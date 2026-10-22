Aaj Ka Rashifal 22 October 2026: गुरुवार का दिन दो बड़े ज्योतिषीय योग लेकर आया है, पहला पापांकुशा एकादशी का पावन व्रत और दूसरा रात 11:39 तक रहने वाला वृद्धि योग. शतभिषा नक्षत्र और कुंभ के चंद्रमा के प्रभाव से चार प्रमुख राशियों के लिए करियर और नकद आमदनी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं.

जानिए राहुकाल का सटीक समय, भगवान श्रीहरि विष्णु के पूजन का सरल उपाय और मेष से मीन तक अपनी राशि का पूरा राशिफल-

मेष राशि: 22 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

व्यावसायिक संपर्कों का दायरा बढ़ाने, अटके भुगतानों को खाते में लाने और दीर्घकालिक वित्तीय योजनाओं को गति देने के लिए आज का दिन काफी असरदार रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से ग्यारहवें भाव यानी कुंभ राशि (लाभ, आय, बड़े भाई-बहन और नेटवर्क के स्थान) में संचरण करेगा. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल एकादशी (पापांकुशा एकादशी) तिथि दोपहर 02:50 (14:49:35) बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का आरंभ होगा. रात 08:50 (20:49:33) बजे तक राहु का शतभिषा नक्षत्र रहेगा और रात 11:39 (23:39:29) बजे तक वृद्धि योग का प्रभाव बना रहेगा. एकादशी तिथि, लाभ भाव में चंद्र गोचर और वृद्धि योग का यह तालमेल आपके पुराने श्रम का वाजिब प्रतिफल दिलाने और सामाजिक साख को मजबूत करने का काम करेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का चौथा दिन कारोबारी नेटवर्क को सक्रिय करने और नए ऑर्डर्स जुटाने का है. ग्यारहवें भाव में कुंभ का चंद्रमा थोक सौदों और तकनीकी डील्स में आपकी स्थिति को मजबूत रखेगा. दोपहर 02:50 तक एकादशी तिथि का असर रहने से पेंडिंग इनवॉइस क्लीयर कराने और सप्लायर्स के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने में आसानी होगी. आईटी, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंसल्टेंसी, डिजिटल मीडिया, लॉजिस्टिक्स और फार्मा सेक्टर से जुड़े कारोबारियों के लिए रात 08:50 तक शतभिषा नक्षत्र की सक्रियता बड़े अनुबंध पक्के कराने में मददगार साबित होगी. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में किसी बड़े प्रोजेक्ट की सफलता का श्रेय मिलेगा; टीम के साथी आपकी कार्यप्रणाली का समर्थन करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन पिछले निवेशों का मुनाफा समेटने और नियमित आमदनी में बढ़ोतरी कराने वाला रहेगा. किसी पुराने क्लाइंट, साझीदार या अटके हुए कमर्शियल बिल से रुका हुआ पैसा सीधे खाते में आने के पक्के योग हैं. सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 (11:42:50 से 12:28:06) बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें नए वित्तीय अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना, बैंक से जुड़े आवश्यक कागजात निपटाना या निवेश की योजना बनाना सबसे उत्तम रहेगा. दोपहर 01:30 से 02:55 (13:30:22 से 14:55:15) बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा; इस दौरान बिना कागजी जांच-पड़ताल के किसी को बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में किसी सट्टा बाजार में पूंजी लगाने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय आमदनी की गति बनी रहने से बजट संतुलित रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में वातावरण शांत, व्यवस्थित और आध्यात्मिक रूप से सकारात्मक बना रहेगा. पापांकुशा एकादशी के चलते परिवार में पूजा-पाठ और सात्विक माहौल रहेगा. बड़े भाई-बहनों या वरिष्ठ परिजनों का सहयोग किसी घरेलू मसले को सुलझाने में मार्गदर्शक का काम करेगा. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. प्रेम संबंधों में दिखावे और भावुकता से परे भविष्य की साझा प्राथमिकताओं पर सकारात्मक चर्चा होगी, जिससे रिश्ते में भरोसा गहराएगा. शाम को परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने से दिनभर की मानसिक थकान पूरी तरह हल्की हो जाएगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी मानसिकता काफी एनालिटिकल, फोकस्ड और रिजल्ट-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप कैंपस प्लेसमेंट, डेटा साइंस, कोडिंग टेस्ट, सिविल सर्विसेज या तकनीकी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, तो शतभिषा नक्षत्र आपकी रिसर्च और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता को पैना करेगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दोस्तों की गैर-जरूरी बातचीत से दूरी बनाकर अपने मुख्य विषयों पर पकड़ मजबूत करें. दिन ढलने के बाद स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले वातावरण में टहलना दिमाग को नई ताजगी देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन काफी स्फूर्तिवान रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार एक ही जगह बैठने या अधिक चलने के कारण शाम को पिंडलियों, एड़ियों या घुटनों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. काम के बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक लेकर हल्की स्ट्रेचिंग जरूर करें. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि शरीर में वात का असंतुलन न बढ़े. भोजन हल्का, सुपाच्य और ताजा रखें; बाहर की तली-भुनी चीजों से परहेज करें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता को बरकरार रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार का दिन है और पापांकुशा एकादशी का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद भगवान लक्ष्मीनारायण की पूजा करें और उन्हें पीले पुष्प व चने की दाल-गुड़ का भोग लगाएं. इसके बाद 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. केले के पौधे में जल अर्पित करना और गौमाता को भीगी हुई चने की दाल खिलाना आपके आय के स्रोतों को मजबूती देगा.

