Aaj Ka Rashifal: 30 January 2026 का दिन पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के प्रभाव में है. द्वादशी तिथि का स्वभाव किसी भी अधूरी प्रक्रिया को पूर्ण करने, निर्णय लेने और निष्कर्ष पर पहुंचने से जुड़ा माना जाता है. इसलिए आज का दिन भावनाओं से अधिक विवेक और व्यवहारिक सोच की मांग करता है.

आज चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है, जिससे दिनभर विचारों की गति तेज रहेगी. लोग अधिक संवाद करेंगे, प्रश्न पूछेंगे और विकल्पों पर विचार करेंगे, लेकिन स्थिर निष्कर्ष तक पहुंचने में धैर्य की आवश्यकता होगी.

आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव दिन को मानसिक रूप से सक्रिय और कभी-कभी बेचैन बना सकता है. यह नक्षत्र छिपी हुई सच्चाइयों को सामने लाता है और चीजों को स्पष्ट करने की प्रवृत्ति देता है, चाहे वह स्पष्टता थोड़ी कठोर ही क्यों न लगे. वहीं वैधृति योग सावधानी की चेतावनी देता है, खासकर जल्दबाज़ी और भावनात्मक फैसलों में.

आज सुबह 11 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक राहु काल रहेगा. इस अवधि में किसी भी प्रकार का जोखिम, विवाद या जल्द लिया गया निर्णय नुकसानदेह हो सकता है. इसके विपरीत, दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त दिन का सबसे संतुलित समय है, जब बातचीत, योजना या महत्वपूर्ण निर्णय अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम दे सकते हैं. इस पंचांगीय स्थिति का सबसे अधिक प्रभाव मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि पर दिखाई देता है.

मेष (Aries) राशिफल, 30 January 2026

मेष राशि के लिए आज का दिन धैर्य, आत्मसंयम और व्यवहारिक सोच की वास्तविक परीक्षा लेता है. द्वादशी तिथि का प्रभाव आपको किसी पुराने विषय पर अंतिम निर्णय लेने की ओर ले जा सकता है. आप स्वभाव से तेज़ निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन आज परिस्थितियां आपको ठहरकर सोचने की सीख देंगी. चंद्रमा मिथुन राशि में होने से मन में कई विचार एक साथ चल सकते हैं, जिससे असमंजस की स्थिति बन सकती है.

आर्द्रा नक्षत्र के कारण भीतर एक बेचैनी बनी रह सकती है, लेकिन यही बेचैनी आपको सच देखने और स्वीकार करने की ताकत भी देगी. आज यह समझना जरूरी होगा कि हर प्रतिक्रिया तुरंत देना आवश्यक नहीं होता.

सुबह 11 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक राहु काल में आर्थिक जोखिम, बहस या भावनात्मक निर्णय से बचना जरूरी है. इसके विपरीत, दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त मानसिक स्पष्टता देगा और जरूरी बातचीत, योजना या रणनीतिक निर्णय के लिए यह समय अधिक अनुकूल रहेगा.

करियर के क्षेत्र में आज काम की गति थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन यह ठहराव अस्थायी है. आज का संयम भविष्य में स्थिर प्रगति का आधार बनेगा. आर्थिक रूप से खर्च पर नियंत्रण जरूरी रहेगा, विशेषकर आवेग में किए गए निर्णयों से बचें. रिश्तों में आज व्यवहारिक और साफ संवाद ही स्थिति संभालेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से थकान और सिर दर्द संभव है.

Career. स्थिरता बनाए रखें, जल्द परिणाम न मांगें.

Finance. खर्च नियंत्रित रखें.

Love. व्यवहारिक संवाद जरूरी.

Health. थकान, सिर दर्द.

Lucky Color. लाल

Lucky Number. 9

वृषभ (Taurus) राशिफल, 30 January 2026

वृषभ राशि के लिए आज का दिन स्थिरता, व्यावहारिक सोच और जिम्मेदारी का है. द्वादशी तिथि आपको यह सिखाती है कि भावनाओं के बजाय तर्क से लिया गया निर्णय अधिक टिकाऊ होता है. चंद्रमा मिथुन राशि में होने से आप किसी आर्थिक या पारिवारिक विषय पर बार-बार विचार कर सकते हैं, लेकिन अंततः व्यवहारिक रास्ता ही चुनेंगे.

