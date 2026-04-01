Aaj Ka Rashifal 1 April 2026: बुधवार, 1 अप्रैल 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास है, क्योंकि सुबह 07:08 बजे चतुर्दशी समाप्त होने के बाद चैत्र पूर्णिमा तिथि का प्रभाव आरंभ होकर पूरे दिन सक्रिय रहेगा.

चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे, जिससे 12 राशियों पर अलग-अलग असर दिखाई देगा. किसी राशि के लिए यह दिन करियर में जीत दिला सकता है, तो किसी के लिए धन, रिश्ते, मानसिक शांति, साझेदारी या भाग्य के नए द्वार खोल सकता है.

इस राशिफल में मेष से मीन तक हर राशि के लिए करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, राहुकाल, दिशा शूल, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय दिए गए हैं, ताकि आप सीधे अपना उत्तर पा सके.

मेष (Aries) - बुधवार, 1 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'काम पूरा करने और जीत हासिल करने' का है. पंचांग के हिसाब से चतुर्दशी तिथि सुबह 07:08 बजे समाप्त है, इसलिए अब पूरा दिन और रात पूर्णिमा का असर रहेगा. चंद्रमा आज आपके छठे भाव (कन्या राशि) में है, जो आपको दुश्मनों पर भारी पड़ने और रुके हुए कामों को तेज़ी से निपटाने की ताकत देगा. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का साथ आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस भरेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

ऑफिस हो या बिजनेस, आज आपकी 'मेहनत और काम करने का तरीका' चर्चा में रहेगा. छठे भाव का चंद्रमा उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो बैंकिंग, कानून, मैनेजमेंट या किसी सर्विस सेक्टर में हैं. सुबह 07:08 बजे के बाद पूर्णिमा शुरू होने से आपके अटके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे होने की कगार पर पहुँच जाएंगे. पैसों के मामले में दिन 'फायदेमंद' है; कहीं से अटका हुआ पैसा मिल सकता है. बस ध्यान रखें कि राहु काल (दोपहर 12:25 से 01:58) के बीच कोई नया काम शुरू न करें और न ही किसी को उधार दें. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए जरूरी डील्स दोपहर बाद ही करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के लिए आज का दिन 'शांतिपूर्ण' रहेगा. पूर्णिमा का असर आपके गुस्से को शांत करेगा और पार्टनर के साथ चल रही अनबन को दूर करने में मदद करेगा. घर-परिवार में भी माहौल अच्छा रहेगा. सेहत की बात करें तो आज आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे, लेकिन 'पाचन या पेट' का थोड़ा ध्यान रखें; ज्यादा भारी खाने से परहेज करें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. अगर उत्तर की तरफ जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से 'तिल या धनिया' खाकर निकलें, इससे सफर में बाधा नहीं आएगी.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब पूरी तरह 'Get It Done' वाली रहने वाली है. सुबह से ही पूर्णिमा का असर होने की वजह से आप काफी 'Focused' और 'Chill' महसूस करेंगे. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपको अपने करियर और पर्सनल ग्रोथ के लिए मोटिवेट करेगा. सोशल मीडिया पर आज आपकी कोई 'Work-Life' या 'Success' वाली पोस्ट काफी पसंद की जा सकती है. आज आप फालतू की गॉसिप से दूर रहकर सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे.

लकी कलर: गहरा लाल और चमकीला सफेद

लकी नंबर: 9 और 2

आज का खास उपाय (चैत्र पूर्णिमा):

आज चैत्र पूर्णिमा का बहुत शुभ दिन है. अपने कामों में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए सुबह गणेश जी को दूर्वा (हरी घास) चढ़ाएं. चूंकि पूर्णिमा सुबह 07:08 बजे के बाद से ही है, इसलिए शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को दूध और जल मिलाकर अर्घ्य जरूर दें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और किस्मत का साथ बढ़ेगा.

वृषभ (Taurus) - बुधवार, 1 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'खुशियां और सुकून' लेकर आने वाला है. पंचांग के मुताबिक चतुर्दशी तिथि सुबह 07:08 बजे समाप्त है, इसलिए अब पूरा दिन चैत्र पूर्णिमा का शुभ असर रहेगा. चंद्रमा आज आपके पांचवें भाव (कन्या राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी बुद्धि को तेज करेगा और आपको सही फैसले लेने में मदद करेगा. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का साथ आपके अटके हुए कामों को गति देगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

