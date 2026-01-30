हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal: आर्द्रा नक्षत्र और द्वादशी का संयोग, क्या कहते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के सितारे? जानें 30 जनवरी का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आर्द्रा नक्षत्र और द्वादशी का संयोग, क्या कहते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के सितारे? जानें 30 जनवरी का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 30 जनवरी 2026 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 30 Jan 2026 05:22 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Rashifal: 30 January 2026 का दिन पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के प्रभाव में है. द्वादशी तिथि का स्वभाव किसी भी अधूरी प्रक्रिया को पूर्ण करने, निर्णय लेने और निष्कर्ष पर पहुंचने से जुड़ा माना जाता है. इसलिए आज का दिन भावनाओं से अधिक विवेक और व्यवहारिक सोच की मांग करता है.

आज चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है, जिससे दिनभर विचारों की गति तेज रहेगी. लोग अधिक संवाद करेंगे, प्रश्न पूछेंगे और विकल्पों पर विचार करेंगे, लेकिन स्थिर निष्कर्ष तक पहुंचने में धैर्य की आवश्यकता होगी.

आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव दिन को मानसिक रूप से सक्रिय और कभी-कभी बेचैन बना सकता है. यह नक्षत्र छिपी हुई सच्चाइयों को सामने लाता है और चीजों को स्पष्ट करने की प्रवृत्ति देता है, चाहे वह स्पष्टता थोड़ी कठोर ही क्यों न लगे. वहीं वैधृति योग सावधानी की चेतावनी देता है, खासकर जल्दबाज़ी और भावनात्मक फैसलों में.

आज सुबह 11 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक राहु काल रहेगा. इस अवधि में किसी भी प्रकार का जोखिम, विवाद या जल्द लिया गया निर्णय नुकसानदेह हो सकता है. इसके विपरीत, दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त दिन का सबसे संतुलित समय है, जब बातचीत, योजना या महत्वपूर्ण निर्णय अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम दे सकते हैं. इस पंचांगीय स्थिति का सबसे अधिक प्रभाव मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि पर दिखाई देता है. 

मेष (Aries) राशिफल, 30 January 2026

मेष राशि के लिए आज का दिन धैर्य, आत्मसंयम और व्यवहारिक सोच की वास्तविक परीक्षा लेता है. द्वादशी तिथि का प्रभाव आपको किसी पुराने विषय पर अंतिम निर्णय लेने की ओर ले जा सकता है. आप स्वभाव से तेज़ निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन आज परिस्थितियां आपको ठहरकर सोचने की सीख देंगी. चंद्रमा मिथुन राशि में होने से मन में कई विचार एक साथ चल सकते हैं, जिससे असमंजस की स्थिति बन सकती है.

आर्द्रा नक्षत्र के कारण भीतर एक बेचैनी बनी रह सकती है, लेकिन यही बेचैनी आपको सच देखने और स्वीकार करने की ताकत भी देगी. आज यह समझना जरूरी होगा कि हर प्रतिक्रिया तुरंत देना आवश्यक नहीं होता.

सुबह 11 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक राहु काल में आर्थिक जोखिम, बहस या भावनात्मक निर्णय से बचना जरूरी है. इसके विपरीत, दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त मानसिक स्पष्टता देगा और जरूरी बातचीत, योजना या रणनीतिक निर्णय के लिए यह समय अधिक अनुकूल रहेगा.

करियर के क्षेत्र में आज काम की गति थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन यह ठहराव अस्थायी है. आज का संयम भविष्य में स्थिर प्रगति का आधार बनेगा. आर्थिक रूप से खर्च पर नियंत्रण जरूरी रहेगा, विशेषकर आवेग में किए गए निर्णयों से बचें. रिश्तों में आज व्यवहारिक और साफ संवाद ही स्थिति संभालेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से थकान और सिर दर्द संभव है.

