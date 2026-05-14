Aaj Ka Rashifal: 14 मई 2026, गुरुवार का दिन कई राशियों के लिए करियर, पैसा, रिश्तों और future planning के लिहाज से बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी तिथि सुबह 11:23 AM तक प्रभावी रहेगी.

सबसे बड़ा ज्योतिषीय परिवर्तन आज शुक्र का मिथुन राशि में गोचर है, जिसका असर आने वाले दिनों में communication, networking, love life, public image और financial decisions पर सभी 12 राशियों में अलग-अलग रूप में दिखाई दे सकता है. वहीं चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में रहेंगे, जिससे कई लोगों में emotional sensitivity, overthinking और future security को लेकर चिंता बढ़ सकती है.

मेष, मिथुन, कन्या और कुंभ राशि वालों को career visibility, networking और नए अवसरों से जुड़ी सकारात्मक हलचल महसूस हो सकती है, वहीं कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि वालों को emotional decisions और financial risk से बचने की सलाह दी जा रही है. दूसरी ओर, वृषभ, तुला और धनु राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर आने वाले समय में रिश्तों, partnerships और income growth के नए रास्ते खोल सकता है.

ग्रहों की वर्तमान स्थिति यह संकेत दे रही है कि बदलते corporate माहौल, global uncertainty और तेजी से बदलती market conditions के बीच आज केवल confidence नहीं, बल्कि smart communication और practical strategy ही आगे लाभ दिलाएगी. राहुकाल दोपहर 1:59 PM से 3:40 PM तक रहेगा, इसलिए इस दौरान नया investment, बड़ा agreement या महत्वपूर्ण financial decision टालना बेहतर रहेगा. जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.

मेष राशिफल (Aries Daily Horoscope) - 14 मई 2026

आज का दिन मेष राशि वालों के लिए तेज फैसलों, रिश्तों और करियर की दिशा को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग और ग्रह गोचर के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी तिथि सुबह 11:23 AM तक रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे मन थोड़ा भीतर की तरफ जा सकता है और भविष्य, खर्च या किसी hidden planning को लेकर सोच बढ़ सकती है. वहीं आज का सबसे बड़ा ज्योतिषीय परिवर्तन शुक्र का मिथुन राशि में गोचर है. यह गोचर आपके तृतीय भाव को सक्रिय करेगा, जिससे communication, networking, media, marketing, social connection और short travel से जुड़े मामलों में आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है.

आपकी राशि में सूर्य, बुध और मंगल की मजबूत स्थिति confidence और leadership बढ़ा रही है, लेकिन मीन राशि में बैठे शनि का प्रभाव बता रहा है कि इस समय जल्दबाजी से ज्यादा समझदारी काम आएगी. गुरुवार होने के कारण आज गुरु तत्व और भगवान विष्णु की उपासना मानसिक स्थिरता देने वाली मानी जाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, मीडिया, management, technology, digital field, marketing और business से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन खास रह सकता है. शुक्र का मिथुन राशि में गोचर आने वाले दिनों में networking और public dealing मजबूत करेगा. यदि आप content, communication, branding या social media field से जुड़े हैं, तो नए अवसर बनने शुरू हो सकते हैं. बदलते corporate माहौल और तेजी से बदलती market conditions के बीच आज smart communication ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है. किसी नए project, investment या partnership को लेकर जल्दबाजी न करें. राहुकाल दोपहर 1:59 PM से 3:40 PM तक रहेगा, इसलिए इस दौरान बड़ा financial decision टालना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन खर्च भी साथ-साथ बढ़ सकते हैं. travel, gadgets, luxury या online shopping पर अचानक पैसा खर्च हो सकता है. आने वाले दिनों में networking और नए contacts से आर्थिक लाभ के संकेत बन रहे हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

शुक्र का गोचर आपकी बातचीत और आकर्षण दोनों को बढ़ाएगा. Partner के साथ communication बेहतर हो सकता है और रिश्तों में हल्कापन लौट सकता है. अविवाहित लोगों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू होने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

मानसिक थकान, नींद की कमी और आंखों में strain महसूस हो सकता है. लगातार screen time और overthinking आपको ज्यादा थका सकते हैं. शाम को थोड़ा आराम और digital detox लाभ देगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1, 6

लकी कलर: लाल और हल्का हरा

आज का उपाय (Today's Remedy)

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें. साथ ही शुक्र के शुभ प्रभाव के लिए छोटी कन्या को सफेद मिठाई देना लाभकारी माना गया है.

