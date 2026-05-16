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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मWeekly Rashifal 17-23 May 2026: इन 6 राशियों का लगेगा जैकपॉट! संवरेगा करियर, मेष-मीन तक साप्ताहिक राशिफल देखें

Weekly Rashifal 17-23 May 2026: इन 6 राशियों का लगेगा जैकपॉट! संवरेगा करियर, मेष-मीन तक साप्ताहिक राशिफल देखें

vWeekly Rashifal 2026: 17 से 23 मई तक का नया सप्ताह आपके करियर, धन, प्यार, परिवार और सेहत के लिए कैसा रहने वाला है? जानिए मेष से मीन राशियों का भविष्यफल

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 16 May 2026 01:30 PM (IST)
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Weekly Rashifal 17-23 May 2026: यह सप्ताह आपके राशि के लिए कितना अनुकूल रहेगा इसका जानकारी ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव के देखकर गणना करके इसका सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते है सभी लोग यह जानना चाहते है यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा परिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन , व्यापार, शिक्षा तथा प्रेम सम्बन्ध.

इस सप्ताह को अनुकूल बनाने किए कौन से रंग का उपयोग करे, तथा कौन से अंक का उपयोग करके अपने दैनिक जीवन को सुदृढ़ करे आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से यह सप्ताह कैसा रहेगा मेष से मीन राशि के लोगों के लिए.

मेष राशि

  • पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह पारिवारिक जीवन में कुछ जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं. चंद्रमा आपके राशि के दूसरे, तीसरे चौथे तथा अंतिम दिन पंचम भाव में संचरण करेंगे जिसे घर के बड़े सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा. किसी पुराने पारिवारिक मुद्दे का समाधान निकल सकता है. भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखें. सप्ताह के अंत में परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार में इस सप्ताह उतार-चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन अंत में लाभ मिलने के संकेत हैं. होटल, खान-पान, फूड टेक्नोलॉजी या लग्जरी वस्तुओं से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों में धैर्य रखना होगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलने से अच्छे परिणाम मिलेंगे. जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें.
  • करियर और शिक्षा: इस सप्ताह करियर में नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में तेजी और अनुशासन रखना होगा. किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है.
  • स्वास्थ्य: सेहत के मामले में यह सप्ताह मिला-जुला रह सकता है. शुरुआत में थकान, कमजोरी या मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन सप्ताह के बीच में स्वास्थ्य में सुधार आएगा. खानपान संतुलित रखें और पर्याप्त आराम लें. अधिक तनाव लेने से बचें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं. कीमती वस्तुओं, आभूषण या नई खरीदारी की इच्छा पूरी हो सकती है. निवेश और व्यापार से लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन अचानक खर्च या धन हानि का संकेत भी है. इसलिए पैसों के मामलों में सावधानी रखें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में उत्साह और रोमांस बना रहेगा. शुक्र और गुरु की युति तीसरे भाव में है, किसी खास व्यक्ति से मुलाकात या बातचीत दिल को खुशी दे सकती है. रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, लेकिन छोटी बातों पर बहस से बचना जरूरी होगा. विवाहित लोगों के जीवन में हल्का तनाव आ सकता है, फिर भी रिश्तों में प्रेम बना रहेगा.
  • लकी अंक: 7
  • लकी रंग: आसमानी नीला
  • उपाय: भैरव चालीसा का पाठ करें, साथ ही शनिवार के दिन तेल का दान करें और मौका मिले तो बंदरों को भीगे हुए चने खिलाएं.
  • क्या करें: इस सप्ताह आपके लिए ऊर्जा और उत्साह उच्च रहेगा. कामकाज में नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह निभाएंगे. सप्ताह की शुरुआत में निर्णय लेने में जल्दबाज़ी न करें. करियर में सुधार के संकेत हैं, लेकिन धैर्य जरूरी होगा. स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खासकर सिरदर्द या तनाव से बचें.