वृषभ राशि: 22 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

कार्यक्षेत्र में अपनी साख मजबूत करने, उच्चाधिकारियों का भरोसा जीतने और प्रबंधन से जुड़े बड़े फैसले लेने के लिहाज से आज का दिन काफी प्रभावशाली रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दसवें भाव यानी कुंभ राशि (कर्म, प्रतिष्ठा, अधिकार और आजीविका के स्थान) में संचरण करेगा. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल एकादशी (पापांकुशा एकादशी) तिथि दोपहर 02:50 (14:49:35) बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का आरंभ होगा. रात 08:50 (20:49:33) बजे तक राहु का शतभिषा नक्षत्र रहेगा और रात 11:39 (23:39:29) बजे तक वृद्धि योग का प्रभाव बना रहेगा. दसवें भाव में चंद्रमा का यह गोचर और वृद्धि योग आपकी रणनीतिक सोच को धार देगा, जिससे कार्यस्थल पर लंबित पड़ी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने में सीधी मदद मिलेगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का चौथा दिन पेशेवर दायरे का विस्तार करने और बाजार में अपने ब्रांड का दबदबा कायम करने का है. दशम भाव में कुंभ का चंद्रमा आपके नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता में स्पष्टता लाएगा. दोपहर 02:50 तक एकादशी तिथि का असर रहने से सरकारी विभागों से जुड़े कार्य, टेंडर प्रक्रिया और कॉरपोरेट क्लाइंट्स के साथ बातचीत को आगे बढ़ाना मुफीद रहेगा. मैन्युफैक्चरिंग, आईटी सर्विसेज, आर्किटेक्चर, रियल एस्टेट, भारी उद्योग और प्रशासनिक आपूर्ति से जुड़े कारोबारियों के लिए रात 08:50 तक शतभिषा नक्षत्र की सक्रियता तकनीकी समस्याओं को सुलझाने और बड़े अनुबंध हासिल करने में असरदार रहेगी. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में कोई अहम प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिल सकता है; वरिष्ठ अधिकारी आपकी निष्ठा और कार्यप्रणाली से पूरी तरह संतुष्ट रहेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन व्यावसायिक स्थिरता और नियमित कामकाज से ठोस लाभ दिलाने वाला साबित होगा. पिछले दिनों किए गए किसी बड़े सौदे या संस्थागत कार्य से रुका हुआ फंड खाते में आने के मजबूत योग हैं. सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 (11:42:50 से 12:28:06) बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें नए वित्तीय अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना, बैंकिंग लेन-देन निपटाना या व्यावसायिक निवेश की योजना बनाना सबसे उत्तम रहेगा. दोपहर 01:30 से 02:55 (13:30:22 से 14:55:15) बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा; इस दौरान बिना कागजी लिखा-पढ़ी के किसी को बड़ी रकम उधार देने या किसी नई वित्तीय स्कीम में जल्दबाजी में पूंजी फंसाने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय कार्यस्थल के अपग्रेडेशन और जरूरी व्यावसायिक खर्चों पर बजट संतुलित बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में माहौल अनुशासित, सात्विक और व्यवस्थित बना रहेगा. पापांकुशा एकादशी के पावन अवसर पर परिजनों के साथ धार्मिक चर्चा और पूजा-पाठ में समय बीतेगा. पिता जी या घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह आपके कामकाजी जीवन के किसी असमंजस को दूर करने में बेहद कारगर साबित होगी. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. प्रेम संबंधों में दिखावे या गैर-जरूरी भावुकता से बचकर एक-दूसरे के करियर का सम्मान करें; शाम को दोनों के बीच भविष्य के साझा लक्ष्यों पर गंभीर व सकारात्मक बातचीत होगी. परिजनों के साथ भोजन करते समय दफ्तर की उलझनों को बाहर ही छोड़ देना घर में शांति और सौहार्द बनाए रखेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी सोच पूरी तरह करियर-फोकस्ड, एंबिशियस और प्रैक्टिकल रहने वाली है. अगर आप स्टेट सर्विसेज, यूपीएससी, मैनेजमेंट असेसमेंट, टेक्निकल इंटरव्यू या किसी कॉरपोरेट रिक्रूटमेंट की तैयारी में जुटे हैं, तो शतभिषा नक्षत्र आपकी तार्किक समझ और रिसर्च कौशल को पैना करेगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दोस्तों की गैर-जरूरी चर्चाओं से दूरी बनाकर अपनी चेकलिस्ट निपटाने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुली हवा में टहलना मानसिक थकान को दूर कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार एक ही मुद्रा में बैठकर काम करने या भागदौड़ के चलते शाम को घुटनों, पिंडलियों या रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक लेकर हल्की स्ट्रेचिंग जरूर करें. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि शरीर में वात का असंतुलन न बने. गरिष्ठ, बहुत तला-भुना या बासी आहार लेने से बचें और सुपाच्य भोजन को प्राथमिकता दें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता और ऊर्जा को बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार का दिन है और पापांकुशा एकादशी का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु को पीले पुष्प, चंदन और तुलसी दल अर्पित करें. इसके बाद 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का शांत मन से जप करें. मंदिर में चने की दाल या बेसन के लड्डू का भोग लगाना और गौमाता को भीगी हुई चने की दाल खिलाना कार्यक्षेत्र की बाधाओं को दूर करेगा और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा.

मिथुन राशि: 22 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

दूरदराज के संपर्कों को सक्रिय करने, कानूनी या प्रशासनिक अड़चनों को सुलझाने और उच्च शिक्षा व रणनीतिक निर्णयों को गति देने के लिए आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से नवम भाव यानी कुंभ राशि (भाग्य, धर्म, लंबी दूरी की यात्रा और उच्च अध्ययन के स्थान) में संचरण करेगा. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल एकादशी (पापांकुशा एकादशी) तिथि दोपहर 02:50 (14:49:35) बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का आरंभ होगा. रात 08:50 (20:49:33) बजे तक राहु का शतभिषा नक्षत्र रहेगा और रात 11:39 (23:39:29) बजे तक वृद्धि योग का प्रभाव बना रहेगा. भाग्य स्थान में कुंभ के चंद्रमा और वृद्धि योग का यह तालमेल पिछले कुछ दिनों से चली आ रही मानसिक उलझनों को समाप्त करेगा और आपके प्रयासों को सकारात्मक मोड़ देगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का चौथा दिन बाहरी संपर्कों से लाभ उठाने और कारोबार की सीमाओं को विस्तार देने का है. नवम भाव में कुंभ का चंद्रमा विदेशी क्लाइंट्स, दूरस्थ वेंडर्स और ऑनलाइन नेटवर्किंग को रफ्तार देगा. दोपहर 02:50 तक एकादशी तिथि का असर रहने से नई डील्स के एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने, सप्लायर्स से नियम व शर्तें तय करने और लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट्स को री-स्टार्ट करने में आसानी होगी. मीडिया, पब्लिशिंग, लीगल कंसल्टेंसी, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, टूर-ट्रैवल, डिजिटल मार्केटिंग और उच्च शिक्षा से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए रात 08:50 तक शतभिषा नक्षत्र की सक्रियता नए व्यावसायिक रास्ते खोलेगी. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में किसी सीनियर मेंटॉर या उच्चाधिकारी का मजबूत मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे जटिल असाइनमेंट्स को पूरा करने की स्पष्ट रूपरेखा तैयार होगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन पिछले प्रयासों का वाजिब प्रतिफल दिलाने और आय के नए स्रोत तलाशने में मददगार साबित होगा. किसी दूर के क्लाइंट, पुराने निवेश या कंसल्टेंसी असाइनमेंट का रुका हुआ धन खाते में आने के मजबूत योग हैं. सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 (11:42:50 से 12:28:06) बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त प्रभावी रहेगा, जिसमें नए वित्तीय अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना, बैंकिंग लेन-देन निपटाना या निवेश संबंधी बातचीत को अंतिम रूप देना सबसे उत्तम रहेगा. दोपहर 01:30 से 02:55 (13:30:22 से 14:55:15) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा; इस दौरान शेयर बाजार में बिना सोचे-समझे जोखिम लेने या किसी के बहकावे में आकर अनजान ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में पूंजी लगाने से पूरी तरह बचें. शाम के समय ज्ञानवर्धक सामग्री और धार्मिक आयोजनों पर सामान्य व्यय रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में वातावरण शांत, सकारात्मक और आध्यात्मिक रूप से संतुलित बना रहेगा. पापांकुशा एकादशी के पावन अवसर पर परिजनों के साथ सत्संग या धार्मिक विषयों पर सार्थक चर्चा होगी. पिता जी या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर विचार-विमर्श करने से किसी पुराने पारिवारिक असमंजस का व्यावहारिक हल निकलेगा. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. प्रेम संबंधों में बौद्धिक तालमेल और एक-दूसरे के प्रति सम्मान गहरा होगा; शाम को साथी के साथ भविष्य के साझा लक्ष्यों पर बातचीत करने से रिश्ता और परिपक्व होगा. परिजनों के साथ भोजन करते समय सुकून का वातावरण दिनभर की मानसिक थकान को हल्का कर देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी सोच काफी ब्रॉड, प्रैक्टिकल और विजनरी रहने वाली है. अगर आप विदेश में उच्च शिक्षा, स्कॉलरशिप, सिविल सेवा, कैट, क्लैट, रिसर्च पेपर या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो शतभिषा नक्षत्र और नवम चंद्र का यह मेल अध्ययन में गहरी एकाग्रता और विश्लेषणात्मक स्पष्टता देगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और व्यर्थ की ऑनलाइन बहसों से दूर रहकर अपने मुख्य विषयों के रिवीजन पर जोर दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले वातावरण में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन काफी हल्का और ऊर्जावान महसूस होगा, लेकिन लगातार चलने या यात्रा के चलते शाम को जांघों, घुटनों या पिंडलियों के जोड़ों में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक लें और बॉडी को स्ट्रेच करें. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि शरीर में वात का असंतुलन न बढ़े. गरिष्ठ, बहुत तला-भुना या बासी आहार लेने से बचें और सुपाच्य भोजन को प्राथमिकता दें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता और ऊर्जा को बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार का दिन है और पापांकुशा एकादशी का पावन पर्व है. सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें. इसके बाद 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. केले के वृक्ष में जल चढ़ाना और किसी जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल का दान करना भाग्य वृद्धि करेगा और अटके कार्यों को गति देगा.

