हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोकुंडली में शुक्र बताएगा कहां और कैसे मिलेगा आपको अपना प्यार? जानें 12 भावों का गुप्त संकेत

कुंडली में शुक्र बताएगा कहां और कैसे मिलेगा आपको अपना प्यार? जानें 12 भावों का गुप्त संकेत

Shukra Astrology: कुंडली में शुक्र की स्थिति आपकी लव लाइफ को लेकर अहम संकेत देती है. जानें कुंडली के 12 भाव में शुक्र (Venus) के आधार पर आप अपने भावी पार्टनर से कहां और कैसे मिल सकते हैं?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 01 May 2026 01:20 PM (IST)
Preferred Sources

Shukra Astrology: अपने होने वाले पार्टनर से मिलने के संभावित स्थान को समझने के लिए सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति पर ध्यान दें. अपनी कुंडली में शुक्र खोजें, जिसें इंग्लिश में Venus भी कहा जाता है. अब उस भाव का क्रमांक देखें जिसमें शुक्र बैठा है.

ज्यादातर कुंडली चार्ट में भावों को 1 से 12 तक क्रमांक्रित किया जाता है. शुरुआत करने के लिए आपको पूरी कुंडली समझने की जरूरत नहीं है. बस शुक्र को खोजें और भाव क्रमांक को नोट कर लें. फिर नीचे शुक्र की उस स्थिति का मतलब पढ़ें. 

प्रथम भाव में शुक्र

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब शुक्र प्रथम भाव में होता है, तो प्यार की शुरुआत आमतौर पर तब होती है जब कोई सीधे तौर पर देखता है. आपका चेहरा, शैली, व्यवहार, आत्मविश्वास या समग्र उपस्थिति किसी के आकर्षण का कारण बन सकती है. ज्योतिषीय नजरिए से कुंडली का प्रथम भाव व्यक्तित्व, शरीर, रूप-रंग और लोगों द्वारा आपको देखने के तरीके का भाव है. इसलिए मुलाकात उन स्थानों पर हो सकती है, जहां आप अपने वास्तविक रूप में दिखाई देते हैं. आप अपने भावी साथी से इन स्थानों पर मिल सकते हैं. 

  • कॉलेज या ऑफिस जहां लोग आपको नियमित रूप से देखते हैं. 
  • सामाजिक समारोह, पार्टियां, शादियां और सार्वजनिक कार्यक्रम
  • जिम, सैलून, स्पा, फोटोशूट, फैशन या सौंदर्य से जुड़ी जगह
  • एक ऐसी जगह जहां आपका किसी व्यक्ति से व्यक्तित्व रूप से परिचय कराया जाता है.

दूसरे भाव में शुक्र

शुक्र का दूसरा भाव परिवार, वाणी, भोजन, बचत, मूल्यों, रिश्तेदारों और करीबी पारिवारिक संबंधों को नियंत्रित करता है. जब शुक्र इस भाव में होता है, तो प्रेम किसी परिचित या परिवारिक माहौल के माध्यम से प्रवेश कर सकता है. आप अपने भावी जीवनसाथी से निम्न माध्यमों से मिल सकते हैं. 

  • पारिवारिक समारोह
  • रिश्तेदार या फैमिली फ्रैंड
  • शादियां, सगाई समारोह, फेस्टिवल
  • भोजनालय, होटल या रेस्तरां
  • बैंकिंग, वित्त, आभूषण, विलासिता या पारिवारिक व्यापार से जुड़े क्षेत्रों में
  • कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपकी आवाज, बोलने का तरीका, गाने का अंदाज या विनम्र स्वभाव पसंद हो. 

यह स्थिति अक्सर दर्शाती है कि, रिश्ते में परिवार की भूमिका हो सकती है. यह हमेशा पूरी तरह तयशुदा शादी नहीं होती है, लेकिन रिश्ता उन लोगों के माध्यम से बन सकता है, जिसका संबंध पहले से ही आपके परिवार में हो. ज्योतिषीय रूप से दूसरे भाव में शुक्र की उपस्थिति वाणी को भी अहम बनाती है. इसलिए पहला बंधन बातचीत, प्रशंसा, गायन, शिक्षण, भाषण या यहां तक कि एक सरल स्नेहपूर्ण संदेश के माध्यम से भी शुरू हो सकता है. 

तीसरे भाव में शुक्र

शुक्र का तीसरा भाव संचार, संदेश, सोशल मीडिया, भाई-बहन, पड़ोसी, छोटी यात्रा, साहस, लेखन, मीडिया और दैनिक बातचीत को कंट्रोल करता है. यहां तक की शुक्र अक्सर बातचीत के जरिए प्यार प्रदान करता है. आप अपने भावी साथी से इन माध्यमों से मिल सकते हैं. 

  • इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, डेटिंग ऐप्स या ऑनलाइन माध्यम से
  • भाई-बहन, चचेरा भाई/बहन, पड़ोसी या भाई-बहन के दोस्त
  • छोटी यात्राएं, आसपास के कैफे, स्थानीय कार्यक्रम
  • कार्यशालाएं, शौक की क्लास, संगीत, डांस, लेखन या मीडिया
  • कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप लगातार मैसेज करते रहते हैं या अनौपचारिक बातचीत

ऑनलाइन पसंद करने के लिए यह सबसे मजबूत स्थितियों में से एक है, क्योंकि तीसरा भाव संचार और डिजिटल संपर्क से जुड़ा है. रिश्ता, चैटिंग, स्टोरीज पर रिप्लाई करना, मीम्स शेयर करना, वॉइस नोट्स भेजना या एक जैसी ही चीजें पसंद होना रिश्ते को गहराता है. 

चौथे भाव में शुक्र

कुंडली का चौथा भाव घर, माता, इमोशनल सुकून, जन्मभूमि, संपत्ति, वाहन, आंतरिक शांति  और निजी जीवन का स्वामी है. चौथे भाव में अक्सर शुक्र किसी परिचित, घरेलू या इमोशनली सुरक्षित स्थान के जरिए प्यार के आगमन का संकेत देता है. आप अपने भावी जीवनसाथी से निम्न माध्यमों से मिल सकते हैं. 

  • मां के पक्ष की तरफ के रिश्तेदार
  • आपके घर में आने वाले फैमिली फ्रैंड
  • गृहप्रवेश, पारिवारिक मिलन समारोह और स्थानीय सामुदायिक कार्यक्रम
  • संपत्ति, अचल संपत्ति, इंटीरियर डिजाइन, गृह सज्जा, वाहन से जुड़ी संपत्ति
  • आपके गृहनगर या पड़ोस का कोई इंसान

पांचवें भाव में शुक्र

पांचवें भाव का संबंध रोमांस, डेटिंग, पसंद, रचनात्मकता, मनोरंजन, शिक्षा और आत्म-अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण भावों में से एक है. यहां शुक्र की उपस्थिति अक्सर एक ऐसी प्रेम कहानी को जन्म देती है, जो स्वाभाविक और इमोशनली रूप से शुरू होती है. आप अपने भावी साथी से इन निम्न माध्यमों से मिल सकते हैं-

  • कॉलेज, कोचिंग, विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान
  • डेटिंग ऐप्स या रोमांटिक परिचय
  • पार्टियां, संगीत कार्यक्रम, थिएटर, सिनेमा, संगीत और डांस कार्यक्रम
  • रचनात्मक कार्य , कंटेंट क्रिएशन, एक्टिंग, फैशन, फोटोग्राफी
  • कोई ऐसा व्यक्ति जो पहली नजर में किसी के क्रश के रूप में आता है. 

छठे भाव में शुक्र

छठा भाव में शुक्र दैनिक दिनचर्या, सेवा, सहकर्मी, सेहत, प्रतिस्पर्धा, पालतू जानवर, उधार और समस्या समाधान को नियंत्रित करता है. यहां शुक्र अक्सर स्वप्निल परिवेश के बजाय व्यावहारिक जीवन के माध्यम से प्रेम प्राप्त करता है. आप अपने भावी साथी से निम्न माध्यमों से मिल सकते हैं. 

  • कार्यस्थल या कार्यालय
  • सहकर्मी, कर्मचारी, ग्राहक और विक्रेता
  • जिम, योग क्लास, स्वास्थ्य केंद्र, क्लिनिक, अस्पताल
  • पालतू जानवरों से जुड़े स्थान, पशु देखभाल
  • कानूनी, सेवा, मानव संसाधन, प्रशासनिक या समस्या समाधान जुड़ी परिस्थितियां

सातवें भाव में शुक्र

सातवां भाव शादी, जीवनसाथी, प्रतिबद्ध साझेदारी, व्यावसायिक साझेदारी, सार्वजनिक व्यवहार और व्यक्तिगत संबंधों का मुख्य भाव है. सातवें भाव में शुक्र होने से रिश्ते जीवन का एक अहम विषय बन जाते हैं. आप अपने भावी जीवनसाथी से निम्न माध्यमों से मिल सकते हैं. 

