Aaj Ka Mithun Rashifal 17 August 2026: 17 अगस्त 2026, सावन के तीसरे सोमवार के पावन दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शाम 05:01 बजे तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शुभ योग का प्रभाव बना रहेगा. चंद्रमा आज दोपहर 04:19 बजे तक कन्या राशि में रहकर इसके बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे. दोपहर तक चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव (चतुर्थ भाव यानी सुख, माता, गृहस्थी, मानसिक शांति व वाहन स्थान) में गोचर करेंगे. चौथे चंद्रमा के प्रभाव से आज कुछ घरेलू अशांति या मानसिक तनाव रह सकता है, इसलिए धैर्य से काम लें. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज मिथुन राशि के जातकों को बहुत सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत है. बिजनेस के कुछ मामलों में प्रतिद्वंद्वियों (Competitors) से आप थोड़े पीछे रह सकते हैं. यदि कोई नया बिजनेस लोन (Business Loan) लेने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो अंतिम फैसला लेने से पहले सभी नियमों और शर्तों पर अच्छी तरह विचार अवश्य कर लें. बिजनेसमैन को धन से संबंधित लेन-देन में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए; किसी अनजान या गैर-भरोसेमंद व्यक्ति की बातों में आकर कोई वित्तीय फैसला न लें, अन्यथा बड़ा फाइनेंशियल लॉस (आर्थिक नुकसान) हो सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काफी सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. एंप्लॉयड पर्सन को जॉब फ्रॉड करने वाले जालसाजों से पूरी तरह सावधान रहना होगा; कोई व्यक्ति आपको अच्छी नौकरी या पद का लालच देकर ठगने की कोशिश कर सकता है. कार्यक्षेत्र में किसी भी काम को लेकर ओवरकॉन्फिडेंस (अति आत्मविश्वास) न दिखाएं, क्योंकि लापरवाही में एक छोटा सा काम भी आपके लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी कर सकता है. वर्कस्पेस पर अपने प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी फाइलों और डाटा को पूरी तरह सीक्रेट (गोपनीय) रखें, अन्यथा कोई अन्य व्यक्ति आपके काम का क्रेडिट ले सकता है. अभी खुद को साबित करने के लिए आपको और अधिक मेहनत करनी होगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज मन की बात खुलकर साझा करने का दिन है. चौथे चंद्रमा के प्रभाव से घर में छोटी-मोटी अशांति या मतभेद हो सकता है. यदि आप परिवार की किसी बात को लेकर मानसिक रूप से चिंतित हैं, तो उसे मन में दबाने के बजाय परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें; ऐसा करने से समाधान भी मिलेगा और आप स्वयं को काफी हल्का महसूस करेंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज शांत मन से अध्ययन करने का दिन है. स्टूडेंट्स अपने भविष्य या करियर के परिणामों को लेकर बेवजह परेशान न हों; समय और आपकी मेहनत के साथ सब कुछ धीरे-धीरे सुलझ जाएगा. वर्तमान में अपनी पढ़ाई और रिवीजन पर पूरा ध्यान लगाएं.

चौथे भाव में चंद्रमा के प्रभाव से सीने में जकड़न, गैस, अनिद्रा या मानसिक बेचैनी हो सकती है. अत्यधिक तनाव लेने से बचें, माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और दिनचर्या में प्राणायाम व ध्यान को शामिल करें.

शुभ रंग: वाइट (सफेद)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: सावन के तीसरे सोमवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल, सफेद चंदन और बेलपत्र अर्पित करें. साथ ही 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी जरूरतमंद को सफेद अन्न का दान करें; इससे मानसिक शांति मिलेगी और घरेलू कलह समाप्त होगी.

FAQs

Q1. 17 अगस्त 2026 को मिथुन राशि के व्यापारियों को किस बात से बचना चाहिए?

Ans. अनजान व्यक्तियों के बहकावे में आकर धन का लेन-देन न करें और बिजनेस लोन लेने से पहले सभी शर्तों की अच्छी तरह जांच कर लें.

Q2. आज मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में क्या सावधानी रखनी है?

Ans. जॉब के झूठे लालच में न फंसें, अपने प्रोजेक्ट की फाइलें सीक्रेट रखें और किसी भी काम में ओवरकॉन्फिडेंस न दिखाएं.

Q3. आज मिथुन राशि वालों को मानसिक तनाव व घरेलू अशांति दूर करने के लिए क्या करना चाहिए?

Ans. अपनी चिंताएं परिवार के साथ साझा करें और सावन सोमवार पर शिवलिंग का कच्चे दूध व जल से अभिषेक करें.

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