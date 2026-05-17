Aaj Ka Rashifal: 17 मई 2026, रविवार का दिन कई राशियों के लिए नई शुरुआत, आर्थिक फैसलों और रिश्तों को लेकर महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा तिथि, कृत्तिका नक्षत्र और शोभन योग का प्रभाव रहेगा. अमावस्या के बाद शुरू हो रहा यह नया चंद्र चक्र कई लोगों के जीवन में मानसिक बदलाव, नई योजना और भविष्य को लेकर गंभीर सोच बढ़ा सकता है.

आज चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेगा, जिसका सबसे ज्यादा असर पैसा, परिवार, सुरक्षा, करियर स्थिरता और भावनात्मक संतुलन से जुड़े मामलों पर देखने को मिल सकता है. मेष, सिंह और वृषभ राशि वालों को करियर और आर्थिक मामलों में नए अवसर मिल सकते हैं, वहीं तुला, वृश्चिक और मीन राशि वालों को रिश्तों और मानसिक दबाव से जुड़े मामलों में धैर्य बनाए रखने की जरूरत पड़ सकती है.

ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि आज केवल तेजी से फैसले लेना ही नहीं, बल्कि सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना भी बेहद जरूरी रहेगा. कई लोगों को आज यह महसूस हो सकता है कि अब जीवन में कुछ पुरानी चीजों को पीछे छोड़कर नई दिशा में आगे बढ़ने का समय आ गया है.

कॉरपोरेट सेक्टर, मीडिया, बिजनेस, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए यह दिन खास संकेत लेकर आ सकता है. कुछ राशियों को नई जिम्मेदारी, नए संपर्क या आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को अहंकार, जल्दबाजी और गलतफहमी से बचने की सलाह दी जा रही है.

राहुकाल शाम 05:23 PM से 07:05 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ माना जाएगा.

मेष राशिफल (Aries Daily Horoscope) - 17 मई 2026

आज का दिन मेष राशि वालों के लिए पैसा, करियर और रिश्तों से जुड़े मामलों में सोच-समझकर कदम बढ़ाने का संकेत दे रहा है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा तिथि प्रभावी रहेगी, जो नई शुरुआत, मानसिक स्पष्टता और भविष्य की योजनाओं के लिए शुभ मानी जाती है. आज कृत्तिका नक्षत्र और शोभन योग का प्रभाव रहेगा, जिससे आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और कामों में तेजी बढ़ सकती है. हालांकि कृत्तिका नक्षत्र का अग्नि तत्व स्वभाव में गुस्सा और जल्दबाजी भी बढ़ा सकता है, इसलिए व्यवहार में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

चंद्रमा दिनभर वृषभ राशि में रहकर आपके धन भाव को सक्रिय करेगा, जिससे पैसों से जुड़े फैसले, परिवार की जिम्मेदारियां और भविष्य की योजना को लेकर गंभीरता बढ़ सकती है. आपकी राशि में मंगल की मजबूत स्थिति आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ा रही है, वहीं वृषभ राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति व्यवहारिक सोच, समझदारी और आर्थिक मामलों में सतर्कता बनाए रखने का संकेत दे रही है. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव नए लोगों से संपर्क, बातचीत और सामाजिक दायरा मजबूत करने में मदद करेगा. हालांकि, मीन राशि में शनि की स्थिति और मेष राशि पर चल रही शनि की साढ़े साती यह संकेत दे रही है कि इस समय गुस्से या जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में तनाव बढ़ा सकता है.

आज कई मेष राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लोग उनसे अपेक्षाएं ज्यादा रख रहे हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और फैसलों पर नजर रहेगी. ऐसे में केवल आत्मविश्वास नहीं, बल्कि धैर्य और संयम भी जरूरी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, मीडिया, प्रशासन, सेल्स, टेक्नोलॉजी और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज पैसों से जुड़े काम, क्लाइंट से बातचीत, मीटिंग और नई योजनाओं पर तेजी से काम हो सकता है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाएं बढ़ी हुई महसूस हो सकती हैं.

आज आपकी बातों और व्यवहार दोनों का असर लोगों पर पड़ेगा. किसी सहकर्मी या वरिष्ठ व्यक्ति के साथ बहस करने से आपकी छवि प्रभावित हो सकती है. यदि आप नौकरी बदलने, नया निवेश करने या कारोबार बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो हर कागज और जानकारी को अच्छी तरह जांच लें.

राहुकाल शाम 05:23 PM से 07:05 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन अच्छा संकेत दे रहा है. आमदनी के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन परिवार, सुख-सुविधाओं, यात्रा या दिखावे से जुड़े खर्च भी बढ़ सकते हैं. जल्दबाजी में पैसा लगाना नुकसान करा सकता है. लंबे समय की बचत और समझदारी से बनाई गई योजना आगे लाभ दे सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में समझदारी और साफ बातचीत दोनों जरूरी रहेंगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या पैसों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर जिद या गुस्सा तनाव बढ़ा सकता है. विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी.

अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. किसी पुराने परिचित से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

गले से जुड़ी परेशानी, थकान, तनाव, एसिडिटी या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार काम और ज्यादा सोचने की आदत मानसिक थकान बढ़ा सकती है. पर्याप्त पानी पीना, समय पर भोजन करना और आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1, 6

लकी कलर: लाल और सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें. “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता मजबूत करने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं या गुड़ का दान करना शुभ रहेगा.

वृषभ राशिफल (Taurus Daily Horoscope) - 17 मई 2026

आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए आत्मविश्वास, आर्थिक फैसलों और निजी जीवन से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा तिथि और कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेगा, इसलिए आज आपका ध्यान सबसे ज्यादा पैसा, परिवार, सुरक्षा और निजी स्थिरता से जुड़े मामलों पर रह सकता है. कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव कई लोगों को लंबे समय से टल रहे फैसले लेने का साहस दे सकता है, लेकिन इसी के साथ जिद और गुस्सा भी बढ़ सकता है. ऐसे में शब्दों और व्यवहार दोनों में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

आपकी राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति व्यक्तित्व, आकर्षण और निर्णय क्षमता को मजबूत कर रही है. कई वृषभ राशि वालों को आज ऐसा महसूस हो सकता है कि अब जीवन को ज्यादा व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने का समय आ गया है. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव आमदनी, संपर्क और सामाजिक दायरे को मजबूत करने वाला रहेगा. हालांकि, मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय किसी भी आर्थिक या भावनात्मक फैसले में जल्दबाजी करना नुकसानदेह हो सकता है.

आज परिवार और करियर दोनों जगह लोग आपकी राय को गंभीरता से सुन सकते हैं. ऐसे में धैर्य और समझदारी से लिया गया फैसला आगे चलकर लाभ दे सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, बैंकिंग, मीडिया, फैशन, शिक्षा, सेल्स और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, पैसों से जुड़े काम, क्लाइंट से बातचीत और नई योजनाओं में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलने के संकेत हैं.

हालांकि, किसी सहकर्मी के साथ अहंकार टकराव या गलतफहमी तनाव बढ़ा सकती है. आज workplace में आपका व्यवहार और धैर्य दोनों लोगों की नजर में रहेंगे. यदि आप नया निवेश, नौकरी बदलने या कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो हर दस्तावेज और जानकारी को ध्यान से जांचें.

राहुकाल शाम 05:23 PM से 07:05 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. आमदनी के नए अवसर मिल सकते हैं. रुका हुआ पैसा मिलने या किसी पुराने काम से लाभ होने की संभावना भी रहेगी. हालांकि सुख-सुविधाओं, खरीदारी, यात्रा या परिवार से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. जल्दबाजी में किया गया निवेश नुकसान करा सकता है. आज कई वृषभ राशि वालों का ध्यान भविष्य की बचत, घर-परिवार और आर्थिक सुरक्षा पर ज्यादा रह सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव और भरोसा दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या आर्थिक मामलों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर जिद या चुप्पी तनाव बढ़ा सकती है. विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी. अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. किसी पुराने रिश्ते या पुराने परिचित से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

गले से जुड़ी परेशानी, गर्दन दर्द, थकान, आलस्य या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार तनाव और ज्यादा सोचने की आदत मानसिक थकान बढ़ा सकती है. पर्याप्त पानी पीना, समय पर आराम लेना और भारी भोजन से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2, 6

लकी कलर: सफेद और क्रीम

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें और मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं. “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का जाप आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति के लिए शुभ माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना लाभकारी रहेगा.

मिथुन राशिफल (Gemini Daily Horoscope) - 17 मई 2026

आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए मानसिक स्पष्टता, रिश्तों और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा तिथि और कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा वृषभ राशि में रहकर आपके द्वादश भाव को सक्रिय करेगा, इसलिए आज कई मिथुन राशि वालों का मन भीतर ही भीतर बहुत कुछ सोचता रह सकता है. कुछ लोग पुराने फैसलों, अधूरे कामों या भविष्य की चिंता को लेकर मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं.

कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव आज आपके भीतर चीजों को जल्दी सुलझाने और स्पष्ट जवाब पाने की बेचैनी बढ़ा सकता है. हालांकि, हर बात का तुरंत समाधान निकालने की कोशिश तनाव भी बढ़ा सकती है. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र की युति आपके व्यक्तित्व, बातचीत की कला और सामाजिक दायरे को मजबूत कर रही है. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय कुछ फैसले चुपचाप और समझदारी से लेना ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

आज कई मिथुन राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि बाहरी दुनिया से ज्यादा उनका मन खुद उनसे सवाल कर रहा है. ऐसे में जल्दबाजी की बजाय धैर्य और संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, मीडिया, शिक्षा, डिजिटल प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग, लेखन और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, बातचीत, नए संपर्क और योजना बनाने वाले कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को अचानक नई जिम्मेदारी या नया काम मिल सकता है.

हालांकि, कार्यक्षेत्र में हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं रहेगा. कोई सहकर्मी आपकी बात को गलत तरीके से आगे बढ़ा सकता है. यदि आप नौकरी बदलने, नया कारोबार शुरू करने या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो हर जानकारी और दस्तावेज को अच्छी तरह जांच लें.

राहुकाल शाम 05:23 PM से 07:05 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर संकेत दे रहा है. आमदनी के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्च भी बढ़ सकते हैं. यात्रा, ऑनलाइन खरीदारी, दिखावे या आराम से जुड़ी चीजों पर पैसा खर्च हो सकता है. जल्दबाजी में किया गया निवेश नुकसान करा सकता है. आज कई मिथुन राशि वालों का ध्यान भविष्य की बचत और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने पर रह सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में साफ बातचीत और भावनात्मक समझ दोनों जरूरी रहेंगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों को दिल पर लेने से तनाव बढ़ सकता है. अविवाहित लोगों के जीवन में पुराने संपर्क दोबारा सक्रिय हो सकते हैं. किसी मित्र या पुराने परिचित से बातचीत बढ़ने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

नींद की कमी, तनाव, आंखों में जलन, सिरदर्द या मानसिक थकान परेशान कर सकती है. लगातार मोबाइल और स्क्रीन देखने से परेशानी बढ़ सकती है. पर्याप्त आराम और समय पर भोजन लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 7

लकी कलर: हरा और सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें और भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं. “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का जाप मानसिक स्पष्टता और निर्णय क्षमता मजबूत करने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग या हरी सब्जियों का दान करना शुभ रहेगा.

कर्क राशिफल (Cancer Daily Horoscope) - 17 मई 2026

आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए भविष्य की योजनाओं, सामाजिक संबंधों और करियर से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा तिथि और कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा वृषभ राशि में रहकर आपके लाभ भाव को सक्रिय करेगा, इसलिए आज आपका ध्यान आमदनी, नए अवसर, संपर्क और भविष्य की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर ज्यादा रह सकता है.

कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव आज आपको अपने लक्ष्य को लेकर ज्यादा गंभीर और स्पष्ट बना सकता है. कई कर्क राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि अब केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि व्यवहारिक सोच से आगे बढ़ने का समय है. वृषभ राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति आपके सामाजिक दायरे, प्रभाव और लोगों से जुड़ने की क्षमता को मजबूत कर रही है. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव भीतर ही भीतर चल रही चिंता और मानसिक दबाव को भी बढ़ा सकता है. मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय धैर्य और अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी रहेगा.

आज कुछ लोगों को अचानक किसी पुराने संपर्क, मित्र या सहकर्मी से फायदा मिलने के संकेत हैं. हालांकि, हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, मीडिया, शिक्षा, प्रशासन, बैंकिंग और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज टीमवर्क, मीटिंग, नई योजनाओं और लोगों से संपर्क बढ़ाने वाले कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलने के संकेत हैं.

हालांकि, कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी के साथ गलतफहमी तनाव बढ़ा सकती है. आज आपकी बातों और व्यवहार दोनों को लोग ध्यान से देखेंगे. यदि आप नौकरी बदलने, नया कारोबार शुरू करने या बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी से बचें और हर जानकारी को ध्यान से जांचें.

राहुकाल शाम 05:23 PM से 07:05 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. रुका हुआ पैसा मिलने या आमदनी के नए अवसर बनने की संभावना रहेगी. हालांकि सामाजिक दायित्व, यात्रा, परिवार या आराम से जुड़ी चीजों पर खर्च बढ़ सकते हैं. जल्दबाजी में किया गया निवेश नुकसान करा सकता है. आज कई कर्क राशि वालों का ध्यान भविष्य की बचत और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने पर रह सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भावनात्मक समझ और भरोसा दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या आर्थिक मामलों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों को मन में दबाकर रखने से तनाव बढ़ सकता है.

अविवाहित लोगों के जीवन में किसी मित्र या सामाजिक दायरे के जरिए नए संपर्क बनने के संकेत हैं. पुराने रिश्ते से जुड़ी कोई बात भी दोबारा सामने आ सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

मानसिक तनाव, थकान, नींद की कमी या सिरदर्द परेशान कर सकता है. लगातार ज्यादा सोचने की आदत मानसिक थकान बढ़ा सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: सफेद और सिल्वर

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं. “ॐ सोम सोमाय नमः” मंत्र का जाप मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को चावल या दूध का दान करना शुभ रहेगा.

