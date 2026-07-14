Aaj Ka Rashifal: 14 जुलाई 2026, मंगलवार को भौमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग बन रहा है. आज अमावस्या तिथि दोपहर 3:15 बजे तक रहेगी, इसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आरंभ होगी. पुनर्वसु नक्षत्र, हनुमान जी की आराधना और पितृ तर्पण के कारण यह दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है.

भौमवती अमावस्या, क्या है यह दुर्लभ संयोग?

भौम शब्द मंगल देव का पर्याय है. मंगलवार को संस्कृत में भौमवार भी कहते हैं. जब अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ती है, तो उसे भौमवती अमावस्या कहते हैं. यह संयोग अत्यंत दुर्लभ है और वर्ष में एक-दो बार ही आता है. भौमवती अमावस्या पर किए गए पितृ तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म का फल सामान्य अमावस्या से कई गुना अधिक माना जाता है. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और पूजा से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

भौमवती अमावस्या पूजा का शुभ समय सुबह 09:15 से 10:08 के बीच (दुष्टमुहूर्त के बाद, यमघण्ट से पहले) और अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:54 तक रहेगा.

आज क्या करें:

सुबह किसी पवित्र नदी, सरोवर या घर में ही पवित्र जल से स्नान करें.

पितरों को तर्पण दें, 'ॐ पितृभ्यो नमः' कहते हुए काले तिल मिश्रित जल अर्पित करें.

हनुमान जी की पूजा करें, मंगलवार को हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें.

ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा दान करें.

पीपल के पेड़ की पूजा करें.

आज व्याघात योग सुबह 11:57:16 तक है, इस दौरान नए शुभ कार्य न करें. उसके बाद का समय शुभ है. आज अभिजीत मुहूर्त (11:59:08 से 12:54:25) पूरी तरह उपयुक्त है. आज पुनर्वसु नक्षत्र है जो बृहस्पति का नक्षत्र है. पुनर्वसु का अर्थ है 'पुनः अच्छा होना' यह नक्षत्र पुनर्स्थापना, नई शुरुआत और मोक्ष के लिए शुभ है. आज दोपहर 15:15 के बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आरंभ होती है. यह नई शुरुआत का संकेत है.

यह भी पढ़ें- Ashadha Amavasya 2026: आषाढ़ अमावस्या कब है? जानें सोमवती-भौमवती संयोग का सही मुहूर्त और पूजा विधि

आज का पंचांग, 14 जुलाई 2026

तिथि: अमावस्या (15:15:48 तक), फिर शुक्ल प्रतिपदा

नक्षत्र: पुनर्वसु (पूरे दिन)

योग: व्याघात (11:57:16 तक)

करण: नाग-किन्स्तुघ्ना

पक्ष: कृष्ण (15:15 तक), फिर शुक्ल

वार: मंगलवार

चंद्र राशि: मिथुन (18:50 तक), फिर कर्क

सूर्योदय: 05:32:13

सूर्यास्त: 19:21:19

राहु काल: 15:54:03 से 17:37:41

अभिजीत मुहूर्त: 11:59:08 से 12:54:25

यमगण्ड: 08:59:30 से 10:43:08

दुष्टमुहूर्त: 08:18:03 से 09:13:19

कंटक: 06:27:30 से 07:22:46

दिशाशूल: उत्तर

चंद्रबल: मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर

चंद्रोदय: नहीं (अमावस्या)

मेष राशिफल, 14 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन तृतीय भाव में चंद्रमा से साहस और भौमवती अमावस्या पर पितृ आशीर्वाद प्राप्त करने का अत्यंत पुण्यदायी अवसर है. मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को आषाढ़ अमावस्या दोपहर 15:15:48 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मिथुन राशि (आपकी राशि से तृतीय भाव) में पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. तृतीय भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है, साहस, पराक्रम और भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके द्वितीय भाव) में उरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. आज मंगलवार होने से आपके राशि स्वामी मंगल देव का बल विशेष रूप से प्रखर है. धन भाव में मंगल आर्थिक मामलों में साहसी और निर्णायक बनाएगा. आज भौमवती अमावस्या पर मंगल देव और पितरों का एकसाथ आशीर्वाद पाने का यह दुर्लभ अवसर है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन साहस और पराक्रम के बल पर आगे बढ़ने का है. तृतीय भाव में चंद्रमा आपकी संचार शक्ति और प्रस्तुति को प्रभावशाली बनाएगा. मंगलवार के बलशाली मंगल की ऊर्जा हर चुनौती पर विजय दिलाएगी. आज व्याघात योग 11:57 तक है, उससे पहले नया आधिकारिक कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में बड़े निर्णय लें. राहु काल (15:54 से 17:37) में नया कमिटमेंट न करें. 15:15 के बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में नई शुरुआत के लिए विशेष अनुकूलता है.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन साहसी व्यावसायिक कदम उठाने का है. मंगल देव की ऊर्जा से नए और साहसी व्यावसायिक निर्णय लेने का बल मिलेगा. दोपहर 15:15 के बाद शुक्ल प्रतिपदा में नई व्यावसायिक शुरुआत विशेष फलदायी होगी. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