Career. स्थिरता बनाए रखें, जल्द परिणाम न मांगें.
Finance. खर्च नियंत्रित रखें.
Love. व्यवहारिक संवाद जरूरी.
Health. थकान, सिर दर्द.
Lucky Color. लाल
Lucky Number. 9

वृषभ (Taurus) राशिफल, 30 January 2026

वृषभ राशि के लिए आज का दिन स्थिरता, व्यावहारिक सोच और जिम्मेदारी का है. द्वादशी तिथि आपको यह सिखाती है कि भावनाओं के बजाय तर्क से लिया गया निर्णय अधिक टिकाऊ होता है. चंद्रमा मिथुन राशि में होने से आप किसी आर्थिक या पारिवारिक विषय पर बार-बार विचार कर सकते हैं, लेकिन अंततः व्यवहारिक रास्ता ही चुनेंगे.

आर्द्रा नक्षत्र कुछ कठोर सच्चाइयों का सामना करा सकता है, विशेषकर धन, मूल्य और रिश्तों से जुड़े मामलों में. हालांकि यह स्पष्टता आगे की राह आसान बनाएगी. सुबह 11 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक राहु काल में निवेश, उधार या बड़ा आर्थिक फैसला टालना बेहतर रहेगा. वहीं दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त में लिया गया निर्णय अपेक्षाकृत सुरक्षित और लाभकारी रह सकता है.

करियर में आपकी विश्वसनीयता और निरंतरता की सराहना होगी. वरिष्ठ या सहयोगी आप पर भरोसा कर सकते हैं. आर्थिक रूप से पुराने दायित्व पूरे हो सकते हैं. रिश्तों में स्थिरता और भरोसा बना रहेगा, बशर्ते आप जिद या कठोरता से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आराम की अनदेखी न करें.

Career. स्थिर प्रगति और भरोसा.
Finance. पुराने दायित्व पूरे होंगे.
Love. रिश्तों में स्थिरता.
Health. सामान्य, आराम जरूरी.
Lucky Color. सफेद
Lucky Number. 6

मिथुन (Gemini) राशिफल, 30 January 2026

मिथुन राशि के लिए आज का दिन अत्यधिक सक्रिय और मानसिक रूप से व्यस्त रहने वाला है क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित है. विचार, संवाद और विकल्पों की भरमार रहेगी. आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से मन जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहेगा, लेकिन यही जल्दबाज़ी भ्रम भी पैदा कर सकती है.

आज आपको यह सीखना होगा कि हर विचार पर तुरंत काम करना जरूरी नहीं होता. सुबह 11 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक राहु काल में कोई वादा, समझौता या भावनात्मक प्रतिक्रिया न दें. इसके विपरीत, दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त योजना, मीटिंग, लेखन और बातचीत के लिए सबसे उपयुक्त समय रहेगा.

करियर में मीटिंग, कॉल, ईमेल और बातचीत का दबाव रहेगा. मीडिया, लेखन, मार्केटिंग या सलाह से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है. आर्थिक रूप से छोटे लेकिन बार-बार होने वाले खर्च परेशान कर सकते हैं. रिश्तों में गलतफहमी से बचने के लिए साफ और सीधा संवाद जरूरी है. स्वास्थ्य के लिहाज से नींद की कमी और मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है.

Career. संवाद और योजना से लाभ.
Finance. छोटे खर्च बढ़ सकते हैं.
Love. साफ बातचीत जरूरी.
Health. नींद की कमी, बेचैनी.
Lucky Color. हरा
Lucky Number. 5

कर्क (Cancer) राशिफल, 30 January 2026

कर्क राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक संतुलन, जिम्मेदारी और सीमाएं तय करने का है. आर्द्रा नक्षत्र के कारण दूसरों की बातें मन पर जल्दी असर डाल सकती हैं, लेकिन द्वादशी तिथि आपको यह सिखाएगी कि हर जिम्मेदारी अकेले उठाना आवश्यक नहीं होता.