वृषभ राशिफल (Taurus Daily Horoscope) - 14 मई 2026

आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए पैसा, करियर और रिश्तों के बीच संतुलन बनाने वाला रह सकता है. वैदिक पंचांग और ग्रह गोचर के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी तिथि सुबह 11:23 AM तक रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में आपके लाभ भाव में रहेंगे, इसलिए networking, income source और future planning से जुड़े मामलों में हलचल बढ़ सकती है. वहीं आज का सबसे बड़ा बदलाव शुक्र का मिथुन राशि में गोचर है. आपकी राशि के स्वामी शुक्र अब आपके धन भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका असर आने वाले दिनों में income, luxury, communication और financial decisions पर साफ दिखाई दे सकता है.

यह गोचर एक तरफ नए आर्थिक अवसर ला सकता है, वहीं दूसरी तरफ खर्च और lifestyle expectations भी बढ़ा सकता है. आपकी practical nature आज कई जगह फायदा दिलाएगी, लेकिन जल्द profit के लालच में लिया गया फैसला बाद में दबाव बना सकता है. गुरुवार होने के कारण आज गुरु तत्व और भगवान विष्णु की उपासना मानसिक स्थिरता और सही निर्णय लेने में सहायक मानी जाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कॉरपोरेट, banking, finance, media, marketing, fashion, design और business से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. ऑफिस में आपकी communication skill और शांत व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा. शुक्र का मिथुन राशि में गोचर आने वाले समय में networking और client dealing मजबूत कर सकता है. यदि आप business करते हैं, तो नए contacts और online platform से फायदा मिलने के संकेत हैं. बदलते market trends और competition के बीच आज smart planning और सही timing ही आपको आगे रखेगी. राहुकाल दोपहर 1:59 PM से 3:40 PM तक रहेगा, इसलिए इस दौरान नया agreement या बड़ा financial decision टालना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

धन से जुड़े मामलों में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं. रुका हुआ पैसा मिलने या income source बढ़ने की संभावना बन सकती है. हालांकि, luxury items, travel, gadgets या online shopping पर खर्च बढ़ सकता है. आज impulsive spending से बचना बेहतर रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में softness और emotional understanding बढ़ सकती है. Partner के साथ भविष्य और financial security को लेकर बातचीत हो सकती है. अविवाहित लोगों के लिए किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू होने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

गले, गर्दन, digestion या sugar related परेशानी हल्की परेशान कर सकती है. लगातार काम और mental load की वजह से थकान महसूस हो सकती है. समय पर भोजन और पर्याप्त नींद जरूरी रहेगी.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2, 6

लकी कलर: सफेद और हल्का हरा

आज का उपाय (Today's Remedy)

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और चने की दाल अर्पित करें. शुक्र के शुभ प्रभाव के लिए किसी जरूरतमंद महिला को सफेद मिठाई या इत्र दान करना लाभकारी माना गया है.

मिथुन राशिफल (Gemini Daily Horoscope) - 14 मई 2026

आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा बदलाव महसूस कराने वाला रह सकता है. वैदिक पंचांग और ग्रह गोचर के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी तिथि सुबह 11:23 AM तक रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में आपके कर्म भाव में रहेंगे, इसलिए करियर, public image और जिम्मेदारियों से जुड़े मामलों में दबाव और व्यस्तता दोनों बढ़ सकते हैं. लेकिन आज की सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटना शुक्र का आपकी ही राशि मिथुन में गोचर है. यह गोचर आने वाले दिनों में आपकी personality, attraction, networking और communication skill को मजबूत करेगा.

लंबे समय बाद आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि लोग आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं. media, marketing, social media, teaching, branding और communication field से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर खास असर डाल सकता है. हालांकि, मीन राशि में बैठे शनि का प्रभाव यह भी बता रहा है कि सिर्फ charm नहीं, consistency भी जरूरी होगी. गुरुवार होने के कारण आज भगवान विष्णु और गुरु तत्व की उपासना मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस में आज आपकी visibility बढ़ सकती है. कोई presentation, meeting या बातचीत आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. शुक्र का मिथुन राशि में गोचर आने वाले समय में networking और professional growth को गति देगा. यदि आप content creation, journalism, media, PR, sales, education या digital industry से जुड़े हैं, तो नए मौके बनने शुरू हो सकते हैं. बदलते corporate माहौल और global competition के बीच आज आपकी सबसे बड़ी ताकत communication और adaptability रहेगी. राहुकाल दोपहर 1:59 PM से 3:40 PM तक रहेगा, इसलिए इस दौरान नया investment या agreement टालना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिल सकते हैं. नए contacts और networking future income का रास्ता खोल सकते हैं. हालांकि, fashion, gadgets, travel और lifestyle related खर्च बढ़ सकते हैं. impulsive spending से बचना जरूरी रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