कर्क राशि: 22 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

वित्तीय बहीखातों की गहराई में उतरने, टैक्स व ऑडिट से जुड़े कागजात को व्यवस्थित करने और किसी भी तरह के जल्दबाजी भरे फैसले से बचने के लिहाज से आज का दिन काफी सावधानी की मांग कर रहा है. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से आठवें भाव यानी कुंभ राशि (आयु, गुप्त धन, आकस्मिक परिवर्तन और शोध के स्थान) में संचरण करेगा. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल एकादशी (पापांकुशा एकादशी) तिथि दोपहर 02:50 (14:49:35) बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का आरंभ होगा. रात 08:50 (20:49:33) बजे तक राहु का शतभिषा नक्षत्र रहेगा और रात 11:39 (23:39:29) बजे तक वृद्धि योग का प्रभाव बना रहेगा. आठवें भाव में चंद्रमा का यह गोचर यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि आज किसी नए वित्तीय जोखिम में हाथ डालने के बजाय पुरानी पेंडिंग जिम्मेदारियों को निपटाने पर ध्यान केंद्रित रखें.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का चौथा दिन कार्यस्थल की आंतरिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और कानूनी प्रक्रियाओं को जांचने का है. अष्टम भाव में कुंभ का चंद्रमा किसी भी प्रकार की शॉर्टकट रणनीति से बचने का इशारा करता है. दोपहर 02:50 तक एकादशी तिथि का असर रहने से सरकारी बकाए, जीएसटी, बीमा दावों और पुराने अनुबंधों के दस्तावेजों को दुरुस्त करने का काम प्राथमिकता से निपटा लें. रिसर्च, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, मेटल स्क्रैप, केमिकल और तकनीकी परीक्षण से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए रात 08:50 तक शतभिषा नक्षत्र की सक्रियता किसी उलझी हुई समस्या की तह तक पहुंचने में मददगार साबित होगी. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में सहकर्मियों की आपसी गॉसिप से पूरी तरह तटस्थ रहना होगा; अपने काम को तय मानकों के अनुसार पूरा करना ही समझदारी होगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन थोड़ा हाथ बांधकर चलने और अनियोजित खर्चों पर रोक लगाने का है. अचानक किसी पुराने बिल, मेंटेनेंस या पारिवारिक दायित्वों पर पूंजी व्यय हो सकती है. सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 (11:42:50 से 12:28:06) बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जिसमें आवश्यक बैंकिंग कागजात या लोन संबंधी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करना ठीक रहेगा. दोपहर 01:30 से 02:55 (13:30:22 से 14:55:15) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा; इस दौरान शेयर बाजार में बिना सोचे-समझे सट्टेबाजी करने, किसी अनजान ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में पूंजी लगाने या किसी को बड़ी रकम उधार देने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय अनिवार्य प्राथमिकताओं पर बजट संतुलित बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में वातावरण शांत और थोड़ा गंभीर बना रहेगा. पापांकुशा एकादशी का पावन अवसर होने से घर में धार्मिक और सात्विक वातावरण रहेगा. ससुराल पक्ष से संवाद करते समय शब्दों के चयन में सौम्यता बरतें ताकि कोई पुरानी बात फिर से उभरकर न आए. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत संजीदगी से संभालेगा और संबल देगा. प्रेम संबंधों में अपनी बात थोपने के बजाय साथी के नजरिए को भी पूरा महत्व दें; शाम को शांति से बातचीत करने से किसी भी तरह की गलतफहमी दूर होगी. रात को परिजनों के साथ बैठकर सामान्य विषयों पर संवाद करना मन के भारीपन को हल्का कर देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी सोच काफी विश्लेषणात्मक, डीप-थिंकिंग और रिसर्च-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप किसी जटिल कोडिंग एरर, टेक्निकल असाइनमेंट, डेटा एनालिसिस, फॉरेंसिक या प्रतियोगी परीक्षाओं के कठिन विषयों को समझने में लगे हैं, तो शतभिषा नक्षत्र आपकी समझ को पैना करेगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और व्यर्थ के विवादों से पूरी तरह कटकर अपनी कमजोरियों को दूर करने पर जोर दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले वातावरण में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से पेट के निचले हिस्से में गैस, भारीपन या अनिद्रा के चलते सिर में हल्का तनाव उभर सकता है. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें और दिनभर हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में वात और कफ का संतुलन न बिगड़े. गरिष्ठ, बहुत तला-भुना या बासी आहार लेने से पूरी तरह बचें और सादा, सुपाच्य भोजन लें. रात को मोबाइल स्क्रीन से दूरी बनाकर समय पर सोने की आदत आपकी मानसिक ताजगी को बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार का दिन है और पापांकुशा एकादशी का पावन योग है. सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें. इसके बाद 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. केले के वृक्ष के पास घी का दीपक प्रज्वलित करना और किसी जरूरतमंद को पीले फल या अनाज का दान करना अचानक आने वाले अवरोधों को शांत करेगा.

सिंह राशि: 22 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

साझेदारी के मामलों को नई दिशा देने, सार्वजनिक जीवन में अपनी साख मजबूत करने और व्यावसायिक समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से सातवें भाव यानी कुंभ राशि (दैनिक व्यवसाय, साझेदारी, जीवनसाथी और जनसंपर्क के स्थान) में संचरण करेगा. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल एकादशी (पापांकुशा एकादशी) तिथि दोपहर 02:50 (14:49:35) बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का आरंभ होगा. रात 08:50 (20:49:33) बजे तक राहु का शतभिषा नक्षत्र रहेगा और रात 11:39 (23:39:29) बजे तक वृद्धि योग का प्रभाव बना रहेगा. सप्तम भाव में चंद्रमा का यह गोचर और वृद्धि योग आमने-सामने की वार्ताओं में आपकी स्थिति को मजबूत करेगा और बाजार में आपकी उपस्थिति को विस्तार देगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का चौथा दिन रिटेल नेटवर्क को मजबूत करने, नए वेंडर्स के साथ अनुबंध पक्के करने और ग्राहकों का भरोसा जीतने का है. सातवें भाव में कुंभ का चंद्रमा जनसंपर्क और क्लाइंट डीलिंग में आपकी संवाद शैली को धार देगा. दोपहर 02:50 तक एकादशी तिथि का असर रहने से व्यावसायिक साझेदारी की शर्तें तय करने, त्योहारी स्टॉक के बाद नए ऑर्डर्स बुक करने और वितरण तंत्र को व्यवस्थित करने में तेजी आएगी. इवेंट मैनेजमेंट, लग्जरी गुड्स, फैशन, अपैरल, रेस्टोरेंट, कंसल्टेंसी, पीआर और डिजिटल मीडिया से जुड़े कारोबारियों के लिए रात 08:50 तक शतभिषा नक्षत्र की सक्रियता बड़े क्लाइंट्स से सौदे फाइनल करने में असरदार रहेगी. नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर सहकर्मियों और टीम का पूरा सहयोग मिलेगा; आपके नेतृत्व में चल रहे साझा प्रोजेक्ट की प्रगति देखकर उच्च प्रबंधन संतुष्ट रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन नियमित नकदी प्रवाह में वृद्धि और संयुक्त उपक्रमों से ठोस लाभ दिलाने वाला रहेगा. किसी पुराने क्लाइंट, साझेदारी के कारोबार या संस्थागत अनुबंध से रुका हुआ भुगतान सीधे खाते में आने के पक्के योग हैं. सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 (11:42:50 से 12:28:06) बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें नए व्यावसायिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना, बैंकिंग लेन-देन निपटाना या निवेश की योजना बनाना सबसे उत्तम रहेगा. दोपहर 01:30 से 02:55 (13:30:22 से 14:55:15) बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा; इस दौरान बिना ठोस कागजी गारंटी के किसी को बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में किसी सट्टा बाजार में पूंजी लगाने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय जनसंपर्क और जरूरी व्यावसायिक यात्राओं पर बजट संतुलित बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में वातावरण बेहद सौहार्दपूर्ण, गरिमामय और सात्विक बना रहेगा. पापांकुशा एकादशी के पावन अवसर पर घर में पूजा-पाठ और सात्विक दिनचर्या रहेगी. जीवनसाथी का रुख बहुत सुलझा हुआ और सहयोगात्मक रहेगा; वे घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने के साथ आपके पेशेवर निर्णयों में भी संबल बनेंगे. प्रेम संबंधों में परिपक्वता दिखेगी; शाम को साथी के साथ बैठकर किसी पुराने असमंजस को बातचीत से सुलझाने का सही अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ेगा. परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करने और संवाद साधने से दिनभर की व्यस्तता की मानसिक थकान पूरी तरह दूर हो जाएगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी सोच काफी प्रैक्टिकल, प्रजेंटेबल और लक्ष्य-उन्मुख रहने वाली है. अगर आप ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, क्लाइंट प्रेजेंटेशन, हैकथॉन या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, तो शतभिषा नक्षत्र आपकी तार्किक क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल को पैना करेगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दिखावे की दुनिया से दूरी बनाकर अपनी प्राथमिकताओं की लिस्ट पूरी करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले वातावरण में टहलना दिमाग को नई ऊर्जा देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन काफी स्फूर्तिदायक रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार बोलने, चलने और व्यावसायिक भागदौड़ के चलते शाम को कमर के निचले हिस्से या पैरों में हल्की थकान उभर सकती है. काम के बीच-बीच में थोड़ा विश्राम अवश्य लें. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि शरीर में वात और पित्त का संतुलन न बिगड़े. गरिष्ठ, बहुत तला-भुना या बासी आहार लेने से बचें और सुपाच्य ताजा भोजन लें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता को बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार का दिन है और पापांकुशा एकादशी का पावन पर्व है. सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु को पीले पुष्प, चंदन और तुलसी दल अर्पित करें. इसके बाद 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. केले के वृक्ष में जल अर्पित करना और किसी जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल का दान करना व्यावसायिक सौदों की बाधाओं को दूर करेगा और साख मजबूत करेगा.

