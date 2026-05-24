Aaj Ka Rashifal: 24 मई 2026 को ग्रहों की स्थिति एक दुर्लभ संयोग बना रही है. सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का मेल 'हर्षण योग' का निर्माण कर रहा है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, यह समय मेष, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.

जहां करियर में प्रमोशन के द्वार खुल रहे हैं, वहीं निवेश से धन लाभ के संकेत भी मिल रहे हैं. लेकिन, मीन राशि में बैठे शनि का प्रभाव कुछ राशियों के लिए मानसिक तनाव और फिजूलखर्ची बढ़ा सकता है.

आइए जानते हैं आज का दिन आपके भाग्य में क्या नया लेकर आया है. क्या आप आज के ग्रहों की स्थिति के अनुसार अपने करियर में बदलाव की योजना बना रहे हैं? अपनी राशि के अनुसार विस्तृत विश्लेषण के लिए पढ़ें आज का राशिफल.

मेष राशिफल (Aries Horoscope) - 24 मई 2026

आज का दिन मेष राशि वालों के लिए आत्मविश्वास, सामाजिक प्रभाव और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि प्रभावी रहेगी, जो साहस, नई सोच और कार्यों में प्रगति के लिए शुभ मानी जाती है. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और हर्षण योग का प्रभाव रहेगा, जिससे आत्मविश्वास, आकर्षण और लोगों के बीच आपकी पकड़ मजबूत हो सकती है. हालांकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आराम, दिखावे और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भी बढ़ा सकता है, इसलिए फैसलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

चंद्रमा दिनभर सिंह राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके पंचम भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर प्रेम संबंध, रचनात्मक कार्यों, शिक्षा, संतान और भविष्य की योजनाओं पर दिखाई दे सकता है. आपकी राशि में मंगल की मजबूत स्थिति साहस, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता को बढ़ा रही है, वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति आर्थिक मामलों में समझदारी और व्यवहारिक सोच बनाए रखने का संकेत दे रही है. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव बातचीत, नए संपर्क और सामाजिक प्रभाव को मजबूत कर सकता है. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि जरूरत से ज्यादा भावुक होकर लिया गया फैसला बाद में तनाव बढ़ा सकता है.

आज कई मेष राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लोग उनकी बातों और फैसलों को गंभीरता से सुन रहे हैं. ऐसे में आत्मविश्वास के साथ-साथ व्यवहार में विनम्रता बनाए रखना भी जरूरी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, मीडिया, शिक्षा, डिजिटल प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, नई योजनाओं, प्रस्तुति और टीमवर्क से जुड़े कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग और सराहना मिलने के संकेत हैं.

यदि आप नया प्रोजेक्ट शुरू करने, कारोबार बढ़ाने या नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, तो आज रणनीति बनाना लाभकारी साबित हो सकता है. हालांकि किसी सहकर्मी के साथ अहंकार टकराव या जल्दबाजी में दिया गया जवाब नुकसान करा सकता है.

राहुकाल शाम 05:26 PM से 07:09 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. आमदनी बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं. रुका हुआ पैसा मिलने या किसी पुराने संपर्क से लाभ होने की संभावना भी रहेगी. हालांकि मनोरंजन, यात्रा, खरीदारी या दिखावे से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. बिना योजना के खर्च करना भविष्य में आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव और समझदारी दोनों जरूरी रहेंगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है. छोटी बातों पर गुस्सा या अहंकार तनाव बढ़ा सकता है. विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी.

अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. सोशल मीडिया, मित्रों या किसी पुराने परिचित के जरिए रिश्ता आगे बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

थकान, सिर दर्द, शरीर में गर्मी, नींद की कमी या तनाव परेशान कर सकता है. लगातार भागदौड़ और ज्यादा सोचने की आदत मानसिक थकान बढ़ा सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1, 5

लकी कलर: लाल और सुनहरा

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और ॐ घृणि सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं या गुड़ का दान करना शुभ रहेगा. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना मजबूत होगी.