शुक्र का आपकी राशि में आना रिश्तों में freshness और attraction बढ़ाएगा. यदि किसी रिश्ते में दूरी चल रही थी, तो बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है. अविवाहित लोगों को नया connection मिलने के मजबूत संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Mental fatigue, नींद की कमी और लगातार सोचते रहने की आदत आपको थका सकती है. screen time कम करना और routine balance रखना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 6

लकी कलर: हरा और सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें. शुक्र के शुभ प्रभाव के लिए छोटी कन्या को सफेद मिठाई खिलाना शुभ माना गया है. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप मानसिक शांति देने में सहायक रहेगा.

कर्क राशिफल (Cancer Daily Horoscope) - 14 मई 2026

आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए सोच, रिश्तों और भविष्य की planning को लेकर थोड़ा भावुक लेकिन महत्वपूर्ण रह सकता है. वैदिक पंचांग और ग्रह गोचर के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी तिथि सुबह 11:23 AM तक रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में आपके भाग्य भाव में रहेंगे, इसलिए travel, career direction, higher learning और future plans को लेकर मन ज्यादा सक्रिय रह सकता है. वहीं आज का बड़ा ग्रह परिवर्तन शुक्र का मिथुन राशि में गोचर है. यह गोचर आपके द्वादश भाव को सक्रिय करेगा, जिससे आने वाले दिनों में hidden emotions, खर्च, foreign connection और private life से जुड़े विषयों में हलचल बढ़ सकती है.

आज आप बाहर से सामान्य दिखेंगे, लेकिन भीतर बहुत कुछ सोचते रह सकते हैं. कई कर्क राशि वालों को पुराने रिश्तों, अधूरे सपनों या future security को लेकर चिंता महसूस हो सकती है. गुरुवार होने के कारण आज भगवान विष्णु और गुरु तत्व की उपासना मानसिक शांति और सही दिशा देने में सहायक मानी जाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, education, counselling, media, healthcare, writing और business से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज नई जानकारी, नए लोगों से जुड़ाव या travel related काम भविष्य में लाभ दे सकते हैं. शुक्र का मिथुन राशि में गोचर आने वाले समय में foreign connection, online networking और behind-the-scenes opportunities बढ़ा सकता है. बदलते corporate माहौल और तेजी से बदलती professional expectations के बीच आज emotional reaction नहीं, बल्कि practical सोच आपको आगे रखेगी. राहुकाल दोपहर 1:59 PM से 3:40 PM तक रहेगा, इसलिए इस दौरान नया investment या agreement टालना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

धन से जुड़े मामलों में आज संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा. travel, health, luxury या online subscriptions पर खर्च बढ़ सकते हैं. किसी hidden expense की वजह से budget थोड़ा प्रभावित हो सकता है. जल्द profit के लालच में पैसा लगाने से बचें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज मन थोड़ा ज्यादा sensitive रह सकता है. Partner के साथ emotional बातचीत हो सकती है. पुराने रिश्तों या यादों का असर mood पर दिख सकता है. अविवाहित लोगों के लिए किसी पुराने संपर्क से दोबारा बातचीत शुरू होने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Mental stress, नींद की कमी और digestion related परेशानी परेशान कर सकती है. ज्यादा सोचते रहने से मानसिक थकान बढ़ सकती है. meditation और थोड़ा शांत समय बिताना लाभ देगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: सफेद और हल्का पीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें. शुक्र के शुभ प्रभाव के लिए किसी जरूरतमंद महिला को सफेद वस्त्र या मिठाई दान करना शुभ माना गया है.

सिंह राशिफल (Leo Daily Horoscope) - 14 मई 2026

आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए रिश्तों, पैसों और future planning को लेकर थोड़ा गंभीर रह सकता है. वैदिक पंचांग और ग्रह गोचर के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी तिथि सुबह 11:23 AM तक रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में आपके अष्टम भाव में रहेंगे, इसलिए hidden matters, emotional pressure, joint finance और मानसिक स्थिति से जुड़े विषय ज्यादा सक्रिय रह सकते हैं. वहीं आज का सबसे बड़ा बदलाव शुक्र का मिथुन राशि में गोचर है. यह गोचर आपके लाभ भाव को सक्रिय करेगा, जिससे आने वाले दिनों में networking, social circle, public image और income opportunities में तेजी देखने को मिल सकती है.