वृष राशि

  • पारिवारिक जीवन: घर में सुख-शांति का वातावरण रहेगा. इस सप्ताह चंद्रमा आपके राशि के पहले, दूसरे, तीसरे तथा अंतिम दिन चौथे भाव में में संचरण करेंगे, किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. माता-पिता का सहयोग मिलेगा. परिवार में आपसी समझ बढ़ेगी. हालांकि खर्चों को लेकर हल्की चिंता रह सकती है. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और घरेलू जिम्मेदारियाँ मिलकर निभाई जाएंगी.
  • व्यापार और नौकरी: कारोबार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह उन्नति देने वाला रहेगा. नए संपर्क और योजनाएं लाभ दिला सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा और अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे. कुछ लोगों को मनपसंद स्थान पर ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. कार्यों में रचनात्मकता बनी रहेगी.
  • करियर और शिक्षा: कामकाज में स्थिरता रहेगी, लेकिन प्रगति धीरे-धीरे होगी. ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को अच्छे परिणाम पाने के लिए निरंतर अभ्यास करना होगा.
  • स्वास्थ्य: इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. चेहरे की रौनक और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. मन प्रसन्न रहेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी. खानपान अच्छा रहेगा, लेकिन फिटनेस को लेकर लापरवाही न करें. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपके लिए लाभकारी रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: धन संबंधी मामलों में यह सप्ताह अच्छा संकेत दे रहा है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है. हालांकि सप्ताह के मध्य या अंत में अचानक खर्च या धन हानि के योग बन रहे हैं, इसलिए निवेश और लेन-देन में सावधानी रखें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी. शुक्र और गुरु की युति से किसी खास व्यक्ति से मुलाकात दिल को खुश कर सकती है. प्रेमी जोड़ों के बीच रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. साथ में घूमने-फिरने या बाहर भोजन का आनंद लेने के अवसर मिल सकते हैं.
  • लकी अंक: 6
  • लकी रंग: क्रीम
  • उपाय: माता दुर्गा को बर्फी का भोग लगाएं और सौभाग्य लक्ष्मी व्रत रखें. मंदिर में घी का दान करना शुभ रहेगा.
  • क्या करें: इस सप्ताह स्थिरता और योजना पर ध्यान देना जरूरी है. काम में धीरे-धीरे प्रगति होगी, लेकिन परिणाम मजबूत रहेंगे. नए निवेश या बड़े फैसलों से पहले अच्छी तरह सोचें.

मिथुन राशि

  • पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह परिवार में संवाद की भूमिका अहम रहेगी. चंद्रमा आपके राशि के द्वादश, पहला दूसरा तथा अंतिम दिन तीसरे भाव में संचरण करेंगे, इसलिए गलतफहमियों से बचें. किसी सदस्य की सेहत चिंता दे सकती है. घर में छोटी यात्रा या मिलन समारोह संभव है. धैर्य और समझदारी से काम लेने पर संबंध बेहतर होंगे. बच्चों से सुखद समाचार मिल सकता है.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में यह सप्ताह नई उपलब्धियां लेकर आ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों में रचनात्मकता दिखाने का अवसर मिलेगा और अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. व्यापारियों को नए संपर्कों और योजनाओं से लाभ मिलने के संकेत हैं. मीडिया, लेखन, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष रूप से लाभदायक रहेगा.
  • करियर और शिक्षा: इस सप्ताह करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरी बदलने या नई भूमिका मिलने के योग हैं. छात्रों के लिए यह समय रचनात्मकता बढ़ाने वाला रहेगा. तकनीकी और संचार से जुड़े क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन अधिक सोच-विचार और मानसिक तनाव से बचना जरूरी होगा. पर्याप्त नींद लें और नियमित दिनचर्या अपनाएं. त्वचा और नसों से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें. योग और ध्यान करने से मानसिक शांति बनी रहेगी.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में यह सप्ताह सुधार लेकर आएगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा, अन्यथा बजट प्रभावित हो सकता है. निवेश करते समय जल्दबाजी न करें और सोच-समझकर निर्णय लें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में रोमांच और उत्साह बना रहेगा. दांपत्य जीवन में आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा. गुरु और शुक्र की युति से अविवाहित लोगों के जीवन में किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है. प्रियजन के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी.
  • लकी अंक: 5
  • लकी रंग: हरा
  • उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.
  • क्या करें: इस सप्ताह आपके लिए संचार और नेटवर्किंग बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे. नए लोगों से मुलाकात लाभदायक साबित हो सकती है. कार्यस्थल पर आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा. पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को अच्छा परिणाम मिल सकता है.

