहर राहगीरों के लिए ठंडे मीठे जल या बेल के शरबत की व्यवस्था करें. इससे सूर्य-मंगल की उग्रता शांत होगी.

हनुमान जी की पूजा: बड़े मंगल के कारण हनुमान जी को चने और गुड़ का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार पाठ करें.

मंत्र जाप: चंद्रमा को अर्घ्य दें (यदि दिखाई दें) और भगवान विष्णु के मंत्र ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें, इससे आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी.

सिंह राशिफल (Leo Horoscope) - 26 मई 2026

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी वाणी के दम पर धन कमाने और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने का रहेगा. आपकी राशि के स्वामी सूर्य आज बुध के साथ आपके दशम भाव में बुधादित्य योग बना रहे हैं, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और मान-सम्मान चरम पर रहेगा. हालांकि, नौतपा का दूसरा दिन और भीषण लू के थपेड़े आपके स्वभाव में थोड़ा सा ईगो (ego) या गुस्सा बढ़ा सकते हैं. रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपकी लीडरशिप क्वालिटी को निखारेगा, लेकिन आपको दूसरों की बात सुनने का सब्र भी रखना होगा.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज अधिक ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि है, जिसे पद्मिनी एकादशी कहा जाता है. इसके साथ ही हस्त नक्षत्र और सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा. आज जेठ महीने का 'बड़ा मंगल' भी है. एकादशी और बड़े मंगल का यह दुर्लभ संयोग आपके भीतर चल रहे मानसिक द्वंद्व को शांत करके आपको सही दिशा में फैसले लेने का साहस देगा.

द्वितीय भाव (धन और वाणी भाव) का चंद्रमा आज आपको बेहद व्यावहारिक और नाप-तोल कर बोलने वाला बनाएगा. आज आप हवाई बातों या दिखावे से दूर रहकर पूरी तरह से अपने परिवार की सुख-सुविधाओं और आर्थिक बजट को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करेंगे.

करियर और व्यापार (Career & Business)

दफ्तर, सरकारी क्षेत्र, प्रशासन, मैनेजमेंट और पैतृक कारोबार से जुड़े सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन बड़ी सफलता दिलाने वाला रहेगा. दशम भाव का सूर्य और सिद्धि योग आपके काम में आ रही रुकावटों को पूरी तरह दूर कर देंगे. आपके सीनियर या उच्च अधिकारी आज आपकी कार्यशैली से प्रभावित होकर आपको कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं.

व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा मुनाफा लेकर आएगा. गुरु-शुक्र की एकादश भाव में स्थिति होने से व्यापार में धन का प्रवाह (cash flow) बहुत अच्छा रहेगा. यदि आप पार्टनरशिप में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन कागजी कार्रवाई के लिए शुभ है. हालांकि, नौतपा की भयंकर गर्मी के कारण फील्ड वर्क से जुड़े लोगों को दोपहर में काम की रफ्तार थोड़ी धीमी रखनी पड़ सकती है.

राहुकाल: दोपहर 03:44 PM से 05:27 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या बड़े निवेश के फैसलों को टालें.

अभिजित मुहूर्त: दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक रहेगा, जो महत्वपूर्ण बैठकों, टेंडर भरने या सरकारी काम शुरू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी मजबूत रहने वाला है. कन्या राशि का चंद्रमा आपके दूसरे भाव में होने से धन संचय (saving) की दिशा में अच्छे प्रयास होंगे. रुका हुआ धन या किसी पुरानी डील से मिलने वाला कमीशन आज आपके खाते में आ सकता है.

हालांकि, सुख-सुविधाओं की इच्छा बढ़ने और नौतपा की भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए आप घर के कूलिंग सिस्टम या ठंडे खाद्य पदार्थों पर अच्छा-खासा पैसा खर्च कर सकते हैं. खर्च होंगे, लेकिन आमदनी के मजबूत स्रोतों के कारण आपका बजट पूरी तरह नियंत्रण में रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के मामले में आज का दिन सात्विक और शांतिपूर्ण रहेगा. पद्मिनी एकादशी और बड़े मंगल के प्रभाव से घर में कोई धार्मिक चर्चा या पूजा-पाठ का माहौल बन सकता है. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन अपनी बात को ऊपर रखने की जिद (dominance) से आपको बचना होगा, अन्यथा हल्की नोकझोंक संभव है.

प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. काम की व्यस्तता और गर्मी की वजह से आप पार्टनर को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, जिससे वे थोड़ा सा उपेक्षित महसूस कर सकते हैं. शाम के समय फोन पर की गई एक ठंडी और मीठी बातचीत दूरियां मिटा देगी. अविवाहित लोगों के लिए आज विवाह के अच्छे प्रस्ताव आने के मजबूत योग हैं.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के दूसरे दिन की भयंकर लू और तपिश से सिंह राशि वालों को विशेष रूप से सावधान रहना होगा. सूर्य आपकी ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए शरीर में पित्त और गर्मी की मात्रा अचानक बढ़ सकती है. आपको सिरदर्द, चक्कर आना, आंखों में जलन या माइग्रेन की शिकायत हो सकती है.

तेज धूप में सीधे निकलने से पूरी तरह बचें. यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो छाता या सिर पर सूती कपड़ा जरूर रखें. शरीर को अंदर से ठंडा रखने के लिए गन्ने का रस, नारियल पानी या छाछ का सेवन लगातार करते रहें और बासी भोजन से पूरी तरह परहेज करें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

Lucky Number: 1, 5

Lucky Color: सुनहरा पीला और गहरा केसरिया

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज पद्मिनी एकादशी और बड़ा मंगल का महासंयोग है, जो आपकी राशि के लिए बेहद कल्याणकारी है. आज निम्नलिखित उपाय अवश्य करें:

हनुमान जी की विशेष पूजा: बड़े मंगल के अवसर पर हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें लाल फूल और बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, और बजरंग बाण का पाठ करें. इससे आपके शत्रुओं और बाधाओं का नाश होगा.

जल और मटके का दान: पद्मिनी एकादशी के पुण्य लाभ के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पानी से भरा मिट्टी का घड़ा (मटका), खरबूजा या सत्तू दान करें.

सूर्य देव को अर्घ्य: सुबह के समय तांबे के लोटे में गंगाजल और लाल चंदन मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और ॐ घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा.