आज आपको महसूस हो सकता है कि कुछ रिश्ते और professional connections अचानक ज्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं. corporate world, social media, branding और networking based कामों में आने वाले दिनों में फायदा मिल सकता है. लेकिन अष्टम भाव का चंद्रमा यह भी संकेत दे रहा है कि हर बात हर किसी से share करना अभी सही नहीं होगा. गुरुवार होने के कारण आज भगवान विष्णु और गुरु तत्व की उपासना मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक मानी जाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, management, media, politics, branding, luxury sector और business से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. शुक्र का मिथुन राशि में गोचर आने वाले समय में influential लोगों से संपर्क मजबूत कर सकता है. किसी नए project, collaboration या social platform से फायदा मिलने के संकेत हैं. बदलते corporate माहौल और तेजी से बदलती market conditions के बीच आज सिर्फ confidence नहीं, बल्कि smart networking भी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. हालांकि, आज financial agreements और confidential matters में extra सावधानी जरूरी रहेगी. राहुकाल दोपहर 1:59 PM से 3:40 PM तक रहेगा, इसलिए इस दौरान नया investment या बड़ा agreement टालना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

धन से जुड़े मामलों में mixed situation रह सकती है. income बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं, लेकिन tax, insurance, loan या family responsibility से जुड़े खर्च भी बढ़ सकते हैं. speculative investment में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में emotional depth बढ़ सकती है. Partner के साथ भविष्य और trust को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है. छोटी बातों को ego issue बनने से रोकना जरूरी रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए social circle के जरिए नया connection बनने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, acidity, body fatigue या नींद की कमी परेशान कर सकती है. ज्यादा control करने की आदत मानसिक दबाव बढ़ा सकती है. थोड़ा relax रहना और routine balance रखना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1, 6

लकी कलर: सुनहरा और हल्का हरा

आज का उपाय (Today's Remedy)

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और बेसन के लड्डू अर्पित करें. शुक्र के शुभ प्रभाव के लिए किसी जरूरतमंद कन्या को सफेद मिठाई देना शुभ माना गया है. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप मानसिक शांति देने में सहायक रहेगा.

कन्या राशिफल (Virgo Daily Horoscope) - 14 मई 2026

आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए रिश्तों, partnership और professional balance को लेकर महत्वपूर्ण रह सकता है. वैदिक पंचांग और ग्रह गोचर के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी तिथि सुबह 11:23 AM तक रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में आपके सप्तम भाव में रहेंगे, इसलिए रिश्ते, public dealing, business partnership और emotional expectations से जुड़े विषय ज्यादा सक्रिय रह सकते हैं. वहीं आज का बड़ा ग्रह परिवर्तन शुक्र का मिथुन राशि में गोचर है. यह गोचर आपके कर्म भाव को सक्रिय करेगा, जिससे आने वाले दिनों में career visibility, public image, networking और professional opportunities में तेजी देखने को मिल सकती है.

कई कन्या राशि वालों को आने वाले समय में काम की नई जिम्मेदारियां या नई पहचान मिलने के संकेत बन रहे हैं. खासकर media, communication, management, branding, education और digital sector से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर असरदार साबित हो सकता है. लेकिन चंद्रमा का सप्तम भाव में होना बता रहा है कि आज emotions और expectations दोनों बढ़े रहेंगे. गुरुवार होने के कारण आज भगवान विष्णु और गुरु तत्व की उपासना मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक मानी जाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, education, writing, consulting, media, technology और business से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. शुक्र का मिथुन राशि में गोचर आने वाले दिनों में career growth और professional visibility बढ़ा सकता है. किसी नए project, collaboration या public platform से फायदा मिलने के संकेत हैं. बदलते corporate माहौल और global competition के बीच आज आपकी सबसे बड़ी ताकत practical thinking और smart communication रहेगी. हालांकि, partnership और official agreements में हर detail ध्यान से पढ़ना जरूरी रहेगा. राहुकाल दोपहर 1:59 PM से 3:40 PM तक रहेगा, इसलिए इस दौरान नया investment या agreement टालना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

धन से जुड़े मामलों में धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिल सकते हैं. career growth के साथ income opportunities भी बढ़ सकती हैं. हालांकि, lifestyle, travel, gadgets या professional image पर खर्च बढ़ सकता है. impulsive spending से बचना बेहतर रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज रिश्तों में clarity और communication दोनों जरूरी रहेंगे. Partner के साथ भविष्य, जिम्मेदारियों और career balance को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है. अविवाहित लोगों के लिए professional circle के जरिए नया connection बनने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, digestion related परेशानी और मानसिक थकान महसूस हो सकती है. लगातार लोगों की expectations पूरी करने का दबाव आपको थका सकता है. routine balance और पर्याप्त आराम जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 6

लकी कलर: हरा और सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें. शुक्र के शुभ प्रभाव के लिए छोटी कन्या को सफेद मिठाई या इत्र दान करना शुभ माना गया है. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप मानसिक शांति और निर्णय क्षमता मजबूत करने में सहायक रहेगा.