सिंह राशिफल (Leo Daily Horoscope) - 17 मई 2026

आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए करियर, प्रतिष्ठा और बड़े फैसलों को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा तिथि और कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा वृषभ राशि में रहकर आपके कर्म भाव को सक्रिय करेगा, इसलिए आज आपका ध्यान सबसे ज्यादा काम, जिम्मेदारियों, छवि और भविष्य की दिशा पर रह सकता है.

कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव आज आपके भीतर नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और तेजी से फैसले लेने की इच्छा बढ़ा सकता है. कई सिंह राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि अब खुद को साबित करने का समय आ गया है. वृषभ राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति कार्यक्षेत्र में आपकी उपस्थिति और प्रभाव को मजबूत कर रही है. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव नए लोगों से संपर्क, सामाजिक दायरा और भविष्य की योजनाओं को गति देने वाला रहेगा. हालांकि, मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय केवल आत्मविश्वास नहीं, बल्कि धैर्य और व्यवहारिक सोच भी जरूरी रहेगी.

आज लोग आपकी बातों और फैसलों को गंभीरता से सुन सकते हैं. ऐसे में जल्दबाजी या अहंकार से लिया गया फैसला आपकी छवि प्रभावित कर सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, प्रशासन, राजनीति, मीडिया, शिक्षा और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, नेतृत्व से जुड़े काम, नई जिम्मेदारियां और लोगों को साथ लेकर चलने वाले कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग और सराहना मिलने के संकेत हैं.

हालांकि, कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी के साथ अहंकार टकराव या बहस तनाव बढ़ा सकती है. यदि आप नौकरी बदलने, नया कारोबार शुरू करने या बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो हर जानकारी और दस्तावेज को ध्यान से जांच लें.

राहुकाल शाम 05:23 PM से 07:05 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन अच्छा संकेत दे रहा है. आमदनी के नए अवसर मिल सकते हैं. रुका हुआ पैसा मिलने या किसी पुराने प्रयास का लाभ मिलने की संभावना भी रहेगी. हालांकि दिखावे, आराम और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. जल्दबाजी में पैसा लगाना नुकसान करा सकता है. आज कई सिंह राशि वालों का ध्यान भविष्य की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर रह सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में सम्मान और भावनात्मक समझ दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर अहंकार या गुस्सा तनाव बढ़ा सकता है. विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी.

अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. किसी पुराने परिचित या मित्र से बातचीत बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

सिरदर्द, थकान, शरीर में गर्मी, एसिडिटी या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार काम और मानसिक दबाव थकान बढ़ा सकते हैं. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1, 3

लकी कलर: गोल्डन और लाल

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें. “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ाने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं या गुड़ का दान करना शुभ रहेगा.

कन्या राशिफल (Virgo Daily Horoscope) - 17 मई 2026

आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए भविष्य की योजनाओं, सीखने-समझने और करियर से जुड़े बड़े फैसलों को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा तिथि और कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा वृषभ राशि में रहकर आपके भाग्य भाव को सक्रिय करेगा, इसलिए आज आपका ध्यान भविष्य, यात्रा, शिक्षा, नई दिशा और लंबे समय की योजनाओं पर ज्यादा रह सकता है.

कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव आज आपके भीतर चीजों को स्पष्ट रूप से देखने और गलत बातों को तुरंत पहचानने की क्षमता बढ़ा सकता है. कई कन्या राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि अब जीवन में कुछ फैसले टालने की बजाय उन्हें पूरा करने का समय आ गया है. वृषभ राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति आपकी सोच, निर्णय क्षमता और व्यवहारिक समझ को मजबूत कर रही है. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव करियर, सामाजिक पहचान और कार्यक्षेत्र में आपकी छवि को मजबूत करने वाला रहेगा. हालांकि, मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि रिश्तों और साझेदारी के मामलों में जल्दबाजी या जरूरत से ज्यादा विश्लेषण तनाव बढ़ा सकता है.

आज कई कन्या राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लोग उनसे सलाह या मार्गदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं. ऐसे में धैर्य और संतुलन के साथ लिया गया फैसला आगे चलकर लाभ दे सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, शिक्षा, मीडिया, बैंकिंग, शोध, लेखन और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, नई योजनाओं, यात्रा, प्रशिक्षण और बड़े लोगों से संपर्क बढ़ाने वाले कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारी या नए अवसर मिलने के संकेत हैं.