कन्या राशि: 22 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

दफ्तर और कार्यक्षेत्र में अनुशासन स्थापित करने, कानूनी व प्रशासनिक प्रक्रियाओं को चुस्त करने और विरोधियों के दांव-पेचों को मात देने के लिहाज से आज का दिन काफी निर्णायक रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से छठे भाव यानी कुंभ राशि (रोग, ऋण, शत्रु और सेवा के स्थान) में संचरण करेगा. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल एकादशी (पापांकुशा एकादशी) तिथि दोपहर 02:50 (14:49:35) बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का आरंभ होगा. रात 08:50 (20:49:33) बजे तक राहु का शतभिषा नक्षत्र रहेगा और रात 11:39 (23:39:29) बजे तक वृद्धि योग का प्रभाव बना रहेगा. छठे भाव में चंद्रमा का यह गोचर और वृद्धि योग आपकी तार्किक क्षमता को मजबूती देगा, जिससे कार्यस्थल पर लंबित पड़ी जटिल फाइलों और विवादों का तेजी से निपटारा हो सकेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का चौथा दिन कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने और कर्मचारियों व वेंडर्स के साथ तालमेल कड़ा करने का है. छठे भाव में कुंभ का चंद्रमा बैक-एंड ऑपरेशंस और सप्लायर्स के साथ लेन-देन में आपकी पकड़ मजबूत रखेगा. दोपहर 02:50 तक एकादशी तिथि का प्रभाव रहने से टैक्स, जीएसटी, ऑडिट और पुराने लीगल एग्रीमेंट्स को दुरुस्त करने का काम प्राथमिकता से निपटा लें. फार्मास्युटिकल, मेडिकल इक्विपमेंट्स, लीगल कंसल्टेंसी, हार्डवेयर, सुरक्षा सेवाओं और बैक-एंड डेटा मैनेजमेंट से जुड़े कारोबारियों के लिए रात 08:50 तक शतभिषा नक्षत्र की सक्रियता जटिल समस्याओं के व्यावहारिक समाधान निकालने में मददगार साबित होगी. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में प्रबंधन की ओर से कोई संवेदनशील या ऑडिट से जुड़ा काम सौंपा जा सकता है; आपकी निष्ठा और बारीकियों पर पैनी नजर वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन रुके हुए भुगतानों की रिकवरी और पुराने कर्जों के बोझ को हल्का करने के लिए अनुकूल रहेगा. किसी पुराने क्लाइंट, बीमा दावे या संस्थागत कार्य से जुड़ा फंसा हुआ धन खाते में आने के पक्के संकेत हैं. सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 (11:42:50 से 12:28:06) बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें आवश्यक वित्तीय लिखा-पढ़ी, लोन से जुड़े दस्तावेज या बैंकिंग औपचारिकताएं पूरी करना सबसे सुरक्षित रहेगा. दोपहर 01:30 से 02:55 (13:30:22 से 14:55:15) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा; इस दौरान किसी भी अनजान ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में निवेश करने या बिना लिखा-पढ़ी के किसी को बड़ी रकम उधार देने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय कार्यस्थल के जरूरी खर्चों और स्वास्थ्य संबंधी अनिवार्यताओं पर बजट संतुलित बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में वातावरण अनुशासित, शांत और सात्विक बना रहेगा. पापांकुशा एकादशी का पावन अवसर होने से घर में पूजा-पाठ और भक्तिमय माहौल रहेगा. ननिहाल पक्ष या वरिष्ठ परिजनों से किसी जरूरी विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी आज आपकी व्यस्तताओं को बहुत सहजता से समझेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को आगे बढ़कर संभालेगा, जिससे आपको मानसिक संबल मिलेगा. प्रेम संबंधों में किसी भी पुरानी बात को लेकर व्यर्थ की बहस से बचें; शाम को शांत मन से साथी के साथ भविष्य की प्राथमिकताओं पर बात करने से रिश्ता और परिपक्व होगा. परिजनों के साथ भोजन करते समय दफ्तर की उलझनों की चर्चा न करें ताकि घर में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी मानसिकता पूरी तरह कॉम्पिटिटिव, फोकस्ड और परिणाम-उन्मुख रहने वाली है. अगर आप बैंकिंग, एसएससी, सिविल सेवा, नीट, कोडिंग असेसमेंट या किसी कॉरपोरेट रिक्रूटमेंट टेस्ट की तैयारी में जुटे हैं, तो शतभिषा नक्षत्र आपकी तार्किक समझ, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्मरण शक्ति को पैना करेगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दोस्तों की गैर-जरूरी बहसों से दूरी बनाकर अपने कमजोर विषयों के रिवीजन पर जोर दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले वातावरण में टहलना मानसिक थकान को दूर कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार काम की भागदौड़ और अनियमित खान-पान के चलते दोपहर बाद पेट के निचले हिस्से में गैस, एसिडिटी या पाचन की सुस्ती परेशान कर सकती है. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें और दिनभर हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में वात और कफ का संतुलन बना रहे. गरिष्ठ, बहुत तला-भुना या बासी आहार लेने से पूरी तरह बचें और सुपाच्य ताजा भोजन लें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता और स्फूर्ति को बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार का दिन है और पापांकुशा एकादशी का पावन पर्व है. सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु को पीले पुष्प, चंदन और तुलसी दल अर्पित करें. इसके बाद 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. गौमाता को भीगी हुई चने की दाल या हरा चारा खिलाना आपके रुके हुए कार्यों को गति देगा और कार्यक्षेत्र में विरोधियों के प्रभाव को निष्प्रभावी करेगा.