बिजनेस या नौकरी में आज आपकी 'क्रिएटिविटी' और सूझबूझ की लोग तारीफ करेंगे. पांचवें भाव का चंद्रमा उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो कला, पढ़ाई-लिखाई या स्टॉक मार्केट के काम से जुड़े हैं. सुबह 07:08 बजे के बाद पूर्णिमा लगने से किसी पुराने आइडिया या प्रोजेक्ट से अच्छा फायदा मिल सकता है. पैसों के लेन-देन के लिए दिन 'शुभ' है, बस ध्यान रखें कि राहु काल (दोपहर 12:25 से 01:58) के दौरान कोई नया रिस्क न लें. आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए बड़े सौदे दोपहर बाद ही निपटाएं.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'मधुर' रहेगा. पूर्णिमा की शांत ऊर्जा आपके और आपके पार्टनर के बीच प्यार बढ़ाएगी. अगर घर में कोई अनबन चल रही थी, तो आज वो सुलझ सकती है. बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है. सेहत की बात करें तो आज आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे, लेकिन 'पाचन' का ख्याल रखें और ज्यादा तैलीय भोजन से बचें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. अगर उत्तर की तरफ जाना जरूरी हो, तो घर से 'तिल या धनिया' खाकर निकलें, सफर सुखद होगा.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Chill & Content' रहने वाली है. सुबह से ही पूर्णिमा का असर होने की वजह से आप काफी पॉजिटिव महसूस करेंगे और फालतू के स्ट्रेस से दूर रहेंगे. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपको अपने 'Self-Care' और लुक पर ध्यान देने के लिए मोटिवेट करेगा. सोशल मीडिया पर आज आपकी कोई 'Vibe-Check' या 'Selfie' काफी वायरल हो सकती है. आज आप दिखावे के बजाय अपनी खुशियों को प्रायोरिटी देंगे.

लकी कलर: सफेद और हल्का नीला

लकी नंबर: 6 और 2

आज का खास उपाय (चैत्र पूर्णिमा):

आज चैत्र पूर्णिमा का पवित्र दिन है. अपनी सुख-समृद्धि के लिए सुबह गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं. पूर्णिमा सुबह 07:08 बजे से ही शुरू हो चुकी है, इसलिए शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को दूध और जल का अर्घ्य जरूर दें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और घर में बरकत बनी रहेगी.

मिथुन (Gemini) - बुधवार, 1 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'घरेलू सुख और मानसिक शांति' लेकर आएगा. चंद्रमा आज आपके चौथे भाव (कन्या राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो सुख-सुविधाओं और मन की स्थिति का भाव है. चूंकि सुबह 07:08 बजे ही पूर्णिमा लग चुकी है, इसलिए आज आप खुद को काफी रिलैक्स्ड और संतुष्ट महसूस करेंगे. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का साथ आपके बिगड़े हुए कामों को बनाने में मदद करेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज ऑफिस या बिजनेस में आपकी 'मैनेजमेंट पावर' की तारीफ होगी. चौथे भाव का चंद्रमा उन लोगों के लिए बहुत शुभ है जो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, डेकोरेशन या ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं. सुबह 07:08 बजे के बाद पूर्णिमा का असर होने से आपको अपनी मेहनत का मीठा फल मिल सकता है. पैसों के मामले में दिन 'बढ़िया' है, लेकिन राहु काल (दोपहर 12:25 से 01:58) के दौरान किसी नए प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट पर साइन न करें. आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण फैसले राहु काल के बाद ही लें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'सुकून और प्यार' भरा रहेगा. पूर्णिमा की सकारात्मक ऊर्जा आपके और आपके परिवार के बीच की दूरियां मिटाएगी. खास तौर पर माता के साथ समय बिताना आपके लिए सुकून भरा रहेगा. पार्टनर के साथ घर की सुख-सुविधाओं पर चर्चा हो सकती है. सेहत की बात करें तो आज आप फिट महसूस करेंगे, बस 'फेफड़ों या छाती' के प्रति थोड़ा सावधान रहें; ठंडी चीजों से परहेज करना बेहतर होगा. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. अगर उत्तर की ओर जाना जरूरी हो, तो घर से 'तिल या धनिया' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब पूरी तरह 'Homebody & Aesthetic' रहने वाली है. सुबह से ही पूर्णिमा का असर होने की वजह से आप अपने कमरे या पर्सनल स्पेस को सजाने और संवारने के मूड में रहेंगे. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपको अपनी जड़ों और फैमिली के प्रति 'Grateful' महसूस कराएगा. सोशल मीडिया पर आज आपकी कोई 'Home-Decor' या 'Comfort-Food' वाली स्टोरी काफी पसंद की जा सकती है. आज आप बाहरी शोर से दूर रहकर अपनी 'Peace' एन्जॉय करेंगे.

लकी कलर: हल्का हरा और सफेद

लकी नंबर: 5 और 3

आज का खास उपाय (चैत्र पूर्णिमा):

आज चैत्र पूर्णिमा का बहुत पावन दिन है. अपनी मानसिक शांति और घर की बरकत के लिए सुबह गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं. चूंकि पूर्णिमा सुबह 07:08 बजे के बाद से ही है, इसलिए शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को दूध और जल का अर्घ्य जरूर दें. इससे आपका मन शांत रहेगा और काम में मन लगेगा.