तृतीय भाव में चंद्रमा और मंगलवार के बलशाली मंगल का संयोग रियल एस्टेट, टेलीकॉम और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. यमगण्ड (08:59 से 10:43) और राहु काल (15:54 से 17:37) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. शुक्ल प्रतिपदा (15:15 के बाद) में नया दीर्घकालिक निवेश शुभ है.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन भाई-बहनों का सहयोग और पितृ आशीर्वाद का है. भौमवती अमावस्या पर पितरों को तर्पण देने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आएगी. हनुमान जी की पूजा से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा आएगी. उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. मंगल देव की ऊर्जा शारीरिक बल बनाए रखेगी. भौमवती अमावस्या पर स्नान और तर्पण से मन को शांति मिलेगी.

लकी नंबर: 9, 3 लकी कलर: केसरिया, लाल

अचूक उपाय: आज भौमवती अमावस्या पर सुबह स्नान के बाद पितरों को काले तिल मिलाकर जल तर्पण दें. पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल अर्पित करें. हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. 'ॐ पितृभ्यो नमः' और हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को लाल मसूर दाल, गुड़ या काले वस्त्र का दान करें.

वृषभ राशिफल, 14 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन द्वितीय भाव में चंद्रमा और भौमवती अमावस्या पर पितृ कृपा से धन, वाणी और कुटुंब में विशेष सुख का है. मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को आषाढ़ अमावस्या दोपहर 15:15:48 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज मिथुन राशि (आपकी राशि से द्वितीय भाव ,धन और वाणी स्थान) में गोचर कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रबल अनुकूल नहीं है, वाणी और धन के लेन-देन में सावधानी जरूरी है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी ही राशि (लग्न) में मंगल देव यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. मंगलवार होने से लग्न का मंगल आज विशेष बलशाली है, असाधारण ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होगा. आज भौमवती अमावस्या पर पितरों को तर्पण देना वृषभ राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी है. शुक्ल प्रतिपदा (15:15 के बाद) में वृषभ लग्नेश शुक्र और नए पक्ष का संयोग ,यह आपके लिए नई शुरुआत का शुभ संकेत है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन वाणी पर संयम और लग्न मंगल की असाधारण ऊर्जा से आगे बढ़ने का है. द्वितीय चंद्रमा के कारण वाणी पर नियंत्रण जरूरी है लेकिन मंगलवार के बलशाली मंगल की ऊर्जा दफ्तर में हर चुनौती पर विजय दिलाएगी. व्याघात योग 11:57 तक ,इससे पहले नया आधिकारिक कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में महत्वपूर्ण निर्णय लें. राहु काल (15:54 से 17:37) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन वाणी पर संयम रखते हुए लग्न मंगल की ऊर्जा से साहसी व्यावसायिक निर्णय लेने का है. 15:15 के बाद शुक्ल प्रतिपदा में नई व्यावसायिक शुरुआत विशेष फलदायी होगी. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वितीय भाव के चंद्रमा के कारण धन के मामलों में सावधानी रखें. यमगण्ड (08:59 से 10:43) और राहु काल (15:54 से 17:37) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. शुक्ल प्रतिपदा (15:15 के बाद) में नया दीर्घकालिक निवेश शुभ है.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वाणी पर संयम और पितृ आशीर्वाद का है. भौमवती अमावस्या पर पितरों को तर्पण देने से परिवार में सुख और समृद्धि आएगी. उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन लग्न मंगल की ऊर्जा से बलशाली रहेगा. गले या दांत से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. भौमवती अमावस्या पर स्नान से शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 6, 9 लकी कलर: सफेद, लाल

अचूक उपाय: आज सुबह स्नान के बाद पितरों को तर्पण दें. पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करें. हनुमान जी को सिंदूर और बेसन के लड्डू अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र, चावल या मिठाई का दान करें.

मिथुन राशिफल, 14 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत विशेष है, आज चंद्रमा, सूर्य और बुध तीनों आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और भौमवती अमावस्या पर यह ग्रह युति आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकती है. मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को आषाढ़ अमावस्या दोपहर 15:15:48 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो सूर्य, चंद्रमा और बुध ,तीनों मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. लग्न में तीन प्रमुख ग्रहों का यह संयोग असाधारण है.

आज अमावस्या होने से सूर्य-चंद्र युति है, यह आपकी ही राशि में है. मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल आज अनुकूल है. लग्न में सूर्य-चंद्र-बुध का यह त्रिग्रही संयोग ,भौमवती अमावस्या के साथ ,आज आपके जीवन का एक दुर्लभ और ऐतिहासिक दिन बनाता है. सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से बारहवें भाव में मंगल देव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए वर्ष का एक ऐतिहासिक दिन है. लग्न में सूर्य-चंद्र-बुध का त्रिग्रही संयोग आपकी बौद्धिक क्षमता, संचार कौशल और नेतृत्व शक्ति तीनों को एकसाथ शिखर पर ले जाएगा. पुनर्वसु नक्षत्र में यह संयोग पुनर्स्थापना और नई शुरुआत का संदेश देता है. व्याघात योग 11:57 तक ,इससे पहले नया आधिकारिक कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में बड़े निर्णय लें. 15:15 के बाद शुक्ल प्रतिपदा में नई करियर शुरुआत अत्यंत शुभ है.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बौद्धिक और संचार कौशल से व्यापार में असाधारण सफलता का है. लग्न में बुध और सूर्य का संयोग व्यापारिक बुद्धि को शिखर पर ले जाएगा. पुनर्वसु नक्षत्र यात्रा और नए संपर्कों के लिए शुभ है. 15:15 के बाद शुक्ल प्रतिपदा में नई व्यावसायिक शुरुआत विशेष फलदायी होगी. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

लग्न में सूर्य-चंद्र-बुध का त्रिग्रही संयोग IT, मीडिया, संचार और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. यमगण्ड (08:59 से 10:43) और राहु काल (15:54 से 17:37) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. शुक्ल प्रतिपदा (15:15 के बाद) में नया दीर्घकालिक निवेश अत्यंत शुभ है.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक और गहन है. लग्न में त्रिग्रही संयोग आपके व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति को असाधारण बनाएगा. भौमवती अमावस्या पर पितरों को तर्पण देने से परिवार में पितृ दोष दूर होगा. उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मानसिक रूप से बेहद सक्रिय रहेगा. त्रिग्रही संयोग मानसिक ऊर्जा को शिखर पर ले जाएगा. भौमवती अमावस्या पर स्नान और तर्पण से मन और शरीर दोनों को शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 5, 9 लकी कलर: हल्का हरा, लाल

अचूक उपाय: आज भौमवती अमावस्या पर सुबह स्नान के बाद पितरों को काले तिल मिलाकर जल तर्पण दें. हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. 'ॐ पितृभ्यो नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, पालक या हरे वस्त्र का दान करें.

कर्क राशिफल, 14 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन द्वादश भाव में त्रिग्रही संयोग से आध्यात्मिक उन्नति और भौमवती अमावस्या पर पितृ कृपा से जीवन की बाधाओं को दूर करने का है. मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को आषाढ़ अमावस्या दोपहर 15:15:48 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो सूर्य, चंद्रमा और बुध ,तीनों मिथुन राशि (आपकी राशि से द्वादश भाव) में गोचर कर रहे हैं.

द्वादश भाव में त्रिग्रही संयोग और अमावस्या ,यह आज कर्क राशि के जातकों के लिए अत्यंत आध्यात्मिक और धार्मिक दिन है. चंद्रबल में कर्क शामिल नहीं है लेकिन भौमवती अमावस्या पर पितरों की आराधना करना कर्क राशि के जातकों के लिए अपने चंद्रमा स्वामी को शक्ति देने का सर्वोत्तम उपाय है. सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से एकादश भाव में मंगल देव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन एकांत में गहन कार्य का है. द्वादश में त्रिग्रही संयोग एकांत चिंतन, रणनीति निर्माण और गुप्त कार्यों के लिए विशेष उर्जा देगा. एकादश मंगल से अचानक आर्थिक लाभ के योग हैं. व्याघात योग 11:57 तक ,इससे पहले नया कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में महत्वपूर्ण निर्णय लें. 15:15 के बाद शुक्ल प्रतिपदा में नई करियर योजना बनाएं.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन दीर्घकालिक योजनाएं बनाने का है. एकादश मंगल से अचानक व्यावसायिक लाभ आ सकता है. 15:15 के बाद शुक्ल प्रतिपदा में नई व्यावसायिक शुरुआत विशेष फलदायी होगी. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वादश में त्रिग्रही संयोग के कारण आज नया बड़ा निवेश न करें. यमगण्ड (08:59 से 10:43) और राहु काल (15:54 से 17:37) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. शुक्ल प्रतिपदा में नया दीर्घकालिक निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन भावनात्मक संयम और पितृ पूजा का है. भौमवती अमावस्या पर पितरों को तर्पण देने से परिवार में सुख और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा. उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सावधानी का है. भौमवती अमावस्या पर स्नान और तर्पण से मानसिक शांति मिलेगी.

लकी नंबर: 2, 9 लकी कलर: सफेद, लाल

अचूक उपाय: आज सुबह स्नान के बाद पितरों को काले तिल मिलाकर जल तर्पण दें. हनुमान जी को सिंदूर और बजरंग बाण का पाठ करें. पीपल के पेड़ पर जल और सरसों का तेल चढ़ाएं. किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र, चावल या मिठाई का दान करें.

सिंह राशिफल, 14 जुलाई 2026 (Singh Rashifal Today)

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन एकादश भाव में त्रिग्रही संयोग से आर्थिक लाभ और भौमवती अमावस्या पर पितृ आशीर्वाद से जीवन में असाधारण सौभाग्य का है. मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को आषाढ़ अमावस्या दोपहर 15:15:48 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो सूर्य, चंद्रमा और बुध ,तीनों मिथुन राशि (आपकी राशि से एकादश भाव ,लाभ स्थान) में गोचर कर रहे हैं. एकादश भाव में त्रिग्रही संयोग होने के कारण आज सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से दशम भाव (कर्म स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं. मंगलवार होने से दशम मंगल का बल आज विशेष रूप से प्रखर है. रविवार के लग्नेश सूर्य आज एकादश में हैं ,यह लाभ और सामाजिक विस्तार के लिए असाधारण संयोग है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आर्थिक लाभ और करियर में नई ऊंचाई का है. एकादश भाव में सूर्य-चंद्र-बुध का त्रिग्रही संयोग और दशम में मंगलवार के बलशाली मंगल ,यह दोनों मिलकर आज आपके करियर को असाधारण गति देंगे. व्याघात योग 11:57 तक ,इससे पहले नया कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में बड़े निर्णय लें. 15:15 के बाद शुक्ल प्रतिपदा में नई करियर शुरुआत अत्यंत शुभ है. राहु काल (15:54 से 17:37) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अटके हुए धन को वसूलने और नए व्यावसायिक संपर्क स्थापित करने का है. एकादश में सूर्य-बुध का संयोग व्यावसायिक प्रतिष्ठा और बौद्धिक व्यापार में असाधारण सफलता देगा. 15:15 के बाद शुक्ल प्रतिपदा में नई व्यावसायिक शुरुआत विशेष फलदायी होगी.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

एकादश भाव में सूर्य-चंद्र-बुध का त्रिग्रही संयोग IT, मीडिया, सरकारी बॉन्ड और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. यमगण्ड (08:59 से 10:43) और राहु काल (15:54 से 17:37) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. शुक्ल प्रतिपदा (15:15 के बाद) में नया दीर्घकालिक निवेश शुभ है.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मित्रों और परिवार से असाधारण सहयोग का है. भौमवती अमावस्या पर पितरों को तर्पण देने से परिवार में पितृ दोष दूर होगा. उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. एकादश त्रिग्रही संयोग शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बनाए रखेगा.

लकी नंबर: 1, 9 लकी कलर: सुनहरा, लाल

अचूक उपाय: आज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और भौमवती अमावस्या पर पितरों को तर्पण दें. हनुमान जी को सिंदूर और गेहूं के आटे के लड्डू अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ या केसरिया वस्त्र का दान करें.

यह भी पढ़ें- Half Year Horoscope 2026: क्या सिंह राशि वालों को मिलेगा बड़ा पद? जुलाई के बाद ग्रह दे रहे हैं खास संकेत

कन्या राशिफल, 14 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन दशम भाव में त्रिग्रही संयोग से करियर में असाधारण शिखर और भौमवती अमावस्या पर पितृ कृपा से जीवन में नई ऊंचाई का है. मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को आषाढ़ अमावस्या दोपहर 15:15:48 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो सूर्य, चंद्रमा और बुध ,तीनों मिथुन राशि (आपकी राशि से दशम भाव ,कर्म स्थान) में गोचर कर रहे हैं. दशम भाव में त्रिग्रही संयोग होने के कारण आज कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं. मंगलवार होने से नवम मंगल का बल आज विशेष रूप से प्रखर है, भाग्य का सहयोग और पुरुषार्थ का पुरस्कार दोनों आज मिलेंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए ऐतिहासिक उपलब्धि का है. दशम भाव में सूर्य-चंद्र-बुध का त्रिग्रही संयोग दफ्तर में आपकी साख, अधिकार और बौद्धिक क्षमता को असाधारण ऊंचाई पर ले जाएगा. नवम मंगल के भाग्य सहयोग से कोई बड़ा अवसर अचानक मिल सकता है. व्याघात योग 11:57 तक ,इससे पहले नया कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में बड़े निर्णय लें. 15:15 के बाद शुक्ल प्रतिपदा में नई करियर शुरुआत अत्यंत शुभ है.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई पर ले जाने का है. दशम में सूर्य-बुध का संयोग व्यावसायिक साख और बौद्धिक व्यापार में असाधारण सफलता देगा. 15:15 के बाद शुक्ल प्रतिपदा में नई व्यावसायिक शुरुआत विशेष फलदायी होगी. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

दशम भाव में सूर्य-चंद्र-बुध का त्रिग्रही संयोग IT, मीडिया, सरकारी क्षेत्र और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. यमगण्ड (08:59 से 10:43) और राहु काल (15:54 से 17:37) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामाजिक प्रतिष्ठा और पितृ आशीर्वाद का है. भौमवती अमावस्या पर पितरों को तर्पण देने से परिवार में सुख और समृद्धि आएगी. उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. भौमवती अमावस्या पर स्नान और तर्पण से मन को शांति मिलेगी.

लकी नंबर: 3, 9 लकी कलर: हल्का हरा, लाल

अचूक उपाय: आज सुबह स्नान के बाद पितरों को काले तिल मिलाकर जल तर्पण दें. हनुमान जी को सिंदूर और बजरंग बाण अर्पित करें. पीपल के पेड़ पर जल और सरसों का तेल चढ़ाएं. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल या हरे वस्त्र का दान करें.

तुला राशिफल, 14 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन नवम भाव में त्रिग्रही संयोग से भाग्योदय और भौमवती अमावस्या पर पितृ कृपा से जीवन में नई दिशा का है. मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को आषाढ़ अमावस्या दोपहर 15:15:48 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो सूर्य, चंद्रमा और बुध ,तीनों मिथुन राशि (आपकी राशि से नवम भाव ,भाग्य स्थान) में गोचर कर रहे हैं. नवम भाव में त्रिग्रही संयोग भाग्य का असाधारण उदय है. हालांकि आज चंद्रबल में तुला शामिल नहीं है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से अष्टम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं. मंगलवार होने से अष्टम मंगल का बल आज विशेष है, गुप्त चुनौतियों से निपटने की शक्ति मिलेगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन भाग्य के असाधारण सहयोग का है. नवम भाव में सूर्य-चंद्र-बुध का त्रिग्रही संयोग भाग्य को अचानक जागृत करेगा. किसी गुरु या वरिष्ठ का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन आज मिल सकता है. व्याघात योग 11:57 तक ,इससे पहले नया कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में महत्वपूर्ण निर्णय लें. 15:15 के बाद शुक्ल प्रतिपदा में नई करियर शुरुआत विशेष फलदायी होगी.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन भाग्य के अप्रत्याशित सहयोग से नए व्यावसायिक अवसर पाने का है. नवम में सूर्य-बुध का संयोग दूर के संपर्कों से बड़ा व्यावसायिक प्रस्ताव ला सकता है. 15:15 के बाद नई शुरुआत करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

नवम भाव में त्रिग्रही संयोग फार्मा, हेल्थकेयर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. यमगण्ड (08:59 से 10:43) और राहु काल (15:54 से 17:37) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन पिता और गुरु से आशीर्वाद का है. भौमवती अमावस्या पर पितरों को तर्पण से जीवन में भाग्य का नया द्वार खुलेगा. उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. भौमवती अमावस्या पर स्नान से शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 2, 9 लकी कलर: क्रीम, लाल

अचूक उपाय: आज सुबह स्नान के बाद पितरों को तर्पण दें. हनुमान जी को सिंदूर और सफेद पुष्प अर्पित करें. माता लक्ष्मी को भी सफेद फूल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई या वस्त्र का दान करें.

वृश्चिक राशिफल, 14 जुलाई 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन अष्टम भाव में त्रिग्रही संयोग से गहन परिवर्तन और भौमवती अमावस्या पर भगवान मंगल और पितरों की एकसाथ आराधना से जीवन में नई शक्ति का है. मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को आषाढ़ अमावस्या दोपहर 15:15:48 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो सूर्य, चंद्रमा और बुध ,तीनों मिथुन राशि (आपकी राशि से अष्टम भाव) में गोचर कर रहे हैं.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके सप्तम भाव) में गोचर कर रहे हैं. मंगलवार होने से आपके राशि स्वामी मंगल देव का बल आज विशेष रूप से प्रखर है. भौमवती अमावस्या पर ,जो मंगल देव का दिन और पितृ का दिन एकसाथ है, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह दुर्लभ अवसर है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन गहन परिवर्तन और रणनीतिक सोच का है. अष्टम में त्रिग्रही संयोग गुप्त रणनीतियां बनाने और अचानक बड़े बदलाव लाने की ऊर्जा देता है. सप्तम मंगल के कारण साझेदारी में ऊर्जा रहेगी. व्याघात योग 11:57 तक ,इससे पहले नया कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में महत्वपूर्ण निर्णय लें. 15:15 के बाद शुक्ल प्रतिपदा में नई शुरुआत करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन गुप्त रणनीतियां बनाने का है. 15:15 के बाद शुक्ल प्रतिपदा में नई व्यावसायिक शुरुआत विशेष फलदायी होगी. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

अष्टम में त्रिग्रही संयोग के कारण आज नया बड़ा निवेश न करें. यमगण्ड (08:59 से 10:43) और राहु काल (15:54 से 17:37) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. शुक्ल प्रतिपदा में पुराने सुरक्षित निवेशों की समीक्षा करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन भावनात्मक संयम का है. भौमवती अमावस्या पर पितरों को तर्पण और मंगल देव की पूजा से परिवार में शक्ति और सुख आएगा. उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज मंगल देव की विशेष ऊर्जा शारीरिक बल बनाए रखेगी. भौमवती अमावस्या पर स्नान से शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 1, 9 लकी कलर: गहरा लाल, केसरिया

अचूक उपाय: आज भौमवती अमावस्या पर ,जो मंगल देव और पितरों दोनों का विशेष दिन है, सुबह स्नान के बाद पितरों को काले तिल मिलाकर जल तर्पण दें. हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और बजरंग बाण अर्पित करें. 'ॐ पितृभ्यो नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को लाल मसूर दाल, गुड़ या काले तिल का दान करें.