तुला राशि: 22 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

रणनीतिक सोच को धरातल पर उतारने, रचनात्मक परियोजनाओं को नई ऊंचाई देने और संतान पक्ष से जुड़े अहम मामलों को व्यवस्थित करने के लिए आज का दिन काफी प्रभावशाली परिणाम लेकर आया है. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से पांचवें भाव यानी कुंभ राशि (बुद्धि, विद्या, निर्णय क्षमता, रचनात्मकता और प्रेम के स्थान) में संचरण करेगा. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल एकादशी (पापांकुशा एकादशी) तिथि दोपहर 02:50 (14:49:35) बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का आरंभ होगा. रात 08:50 (20:49:33) बजे तक राहु का शतभिषा नक्षत्र रहेगा और रात 11:39 (23:39:29) बजे तक वृद्धि योग का प्रभाव बना रहेगा. पंचम भाव में चंद्रमा का यह गोचर और वृद्धि योग आपकी बौद्धिक स्पष्टता को पैना करेगा और कार्यक्षेत्र में नए समाधान प्रस्तुत करने में सीधे तौर पर मदद करेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का चौथा दिन नए प्रोजेक्ट्स के कॉन्सेप्ट डिजाइन करने, क्लाइंट्स को नए आइडियाज पिच करने और त्योहारी मांग के अनुरूप योजनाएं क्रियान्वित करने का है. पंचम भाव में कुंभ का चंद्रमा आपकी बौद्धिक क्षमता और प्रेजेंटेशन को धार देगा. दोपहर 02:50 तक एकादशी तिथि का असर रहने से नए व्यावसायिक अनुबंधों के ड्राफ्ट फाइनल करने, डिजिटल अभियानों को गति देने और पुराने ग्राहकों से फिर से संपर्क साधने में आसानी होगी. शिक्षा, कोचिंग, कंटेंट क्रिएशन, फैशन डिजाइनिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट प्लानिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़े कारोबारियों के लिए रात 08:50 तक शतभिषा नक्षत्र की मौजूदगी नए ऑर्डर्स पक्के करने में बेहद असरदार रहेगी. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में अपनी मौलिक सोच और सटीक समाधान के लिए सीनियर्स से सीधी तारीफ मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन पिछले बुद्धिपरक निवेशों का वाजिब फायदा दिलाने और नियमित आमदनी में बढ़ोतरी कराने वाला रहेगा. किसी पुराने प्रोजेक्ट, कंसल्टेंसी असाइनमेंट या क्रिएटिव वर्क से जुड़ा बकाया भुगतान खाते में आने के अच्छे संकेत हैं. सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 (11:42:50 से 12:28:06) बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें नए वित्तीय अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना, बैंकिंग लेन-देन निपटाना या सुरक्षित निवेश से जुड़े कागजात पूरे करना सबसे उत्तम रहेगा. दोपहर 01:30 से 02:55 (13:30:22 से 14:55:15) बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा; इस दौरान शेयर बाजार में बिना सोचे-समझे सट्टेबाजी करने या किसी अनजान ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कीम में पैसा फंसाने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय संतान की जरूरतों और जरूरी व्यक्तिगत सुख-साधनों पर बजट संतुलित बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में माहौल शांत, सकारात्मक और आध्यात्मिक रूप से सुखद बना रहेगा. पापांकुशा एकादशी के पावन अवसर पर परिजनों के साथ धार्मिक चर्चा और पूजा-पाठ में समय बीतेगा. संतान पक्ष से किसी परीक्षा या करियर के मोर्चे पर उत्साहजनक समाचार मिल सकता है, जिससे मन को गहरा संतोष मिलेगा. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. प्रेम संबंधों में बौद्धिक तालमेल और एक-दूसरे के प्रति सम्मान गहरा होगा; शाम को साथी के साथ खुलकर दिल की बात साझा करने से रिश्ते में भरोसा और परिपक्वता आएगी. परिजनों के साथ बैठकर भोजन करने से दिनभर की मानसिक थकान पूरी तरह हल्की हो जाएगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी सोच काफी इनोवेटिव, गोल-ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल रहने वाली है. अगर आप डिजाइनिंग पोर्टफोलियो, कोडिंग बूटकैंप, डेटा साइंस, सिविल सर्विसेज या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो शतभिषा नक्षत्र और पंचम चंद्र का यह संयोग आपकी एकाग्रता और रिसर्च क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दिखावे की दुनिया से दूरी बनाकर अपने मुख्य विषयों के रिवीजन पर जोर दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले वातावरण में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन काफी स्फूर्तिवान रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार बैठकर काम करने या अध्ययन में लगे रहने से शाम को गर्दन, कंधों या रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक लेकर स्ट्रेचिंग जरूर करें. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि पाचन और गला दोनों दुरुस्त रहें. गरिष्ठ, बहुत तला-भुना या बासी आहार लेने से बचें और सुपाच्य भोजन को प्राथमिकता दें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता और ऊर्जा को बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार का दिन है और पापांकुशा एकादशी का पावन पर्व है. सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु को पीले पुष्प, चंदन और तुलसी दल अर्पित करें. इसके बाद 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. केले के वृक्ष में जल चढ़ाना और किसी जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल का दान करना बौद्धिक स्पष्टता लाएगा और करियर से जुड़े असमंजस दूर करेगा.