करियर में टीमवर्क और सहयोग से लाभ होगा. कोई सहकर्मी या वरिष्ठ आपका समर्थन कर सकता है. सुबह 11 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक राहु काल में पारिवारिक या भावनात्मक विवाद से बचना समझदारी होगी. वहीं दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त किसी बातचीत, समझौते या योजना के लिए अनुकूल रहेगा.

आर्थिक रूप से घरेलू या पारिवारिक खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट पर ध्यान देना जरूरी रहेगा. रिश्तों में आज धैर्य और समझदारी सबसे बड़ा सहारा बनेगी. स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक तनाव या थकान संभव है, इसलिए खुद के लिए समय निकालना आवश्यक होगा.

Career. सहयोग से प्रगति.
Finance. घरेलू खर्च संभव.
Love. भावनात्मक समझ जरूरी.
Health. तनाव या थकान.
Lucky Color. क्रीम
Lucky Number. 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Read
Published at : 30 Jan 2026 05:22 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आतंकियों और ISI के निशाने पर कश्मीर के बुद्धिजीवी, लश्कर ने भारत का साथ देने पर दी जान से मारने की धमकी
आतंकियों और ISI के निशाने पर कश्मीर के बुद्धिजीवी, लश्कर ने भारत का साथ देने पर दी जान से मारने की धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें? सर्वे ने कर दिया हैरान
UP में अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें? सर्वे ने कर दिया हैरान
इंडिया
भारत का अब तक का सबसे बेहतर पीएम कौन? नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी, सर्वे के नतीजों ने चौंकाया
भारत का अब तक का सबसे बेहतर पीएम कौन? नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी, सर्वे के नतीजों ने चौंकाया
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Crime News: जिद्दी बेटी का 'जहरीला प्लान' ! | Sansani
Bihar News: ट्रेन लेट होने से NEET का पेपर छूटा, रेलवे पर मुकदमा दायर कर 20 लाख मुआवजा मांगा
Janhit: UGC के फैसले पर ब्रेक से विवाद खत्म? | UGC Act | Supreme Court | UGC New Rules Guidelines
Bharat Ki Baat: मिडिल क्लास में अब सोना खरीदना हो गया सपने जैसा | Gold Price | Financial Tips
Sandeep Chaudhary : अगड़ा Vs पिछड़ा...खत्म UGC पर झगड़ा? | UGC New Rule | Supreme Court | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आतंकियों और ISI के निशाने पर कश्मीर के बुद्धिजीवी, लश्कर ने भारत का साथ देने पर दी जान से मारने की धमकी
आतंकियों और ISI के निशाने पर कश्मीर के बुद्धिजीवी, लश्कर ने भारत का साथ देने पर दी जान से मारने की धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें? सर्वे ने कर दिया हैरान
UP में अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें? सर्वे ने कर दिया हैरान
इंडिया
भारत का अब तक का सबसे बेहतर पीएम कौन? नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी, सर्वे के नतीजों ने चौंकाया
भारत का अब तक का सबसे बेहतर पीएम कौन? नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी, सर्वे के नतीजों ने चौंकाया
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने पर गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा हुए इमोशनल, बोले- हमें आपकी वापसी की जरुरत है
अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने पर गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा हुए इमोशनल, बोले- हमें आपकी वापसी की जरुरत है
विश्व
अगर खामेनेई को सत्ता से हटाया तो कौन संभालेगा ईरान की कमान? मार्को रुबियो ने दिया ये जवाब
अगर खामेनेई को सत्ता से हटाया तो कौन संभालेगा ईरान की कमान? मार्को रुबियो ने दिया ये जवाब
नौकरी
12वीं पास कैंडिडेट्स के पास नौकरी का मौका, इस राज्य में निकली 230 से ज्यादा पदों पर भर्ती
12वीं पास कैंडिडेट्स के पास नौकरी का मौका, इस राज्य में निकली 230 से ज्यादा पदों पर भर्ती
नौकरी
डॉक्टर और साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर नौकरी का मौका; जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स
डॉक्टर और साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर नौकरी का मौका; जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget