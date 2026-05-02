Aaj Ka Rashifal: 2 मई 2026, शनिवार, आज वैशाख कृष्ण प्रतिपदा का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार अत्यंत दुर्लभ और संवेदनशील है. खगोलीय मंडल में इस समय सूर्य अपनी उच्च राशि (मेष) में विराजमान होकर कुछ राशियों को अपार साहस दे रहे हैं, वहीं मीन राशि में शनि और मंगल की 'विस्फोटक युति' एक साथ होने से देश-दुनिया और व्यक्तिगत जीवन में बड़ी उथल-पुथल के संकेत हैं. चंद्रमा आज शुक्र की राशि तुला में गोचर करेंगे, जिससे रिश्तों और सुख-सुविधाओं पर गहरा प्रभाव पड़ेगा.

आज का दिन 12 राशियों के लिए 'चेक और बैलेंस' वाला होगा. जहां कुछ के लिए करियर में प्रमोशन के द्वार खुलेंगे, वहीं कुछ को स्वास्थ्य और निवेश के मामलों में 'रेड अलर्ट' पर रहना होगा. आइए, जानते हैं आज आपकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं.

मेष राशिफल (Aries Daily Horoscope) - 2 मई 2026

आज वैशाख कृष्ण प्रतिपदा है. आपकी राशि के स्वामी मंगल, जल तत्व की मीन राशि में शनि के साथ 'विस्फोटक योग' बना रहे हैं. यह युति मानसिक उथल-पुथल और अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत दे रही है. हालांकि, आपकी ही राशि में उच्च के सूर्य का होना आपको हर मुश्किल से लड़ने का साहस और आत्मविश्वास प्रदान करेगा. चंद्रमा आज आपके सप्तम भाव (तुला राशि) में संचार करेंगे.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपका प्रभाव जबरदस्त रहेगा. उच्च का सूर्य आपको सरकारी बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा और उच्चाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. व्यापार में नई पार्टनरशिप के लिए आज का दिन अनुकूल है, लेकिन मीन राशि के विस्फोटक योग के कारण किसी भी कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतें. निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें, क्योंकि गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

सप्तम भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता लाएगा. यदि कोई पुराना विवाद चल रहा था, तो आज बातचीत से उसका समाधान निकल सकता है. प्रेमी जोड़ों के लिए भी दिन अच्छा है, बस अपने स्वभाव में 'अहंकार' को हावी न होने दें. सूर्य की उग्रता और शनि-मंगल का प्रभाव वाणी में कड़वाहट ला सकता है, जिससे बचने की जरूरत है.

आर्थिक स्थिति (Finance)

धन आगमन के योग तो हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आज बड़ी चुनौती होगी. बारहवें भाव में शनि-मंगल की युति अचानक बड़े और अनावश्यक खर्चों का कारण बन सकती है. स्वास्थ्य या कानूनी मामलों पर धन व्यय होने की संभावना है. सट्टा बाजार या लॉटरी जैसे जोखिम भरे निवेश से आज पूरी तरह दूर रहें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन काफी संवेदनशील है. विस्फोटक योग के प्रभाव से दुर्घटना, चोट-चपेट या रक्तचाप (BP) की समस्या हो सकती है. वाहन चलाते समय आज किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें. साथ ही, मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 1 और 9

लकी कलर: सुर्ख लाल (Red) और केसरिया

आज के पंचांग और शुभ समय

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:51 AM से 12:44 PM तक. (शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ)

राहु काल: सुबह 08:59 AM से 10:38 AM तक. (इस दौरान नए काम की शुरुआत न करें)

दिशा शूल: आज पूर्व दिशा में यात्रा करना कष्टकारी हो सकता है.

आज का अचूक उपाय

मीन राशि के विस्फोटक योग की शांति के लिए आज हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें और बजरंग बाण का पाठ करें. मसूर की दाल का दान करना भी शुभ रहेगा.

वृषभ राशिफल (Taurus Daily Horoscope) - 2 मई 2026

आज वैशाख कृष्ण प्रतिपदा है. आपकी राशि के स्वामी शुक्र, आपकी ही राशि में गुरु के साथ युति बना रहे हैं, जो आपके लिए सुख-सुविधाओं के द्वार खोल रहा है. हालांकि, आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (मीन) में शनि और मंगल का 'विस्फोटक योग' बन रहा है, जो आय और मित्रों के मामले में सतर्क रहने का संकेत देता है. चंद्रमा आज आपके छठे भाव (तुला राशि) में गोचर करेंगे.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपको मिली-जुली परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा. ग्यारहवें भाव का विस्फोटक योग संकेत दे रहा है कि बिजनेस में बड़े मुनाफे के चक्कर में कोई गलत फैसला न लें. सहकर्मियों या भागीदारों के साथ अनबन हो सकती है, इसलिए शांत रहें. हालांकि, जो लोग कला, मीडिया या फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए वृषभ राशि में शुक्र का गोचर शानदार लाभ दिलाएगा. किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए दोपहर 11:51 से 12:44 (अभिजीत मुहूर्त) का समय उत्तम है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज खुशहाली रहेगी. शुक्र और गुरु का प्रभाव जीवनसाथी के साथ संबंधों को और गहरा करेगा. अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं. चंद्रमा के छठे भाव में होने से ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. बस ध्यान रखें कि बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के कारण घर का माहौल तनावपूर्ण न होने दें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन भाग्यशाली रहने वाला है. लग्नेश शुक्र का स्वराशि में होना धन संचय में मदद करेगा. हालांकि, ग्यारहवें भाव में शनि-मंगल की युति के कारण शेयर बाजार या जोखिम भरे निवेश में अचानक बड़ा नुकसान होने का डर है. आज उधार देने से बचें, क्योंकि पैसा वापस मिलने में कठिनाई हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. छठे भाव का चंद्रमा पेट से जुड़ी समस्याएं या एलर्जी दे सकता है. मीन राशि का विस्फोटक योग पैर में चोट या नसों में खिंचाव की संभावना पैदा कर रहा है. बाहर के खाने-पीने से परहेज करें और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 2 और 7

लकी कलर: चमकीला सफेद (White) और क्रीम

आज के पंचांग और शुभ समय

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:51 AM से 12:44 PM तक. (महत्वपूर्ण कार्यों के लिए शुभ)

राहु काल: सुबह 08:59 AM से 10:38 AM तक. (इस समय वित्तीय लेन-देन न करें)

दिशा शूल: आज पूर्व दिशा की यात्रा में सावधानी बरतें या टाल दें.

आज का अचूक उपाय

शनि-मंगल के विस्फोटक योग की शांति और आर्थिक उन्नति के लिए आज हनुमान जी को मोतीचूर के लड्डू चढ़ाएं. साथ ही, छोटी कन्याओं को कुछ सफेद मिठाई खिलाना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा.

मिथुन राशिफल (Gemini Daily Horoscope) - 2 मई 2026

आज वैशाख कृष्ण प्रतिपदा है. आपकी राशि के स्वामी बुध, मेष राशि में उच्च के सूर्य के साथ युति कर रहे हैं, जो आपके लिए 'बुधादित्य योग' का निर्माण कर रहा है. हालांकि, आपकी राशि से दसवें भाव (कर्म भाव) में शनि और मंगल का 'विस्फोटक योग' बन रहा है. जल तत्व की मीन राशि में यह युति कार्यक्षेत्र में अचानक बड़े बदलाव या विवाद का संकेत दे रही है. चंद्रमा आज आपके पांचवें भाव (तुला राशि) में गोचर करेंगे.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज संभलकर चलने की जरूरत है. दसवें भाव में शनि-मंगल की युति के कारण बॉस या सहकर्मियों के साथ तीखी बहस हो सकती है. आपकी किसी पुरानी गलती का खामियाजा आज भुगतना पड़ सकता है, इसलिए काम में पारदर्शिता रखें. व्यापार के नजरिए से दिन मिला-जुला रहेगा. बुधादित्य योग के कारण आपकी वाकपटुता नए क्लाइंट्स को जोड़ने में मदद करेगी, लेकिन कोई भी बड़ा निवेश राहु काल (08:59 AM से 10:38 AM) के दौरान करने से बचें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पांचवें भाव का चंद्रमा आपकी लव लाइफ में रोमांस और खुशियाँ लेकर आएगा. पार्टनर के साथ घूमने-फिरने या डिनर का प्लान बन सकता है. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे घर का माहौल उत्साहपूर्ण रहेगा. विवाहित जातकों के लिए दिन सामान्य है, बस ध्यान रखें कि ऑफिस का तनाव घर पर न निकालें, वरना रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. सूर्य-बुध की युति से लाभ के मार्ग खुलेंगे, लेकिन दसवें भाव का विस्फोटक योग अनचाहे खर्चों की ओर इशारा कर रहा है. प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े लेन-देन में सावधानी बरतें. आज किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि वह पैसा लंबे समय तक अटक सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको सतर्क रहना चाहिए. मानसिक तनाव के कारण सिरदर्द या अनिद्रा की समस्या हो सकती है. शनि-मंगल की युति कार्यस्थल पर किसी चोट या दुर्घटना का योग भी बना रही है, इसलिए मशीनरी या बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल सावधानी से करें. नियमित योग और प्राणायाम आपके लिए आज संजीवनी का काम करेंगे.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 3 और 5

लकी कलर: हल्का हरा (Light Green) और पीला

आज के पंचांग और शुभ समय

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:51 AM से 12:44 PM तक. (जरूरी निर्णयों के लिए श्रेष्ठ)

राहु काल: सुबह 08:59 AM से 10:38 AM तक. (इस दौरान शुभ कार्य टाल दें)

दिशा शूल: आज पूर्व दिशा में यात्रा करना नुकसानदेह हो सकता है.

