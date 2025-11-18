हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal: मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें 18 नवंबर 2025 आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें 18 नवंबर 2025 आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 18 नवंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 18 Nov 2025 05:20 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 18 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 18 नवंबर 2025

आज का दिन तेज़ निर्णय और सूझबूझ का है. तुला राशि में गोचर कर रहा चंद्रमा का प्रभाव आपको अधूरे कामों को पूरा करने और अपने कार्य में सटीकता लाने की प्रेरणा देगा. ऑफिस में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी और किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी के लिए आपको आगे बढ़ाया जा सकता है. परिवार का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में स्पष्टता आएगी. छात्रों का फोकस मजबूत रहेगा, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं वालों का. स्वास्थ्य में हल्की थकान या सिरदर्द की संभावना है, पर समग्र ऊर्जा बढ़िया रहेगी. धन स्थिति स्थिर रहेगी और छोटा निवेश अच्छा परिणाम दे सकता है.
Career: नई जिम्मेदारी का संकेत.
Love: संवाद से रिश्ते सुधरेंगे.
Education: प्रतियोगी छात्रों के लिए श्रेष्ठ.
Health: थकान से बचें.
Finance: स्थिर लाभ.
सफलता मंत्र: कर्मण्येवाधिकारस्ते यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं.
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएँ.
Lucky Color: Red. Lucky Number: 9

वृषभ (Taurus) राशिफल, 18 नवंबर 2025

आज धैर्य, व्यवहार और स्थिरता आपके सबसे बड़े हथियार रहेंगे. तुला राशि में गोचर कर रहा चंद्रमा का प्रभाव आपको व्यावहारिक सोच देगा और किसी आर्थिक या पारिवारिक मामले में राहत मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और वरिष्ठ आप पर भरोसा जताएँगे. परिवार में शांति रहेगी, और किसी पुराने मतभेद का समाधान संभव है. छात्रों के लिए खासकर कॉमर्स, अकाउंटिंग और फाइनेंस पढ़ने वालों के लिए आज का दिन फायदेमंद है. स्वास्थ्य में हल्का गर्दन या पीठ दर्द परेशान कर सकता है. धन की स्थिति पिछली तुलना में सुधरेगी और कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है.
Career: फाइनेंस/प्रबंधन में प्रगति.
Love: रिश्तों में स्थिरता.
Education: कॉमर्स छात्रों को लाभ.
Health: गर्दन/पीठ का ध्यान.
Finance: बकाया राशि का योग.
सफलता मंत्र: धैर्यं सर्वत्र साधनम् यानी हर सफलता का मूल धैर्य ही है.
उपाय: मां लक्ष्मी को खीर अर्पित करें.
Lucky Color: White. Lucky Number: 6

मिथुन (Gemini) राशिफल, 18 नवंबर 2025

आज आपकी वाणी, तर्क और संवाद-क्षमता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. तुला राशि में गोचर कर रहा चंद्रमा का प्रभाव आपको विश्लेषण और वास्तविकता-आधारित सोच देगा. कार्यक्षेत्र में आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा और किसी नए विचार या प्रस्तुति की प्रशंसा हो सकती है. रिश्तों में softness आएगी और पुराने मतभेद सुलझेंगे. छात्रों, खासकर लेखन, भाषा, पत्रकारिता और रिसर्च पढ़ने वालों के लिए यह दिन अत्यंत लाभकारी रहेगा. स्वास्थ्य में गला और श्वसन तंत्र को आराम देने की जरूरत है. आय के नए अवसर बन सकते हैं, विशेषकर साइड-इनकम या फ्रीलांस काम से.
Career: मीडिया/PR में सफलता.
Love: भावनात्मक स्पष्टता.
Education: भाषा/रिसर्च छात्रों के लिए शुभ.
Health: गले का ध्यान.
Finance: अतिरिक्त आय का योग.
सफलता मंत्र: नास्ति विद्या समं बलम् यानी विद्या से बड़ा कोई बल नहीं.
उपाय: तुलसी को जल दें, विष्णु सहस्रनाम पढ़ें.
Lucky Color: Green. Lucky Number: 5

कर्क (Cancer) राशिफल, 18 नवंबर 2025

आज आपका ध्यान परिवार, भावनाओं और संतुलन पर केंद्रित रहेगा. तुला राशि में गोचर कर रहा चंद्रमा का प्रभाव आपकी संवेदनशीलता को दिशा देता है और आपको रिश्तों में स्पष्टता लाने में मदद करेगा. कार्यक्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा और किसी वरिष्ठ का समर्थन मिल सकता है. घर-परिवार में माहौल बेहतर रहेगा और किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर आपकी राय मानी जाएगी. छात्रों के लिए, विशेषकर कला, चिकित्सा, काउंसलिंग और डिजाइन से जुड़े लोगों के लिए, यह दिन प्रगति वाला है. स्वास्थ्य में नींद, हाइड्रेशन और पाचन का ध्यान रखना आवश्यक है. धन की स्थिति स्थिर रहेगी और पारिवारिक सहायता संभव है.
Career: वरिष्ठों का सहयोग.
Love: आत्मीयता बढ़ेगी.
Education: कला/काउंसलिंग छात्रों के लिए लाभ.
Health: नींद और जल-संतुलन ज़रूरी.
Finance: पारिवारिक सहयोग.
सफलता मंत्र: सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सबके सुख में ही आपका सुख है.
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.
Lucky Color: Silver. Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 18 Nov 2025 05:20 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