हालांकि, कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी के साथ विचारों का टकराव तनाव बढ़ा सकता है. यदि आप नौकरी बदलने, नया निवेश करने, विदेश से जुड़े काम शुरू करने या कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो हर जानकारी को अच्छी तरह जांच लें.

राहुकाल शाम 05:23 PM से 07:05 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. आमदनी बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं. किसी पुराने प्रयास का लाभ मिलने की संभावना भी रहेगी. हालांकि यात्रा, शिक्षा, परिवार या सुविधा से जुड़ी चीजों पर खर्च बढ़ सकते हैं. जल्दबाजी में किया गया निवेश नुकसान करा सकता है. आज कई कन्या राशि वालों का ध्यान भविष्य की बचत और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर रह सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में धैर्य और साफ बातचीत दोनों जरूरी रहेंगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों को ज्यादा सोचने से तनाव बढ़ सकता है. विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी.

अविवाहित लोगों के जीवन में यात्रा, शिक्षा या सामाजिक दायरे के जरिए नए संपर्क बनने के संकेत हैं. किसी पुराने परिचित से दोबारा बातचीत भी शुरू हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

पेट से जुड़ी परेशानी, थकान, तनाव, नींद की कमी या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है. लगातार ज्यादा सोचने की आदत मानसिक थकान बढ़ा सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर भोजन लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 8

लकी कलर: हरा और क्रीम

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें और भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं. “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का जाप मानसिक स्पष्टता और निर्णय क्षमता मजबूत करने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति to हरी मूंग या हरी सब्जियों का दान करना शुभ रहेगा.

तुला राशिफल (Libra Daily Horoscope) - 17 मई 2026

आज का दिन तुला राशि वालों के लिए आर्थिक फैसलों, रिश्तों और मानसिक संतुलन को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा तिथि और कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा वृषभ राशि में रहकर आपके अष्टम भाव को सक्रिय करेगा, इसलिए आज आपका ध्यान अचानक होने वाले बदलाव, पैसों से जुड़े मामलों, रिश्तों की गहराई और भविष्य की सुरक्षा पर ज्यादा रह सकता है.

कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव आज आपके भीतर हर बात की सच्चाई जानने और चीजों को गहराई से समझने की इच्छा बढ़ा सकता है. कई तुला राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि अब कुछ रिश्तों, खर्चों या जिम्मेदारियों को लेकर स्पष्ट फैसला लेना जरूरी हो गया है. वृषभ राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति आर्थिक मामलों, साझेदारी और व्यवहारिक सोच को मजबूत कर रही है. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव यात्रा, नए लोगों से संपर्क और सीखने-समझने की इच्छा बढ़ाने वाला रहेगा. हालांकि, मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा.

आज कई तुला राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि मन में चल रही उलझनों को अब टालना मुश्किल है. ऐसे में धैर्य और समझदारी के साथ लिया गया फैसला आगे चलकर राहत दे सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, कानून, मीडिया, फैशन, बैंकिंग, मार्केटिंग और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज पैसों से जुड़े काम, साझेदारी, दस्तावेज, मीटिंग और योजना बनाने वाले कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाएं बढ़ी हुई महसूस हो सकती हैं.

हालांकि, कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी या साझेदार के साथ गलतफहमी तनाव बढ़ा सकती है. यदि आप नया निवेश, साझेदारी, नौकरी बदलने या कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो हर जानकारी और दस्तावेज को अच्छी तरह जांच लें.

राहुकाल शाम 05:23 PM से 07:05 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन मिश्रित संकेत दे रहा है. आमदनी के अवसर बने रहेंगे, लेकिन अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. परिवार, यात्रा, सुविधा या पुराने भुगतान से जुड़ी जिम्मेदारियां आर्थिक दबाव बढ़ा सकती हैं. जल्दबाजी में पैसा लगाना नुकसान करा सकता है. आज कई तुला राशि वालों का ध्यान बचत और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने पर रह सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भरोसा और साफ बातचीत दोनों जरूरी रहेंगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या पैसों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों को मन में दबाकर रखने से तनाव बढ़ सकता है. विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी. अविवाहित लोगों के जीवन में किसी पुराने परिचित या नए सामाजिक संपर्क के जरिए रिश्ते की शुरुआत के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

तनाव, हार्मोन से जुड़ी परेशानी, नींद की कमी, पेट से जुड़ी समस्या या शरीर में थकान महसूस हो सकती है. लगातार ज्यादा सोचने की आदत मानसिक दबाव बढ़ा सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 6, 8

लकी कलर: सफेद और हल्का नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें और मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं. “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का जाप मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता के लिए शुभ माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद मिठाई या चावल का दान करना लाभकारी रहेगा.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope) - 17 मई 2026

आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए रिश्तों, साझेदारी और करियर से जुड़े फैसलों को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा तिथि और कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा वृषभ राशि में रहकर आपके सप्तम भाव को सक्रिय करेगा, इसलिए आज आपका ध्यान सबसे ज्यादा रिश्तों, लोगों के साथ तालमेल और निजी जीवन की स्थिरता पर रह सकता है.

कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव आज आपके भीतर हर रिश्ते और स्थिति को गहराई से परखने की इच्छा बढ़ा सकता है. कई वृश्चिक राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि अब कुछ लोगों की असली सोच समझने का समय आ गया है. वृषभ राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति रिश्तों, साझेदारी और बातचीत को प्रभावित कर रही है. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव आर्थिक मामलों, पुराने निवेश और भविष्य की योजनाओं को लेकर गंभीरता बढ़ा सकता है. हालांकि, मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय गुस्से या शक में लिया गया फैसला रिश्तों और काम दोनों पर असर डाल सकता है.

आज कई वृश्चिक राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लोग उनसे भावनात्मक रूप से ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं. ऐसे में हर बात का जवाब तुरंत देने की बजाय धैर्य बनाए रखना ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, प्रशासन, सुरक्षा सेवा, मीडिया, टेक्नोलॉजी और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, साझेदारी, क्लाइंट से बातचीत और लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलने वाले कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना पड़ सकता है.

हालांकि, कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी या साझेदार के साथ अहंकार टकराव तनाव बढ़ा सकता है. यदि आप नौकरी बदलने, नया कारोबार शुरू करने, साझेदारी करने या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो हर जानकारी और दस्तावेज को अच्छी तरह जांच लें.

राहुकाल शाम 05:23 PM से 07:05 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर संकेत दे रहा है. आमदनी के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन परिवार, यात्रा, आराम या पुराने भुगतान से जुड़े खर्च भी बढ़ सकते हैं. जल्दबाजी में पैसा लगाना नुकसान करा सकता है. आज कई वृश्चिक राशि वालों का ध्यान भविष्य की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर रह सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भरोसा और भावनात्मक संतुलन दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या आर्थिक मामलों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर शक या गुस्सा तनाव बढ़ा सकता है. विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी. अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. किसी पुराने परिचित से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

तनाव, शरीर में दर्द, एसिडिटी, नींद की कमी या मानसिक थकान परेशान कर सकती है. लगातार ज्यादा सोचने की आदत मानसिक दबाव बढ़ा सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 8, 9

लकी कलर: मरून और लाल

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें और हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं. “ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः” मंत्र का जाप आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को मसूर दाल या गुड़ का दान करना शुभ रहेगा.

धनु राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope) - 17 मई 2026

आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कामकाज, दिनचर्या और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा तिथि और कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा वृषभ राशि में रहकर आपके षष्ठ भाव को सक्रिय करेगा, इसलिए आज आपका ध्यान सबसे ज्यादा काम, जिम्मेदारियों, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की व्यवस्था पर रह सकता है.

कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव आज आपके भीतर चीजों को जल्दी पूरा करने और हर काम को सही तरीके से व्यवस्थित करने की इच्छा बढ़ा सकता है. कई धनु राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि अब समय केवल सोचने का नहीं, बल्कि काम को जमीन पर उतारने का है. वृषभ राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति कार्यक्षेत्र, दिनचर्या और आर्थिक मामलों में व्यवहारिक सोच को मजबूत कर रही है. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव रिश्तों, साझेदारी और लोगों से जुड़ाव को बढ़ाने वाला रहेगा. हालांकि, मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि परिवार और काम के बीच संतुलन बिगड़ने से मानसिक दबाव बढ़ सकता है.

आज कई धनु राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि छोटी-छोटी जिम्मेदारियां भी अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं. ऐसे में जल्दबाजी की बजाय अनुशासन और धैर्य के साथ आगे बढ़ना बेहतर रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, शिक्षा, मीडिया, प्रशासन, टेक्नोलॉजी और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, काम की योजना, टीमवर्क और जिम्मेदारी वाले कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से नई जिम्मेदारी या अतिरिक्त काम मिल सकता है.

हालांकि, कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी के साथ बहस या विचारों का टकराव तनाव बढ़ा सकता है. यदि आप नौकरी बदलने, नया कारोबार शुरू करने या बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो हर जानकारी और दस्तावेज को अच्छी तरह जांच लें.

राहुकाल शाम 05:23 PM से 07:05 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर संकेत दे रहा है. आमदनी के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन घर, यात्रा, स्वास्थ्य या सुविधा से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. जल्दबाजी में पैसा लगाना नुकसान करा सकता है. आज कई धनु राशि वालों का ध्यान भविष्य की बचत और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर रह सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में समझदारी और धैर्य दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ जिम्मेदारियों, भविष्य या परिवार को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर गुस्सा या जिद तनाव बढ़ा सकती है. विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी.

अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र या सामाजिक दायरे से किसी खास व्यक्ति के करीब आने की संभावना भी बन सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

थकान, शरीर में भारीपन, एसिडिटी, नींद की कमी या मानसिक तनाव परेशान कर सकता है. लगातार काम और ज्यादा जिम्मेदारियां मानसिक दबाव बढ़ा सकती हैं. समय पर भोजन और पर्याप्त आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3, 9

लकी कलर: पीला और नारंगी

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें और भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं. “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का जाप मानसिक स्पष्टता और भाग्य को मजबूत करने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को पीली दाल या केले का दान करना शुभ रहेगा.

मकर राशिफल (Capricorn Daily Horoscope) - 17 मई 2026

आज का दिन मकर राशि वालों के लिए रचनात्मकता, परिवार और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा तिथि और कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा वृषभ राशि में रहकर आपके पंचम भाव को सक्रिय करेगा, इसलिए आज आपका ध्यान सबसे ज्यादा भविष्य, बच्चों, रिश्तों, रचनात्मक कामों और मानसिक संतुलन पर रह सकता है.

कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव आज आपके भीतर हर काम को गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ पूरा करने की इच्छा बढ़ा सकता है. कई मकर राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि अब केवल मेहनत नहीं, बल्कि जीवन में थोड़ी खुशी और संतुलन भी जरूरी है. वृषभ राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति आपकी सोच, रचनात्मकता और निर्णय क्षमता को मजबूत कर रही है. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव कामकाज, दिनचर्या और जिम्मेदारियों को बढ़ाने वाला रहेगा. हालांकि, मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय शब्दों और व्यवहार दोनों में धैर्य बनाए रखना जरूरी रहेगा.

आज कई मकर राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लोग उनसे ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं. ऐसे में हर जिम्मेदारी को अकेले उठाने की बजाय सही योजना बनाकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, प्रशासन, बैंकिंग, निर्माण कार्य, मीडिया और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज नई योजनाओं, मीटिंग, रचनात्मक कामों और जिम्मेदारी वाले कार्यों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलने के संकेत हैं.

हालांकि, कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी के साथ गलतफहमी या बहस तनाव बढ़ा सकती है. यदि आप नया निवेश, कारोबार में विस्तार या नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो हर जानकारी और दस्तावेज को अच्छी तरह जांच लें.

राहुकाल शाम 05:23 PM से 07:05 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन अच्छा संकेत दे रहा है. आमदनी के नए अवसर मिल सकते हैं. किसी पुराने प्रयास या रुके काम से लाभ मिलने की संभावना भी रहेगी. हालांकि परिवार, बच्चों, आराम या यात्रा से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. जल्दबाजी में किया गया निवेश नुकसान करा सकता है.

आज कई मकर राशि वालों का ध्यान भविष्य की सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने पर रह सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भावनात्मक समझ और भरोसा दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर चुप्पी या दूरी तनाव बढ़ा सकती है. विवाहित लोगों को साथी के साथ समय बिताने की जरूरत होगी.

अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. किसी पुराने परिचित से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

थकान, पीठ दर्द, शरीर में भारीपन, नींद की कमी या मानसिक तनाव परेशान कर सकता है. लगातार काम और जिम्मेदारियों का दबाव मानसिक थकान बढ़ा सकता है. पर्याप्त आराम और समय पर भोजन लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 4, 8

लकी कलर: नीला और ग्रे

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप मानसिक संतुलन और धैर्य बनाए रखने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या कंबल का दान करना शुभ रहेगा.

कुंभ राशिफल (Aquarius Daily Horoscope) - 17 मई 2026

आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए परिवार, मानसिक शांति और भविष्य की स्थिरता को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा तिथि और कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा वृषभ राशि में रहकर आपके चतुर्थ भाव को सक्रिय करेगा, इसलिए आज आपका ध्यान घर-परिवार, निजी जीवन, संपत्ति और भावनात्मक सुरक्षा से जुड़े मामलों पर ज्यादा रह सकता है.

कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव आज आपके भीतर हर स्थिति को नियंत्रित करने और चीजों को अपने तरीके से व्यवस्थित करने की इच्छा बढ़ा सकता है. कई कुंभ राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि अब जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति को प्राथमिकता देना जरूरी है. वृषभ राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति परिवार, संपत्ति और निजी फैसलों को लेकर व्यवहारिक सोच बढ़ा रही है. वहीं मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव रचनात्मकता, सामाजिक दायरा और लोगों से जुड़ाव को मजबूत करने वाला रहेगा. हालांकि, मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय पैसों और जिम्मेदारियों को लेकर लापरवाही नुकसान बढ़ा सकती है.