आज का अचूक उपाय

शनि-मंगल के विस्फोटक योग के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. पक्षियों को हरी मूंग की दाल खिलाना आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा.

कर्क राशिफल (Cancer Daily Horoscope) - 2 मई 2026

आज वैशाख कृष्ण प्रतिपदा है. आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा, आज चौथे भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो आपको मानसिक शांति और पारिवारिक सुख प्रदान करेंगे. हालांकि, आपकी राशि से नौवें भाव (भाग्य भाव) में शनि और मंगल का 'विस्फोटक योग' बन रहा है. मीन राशि में यह युति धार्मिक कार्यों में बाधा या पिता के साथ वैचारिक मतभेद का संकेत दे रही है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपको मिले-जुली परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा. भाग्य भाव में शनि-मंगल की युति के कारण बनते हुए कामों में आखिरी समय पर अड़चनें आ सकती हैं. व्यापार में किसी भी बड़े निवेश या नए सौदे के लिए आज का दिन जोखिम भरा है. हालांकि, जो लोग रियल एस्टेट या सुख-सुविधाओं से जुड़ी वस्तुओं का व्यापार करते हैं, उनके लिए चौथे भाव का चंद्रमा लाभकारी रहेगा. कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) में लेना ही बेहतर होगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन सुखद रहेगा. माता के साथ आपके संबंध सुधरेंगे और घर में शांति का वातावरण रहेगा. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मानसिक तनाव कम होगा. हालांकि, नौवें भाव के ग्रहों के कारण भाई-बहनों या पिता के साथ बहस से बचें, वरना घर की सुख-शांति प्रभावित हो सकती है.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन मध्यम है. भूमि या वाहन की खरीदारी पर धन खर्च होने के योग बन रहे हैं. ग्यारहवें भाव में शुक्र-गुरु की स्थिति आय के नए स्रोत तो बनाएगी, लेकिन नौवें भाव का विस्फोटक योग लंबी दूरी की यात्राओं या कानूनी मामलों में धन हानि करा सकता है. शेयर मार्केट में आज सोच-समझकर ही हाथ डालें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको संभलकर रहना होगा. सीने में जकड़न, सर्दी-जुकाम या फेफड़ों से संबंधित परेशानी हो सकती है. मीन राशि का विस्फोटक योग पैरों में दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या भी दे सकता है. आज पानी का सेवन अधिक करें और भारी भोजन से परहेज करें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 4 और 7

लकी कलर: दूधिया सफेद (Milky White) और सिल्वर

आज के पंचांग और शुभ समय

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:51 AM से 12:44 PM तक. (महत्वपूर्ण कार्यों के लिए शुभ)

राहु काल: सुबह 08:59 AM से 10:38 AM तक. (इस दौरान धन का लेनदेन न करें)

दिशा शूल: आज पूर्व दिशा की यात्रा से बचना चाहिए.

आज का अचूक उपाय

शनि-मंगल के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आज हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं. "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

सिंह राशिफल (Leo Daily Horoscope) - 2 मई 2026

आज वैशाख कृष्ण प्रतिपदा है. आपकी राशि के स्वामी सूर्य, मेष राशि में 'उच्च' के होकर नौवें भाव (भाग्य भाव) में बैठे हैं, जो आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जाएगा. हालांकि, आपकी राशि से आठवें भाव (मृत्यु व कष्ट भाव) में शनि और मंगल का 'विस्फोटक योग' बन रहा है. मीन राशि में यह खतरनाक युति अचानक आने वाली बाधाओं और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने का संकेत दे रही है. चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव (तुला राशि) में गोचर करेंगे.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी धाक जमेगी. उच्च का सूर्य आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंप सकता है. सरकारी नौकरी करने वालों के लिए पदोन्नति के योग बन रहे हैं. व्यापार में साहस और पराक्रम बढ़ेगा, लेकिन आठवें भाव का विस्फोटक योग चेतावनी दे रहा है कि किसी भी नए निवेश या पार्टनरशिप में जल्दबाजी न करें. कोई गुप्त शत्रु आपके बने-बनाए काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है, इसलिए अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

तीसरे भाव का चंद्रमा भाई-बहनों के साथ आपके संबंधों को मजबूती देगा. जीवनसाथी के साथ लंबी दूरी की यात्रा का प्लान बन सकता है. हालांकि, आठवें भाव के ग्रहों के कारण ससुराल पक्ष के साथ कुछ अनबन होने की संभावना है. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी भी छोटी बात को बड़ा मुद्दा न बनने दें. अविवाहितों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. भाग्य का साथ मिलने से धन का प्रवाह बना रहेगा, लेकिन आठवें भाव का शनि-मंगल अचानक धन हानि या टैक्स से जुड़ी समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है. आज शेयर मार्केट या सट्टा बाजार से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें. पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद आज फिर से उभर सकते हैं, इसलिए धैर्य से काम लें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन थोड़ा नाजुक है. आठवें भाव का विस्फोटक योग वाहन दुर्घटना या अचानक सर्जरी जैसी स्थिति पैदा कर सकता है. बिजली के उपकरणों और अग्नि से दूरी बनाकर रखें. सूर्य की उच्च स्थिति आपको ऊर्जा तो देगी, लेकिन मानसिक रूप से आप थोड़े बेचैन रह सकते हैं. आज बाहर के खान-पान से परहेज करें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 1 और 5

लकी कलर: सुनहरा (Golden) और संतरी (Orange)

आज के पंचांग और शुभ समय

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:51 AM से 12:44 PM तक. (महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ)

राहु काल: सुबह 08:59 AM से 10:38 AM तक. (इस दौरान कोई नया निवेश न करें)

दिशा शूल: आज पूर्व दिशा की यात्रा कष्टकारी हो सकती है.

आज का अचूक उपाय

आठवें भाव के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आज हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें और सुंदरकांड का पाठ करें. मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाना भी आपके संकटों को दूर करेगा.

कन्या राशिफल (Virgo Daily Horoscope) - 2 मई 2026

आज वैशाख कृष्ण प्रतिपदा है. आपकी राशि के स्वामी बुध, मेष राशि में उच्च के सूर्य के साथ युति कर रहे हैं, जो आपके आठवें भाव में स्थित है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी राशि से ठीक सातवें भाव (सप्तम भाव) में शनि और मंगल का 'विस्फोटक योग' बना हुआ है. मीन राशि में यह युति वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप में तनाव का बड़ा संकेत दे रही है. चंद्रमा आज आपके दूसरे भाव (तुला राशि) में गोचर करेंगे.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपको बहुत संभलकर रहने की जरूरत है. सातवें भाव का विस्फोटक योग बिजनेस पार्टनर के साथ विवाद पैदा कर सकता है. कोई नया अनुबंध (Contract) आज साइन न करें. नौकरीपेशा जातकों के लिए आठवें भाव का सूर्य-बुध गुप्त खोज या रिसर्च के कामों में सफलता दिलाएगा, लेकिन ऑफिस की राजनीति से दूर रहें. अपनी योजनाओं को सार्वजनिक न करें, वरना शत्रु उसका फायदा उठा सकते हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

आज का दिन संबंधों के लिहाज से काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है. सातवें भाव में शनि-मंगल की स्थिति जीवनसाथी के साथ तीखी बहस या मनमुटाव करा सकती है. आपकी छोटी सी बात भी आज बड़ा मुद्दा बन सकती है, इसलिए मौन रहना ही बेहतर है. हालांकि, दूसरे भाव का चंद्रमा परिवार का सहयोग दिलाने में मदद करेगा. वाणी पर नियंत्रण रखें और कड़वे शब्दों का प्रयोग न करें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. दूसरे भाव का चंद्रमा धन संचय और बैंक बैलेंस बढ़ाने में मदद करेगा. हालांकि, आठवें भाव के ग्रहों के कारण अचानक किसी पुराने कर्ज या टैक्स संबंधी मामले में पैसा खर्च हो सकता है. ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ की उम्मीद न करें, वहां से संबंधों में तनाव आ सकता है. निवेश के लिए आज का दिन शुभ नहीं है.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज उतार-चढ़ाव बना रहेगा. सातवें भाव का विस्फोटक योग गुप्त रोगों, यूरिन इन्फेक्शन या कमर के निचले हिस्से में दर्द की समस्या दे सकता है. मानसिक तनाव के कारण आप खुद को थका हुआ महसूस करेंगे. वाहन चलाते समय और अग्नि से काम करते समय विशेष सावधानी बरतें. खान-पान में शुद्धता का ध्यान रखें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 3 और 8

लकी कलर: गहरा हरा (Emerald Green) और ग्रे

आज के पंचांग और शुभ समय

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:51 AM से 12:44 PM तक. (महत्वपूर्ण कार्यों के लिए शुभ)

राहु काल: सुबह 08:59 AM से 10:38 AM तक. (इस दौरान निवेश या लेन-देन न करें)

दिशा शूल: आज पूर्व दिशा की यात्रा से बचें.

आज का अचूक उपाय

शनि-मंगल के विस्फोटक योग की शांति के लिए आज हनुमान जी को लाल लंगोट या चमेली का तेल अर्पित करें. 'हनुमान अष्टक' का पाठ करना आपके वैवाहिक और व्यापारिक संकटों को दूर करेगा.

तुला राशिफल (Libra Daily Horoscope) - 2 मई 2026

आज वैशाख कृष्ण प्रतिपदा है. आपकी राशि के स्वामी शुक्र, वृषभ राशि में गुरु के साथ आठवें भाव में युति कर रहे हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके व्यक्तित्व में निखार लाएंगे. हालांकि, आपकी राशि से छठे भाव (शत्रु व रोग भाव) में शनि और मंगल का 'विस्फोटक योग' बना हुआ है. मीन राशि में यह युति विरोधियों के सक्रिय होने और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का संकेत दे रही है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी स्थिति मजबूत रहेगी. आपकी राशि में चंद्रमा होने से आप सूझबूझ के साथ निर्णय लेंगे. हालांकि, छठे भाव का विस्फोटक योग संकेत दे रहा है कि ऑफिस में गुप्त शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं. व्यापार में आज का दिन मध्यम है; कोई भी बड़ा निवेश या नया प्रोजेक्ट राहु काल (08:59 AM से 10:38 AM) के दौरान शुरू न करें. कानूनी मामलों या कोर्ट-कचहरी के कामों में आज सावधानी बरतें, विरोधी पक्ष भारी पड़ सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. चंद्रमा के आपकी राशि में होने से आप भावुक रहेंगे और जीवनसाथी के करीब आएंगे. हालांकि, अष्टम शुक्र-गुरु की स्थिति के कारण ससुराल पक्ष से किसी बात पर अनबन हो सकती है. अविवाहित जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा असमंजस भरा रह सकता है. परिवार में शांति बनाए रखने के लिए अपनी वाणी में मधुरता रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज आपको सतर्क रहने की जरूरत है. शुक्र और गुरु की अष्टम भाव में उपस्थिति अनचाहे और अचानक खर्चों का योग बना रही है. विरासत या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में आज देरी हो सकती है. छठे भाव का शनि-मंगल कर्ज के लेन-देन से बचने की चेतावनी दे रहा है. निवेश के लिए आज का दिन शुभ नहीं है, इसलिए जोखिम भरे कामों से दूर रहें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन काफी संवेदनशील है. छठे भाव का विस्फोटक योग पुरानी बीमारी के उभरने या रक्त संबंधी विकार की संभावना जता रहा है. आपको थकान, आलस्य और पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि पैर में चोट लगने के योग बन रहे हैं. खान-पान पर नियंत्रण रखें और नियमित रूप से प्राणायाम करें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 5 और 8

लकी कलर: हल्का नीला (Sky Blue) और गुलाबी

आज के पंचांग और शुभ समय

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:51 AM से 12:44 PM तक. (जरूरी कामों के लिए श्रेष्ठ)

राहु काल: सुबह 08:59 AM से 10:38 AM तक. (इस दौरान शुभ कार्य वर्जित हैं)

दिशा शूल: आज पूर्व दिशा की यात्रा कष्टकारी हो सकती है.

आज का अचूक उपाय

शनि-मंगल के विस्फोटक योग की शांति के लिए आज हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. साथ ही, हनुमान बाहुक का पाठ करना आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं से जुड़े कष्टों को दूर करेगा.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope) - 2 मई 2026

आज वैशाख कृष्ण प्रतिपदा है. आपकी राशि के स्वामी मंगल, मीन राशि में शनि के साथ 'विस्फोटक योग' बना रहे हैं, जो आपकी राशि से पांचवें भाव (विद्या व संतान भाव) में स्थित है. वहीं, चंद्रमा आज आपके बारहवें भाव (तुला राशि) में गोचर करेंगे. ग्रहों की यह स्थिति मानसिक उथल-पुथल और खर्चों में बेतहाशा वृद्धि का संकेत दे रही है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपको बहुत धैर्य से काम लेना होगा. पांचवें भाव में शनि-मंगल की युति के कारण आपकी बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचें. व्यापार में रिस्क लेना आज भारी पड़ सकता है. बारहवें भाव का चंद्रमा संकेत दे रहा है कि विदेशों से जुड़े काम या एक्सपोर्ट-इंपोर्ट के बिजनेस में अचानक लाभ हो सकता है, लेकिन स्थानीय व्यापार में प्रतिद्वंद्वी आपको परेशान कर सकते हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