तुला राशिफल (Libra Daily Horoscope) - 14 मई 2026

आज का दिन तुला राशि वालों के लिए काम, routine और mental balance को लेकर थोड़ा व्यस्त रह सकता है. वैदिक पंचांग और ग्रह गोचर के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी तिथि सुबह 11:23 AM तक रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में आपके षष्ठम भाव में रहेंगे, इसलिए workload, health, competition और daily routine से जुड़े विषय ज्यादा सक्रिय रह सकते हैं. वहीं आज का बड़ा ग्रह परिवर्तन शुक्र का मिथुन राशि में गोचर है. आपकी राशि के स्वामी शुक्र अब आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में travel, networking, higher learning, career expansion और नए अवसरों की गति बढ़ सकती है.

आज आपको महसूस हो सकता है कि जिम्मेदारियां अचानक बढ़ गई हैं, लेकिन साथ ही आगे बढ़ने के नए रास्ते भी खुल रहे हैं. media, education, travel, communication, digital platform और corporate sector से जुड़े लोगों के लिए शुक्र का यह गोचर खास असर डाल सकता है. गुरुवार होने के कारण आज भगवान विष्णु और गुरु तत्व की उपासना मानसिक शांति और सही दिशा देने में सहायक मानी जाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, media, fashion, design, law, education और business से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. workload ज्यादा रह सकता है, लेकिन आपकी diplomacy और practical thinking आपको मुश्किल परिस्थितियों को संभालने में मदद करेगी. शुक्र का मिथुन राशि में गोचर आने वाले दिनों में foreign connection, networking और career growth के मौके बढ़ा सकता है. बदलते corporate माहौल और global competition के बीच आज smart communication और सही timing आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी. राहुकाल दोपहर 1:59 PM से 3:40 PM तक रहेगा, इसलिए इस दौरान नया investment या बड़ा agreement टालना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

धन से जुड़े मामलों में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं. नए contacts और future planning आर्थिक लाभ का रास्ता खोल सकते हैं. हालांकि, travel, lifestyle और luxury related खर्च बढ़ सकते हैं. आज impulsive spending से बचना बेहतर रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

काम की व्यस्तता रिश्तों पर असर डाल सकती है. Partner को आपकी emotional presence की जरूरत महसूस हो सकती है. हालांकि, communication अच्छा रहेगा और रिश्तों में समझदारी बनी रहेगी. अविवाहित लोगों को travel या social circle के जरिए नया connection मिल सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

थकान, acidity, digestion related परेशानी या body fatigue महसूस हो सकती है. लगातार workload मानसिक दबाव बढ़ा सकता है. पर्याप्त पानी, हल्का भोजन और proper rest जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 6, 9

लकी कलर: सफेद और हल्का नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और बेसन के लड्डू अर्पित करें. शुक्र के शुभ प्रभाव के लिए किसी जरूरतमंद महिला को सफेद मिठाई या इत्र दान करना लाभकारी माना गया है. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप मानसिक शांति देने में सहायक रहेगा.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope) - 14 मई 2026

आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए creativity, रिश्तों और future planning को लेकर काफी असरदार रह सकता है. वैदिक पंचांग और ग्रह गोचर के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी तिथि सुबह 11:23 AM तक रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में आपके पंचम भाव में रहेंगे, इसलिए love life, creativity, education, children और emotional expectations से जुड़े विषय ज्यादा सक्रिय रह सकते हैं. वहीं आज का बड़ा ग्रह परिवर्तन शुक्र का मिथुन राशि में गोचर है. यह गोचर आपके अष्टम भाव को सक्रिय करेगा, जिससे आने वाले दिनों में joint finance, hidden matters, emotional bonding और financial transformation से जुड़े मामलों में हलचल बढ़ सकती है.