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope) - 26 मई 2026

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन मानसिक स्पष्टता, आत्म-मंथन और खुद को व्यवस्थित करने का रहेगा. चंद्रमा का आज पूर्ण रूप से आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर होना आपको अत्यधिक संवेदनशील, व्यावहारिक और फोकस्ड बनाएगा. हालांकि, नौतपा का दूसरा दिन और झुलसाने वाली लू के थपेड़े आपके शारीरिक ऊर्जा स्तर को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं, जिससे स्वभाव में मामूली चिड़चिड़ाहट महसूस हो सकती है. रोहिणी नक्षत्र का सूर्य आपके भीतर अपनी कार्यक्षमता को साबित करने की तीव्र इच्छा जगाएगा.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज अधिक ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि है, जिसे पद्मिनी एकादशी कहा जाता है. इसके साथ ही हस्त नक्षत्र (जो आपकी ही राशि का नक्षत्र है) और सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा. आज जेठ महीने का 'बड़ा मंगल' भी है. इस पावन और दुर्लभ संयोग के प्रभाव से आपके भीतर की मानसिक उलझनें शांत होंगी और आप ठंडे दिमाग से अपने भविष्य के लिए सही फैसले ले पाएंगे.

प्रथम भाव का चंद्रमा और आपका खुद का हस्त नक्षत्र होने से आज आपकी तार्किक क्षमता (analytical skills) बहुत मजबूत रहेगी. आज आप दूसरों की बातों में आने के बजाय अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके पेंडिंग पड़े कामों की लिस्ट को एक-एक करके निपटाने में सफल रहेंगे.

करियर और व्यापार (Career & Business)

दफ्तर, अकाउंट्स, बैंकिंग, आईटी, रिसर्च, वकालत और लेखन से जुड़े कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद उत्पादक (productive) रहेगा. दशम भाव में बैठे गुरु-शुक्र की कृपा और सिद्धि योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपके काम की बारीकी और सूझबूझ को काफी सराहना मिलेगी. वरिष्ठ अधिकारी आज आपके किसी व्यावहारिक सुझाव को लागू कर सकते हैं.

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी रणनीतियों को बदलने का है. यदि आप कोल्ड स्टोरेज, पेय पदार्थों, डेयरी प्रोडक्ट्स, या कंसल्टेंसी के काम से जुड़े हैं, तो नौतपा की गर्मी के बावजूद आपके काम में तेजी देखने को मिलेगी. साझेदारी के कामों में कोई भी नया निर्णय लेते समय पारदर्शिता रखें और हर detail को खुद दोबारा जांचें. अष्टम मंगल के कारण जल्दबाजी में किया गया कोई भी कमर्शियल एग्रीमेंट नुकसान दे सकता है.

राहुकाल: दोपहर 03:44 PM से 05:27 PM तक रहेगा. इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट पर दस्तखत करने या बड़ा निवेश करने से पूरी तरह बचें.

अभिजित मुहूर्त: दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक रहेगा, जो महत्वपूर्ण क्लाइंट मीटिंग और नए व्यावसायिक निर्णयों के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन समझदारी और बजट प्लानिंग का रहेगा. भाग्य भाव में सूर्य-बुध की युति (बुधादित्य योग) होने से धन आगमन के रास्ते खुले रहेंगे और आपको अपने पुराने प्रयासों का अच्छा वित्तीय लाभ मिल सकता है.

हालांकि, आपकी ही राशि का चंद्रमा आपको खर्चों के प्रति थोड़ा भावुक या परफेक्शनिस्ट बना सकता है. नौतपा की भीषण गर्मी को देखते हुए आप खुद को और परिवार को आरामदायक माहौल देने के लिए कूलिंग अप्लायंसेज या स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर अचानक धन खर्च कर सकते हैं. निवेश के मामले में आज का दिन सामान्य है, शॉर्ट-टर्म रिस्क लेने से बचें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन सात्विक और शांतिपूर्ण रहेगा. पद्मिनी एकादशी और बड़े मंगल के प्रभाव से घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान, व्रत या पूजा-पाठ का माहौल बन सकता है. सप्तम भाव में बैठे शनि के कारण जीवनसाथी कुछ व्यावहारिक उम्मीदें रख सकता है. इस झुलसती गर्मी में बहस करने के बजाय उनके प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाएं.

प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज का दिन आपसी समझ बढ़ाने वाला रहेगा. चंद्रमा के आपकी राशि में होने से आप पार्टनर की भावनाओं को गहराई से समझ पाएंगे, जिससे पुराना कोई मनमुटाव दूर होगा. अविवाहित लोगों के लिए आज अपनी ही कम्युनिटी या किसी पुराने पारिवारिक संपर्क के माध्यम से विवाह की चर्चा आगे बढ़ने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के दूसरे दिन की भीषण तपिश और लू के कारण कन्या राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति 'रेड अलर्ट' पर रहना होगा. चंद्रमा के प्रथम भाव में होने और हस्त नक्षत्र के प्रभाव से आपको मानसिक थकान, पेट में जलन, एसिडिटी या माइग्रेन की समस्या हो सकती है. अष्टम भाव का मंगल अचानक चोट या डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी) का संकेत भी दे रहा है.

तेज धूप और गर्म हवाओं के सीधे संपर्क में आने से बचें. दिनभर में ओआरएस (ORS), नींबू पानी, पुदीने का शरबत या छाछ का सेवन लगातार करते रहें ताकि शरीर का तापमान संतुलित रहे. बासी या अत्यधिक मसालेदार भोजन से पूरी तरह परहेज करें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

Lucky Number: 5, 6

Lucky Color: मलाईदार सफेद (Creamy White) और हल्का तोतिया हरा

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज पद्मिनी एकादशी, हस्त नक्षत्र और बड़ा मंगल का महासंयोग है, जो आपकी राशि के लिए बेहद शुभ फलदायी हो सकता है. आज निम्नलिखित उपाय अवश्य करें:

हनुमान जी की उपासना: बड़े मंगल के अवसर पर हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें लाल सिंदूर या चने का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे अष्टम मंगल के दोष और मानसिक तनाव दूर होंगे.

जल और फलों का दान: पद्मिनी एकादशी के पुण्य के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति या राहगीरों के लिए ठंडे जल, मिट्टी के घड़े (मटके) या खरबूजे का दान करें.