रिश्तों के मामले में आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. पांचवें भाव का विस्फोटक योग लव लाइफ में गलतफहमी और अलगाव की स्थिति पैदा कर सकता है. संतान पक्ष की सेहत या उनकी गतिविधियों को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं. वैवाहिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए जीवनसाथी की बातों को नजरअंदाज न करें. अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और किसी भी तरह की जिद से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संभलकर चलने का है. चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से सुख-सुविधाओं और स्वास्थ्य पर बड़ा खर्च होने के योग हैं. शेयर बाजार या सट्टेबाजी से आज पूरी तरह दूर रहें, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) का समय ही चुनें, लेकिन किसी विशेषज्ञ की सलाह के बिना कोई कदम न उठाएं.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से आज आपको काफी सतर्क रहना होगा. पांचवें भाव का शनि-मंगल पेट से जुड़ी गंभीर समस्या या नसों में खिंचाव दे सकता है. बारहवें भाव का चंद्रमा अनिद्रा और आंखों में जलन की समस्या पैदा कर सकता है. मानसिक तनाव को खुद पर हावी न होने दें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और भारी वजन उठाने से बचें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 7 और 9

लकी कलर: गहरा लाल (Maroon) और केसरिया

आज के पंचांग और शुभ समय

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:51 AM से 12:44 PM तक. (जरूरी निर्णयों के लिए शुभ)

राहु काल: सुबह 08:59 AM से 10:38 AM तक. (इस दौरान नया काम टाल दें)

दिशा शूल: आज पूर्व दिशा की यात्रा से बचें.

आज का अचूक उपाय

शनि-मंगल के विस्फोटक योग के प्रभाव को कम करने के लिए आज हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें. मंदिर में लाल चंदन का दान करना भी आपके लिए शुभ रहेगा.

धनु राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope) - 2 मई 2026

आज वैशाख कृष्ण प्रतिपदा है. आपकी राशि के स्वामी गुरु, वृषभ राशि में शुक्र के साथ छठे भाव में गोचर कर रहे हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी राशि से चौथे भाव (सुख व माता का भाव) में शनि और मंगल का 'विस्फोटक योग' बना हुआ है. मीन राशि में यह युति पारिवारिक कलह और सुख-सुविधाओं में कमी का संकेत दे रही है. चंद्रमा आज आपके ग्यारहवें भाव (तुला राशि) में गोचर करेंगे, जो आय के लिहाज से सकारात्मक है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन उपलब्धियों भरा रह सकता है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपको वरिष्ठ अधिकारियों और मित्रों का सहयोग दिलाएगा. व्यापार में फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है. हालांकि, चौथे भाव का विस्फोटक योग संकेत दे रहा है कि प्रॉपर्टी या जमीन-जायदाद से जुड़े सौदों में आज सावधानी बरतें. कार्यस्थल पर किसी के साथ तीखी बहस हो सकती है, इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें. कोई भी नया काम शुरू करने के लिए दोपहर 11:51 से 12:44 (अभिजीत मुहूर्त) का समय चुनें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज थोड़ी उथल-पुथल रह सकती है. चौथे भाव के शनि-मंगल माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं या घर के सदस्यों के बीच वैचारिक मतभेद पैदा कर सकते हैं. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें. लव लाइफ के लिए दिन अच्छा है, मित्रों के जरिए किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. घर की शांति बनाए रखने के लिए आज पुरानी बातों को न उखाड़ें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन शुभ रहने वाला है. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराना निवेश लाभ देगा. हालांकि, छठे भाव में गुरु-शुक्र की स्थिति और चौथे भाव का विस्फोटक योग घर की मरम्मत या वाहन पर अचानक खर्चा करा सकता है. निवेश के मामले में किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें. शेयर मार्केट में आज का दिन लाभप्रद हो सकता है, लेकिन सावधानी जरूरी है.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको संभलकर रहना होगा. चौथे भाव का विस्फोटक योग सीने में दर्द, हृदय संबंधी परेशानी या फेफड़ों में संक्रमण की आशंका पैदा कर रहा है. मानसिक रूप से आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं. खान-पान में लापरवाही न बरतें और नियमित रूप से व्यायाम करें. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें, क्योंकि दुर्घटना के योग बन रहे हैं.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 3 और 9

लकी कलर: पीला (Yellow) और सुनहरा (Gold)

आज के पंचांग और शुभ समय

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:51 AM से 12:44 PM तक. (लाभदायक कार्यों के लिए श्रेष्ठ)

राहु काल: सुबह 08:59 AM से 10:38 AM तक. (इस दौरान बड़े आर्थिक फैसले न लें)

दिशा शूल: आज पूर्व दिशा की लंबी यात्रा से परहेज करें.

आज का अचूक उपाय

चौथे भाव के दोष को दूर करने और शांति के लिए आज हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का प्रसाद बांटें और हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें. माता का आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर निकलें.