कर्क राशि

  • पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. चंद्रमा आपके राशि के एकादश, द्वादश पहला तथा अंतिम दिन दूसरे भाव में संचरण करेंगे, घर में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य हो सकता है. माता का विशेष सहयोग मिलेगा. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं. घर का वातावरण भावनात्मक रूप से मजबूत रहेगा. हालांकि भावनाओं में बहकर निर्णय न लें.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन मध्य के बाद कार्यों में तेजी देखने को मिलेगी. कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, इसलिए अपने काम पर पूरा ध्यान बनाए रखें. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी मेहनत की सराहना होगी. व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभ मिलने के योग हैं. नया निवेश सोच-समझकर करें. जमीन, प्रॉपर्टी और निर्माण से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है.
  • करियर और शिक्षा: कामकाज में दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आप उसे संभाल लेंगे. वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा. छात्रों को पढ़ाई में भावनात्मक उतार-चढ़ाव से बचना होगा. समय प्रबंधन पर ध्यान देना जरूरी है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और चिंता से बचना जरूरी होगा. पेट और पाचन से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए खानपान में सावधानी रखें. नियमित योग, ध्यान और सुबह की सैर आपके लिए लाभकारी साबित होगी. पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से सप्ताह पहले से बेहतर रहेगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा. किसी भी आर्थिक फैसले में जल्दबाजी न करें. निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना लाभकारी रहेगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी. गुरु और शुक्र की युति पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं. रिश्तों में विश्वास बनाए रखें और किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आने से बचें.
  • लकी अंक: 2
  • लकी रंग: सफेद
  • उपाय: सोमवार के दिन भगवान शिव को दूध मिश्रित जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें. शिव मंदिर में सफेद पुष्प चढ़ाना भी शुभ रहेगा.
  • क्या करें: इस सप्ताह भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. परिवार और काम दोनों में जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं. नौकरी में स्थिरता रहेगी, लेकिन मेहनत अधिक करनी पड़ेगी. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है.

सिंह राशि

  • पारिवारिक जीवन: परिवार में आपकी भूमिका नेतृत्व वाली रहेगी. चंद्रमा आपके राशि के दशम, एकादश, द्वादश तथा अंतिम दिन द्वादश भाव में संचरण करेंगे, जिसे किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी राय ली जाएगी. हालांकि अहंकार से बचना होगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा. घर में किसी नए सामान या सुधार की संभावना है. सप्ताह के अंत में खुशी का माहौल रहेगा.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व और निर्णय क्षमता की सराहना होगी. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप सफलता के साथ पूरा करेंगे. पदोन्नति या वेतन वृद्धि के संकेत भी मिल रहे हैं. व्यापारियों को पुराने निवेश से लाभ होगा और नए व्यापारिक अवसर सामने आ सकते हैं. साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है.
  • करियर और शिक्षा: करियर में प्रगति के संकेत हैं. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और नए अवसर मिलेंगे. छात्रों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है. प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.
  • स्वास्थ्य: इस सप्ताह स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन अधिक काम के कारण थकान महसूस हो सकती है. हृदय और रक्तचाप से जुड़ी समस्या वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. नियमित व्यायाम, योग और संतुलित आहार अपनाने से ऊर्जा बनी रहेगी.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं और निवेश से अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है. हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. धन संचय के लिए सोच-समझकर निर्णय लें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आकर्षण और उत्साह बना रहेगा. शुक्र और गुरु की युति से अविवाहित लोगों के जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है. पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.
  • लकी अंक: 1 और 9
  • लकी रंग: गोल्डन और नारंगी
  • उपाय: रविवार के दिन भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.
  • क्या करें: इस सप्ताह आत्मविश्वास ऊँचा रहेगा और नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा हो सकती है. नए अवसर मिल सकते हैं, जिन्हें पकड़ना फायदेमंद रहेगा.