कर्क (Cancer) - बुधवार, 1 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'साहस, संवाद और सामाजिक मेलजोल' का रहेगा. चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव (कन्या राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो पराक्रम और भाई-बहनों का स्थान है. चूंकि सुबह 07:08 बजे ही पूर्णिमा लग चुकी है, इसलिए आज आपकी मानसिक शक्ति बहुत बढ़ी हुई रहेगी और आप अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का साथ आपके आत्मविश्वास को और मजबूती देगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज ऑफिस या बिजनेस में आपकी 'कम्युनिकेशन स्किल्स' और मेहनत का लोहा माना जाएगा. तीसरे भाव का चंद्रमा उन लोगों के लिए बहुत शुभ है जो मार्केटिंग, मीडिया, राइटिंग, टीचिंग या छोटे व्यापार से जुड़े हैं. सुबह 07:08 बजे के बाद पूर्णिमा का असर होने से आपको अपनी किसी पुरानी मेहनत का बड़ा क्रेडिट मिल सकता है. पैसों के मामले में दिन 'बढ़िया' है, छोटी यात्राओं से धन लाभ के योग हैं. बस ध्यान रखें कि राहु काल (दोपहर 12:25 से 01:58) के दौरान किसी नए प्रोजेक्ट या बड़ी डील को फाइनल न करें. आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए जरूरी काम दोपहर बाद ही निपटाएं.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'खुशगवार' रहेगा. पूर्णिमा की सकारात्मक ऊर्जा आपके और आपके भाई-बहनों या करीबी दोस्तों के बीच की दूरियां मिटाएगी. पार्टनर के साथ कहीं आसपास की यात्रा या आउटिंग का प्लान बन सकता है. सेहत की बात करें तो आज आप खुद को काफी फुर्तीला महसूस करेंगे, बस 'हाथों या कंधों' में हल्का खिंचाव हो सकता है; भारी वजन उठाने से बचें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. अगर उत्तर की ओर जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से 'तिल या धनिया' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब पूरी तरह 'Main Character Energy & Social' रहने वाली है. सुबह से ही पूर्णिमा का असर होने की वजह से आप काफी 'Outgoing' और 'Creative' महसूस करेंगे. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपको अपनी 'Public Speaking' और कॉन्फिडेंस पर ध्यान देने के लिए मोटिवेट करेगा. सोशल मीडिया पर आज आपकी कोई 'Vlog' या 'Talk' वाली स्टोरी काफी पसंद की जा सकती है. आज आप लोगों से जुड़ने और अपनी बात रखने के मूड में रहेंगे.

लकी कलर: दूधिया सफेद और सिल्वर

लकी नंबर: 2 और 7

आज का खास उपाय (चैत्र पूर्णिमा):

आज चैत्र पूर्णिमा का बहुत शुभ दिन है. अपनी तरक्की और सुख-समृद्धि के लिए सुबह गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं. चूंकि पूर्णिमा सुबह 07:08 बजे के बाद से ही है, इसलिए शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को दूध और जल का अर्घ्य जरूर दें. कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए आज का दिन आपके लिए वरदान की तरह है.

सिंह (Leo) - बुधवार, 1 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'धन लाभ और पारिवारिक मिठास' लेकर आएगा. चंद्रमा आज आपके दूसरे भाव (कन्या राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो धन, वाणी और कुटुंब का स्थान है. चूंकि सुबह 07:08 बजे ही पूर्णिमा लग चुकी है, इसलिए आज आपकी बातों में एक अलग ही प्रभाव होगा और आप अपनी वाणी से बिगड़े हुए काम बना लेंगे. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र (जो आपके स्वामी सूर्य का नक्षत्र है) आपको एक अलग ही चमक और तेज प्रदान करेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज ऑफिस या बिजनेस में आपकी 'फाइनेंशियल प्लानिंग' और बोलने के अंदाज की तारीफ होगी. दूसरे भाव का चंद्रमा उन लोगों के लिए बहुत शुभ है जो बैंकिंग, फाइनेंस, ज्वेलरी, या खान-पान के व्यापार से जुड़े हैं. सुबह 07:08 बजे के बाद पूर्णिमा का असर होने से आपको पुराने किसी निवेश से बड़ा मुनाफा मिल सकता है या फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है. बस ध्यान रखें कि राहु काल (दोपहर 12:25 से 01:58) के दौरान कोई बड़ा निवेश या नया वादा न करें. आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए पैसों से जुड़े अहम फैसले दोपहर बाद ही लें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'खुशहाल' रहेगा. पूर्णिमा की सकारात्मक ऊर्जा आपके परिवार में एकता और प्रेम बढ़ाएगी. घर के बड़ों का आशीर्वाद आपके काम आएगा. पार्टनर के साथ आज आप अपनी भविष्य की योजनाओं को साझा करेंगे, जिससे रिश्ता और गहरा होगा. सेहत की बात करें तो आज आप खुद को काफी स्थिर और ऊर्जावान महसूस करेंगे, बस 'दांतों या गले' में हल्की संवेदनशीलता महसूस हो सकती है; ठंडी चीजों से परहेज रखें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. अगर उत्तर की ओर जाना जरूरी हो, तो घर से 'तिल या धनिया' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब पूरी तरह 'Financial-Flex & High-Value' रहने वाली है. सुबह से ही पूर्णिमा का असर होने की वजह से आप अपने 'Self-Worth' को लेकर काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपको अपनी पर्सनैलिटी और 'Style Statement' पर ध्यान देने के लिए मोटिवेट करेगा. सोशल मीडिया पर आज आपकी कोई 'Aesthetic Meal' या 'OOTD' वाली पोस्ट काफी लाइक्स बटोर सकती है. आज आप फालतू के दिखावे के बजाय अपनी 'Quality of Life' सुधारने पर ध्यान देंगे.

लकी कलर: सुनहरा और नारंगी

लकी नंबर: 1 और 5

आज का खास उपाय (चैत्र पूर्णिमा):

आज चैत्र पूर्णिमा का बहुत शुभ दिन है. अपनी आर्थिक स्थिति और मान-सम्मान के लिए सुबह गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं. चूंकि पूर्णिमा सुबह 07:08 बजे के बाद से ही है, इसलिए शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को दूध और जल का अर्घ्य जरूर दें. सिंह राशि वालों के लिए आज खीर का दान करना और भी शुभ रहेगा.

कन्या (Virgo) - बुधवार, 1 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'मानसिक स्पष्टता और व्यक्तित्व में निखार' लेकर आएगा. चंद्रमा का आपकी राशि (प्रथम भाव) में होना और सुबह 07:08 बजे से ही पूर्णिमा का लग जाना, आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत और शांत बनाएगा. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपके काम में परफेक्शन लाएगा और आप हर काम को बहुत सलीके से पूरा कर पाएंगे.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज कार्यक्षेत्र में आपकी 'एनालिटिकल पावर' और बुद्धिमानी का लोहा माना जाएगा. चंद्रमा आपकी ही राशि में है, इसलिए जो लोग डेटा, रिसर्च, अकाउंट्स या टीचिंग से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन शानदार रहेगा. सुबह 07:08 बजे के बाद पूर्णिमा का असर होने से आपकी कोई पुरानी योजना सफल हो सकती है जिससे धन लाभ के योग बनेंगे. बस सावधानी बरतें कि राहु काल (दोपहर 12:25 से 01:58) के दौरान कोई बड़ा निवेश या नया एग्रीमेंट न करें. आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए जरूरी व्यावसायिक मीटिंग्स दोपहर बाद ही रखें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'संतुलन और प्रेम' का है. पूर्णिमा की सकारात्मक ऊर्जा आपके स्वभाव में आकर्षण और सौम्यता बढ़ाएगी, जिससे पार्टनर के साथ आपके संबंध और मधुर होंगे. आप खुद पर और अपने लुक्स पर भी आज थोड़ा समय खर्च कर सकते हैं. सेहत की बात करें तो आज आप खुद को काफी रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, बस चंद्रमा के प्रभाव से शरीर में 'वॉटर रिटेंशन' या हल्का सिरदर्द हो सकता है; पर्याप्त पानी पिएं. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. अगर उत्तर की ओर जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से 'तिल या धनिया' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब पूरी तरह 'Main Character & High-Aesthetic' रहने वाली है. चंद्रमा आपकी राशि में होने के कारण आप अपनी 'Personal Branding' और 'Self-Care' को लेकर काफी सीरियस रहेंगे. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपको अपने गोल्स के प्रति मोटिवेट करेगा. सोशल मीडिया पर आज आपकी कोई 'Selfie' या 'Get Ready With Me' (GRWM) वाली रील काफी एंगेजमेंट बटोर सकती है. आज आप अपनी मेहनत और लुक्स दोनों से सबको इम्प्रेस करने के मूड में रहेंगे.

लकी कलर: गहरा हरा और चमकीला सफेद

लकी नंबर: 5 और 2

आज का खास उपाय (चैत्र पूर्णिमा):

आज चैत्र पूर्णिमा का बहुत पावन दिन है और चंद्रमा आपकी ही राशि में है. अपनी सफलता और मानसिक शांति के लिए सुबह गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें. चूंकि पूर्णिमा सुबह 07:08 बजे के बाद से ही है, इसलिए शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को दूध और जल का अर्घ्य जरूर दें. कन्या राशि वालों के लिए आज पक्षियों को हरा मूंग खिलाना किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है.

कन्या (Virgo) - बुधवार, 1 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'मानसिक स्पष्टता और व्यक्तित्व में निखार' लेकर आएगा. चंद्रमा का आपकी राशि (प्रथम भाव) में होना और सुबह 07:08 बजे से ही पूर्णिमा का लग जाना, आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत और शांत बनाएगा. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपके काम में परफेक्शन लाएगा और आप हर काम को बहुत सलीके से पूरा कर पाएंगे.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज कार्यक्षेत्र में आपकी 'एनालिटिकल पावर' और बुद्धिमानी का लोहा माना जाएगा. चंद्रमा आपकी ही राशि में है, इसलिए जो लोग डेटा, रिसर्च, अकाउंट्स या टीचिंग से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन शानदार रहेगा. सुबह 07:08 बजे के बाद पूर्णिमा का असर होने से आपकी कोई पुरानी योजना सफल हो सकती है जिससे धन लाभ के योग बनेंगे. बस सावधानी बरतें कि राहु काल (दोपहर 12:25 से 01:58) के दौरान कोई बड़ा निवेश या नया एग्रीमेंट न करें. आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए जरूरी व्यावसायिक मीटिंग्स दोपहर बाद ही रखें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'संतुलन और प्रेम' का है. पूर्णिमा की सकारात्मक ऊर्जा आपके स्वभाव में आकर्षण और सौम्यता बढ़ाएगी, जिससे पार्टनर के साथ आपके संबंध और मधुर होंगे. आप खुद पर और अपने लुक्स पर भी आज थोड़ा समय खर्च कर सकते हैं. सेहत की बात करें तो आज आप खुद को काफी रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, बस चंद्रमा के प्रभाव से शरीर में 'वॉटर रिटेंशन' या हल्का सिरदर्द हो सकता है; पर्याप्त पानी पिएं. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. अगर उत्तर की ओर जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से 'तिल या धनिया' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब पूरी तरह 'Main Character & High-Aesthetic' रहने वाली है. चंद्रमा आपकी राशि में होने के कारण आप अपनी 'Personal Branding' और 'Self-Care' को लेकर काफी सीरियस रहेंगे. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपको अपने गोल्स के प्रति मोटिवेट करेगा. सोशल मीडिया पर आज आपकी कोई 'Selfie' या 'Get Ready With Me' (GRWM) वाली रील काफी एंगेजमेंट बटोर सकती है. आज आप अपनी मेहनत और लुक्स दोनों से सबको इम्प्रेस करने के मूड में रहेंगे.

लकी कलर: गहरा हरा और चमकीला सफेद

लकी नंबर: 5 और 2

आज का खास उपाय (चैत्र पूर्णिमा):

आज चैत्र पूर्णिमा का बहुत पावन दिन है और चंद्रमा आपकी ही राशि में है. अपनी सफलता और मानसिक शांति के लिए सुबह गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें. चूंकि पूर्णिमा सुबह 07:08 बजे के बाद से ही है, इसलिए शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को दूध और जल का अर्घ्य जरूर दें. कन्या राशि वालों के लिए आज पक्षियों को हरा मूंग खिलाना किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है.

तुला (Libra) - बुधवार, 1 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'आध्यात्मिक शांति और खर्चों पर नियंत्रण' रखने का है. बारहवें भाव का चंद्रमा और सुबह 07:08 बजे से पूर्णिमा का लग जाना, आपको थोड़ा अंतर्मुखी (Introvert) बना सकता है. आप शोर-शराबे से दूर रहकर शांति से अपने काम निपटाना पसंद करेंगे. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपको अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रखेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर में उन लोगों के लिए बेहतरीन दिन है जो एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, चैरिटी, अस्पताल या विदेशी कंपनियों से जुड़े हैं. बारहवें भाव का चंद्रमा होने के कारण फिजूलखर्ची के योग भी बन रहे हैं, इसलिए अपनी पॉकेट का ध्यान रखें. सुबह 07:08 बजे के बाद पूर्णिमा का असर होने से किसी पुराने निवेश या दान-पुण्य का मानसिक लाभ मिल सकता है. ध्यान रखें कि राहु काल (दोपहर 12:25 से 01:58) के दौरान कोई बड़ा आर्थिक फैसला या खरीदारी न करें. आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए शांत रहकर काम करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'त्याग और समर्पण' का है. पूर्णिमा की ऊर्जा आपको पार्टनर की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाएगी. आज आप अपने रिश्तों में गहराई महसूस करेंगे, लेकिन ज्यादा सोचने (Overthinking) से बचें. सेहत की बात करें तो चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से 'आंखों' या 'नींद' से जुड़ी समस्या हो सकती है; मोबाइल का कम इस्तेमाल करें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. अगर उत्तर की ओर जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से 'तिल या धनिया' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब पूरी तरह 'Main Character in a Mystery Movie' वाली रहने वाली है. सुबह से ही पूर्णिमा का असर होने के कारण आप थोड़े 'Dreamy' और 'Creative' मूड में रहेंगे. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपको अपने 'Mental Health' और 'Peace' पर ध्यान देने के लिए मोटिवेट करेगा. सोशल मीडिया पर आज आपकी कोई 'Deep-Quote' या 'Aesthetic Sunset' वाली स्टोरी काफी पसंद की जा सकती है. आज आप भीड़भाड़ से दूर रहकर खुद को रीचार्ज करने के मूड में रहेंगे.

लकी कलर: क्रीम और ऑफ-व्हाइट

लकी नंबर: 7 और 2

आज का खास उपाय (चैत्र पूर्णिमा):

आज चैत्र पूर्णिमा का बहुत पावन दिन है. अपने मानसिक सुकून और खर्चों में कमी के लिए सुबह गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं. चूंकि पूर्णिमा सुबह 07:08 बजे के बाद से ही है, इसलिए शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध और जल का अर्घ्य जरूर दें. तुला राशि वालों के लिए आज किसी गरीब को सफेद मिठाई का दान करना किस्मत चमकाने वाला रहेगा.