वृश्चिक राशि: 22 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

घरेलू जिम्मेदारियों को सलीके से निपटाने, अचल संपत्ति से जुड़े मामलों को आगे बढ़ाने और कार्यस्थल की आंतरिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिहाज से आज का दिन काफी स्थिरता भरा रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से चौथे भाव यानी कुंभ राशि (सुख, माता, गृहस्थी, वाहन और भूमि के स्थान) में संचरण करेगा. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल एकादशी (पापांकुशा एकादशी) तिथि दोपहर 02:50 (14:49:35) बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का आरंभ होगा. रात 08:50 (20:49:33) बजे तक राहु का शतभिषा नक्षत्र रहेगा और रात 11:39 (23:39:29) बजे तक वृद्धि योग का प्रभाव बना रहेगा. चौथे भाव में चंद्रमा का यह गोचर और वृद्धि योग आपके आंतरिक आत्मविश्वास को बढ़ाएगा तथा घर-परिवार के लंबित मामलों को सुलझाने में मददगार साबित होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का चौथा दिन कार्यस्थल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और स्थानीय बाजार पर अपनी पकड़ पुख्ता करने का है. चौथे भाव में कुंभ का चंद्रमा व्यावसायिक अनुशासन और कार्यप्रणाली में स्थायित्व की मांग करता है. दोपहर 02:50 तक एकादशी तिथि का असर रहने से वाणिज्यिक अनुबंधों को अंतिम रूप देने, त्योहारी आपूर्ति की बहीखाता जांच पूरी करने और स्थानीय सप्लायर्स के साथ तालमेल बिठाने के लिए समय मुफीद रहेगा. रियल एस्टेट, निर्माण सामग्री, इंटीरियर डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल, कृषि उपकरण और घरेलू साजो-सामान से जुड़े कारोबारियों के लिए रात 08:50 तक शतभिषा नक्षत्र की सक्रियता तकनीकी सौदों को मुकाम तक पहुंचाने में असरदार रहेगी. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में आंतरिक समन्वय और बैक-एंड प्रक्रियाओं को संभालने में सफलता मिलेगी; अधिकारियों का भरोसा आप पर बना रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन संतुलित रहेगा, लेकिन घर-परिवार की सुख-सुविधाओं, वाहन के रख-रखाव या माता जी की जरूरतों पर पूंजी व्यय हो सकता है. पूर्व में किए गए संपत्ति या सुरक्षित योजनाओं के निवेश से वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी. सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 (11:42:50 से 12:28:06) बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें संपत्ति, वाहन या जरूरी बैंकिंग कार्य से जुड़े कागजी फैसले निपटाना सबसे उत्तम रहेगा. दोपहर 01:30 से 02:55 (13:30:22 से 14:55:15) बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा; इस समयावधि में किसी भी अनजान ऑनलाइन वित्तीय स्कीम में पूंजी लगाने या बिना लिखा-पढ़ी के किसी को बड़ी रकम उधार देने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय घरेलू अनिवार्यताओं पर बजट संतुलित बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में माहौल शांत, सात्विक और व्यवस्थित बना रहेगा. पापांकुशा एकादशी के पावन अवसर पर परिजनों के साथ धार्मिक चर्चा और पूजा-पाठ में समय बीतेगा. माता जी का सान्निध्य और उनका आशीर्वाद आपकी मानसिक चिंताओं को पूरी तरह दूर करेगा. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. प्रेम संबंधों में साथी को अपने पारिवारिक संदर्भों से अवगत कराएं; शाम को शांत मन से एक-दूसरे के साथ समय बिताने से भावनात्मक संवाद गहरा होगा और आपसी भरोसा बढ़ेगा. परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करने से दिनभर की मानसिक थकान पूरी तरह हल्की हो जाएगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी सोच काफी ग्राउंडेड, शांत और लक्ष्य-उन्मुख रहने वाली है. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और व्यर्थ के विवादों से दूर रहकर अपने पर्सनल स्पेस और स्टडी कॉर्नर को व्यवस्थित करने का मन करेगा. अगर आप आर्किटेक्चर, सिविल सर्विसेज, डिफेंस, कोडिंग या एकेडमिक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं, तो शतभिषा नक्षत्र आपकी एकाग्रता और रिसर्च क्षमता को पैना करेगा. शाम के समय अपने पेंडिंग असाइनमेंट्स को पूरा करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले वातावरण में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के प्रभाव से सीने में भारीपन, कफ या श्वसन तंत्र में हल्की संवेदनशीलता उभर सकती है. बहुत ठंडा पानी, आइसक्रीम या फ्रिज में रखा बासी गरिष्ठ भोजन लेने से पूरी तरह परहेज रखें. भोजन में अदरक-तुलसी का काढ़ा या गुनगुना पानी शामिल करें ताकि छाती और पेट दोनों ठीक रहें. रात को सुपाच्य और सादा आहार लें और समय पर सोने की आदत बनाएं ताकि अगले दिन की स्फूर्ति बरकरार रहे.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार का दिन है और पापांकुशा एकादशी का पावन पर्व है. सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु को पीले पुष्प, चंदन और तुलसी दल अर्पित करें. इसके बाद 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. केले के वृक्ष में जल चढ़ाना और गौमाता को भीगी हुई चने की दाल या गुड़ खिलाना मानसिक शांति देगा और घरेलू वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएगा.

धनु राशि: 22 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

व्यावसायिक संचार को गति देने, नए संपर्कों को सक्रिय करने और सहकर्मियों के साथ मिलकर पेंडिंग टारगेट्स को पूरा करने के लिहाज से आज का दिन काफी ऊर्जावान रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से तीसरे भाव यानी कुंभ राशि (पराक्रम, साहस, भाई-बहन और संचार के स्थान) में संचरण करेगा. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल एकादशी (पापांकुशा एकादशी) तिथि दोपहर 02:50 (14:49:35) बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का आरंभ होगा. रात 08:50 (20:49:33) बजे तक राहु का शतभिषा नक्षत्र रहेगा और रात 11:39 (23:39:29) बजे तक वृद्धि योग का प्रभाव बना रहेगा. तीसरे भाव में चंद्रमा का यह गोचर और वृद्धि योग आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा और फील्ड वर्क में त्वरित निर्णय लेने में मदद करेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का चौथा दिन व्यावसायिक वार्ताओं को आगे बढ़ाने, मार्केटिंग अभियानों को धार देने और त्वरित फैसलों से लाभ कमाने का रहेगा. तीसरे भाव में कुंभ का चंद्रमा आपकी संवाद शैली और प्रेजेंटेशन को प्रभावी बनाएगा. दोपहर 02:50 तक एकादशी तिथि का असर रहने से नए क्लाइंट्स के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने, सप्लायर्स से नियम तय करने और डिजिटल प्रचार को गति देने के लिए समय मुफीद रहेगा. मीडिया, आईटी, पब्लिशिंग, डिजिटल मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, टेलीकॉम और टूर-ट्रैवल से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए रात 08:50 तक शतभिषा नक्षत्र की सक्रियता नए क्लाइंट्स जोड़ने में बेहद असरदार रहेगी. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में सहकर्मियों और टीम का पूरा साथ मिलेगा; मीटिंग्स के दौरान आपके सुझावों को वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन नियमित आय में वृद्धि और व्यावसायिक प्रयासों से संतोषजनक लाभ दिलाने वाला साबित होगा. किसी छोटी व्यावसायिक यात्रा, कमीशन आधारित कार्य या पुराने संपर्कों के माध्यम से रुका हुआ धन खाते में आने के अच्छे संकेत हैं. सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 (11:42:50 से 12:28:06) बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें नए वित्तीय अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना, बैंकिंग लेन-देन निपटाना या निवेश की योजना बनाना सबसे उत्तम रहेगा. दोपहर 01:30 से 02:55 (13:30:22 से 14:55:15) बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा; इस दौरान बिना जांच-पड़ताल के किसी को बड़ी रकम उधार देने या किसी नई वित्तीय स्कीम में जल्दबाजी में पूंजी फंसाने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय संचार के साधनों और जरूरी प्राथमिकताओं पर बजट संतुलित बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में वातावरण शांत, उत्साहपूर्ण और सात्विक रहेगा. पापांकुशा एकादशी का पावन अवसर होने से घर में पूजा-पाठ और भक्तिमय माहौल बना रहेगा. छोटे भाई-बहनों या कजिन के साथ तालमेल बहुत बेहतर रहेगा और वे आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य में मददगार साबित होंगे. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ हल्की-फुल्की और अर्थपूर्ण बातचीत रिश्ते को ताजगी देगी; शाम को साथ बैठकर भविष्य की साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा करने से आपसी समझ बढ़ेगी. परिजनों के साथ भोजन करते समय सुकून का वातावरण दिनभर की मानसिक थकान को हल्का कर देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी मानसिकता काफी प्रोएक्टिव, एनर्जेटिक और एक्शन-ओरिएंटेड रहने वाली है. अगर आप कंटेंट राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, सिविल सर्विसेज, कोडिंग, डिफेंस या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो शतभिषा नक्षत्र आपकी एकाग्रता और त्वरित सीखने की क्षमता को धार देगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और व्यर्थ की गॉसिप से दूरी बनाकर अपने मुख्य विषयों के रिवीजन पर जोर दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले वातावरण में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन काफी स्फूर्तिवान रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार फोन कॉल्स, ड्राइविंग और भागदौड़ के चलते शाम को कंधों, गर्दन या कलाई के जोड़ों में हल्का खिंचाव आ सकता है. काम के बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक लेकर हल्की स्ट्रेचिंग जरूर करें. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि गला और श्वसन तंत्र स्वस्थ रहे. गरिष्ठ, बहुत तला-भुना या बासी आहार लेने से बचें और सुपाच्य भोजन को प्राथमिकता दें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता और ऊर्जा को बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार का दिन है और पापांकुशा एकादशी का पावन पर्व है. सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु को पीले पुष्प, चंदन और तुलसी दल अर्पित करें. इसके बाद 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. केले के वृक्ष में जल अर्पित करना और किसी जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल का दान करना पराक्रम में वृद्धि करेगा और अटके कार्यों को गति देगा.

