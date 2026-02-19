हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal: दोपहर 3 बजे के बाद इन 5 राशियों की चमक जाएगी किस्मत, राहुकाल में भूलकर भी न करें ये 1 काम! जानें 19 फरवरी का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: दोपहर 3 बजे के बाद इन 5 राशियों की चमक जाएगी किस्मत, राहुकाल में भूलकर भी न करें ये 1 काम! जानें 19 फरवरी का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 19 फरवरी राशिफल आज दोपहर 3 बजे के बाद बदल रही है ग्रहों की चाल. जानें किन 5 राशियों को मिलेगा छप्पर फाड़ धन और किन्हें राहुकाल में रहना होगा बेहद सावधान.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 19 Feb 2026 05:22 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal: आज का दिन Action vs Emotion का है. दोपहर 3:00:45 तक चंद्रमा कुंभ में रहकर फैसलों, नेटवर्क और प्रोफेशनल मूव्स को ताकत देगा. इसके बाद मीन में प्रवेश करते ही भावनाएं, खर्च और निजी संबंध केंद्र में आ जाएंगे.

फाल्गुन शुक्ल द्वितीया 16:01:15 तक है, फिर तृतीया शुरू होगी, यानी दिन का टोन बदलता हुआ महसूस होगा. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र गहरी सोच देता है, लेकिन ओवरथिंकिंग से बचना होगा. सिद्ध योग अनुशासित प्रयासों को सफलता की दिशा देता है. दोपहर 13:59:56 से 15:24:35 राहु काल, इस समय नई शुरुआत न करें. आज का मंत्र दोपहर तक डील्स और फैसले, शाम को संतुलन और आत्मनियंत्रण. आइए जानते हैं आज का राशिफल:

मेष राशि (Aries Horoscope)-19 फरवरी 2026, गुरुवार

आज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया 16:01:15 तक प्रभावी रहेगी, उसके बाद तृतीया आरंभ होगी. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र 20:52:36 तक सक्रिय है और सिद्ध योग 20:41:50 तक शुभ फल प्रदान करेगा. चंद्रमा कुंभ राशि में 15:00:45 तक गोचर करेगा, जिससे आपका एकादश भाव (लाभ भाव) सक्रिय रहेगा, उसके बाद चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर द्वादश भाव को प्रभावित करेगा.

दिन का पहला भाग आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है. एकादश भाव में चंद्रमा का प्रभाव आय, नेटवर्क और महत्वाकांक्षाओं को गति देगा. किसी मित्र, वरिष्ठ या प्रभावशाली व्यक्ति से लाभकारी सूचना मिल सकती है. यदि किसी प्रोजेक्ट या आर्थिक लक्ष्य पर कार्य कर रहे हैं तो दोपहर तक सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

15:00:45 के बाद चंद्रमा के द्वादश भाव में प्रवेश करने से मन थोड़ा अंतर्मुखी हो सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि अनियोजित व्यय बढ़ सकता है. 13:59:56 से 15:24:35 तक राहु काल रहेगा, इस दौरान नए कार्य या निवेश टालना बेहतर रहेगा.

सिद्ध योग आपके प्रयासों को सफल बनाने की क्षमता रखता है. यदि कोई नया विचार या योजना है तो उसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाएं. प्रेम संबंधों में दिन का पहला भाग अनुकूल है, शाम के बाद संवेदनशीलता बढ़ सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है. ध्यान और पर्याप्त विश्राम लाभकारी रहेगा.

Career: दोपहर तक लाभ और नेटवर्क से प्रगति.
Finance: आय में वृद्धि, शाम को खर्च नियंत्रित रखें.
Love: संवाद से संबंध मजबूत होंगे.
Health: मानसिक विश्राम आवश्यक.
Lucky Color: लाल
Lucky Number: 9

वृषभ राशि (Taurus Horoscope)-19 फरवरी 2026, गुरुवार

आज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया 16:01:15 तक प्रभावी रहेगी, उसके बाद तृतीया आरंभ होगी. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र 20:52:36 तक सक्रिय है और सिद्ध योग 20:41:50 तक शुभ परिणाम देने वाला है. चंद्रमा 15:00:45 तक कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपके दशम भाव (कर्म भाव) को सक्रिय रखेगा, उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर एकादश भाव (लाभ भाव) को प्रभावित करेगा.