विष्णु सहस्रनाम का पाठ: आज के दिन भगवान विष्णु की आराधना करते हुए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें या विष्णु सहस्रनाम का श्रवण करें, इससे मानसिक शांति और कार्यसिद्धि होगी.

तुला राशिफल (Libra Horoscope) - 26 मई 2026

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने और आत्म-नियंत्रण बनाए रखने का रहेगा. चंद्रमा का आज पूर्ण रूप से कन्या राशि यानी आपके द्वादश (12वें) भाव में गोचर हो रहा है, जो मानसिक भटकाव, अनिद्रा और अचानक खर्चों में वृद्धि का संकेत देता है. इसके साथ ही, नौतपा का दूसरा दिन और झुलसाने वाली लू के थपेड़े आपके स्वभाव में थकावट और अधीरता (impatience) बढ़ा सकते हैं. रोहिणी नक्षत्र का सूर्य आपको भौतिक सुखों की ओर खींचेगा, लेकिन आपको अपनी प्राथमिकताओं को संतुलित रखना होगा.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज अधिक ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि है, जिसे पद्मिनी एकादशी कहा जाता है. इसके साथ ही हस्त नक्षत्र और सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा. आज जेठ महीने का 'बड़ा मंगल' भी है. एकादशी और बड़े मंगल का यह दुर्लभ आध्यात्मिक संयोग आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक तनाव को कम करने में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा.

द्वादश भाव का चंद्रमा आपको आज थोड़ा एकांतप्रिय बना सकता है. आज आप बाहरी दुनिया की चकाचौंध या दिखावे से दूर रहकर अपने अधूरे कामों को शांत वातावरण में निपटाने की कोशिश करेंगे. कोर्ट-कचहरी या विदेशी संपर्कों से जुड़े मामलों में आज प्रगति हो सकती है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

दफ्तर, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs), अस्पताल, कानून और रिसर्च से जुड़े तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यधिक व्यस्तता वाला रहेगा. भाग्य भाव में बैठे गुरु-शुक्र की कृपा से आपको कोई दूरगामी लाभ देने वाला प्रोजेक्ट मिल सकता है. हालांकि, कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों या टीम के साथ बातचीत करते समय शांत रहें. सप्तम भाव में बैठे मंगल आपकी टोन को आक्रामक (aggressive) बना सकते हैं, जिससे दफ्तर में अनावश्यक विवाद खड़ा हो सकता है.

व्यापारियों के लिए आज का दिन मिलेजुला रहेगा. यदि आपका काम विदेशों से जुड़ा है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आधारित है, तो आज का दिन मुनाफे वाला हो सकता है. लेकिन जो लोग स्थानीय बाजार या फील्ड वर्क से जुड़े हैं, उन्हें नौतपा की भीषण गर्मी के कारण दोपहर के समय ग्राहकों की कमी और काम में मंदी का सामना करना पड़ सकता है. आज किसी भी नए व्यापारिक सौदे या निवेश में जल्दबाजी करने से पूरी तरह बचें.

राहुकाल: दोपहर 03:44 PM से 05:27 PM तक रहेगा. इस दौरान कोई भी नया आर्थिक निर्णय लेने या बड़े सौदे पर दस्तखत करने से बचें.

अभिजित मुहूर्त: दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक रहेगा, जो महत्वपूर्ण बैठकों और कागजी कार्रवाई के निपटारे के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखने का है. द्वादश भाव का चंद्रमा और अष्टम भाव का सूर्य-बुध (बुधादित्य योग) यह संकेत दे रहे हैं कि आज अचानक कोई बड़ा और अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकता है.

भीषण गर्मी और लू के इस मौसम में घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत या स्वयं अथवा परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य (मेडिकल बिल) पर धन खर्च होने की संभावना बनी हुई है. ऑनलाइन शॉपिंग या दिखावे की चीजों पर फिजूलखर्ची करने से बचें, अन्यथा बजट डगमगा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के मामले में आज सात्विकता और धैर्य की आवश्यकता रहेगी. पद्मिनी एकादशी और बड़े मंगल के प्रभाव से घर में व्रत, पूजा-पाठ या किसी धार्मिक कार्य की योजना बन सकती है. हालांकि, सप्तम मंगल के कारण जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद या ईगो क्लैश (Ego Clash) होने की आशंका है. झुलसती गर्मी में बहस को बढ़ाने के बजाय शांत रहकर बात को टालना बेहतर होगा.

प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा. द्वादश चंद्रमा के कारण आप पार्टनर की किसी पुरानी बात को लेकर सोच में पड़ सकते हैं. शंका करने के बजाय खुलकर संवाद करें. अविवाहित लोगों के लिए आज विदेश या किसी सुदूर स्थान से विवाह का कोई प्रस्ताव मिल सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के दूसरे दिन की भयंकर तपिश और लू के कारण तुला राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी. द्वादश भाव का चंद्रमा आंखों में जलन, नींद की कमी, थकान और मानसिक तनाव (mental exhaustion) दे सकता है. वहीं अष्टम सूर्य के प्रभाव से त्वचा में एलर्जी या डिहाइड्रेशन की शिकायत हो सकती है.

तेज धूप और गर्म हवाओं के सीधे संपर्क में आने से बचें. दिनभर में नींबू पानी, पुदीने का शरबत, ओआरएस (ORS) या नारियल पानी का सेवन लगातार करते रहें ताकि शरीर का तापमान और ऊर्जा स्तर बना रहे. रात को भरपूर नींद लेने का प्रयास करें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

Lucky Number: 6, 8

Lucky Color: मलाईदार सफेद (Creamy White) और हल्का आसमानी नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज पद्मिनी एकादशी और बड़ा मंगल का महासंयोग है, जो तुला राशि के मानसिक और वित्तीय संकटों को दूर करने के लिए अत्यंत शुभ है. आज निम्नलिखित उपाय अवश्य करें:

हनुमान जी को अर्पण: बड़े मंगल के अवसर पर हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें बूंदी का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें. इससे सप्तम मंगल के दोष और मानसिक अशांति दूर होगी.

जल और अन्न का दान: पद्मिनी एकादशी के पुण्य लाभ के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पानी से भरा मिट्टी का घड़ा (मटके) के साथ रसीले फल (जैसे तरबूज या खरबूजा) का दान करें.