वृश्चिक (Scorpio) - बुधवार, 1 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'बड़ी उपलब्धि और लाभ' लेकर आने वाला है. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा का होना और सुबह 07:08 बजे से ही पूर्णिमा का लग जाना, आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएगा और आपकी लंबे समय से रुकी हुई किसी इच्छा को पूरा कर सकता है. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपके रसूख और प्रभाव में वृद्धि करेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मामले में आप 'विनिंग स्ट्रीक' पर रहेंगे. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा बिजनेस में मोटा मुनाफा और नौकरी में प्रमोशन या सराहना के योग बनाता है. सुबह 07:08 बजे के बाद पूर्णिमा लगने से आपके बड़े भाइयों या सीनियर्स के सहयोग से कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. पैसों के मामले में आज का दिन 'शानदार' है; निवेश से अच्छे रिटर्न की उम्मीद रख सकते हैं. बस ध्यान रखें कि राहु काल (दोपहर 12:25 से 01:58) के दौरान किसी नए प्रोजेक्ट का रिस्क न लें. आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण वित्तीय फैसले दोपहर बाद ही लें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'खुशगवार और यादगार' रहेगा. पूर्णिमा की ऊर्जा आपके सोशल सर्कल में आपकी पॉपुलरिटी बढ़ाएगी. पार्टनर के साथ किसी बड़े ग्रुप इवेंट या दोस्तों के साथ पार्टी का प्लान बन सकता है. घर के बड़े सदस्यों के साथ आपके संबंध और भी बेहतर होंगे. सेहत की बात करें तो आज आप खुद को काफी फिट और एनर्जेटिक महसूस करेंगे, लेकिन 'घुटनों या पैरों' में हल्का दर्द हो सकता है; ज्यादा भागदौड़ से बचें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. अगर उत्तर की ओर जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से 'तिल या धनिया' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब पूरी तरह 'Big Energy & Networking' वाली रहने वाली है. सुबह से ही पूर्णिमा का असर होने की वजह से आप काफी 'Outgoing' और 'Influential' महसूस करेंगे. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपको अपने करियर गोल्स और 'Networking' पर ध्यान देने के लिए मोटिवेट करेगा. सोशल मीडिया पर आज आपकी कोई 'Squad-Goals' या 'Party' वाली रील काफी वायरल हो सकती है. आज आप अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखने के मूड में रहेंगे.

लकी कलर: मैरून और केसरिया

लकी नंबर: 9 और 1

आज का खास उपाय (चैत्र पूर्णिमा):

आज चैत्र पूर्णिमा का विशेष पावन दिन है. अपनी तरक्की और इनकम बढ़ाने के लिए सुबह गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें. चूंकि पूर्णिमा सुबह 07:08 बजे के बाद से ही है, इसलिए शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को दूध और चीनी मिश्रित जल का अर्घ्य जरूर दें. वृश्चिक राशि वालों के लिए आज हनुमान जी की पूजा करना भी अत्यंत फलदायी रहेगा.

धनु (Sagittarius) - बुधवार, 1 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'करियर में बड़ी ऊंचाई और सफलता' लेकर आएगा. दसवें भाव में चंद्रमा का होना और सुबह 07:08 बजे से ही पूर्णिमा का लग जाना, आपके पेशेवर जीवन में किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति का संकेत है. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपके नेतृत्व कौशल (Leadership) को निखारेगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज वर्कप्लेस पर आपकी 'अथॉरिटी और विजन' की हर कोई सराहना करेगा. दसवें भाव का चंद्रमा सरकारी कामकाज, राजनीति, प्रशासन या बड़े व्यापार से जुड़े लोगों के लिए बहुत भाग्यशाली है. सुबह 07:08 बजे के बाद पूर्णिमा का प्रभाव होने से आपको प्रमोशन या किसी बड़े नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है. आर्थिक रूप से आज का दिन 'मजबूत' है; आपकी इनकम के नए स्रोत खुल सकते हैं. बस ध्यान रखें कि राहु काल (दोपहर 12:25 से 01:58) के दौरान किसी नए निवेश की शुरुआत न करें. आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण डील्स दोपहर बाद ही फाइनल करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'गरिमा और सम्मान' का है. पूर्णिमा की ऊर्जा आपके और आपके पिता या गुरुओं के बीच संबंधों को और गहरा बनाएगी. पार्टनर आज आपकी सफलता पर गर्व महसूस करेंगे. घर-परिवार में आपकी सलाह को काफी महत्व दिया जाएगा. सेहत की बात करें तो आज आप खुद को काफी सक्रिय (Active) महसूस करेंगे, बस 'घुटनों' या 'हड्डियों' का थोड़ा ख्याल रखें; थकान की वजह से बदन दर्द हो सकता है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. अगर उत्तर की ओर जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से 'तिल या धनिया' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब पूरी तरह 'Big Boss Energy & Career Goals' वाली रहने वाली है. सुबह से ही पूर्णिमा का असर होने की वजह से आप अपने करियर और फ्यूचर को लेकर काफी क्लियर महसूस करेंगे. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपको अपने क्षेत्र में एक 'प्रोफेशनल' के तौर पर स्थापित करने में मदद करेगा. सोशल मीडिया पर आज आपकी कोई 'Professional Milestone' या 'Work-Hustle' वाली पोस्ट काफी लाइक्स और सम्मान दिला सकती है. आज आप फालतू के मनोरंजन के बजाय अपने भविष्य की नींव मजबूत करने के मूड में रहेंगे.