मकर राशि: 22 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

आर्थिक संचय को सुदृढ़ करने, व्यावसायिक बहीखातों को व्यवस्थित करने और पारिवारिक संवाद में प्रभावशीलता बढ़ाने के लिहाज से आज का दिन काफी ठोस परिणाम देने वाला रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दूसरे भाव यानी कुंभ राशि (धन, वाणी और कुटुंब के स्थान) में संचरण करेगा. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल एकादशी (पापांकुशा एकादशी) तिथि दोपहर 02:50 (14:49:35) बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का आरंभ होगा. रात 08:50 (20:49:33) बजे तक राहु का शतभिषा नक्षत्र रहेगा और रात 11:39 (23:39:29) बजे तक वृद्धि योग का प्रभाव बना रहेगा. दूसरे भाव में चंद्रमा का यह गोचर और वृद्धि योग वित्तीय अनुशासन को मजबूत करेगा और आपके व्यावहारिक निर्णयों को लाभ में बदलेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का चौथा दिन वित्तीय व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और सप्लायर्स के साथ लेन-देन की शर्तें तय करने का है. दूसरे भाव में कुंभ का चंद्रमा नकद प्रवाह को संतुलित करने और ग्राहकों से नपी-तुली बातचीत करने में मददगार रहेगा. दोपहर 02:50 तक एकादशी तिथि का असर रहने से अटके हुए सौदों के कागजात पूरे करने और त्योहारी स्टॉक के भुगतान की रिकवरी में तेजी आएगी. ज्वेलरी, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, अनाज, ग्रोसरी, धातु, हार्डवेयर और पारिवारिक कारोबार से जुड़े व्यापारियों के लिए रात 08:50 तक शतभिषा नक्षत्र की सक्रियता नए लाभदायक ऑर्डर्स पर मुहर लगाने में बेहद मददगार रहेगी. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में बजट, ऑडिट या वित्तीय समीक्षा से जुड़े दायित्व सौंपे जा सकते हैं; आपकी तथ्यात्मक बातचीत से उच्चाधिकारी संतुष्ट रहेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन संचय बढ़ाने और पूर्व में किए गए श्रम का ठोस लाभ हाथ में लेने का रहेगा. किसी पुराने क्लाइंट, पैतृक संपत्ति या सुरक्षित योजनाओं से रुका हुआ धन सीधे खाते में आने के पक्के संकेत हैं. सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 (11:42:50 से 12:28:06) बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें कोई भी नया वित्तीय फैसला, बैंक डिपॉजिट या निवेश से जुड़े दस्तावेज पूरे करना सबसे उत्तम रहेगा. दोपहर 01:30 से 02:55 (13:30:22 से 14:55:15) बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा; इस दौरान जल्दबाजी में किसी ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कीम में पूंजी लगाने या बिना लिखा-पढ़ी के किसी को बड़ा नकद कर्ज देने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय पारिवारिक जरूरतों और घरेलू अनिवार्यताओं पर बजट संतुलित बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में वातावरण शांत, व्यवस्थित और सात्विक बना रहेगा. पापांकुशा एकादशी के पावन अवसर पर परिजनों के साथ धार्मिक चर्चा और पूजा-पाठ में समय बीतेगा. कुटुंब के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर विचार-विमर्श करने से किसी पुराने घरेलू मसले का व्यावहारिक हल निकलेगा. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. प्रेम संबंधों में दिखावे की जगह सादगी और भविष्य की साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी; शाम को शांति से संवाद करने से आपसी भरोसा और परिपक्वता बढ़ेगी. परिजनों के साथ भोजन करते समय सुकून का वातावरण दिनभर की मानसिक थकान को हल्का कर देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी मानसिकता काफी व्यावहारिक, कैलकुलेटिव और लक्ष्य-उन्मुख रहने वाली है. अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बैंकिंग, एमबीए एंट्रेंस, कोडिंग या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो शतभिषा नक्षत्र आपकी स्मरण शक्ति और डेटा एनालिसिस क्षमता को पैना करेगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दिखावे की दुनिया से दूरी बनाकर अपनी चेकलिस्ट निपटाने पर जोर दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले वातावरण में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन सामान्य और स्थिर रहेगा, लेकिन लगातार बोलने या खान-पान में लापरवाही के कारण शाम को गले में भारीपन, दांतों या मसूड़ों में हल्की संवेदनशीलता उभर सकती है. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि मुख और पाचन तंत्र दोनों स्वस्थ रहें. गरिष्ठ, बहुत तला-भुना या बासी आहार लेने से बचें और सुपाच्य ताजा भोजन लें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता और ऊर्जा को बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार का दिन है और पापांकुशा एकादशी का पावन पर्व है. सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु को पीले पुष्प, चंदन और तुलसी दल अर्पित करें. इसके बाद 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. केले के वृक्ष में जल चढ़ाना और किसी जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल का दान करना आर्थिक स्थिरता लाएगा और वाणी में सौम्यता बढ़ाएगा.

कुंभ राशि: 22 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

व्यक्तित्व में निखार लाने, स्वतंत्र रूप से बड़े निर्णय लेने और अपने नेतृत्व कौशल से कार्यक्षेत्र को प्रभावित करने के लिहाज से आज का दिन काफी ऊर्जावान रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि यानी आपके पहले भाव (लग्न स्थान) में संचरण करेगा. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल एकादशी (पापांकुशा एकादशी) तिथि दोपहर 02:50 (14:49:35) बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का आरंभ होगा. रात 08:50 (20:49:33) बजे तक राहु का शतभिषा नक्षत्र रहेगा और रात 11:39 (23:39:29) बजे तक वृद्धि योग का प्रभाव बना रहेगा. लग्न भाव में चंद्रमा का यह गोचर, आपके अपने नक्षत्र शतभिषा की मौजूदगी और वृद्धि योग आपकी मानसिक एकाग्रता को शिखर पर ले जाएंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीतियों को सीधी सफलता मिलेगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का चौथा दिन अपनी पेशेवर छवि को चमकाने और आगे बढ़कर नई जिम्मेदारियां संभालने का है. लग्न में चंद्रमा की स्थिति आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगी. दोपहर 02:50 तक एकादशी तिथि का असर रहने से अटके हुए प्रस्तावों को अंतिम रूप देने, नई साझेदारियों के अनुबंध तय करने और व्यावसायिक पहलों को रफ्तार देने में आसानी होगी. आईटी, रिसर्च, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन, कंसल्टेंसी और सोशल मीडिया से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए रात 08:50 तक शतभिषा नक्षत्र की सक्रियता जटिल प्रोजेक्ट्स को सुलझाने और नए क्लाइंट्स जोड़ने में बेहद कारगर रहेगी. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में सहकर्मियों का नेतृत्व करने का दायित्व मिल सकता है; आपके नवोन्मेषी विचारों और कार्यशैली की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहना की जाएगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन स्थिरता और अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं के दम पर सीधा लाभ अर्जित करने का आधार देगा. किसी पुराने प्रोजेक्ट, कंसल्टेंसी कार्य या फ्रीलांस असाइनमेंट से अटका हुआ भुगतान सीधे खाते में आने के पक्के संकेत हैं. सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 (11:42:50 से 12:28:06) बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें नया वित्तीय समझौता करना, बैंकिंग कागजात निपटाना या निवेश के फैसले लेना सबसे उत्तम रहेगा. दोपहर 01:30 से 02:55 (13:30:22 से 14:55:15) बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा; इस दौरान किसी भी अनजान ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में पूंजी लगाने या बिना सोचे-समझे किसी को बड़ी रकम उधार देने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं और जरूरी प्राथमिकताओं पर बजट संतुलित बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में वातावरण शांत, व्यवस्थित और गरिमामय बना रहेगा. पापांकुशा एकादशी का पावन पर्व होने से घर में धार्मिक अनुष्ठान और सात्विक वातावरण रहेगा. परिवार के सभी सदस्य आपकी सलाह और उपस्थिति को सम्मान देंगे, जिससे आपसी सामंजस्य और गहरा होगा. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. प्रेम संबंधों में दिखावे की जगह आपसी समझ और भावनात्मक स्पष्टता बनी रहेगी; शाम को साथी के साथ बैठकर भविष्य की साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा करने से रिश्ता और परिपक्व होगा. परिजनों के साथ भोजन करते समय सुकून का वातावरण दिनभर की मानसिक थकान को हल्का कर देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी मानसिकता काफी इंडिपेंडेंट, फोकस्ड और लक्ष्य-उन्मुख रहने वाली है. अगर आप कैंपस रिक्रूटमेंट, सिविल सर्विसेज, तकनीकी परीक्षाओं, कोडिंग असेसमेंट या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो लग्न चंद्र और शतभिषा नक्षत्र का यह संयोग आपकी तार्किक सोच और एकाग्रता को कई गुना बढ़ा देगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और व्यर्थ की गॉसिप से दूरी बनाकर अपनी चेकलिस्ट निपटाने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले वातावरण में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को काफी ऊर्जावान और चुस्त महसूस करेंगे, लेकिन दिनभर लगातार काम की व्यस्तता और भागदौड़ के चलते शाम को सिर में हल्का भारीपन या पिंडलियों में खिंचाव आ सकता है. काम के बीच-बीच में थोड़ा विश्राम अवश्य लें और बॉडी को स्ट्रेच करें. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि शरीर में वात का असंतुलन न बने. गरिष्ठ, बहुत तला-भुना या बासी आहार लेने से बचें और सुपाच्य ताजा भोजन लें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता और ऊर्जा को बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार का दिन है और पापांकुशा एकादशी का पावन पर्व है. सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु को पीले पुष्प, चंदन और तुलसी दल अर्पित करें. इसके बाद 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. केले के वृक्ष में जल चढ़ाना और किसी जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल का दान करना आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा और अटके कार्यों को गति देगा.