भगवान विष्णु की आराधना: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और शाम के समय घर में कपूर जलाएं. इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope) - 26 मई 2026

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार सफलता, धन लाभ और इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला रहेगा. आपकी राशि के स्वामी मंगल आज आपके छठे भाव में बेहद मजबूत स्थिति में हैं, जो आपको शत्रुओं और बाधाओं पर विजय दिलाएंगे. वहीं, चंद्रमा का आज पूर्ण रूप से कन्या राशि यानी आपके एकादश (11वें) भाव में गोचर हो रहा है, जो आय के नए स्रोत बनने और अटके हुए कामों से लाभ मिलने का साफ संकेत है. हालांकि, नौतपा का दूसरा दिन और भीषण लू के थपेड़े आपके स्वभाव में थोड़ी अधीरता और मानसिक गर्मी बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको बचना होगा.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज अधिक ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि है, जिसे पद्मिनी एकादशी कहा जाता है. इसके साथ ही हस्त नक्षत्र और सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा. आज जेठ महीने का 'बड़ा मंगल' भी है. एकादशी और आपके ही प्रिय ग्रह मंगल के इस विशेष 'बड़े मंगल' का संयोग आपके आत्मबल को कई गुना बढ़ा देगा, जिससे आपकी पुरानी चिंताएं समाप्त होंगी.

एकादश भाव (लाभ भाव) का चंद्रमा आज आपको बेहद व्यावहारिक और परिणाम-उन्मुख (result-oriented) बनाएगा. आज आप हवाई दावों से दूर रहकर इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि अपनी मेहनत को वित्तीय लाभ में कैसे बदला जाए. बड़े भाई-बहनों या वरिष्ठ मित्रों का सहयोग आज आपको कोई बड़ा फायदा दिला सकता.

करियर और व्यापार (Career & Business)

दफ्तर, सरकारी क्षेत्र, कानून, सेना, पुलिस, प्रशासन और मैनेजमेंट से जुड़े वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन बड़ी उपलब्धियां लेकर आ सकता है. छठे भाव के मंगल और एकादश भाव के चंद्रमा के कारण कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी. यदि कोई आपके खिलाफ साजिश रच रहा था, तो आज वे खुद ही पस्त हो जाएंगे. सिद्धि योग के प्रभाव से आपकी पुरानी मेहनत का कोई बड़ा इनाम या इंसेंटिव आज आपको मिल सकता है.

व्यापारियों के लिए आज का दिन बड़ा मुनाफा कमाने का है. सप्तम भाव में बैठे सूर्य और बुध (बुधादित्य योग) के कारण कोई नई और बड़ी व्यापारिक डील आपके पक्ष में फाइनल हो सकती है. विशेषकर जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, पेय पदार्थों, कोल्ड स्टोरेज, या कंसल्टेंसी के काम से जुड़े हैं, नौतपा की गर्मी के बावजूद उनके कारोबार में तेजी देखने को मिलेगी. साझेदारी (partnership) के कामों में धन लाभ के मजबूत योग हैं.

राहुकाल: दोपहर 03:44 PM से 05:27 PM तक रहेगा. इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट या बड़े वित्तीय निवेश की शुरुआत करने से बचें.

अभिजित मुहूर्त: दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक रहेगा, जो महत्वपूर्ण कमर्शियल डील फाइनल करने और बैठकों के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन इस पूरे महीने के सबसे अच्छे दिनों में से एक रह सकता है. लाभ भाव में चंद्रमा की उपस्थिति और सप्तम भाव का बुधादित्य योग आपकी वित्तीय स्थिति को काफी मजबूत करेगा. कहीं फंसा हुआ या रुका हुआ पैसा आज वापस मिल सकता है. पुराने निवेश से भी बड़ा रिटर्न मिलने की संभावना है.

हालांकि, वृषभ का सूर्य-बुध आपकी सुख-सुविधाओं पर खर्च करने की इच्छा को भी बढ़ाएगा. नौतपा की भीषण गर्मी को देखते हुए आप घर या दफ्तर के कूलिंग सिस्टम (AC/Cooler) को अपग्रेड करने पर अच्छा-खासा पैसा खर्च कर सकते हैं. आवक अच्छी होने से आपका बजट पूरी तरह संतुलित रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के मामले में आज का दिन बेहद सुखद और सात्विक रहेगा. पद्मिनी एकादशी और बड़े मंगल के प्रभाव से घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान या व्रत-पूजा का माहौल बन सकता है. सप्तम भाव का सूर्य-बुध जीवनसाथी के साथ आपके वैचारिक तालमेल को बेहतर बनाएगा. वे आज आपके करियर या वित्तीय फैसलों में एक बेहतरीन मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं.

प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज का दिन आपसी दूरियां मिटाने वाला रहेगा. एकादश चंद्रमा आपके संवाद को और मजबूत करेगा, जिससे कोई पुरानी गलतफहमी दूर होगी. अविवाहित लोगों के लिए आज दोस्तों या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई अच्छा विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, जो आगे चलकर पक्का हो सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के दूसरे दिन की भयंकर तपिश और लू के कारण वृश्चिक राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सजग रहना होगा. छठे भाव का मंगल आपको साहसी और एक्टिव रखेगा, लेकिन अत्यधिक गर्मी के कारण आपको डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी), पेट में जलन, एसिडिटी या अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी शिकायत हो सकती है.

दोपहर के समय तेज धूप में सीधे निकलने से पूरी तरह परहेज करें. यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर ही निकलें. शरीर को अंदर से ठंडा रखने के लिए गन्ने का रस, नींबू पानी, पुदीने का शरबत या छाछ का सेवन लगातार करते रहें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

Lucky Number: 1, 9

Lucky Color: गहरा लाल और तांबे जैसा नारंगी

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज पद्मिनी एकादशी और आपके राशि स्वामी के विशेष दिन 'बड़ा मंगल' का अत्यंत दुर्लभ संयोग है. आज निम्नलिखित उपाय करने से आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी:

हनुमान जी की विशेष सेवा: बड़े मंगल के अवसर पर हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें चोला चढ़ाएं (या सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें), और बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे आपके शत्रुओं और संकटों का नाश होगा.

जल और फलों का दान: पद्मिनी एकादशी के पुण्य लाभ के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या राहगीरों के लिए ठंडे जल, मिट्टी के घड़े (मटके) या खरबूजे का दान करें.

मंत्र जाप: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय और ॐ हनुमते नमः का यथासंभव जाप करें. इससे आपके भीतर की मानसिक उग्रता शांत होगी.

