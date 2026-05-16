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Weekly Rashifal 17-23 May 2026: इन 6 राशियों का लगेगा जैकपॉट! संवरेगा करियर, मेष-मीन तक साप्ताहिक राशिफल देखें
vWeekly Rashifal 2026: 17 से 23 मई तक का नया सप्ताह आपके करियर, धन, प्यार, परिवार और सेहत के लिए कैसा रहने वाला है? जानिए मेष से मीन राशियों का भविष्यफल
Weekly Rashifal 17-23 May 2026: यह सप्ताह आपके राशि के लिए कितना अनुकूल रहेगा इसका जानकारी ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव के देखकर गणना करके इसका सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते है सभी लोग यह जानना चाहते है यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा परिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन , व्यापार, शिक्षा तथा प्रेम सम्बन्ध.
इस सप्ताह को अनुकूल बनाने किए कौन से रंग का उपयोग करे, तथा कौन से अंक का उपयोग करके अपने दैनिक जीवन को सुदृढ़ करे आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से यह सप्ताह कैसा रहेगा मेष से मीन राशि के लोगों के लिए.
मेष राशि
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह पारिवारिक जीवन में कुछ जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं. चंद्रमा आपके राशि के दूसरे, तीसरे चौथे तथा अंतिम दिन पंचम भाव में संचरण करेंगे जिसे घर के बड़े सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा. किसी पुराने पारिवारिक मुद्दे का समाधान निकल सकता है. भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखें. सप्ताह के अंत में परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार में इस सप्ताह उतार-चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन अंत में लाभ मिलने के संकेत हैं. होटल, खान-पान, फूड टेक्नोलॉजी या लग्जरी वस्तुओं से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों में धैर्य रखना होगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलने से अच्छे परिणाम मिलेंगे. जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें.
- करियर और शिक्षा: इस सप्ताह करियर में नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में तेजी और अनुशासन रखना होगा. किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है.
- स्वास्थ्य: सेहत के मामले में यह सप्ताह मिला-जुला रह सकता है. शुरुआत में थकान, कमजोरी या मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन सप्ताह के बीच में स्वास्थ्य में सुधार आएगा. खानपान संतुलित रखें और पर्याप्त आराम लें. अधिक तनाव लेने से बचें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं. कीमती वस्तुओं, आभूषण या नई खरीदारी की इच्छा पूरी हो सकती है. निवेश और व्यापार से लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन अचानक खर्च या धन हानि का संकेत भी है. इसलिए पैसों के मामलों में सावधानी रखें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में उत्साह और रोमांस बना रहेगा. शुक्र और गुरु की युति तीसरे भाव में है, किसी खास व्यक्ति से मुलाकात या बातचीत दिल को खुशी दे सकती है. रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, लेकिन छोटी बातों पर बहस से बचना जरूरी होगा. विवाहित लोगों के जीवन में हल्का तनाव आ सकता है, फिर भी रिश्तों में प्रेम बना रहेगा.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: आसमानी नीला
- उपाय: भैरव चालीसा का पाठ करें, साथ ही शनिवार के दिन तेल का दान करें और मौका मिले तो बंदरों को भीगे हुए चने खिलाएं.
- क्या करें: इस सप्ताह आपके लिए ऊर्जा और उत्साह उच्च रहेगा. कामकाज में नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह निभाएंगे. सप्ताह की शुरुआत में निर्णय लेने में जल्दबाज़ी न करें. करियर में सुधार के संकेत हैं, लेकिन धैर्य जरूरी होगा. स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खासकर सिरदर्द या तनाव से बचें.
वृष राशि
- पारिवारिक जीवन: घर में सुख-शांति का वातावरण रहेगा. इस सप्ताह चंद्रमा आपके राशि के पहले, दूसरे, तीसरे तथा अंतिम दिन चौथे भाव में में संचरण करेंगे, किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. माता-पिता का सहयोग मिलेगा. परिवार में आपसी समझ बढ़ेगी. हालांकि खर्चों को लेकर हल्की चिंता रह सकती है. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और घरेलू जिम्मेदारियाँ मिलकर निभाई जाएंगी.