धनु राशिफल, 14 जुलाई 2026 (Dhanu Rashifal Today)

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन सप्तम भाव में त्रिग्रही संयोग से साझेदारी में असाधारण सफलता और भौमवती अमावस्या पर पितृ कृपा से जीवन में वृद्धि का है. मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को आषाढ़ अमावस्या दोपहर 15:15:48 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो सूर्य, चंद्रमा और बुध ,तीनों मिथुन राशि (आपकी राशि से सप्तम भाव) में गोचर कर रहे हैं. सप्तम भाव में त्रिग्रही संयोग होने के कारण आज धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से षष्ठ भाव में मंगल देव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं. मंगलवार होने से षष्ठ मंगल का बल आज विशेष रूप से प्रखर है, शत्रुओं पर असाधारण विजय के योग हैं.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन साझेदारी, टीम वर्क और भाग्य के सहयोग का है. सप्तम भाव में सूर्य-चंद्र-बुध का त्रिग्रही संयोग सहकर्मियों के साथ असाधारण तालमेल लाएगा. षष्ठ मंगल के बल से विरोधी तत्व शांत रहेंगे. व्याघात योग 11:57 तक ,इससे पहले नया कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में महत्वपूर्ण निर्णय लें. 15:15 के बाद शुक्ल प्रतिपदा में नई शुरुआत करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन साझेदारी वाले कार्यों में असाधारण सफलता का है. सप्तम में त्रिग्रही संयोग नए व्यावसायिक साझेदार से मिलाने के योग बना रहा है. 15:15 के बाद शुक्ल प्रतिपदा में नई व्यावसायिक शुरुआत विशेष फलदायी होगी.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सप्तम भाव में त्रिग्रही संयोग IT, मीडिया और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. यमगण्ड (08:59 से 10:43) और राहु काल (15:54 से 17:37) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन जीवनसाथी और साझेदार से असाधारण सहयोग का है. भौमवती अमावस्या पर पितरों को तर्पण देने से परिवार में पितृ दोष दूर होगा. उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. भौमवती अमावस्या पर स्नान और तर्पण से शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 3, 9 लकी कलर: पीला, लाल

अचूक उपाय: आज सुबह स्नान के बाद पितरों को तर्पण दें. हनुमान जी को सिंदूर और पीले लड्डू अर्पित करें. लग्नेश बृहस्पति को पीले पुष्प और केला अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र, मिठाई या काले तिल का दान करें.

मकर राशिफल, 14 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन षष्ठ भाव में त्रिग्रही संयोग से प्रतिस्पर्धा में असाधारण विजय और भौमवती अमावस्या पर पितृ आशीर्वाद से जीवन में नई शक्ति का है. मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को आषाढ़ अमावस्या दोपहर 15:15:48 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो सूर्य, चंद्रमा और बुध ,तीनों मिथुन राशि (आपकी राशि से षष्ठ भाव) में गोचर कर रहे हैं. षष्ठ भाव में त्रिग्रही संयोग होने के कारण आज मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से पंचम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं. मंगलवार होने से पंचम मंगल का बल विशेष है, बौद्धिक क्षमता और रणनीतिक सोच को नई धार मिलेगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन प्रतिस्पर्धियों पर असाधारण विजय का है. षष्ठ भाव में सूर्य-चंद्र-बुध का त्रिग्रही संयोग दफ्तर में विरोधी तत्वों को पूरी तरह शांत करेगा. पंचम मंगल की बौद्धिक ऊर्जा से किसी जटिल समस्या का रचनात्मक समाधान निकाल सकते हैं. व्याघात योग 11:57 तक ,इससे पहले नया कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में महत्वपूर्ण निर्णय लें. 15:15 के बाद शुक्ल प्रतिपदा में नई शुरुआत करें. राहु काल (15:54 से 17:37) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने का है. षष्ठ में त्रिग्रही संयोग बाजार में आपकी बढ़त सुनिश्चित करेगा. 15:15 के बाद शुक्ल प्रतिपदा में नई व्यावसायिक शुरुआत विशेष फलदायी होगी.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

षष्ठ भाव में त्रिग्रही संयोग हेल्थकेयर, IT और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. यमगण्ड (08:59 से 10:43) और राहु काल (15:54 से 17:37) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन पितृ आशीर्वाद और पारिवारिक स्थिरता का है. भौमवती अमावस्या पर पितरों को तर्पण देने से परिवार में सुख और पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी. उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. षष्ठ में त्रिग्रही संयोग पुरानी बीमारियों से राहत दिलाएगा.

