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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal 17 August 2026: 4थे चंद्रमा से मिथुन राशि वाले घरेलू अशांति व लेन-देन में बरतें सावधानी, जॉब फ्रॉड से रहें सतर्क

Mithun Rashifal 17 August 2026: 4थे चंद्रमा से मिथुन राशि वाले घरेलू अशांति व लेन-देन में बरतें सावधानी, जॉब फ्रॉड से रहें सतर्क

Mithun Rashifal 17 August 2026: सावन सोमवार व 4थे चंद्रमा से मिथुन राशि वाले लेन-देन में रहें सतर्क! जानें 17 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 17 Aug 2026 06:19 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 17 August 2026: 17 अगस्त 2026, सावन के तीसरे सोमवार के पावन दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शाम 05:01 बजे तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शुभ योग का प्रभाव बना रहेगा. चंद्रमा आज दोपहर 04:19 बजे तक कन्या राशि में रहकर इसके बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे. दोपहर तक चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव (चतुर्थ भाव यानी सुख, माता, गृहस्थी, मानसिक शांति व वाहन स्थान) में गोचर करेंगे. चौथे चंद्रमा के प्रभाव से आज कुछ घरेलू अशांति या मानसिक तनाव रह सकता है, इसलिए धैर्य से काम लें. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज मिथुन राशि के जातकों को बहुत सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत है. बिजनेस के कुछ मामलों में प्रतिद्वंद्वियों (Competitors) से आप थोड़े पीछे रह सकते हैं. यदि कोई नया बिजनेस लोन (Business Loan) लेने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो अंतिम फैसला लेने से पहले सभी नियमों और शर्तों पर अच्छी तरह विचार अवश्य कर लें. बिजनेसमैन को धन से संबंधित लेन-देन में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए; किसी अनजान या गैर-भरोसेमंद व्यक्ति की बातों में आकर कोई वित्तीय फैसला न लें, अन्यथा बड़ा फाइनेंशियल लॉस (आर्थिक नुकसान) हो सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काफी सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. एंप्लॉयड पर्सन को जॉब फ्रॉड करने वाले जालसाजों से पूरी तरह सावधान रहना होगा; कोई व्यक्ति आपको अच्छी नौकरी या पद का लालच देकर ठगने की कोशिश कर सकता है. कार्यक्षेत्र में किसी भी काम को लेकर ओवरकॉन्फिडेंस (अति आत्मविश्वास) न दिखाएं, क्योंकि लापरवाही में एक छोटा सा काम भी आपके लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी कर सकता है. वर्कस्पेस पर अपने प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी फाइलों और डाटा को पूरी तरह सीक्रेट (गोपनीय) रखें, अन्यथा कोई अन्य व्यक्ति आपके काम का क्रेडिट ले सकता है. अभी खुद को साबित करने के लिए आपको और अधिक मेहनत करनी होगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज मन की बात खुलकर साझा करने का दिन है. चौथे चंद्रमा के प्रभाव से घर में छोटी-मोटी अशांति या मतभेद हो सकता है. यदि आप परिवार की किसी बात को लेकर मानसिक रूप से चिंतित हैं, तो उसे मन में दबाने के बजाय परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें; ऐसा करने से समाधान भी मिलेगा और आप स्वयं को काफी हल्का महसूस करेंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज शांत मन से अध्ययन करने का दिन है. स्टूडेंट्स अपने भविष्य या करियर के परिणामों को लेकर बेवजह परेशान न हों; समय और आपकी मेहनत के साथ सब कुछ धीरे-धीरे सुलझ जाएगा. वर्तमान में अपनी पढ़ाई और रिवीजन पर पूरा ध्यान लगाएं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

चौथे भाव में चंद्रमा के प्रभाव से सीने में जकड़न, गैस, अनिद्रा या मानसिक बेचैनी हो सकती है. अत्यधिक तनाव लेने से बचें, माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और दिनचर्या में प्राणायाम व ध्यान को शामिल करें.

शुभ रंग: वाइट (सफेद)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: सावन के तीसरे सोमवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल, सफेद चंदन और बेलपत्र अर्पित करें. साथ ही 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी जरूरतमंद को सफेद अन्न का दान करें; इससे मानसिक शांति मिलेगी और घरेलू कलह समाप्त होगी.

FAQs

Q1. 17 अगस्त 2026 को मिथुन राशि के व्यापारियों को किस बात से बचना चाहिए? 
Ans. अनजान व्यक्तियों के बहकावे में आकर धन का लेन-देन न करें और बिजनेस लोन लेने से पहले सभी शर्तों की अच्छी तरह जांच कर लें.

Q2. आज मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में क्या सावधानी रखनी है?
Ans. जॉब के झूठे लालच में न फंसें, अपने प्रोजेक्ट की फाइलें सीक्रेट रखें और किसी भी काम में ओवरकॉन्फिडेंस न दिखाएं.

Q3. आज मिथुन राशि वालों को मानसिक तनाव व घरेलू अशांति दूर करने के लिए क्या करना चाहिए?
Ans. अपनी चिंताएं परिवार के साथ साझा करें और सावन सोमवार पर शिवलिंग का कच्चे दूध व जल से अभिषेक करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Aug 2026 06:19 AM (IST)
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