दिन का पहला भाग करियर के लिए महत्वपूर्ण रहेगा. दशम भाव में चंद्रमा होने से कार्यस्थल पर आपकी सक्रियता और जिम्मेदारी बढ़ेगी. वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा या किसी महत्वपूर्ण निर्णय की स्थिति बन सकती है. यदि पदोन्नति, नई भूमिका या प्रोजेक्ट की प्रतीक्षा है तो दोपहर तक सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

15:00:45 के बाद चंद्रमा एकादश भाव में आएगा, जिससे लाभ और नेटवर्किंग के अवसर बढ़ेंगे. मित्रों या सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा. कोई रुका हुआ भुगतान या आर्थिक लाभ शाम के बाद संभव है.

13:59:56 से 15:24:35 तक राहु काल रहेगा, इस दौरान बड़े निर्णय टालें. सिद्ध योग आपके प्रयासों को सफलता की दिशा देगा, बशर्ते आप धैर्य और स्पष्टता बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा, पर कार्य की व्यस्तता के कारण समय प्रबंधन जरूरी है. स्वास्थ्य की दृष्टि से थकान या तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए विश्राम आवश्यक है.

Career: दोपहर तक करियर में उन्नति, शाम को लाभ के संकेत.
Finance: आय में सुधार, नेटवर्क से फायदा.
Love: सहयोग और समझ बढ़ेगी.
Health: थकान से सावधान रहें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 6

मिथुन राशि (Gemini Horoscope)-19 फरवरी 2026, गुरुवार

आज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया 16:01:15 तक प्रभावी रहेगी, उसके बाद तृतीया आरंभ होगी. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र 20:52:36 तक सक्रिय है और सिद्ध योग 20:41:50 तक सफलता प्रदान करने वाला है. चंद्रमा 15:00:45 तक कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपके नवम भाव (भाग्य भाव) को सक्रिय रखेगा, उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर दशम भाव (कर्म भाव) को प्रभावित करेगा.

दिन का पहला भाग भाग्य और विस्तार से जुड़ा रहेगा. नवम भाव में चंद्रमा का प्रभाव यात्रा, उच्च शिक्षा, कानूनी मामलों और गुरु कृपा को मजबूत करेगा. यदि किसी परीक्षा, इंटरव्यू या विदेश संबंधी कार्य की प्रतीक्षा है तो दोपहर तक सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. अचानक कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है.

15:00:45 के बाद चंद्रमा दशम भाव में प्रवेश करेगा, जिससे करियर पर ध्यान केंद्रित होगा. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा संभव है. अपनी बात स्पष्ट रखें और भावनाओं को नियंत्रित रखें.

13:59:56 से 15:24:35 तक राहु काल रहेगा, इस दौरान नए अनुबंध या बड़े निर्णय टालें. सिद्ध योग आपके प्रयासों को सफल बनाने की क्षमता रखता है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. प्रेम जीवन में समझ और संवाद बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर नींद और पाचन पर ध्यान दें.

Career: दोपहर बाद कार्यक्षेत्र में सक्रियता और उन्नति.
Finance: भाग्य का सहयोग, लाभ संभव.
Love: संबंधों में मधुरता बढ़ेगी.
Health: दिनचर्या संतुलित रखें.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 5

कर्क राशि (Cancer Horoscope)-19 फरवरी 2026, गुरुवार

आज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया 16:01:15 तक प्रभावी रहेगी, उसके बाद तृतीया आरंभ होगी. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र 20:52:36 तक सक्रिय है और सिद्ध योग 20:41:50 तक सफलता देने वाला रहेगा. चंद्रमा 15:00:45 तक कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपके अष्टम भाव को सक्रिय रखेगा, उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर नवम भाव (भाग्य भाव) को प्रभावित करेगा.

दिन का पहला भाग थोड़ा संवेदनशील और रणनीतिक रहेगा. अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रभाव अचानक परिवर्तन, गोपनीय मामलों और आंतरिक चिंतन को बढ़ाएगा. यदि किसी वित्तीय दस्तावेज, बीमा, टैक्स या संयुक्त धन से जुड़े विषय पर काम कर रहे हैं तो सावधानी बरतें. किसी भी निर्णय से पहले पूरी जानकारी लेना आवश्यक होगा.

15:00:45 के बाद चंद्रमा नवम भाव में प्रवेश करेगा, जिससे परिस्थितियां धीरे-धीरे सकारात्मक दिशा में मुड़ेंगी. भाग्य का सहयोग मिलेगा और मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी. किसी गुरु तुल्य व्यक्ति या वरिष्ठ से मार्गदर्शन लाभकारी सिद्ध हो सकता है.

