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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPanchang 19 March 2026: चैत्र नवरात्रि घटस्थापना मुहूर्त, राहुकाल समय, योग और पूरा पंचांग देखें

Panchang 19 March 2026: चैत्र नवरात्रि घटस्थापना मुहूर्त, राहुकाल समय, योग और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 19 March 2026: 19 मार्च 2026 चैत्र नवरात्रि, भूतड़ी अमावस्या, गुड़ी पड़वा है. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का उपाय.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 18 Mar 2026 05:00 PM (IST)
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Hindi Panchang 19 मार्च 2026: 19 मार्च 2026 को चैत्र अमावस्या और चैत्र नवरात्रि दोनों है. इसके अलावा हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वी भी मनाए जाएंगे. अयोध्या में श्रीराम यंत्र की स्थापना भी होगी. नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है. घरों में घटस्थापना की जाती है.

मान्यता है कि जो लोग नवरात्रि में व्रत रखकर नियम अनुसार माता की आराधना करते हैं उसके समस्त कष्ट देवी हर लेती हैं. नवरात्रि के पहले दिन घर के बाहर रंगोली बनाएं, शाम को दीपक जलाएं. दुर्गा सप्तशती का पाठ करें.

19 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 19 March 2026)

तिथि

अमावस्या और प्रतिपदा (18 मार्च 2026, सुबह 8.25 - 19 मार्च 2026, सुबह 6.52, इसके बाद प्रतिपदा शुरू होगी)
वार गुरुवार
नक्षत्र उत्तर भाद्रपद
योग शुक्ल, सर्वार्थ सिद्धि योग
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 शाम 6.28
चंद्रोस्त
 शाम 6.54
चंद्र राशि
 मीन
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 6.26 - सुबह 7.57
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 6.32 - रात 9.30
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 2.00- दोपहर 3.30
यमगण्ड काल सुबह 6.26 - सुबह 7.57
गुलिक काल
 सुबह 9.28 - सुबह 10.59
पंचक पूरे दिन
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 19 March 2026)
सूर्य मीन
चंद्रमा मीन
मंगल कुंभ
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र मीन
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह
  • किन राशियों को लाभ
मकर राशि मित्रों के सहयोग से लाभ मिल सकता है. धन लाभ के योग हैं
  • कौन सी राशियां संभलकर रहें
मिथुन राशि खर्च अधिक रहेंगे, जिससे चिंता हो सकती है. रिश्तों में भी बैलेंस रखना होगा.

FAQs: 19 मार्च 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

मां शैलपुत्री का ध्यान करते हुए सफेद फूल, सफेद वस्त्र और गाय के घी या मिश्री से बनी सफेद मिठाई का भोग लगाना. ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः" का जाप करें. मान्यता है करियर में सफलता मिलती है.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन शुक्ल और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 18 Mar 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Chaitra Navratri 2026 Chaitra Amavasya 2026 Gudi Padwa 2026 19 March 2026 Panchang
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