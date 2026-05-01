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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मज्येष्ठ मास 2026: 2 मई से 29 जून तक, जानें अधिक मास का महत्व और वर्जित कार्य

ज्येष्ठ मास 2026: 2 मई से 29 जून तक, जानें अधिक मास का महत्व और वर्जित कार्य

Jyeshtha Month: वर्ष 2026 में ज्येष्ठ मास 2 मई से 29 जून तक 59 दिनों का होगा.17 मई से 15 जून तक अधिक मास रहेगा. ज्योतिषीय दृष्टि से इस दौरान विष्णु पूजा, जल दान और हनुमान साधना का विशेष महत्व है.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 May 2026 04:21 PM (IST)
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  • 2026 में ज्येष्ठ माह में अधिक मास का संयोग बनेगा।
  • यह पवित्र महीना 2 मई से 29 जून तक रहेगा।
  • इस दौरान हनुमान मिलन, गंगा दशहरा, शनि जयंती मनाए जाएंगे।
  • जल सेवा, दान-पुण्य और व्रत रखना विशेष फलदायी होगा।

Jyeshtha Month: वर्ष 2026 धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष होने जा रहा है. इस वर्ष ज्येष्ठ माह (जेठ) में 'अधिक मास' (पुरुषोत्तम मास) का संयोग बन रहा है, जिससे यह पवित्र महीना सामान्य 30 दिनों के बजाय पूरे 59 दिनों का होगा.

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार, सनातन धर्म में इस अवधि को आध्यात्मिक उन्नति और पुण्य अर्जन के लिए सर्वोत्तम माना गया है. यहाँ इस विशेष मास से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां, नियम और महत्व का विवरण दिया गया है:

ज्येष्ठ एवं अधिक मास की महत्वपूर्ण तिथियां

वर्ष 2026 में ज्येष्ठ मास की समय अवधि धार्मिक दृष्टि से अत्यंत विशिष्ट होने वाली है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस वर्ष ज्येष्ठ माह का प्रारंभ 2 मई 2026 से होगा और इसका समापन 29 जून 2026 को होगा. इस बार ज्येष्ठ माह के मध्य में 'अधिक मास' (पुरुषोत्तम मास) का संयोग बन रहा है, जो 17 मई 2026 से शुरू होकर 15 जून 2026 तक चलेगा.

इस मास की संरचना को समझें तो यह कुल 59 दिनों की होगी, जिसमें इसे तीन चरणों में विभाजित किया गया है. शुरुआती 15 दिन सामान्य ज्येष्ठ मास के होंगे, जिसके ठीक बाद 30 दिनों का अधिक मास (मलमास) प्रभावी होगा. अंत में, पुनः 15 दिन सामान्य ज्येष्ठ मास के रहेंगे. अधिक मास के इस समावेश के कारण ज्येष्ठ की अवधि सामान्य से बढ़कर लगभग दो महीने की हो जाएगी, जिससे आगामी सभी व्रत एवं त्योहारों की तिथियों में भी बदलाव देखने को मिलेगा.

ज्येष्ठ मास का धार्मिक महत्व

  • हनुमान मिलन: मान्यता है कि इसी महीने में हनुमान जी की पहली भेंट भगवान श्री राम से हुई थी.
  • गंगा अवतरण: ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को माँ गंगा का धरती पर आगमन हुआ था, जिसे गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है.
  • शनि जयंती: इसी माह में न्याय के देवता शनि देव का जन्म हुआ था.
  • पवित्र व्रत: निर्जला एकादशी, वट सावित्री व्रत और बड़ा मंगल (बुढ़वा मंगल) जैसे प्रमुख पर्व इसी दौरान आते हैं.

क्या करें (शुभ फल के लिए)

ज्येष्ठ मास में बढ़ती गर्मी को देखते हुए जल सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है.

  • जल दान: प्याऊ लगवाना, पशु-पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना और पौधों को सींचना अत्यंत फलदायी है.
  • इनकी करें पूजा: भगवान विष्णु, हनुमान जी, सूर्य देव, शनि देव और वरुण देव की आराधना विशेष कष्टों से मुक्ति दिलाती है.
  • मंगलवार का व्रत: ज्येष्ठ के मंगलवार (बड़ा मंगल) का व्रत रखने से मंगल ग्रह के दोष शांत होते हैं.
  • पितृ शांति: जल संरक्षण और दान से पितर प्रसन्न होते हैं.

क्या न करें 

भीषण गर्मी और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ कार्यों की मनाही है:

  • दिन में सोना: शास्त्रों के अनुसार इस माह दिन में सोने से स्वास्थ्य संबंधी रोग हो सकते हैं.
  • तामसिक भोजन: अधिक मसालेदार भोजन, लहसुन, राई और गर्म तासीर वाली चीजों का सेवन न करें.
  • बैंगन का सेवन: इस माह बैंगन खाना संतान के लिए अशुभ माना गया है.
  • जल की बर्बादी: पानी का व्यर्थ उपयोग करने से बचना चाहिए.
  • विवाह वर्जित: ज्येष्ठ मास में परिवार के बड़े पुत्र या पुत्री का विवाह करना वर्जित माना जाता है.

ज्येष्ठ हिंदू कैलेंडर का तीसरा महीना है और इसके स्वामी मंगल ग्रह हैं, जो साहस और ऊर्जा के प्रतीक हैं. इस माह की पूर्णिमा को चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है, जिस कारण इसका नाम ज्येष्ठ पड़ा. 59 दिनों की यह लंबी अवधि दान-पुण्य के जरिए ग्रह दोषों को शांत करने का एक दुर्लभ अवसर है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 01 May 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
Jyeshtha Month 2026 Planetary Transits 2026 Bada Mangal 2026 Dates

Frequently Asked Questions

2026 में ज्येष्ठ मास की अवधि कितनी होगी?

2026 में ज्येष्ठ माह के मध्य में 'अधिक मास' (पुरुषोत्तम मास) का संयोग बन रहा है, इसलिए यह 30 दिनों के बजाय कुल 59 दिनों का होगा.

ज्येष्ठ माह में कौन से प्रमुख पर्व मनाए जाते हैं?

इस माह में हनुमान जी की पहली भेंट भगवान श्री राम से हुई थी, माँ गंगा का धरती पर आगमन (गंगा दशहरा) हुआ था, और शनि जयंती भी मनाई जाती है.

ज्येष्ठ माह में क्या करना शुभ माना जाता है?

बढ़ती गर्मी को देखते हुए जल सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है. प्याऊ लगवाना, पशु-पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना और पौधों को सींचना अत्यंत फलदायी है.

ज्येष्ठ माह में क्या करने से बचना चाहिए?

भीषण गर्मी और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दिन में सोना, तामसिक भोजन, बैंगन का सेवन और जल की बर्बादी करने से बचना चाहिए.

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