मकर राशिफल (Capricorn Daily Horoscope) - 2 मई 2026

आज वैशाख कृष्ण प्रतिपदा है. आपकी राशि के स्वामी शनि, मीन राशि में मंगल के साथ 'विस्फोटक योग' बना रहे हैं, जो आपकी राशि से तीसरे भाव (पराक्रम व भाई-बहन का भाव) में स्थित है. वहीं, चंद्रमा आज आपके दसवें भाव (तुला राशि) में गोचर करेंगे. ग्रहों की यह स्थिति आपके साहस में वृद्धि तो करेगी, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसानदेह साबित हो सकते हैं.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा. दसवें भाव का चंद्रमा आपको वर्कप्लेस पर नई पहचान दिला सकता है. हालांकि, तीसरे भाव में शनि-मंगल की युति के कारण सहकर्मियों या छोटे भाइयों के समान सहयोगियों के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है. व्यापार में कोई भी नया साहस करने से पहले बाजार की स्थिति जरूर भांप लें. मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को आज कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी. किसी भी महत्वपूर्ण डील के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) का समय चुनें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन सामान्य रहेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन आपके कठोर शब्दों से रिश्तों में खटास आ सकती है. तीसरे भाव का विस्फोटक योग छोटे भाई-बहनों के साथ रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है, इसलिए धैर्य से काम लें. लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. आज अपने पार्टनर पर भरोसा रखें और संवाद बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है. दसवें भाव का चंद्रमा आय के नए रास्ते खोल सकता है, लेकिन पराक्रम भाव के शनि-मंगल फिजूल की यात्राओं पर धन खर्च करा सकते हैं. निवेश के मामले में आज थोड़ा रुकना ही बेहतर होगा. शेयर मार्केट या किसी भी तरह के जोखिम भरे काम में पैसा लगाने के लिए राहु काल (08:59 AM से 10:38 AM) का समय बिलकुल टाल दें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको सतर्क रहने की जरूरत है. तीसरे भाव का विस्फोटक योग कंधे, गर्दन या हाथों में चोट या दर्द की समस्या दे सकता है. वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतें, क्योंकि आज पराक्रम दिखाने के चक्कर में दुर्घटना के योग बन रहे हैं. साथ ही, तनाव को दूर करने के लिए पर्याप्त नींद लें और प्राणायाम करें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 4 और 8

लकी कलर: गहरा नीला (Dark Blue) और काला

आज के पंचांग और शुभ समय

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:51 AM से 12:44 PM तक. (महत्वपूर्ण कार्यों के लिए शुभ)

राहु काल: सुबह 08:59 AM से 10:38 AM तक. (इस दौरान नई शुरुआत न करें)

दिशा शूल: आज पूर्व दिशा की यात्रा कष्टकारी हो सकती है.

आज का अचूक उपाय

शनि-मंगल के विस्फोटक योग की शांति के लिए आज हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं. शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.

कुंभ राशिफल (Aquarius Daily Horoscope) - 2 मई 2026

आज वैशाख कृष्ण प्रतिपदा है. आपकी राशि के स्वामी शनि, मीन राशि में मंगल के साथ 'विस्फोटक योग' बना रहे हैं, जो आपकी राशि से दूसरे भाव (धन व वाणी भाव) में स्थित है. वहीं, चंद्रमा आज आपके नौवें भाव (तुला राशि) में गोचर करेंगे. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज आपकी वाणी ही आपके काम बनाएगी और वाणी ही काम बिगाड़ भी सकती है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज भाग्य का साथ मिलेगा. नौवें भाव का चंद्रमा आपको लंबी दूरी की यात्रा या किसी बड़े प्रोजेक्ट से लाभ करा सकता है. हालांकि, दूसरे भाव का विस्फोटक योग व्यापारिक लेन-देन में बड़ी अड़चनें पैदा कर सकता है. निवेश से जुड़े फैसले बहुत सोच-समझकर लें. कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों के साथ बातचीत करते समय लहजे का खास ध्यान रखें, वरना आपकी कोई बात गलत समझी जा सकती है. किसी भी नई डील के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) श्रेष्ठ है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज थोड़ी कड़वाहट घुल सकती है. वाणी भाव में शनि-मंगल की युति के कारण घर के सदस्यों के साथ तीखी बहस होने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल आ सकती है. लव लाइफ के लिए दिन सामान्य है, लेकिन अपने पार्टनर के परिवार के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से बचें. कड़वे शब्द आज बने-बनाए रिश्तों में दरार डाल सकते हैं, इसलिए कम बोलना ही हितकर होगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद सतर्क रहने का है. दूसरे भाव का विस्फोटक योग धन हानि या अचानक बड़े खर्चे का संकेत दे रहा है. इस समय किसी को उधार देना आपके पैसे को फंसा सकता है. संचित धन (Savings) का उपयोग सोच-समझकर करें. हालांकि, भाग्य स्थान का चंद्रमा कुछ राहत जरूर दिलाएगा, लेकिन जोखिम भरे निवेश से आज राहु काल (08:59 AM से 10:38 AM) के दौरान पूरी तरह दूर रहें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको मुख, दांत या गले से संबंधित परेशानी हो सकती है. मीन राशि का विस्फोटक योग खान-पान की गड़बड़ी से पेट खराब होने की ओर भी इशारा कर रहा है. मानसिक तनाव के कारण सिरदर्द की शिकायत रह सकती है. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और बाहर के तीखे भोजन से परहेज करें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 6 और 8