आज कई कुंभ राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि घर और करियर दोनों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है. ऐसे में धैर्य और सही योजना के साथ आगे बढ़ना बेहतर रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, टेक्नोलॉजी, मीडिया, शिक्षा, प्रशासन और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, योजना बनाने, घर या संपत्ति से जुड़े कामों और टीमवर्क वाले कार्यों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं.

हालांकि, कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी या परिवार के सदस्य के साथ गलतफहमी तनाव बढ़ा सकती है. यदि आप संपत्ति खरीदने, नौकरी बदलने या कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो हर जानकारी और दस्तावेज को अच्छी तरह जांच लें.

राहुकाल शाम 05:23 PM से 07:05 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर संकेत दे रहा है. आमदनी के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन घर, वाहन, परिवार या आराम से जुड़ी चीजों पर खर्च बढ़ सकते हैं. जल्दबाजी में किया गया निवेश नुकसान करा सकता है. आज कई कुंभ राशि वालों का ध्यान भविष्य की बचत और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने पर रह सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव और भरोसा दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ परिवार, भविष्य या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर दूरी या जिद तनाव बढ़ा सकती है. विवाहित लोगों को साथी के साथ खुलकर बातचीत करने की जरूरत होगी.

अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. परिवार या सामाजिक दायरे के जरिए किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

मानसिक तनाव, नींद की कमी, गर्दन दर्द, थकान या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है. लगातार ज्यादा सोचने की आदत मानसिक दबाव बढ़ा सकती है. पर्याप्त आराम और समय पर भोजन लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 8

लकी कलर: आसमानी और नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें और शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं. “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप मानसिक स्थिरता और धैर्य बनाए रखने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या नीले वस्त्र का दान करना शुभ रहेगा.

मीन राशिफल (Pisces Daily Horoscope) - 17 मई 2026

आज का दिन मीन राशि वालों के लिए बातचीत, निर्णय क्षमता और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा तिथि और कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा वृषभ राशि में रहकर आपके तृतीय भाव को सक्रिय करेगा, इसलिए आज आपका ध्यान सबसे ज्यादा बातचीत, संपर्क, यात्रा, नई जानकारी और छोटे-छोटे फैसलों पर रह सकता है.

कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव आज आपके भीतर चीजों को जल्दी समझने और हर स्थिति का तुरंत जवाब देने की इच्छा बढ़ा सकता है. कई मीन राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि अब चुप रहने की बजाय अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखना जरूरी है. वृषभ राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति आपकी बातचीत, सोच और लोगों से जुड़ने की क्षमता को मजबूत कर रही है. वहीं आपकी ही राशि में स्थित शनि यह संकेत दे रहे हैं कि इस समय हर बात भावनाओं में बहकर कह देना नुकसानदेह हो सकता है. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव परिवार, घर और निजी जीवन से जुड़े मामलों को ज्यादा संवेदनशील बना सकता है.

आज कई मीन राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लोग उनसे जवाब और स्पष्टता की उम्मीद कर रहे हैं. ऐसे में धैर्य और समझदारी के साथ बात रखना ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, मीडिया, शिक्षा, लेखन, मार्केटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, बातचीत, प्रस्तुति, यात्रा और नए लोगों से संपर्क बढ़ाने वाले कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारी या नया अवसर मिलने के संकेत हैं.

हालांकि, कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी के साथ गलतफहमी या जल्दबाजी में दिया गया जवाब तनाव बढ़ा सकता है. यदि आप नौकरी बदलने, नया कारोबार शुरू करने या बड़ा निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो हर जानकारी और दस्तावेज को अच्छी तरह जांच लें.

राहुकाल शाम 05:23 PM से 07:05 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य संकेत दे रहा है. आमदनी के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन यात्रा, परिवार, इलेक्ट्रॉनिक सामान या सुविधा से जुड़ी चीजों पर खर्च बढ़ सकते हैं. जल्दबाजी में किया गया निवेश नुकसान करा सकता है. आज कई मीन राशि वालों का ध्यान भविष्य की बचत और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने पर रह सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में साफ बातचीत और भावनात्मक समझ दोनों जरूरी रहेंगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर चुप्पी या गलतफहमी तनाव बढ़ा सकती है. विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी. अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. किसी पुराने परिचित से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

गले से जुड़ी परेशानी, थकान, नींद की कमी, मानसिक तनाव या सिरदर्द परेशान कर सकता है. लगातार ज्यादा सोचने और भावनात्मक दबाव के कारण मानसिक थकान बढ़ सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3, 7

लकी कलर: पीला और सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें और भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं. “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप मानसिक शांति और निर्णय क्षमता मजबूत करने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को पीली दाल या केले का दान करना शुभ रहेगा.

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