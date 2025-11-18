Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 18 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 18 नवंबर 2025

आज का दिन तेज़ निर्णय और सूझबूझ का है. तुला राशि में गोचर कर रहा चंद्रमा का प्रभाव आपको अधूरे कामों को पूरा करने और अपने कार्य में सटीकता लाने की प्रेरणा देगा. ऑफिस में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी और किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी के लिए आपको आगे बढ़ाया जा सकता है. परिवार का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में स्पष्टता आएगी. छात्रों का फोकस मजबूत रहेगा, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं वालों का. स्वास्थ्य में हल्की थकान या सिरदर्द की संभावना है, पर समग्र ऊर्जा बढ़िया रहेगी. धन स्थिति स्थिर रहेगी और छोटा निवेश अच्छा परिणाम दे सकता है.

Career: नई जिम्मेदारी का संकेत.

Love: संवाद से रिश्ते सुधरेंगे.

Education: प्रतियोगी छात्रों के लिए श्रेष्ठ.

Health: थकान से बचें.

Finance: स्थिर लाभ.

सफलता मंत्र: कर्मण्येवाधिकारस्ते यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं.

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएँ.

Lucky Color: Red. Lucky Number: 9

वृषभ (Taurus) राशिफल, 18 नवंबर 2025

आज धैर्य, व्यवहार और स्थिरता आपके सबसे बड़े हथियार रहेंगे. तुला राशि में गोचर कर रहा चंद्रमा का प्रभाव आपको व्यावहारिक सोच देगा और किसी आर्थिक या पारिवारिक मामले में राहत मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और वरिष्ठ आप पर भरोसा जताएँगे. परिवार में शांति रहेगी, और किसी पुराने मतभेद का समाधान संभव है. छात्रों के लिए खासकर कॉमर्स, अकाउंटिंग और फाइनेंस पढ़ने वालों के लिए आज का दिन फायदेमंद है. स्वास्थ्य में हल्का गर्दन या पीठ दर्द परेशान कर सकता है. धन की स्थिति पिछली तुलना में सुधरेगी और कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है.

Career: फाइनेंस/प्रबंधन में प्रगति.

Love: रिश्तों में स्थिरता.

Education: कॉमर्स छात्रों को लाभ.

Health: गर्दन/पीठ का ध्यान.

Finance: बकाया राशि का योग.

सफलता मंत्र: धैर्यं सर्वत्र साधनम् यानी हर सफलता का मूल धैर्य ही है.

उपाय: मां लक्ष्मी को खीर अर्पित करें.

Lucky Color: White. Lucky Number: 6

मिथुन (Gemini) राशिफल, 18 नवंबर 2025

आज आपकी वाणी, तर्क और संवाद-क्षमता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. तुला राशि में गोचर कर रहा चंद्रमा का प्रभाव आपको विश्लेषण और वास्तविकता-आधारित सोच देगा. कार्यक्षेत्र में आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा और किसी नए विचार या प्रस्तुति की प्रशंसा हो सकती है. रिश्तों में softness आएगी और पुराने मतभेद सुलझेंगे. छात्रों, खासकर लेखन, भाषा, पत्रकारिता और रिसर्च पढ़ने वालों के लिए यह दिन अत्यंत लाभकारी रहेगा. स्वास्थ्य में गला और श्वसन तंत्र को आराम देने की जरूरत है. आय के नए अवसर बन सकते हैं, विशेषकर साइड-इनकम या फ्रीलांस काम से.

Career: मीडिया/PR में सफलता.

Love: भावनात्मक स्पष्टता.

Education: भाषा/रिसर्च छात्रों के लिए शुभ.

Health: गले का ध्यान.

Finance: अतिरिक्त आय का योग.

सफलता मंत्र: नास्ति विद्या समं बलम् यानी विद्या से बड़ा कोई बल नहीं.

उपाय: तुलसी को जल दें, विष्णु सहस्रनाम पढ़ें.

Lucky Color: Green. Lucky Number: 5

कर्क (Cancer) राशिफल, 18 नवंबर 2025

आज आपका ध्यान परिवार, भावनाओं और संतुलन पर केंद्रित रहेगा. तुला राशि में गोचर कर रहा चंद्रमा का प्रभाव आपकी संवेदनशीलता को दिशा देता है और आपको रिश्तों में स्पष्टता लाने में मदद करेगा. कार्यक्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा और किसी वरिष्ठ का समर्थन मिल सकता है. घर-परिवार में माहौल बेहतर रहेगा और किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर आपकी राय मानी जाएगी. छात्रों के लिए, विशेषकर कला, चिकित्सा, काउंसलिंग और डिजाइन से जुड़े लोगों के लिए, यह दिन प्रगति वाला है. स्वास्थ्य में नींद, हाइड्रेशन और पाचन का ध्यान रखना आवश्यक है. धन की स्थिति स्थिर रहेगी और पारिवारिक सहायता संभव है.

Career: वरिष्ठों का सहयोग.

Love: आत्मीयता बढ़ेगी.

Education: कला/काउंसलिंग छात्रों के लिए लाभ.

Health: नींद और जल-संतुलन ज़रूरी.

Finance: पारिवारिक सहयोग.

सफलता मंत्र: सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सबके सुख में ही आपका सुख है.

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

Lucky Color: Silver. Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.