लकी कलर: रॉयल ब्लू (Royal Blue) और काला

आज के पंचांग और शुभ समय

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:51 AM से 12:44 PM तक. (महत्वपूर्ण कार्यों के लिए शुभ)

राहु काल: सुबह 08:59 AM से 10:38 AM तक. (इस दौरान वित्तीय निर्णय न लें)

दिशा शूल: आज पूर्व दिशा की यात्रा कष्टकारी हो सकती है.

आज का अचूक उपाय

वाणी के दोष और शनि-मंगल की अशुभता दूर करने के लिए आज हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं. सुंदरकांड का पाठ करें और काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाना आपके लिए रक्षा कवच का काम करेगा.

मीन राशिफल (Pisces Daily Horoscope) - 2 मई 2026

आज वैशाख कृष्ण प्रतिपदा है. आपकी राशि के लिए आज का दिन सबसे अधिक संवेदनशील है, क्योंकि आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में शनि और मंगल का 'विस्फोटक योग' बना हुआ है. यह युति आपको मानसिक रूप से उत्तेजित और स्वभाव में उग्र बना सकती है. वहीं, चंद्रमा आज आपके आठवें भाव (तुला राशि) में गोचर करेंगे, जो अचानक आने वाली चुनौतियों का संकेत दे रहे हैं.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपको "फूंक-फूंक कर कदम" रखने की जरूरत है. आपकी राशि में शनि-मंगल का द्वंद्व कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है. व्यापार में कोई भी बड़ा निवेश या नया प्रयोग आज बिल्कुल न करें, क्योंकि आठवें भाव का चंद्रमा धन हानि का कारण बन सकता है. नौकरीपेशा जातक अपने काम में एकाग्रता बनाए रखें, वरना कोई बड़ी तकनीकी गलती हो सकती है. किसी भी जरूरी काम के लिए अभिजीत मुहूर्त (11:51 AM से 12:44 PM) का ही उपयोग करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

निजी संबंधों के लिहाज से आज का दिन थोड़ा कठिन रह सकता है. आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और क्रोध जीवनसाथी के साथ विवाद का कारण बन सकता है. आठवें भाव का चंद्रमा गुप्त संबंधों या पुरानी बातों को लेकर मनमुटाव पैदा कर सकता है. लव लाइफ में भी धैर्य से काम लें और पार्टनर की बातों को गंभीरता से सुनें. आज अपनी भावनाओं को दूसरों पर थोपने के बजाय शांत रहना आपके रिश्तों के लिए बेहतर होगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन जोखिम भरा है. आपकी राशि के स्वामी गुरु छठे भाव में हैं और चंद्रमा आठवें भाव में, जो अनचाहे खर्चों और कर्ज की स्थिति बना सकते हैं. शेयर मार्केट, लॉटरी या सट्टा बाजार से आज पूरी तरह दूर रहें, वरना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. पैतृक संपत्ति के मामलों में आज कोई भी फैसला न लें. धन के लेनदेन के लिए राहु काल (08:59 AM से 10:38 AM) का समय वर्जित रखें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के प्रति आज लापरवाही बिल्कुल न बरतें. आपकी राशि में मंगल-शनि की युति दुर्घटना, रक्त विकार या अचानक तेज बुखार जैसी समस्या दे सकती है. आठवें भाव का चंद्रमा मानसिक तनाव और घबराहट पैदा कर सकता है. वाहन चलाते समय और सड़क पार करते समय अत्यधिक सावधानी रखें. योग और ध्यान आज आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करेंगे.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 1 और 3

लकी कलर: पीला (Yellow) और केसरिया

आज के पंचांग और शुभ समय

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:51 AM से 12:44 PM तक. (जरूरी कामों के लिए शुभ)

राहु काल: सुबह 08:59 AM से 10:38 AM तक. (इस दौरान शुभ कार्य टाल दें)

दिशा शूल: आज पूर्व दिशा की यात्रा से बचना ही समझदारी है.

आज का अचूक उपाय

अपनी राशि में बने विस्फोटक योग के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आज हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें. बजरंग बाण का पाठ करें और मंदिर में लाल मसूर की दाल का दान करें. यह उपाय आपकी रक्षा करेगा.

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