13:59:56 से 15:24:35 तक राहु काल रहेगा, इस दौरान नए निवेश या यात्रा आरंभ करने से बचें. सिद्ध योग आपके प्रयासों को सही दिशा देगा, बशर्ते आप धैर्य बनाए रखें.

आर्थिक मामलों में संयम आवश्यक है. प्रेम जीवन में दोपहर के बाद सुधार आएगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से तनाव और रक्तचाप पर ध्यान दें. ध्यान और प्राणायाम लाभकारी रहेंगे.

Career: दोपहर बाद परिस्थितियां अनुकूल होंगी.
Finance: सतर्क रहें, जोखिम से बचें.
Love: शाम के बाद संबंधों में मधुरता.
Health: तनाव नियंत्रण आवश्यक.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 2

सिंह राशि (Leo Horoscope)-19 फरवरी 2026, गुरुवार

आज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया 16:01:15 तक प्रभावी रहेगी, उसके बाद तृतीया आरंभ होगी. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र 20:52:36 तक सक्रिय है और सिद्ध योग 20:41:50 तक शुभ फल प्रदान करेगा. चंद्रमा 15:00:45 तक कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपके सप्तम भाव (दांपत्य और साझेदारी) को सक्रिय रखेगा, उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर अष्टम भाव को प्रभावित करेगा.

दिन का पहला भाग संबंधों और साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा. सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रभाव जीवनसाथी, बिज़नेस पार्टनर या क्लाइंट के साथ संवाद को केंद्र में लाएगा. यदि किसी समझौते या अनुबंध पर चर्चा चल रही है तो दोपहर तक सकारात्मक दिशा मिल सकती है. भावनात्मक संतुलन बनाए रखें और अहंकार को नियंत्रित करें.

15:00:45 के बाद चंद्रमा अष्टम भाव में प्रवेश करेगा, जिससे परिस्थितियां थोड़ी संवेदनशील हो सकती हैं. अचानक खर्च, गुप्त विषय या मानसिक उतार-चढ़ाव संभव है. 13:59:56 से 15:24:35 तक राहु काल रहेगा, इस दौरान कोई नया अनुबंध या जोखिम भरा निर्णय टालें.

सिद्ध योग आपके प्रयासों को सफलता दिला सकता है, यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लें. प्रेम जीवन में दोपहर तक निकटता रहेगी, शाम को संवेदनशीलता बढ़ सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से तनाव और रक्तचाप पर ध्यान दें. पर्याप्त विश्राम और जल सेवन आवश्यक है.

Career: साझेदारी से लाभ, दोपहर बाद सतर्क रहें.
Finance: अचानक खर्च संभव, संयम रखें.
Love: संवाद और संतुलन आवश्यक.
Health: मानसिक तनाव से सावधान.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1

कन्या राशि (Virgo Horoscope)-19 फरवरी 2026, गुरुवार

आज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया 16:01:15 तक प्रभावी रहेगी, उसके बाद तृतीया आरंभ होगी. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र 20:52:36 तक सक्रिय है और सिद्ध योग 20:41:50 तक सफलता प्रदान करने वाला है. चंद्रमा 15:00:45 तक कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपके षष्ठम भाव (रोग, ऋण और प्रतिस्पर्धा) को सक्रिय रखेगा, उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर सप्तम भाव (दांपत्य और साझेदारी) को प्रभावित करेगा.

दिन का पहला भाग कार्य और प्रतिस्पर्धा से जुड़ा रहेगा. षष्ठम भाव में चंद्रमा का प्रभाव आपको व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक बनाएगा. लंबित कार्यों को पूरा करने का दबाव रहेगा, लेकिन आपकी योजना और अनुशासन आपको आगे रखेगा. यदि किसी परीक्षा, इंटरव्यू या प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो दोपहर तक अनुकूल संकेत मिल सकते हैं. शत्रु या विरोधी शांत रहेंगे, बशर्ते आप संयम बनाए रखें.

15:00:45 के बाद चंद्रमा सप्तम भाव में प्रवेश करेगा, जिससे संबंधों पर ध्यान केंद्रित होगा. जीवनसाथी या बिज़नेस पार्टनर के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. 13:59:56 से 15:24:35 तक राहु काल रहेगा, इस दौरान नए अनुबंध या साझेदारी से बचें.