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope) - 26 मई 2026

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन करियर में नई ऊंचाइयां छूने, मान-सम्मान पाने और अपनी लीडरशिप क्वालिटी को साबित करने का रहेगा. चंद्रमा का आज पूर्ण रूप से कन्या राशि यानी आपके दशम (कर्म) भाव में गोचर हो रहा है, जो कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता और नई जिम्मेदारियों का साफ संकेत है. हालांकि, नौतपा का दूसरा दिन और झुलसाने वाली लू के थपेड़े आपके शारीरिक ऊर्जा स्तर को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं, जिससे स्वभाव में मामूली अधीरता महसूस हो सकती है. रोहिणी नक्षत्र का सूर्य आपकी काम के प्रति एकाग्रता को बढ़ाएगा.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज अधिक ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि है, जिसे पद्मिनी एकादशी कहा जाता है. इसके साथ ही हस्त नक्षत्र और सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा. आज जेठ महीने का 'बड़ा मंगल' भी है. एकादशी और बड़े मंगल का यह दुर्लभ संयोग आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा, जिससे आप कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे.

दशम भाव का चंद्रमा आज आपको पूरी तरह से काम के प्रति समर्पित और व्यावहारिक बनाएगा. आज आप हवाई दावों या दिखावे से दूर रहकर अपने प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे. पिता या किसी वरिष्ठ व्यक्ति के मार्गदर्शन से आज आपका कोई बड़ा उलझा हुआ मामला सुलझ सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

दफ्तर, सरकारी क्षेत्र, प्रशासन, मैनेजमेंट, वकालत और बैंकिंग से जुड़े धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन बड़ी उपलब्धियों वाला रहेगा. सप्तम भाव में बैठे गुरु-शुक्र की सीधी दृष्टि और दशम चंद्रमा मिलकर आपके करियर की रफ्तार को तेज करेंगे. सिद्धि योग के प्रभाव से यदि आज आप कोई नई योजना या प्रेजेंटेशन सीनियर अधिकारियों के सामने रखते हैं, तो उसे तुरंत मंजूरी मिल सकती है.

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहतरीन मुनाफा लेकर आएगा. यदि आपका काम इलेक्ट्रॉनिक्स, पेय पदार्थों, कोल्ड स्टोरेज, या कंसल्टेंसी के क्षेत्र से जुड़ा है, तो नौतपा की भीषण गर्मी के बावजूद ग्राहकों की अच्छी मांग देखने को मिलेगी. कोई नया व्यापारिक अनुबंध (contract) आज फाइनल हो सकता है, जिससे भविष्य में बड़े लाभ के रास्ते खुलेंगे. साझेदारी के कामों में आपसी तालमेल बहुत मजबूत रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 03:44 PM से 05:27 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी बड़े वित्तीय निवेश या नए व्यापारिक समझौते पर दस्तखत करने से बचें.

अभिजित मुहूर्त: दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक रहेगा, जो महत्वपूर्ण बैठकों, क्लाइंट डीलिंग और नए काम की शुरुआत के लिए सबसे उत्तम है.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन उन्नति दिलाने वाला रहेगा. दशम भाव का चंद्रमा और छठे भाव का सूर्य-बुध (बुधादित्य योग) यह संकेत दे रहे हैं कि आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि होगी. यदि आपने पूर्व में कोई कर्ज या लोन लिया था, तो आज उसे चुकाने की दिशा में कोई ठोस कदम उठा सकते हैं. रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा भी आज वापस मिलने की पूरी संभावना है.

हालांकि, सुख-सुविधाओं की इच्छा बढ़ने और नौतपा की भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए आप घर या दफ्तर के कूलिंग सिस्टम (AC/Cooler) को अपग्रेड करने या ठंडे खाद्य पदार्थों पर अच्छा-खासा पैसा खर्च कर सकते हैं. आवक अच्छी होने से आपका बजट पूरी तरह नियंत्रण में रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के मामले में आज सात्विकता और मधुरता बनी रहेगी. पद्मिनी एकादशी और बड़े मंगल के प्रभाव से घर में कोई धार्मिक चर्चा या व्रत-पूजा का माहौल बन सकता है, जिससे पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी जुड़ाव बढ़ेगा. सप्तम भाव के गुरु-शुक्र जीवनसाथी के साथ आपके रिश्तों में रोमांस और आपसी समझदारी को बढ़ाएंगे.

प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. पंचम भाव में बैठे मंगल आपके भीतर पार्टनर के प्रति सुरक्षात्मक भाव बढ़ाएंगे, लेकिन अपनी बात थोपने की आदत से बचें. अविवाहित लोगों के लिए आज विवाह के अच्छे और गंभीर प्रस्ताव आने के मजबूत योग बने हुए हैं.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के दूसरे दिन की भयंकर तपिश और लू के कारण धनु राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सावधान रहना होगा. दशम भाव का चंद्रमा कार्यक्षेत्र में भागदौड़ की वजह से मानसिक थकान (mental exhaustion) दे सकता है. वहीं छठे भाव का सूर्य-बुध पेट में गर्मी, एसिडिटी या माइग्रेन की शिकायत पैदा कर सकता है.

दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के सीधे संपर्क में आने से पूरी तरह बचें. यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर और सिर को ढककर ही निकलें. शरीर को अंदर से ठंडा रखने के लिए नींबू पानी, पुदीने का शरबत या छाछ का सेवन लगातार करते रहें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

Lucky Number: 3, 9

Lucky Color: पीला और हल्का केसरिया

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज पद्मिनी एकादशी और बड़ा मंगल का महासंयोग है, जो धनु राशि के जातकों के लिए अत्यंत भाग्यशाली है. आज निम्नलिखित उपाय अवश्य करें:

हनुमान जी की विशेष पूजा: बड़े मंगल के अवसर पर हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें बेसन के लड्डू या बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे मार्ग की सभी बाधाएं दूर होंगी.

जल और मटके का दान: पद्मिनी एकादशी के पुण्य लाभ के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या राहगीरों के लिए ठंडे जल, मिट्टी के घड़े (मटके) या खरबूजे का दान करें.

मंत्र जाप: भगवान विष्णु की आराधना करते हुए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे आपके भीतर की मानसिक उग्रता शांत होगी और सुख-समृद्धि बढ़ेगी.

