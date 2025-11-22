Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 2 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

आज मन में असहज हलचल बनी रहेगी, जैसे कुछ कहने को है, पर कह नहीं पा रहे. दफ़्तर में कोई आपके निर्णय या क्षमता पर सवाल उठा सकता है. यह चोट सीधी दिल तक लगेगी. किसी बातचीत में आपका धैर्य टूट सकता है, पर यही क्षण आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है. रिश्तों में पुरानी बात दोबारा उठ सकती है. जिसे आप खत्म समझ चुके थे, वह फिर एक बार भीतर दर्द जगाती है. छात्रों के लिए कठिन विषयों में गहरी समझ बनेगी, लेकिन बेचैनी बनी रहेगी. स्वास्थ्य में सिर भारी पन, आंखों का तनाव और थकान. धन में देरी, पर नुकसान नहीं.

Career (कार्य): आपकी हर बात किसी की नज़र में है, दबाव रहेगा.

Love (प्रेम): आप सच बोलेंगे, सामने वाला कठोर समझेगा.

Education (शिक्षा): कठिन विषयों में breakthrough.

Health (स्वास्थ्य): BP, सिरदर्द, थकान.

Finance (धन): भुगतान देर से मिलेगा.

उपाय: हनुमान जी को लाल फूल व गुड़-चना अर्पित करें.

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 9

आज का सफलता मंत्र (गीता): स्थितप्रज्ञो भव. यानी परिस्थिति चाहे जैसी हो, मन स्थिर रहना ही असली जीत है.

वृषभ (Taurus)

आज आपके भीतर बहुत कुछ चल रहा है, पर शब्द नहीं निकल रहे. यही अंदर-ही-अंदर भारीपन पैदा करेगा. दफ़्तर में कोई व्यक्ति आपकी शांत स्वभाव को कमज़ोरी समझकर आपको परखने की कोशिश करेगा. रिश्तों में दिल भरा हुआ रहेगा, आप महसूस अधिक करेंगे, बोलेंगे कम. यही गलतफ़हमी बनाएगा. छात्रों के लिए लिखने, नोट्स सुधारने और दोहराव (Revision) में उत्तम दिन. स्वास्थ्य में पीठ, गर्दन व कंधों में खिंचाव. धन में अचानक छोटा व्यय (खर्च) चिढ़ा सकता है.

Career (कार्य): कोई आपकी चुप्पी का फ़ायदा उठाना चाहेगा, सतर्क रहें.

Love (प्रेम): भावनाएं गहरी, पर शब्द कम, दूरी बन सकती है.

Education (शिक्षा): लिखने व भाषा वाले विषयों में प्रगति.

Health (स्वास्थ्य): stiffness, भारीपन.

Finance (धन): छोटा अनपेक्षित ख़र्च.

उपाय: शिवलिंग पर कच्चे दूध के साथ शीतल जल चढ़ाएं.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 4

आज का सफलता मंत्र (गीता): योगः कर्मसु कौशलम्. .यानी शांत मन से किया गया काम ही सर्वोत्तम फल देता है.

मिथुन (Gemini)

आज आपके शब्द आपकी सबसे बड़ी परीक्षा बनेंगे. आप स्पष्ट बोलेंगे, पर सामने वाला उसे अपने अनुसार मोड़ लेगा. दफ़्तर में किसी लिखित दस्तावेज़, रिपोर्ट या संदेश की छोटी भूल बड़ा तनाव खड़ा कर सकती है. रिश्तों में आपका तर्क किसी को भावनात्मक चोट पहुंचा सकता है. आज softness ज़रूरी है. छात्रों के लिए छोटे अध्ययन सत्र (छोटी-छोटी पढ़ाई की अवधि) लाभदायक. स्वास्थ्य में बेचैनी, दिमाग़ी थकान व नींद की कमी. वित्त में धीमी गति, पर सुरक्षा.

Career (कार्य): गलत समय पर कही लाइन बड़ा विवाद बना सकती है.

Love (प्रेम): सामने वाला आपकी बात दिल पर ले सकता है.

Education (शिक्षा): छोटे-छोटे अध्ययन सत्र ठीक.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक थकावट.

Finance (धन): धन आएगा, पर रुक-रुक कर.

उपाय: राम-नाम या हनुमान चालीसा शांत मन से पढ़ें.

Lucky Color: आसमानी

Lucky Number: 5

आज का सफलता मंत्र (गीता): कर्मण्येवाधिकारस्ते. यानी अपने कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता मन को कमजोर करती है.

कर्क (Cancer)

आज मन का बोझ स्पष्ट दिखाई देगा. आप चाहकर भी खुद को हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. दफ़्तर में अचानक काम बढ़ेगा, और दूसरों की ग़लतियां भी आपको संभालनी पड़ेंगी. रिश्तों में संवेदनशीलता (Softness) बढ़ेगी, सामने वाला आपकी भावनाएं नहीं समझ पाएगा और आप उसकी बात दिल पर ले लेंगे. छात्रों को सुबह का समय अत्यंत शुभ, गहरी समझ बनेगी. स्वास्थ्य में माइग्रेन, Acidity (अम्लता) और थकान. वित्त में स्थिरता, पर अनावश्यक ख़र्च उभर सकता है.

Career (कार्य): दूसरों की लापरवाही आपके सिर आएगी.

Love (प्रेम): मूड बदलने से रिश्ते में तनाव.

Education (शिक्षा): सुबह कठिन विषयों में सफलता.

Health (स्वास्थ्य): सिरदर्द, अम्लता.

Finance (धन): Impulse खर्च से बचें.

उपाय: उत्तर-पूर्व में घी का दीपक जलाएं.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 2

आज का सफलता मंत्र (गीता): शमेन्द्रियाणि वशे यस्य. यानी जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख लेता है, वही दिन को साध लेता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.