सिद्ध योग आपके प्रयासों को परिणाम देगा. आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, पर अनावश्यक खर्च से बचें. स्वास्थ्य में पेट या पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, इसलिए संतुलित आहार लें.

Career: प्रतियोगिता में बढ़त और कार्य पूर्णता.
Finance: स्थिरता, खर्च पर नियंत्रण रखें.
Love: शाम के बाद संवाद महत्वपूर्ण रहेगा.
Health: पाचन और दिनचर्या संतुलित रखें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 5

तुला राशि (Libra Horoscope)-19 फरवरी 2026, गुरुवार

आज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया 16:01:15 तक प्रभावी रहेगी, उसके बाद तृतीया आरंभ होगी. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र 20:52:36 तक सक्रिय है और सिद्ध योग 20:41:50 तक सफलता देने वाला रहेगा. चंद्रमा 15:00:45 तक कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपके पंचम भाव (प्रेम, रचनात्मकता, संतान और बुद्धि) को सक्रिय रखेगा, उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर षष्ठम भाव (कार्य और स्वास्थ्य) को प्रभावित करेगा.

दिन का पहला भाग रचनात्मकता और भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल रहेगा. पंचम भाव में चंद्रमा का प्रभाव प्रेम संबंधों में मधुरता, संतान से सुखद समाचार और क्रिएटिव कार्यों में प्रगति का संकेत देता है. यदि आप कला, लेखन, शिक्षा, मीडिया या कंटेंट से जुड़े हैं तो दोपहर तक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. किसी पुराने मित्र से संपर्क भी खुशी दे सकता है.

15:00:45 के बाद चंद्रमा षष्ठम भाव में प्रवेश करेगा, जिससे कार्य की व्यस्तता बढ़ेगी. जिम्मेदारियां अचानक बढ़ सकती हैं और स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा. 13:59:56 से 15:24:35 तक राहु काल रहेगा, इस दौरान कोई नया निवेश या महत्वपूर्ण निर्णय टालें.

सिद्ध योग आपके प्रयासों को सफलता की ओर ले जा सकता है, यदि आप अनुशासन बनाए रखें. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, पर अनावश्यक खर्च से बचें. प्रेम जीवन में दोपहर तक रोमांस रहेगा, शाम को व्यावहारिकता बढ़ेगी.

Career: रचनात्मक कार्यों में सफलता, शाम को कार्यभार बढ़ेगा.
Finance: संतुलित खर्च आवश्यक.
Love: दोपहर तक मधुरता, बाद में संयम रखें.
Health: पाचन और थकान पर ध्यान दें.
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 6

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope)-19 फरवरी 2026, गुरुवार

आज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया 16:01:15 तक प्रभावी रहेगी, उसके बाद तृतीया आरंभ होगी. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र 20:52:36 तक सक्रिय है और सिद्ध योग 20:41:50 तक सफलता देने वाला रहेगा. चंद्रमा 15:00:45 तक कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपके चतुर्थ भाव (गृह, माता, सुख और संपत्ति) को सक्रिय रखेगा, उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर पंचम भाव (प्रेम और रचनात्मकता) को प्रभावित करेगा.

दिन का पहला भाग घर-परिवार और आंतरिक संतुलन से जुड़ा रहेगा. चतुर्थ भाव में चंद्रमा का प्रभाव घरेलू मामलों, संपत्ति, वाहन या परिवार से जुड़े निर्णयों को प्रमुख बना सकता है. यदि घर में कोई लंबित कार्य है तो उसे पूरा करने का प्रयास करें. माता या किसी वरिष्ठ महिला सदस्य से महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है.

15:00:45 के बाद चंद्रमा पंचम भाव में प्रवेश करेगा, जिससे भावनात्मक ऊर्जा और रचनात्मकता बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में निकटता आएगी और संतान से सुखद समाचार मिल सकता है. 13:59:56 से 15:24:35 तक राहु काल रहेगा, इस दौरान संपत्ति या निवेश से जुड़े बड़े निर्णय टालें.

सिद्ध योग आपके प्रयासों को सकारात्मक परिणाम देगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से भावनात्मक तनाव या हृदय क्षेत्र में हल्की असुविधा संभव है, इसलिए ध्यान और विश्राम आवश्यक है.

