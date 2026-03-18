Panchang 19 March 2026: चैत्र नवरात्रि घटस्थापना मुहूर्त, राहुकाल समय, योग और पूरा पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 19 March 2026: 19 मार्च 2026 चैत्र नवरात्रि, भूतड़ी अमावस्या, गुड़ी पड़वा है. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का उपाय.
Hindi Panchang 19 मार्च 2026: 19 मार्च 2026 को चैत्र अमावस्या और चैत्र नवरात्रि दोनों है. इसके अलावा हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वी भी मनाए जाएंगे. अयोध्या में श्रीराम यंत्र की स्थापना भी होगी. नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है. घरों में घटस्थापना की जाती है.
मान्यता है कि जो लोग नवरात्रि में व्रत रखकर नियम अनुसार माता की आराधना करते हैं उसके समस्त कष्ट देवी हर लेती हैं. नवरात्रि के पहले दिन घर के बाहर रंगोली बनाएं, शाम को दीपक जलाएं. दुर्गा सप्तशती का पाठ करें.
19 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 19 March 2026)
|तिथि
|
अमावस्या और प्रतिपदा (18 मार्च 2026, सुबह 8.25 - 19 मार्च 2026, सुबह 6.52, इसके बाद प्रतिपदा शुरू होगी)
|वार
|गुरुवार
|नक्षत्र
|उत्तर भाद्रपद
|योग
|शुक्ल, सर्वार्थ सिद्धि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|शाम 6.28
|चंद्रोस्त
|शाम 6.54
|चंद्र राशि
|मीन
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 6.26 - सुबह 7.57
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 6.32 - रात 9.30
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 2.00- दोपहर 3.30
|यमगण्ड काल
|सुबह 6.26 - सुबह 7.57
|गुलिक काल
|सुबह 9.28 - सुबह 10.59
|पंचक
|पूरे दिन
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 19 March 2026)
|सूर्य
|मीन
|चंद्रमा
|मीन
|मंगल
|कुंभ
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मीन
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
- किन राशियों को लाभ
|मकर राशि
|मित्रों के सहयोग से लाभ मिल सकता है. धन लाभ के योग हैं
- कौन सी राशियां संभलकर रहें
|मिथुन राशि
|खर्च अधिक रहेंगे, जिससे चिंता हो सकती है. रिश्तों में भी बैलेंस रखना होगा.
FAQs: 19 मार्च 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन शुक्ल और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है
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