लकी कलर: पीला और गोल्डन

लकी नंबर: 3 और 1

आज का खास उपाय (चैत्र पूर्णिमा):

आज चैत्र पूर्णिमा का बहुत शुभ दिन है. अपने करियर में तरक्की और मान-सम्मान के लिए सुबह गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें. चूंकि पूर्णिमा सुबह 07:08 बजे के बाद से ही है, इसलिए शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को दूध और जल का अर्घ्य जरूर दें. धनु राशि वालों के लिए आज भगवान सत्यनारायण की पूजा करना या कथा सुनना विशेष लाभकारी रहेगा.

मकर (Capricorn) - बुधवार, 1 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'भाग्य का साथ और मानसिक विस्तार' लेकर आएगा. नौवें भाव में चंद्रमा का होना और सुबह 07:08 बजे से ही पूर्णिमा का लग जाना, आपके जीवन में सकारात्मकता और नई उम्मीदें जगाएगा. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपके अटके हुए कामों को दैवीय सहायता (Divine Help) से पूरा करवा सकता है. आज आप खुद को काफी रिलैक्स्ड और दार्शनिक मूड में पाएंगे.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मामले में भाग्य आपका पूरा साथ देगा. नौवें भाव का चंद्रमा उन लोगों के लिए बहुत शुभ है जो उच्च शिक्षा, रिसर्च, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या लंबी दूरी के व्यापार से जुड़े हैं. सुबह 07:08 बजे के बाद पूर्णिमा का प्रभाव होने से आपको किसी बड़े संस्थान या विदेशी प्रोजेक्ट से जुड़ने का मौका मिल सकता है. पैसों के मामले में आज का दिन 'लाभकारी' है; कहीं से अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है. बस ध्यान रखें कि राहु काल (दोपहर 12:25 से 01:58) के दौरान कोई नया निवेश न करें. आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण यात्रा या सौदे दोपहर बाद ही करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'शांति और गहराई' का है. पूर्णिमा की ऊर्जा आपके और आपके पिता या गुरुओं के बीच संबंधों को और मधुर बनाएगी. पार्टनर के साथ आज आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या किसी आध्यात्मिक चर्चा में समय बिता सकते हैं. घर में शांति का माहौल रहेगा. सेहत की बात करें तो आज आप खुद को काफी मानसिक शांति में महसूस करेंगे, बस 'जांघों' या 'पैरों' में हल्का दर्द हो सकता है; योग और स्ट्रेचिंग से लाभ मिलेगा. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. अगर उत्तर की ओर जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से 'तिल या धनिया' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब पूरी तरह 'High-Spirit & Global-Citizen' रहने वाली है. सुबह से ही पूर्णिमा का असर होने की वजह से आप कुछ नया सीखने या दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने के मूड में रहेंगे. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपको अपनी 'Self-Identity' और विजन पर काम करने के लिए मोटिवेट करेगा. सोशल मीडिया पर आज आपकी कोई 'Travel-Inspo' या 'Wise-Words' वाली पोस्ट काफी लाइक्स बटोर सकती है. आज आप छोटी बातों के बजाय 'बड़ी तस्वीर' (Big Picture) देखने के मूड में रहेंगे.

लकी कलर: गहरा नीला और क्रीम

लकी नंबर: 8 और 2

आज का खास उपाय (चैत्र पूर्णिमा):

आज चैत्र पूर्णिमा का बहुत पावन दिन है. अपने भाग्य को और मजबूत करने के लिए सुबह गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें. चूंकि पूर्णिमा सुबह 07:08 बजे के बाद से ही है, इसलिए शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को दूध और जल का अर्घ्य जरूर दें. मकर राशि वालों के लिए आज किसी धार्मिक पुस्तक का दान करना या उसे पढ़ना बहुत शुभ रहेगा.