Career: घर से जुड़ी योजना या आंतरिक रणनीति सफल होगी.
Finance: संपत्ति मामलों में सतर्कता रखें.
Love: शाम के बाद रोमांस और निकटता बढ़ेगी.
Health: मानसिक शांति बनाए रखें.
Lucky Color: लाल
Lucky Number: 9

धनु राशि (Sagittarius Horoscope)-19 फरवरी 2026, गुरुवार

आज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया 16:01:15 तक प्रभावी रहेगी, उसके बाद तृतीया आरंभ होगी. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र 20:52:36 तक सक्रिय है और सिद्ध योग 20:41:50 तक सफलता प्रदान करने वाला रहेगा. चंद्रमा 15:00:45 तक कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपके तृतीय भाव (साहस, संचार और प्रयास) को सक्रिय रखेगा, उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर चतुर्थ भाव (गृह और सुख) को प्रभावित करेगा.

दिन का पहला भाग ऊर्जा और सक्रियता से भरा रहेगा. तृतीय भाव में चंद्रमा का प्रभाव आत्मविश्वास बढ़ाएगा और आप लंबित कार्यों को तेजी से पूरा करने की कोशिश करेंगे. मीडिया, लेखन, सेल्स, मार्केटिंग या पब्लिक डीलिंग से जुड़े लोगों के लिए दोपहर तक समय अनुकूल है. भाई-बहनों या मित्रों से सहयोग मिल सकता है.

15:00:45 के बाद चंद्रमा चतुर्थ भाव में प्रवेश करेगा, जिससे मन घर और परिवार की ओर झुक सकता है. कार्य की गति थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी है. 13:59:56 से 15:24:35 तक राहु काल रहेगा, इस दौरान नई यात्रा या महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें.

सिद्ध योग आपके प्रयासों को सफलता की दिशा देगा. आर्थिक रूप से मेहनत के अनुरूप लाभ मिलेगा. प्रेम जीवन में संवाद बेहतर रहेगा, पर शाम को संवेदनशीलता बढ़ सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से कंधे, गला या छाती में हल्की असुविधा संभव है. विश्राम और नियमित दिनचर्या अपनाएं.

Career: दोपहर तक प्रयासों से सफलता.
Finance: मेहनत के अनुसार लाभ.
Love: संवाद में संतुलन रखें.
Health: थकान और गले का ध्यान रखें.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 3

मकर राशि (Capricorn Horoscope)-19 फरवरी 2026, गुरुवार

आज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया 16:01:15 तक प्रभावी रहेगी, उसके बाद तृतीया आरंभ होगी. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र 20:52:36 तक सक्रिय है और सिद्ध योग 20:41:50 तक शुभ परिणाम देने वाला है. चंद्रमा 15:00:45 तक कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपके द्वितीय भाव (धन, वाणी और परिवार) को सक्रिय रखेगा, उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर तृतीय भाव (साहस और संचार) को प्रभावित करेगा.

दिन का पहला भाग आर्थिक मामलों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा. द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रभाव आय, बचत और पारिवारिक चर्चाओं को केंद्र में लाएगा. कोई लंबित भुगतान प्राप्त हो सकता है या आय के नए स्रोत पर विचार बन सकता है. वाणी पर संयम रखें, क्योंकि छोटी सी बात भी विवाद का रूप ले सकती है.

15:00:45 के बाद चंद्रमा तृतीय भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आत्मविश्वास और सक्रियता बढ़ेगी. किसी महत्वपूर्ण कॉल, मीटिंग या प्रस्तुति में सफलता मिल सकती है. भाई-बहनों या मित्रों का सहयोग मिलेगा. 13:59:56 से 15:24:35 तक राहु काल रहेगा, इस दौरान बड़े आर्थिक निर्णय या अनुबंध से बचें.

सिद्ध योग आपके प्रयासों को सफलता की दिशा देगा. आर्थिक रूप से दिन अनुकूल है, पर अनियोजित खर्च से सावधान रहें. प्रेम जीवन में संवाद महत्वपूर्ण रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से गला, दांत या कंधों में हल्की असुविधा संभव है. पर्याप्त जल सेवन और विश्राम लाभकारी रहेगा.