आज आपको महसूस हो सकता है कि कुछ रिश्ते और परिस्थितियां अचानक ज्यादा गहरी होती जा रही हैं. कई वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय emotional clarity और practical decision दोनों की परीक्षा लेने वाला रहेगा. गुरुवार होने के कारण आज भगवान विष्णु और गुरु तत्व की उपासना मानसिक संतुलन और सही दिशा बनाए रखने में सहायक मानी जाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, media, research, technology, finance, marketing और business से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आपकी creativity और strategic thinking आज लोगों को प्रभावित कर सकती है. शुक्र का मिथुन राशि में गोचर आने वाले समय में hidden opportunities, joint investment और networking के जरिए फायदा दिला सकता है. यदि आप content creation, branding, investigation, finance या consulting field से जुड़े हैं, तो नए मौके बनने के संकेत हैं. बदलते corporate माहौल और तेजी से बदलती market conditions के बीच आज smart planning और patience आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी. राहुकाल दोपहर 1:59 PM से 3:40 PM तक रहेगा, इसलिए इस दौरान नया investment या बड़ा agreement टालना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

धन से जुड़े मामलों में mixed signals दिखाई दे सकते हैं. joint finance, tax, insurance या investment से जुड़े मामलों में extra सावधानी जरूरी रहेगी. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन लंबे समय में financial restructuring फायदा दे सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज emotions थोड़े ज्यादा गहरे रह सकते हैं. Partner के साथ trust, future और emotional security को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है. possessiveness और overthinking रिश्तों में तनाव बढ़ा सकती है, इसलिए balance बनाए रखना जरूरी रहेगा. अविवाहित लोगों को किसी intense connection का अनुभव हो सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

Mental stress, acidity, नींद की कमी या body fatigue परेशान कर सकती है. ज्यादा सोचने की आदत मानसिक थकान बढ़ा सकती है. meditation और थोड़ा शांत समय बिताना लाभ देगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 9, 6

लकी कलर: मैरून और हल्का हरा

आज का उपाय (Today's Remedy)

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें. शुक्र के शुभ प्रभाव के लिए किसी जरूरतमंद कन्या को सफेद मिठाई देना शुभ माना गया है.

धनु राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope) - 14 मई 2026

आज का दिन धनु राशि वालों के लिए घर, रिश्तों और future security को लेकर थोड़ा गंभीर लेकिन महत्वपूर्ण रह सकता है. वैदिक पंचांग और ग्रह गोचर के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी तिथि सुबह 11:23 AM तक रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, इसलिए family matters, emotional comfort, property और mental peace से जुड़े विषय ज्यादा सक्रिय रह सकते हैं. वहीं आज का बड़ा ग्रह परिवर्तन शुक्र का मिथुन राशि में गोचर है. यह गोचर आपके सप्तम भाव को सक्रिय करेगा, जिससे आने वाले दिनों में partnership, marriage, business dealing और public relations में हलचल बढ़ सकती है.

आज आपको महसूस हो सकता है कि कुछ रिश्ते और professional connections भविष्य में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं. corporate world, consulting, media, law, marketing और business sector से जुड़े लोगों के लिए शुक्र का यह गोचर खास असर डाल सकता है. गुरुवार होने के कारण आज भगवान विष्णु और गुरु तत्व की उपासना मानसिक स्थिरता और सही दिशा बनाए रखने में सहायक मानी जाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, education, administration, consultancy, media और business से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. शुक्र का मिथुन राशि में गोचर आने वाले समय में partnership और networking के जरिए career growth के मौके बढ़ा सकता है. यदि आप business करते हैं, तो नए clients और collaborations से फायदा मिलने के संकेत हैं. बदलते corporate माहौल और global competition के बीच आज आपकी सबसे बड़ी ताकत adaptability और balanced communication रहेगी. हालांकि, किसी agreement या financial deal को लेकर जल्दबाजी से बचना जरूरी रहेगा. राहुकाल दोपहर 1:59 PM से 3:40 PM तक रहेगा, इसलिए इस दौरान नया investment या बड़ा agreement टालना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

धन से जुड़े मामलों में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं. partnership और networking future income का रास्ता खोल सकते हैं. हालांकि, घर, property, luxury या travel related खर्च बढ़ सकते हैं. impulsive spending से बचना बेहतर रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में softness और emotional understanding बढ़ सकती है. Partner के साथ भविष्य, marriage या stability को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है. अविवाहित लोगों को किसी नए व्यक्ति से meaningful connection बनने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Mental stress, chest related discomfort, digestion issue या body fatigue महसूस हो सकती है. लगातार emotional pressure आपको थका सकता है. पर्याप्त आराम और family के साथ समय बिताना राहत देगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3, 6

लकी कलर: पीला और हल्का हरा

आज का उपाय (Today's Remedy)

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और चने की दाल अर्पित करें. शुक्र के शुभ प्रभाव के लिए किसी जरूरतमंद महिला को सफेद मिठाई या इत्र दान करना शुभ माना गया है. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप मानसिक शांति और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने में सहायक रहेगा.