मीन राशि: 22 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

बजट की सीमाओं को लांघने से बचने, दूरदराज के संपर्कों को व्यवस्थित करने और एकांत में बैठकर आगामी रणनीतियों की समीक्षा करने के लिहाज से आज का दिन काफी सतर्कता की मांग कर रहा है. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से बारहवें भाव यानी कुंभ राशि (व्यय, विदेश, एकांत और मुक्ति के स्थान) में संचरण करेगा. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल एकादशी (पापांकुशा एकादशी) तिथि दोपहर 02:50 (14:49:35) बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का आरंभ होगा. रात 08:50 (20:49:33) बजे तक राहु का शतभिषा नक्षत्र रहेगा और रात 11:39 (23:39:29) बजे तक वृद्धि योग का प्रभाव बना रहेगा. बारहवें भाव में चंद्रमा का यह गोचर यह साफ संकेत दे रहा है कि आज जल्दबाजी में कोई नया वित्तीय जोखिम न लें और अपनी प्राथमिकताओं को सीमित दायरे में रखें.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सप्ताह का चौथा दिन बहीखातों की जांच-पड़ताल करने, टैक्स व कानूनी औपचारिकताओं को निपटाने और विदेशी संपर्कों से तालमेल साधने का है. बारहवें भाव में कुंभ का चंद्रमा दूर के संपर्कों और ऑनलाइन ऑपरेशंस को व्यवस्थित करने के लिए मुफीद है. दोपहर 02:50 तक एकादशी तिथि का असर रहने से विदेशी सौदों के कागजात पूरे करने, सप्लायर्स से पेंडिंग स्टॉक क्लीयर कराने और टैक्स ऑडिट से जुड़े मामलों को सुलझाने में तेजी आएगी. एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, ई-कॉमर्स, फार्मास्युटिकल, मेडिकल इक्विपमेंट्स, लॉजिस्टिक्स, ऑनलाइन सर्विसेज और पैकेजिंग से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए रात 08:50 तक शतभिषा नक्षत्र की सक्रियता दूर के संपर्कों से लाभ के रास्ते खोलेगी. नौकरीपेशा जातकों को दफ्तर में रिसर्च, बैक-एंड या ऑडिट से जुड़े काम सौंपे जा सकते हैं; आंतरिक गॉसिप से पूरी तरह दूरी बनाकर अपने काम पर ध्यान देना ही सुरक्षित रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दिन थोड़ा हाथ समेटकर चलने और बजट को नियंत्रित रखने की सलाह दे रहा है. अचानक किसी पुराने पेंडिंग बिल, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों, यात्रा या परिजनों की आवश्यकताओं पर पूंजी व्यय हो सकती है. सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 (11:42:50 से 12:28:06) बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जिसमें कोई जरूरी वित्तीय लिखा-पढ़ी या बैंकिंग दस्तावेज पूरे करना ठीक रहेगा. दोपहर 01:30 से 02:55 (13:30:22 से 14:55:15) बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा; इस दौरान शेयर बाजार में बिना सोचे-समझे निवेश करने या किसी अनजान ऑनलाइन स्कीम में पैसा फंसाने से पूरी तरह परहेज रखें. किसी को भी बड़ी रकम उधारी पर देने से बचें. शाम के समय अनिवार्य जरूरतों पर बजट संतुलित बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में वातावरण शांत, गंभीर और आध्यात्मिक बना रहेगा. पापांकुशा एकादशी का पावन अवसर होने से घर में पूजा-पाठ और सात्विक माहौल रहेगा. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सान्निध्य और उनका आशीर्वाद आपकी मानसिक उलझनों को कम करेगा. जीवनसाथी आज आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए घरेलू व्यवस्थाओं को बहुत सलीके से संभालेगा और संबल देगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ खुलकर दिल की बात साझा करें और किसी भी पुरानी बात को लेकर संशय न पालें; शाम को शांति से संवाद करने से आपसी समझ बढ़ेगी. परिजनों के साथ भोजन करते समय सुकून का वातावरण दिनभर की मानसिक थकान को हल्का कर देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आपकी मानसिकता काफी इंट्रोस्पेक्टिव, डीप-थिंकिंग और विजनरी रहने वाली है. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दूसरों की वर्चुअल लाइफस्टाइल से दूरी बनाकर अपने पर्सनल ग्रोथ और कमजोर विषयों पर काम करने का मन करेगा. अगर आप विदेश में उच्च शिक्षा, डेटा एनालिसिस, कोडिंग, सिविल सर्विसेज या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो शतभिषा नक्षत्र आपकी एकाग्रता को गहरा करेगा. शाम के समय अपने पेंडिंग असाइनमेंट्स को पूरा करने पर ध्यान दें. देर शाम स्क्रीन पूरी तरह बंद करके कुछ देर खुले वातावरण में टहलना आपके दिमाग को रीसेट और रीचार्ज कर देगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन पर्याप्त नींद न मिलने या स्क्रीन पर लगातार नजरें गड़ाए रखने से आंखों में सूखापन, सिरदर्द या पैरों के तलवों में हल्की थकावट रह सकती है. बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाव रखें और गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि शरीर में वात का असंतुलन न बने. गरिष्ठ, बहुत तला-भुना या बासी आहार लेने से बचें और सुपाच्य ताजा भोजन को प्राथमिकता दें. रात को समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता और ऊर्जा को बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

गुरुवार का दिन है और पापांकुशा एकादशी का पावन पर्व है. सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु को पीले पुष्प, चंदन और तुलसी दल अर्पित करें. इसके बाद 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. केले के वृक्ष में जल चढ़ाना और किसी जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल का दान करना मानसिक शांति देगा और अनपेक्षित खर्चों पर अंकुश लगाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.