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope) - 26 मई 2026

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्य का भरपूर साथ दिलाने वाला और किसी बड़ी चिंता से राहत देने वाला रहेगा. चंद्रमा का आज पूर्ण रूप से कन्या राशि यानी आपके नवम (भाग्य) भाव में गोचर हो रहा है, जो आपकी धार्मिक प्रवृत्तियों को बढ़ाएगा और अटके हुए कामों को गति देगा. हालांकि, नौतपा का दूसरा दिन और भीषण लू के थपेड़े आपके शारीरिक ऊर्जा स्तर को थोड़ा धीमा कर सकते हैं, जिससे स्वभाव में मामूली सुस्ती या चिड़चिड़ाहट महसूस हो सकती है. रोहिणी नक्षत्र का सूर्य आपकी मानसिक शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत रखेगा.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज अधिक ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि है, जिसे पद्मिनी एकादशी कहा जाता है. इसके साथ ही हस्त नक्षत्र और सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा. आज जेठ महीने का 'बड़ा मंगल' भी है. एकादशी और बड़े मंगल का यह पावन संयोग आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा और आपको अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से तय करने में मदद करेगा.

भाग्य भाव का चंद्रमा आज आपको बेहद व्यावहारिक और संस्कारी बनाएगा. आज आप हवाई दावों या शॉर्टकट से दूर रहकर पूरी तरह से ईमानदारी और नीतिगत तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाएंगे. पिता, गुरु या किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सहयोग से आज आपका कोई बड़ा और पुराना कानूनी या प्रशासनिक मामला सुलझ सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

दफ्तर, उच्च शिक्षा, रिसर्च, कानून, मैनेजमेंट और विदेश से जुड़े कामों में लगे मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन बड़ी सफलता लेकर आ सकता है. भाग्य भाव का चंद्रमा और पंचम भाव का बुधादित्य योग मिलकर आपकी बौद्धिक क्षमता (analytical skills) को चरम पर ले जाएंगे. सिद्धि योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपके किसी पुराने प्रोजेक्ट या रणनीति को बड़ी सराहना मिल सकती है.

व्यापारियों के लिए आज का दिन नए अवसरों को भुनाने का है. यदि आप पेय पदार्थों, इलेक्ट्रॉनिक्स, कूलिंग अप्लायंसेज या कंसल्टेंसी के काम से जुड़े हैं, तो नौतपा की इस भीषण गर्मी के बावजूद आपके कारोबार में अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा. व्यापार के सिलसिले में की गई कोई छोटी यात्रा (यदि आवश्यक हो) भविष्य में बड़े लाभ के रास्ते खोलेगी. साझेदारी के कामों में पारदर्शिता बनाए रखें.

राहुकाल: दोपहर 03:44 PM से 05:27 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी नए व्यापारिक सौदे पर हस्ताक्षर करने या बड़ा निवेश करने से पूरी तरह बचें.

अभिजित मुहूर्त: दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक रहेगा, जो महत्वपूर्ण बैठकों, क्लाइंट डीलिंग और बड़े फैसलों के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन भाग्यशाली रहने वाला है. भाग्य भाव के चंद्रमा की कृपा से धन के नए स्रोत बनेंगे या किसी पुरानी डील से रुका हुआ कमीशन आज आपके खाते में आ सकता है. निवेश के मामले में भी आज का दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा.

हालांकि, वृषभ का सूर्य-बुध आपकी सुख-सुविधाओं और बच्चों की जरूरतों पर खर्च करने की इच्छा को बढ़ाएगा. नौतपा की भयंकर गर्मी को देखते हुए आप घर को आरामदायक बनाने के लिए कूलिंग सिस्टम (AC/Cooler) की मरम्मत या नए उपकरणों पर धन खर्च कर सकते हैं. आवक अच्छी होने से आपका बजट नियंत्रण में रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के मामले में आज सात्विकता और मधुरता बनी रहेगी. पद्मिनी एकादशी और बड़े मंगल के प्रभाव से घर में कोई धार्मिक चर्चा या व्रत-पूजा का माहौल बन सकता है, जिससे पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी तालमेल मजबूत होगा. जीवनसाथी आज हर मोड़ पर आपके साथ खड़ा नजर आएगा और आपको बेहतरीन भावनात्मक सहयोग देगा.

प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज का दिन रोमांस और आपसी समझ बढ़ाने वाला रहेगा. नवम चंद्रमा आपके रिश्तों में मैच्योरिटी लाएगा, जिससे पुरानी कोई गलतफहमी बातचीत के जरिए दूर हो जाएगी. अविवाहित लोगों के लिए आज परिवार के माध्यम से या किसी धार्मिक समारोह के दौरान विवाह का कोई अच्छा प्रस्ताव आने के मजबूत योग बने हुए हैं.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के दूसरे दिन की भयंकर तपिश और लू के कारण मकर राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सावधान रहना होगा. भाग्य भाव का चंद्रमा आपको मानसिक शांति देगा, लेकिन चौथे भाव में बैठे मंगल और रोहिणी के सूर्य के प्रभाव से आपको सीने में जलन, एसिडिटी, माइग्रेन या अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी शिकायत हो सकती है.

दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के सीधे संपर्क में आने से पूरी तरह बचें. यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर और सिर को सूती कपड़े से ढककर ही निकलें. शरीर को अंदर से ठंडा रखने के लिए गन्ने का रस, नींबू पानी, पुदीने का शरबत या छाछ का सेवन लगातार करते रहें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

Lucky Number: 4, 8

Lucky Color: गहरा नीला और मलाईदार सफेद (Creamy White)

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज पद्मिनी एकादशी और बड़ा मंगल का महासंयोग है, जो मकर राशि के जातकों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है. आज निम्नलिखित उपाय अवश्य करें:

हनुमान जी की विशेष पूजा: बड़े मंगल के अवसर पर हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें लाल फूल और बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे मार्ग की सभी बाधाएं दूर होंगी.

जल और मटके का दान: पद्मिनी एकादशी के पुण्य लाभ के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या राहगीरों के लिए ठंडे जल, मिट्टी के घड़े (मटके) या खरबूजे का दान करें.

मंत्र जाप: भगवान विष्णु की आराधना करते हुए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और मानसिक शांति मिलेगी.