मकर राशिफल (Capricorn Daily Horoscope) - 14 मई 2026

आज का दिन मकर राशि वालों के लिए communication, networking और future planning को लेकर काफी सक्रिय रह सकता है. वैदिक पंचांग और ग्रह गोचर के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी तिथि सुबह 11:23 AM तक रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में आपके तृतीय भाव में रहेंगे, इसलिए communication, travel, networking, meetings और decision making से जुड़े विषय ज्यादा सक्रिय रह सकते हैं. वहीं आज का बड़ा ग्रह परिवर्तन शुक्र का मिथुन राशि में गोचर है. यह गोचर आपके षष्ठम भाव को सक्रिय करेगा, जिससे आने वाले दिनों में workload, competition, office environment और daily routine से जुड़े मामलों में बदलाव देखने को मिल सकता है.

आज आपको महसूस हो सकता है कि काम का दबाव धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही नए professional मौके भी बन रहे हैं. media, management, communication, consulting, technology और corporate sector से जुड़े लोगों के लिए शुक्र का यह गोचर असरदार साबित हो सकता है. गुरुवार होने के कारण आज भगवान विष्णु और गुरु तत्व की उपासना मानसिक स्थिरता और सही निर्णय लेने में सहायक मानी जाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, प्रशासन, media, technology, finance, management और business से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज communication skill और practical thinking आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है. शुक्र का मिथुन राशि में गोचर आने वाले समय में office networking, client dealing और professional visibility बढ़ा सकता है. बदलते corporate माहौल और global competition के बीच केवल मेहनत नहीं, बल्कि smart coordination और disciplined execution भी जरूरी रहेगा. यदि आप नया project, agreement या job change सोच रहे हैं, तो हर detail ध्यान से जांचें. राहुकाल दोपहर 1:59 PM से 3:40 PM तक रहेगा, इसलिए इस दौरान नया investment या बड़ा agreement टालना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

धन से जुड़े मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी. daily expenses, gadgets, travel या work related खर्च बढ़ सकते हैं. हालांकि, आने वाले समय में networking और professional growth के जरिए income बढ़ने के संकेत भी बन रहे हैं. impulsive spending से बचना बेहतर रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

काम की व्यस्तता रिश्तों पर असर डाल सकती है. Partner को आपकी emotional presence की जरूरत महसूस हो सकती है. हालांकि, communication अच्छा रहेगा और रिश्तों में समझदारी बनी रहेगी. अविवाहित लोगों को professional circle के जरिए नया connection मिल सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, body fatigue, गर्दन या कंधों में दर्द और नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार workload मानसिक दबाव बढ़ा सकता है. routine balance और पर्याप्त आराम जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 8, 6

लकी कलर: ग्रे और हल्का हरा

आज का उपाय (Today's Remedy)

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें. शुक्र के शुभ प्रभाव के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद मिठाई या इत्र दान करना शुभ माना गया है. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप मानसिक शांति और कार्यों में स्थिरता देने में सहायक रहेगा.

कुंभ राशिफल (Aquarius Daily Horoscope) - 14 मई 2026

आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए पैसा, self-worth और future security को लेकर काफी महत्वपूर्ण रह सकता है. वैदिक पंचांग और ग्रह गोचर के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी तिथि सुबह 11:23 AM तक रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, इसलिए धन, family matters, savings और communication से जुड़े विषय ज्यादा सक्रिय रह सकते हैं. वहीं आज का बड़ा ग्रह परिवर्तन शुक्र का मिथुन राशि में गोचर है. यह गोचर आपके पंचम भाव को सक्रिय करेगा, जिससे आने वाले दिनों में creativity, love life, content creation, education और social attraction में तेजी देखने को मिल सकती है.

आज आपको महसूस हो सकता है कि लोग आपकी बातों और ideas को ज्यादा notice कर रहे हैं. media, digital platform, education, branding, marketing और creative field से जुड़े लोगों के लिए शुक्र का यह गोचर खास असर डाल सकता है. गुरुवार होने के कारण आज भगवान विष्णु और गुरु तत्व की उपासना मानसिक संतुलन और सही दिशा बनाए रखने में सहायक मानी जाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, technology, media, finance, consulting, teaching और business से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज communication skill और creative thinking आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है. शुक्र का मिथुन राशि में गोचर आने वाले समय में networking, public visibility और creative projects से फायदा दिला सकता है. यदि आप content creation, branding, digital marketing या education sector से जुड़े हैं, तो नए मौके बनने के संकेत हैं. बदलते corporate माहौल और तेजी से बदलती market conditions के बीच आज smart presentation और adaptability आपको आगे रखेगी. राहुकाल दोपहर 1:59 PM से 3:40 PM तक रहेगा, इसलिए इस दौरान नया investment या बड़ा agreement टालना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