कुंभ (Aquarius) - बुधवार, 1 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'गहन चिंतन और आत्म-मंथन' का रहेगा. आठवें भाव में चंद्रमा का होना और सुबह 07:08 बजे से ही पूर्णिमा का लग जाना, आपको थोड़ा रहस्यमयी और गंभीर बना सकता है. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपको अपनी छिपी हुई प्रतिभा (Inherent Talent) को बाहर निकालने और पुरानी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करेगा. आज का दिन खुद को समझने के लिए बहुत अच्छा है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मामले में उन लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है जो रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, इंश्योरेंस या किसी गुप्त विद्या से जुड़े हैं. आठवें भाव का चंद्रमा अचानक किसी पुराने अटके हुए काम से लाभ दिला सकता है. सुबह 07:08 बजे के बाद पूर्णिमा का असर होने से पैतृक संपत्ति (Inheritance) या ससुराल पक्ष से धन लाभ के योग बन सकते हैं. बस ध्यान रखें कि राहु काल (दोपहर 12:25 से 01:58) के दौरान कोई बड़ा आर्थिक जोखिम न लें. आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए शांत रहकर अपनी योजनाओं पर काम करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'गहराई और ईमानदारी' का है. पूर्णिमा की ऊर्जा आपको अपने पार्टनर के साथ दिल की बात साझा करने के लिए प्रेरित करेगी. हालांकि, ज्यादा भावुकता से बचें. घर में किसी पुरानी बात पर चर्चा हो सकती है. सेहत की बात करें तो चंद्रमा के आठवें भाव में होने से 'पेट' या 'इम्युनिटी' का थोड़ा ख्याल रखें; पर्याप्त नींद लें और हल्का भोजन करें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. अगर उत्तर की ओर जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से 'तिल या धनिया' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब पूरी तरह 'Deep-Soul & Introvert' रहने वाली है. सुबह से ही पूर्णिमा का असर होने की वजह से आप थोड़ा अकेले समय बिताना या कोई मिस्ट्री मूवी/बुक एन्जॉय करने के मूड में रहेंगे. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपको अपने 'Inner Self' को डिस्कवर करने के लिए मोटिवेट करेगा. सोशल मीडिया पर आज आपकी कोई 'Aesthetic-Dark' या 'Shadow-Work' वाली स्टोरी काफी इंगेजमेंट बटोर सकती है. आज आप दिखावे से दूर अपनी 'Real Vibe' को गले लगाएंगे.

लकी कलर: नीला और ग्रे (Grey)

लकी नंबर: 8 और 4

आज का खास उपाय (चैत्र पूर्णिमा):

आज चैत्र पूर्णिमा का बहुत पावन दिन है. अपनी मानसिक शांति और बाधाओं को दूर करने के लिए सुबह गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें. चूंकि पूर्णिमा सुबह 07:08 बजे के बाद से ही है, इसलिए शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को दूध और जल का अर्घ्य जरूर दें. कुंभ राशि वालों के लिए आज हनुमान चालीसा का पाठ करना संकटों से बचाएगा.

मीन (Pisces) - बुधवार, 1 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'तालमेल और साझेदारी' का रहेगा. सातवें भाव में चंद्रमा का होना और सुबह 07:08 बजे से ही पूर्णिमा का लग जाना, आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही चमक लाएगा. आप लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहेंगे और दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपके सामाजिक रसूख को बढ़ाने में मदद करेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मामले में साझेदारी (Partnership) वाले कामों में बहुत सफलता मिलेगी. सातवें भाव का चंद्रमा उन लोगों के लिए बहुत शुभ है जो पब्लिक डीलिंग, मार्केटिंग, कंसल्टेंसी या पार्टनरशिप बिजनेस से जुड़े हैं. सुबह 07:08 बजे के बाद पूर्णिमा का असर होने से किसी नए अनुबंध (Contract) पर दस्तखत हो सकते हैं. आर्थिक रूप से आज का दिन 'स्थिर' है; बिजनेस पार्टनर्स के सहयोग से धन लाभ होगा. बस ध्यान रखें कि राहु काल (दोपहर 12:25 से 01:58) के दौरान किसी नए वादे या डील से बचें. आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण व्यावसायिक मीटिंग्स दोपहर बाद ही रखें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'प्रेम और सामंजस्य' से भरा रहेगा. पूर्णिमा की ऊर्जा आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता लाएगी. पार्टनर के साथ समय बिताना और पुरानी यादें ताजा करना आपके रिश्ते को नई मजबूती देगा. अगर किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, तो दिन अच्छा है. सेहत की बात करें तो आज आप खुद को काफी खुशमिजाज और हल्का महसूस करेंगे, बस 'किडनी या यूरिन' से जुड़ी छोटी समस्याओं के प्रति सावधान रहें; पानी का भरपूर सेवन करें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. अगर उत्तर की ओर जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से 'तिल या धनिया' खाकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब पूरी तरह 'Main Character & Relationship Goals' वाली रहने वाली है. सुबह से ही पूर्णिमा का असर होने की वजह से आप काफी 'Radiant' और 'Charming' महसूस करेंगे. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपको अपने 'Professional Relationships' को सुधारने के लिए मोटिवेट करेगा. सोशल मीडिया पर आज आपकी कोई 'Couple-Photo' या 'Self-Love' वाली स्टोरी काफी लाइक्स और कमेंट्स बटोर सकती है. आज आप लोगों से जुड़ने और अपनी खुशी बांटने के मूड में रहेंगे.

लकी कलर: हल्का पीला और सफेद

लकी नंबर: 3 और 7

आज का खास उपाय (चैत्र पूर्णिमा):

आज चैत्र पूर्णिमा का बहुत शुभ दिन है. अपनी सफलता और सुखी जीवन के लिए सुबह गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें. चूंकि पूर्णिमा सुबह 07:08 बजे के बाद से ही है, इसलिए शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को दूध और जल का अर्घ्य जरूर दें. मीन राशि वालों के लिए आज केसर का तिलक लगाना और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना भाग्य में वृद्धि करेगा.

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