कन्या राशि

  • पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह घर में व्यवस्था और अनुशासन पर ध्यान रहेगा. इस सप्ताह चंद्रमा आपके राशि के नवम, दशम एकादश तथा अंतिम दिन द्वादश भाव में संचरण करेंगे, जिसे परिवार के किसी सदस्य की जिम्मेदारी बढ़ सकती है. रिश्तों में सुधार होगा लेकिन आलोचना से बचें. माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा. घरेलू कार्यों में व्यस्तता रहेगी, जिससे थोड़ा तनाव हो सकता है.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह धीरे-धीरे प्रगति देने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और अनुशासन की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. व्यापारियों को नए अवसर प्राप्त होंगे और पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं. साझेदारी में काम कर रहे लोगों को सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी.
  • करियर और शिक्षा: काम में सावधानी रखने की जरूरत है. छोटी गलतियों से बचें. शिक्षा में मेहनत का अच्छा फल मिलेगा. शोध और विश्लेषण से जुड़े छात्रों को सफलता मिल सकती है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान में लापरवाही पाचन संबंधी समस्या दे सकती है. बाहर के भोजन से बचें और नियमित दिनचर्या अपनाएं. योग, प्राणायाम और सुबह की सैर आपके लिए लाभकारी रहेगी. मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में यह सप्ताह सकारात्मक संकेत दे रहा है. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. निवेश करते समय जल्दबाजी से बचें और सोच-समझकर फैसला लें. बचत की ओर ध्यान देना भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास और स्थिरता बढ़ेगी. शुक्र तथा गुरु की युति से साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. अविवाहित लोगों के लिए अच्छे रिश्ते के प्रस्ताव आ सकते हैं. रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्टता बनाए रखें, इससे संबंध और मजबूत होंगे.
  • लकी अंक: 9
  • लकी रंग: गुलाबी और हल्का हरा
  • उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.
  • क्या करें: अपने सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से करें. जल्दबाजी और अत्यधिक चिंता से बचें. परिवार के साथ समय बिताएं और सकारात्मक सोच बनाए रखें.

तुला राशि

  • पारिवारिक जीवन: परिवार में संतुलन बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होगी. चंद्रमा आपके राशि के अष्टम, नवम दशम तथा अंतिम दिन एकादश भाव में संचरण करेंगे, किसी पुराने विवाद का समाधान संभव है. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. घर में सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और परिवार के साथ समय आनंदमय रहेगा.
  • व्यापार और नौकरी: इस सप्ताह व्यापार और नौकरी दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत में कुछ कामों में देरी संभव है, लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत बनेगी. व्यापारी वर्ग को नई साझेदारी और नए अवसरों से लाभ मिलने की संभावना है. साझेदारी में किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.
  • करियर और शिक्षा: करियर में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. टीमवर्क से लाभ मिलेगा. छात्रों के लिए यह समय सामाजिक गतिविधियों के साथ पढ़ाई में संतुलन बनाने का है. नए अवसर सामने आ सकते हैं.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और अधिक थकान से बचने की जरूरत होगी. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार अपनाना आपके लिए लाभदायक रहेगा. पर्याप्त नींद लें और योग या व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. त्वचा और किडनी से जुड़ी समस्याओं वाले लोग विशेष सावधानी रखें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक पक्ष पहले से बेहतर रहेगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और रुका हुआ धन भी वापस मिल सकता है. हालांकि, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. सोच-समझकर निवेश करना लाभदायक रहेगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता और रोमांस बढ़ेगा. गुरु और शुक्र की युति से पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.
  • लकी अंक: 9
  • लकी रंग: सफेद
  • उपाय: शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी जी की पूजा करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें. सुगंधित पुष्प अर्पित करना शुभ रहेगा.
  • क्या करें: अपने महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें. निर्णय लेने में आत्मविश्वास रखें और दूसरों पर अधिक निर्भर रहने से बचें. परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताना आपके लिए शुभ रहेगा.

वृश्चिक राशि

  • पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह पारिवारिक जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. किसी पुराने मुद्दे का समाधान मिल सकता है. चंद्रमा आपके राशि के सप्तम, अष्टम नवम तथा अंतिम दिन दशम भाव में संचरण करेंगे. घर में थोड़ी खींचतान संभव है, लेकिन संवाद से स्थिति सुधरेगी. परिवार के साथ यात्रा की योजना बन सकती है. धैर्य रखना आवश्यक है.
  • व्यापार और नौकरी: इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लगेंगी. नौकरीपेशा लोगों को धैर्य और मेहनत के साथ काम करना होगा. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. व्यापारियों को नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन किसी भी नए निवेश से पहले पूरी योजना बनाना जरूरी रहेगा. रिसर्च, टेक्निकल, आईटी और गुप्त कार्यों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं.
  • करियर और शिक्षा: इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें पार कर लेंगे. शिक्षा में गहरी एकाग्रता की जरूरत होगी. रिसर्च और उच्च शिक्षा के छात्रों को लाभ मिलेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव और अधिक थकान से बचना जरूरी होगा. पेट और रक्त से जुड़ी समस्याओं में सावधानी रखें. खानपान संतुलित रखें और बाहर के भोजन से बचें. योग, ध्यान और नियमित व्यायाम करने से मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी. पर्याप्त नींद लेना भी आवश्यक रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं. आय के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में लाभ दे सकता है. उधार लेन-देन में सावधानी रखें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. गुरु और शुक्र की युति से पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और आपसी विश्वास बढ़ेगा. अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते की संभावना बन सकती है.
  • लकी अंक: 2
  • लकी रंग: मैरून
  • उपाय: मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा करें, सिंदूर अर्पित करें और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.
  • क्या करें: इस सप्ताह आप गहराई से सोचेंगे और महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. किसी पुराने विवाद का समाधान मिल सकता है.