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope) - 26 मई 2026

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने, धैर्य बनाए रखने और अपनी प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने का रहेगा. चंद्रमा का आज पूर्ण रूप से कन्या राशि यानी आपके अष्टम भाव में गोचर हो रहा है, जो अचानक आने वाली मानसिक उलझनों और कार्यों में अप्रत्याशित रुकावटों का संकेत देता है. इसके साथ ही, नौतपा का दूसरा दिन और भीषण लू के थपेड़े आपके स्वभाव में थोड़ी चिड़चिड़ाहट और शारीरिक थकावट बढ़ा सकते हैं. रोहिणी नक्षत्र का सूर्य आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने और शांत रहने की सलाह देता है.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज अधिक ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि है, जिसे पद्मिनी एकादशी कहा जाता है. इसके साथ ही हस्त नक्षत्र और सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा. आज जेठ महीने का 'बड़ा मंगल' भी है. एकादशी और बड़े मंगल का यह पावन आध्यात्मिक संयोग आपके जीवन में आ रही मानसिक और शारीरिक बाधाओं से लड़ने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करेगा.

अष्टम भाव का चंद्रमा आज आपको गहरे चिंतन और शोध (research) की प्रवृत्तियों की ओर ले जाएगा. आज आपको हवाई दावों या जल्दबाजी के निर्णयों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए. किसी भी नए और बड़े काम की शुरुआत आज के दिन टाल देना ही समझदारी होगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

दफ्तर, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, गुप्त सेवाओं, कानून और मैनेजमेंट से जुड़े कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. पांचवें भाव में बैठे गुरु-शुक्र की कृपा से आपकी बौद्धिक क्षमता मजबूत रहेगी, लेकिन अष्टम चंद्रमा के कारण कार्यक्षेत्र में कुछ पेंडिंग काम या अचानक आई तकनीकी खराबी आपकी व्यस्तता बढ़ा सकती है. सीनियर अधिकारियों या सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय अपनी टोन को बेहद विनम्र रखें, क्योंकि तीसरे भाव का मंगल आपकी जुबान को थोड़ा तीखा बना सकता है.

व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा. यदि आपका काम पैतृक संपत्ति, बीमा, टैक्स या गुप्त विद्याओं से जुड़ा है, तो आज कोई दूरगामी लाभ देने वाला विचार आ सकता है. हालांकि, फील्ड वर्क या खुदरा बाजार से जुड़े लोगों को नौतपा की भीषण गर्मी के कारण दोपहर के समय ग्राहकों की कमी और काम में मंदी का सामना करना पड़ सकता है. आज किसी भी नए व्यापारिक सौदे या बड़े निवेश पर हस्ताक्षर करने से पूरी तरह बचें.

राहुकाल: दोपहर 03:44 PM से 05:27 PM तक रहेगा. इस दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा आर्थिक लेनदेन या नया अनुबंध करने से बचें.

अभिजित मुहूर्त: दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक रहेगा, जो नियमित कार्यों के निपटारे और जरूरी बैठकों के लिए सबसे उपयुक्त है.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत फूंक-फूंक कर कदम रखने का है. अष्टम भाव का चंद्रमा और दूसरे भाव में बैठे शनि देव यह संकेत दे रहे हैं कि आज अचानक कोई अप्रत्याशित या गुप्त खर्च आपके सामने आ सकता है.

भीषण गर्मी और लू के इस मौसम में स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य (मेडिकल बिल) या घर की पुरानी गाड़ियों/कूलिंग अप्लायंसेज की अचानक मरम्मत पर धन खर्च हो सकता है. शेयर बाजार या किसी भी प्रकार के रिस्की शॉर्ट-टर्म इन्वेस्टमेंट से आज पूरी तरह दूरी बनाकर रखें, अन्यथा नुकसान की आशंका है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के मामले में आज सात्विकता, समझदारी और आपसी संवाद बनाए रखना जरूरी होगा. पद्मिनी एकादशी और बड़े मंगल के प्रभाव से घर में व्रत, पूजा-पाठ या किसी धार्मिक कार्य की योजना बन सकती है. हालांकि, अष्टम चंद्रमा के कारण जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात या गलतफहमी को लेकर मानसिक तनाव होने की आशंका है. झुलसती गर्मी में बहस को बढ़ाने के बजाय शांत रहकर बात को संभालना बेहतर होगा.

प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. पार्टनर की किसी बात को दिल से लगाने के बजाय उनकी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें. अविवाहित लोगों के लिए आज ससुराल पक्ष या किसी सुदूर संपर्क से विवाह की चर्चा अचानक शुरू होने के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई राय न बनाएं.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के दूसरे दिन की भयंकर तपिश और लू के कारण कुंभ राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति 'हाई अलर्ट' पर रहना होगा. अष्टम भाव का चंद्रमा मानसिक थकान (mental exhaustion), अनिद्रा, पेट में गैस और एसिडिटी की समस्या दे सकता है. वहीं चौथे भाव का सूर्य-बुध ब्लड प्रेशर के उतार-चढ़ाव या घबराहट की ओर इशारा कर रहा है.

तेज धूप और गर्म हवाओं के सीधे संपर्क में आने से पूरी तरह बचें. यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो सिर को ढककर और आंखों पर चश्मा लगाकर ही निकलें. शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए नींबू पानी, ओआरएस (ORS), नारियल पानी या पुदीने के शरबत का सेवन लगातार करते रहें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

Lucky Number: 4, 8

Lucky Color: गहरा नीला और हल्का आसमानी (सफेद के कॉम्बिनेशन के साथ)

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज पद्मिनी एकादशी और बड़ा मंगल का महासंयोग है, जो आपकी राशि के संकटों को टालने के लिए अत्यंत शुभ है. आज निम्नलिखित उपाय अवश्य करें:

हनुमान जी की आराधना: बड़े मंगल के अवसर पर हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें बूंदी का भोग लगाएं और बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार पाठ करें. इससे अष्टम चंद्रमा के दोष और मानसिक कष्ट दूर होंगे.

जल और अन्न का दान: पद्मिनी एकादशी के पुण्य लाभ के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या राहगीरों के लिए ठंडे जल, मिट्टी के घड़े (मटके) या खरबूजे का दान करें.

मंत्र जाप: भगवान विष्णु की आराधना करते हुए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, इससे आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा शांत होगी.