Career: दोपहर बाद सक्रियता और प्रगति.
Finance: आय में सुधार, खर्च नियंत्रित रखें.
Love: मधुर वाणी से संबंध मजबूत होंगे.
Health: गले और कंधों का ध्यान रखें.
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 8

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope)-19 फरवरी 2026, गुरुवार

आज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया 16:01:15 तक प्रभावी रहेगी, उसके बाद तृतीया आरंभ होगी. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र 20:52:36 तक सक्रिय है और सिद्ध योग 20:41:50 तक सफलता देने वाला रहेगा. चंद्रमा 15:00:45 तक आपकी ही राशि कुंभ में गोचर करते हुए प्रथम भाव (लग्न) को सक्रिय रखेगा, उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर द्वितीय भाव (धन और वाणी) को प्रभावित करेगा.

दिन का पहला भाग आपके व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता के लिए महत्वपूर्ण रहेगा. लग्न में चंद्रमा का प्रभाव आपको भावनात्मक रूप से संवेदनशील और प्रतिक्रियाशील बना सकता है, लेकिन साथ ही आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा. यदि किसी नए कार्य, प्रस्तुति या सार्वजनिक संवाद की योजना है तो दोपहर तक समय अनुकूल है. लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे.

15:00:45 के बाद चंद्रमा द्वितीय भाव में प्रवेश करेगा, जिससे ध्यान आर्थिक मामलों और पारिवारिक चर्चाओं पर केंद्रित होगा. आय, बचत या किसी भुगतान को लेकर सकारात्मक समाचार मिल सकता है. 13:59:56 से 15:24:35 तक राहु काल रहेगा, इस दौरान नया निवेश या महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय टालें.

सिद्ध योग आपके प्रयासों को सफलता की ओर ले जाएगा, यदि आप धैर्य और संतुलन बनाए रखें. प्रेम जीवन में दोपहर तक भावनात्मक निकटता रहेगी, शाम को व्यावहारिकता बढ़ेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से सिरदर्द या थकान संभव है. पर्याप्त विश्राम और जल सेवन लाभकारी रहेगा.

Career: दोपहर तक आत्मविश्वास से सफलता.
Finance: शाम को आय के अवसर.
Love: संवेदनशीलता और संवाद महत्वपूर्ण.
Health: सिर और ऊर्जा स्तर का ध्यान रखें.
Lucky Color: आसमानी
Lucky Number: 4

मीन राशि (Pisces Horoscope)-19 फरवरी 2026, गुरुवार

आज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया 16:01:15 तक प्रभावी रहेगी, उसके बाद तृतीया आरंभ होगी. पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र 20:52:36 तक सक्रिय है और सिद्ध योग 20:41:50 तक शुभ फल देने वाला रहेगा. चंद्रमा 15:00:45 तक कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपके द्वादश भाव (व्यय, विदेश और अवचेतन मन) को सक्रिय रखेगा, उसके बाद आपकी ही राशि मीन में प्रवेश कर प्रथम भाव (लग्न) को प्रभावित करेगा.

दिन का पहला भाग थोड़ा अंतर्मुखी और विचारशील रह सकता है. द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रभाव पुराने मामलों, अधूरे कार्यों और मानसिक चिंतन को बढ़ाएगा. अनियोजित खर्च की संभावना भी बन सकती है, इसलिए बजट पर नियंत्रण रखें. यदि विदेश, अस्पताल, रिसर्च या आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े हैं तो दोपहर तक समय अनुकूल है.

15:00:45 के बाद चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आत्मविश्वास और भावनात्मक स्पष्टता बढ़ेगी. आप अपने निर्णयों में अधिक दृढ़ रहेंगे. किसी नए कार्य की रूपरेखा बनाने या व्यक्तिगत लक्ष्य तय करने के लिए शाम का समय अच्छा है. 13:59:56 से 15:24:35 तक राहु काल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण शुरुआत टालें.

सिद्ध योग आपके प्रयासों को सफलता की दिशा देगा, बशर्ते आप संयम और धैर्य बनाए रखें. प्रेम जीवन में शाम के बाद निकटता बढ़ेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से नींद, तनाव और पैरों की थकान पर ध्यान दें. ध्यान और विश्राम लाभकारी रहेगा.

Career: शाम के बाद नई शुरुआत के संकेत.
Finance: खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक.
Love: भावनात्मक स्पष्टता से संबंध मजबूत.
Health: विश्राम और मानसिक शांति जरूरी.
Lucky Color: समुद्री हरा
Lucky Number: 7

यह भी पढ़ें- Luxury Lifestyle: पैदाइशी अमीर होते हैं इन 4 राशियों के जातक, सुख-सुविधाओं में बीतता है जीवन!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
 
 
 
 
Published at : 19 Feb 2026 05:22 AM (IST)
Embed widget