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope) - 24 मई 2026

आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों, पारिवारिक जिम्मेदारियों और आत्मविश्वास को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि प्रभावी रहेगी, जो साहस, नई योजनाओं और सकारात्मक बदलाव के लिए शुभ मानी जाती है. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और हर्षण योग का प्रभाव रहेगा, जिससे आकर्षण, सामाजिक प्रभाव और लोगों से सहयोग मिलने की संभावना बढ़ सकती है. हालांकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आराम और खर्च की प्रवृत्ति भी बढ़ा सकता है, इसलिए आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

चंद्रमा दिनभर सिंह राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके चतुर्थ भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर परिवार, घर, संपत्ति, मानसिक स्थिति और निजी जीवन से जुड़े मामलों पर दिखाई दे सकता है. आपकी राशि में सूर्य और बुध की युति आत्मविश्वास, व्यवहारिक सोच और आर्थिक समझ को मजबूत बना रही है. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव आमदनी, नए संपर्क और बातचीत के जरिए लाभ दिलाने वाला रहेगा. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि किसी भी व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना नुकसानदेह साबित हो सकता है.

आज कई वृषभ राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि परिवार और करियर दोनों जगह जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं. ऐसे में धैर्य और समझदारी के साथ लिया गया फैसला आगे लाभ दे सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, बैंकिंग, शिक्षा, मीडिया, फैशन, सेल्स और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, क्लाइंट से बातचीत, नई योजनाओं और आर्थिक मामलों से जुड़े कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलने के संकेत हैं.

यदि आप नया निवेश, नौकरी बदलने या कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो हर दस्तावेज और जानकारी को ध्यान से जांचें. किसी सहकर्मी की बातों में आकर जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें.

राहुकाल शाम 05:26 PM से 07:09 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. आमदनी के नए अवसर मिल सकते हैं. रुका हुआ पैसा मिलने या पुराने निवेश से लाभ होने की संभावना भी रहेगी. हालांकि घर, सुख-सुविधाओं, खरीदारी या यात्रा से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. बिना योजना के खर्च करना भविष्य में आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या आर्थिक मामलों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर जिद या चुप्पी तनाव बढ़ा सकती है. विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी.

अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. किसी पुराने परिचित या मित्र के जरिए रिश्ता आगे बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

गले से जुड़ी परेशानी, गर्दन दर्द, थकान, आलस्य या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार मानसिक दबाव और ज्यादा सोचने की आदत थकान बढ़ा सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2, 6

लकी कलर: सफेद और हल्का गुलाबी

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें और मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं. ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति के लिए शुभ माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को चावल या सफेद वस्त्र का दान करना लाभकारी रहेगा.

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope) - 24 मई 2026

आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए आत्मविश्वास, नए संपर्क और करियर से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि प्रभावी रहेगी, जो नई योजनाओं, सकारात्मक बदलाव और प्रगति के लिए शुभ मानी जाती है. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और हर्षण योग का प्रभाव रहेगा, जिससे सामाजिक प्रभाव, आकर्षण और लोगों से सहयोग मिलने की संभावना बढ़ सकती है. हालांकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आराम और भावनात्मक फैसलों की प्रवृत्ति भी बढ़ा सकता है, इसलिए हर निर्णय में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

चंद्रमा दिनभर सिंह राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके पराक्रम भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर बातचीत, यात्रा, नए लोगों से संपर्क, मीटिंग और निर्णय क्षमता पर दिखाई दे सकता है. आपकी राशि में गुरु और शुक्र की स्थिति आत्मविश्वास, सामाजिक प्रभाव और लोगों के बीच लोकप्रियता बढ़ाने का संकेत दे रही है. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति यह बता रही है कि इस समय कुछ योजनाओं को गुप्त रखना ही बेहतर रहेगा. मीन राशि में शनि की स्थिति करियर और जिम्मेदारियों को लेकर गंभीरता बढ़ा सकती है.

आज कई मिथुन राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लोग उनकी बातों और सुझावों को गंभीरता से सुन रहे हैं. ऐसे में शब्दों का चयन और व्यवहार दोनों संतुलित रखना जरूरी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग, शिक्षा, लेखन और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, प्रस्तुति, क्लाइंट से बातचीत और नई योजनाओं से जुड़े कार्यों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है.

यदि आप नया काम शुरू करने, नौकरी बदलने या कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो आज रणनीति बनाना लाभकारी साबित हो सकता है. हालांकि किसी सहकर्मी की बातों में आकर जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें.