धन से जुड़े मामलों में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं. income source बढ़ाने के नए ideas मिल सकते हैं. हालांकि, luxury items, gadgets, entertainment या social activities पर खर्च बढ़ सकता है. impulsive spending से बचना बेहतर रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

शुक्र का यह गोचर रिश्तों में freshness और attraction बढ़ा सकता है. Partner के साथ communication बेहतर रहेगा और future planning को लेकर बातचीत हो सकती है. अविवाहित लोगों के लिए social media या friend circle के जरिए नया connection बनने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, throat related परेशानी, body fatigue या irregular eating habits परेशान कर सकती हैं. लगातार mental activity की वजह से थकान महसूस हो सकती है. routine balance और proper sleep जरूरी रहेगी.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 8, 5

लकी कलर: नीला और हल्का हरा

आज का उपाय (Today's Remedy)

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और बेसन के लड्डू अर्पित करें. शुक्र के शुभ प्रभाव के लिए छोटी कन्या को सफेद मिठाई खिलाना शुभ माना गया है. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में सहायक रहेगा.

मीन राशिफल (Pisces Daily Horoscope) - 14 मई 2026

आज का दिन मीन राशि वालों के लिए आत्मविश्वास, रिश्तों और भविष्य की दिशा को लेकर खास असर डाल सकता है. वैदिक पंचांग और ग्रह गोचर के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी तिथि सुबह 11:23 AM तक रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि मीन में रहेंगे, इसलिए emotions, decision making, self-image और personal expectations से जुड़े विषय ज्यादा सक्रिय रह सकते हैं. वहीं आज का बड़ा ग्रह परिवर्तन शुक्र का मिथुन राशि में गोचर है. यह गोचर आपके चतुर्थ भाव को सक्रिय करेगा, जिससे आने वाले दिनों में घर, family comfort, property, luxury और emotional security से जुड़े मामलों में हलचल बढ़ सकती है.

आज आपको महसूस हो सकता है कि मन बार-बार comfort zone और future stability के बीच उलझ रहा है. कई मीन राशि वालों के लिए यह समय घर और करियर दोनों के बीच balance बनाने का रहेगा. गुरुवार होने के कारण आज भगवान विष्णु और गुरु तत्व की उपासना मानसिक स्थिरता और सही दिशा बनाए रखने में सहायक मानी जाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, media, education, healthcare, counselling, technology और business से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आपकी communication style और emotional intelligence आज लोगों को प्रभावित कर सकती है. शुक्र का मिथुन राशि में गोचर आने वाले समय में work-from-home, property related work, digital networking और family business में फायदा दिला सकता है. बदलते corporate माहौल और तेजी से बदलती market conditions के बीच आज केवल imagination नहीं, बल्कि practical execution भी जरूरी रहेगा. यदि आप नया project, investment या property related फैसला सोच रहे हैं, तो हर detail ध्यान से जांचें. राहुकाल दोपहर 1:59 PM से 3:40 PM तक रहेगा, इसलिए इस दौरान नया agreement या बड़ा financial decision टालना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

धन से जुड़े मामलों में mixed situation रह सकती है. घर, luxury, gadgets या family comfort पर खर्च बढ़ सकता है. हालांकि, आने वाले समय में property, networking या creative ideas से आर्थिक लाभ के संकेत भी बन रहे हैं. impulsive spending से बचना बेहतर रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज emotions थोड़े ज्यादा गहरे रह सकते हैं. Partner के साथ future security, family और emotional expectations को लेकर बातचीत हो सकती है. छोटी बातों को दिल पर लेने से बचना जरूरी रहेगा. अविवाहित लोगों को किसी पुराने संपर्क से दोबारा जुड़ने का मौका मिल सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

Mental stress, नींद की कमी, body fatigue या water imbalance related परेशानी महसूस हो सकती है. लगातार overthinking मानसिक थकान बढ़ा सकती है. meditation और थोड़ा शांत समय बिताना लाभ देगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3, 6

लकी कलर: पीला और हल्का हरा

आज का उपाय (Today's Remedy)

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और केले अर्पित करें. शुक्र के शुभ प्रभाव के लिए किसी जरूरतमंद महिला को सफेद मिठाई या इत्र दान करना शुभ माना गया है. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक रहेगा.

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