- व्यापार और नौकरी: कारोबार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह उन्नति देने वाला रहेगा. नए संपर्क और योजनाएं लाभ दिला सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा और अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे. कुछ लोगों को मनपसंद स्थान पर ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. कार्यों में रचनात्मकता बनी रहेगी.
- करियर और शिक्षा: कामकाज में स्थिरता रहेगी, लेकिन प्रगति धीरे-धीरे होगी. ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को अच्छे परिणाम पाने के लिए निरंतर अभ्यास करना होगा.
- स्वास्थ्य: इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. चेहरे की रौनक और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. मन प्रसन्न रहेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी. खानपान अच्छा रहेगा, लेकिन फिटनेस को लेकर लापरवाही न करें. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपके लिए लाभकारी रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: धन संबंधी मामलों में यह सप्ताह अच्छा संकेत दे रहा है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है. हालांकि सप्ताह के मध्य या अंत में अचानक खर्च या धन हानि के योग बन रहे हैं, इसलिए निवेश और लेन-देन में सावधानी रखें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी. शुक्र और गुरु की युति से किसी खास व्यक्ति से मुलाकात दिल को खुश कर सकती है. प्रेमी जोड़ों के बीच रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. साथ में घूमने-फिरने या बाहर भोजन का आनंद लेने के अवसर मिल सकते हैं.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: क्रीम
- उपाय: माता दुर्गा को बर्फी का भोग लगाएं और सौभाग्य लक्ष्मी व्रत रखें. मंदिर में घी का दान करना शुभ रहेगा.
- क्या करें: इस सप्ताह स्थिरता और योजना पर ध्यान देना जरूरी है. काम में धीरे-धीरे प्रगति होगी, लेकिन परिणाम मजबूत रहेंगे. नए निवेश या बड़े फैसलों से पहले अच्छी तरह सोचें.
मिथुन राशि
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह परिवार में संवाद की भूमिका अहम रहेगी. चंद्रमा आपके राशि के द्वादश, पहला दूसरा तथा अंतिम दिन तीसरे भाव में संचरण करेंगे, इसलिए गलतफहमियों से बचें. किसी सदस्य की सेहत चिंता दे सकती है. घर में छोटी यात्रा या मिलन समारोह संभव है. धैर्य और समझदारी से काम लेने पर संबंध बेहतर होंगे. बच्चों से सुखद समाचार मिल सकता है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में यह सप्ताह नई उपलब्धियां लेकर आ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों में रचनात्मकता दिखाने का अवसर मिलेगा और अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. व्यापारियों को नए संपर्कों और योजनाओं से लाभ मिलने के संकेत हैं. मीडिया, लेखन, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष रूप से लाभदायक रहेगा.
- करियर और शिक्षा: इस सप्ताह करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरी बदलने या नई भूमिका मिलने के योग हैं. छात्रों के लिए यह समय रचनात्मकता बढ़ाने वाला रहेगा. तकनीकी और संचार से जुड़े क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन अधिक सोच-विचार और मानसिक तनाव से बचना जरूरी होगा. पर्याप्त नींद लें और नियमित दिनचर्या अपनाएं. त्वचा और नसों से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें. योग और ध्यान करने से मानसिक शांति बनी रहेगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में यह सप्ताह सुधार लेकर आएगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा, अन्यथा बजट प्रभावित हो सकता है. निवेश करते समय जल्दबाजी न करें और सोच-समझकर निर्णय लें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में रोमांच और उत्साह बना रहेगा. दांपत्य जीवन में आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा. गुरु और शुक्र की युति से अविवाहित लोगों के जीवन में किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है. प्रियजन के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हरा
- उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.
- क्या करें: इस सप्ताह आपके लिए संचार और नेटवर्किंग बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे. नए लोगों से मुलाकात लाभदायक साबित हो सकती है. कार्यस्थल पर आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा. पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को अच्छा परिणाम मिल सकता है.
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Source: IOCL