धनु राशि

  • पारिवारिक जीवन: परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल रहेगा. चंद्रमा आपके राशि के अष्टम, नवम तथा दशम एवं अंतिम दिन एकादश भाव में संचरण करेंगे. किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है. भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. घर में मेहमानों का आगमन संभव है. हालांकि अपनी बातों में स्पष्टता रखें ताकि गलतफहमी न हो.
  • व्यापार और नौकरी: नए अवसर और सीखने का समय है. करियर में यात्रा या बदलाव संभव है. छात्रों के लिए उच्च शिक्षा और विदेश से जुड़े अवसर बन सकते हैं.
  • करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा. शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिलने के योग हैं. उच्च शिक्षा, यात्रा, सलाहकारी और रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह विशेष लाभदायक रहेगा. करियर में नई दिशा मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन अत्यधिक भागदौड़ और काम का दबाव थकान बढ़ा सकता है. जांघ और कमर से संबंधित परेशानी वाले लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए. नियमित योग, व्यायाम और संतुलित आहार अपनाना आपके लिए लाभकारी रहेगा. पर्याप्त आराम लेना भी आवश्यक होगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से यह सप्ताह सकारात्मक संकेत दे रहा है. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा, अन्यथा बजट प्रभावित हो सकता है. निवेश सोच-समझकर करें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता और विश्वास बढ़ेगा. गुरु शुक्र की युति से दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और साथी का पूरा सहयोग मिलेगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आने की संभावना है. रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.
  • लकी अंक: 7
  • लकी रंग: पीला
  • उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें. पीले पुष्प अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी.
  • क्या करें: इस सप्ताह उत्साह और नई योजनाओं का समय है. करियर में प्रगति के संकेत हैं. यात्रा का योग बन सकता है. पढ़ाई और सीखने में सफलता मिलेगी.

मकर राशि

  • पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं. इस सप्ताह चंद्रमा आपके राशि के पंचम, छठे सातवें तथा अंतिम दिन अष्टम भाव में संचरण करेंगे, काम और घर के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा. माता-पिता का सहयोग मिलेगा. घर में सुधार या बदलाव की योजना बन सकती है. धैर्य रखने से संबंध मजबूत होंगे. सप्ताह के अंत में राहत महसूस होगी.
  • व्यापार और नौकरी: काम में जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी. मेहनत का फल धीरे-धीरे मिलेगा. छात्रों को अनुशासन बनाए रखना होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों को पढ़ाई में अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता होगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त होंगे. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अच्छे समाचार मिल सकते हैं. आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास आपकी सफलता की कुंजी बनेंगे.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक काम की वजह से थकान महसूस हो सकती है. हड्डियों, कमर और जोड़ों से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. नियमित व्यायाम, योग और संतुलित आहार अपनाना लाभदायक रहेगा. पर्याप्त नींद लें और तनाव से दूर रहने की कोशिश करें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति इस सप्ताह स्थिर बनी रहेगी. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. बचत की योजना बनाना भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा. किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने के योग हैं.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा. गुरु और शुक्र की युति से पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. अविवाहित लोगों के लिए अच्छे रिश्ते आने की संभावना है. रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखें.
  • लकी अंक: 8
  • लकी रंग: गहरा नीला
  • उपाय: शनिवार के दिन भगवान शनि देव की पूजा करें. तिल का तेल अर्पित करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद लोगों को काले तिल या कंबल का दान करना भी शुभ रहेगा.
  • आज क्या करें: इस सप्ताह मेहनत और अनुशासन का महत्व बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में स्थिर प्रगति होगी. आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है. पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं. प्रेम संबंधों में धैर्य रखें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 16 May 2026 01:30 PM (IST)
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