आर्द्रा नक्षत्र कुछ कठोर सच्चाइयों का सामना करा सकता है, विशेषकर धन, मूल्य और रिश्तों से जुड़े मामलों में. हालांकि यह स्पष्टता आगे की राह आसान बनाएगी. सुबह 11 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक राहु काल में निवेश, उधार या बड़ा आर्थिक फैसला टालना बेहतर रहेगा. वहीं दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त में लिया गया निर्णय अपेक्षाकृत सुरक्षित और लाभकारी रह सकता है.

करियर में आपकी विश्वसनीयता और निरंतरता की सराहना होगी. वरिष्ठ या सहयोगी आप पर भरोसा कर सकते हैं. आर्थिक रूप से पुराने दायित्व पूरे हो सकते हैं. रिश्तों में स्थिरता और भरोसा बना रहेगा, बशर्ते आप जिद या कठोरता से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आराम की अनदेखी न करें.

Career. स्थिर प्रगति और भरोसा.

Finance. पुराने दायित्व पूरे होंगे.

Love. रिश्तों में स्थिरता.

Health. सामान्य, आराम जरूरी.

Lucky Color. सफेद

Lucky Number. 6

मिथुन (Gemini) राशिफल, 30 January 2026

मिथुन राशि के लिए आज का दिन अत्यधिक सक्रिय और मानसिक रूप से व्यस्त रहने वाला है क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित है. विचार, संवाद और विकल्पों की भरमार रहेगी. आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से मन जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहेगा, लेकिन यही जल्दबाज़ी भ्रम भी पैदा कर सकती है.

आज आपको यह सीखना होगा कि हर विचार पर तुरंत काम करना जरूरी नहीं होता. सुबह 11 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक राहु काल में कोई वादा, समझौता या भावनात्मक प्रतिक्रिया न दें. इसके विपरीत, दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त योजना, मीटिंग, लेखन और बातचीत के लिए सबसे उपयुक्त समय रहेगा.

करियर में मीटिंग, कॉल, ईमेल और बातचीत का दबाव रहेगा. मीडिया, लेखन, मार्केटिंग या सलाह से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है. आर्थिक रूप से छोटे लेकिन बार-बार होने वाले खर्च परेशान कर सकते हैं. रिश्तों में गलतफहमी से बचने के लिए साफ और सीधा संवाद जरूरी है. स्वास्थ्य के लिहाज से नींद की कमी और मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है.

Career. संवाद और योजना से लाभ.

Finance. छोटे खर्च बढ़ सकते हैं.

Love. साफ बातचीत जरूरी.

Health. नींद की कमी, बेचैनी.

Lucky Color. हरा

Lucky Number. 5

कर्क (Cancer) राशिफल, 30 January 2026

कर्क राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक संतुलन, जिम्मेदारी और सीमाएं तय करने का है. आर्द्रा नक्षत्र के कारण दूसरों की बातें मन पर जल्दी असर डाल सकती हैं, लेकिन द्वादशी तिथि आपको यह सिखाएगी कि हर जिम्मेदारी अकेले उठाना आवश्यक नहीं होता.

करियर में टीमवर्क और सहयोग से लाभ होगा. कोई सहकर्मी या वरिष्ठ आपका समर्थन कर सकता है. सुबह 11 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक राहु काल में पारिवारिक या भावनात्मक विवाद से बचना समझदारी होगी. वहीं दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त किसी बातचीत, समझौते या योजना के लिए अनुकूल रहेगा.

आर्थिक रूप से घरेलू या पारिवारिक खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट पर ध्यान देना जरूरी रहेगा. रिश्तों में आज धैर्य और समझदारी सबसे बड़ा सहारा बनेगी. स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक तनाव या थकान संभव है, इसलिए खुद के लिए समय निकालना आवश्यक होगा.

Career. सहयोग से प्रगति.

Finance. घरेलू खर्च संभव.

Love. भावनात्मक समझ जरूरी.

Health. तनाव या थकान.

Lucky Color. क्रीम

Lucky Number. 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.