लकी नंबर: 4, 9 लकी कलर: गहरा नीला, लाल

अचूक उपाय: आज सुबह स्नान के बाद पितरों को तर्पण दें. पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करें. हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या नीले वस्त्र का दान करें.

कुंभ राशिफल, 14 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन पंचम भाव में त्रिग्रही संयोग से रचनात्मकता में असाधारण उत्कर्ष और भौमवती अमावस्या पर पितृ कृपा से जीवन में नई ऊर्जा का है. मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को आषाढ़ अमावस्या दोपहर 15:15:48 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो सूर्य, चंद्रमा और बुध ,तीनों मिथुन राशि (आपकी राशि से पंचम भाव) में गोचर कर रहे हैं. पंचम भाव में त्रिग्रही संयोग रचनात्मकता, बुद्धि और पुत्र पक्ष के लिए असाधारण ऊर्जा का संयोग है. हालांकि आज चंद्रबल में कुंभ शामिल नहीं है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में मंगल देव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं. मंगलवार होने से चतुर्थ मंगल का बल विशेष है, भूमि और भवन से जुड़े कार्यों में ऊर्जा रहेगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन रचनात्मकता और बौद्धिक उत्कर्ष का है. पंचम भाव में सूर्य-चंद्र-बुध का त्रिग्रही संयोग आपकी बौद्धिक क्षमता को शिखर पर ले जाएगा. व्याघात योग 11:57 तक ,इससे पहले नया कार्य न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में महत्वपूर्ण निर्णय लें. 15:15 के बाद शुक्ल प्रतिपदा में नई शुरुआत करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन रचनात्मक और बौद्धिक व्यापार में असाधारण सफलता का है. चतुर्थ मंगल के कारण रियल एस्टेट व्यापार में विशेष ऊर्जा रहेगी. 15:15 के बाद शुक्ल प्रतिपदा में नई व्यावसायिक शुरुआत करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

पंचम भाव में त्रिग्रही संयोग IT, मीडिया और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. यमगण्ड (08:59 से 10:43) और राहु काल (15:54 से 17:37) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन रचनात्मक और मधुर है. भौमवती अमावस्या पर पितरों को तर्पण देने से परिवार में पितृ दोष दूर होगा. उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मानसिक ऊर्जा से भरपूर रहेगा. भौमवती अमावस्या पर स्नान से शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 4, 9 लकी कलर: नीला, लाल

अचूक उपाय: आज सुबह स्नान के बाद पितरों को तर्पण दें. पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल चढ़ाएं. हनुमान जी को सिंदूर और 'ॐ हनुमते नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या नीले वस्त्र का दान करें.

मीन राशिफल, 14 जुलाई 2026 (Meen Rashifal Today)

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन चतुर्थ भाव में त्रिग्रही संयोग से घरेलू सुख में असाधारण वृद्धि और भौमवती अमावस्या पर पितृ आशीर्वाद से जीवन में नई शक्ति और समृद्धि का है. मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को आषाढ़ अमावस्या दोपहर 15:15:48 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो सूर्य, चंद्रमा और बुध ,तीनों मिथुन राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव ,सुख और माता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में त्रिग्रही संयोग ,घरेलू सुख, माता का आशीर्वाद और रियल एस्टेट के लिए असाधारण ऊर्जा का संयोग है. हालांकि आज चंद्रबल में मीन शामिल नहीं है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से तृतीय भाव में मंगल देव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं. मंगलवार होने से तृतीय मंगल का बल आज विशेष रूप से प्रखर है, साहस, पराक्रम और संचार में असाधारण ऊर्जा. मीन राशि के लग्नेश बृहस्पति और भौमवती अमावस्या का यह दुर्लभ संयोग ,पितृ आशीर्वाद और लग्नेश की कृपा एकसाथ ,आपके लिए आज का दिन वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक बनाता है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन घरेलू आधार मजबूत करते हुए करियर में साहसी और रचनात्मक कदम उठाने का है. चतुर्थ में सूर्य-चंद्र-बुध का त्रिग्रही संयोग घर से काम करने वाले जातकों के लिए विशेष ऊर्जा लाएगा. तृतीय मंगल की संचार शक्ति से आज की हर बात और हर प्रेजेंटेशन अत्यंत प्रभावशाली रहेगी. व्याघात योग 11:57 तक ,इससे पहले नया कार्य न करें. आज अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) पूरी तरह उपयुक्त है, इसमें कोई भी बड़ा करियर संबंधी निर्णय लें. 15:15 के बाद शुक्ल प्रतिपदा में नई करियर शुरुआत विशेष फलदायी होगी. राहु काल (15:54 से 17:37) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन रियल एस्टेट, संचार और मीडिया से जुड़े व्यापार में असाधारण सफलता का है. चतुर्थ में सूर्य-बुध का संयोग घरेलू और रियल एस्टेट व्यापार में ऊर्जा देगा. तृतीय मंगल के कारण दूर-दराज के व्यावसायिक संपर्क मजबूत होंगे. 15:15 के बाद शुक्ल प्रतिपदा में नई व्यावसायिक शुरुआत विशेष फलदायी होगी. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

चतुर्थ भाव में त्रिग्रही संयोग और तृतीय मंगल का संयोग रियल एस्टेट, टेलीकॉम, मीडिया और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश के लिए बेहतरीन संकेत देता है. यमगण्ड (08:59 से 10:43) और राहु काल (15:54 से 17:37) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. शुक्ल प्रतिपदा (15:15 के बाद) में ,जब नया शुभ पक्ष शुरू होता है, लॉन्ग-टर्म निवेश के श्रेष्ठ निर्णय लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन माता का आशीर्वाद और घरेलू सुख में असाधारण वृद्धि का है. चतुर्थ में त्रिग्रही संयोग परिवार में असाधारण सुख, शांति और माता का विशेष प्रेम लाएगा. भौमवती अमावस्या पर पितरों को तर्पण देने से परिवार में पितृ दोष दूर होगा और माता-पिता के आशीर्वाद से जीवन में नई ऊर्जा आएगी. तृतीय मंगल के कारण भाई-बहनों का भरपूर और उत्साहपूर्ण सहयोग मिलेगा. उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान और साहसी रहेगा. चतुर्थ में त्रिग्रही संयोग घरेलू वातावरण को स्वास्थ्यवर्धक बनाएगा. तृतीय मंगल शारीरिक शक्ति और साहस को बनाए रखेगा. भौमवती अमावस्या पर स्नान और पितृ तर्पण से शरीर और मन दोनों को असाधारण शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 1, 9 लकी कलर: हल्का पीला, लाल

अचूक उपाय: आज भौमवती अमावस्या पर सुबह स्नान के बाद काले तिल मिलाकर पितरों को जल तर्पण दें और 'ॐ पितृभ्यो नमः' का जाप करें. माता की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें. हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और बेसन के लड्डू अर्पित करें. लग्नेश बृहस्पति को पीले पुष्प और केला अर्पित करें. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:54) में किसी जरूरतमंद ब्राह्मण या गरीब को पीले वस्त्र, केले, चने की दाल या काले तिल का दान करें. शुक्ल प्रतिपदा (15:15 के बाद) में कोई नया शुभ संकल्प लें ,यह नई शुरुआत का सबसे पुण्यदायी समय है. यह सब मिलकर आपके जीवन में लग्नेश बृहस्पति की असीम कृपा, पितरों का अमूल्य आशीर्वाद, हनुमान जी की शक्ति और नए शुक्ल पक्ष की शुभता एकसाथ दिलाएगा.

FAQ ,14 जुलाई 2026 राशिफल

Q: 14 जुलाई 2026 को कौन सी तिथि है?

आज आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि दोपहर 15:15:48 तक है, उसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी.

Q: भौमवती अमावस्या क्या होती है?

जब अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ती है, उसे भौमवती अमावस्या कहते हैं. भौम शब्द मंगल देव का पर्याय है. यह संयोग अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी है.

Q: भौमवती अमावस्या का महत्व क्या है?

भौमवती अमावस्या पर किए गए पितृ तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म का फल सामान्य अमावस्या से कई गुना अधिक माना जाता है. इस दिन पितृ दोष से मुक्ति के लिए विशेष पूजा की जाती है.

Q: भौमवती अमावस्या पर क्या करें?

सुबह पवित्र स्नान के बाद काले तिल मिश्रित जल से पितरों को तर्पण दें. पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करें. हनुमान जी की पूजा करें. ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन, काले वस्त्र और तिल का दान करें.

Q: आज राहु काल कितने बजे से है?

आज राहु काल दोपहर 15:54:03 से 17:37:41 तक रहेगा.

Q: आज किन राशियों के लिए शुभ दिन है?

आज मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है. मंगलवार होने से मेष और वृश्चिक राशि के जातकों पर मंगल देव की विशेष कृपा रहेगी.

Q: आज अभिजीत मुहूर्त का उपयोग कर सकते हैं?

हां! आज अभिजीत मुहूर्त (11:59:08 से 12:54:25) पूरी तरह उपयुक्त है. यमगण्ड 10:43 पर समाप्त हो जाता है और दुष्टमुहूर्त 09:13 पर. इसलिए 11:59 से 12:54 तक पूरा अभिजीत मुहूर्त आज शुभ कार्यों के लिए स्वर्णिम विंडो है.

Q: आज शुक्ल पक्ष कब से शुरू होगा?

आज दोपहर 15:15:48 बजे अमावस्या समाप्त होने के बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी. यह नई शुरुआत का सबसे शुभ समय है.

Q: 14 जुलाई 2026 को दिशाशूल किस दिशा में है?

आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

यह भी पढ़ें- Ashadha Amavasya 2026: सोमवती और भौमवती अमावस्या में क्या अंतर है, कौन सी अमावस्या है सबसे बड़ी ?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.