  • निर्धारित विवाह या पारिवारिक परिचय
  • वैवाहिक ऐप्स और गंभीर संबंध प्लेटफॉर्म
  • व्यावसायिक बैठकें या ग्राहक के साथ बातचीत
  • सार्वजनिक कार्यक्रम, औपचारिक सभाएं, नेटवर्किंग कार्यक्रम

Adi Shankaracharya Jayanti 2026: आदि शंकराचार्य के 10 मोटिवेशनल कोट्स, इसमें छिपा है सुखी जीवन का रहस्य

आठवें भाव में शुक्र

आठवां भाव गोपनीयता, अचानक होने वाली घटनाएं, गहरे संबंध, गुप्त मामलों, संयुक्त वित्त, विरासत, अनुसंधान, तंत्र-मंत्र, ज्योतिषीय, उपचार, आघात और बदलाव को नियंत्रित करता है. यहां शुक्र आमतौर पर ऐसा प्यार प्रदान करता है, जो निजी तौर या अप्रत्याशित रूप से शुरू होता है. आप अपने भावी साथी से निम्न माध्यमों से मिल सकते हैं. 

  • ज्योतिष, टैरोो कार्ड, तंत्र विद्या, उपचार, चिकित्सा या आध्यात्मिक अनुसंधान
  • एक निजी बातचीत जो इमोशनली डीप है. 
  • संयुक्त वित्त, बीमा, टेक्स, विरासत, बैंकिंग
  • जीवन का एक मुश्किल दौर जब कोई आपका सहारा नहीं होता है. 

नौवें भाव में शुक्र

कुंडली का नौवां भाव भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी दूरी की यात्रा, पिता, शिक्षक, मार्गदर्शक, मंदिर, धर्म, दर्शन और विदेश संस्कृतियों का स्वामी है. यहां शुक्र आमतौर पर जीवन के विस्तार के माध्यम से प्यार जाहिर करता है. आप अपने भावी जीवनसाथी से निम्न माध्यमों से मिल सकते हैं-

  • लंबी दूरी की यात्रा
  • कॉलेज, विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पीएचडी, सेमिनार
  • आध्यात्मिक स्थल, मंदिर, सत्संग, आश्रम
  • एक शिक्षक, मार्गदर्शक, सलाहकार, या पिता की तरफ से कोई संबंध
  • किसी और शहर, देश, धर्म या संस्कृति का व्यक्ति
  • वीजा, प्रवासन, यात्रा, प्रकाशन, कानून या शिक्षा से जुड़े कार्य

दसवें भाव में शुक्र

दसवां भाव करियर, पेशा, प्रतिष्ठा, पिता का अधिकार, सार्वजनिक छवि, पहचान, बॉस, वरिष्ठ और महत्वाकांक्षा को कंट्रोल करता है. दसवें भाव में शुक्र अक्सर पेशेवर दृश्यता के जरिए से प्रेम लाता है. आप अपने भावी जीवनसाथी से इन माध्यमों से मिल सकते हैं.

  • कार्यालय या बिजनेस प्रोग्रााम
  • बॉस, वरिष्ठ, ग्राहक, मार्गदर्शक
  • मीडिया, सार्वजनिक मंच, स्टेज, कार्यक्रम, पुरस्कार
  • करियर विकास का चरण या नई नौकरी के मौके
  • विलासिता, फैशन, सौंदर्य, आतिथ्य सत्कार, मनोरंजन, कॉर्पोरेट कार्यक्रम

ग्यारहवें भाव में शुक्र

ग्यारहवां भाव दोस्तों, सामाजिक समूहों, नेटवर्कों, लाभों, अनुयायियों, बड़े भाई-बहनों, समुदायों और बड़े संगठनों का स्वामी है. यहां शुक्र की स्थिति सामाजिक दायरे के जरिए से किसी से मिलने के लिए बहुत मजबूत है. आप अपने भावी जीवनसाथी से निम्न माध्यमों से मिल सकते हैं. 

  • दोस्त या दोस्तों के ग्रुप से 
  • बड़े भाई-बहनों का दायरा
  • सोशल मीडिया, ऑनलाइन समुदाय, प्रशंसक
  • नेटवर्किंग कार्यक्रम, क्लब, संस्थाएं
  • पेशेवर समुदाय या बड़े संगठन
  • एक ऐसी दोस्ती जो धीरे-धीरे प्यार में बदल जाती है. 

बारहवें भाव में शुक्र

बारहवां भाव विदेश, एकांत, अस्पताल, आश्रम, साधना स्थल, सपने, नींद, खर्च, निजी जीवन, छिपी हुई भावनाएं और आध्यात्मिक मुक्ति का स्वामी है. यहां शुक्र अक्सर प्रेम प्रदान करता है, जो निजी, दूरस्थ, विदेशी, भावनात्मक रूप से गुप्त होता है. आप अपने भावी साथी से निम्न माध्यमों से मिल सकते हैं. 