मीन राशिफल (Pisces Horoscope) - 26 मई 2026

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों में संतुलन बनाने, व्यावहारिक होकर फैसले लेने और अपनी जिम्मेदारियों को समझने का रहेगा. आपकी ही राशि में बैठे शनि देव आपको गंभीर और अनुशासित रहने की प्रेरणा दे रहे हैं. वहीं, चंद्रमा का आज पूर्ण रूप से कन्या राशि यानी आपके सप्तम (साझेदारी व वैवाहिक) भाव में गोचर हो रहा है, जो सार्वजनिक जीवन और संबंधों में आपकी सक्रियता बढ़ाएगा. हालांकि, नौतपा का दूसरा दिन और भीषण लू के थपेड़े आपके शारीरिक ऊर्जा स्तर को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे स्वभाव में थोड़ा सा आलस्य या थकान महसूस हो सकती है.

वैदिक पंचांग के अनुसार आज अधिक ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि है, जिसे पद्मिनी एकादशी कहा जाता है. इसके साथ ही हस्त नक्षत्र और सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा. आज जेठ महीने का 'बड़ा मंगल' भी है. एकादशी और बड़े मंगल का यह दुर्लभ आध्यात्मिक संयोग आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके आपको मानसिक रूप से बेहद मजबूत और शांत बनाएगा.

सप्तम भाव का चंद्रमा आज आपको हवाई कल्पनाओं से दूर रखकर पूरी तरह से व्यावहारिक धरातल पर लाएगा. आज आप अपने पार्टनर, बिजनेस एसोसिएट्स या करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर भविष्य की योजनाओं को अंतिम रूप देने में सफल रहेंगे.

करियर और व्यापार (Career & Business)

दफ्तर, जनसंपर्क (Public Dealing), मीडिया, मैनेजमेंट, कानून और कला के क्षेत्र से जुड़े मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी सक्रिय रहेगा. चौथे भाव में बैठे गुरु-शुक्र और सप्तम चंद्रमा मिलकर कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति को मजबूत करेंगे. सिद्धि योग के प्रभाव से यदि आप अपनी टीम या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोई नया आइडिया शेयर करते हैं, तो उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी.

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहतरीन नए अवसर लेकर आ सकता है. साझेदारी (partnership) में चल रहे कामों में बड़ा वित्तीय लाभ मिलने के योग हैं. यदि आपका काम इलेक्ट्रॉनिक्स, पेय पदार्थों, कोल्ड स्टोरेज या कंसल्टेंसी से जुड़ा है, तो नौतपा की भीषण गर्मी के बावजूद ग्राहकों की अच्छी मांग बनी रहेगी. हालांकि, दूसरे भाव का मंगल आपकी वाणी को आक्रामक बना सकता है, इसलिए ग्राहकों या पार्टनर्स के साथ बातचीत करते समय लहजा बेहद नरम रखें.

राहुकाल: दोपहर 03:44 PM से 05:27 PM तक रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी बड़े व्यापारिक सौदे पर हस्ताक्षर करने या नया निवेश करने से बचें.

अभिजित मुहूर्त: दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक रहेगा, जो महत्वपूर्ण कमर्शियल डील फाइनल करने और नई बैठकों के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन सकारात्मक रहने वाला है. दूसरे भाव में बैठे मंगल देव और तीसरे भाव का बुधादित्य योग आपकी वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद करेंगे. फंसा हुआ पैसा या किसी पुरानी डील से मिलने वाला मुनाफा आज आपके खाते में आ सकता है.

हालांकि, सुख-सुविधाओं की इच्छा बढ़ने और नौतपा की भयंकर गर्मी से राहत पाने के लिए आप घर के कूलिंग सिस्टम (AC/Cooler) को अपग्रेड करने, इनवर्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स की मरम्मत पर अच्छा-खासा पैसा खर्च कर सकते हैं. आवक अच्छी होने के कारण आपका बजट पूरी तरह नियंत्रण में रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के मामले में आज का दिन बेहद खूबसूरत और सात्विक रहेगा. सप्तम भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ आपके रिश्तों में मधुरता, समझदारी और आपसी सम्मान को बढ़ाएगा. यदि आपके बीच पिछले कुछ समय से कोई अनबन चल रही थी, तो आज पद्मिनी एकादशी के सात्विक प्रभाव से ठंडे दिमाग से की गई बातचीत सारी गलतफहमियों को दूर कर देगी. आपका पार्टनर आज आपको बेहतरीन भावनात्मक और व्यावहारिक सहयोग देगा.

प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए आज का दिन आपसी दूरियां मिटाने वाला रहेगा. काम की व्यस्तता के बावजूद आप एक-दूसरे के लिए समय निकाल लेंगे. अविवाहित लोगों के लिए आज सोशल मीडिया या किसी पारिवारिक संपर्क के माध्यम से विवाह के अच्छे और गंभीर प्रस्ताव आने के मजबूत योग बने हुए हैं.

स्वास्थ्य (Health)

नौतपा के दूसरे दिन की भयंकर तपिश और लू के कारण मीन राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सावधान रहना होगा. आपकी ही राशि में बैठे शनि देव आपको शारीरिक थकान या पैरों में दर्द की शिकायत दे सकते हैं. वहीं रोहिणी का सूर्य त्वचा में एलर्जी, डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी) या पेट में गर्मी (acidity) बढ़ा सकता है.

दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के सीधे संपर्क में आने से पूरी तरह बचें. यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो, तो सिर को ढककर और पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर ही निकलें. शरीर को अंदर से ठंडा रखने के लिए गन्ने का रस, नींबू पानी, पुदीने का शरबत या छाछ का सेवन लगातार करते रहें.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

Lucky Number: 1, 3

Lucky Color: पीला और हल्का गुलाबी (सफेद के कॉम्बिनेशन के साथ)

आज का उपाय (Today's Remedy)

आज पद्मिनी एकादशी और बड़ा मंगल का महासंयोग है, जो मीन राशि के जातकों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है. आज निम्नलिखित उपाय अवश्य करें:

हनुमान जी की विशेष पूजा: बड़े मंगल के अवसर पर हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे दूसरे भाव के मंगल की उग्रता और मार्ग की बाधाएं दूर होंगी.

जल और मटके का दान: पद्मिनी एकादशी के पुण्य लाभ के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या राहगीरों के लिए ठंडे जल, मिट्टी के घड़े (मटके) या खरबूजे का दान करें.

मंत्र जाप: भगवान विष्णु की आराधना करते हुए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे आपके भीतर की मानसिक अशांति दूर होगी और सुख-समृद्धि बढ़ेगी.

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