  • विदेशी या देशी कंपनी
  • ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स या लंबी दूरी के रिश्ते
  • अस्पताल, उपचार केंद्र, विश्राम स्थल, आश्रम और ध्यान स्थल
  • होटल, रिसॉर्ट, यात्रा, हवाई अड्डा, विदेश में काम
  • निजी कार्यस्थल, मंच के पीछे का क्षेत्र, दूरस्थ कार्य, बंद समुदाय
  • किसी अलग संस्कृति या दूरस्थ स्थान से आया हुआ व्यक्ति

कुंडली में शुक्र की स्थिति से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि, आकर्षण किस स्थान से शुरू हो सकता है, लेकिन सटीक भविष्यवाणी के लिए शुक्र को सातवें भाव के स्वामी, पांचवें भाव के स्वामी, नवमांश, दशा और वर्तमान गोचर के साथ देखना चाहिए. 

Bhagavad Geeta: 5 श्लोक जो आज के युवाओं के लिए 'लाइफ हैक्स' से कम नहीं

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
Read More
Published at : 01 May 2026 01:20 PM (IST)
Tags :
Venus Kundli Shukra Astrology 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
कुंडली में शुक्र बताएगा कहां और कैसे मिलेगा आपको अपना प्यार? जानें 12 भावों का गुप्त संकेत
कुंडली में शुक्र बताएगा कहां और कैसे मिलेगा आपको अपना प्यार? जानें 12 भावों का गुप्त संकेत
राशिफल
Kal Ka Rashifal: 2 मई 2026 शनिवार का दिन कर्क और कन्या राशि के लिए रहेगा भाग्यशाली, बाकी राशियां रहें सावधान!
कल का राशिफल (2 मई 2026): ज्येष्ठ मास की प्रतिपदा पर 'बुधादित्य और मालव्य योग' का संयोग, जानें शनिवार का पंचांग
ऐस्ट्रो
Purnima 2026 May: मई में 2 पूर्णिमा का संयोग, पहले दिन माइक्रो मून और आखिरी दिन ब्लू मून का दुर्लभ नजारा
Purnima 2026 May: मई में 2 पूर्णिमा का संयोग, पहले दिन माइक्रो मून और आखिरी दिन ब्लू मून का दुर्लभ नजारा
ऐस्ट्रो
Vaishakh Purnima 2026: वैशाख बुद्ध पूर्णिमा पर सिद्धि और रवि योग का संयोग, आज राशि अनुसार करें ये काम
Vaishakh Purnima 2026: वैशाख बुद्ध पूर्णिमा पर सिद्धि और रवि योग का संयोग, आज राशि अनुसार करें ये काम
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UAE-Pakistan Relations: UAE का पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला, 15 पाकिस्तानियों को बिना नोटिस के निकाला, कहा- '48 घंटे में...'
UAE का पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला, 15 पाकिस्तानियों को बिना नोटिस के निकाला, कहा- '48 घंटे में...'
मध्य प्रदेश
जबलपुर हादसे की रुला देने वाली तस्वीर, आखिरी वक्त में भी मां ने की होगी बच्चे को बचाने की कोशिश लेकिन...
जबलपुर हादसे की रुला देने वाली तस्वीर, आखिरी वक्त में भी मां ने की होगी बच्चे को बचाने की कोशिश लेकिन...
चुनाव 2026
'बंगाल में BJP सत्ता में आई तो...' बांग्लादेश की संसद में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या बोला बांग्लादेशी सांसद, मचा बवाल
'बंगाल में BJP सत्ता में आई तो...' बांग्लादेश की संसद में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या बोला बांग्लादेशी सांसद, मचा बवाल
आईपीएल 2026
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
विश्व
'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी
'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी
जनरल नॉलेज
Chicken Heart Attack: क्या डीजे की आवाज से जानवरों को आ सकता है हार्ट अटैक, जानें कैसे हुई 140 मुर्गियों की मौत?
क्या डीजे की आवाज से जानवरों को आ सकता है हार्ट अटैक, जानें कैसे हुई 140 मुर्गियों की मौत?
एग्रीकल्चर
एक दिन में कितना दूध देती है बकरी के साइज वाली गाय, कितने रुपये लीटर होती है इसकी कीमत?
एक दिन में कितना दूध देती है बकरी के साइज वाली गाय, कितने रुपये लीटर होती है इसकी कीमत?
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
Embed widget