राहुकाल शाम 05:26 PM से 07:09 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन अच्छा संकेत दे रहा है. आमदनी बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं. रुका हुआ पैसा मिलने या किसी पुराने संपर्क से लाभ होने की संभावना भी रहेगी. हालांकि यात्रा, गैजेट्स, मनोरंजन या दिखावे से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. बिना योजना के खर्च करना भविष्य में तनाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में बातचीत और भावनात्मक जुड़ाव दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य और परिवार से जुड़े मामलों को लेकर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर मजाक या लापरवाही साथी को परेशान कर सकती है. विवाहित लोगों को रिश्ते में समय और भावनात्मक सहयोग देना जरूरी रहेगा.

अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. सोशल मीडिया, यात्रा या किसी पुराने मित्र के जरिए रिश्ता आगे बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

सिर दर्द, थकान, तनाव, नींद की कमी या मौसम से जुड़ी परेशानी परेशान कर सकती है. लगातार भागदौड़ और ज्यादा सोचने की आदत मानसिक थकान बढ़ा सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 7

लकी कलर: हरा और पीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें और ॐ घृणि सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग या फल का दान करना शुभ रहेगा. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना मजबूत होगी.

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope) - 24 मई 2026

आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए मानसिक संतुलन, पारिवारिक मामलों और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि प्रभावी रहेगी, जो साहस, सकारात्मक सोच और नई योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए शुभ मानी जाती है. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और हर्षण योग का प्रभाव रहेगा, जिससे सामाजिक संबंध, आत्मविश्वास और लोगों से सहयोग मिलने की संभावना बढ़ सकती है. हालांकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और आराम की इच्छा भी बढ़ा सकता है, इसलिए व्यवहार में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

चंद्रमा दिनभर सिंह राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके धन भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर पैसों से जुड़े फैसलों, परिवार और भविष्य की आर्थिक योजना पर दिखाई दे सकता है. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र की स्थिति यह संकेत दे रही है कि मन में कई बातें चल सकती हैं और कुछ फैसले फिलहाल गुप्त रखना ही बेहतर रहेगा. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति नए लोगों से संपर्क, सामाजिक सहयोग और योजनाओं में लाभ दिलाने वाली रहेगी. मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय धैर्य और व्यवहारिक सोच आपके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है.

आज कई कर्क राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि परिवार और काम दोनों जगह जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं. ऐसे में भावनाओं की बजाय समझदारी से लिया गया फैसला आगे लाभ दे सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, शिक्षा, हेल्थ सेक्टर, मीडिया, प्रशासन और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज पुराने काम पूरे करने, नई योजना बनाने और टीम के साथ तालमेल बैठाने में सफलता मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार संतुलित रखना होगा.

यदि आप नौकरी बदलने, नया निवेश करने या कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो हर जानकारी और दस्तावेज को ध्यान से जांच लें. किसी भी काम में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है.

राहुकाल शाम 05:26 PM से 07:09 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन मिश्रित संकेत दे रहा है. आमदनी बनी रहेगी, लेकिन परिवार, घर, यात्रा या निजी जरूरतों से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. किसी पुराने निवेश या रुके हुए काम से लाभ मिलने की संभावना भी रहेगी. हालांकि बिना योजना के खर्च करना भविष्य में तनाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों को दिल पर लेने से तनाव बढ़ सकता है.

विवाहित लोगों को रिश्ते में संवाद और भावनात्मक सहयोग दोनों मजबूत रखने होंगे. अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. किसी पुराने परिचित से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

मानसिक तनाव, नींद की कमी, सिर दर्द, थकान या आंखों से जुड़ी परेशानी परेशान कर सकती है. ज्यादा सोचने और भावनात्मक दबाव की वजह से मानसिक थकान बढ़ सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: सफेद और हल्का नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और ॐ घृणि सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को चावल या दूध का दान करना शुभ रहेगा. इससे मानसिक शांति और आत्मविश्वास दोनों मजबूत होंगे.

सिंह राशिफल (Leo Horoscope) - 24 मई 2026

आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए आत्मविश्वास, सामाजिक प्रभाव और निजी फैसलों को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि प्रभावी रहेगी, जो साहस, नई योजनाओं और सकारात्मक बदलाव के लिए शुभ मानी जाती है. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और हर्षण योग का प्रभाव रहेगा, जिससे आकर्षण, नेतृत्व क्षमता और लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है. हालांकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आराम, दिखावे और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भी बढ़ा सकता है, इसलिए हर फैसले में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

चंद्रमा दिनभर आपकी ही राशि सिंह में गोचर करेगा, जिससे आत्मविश्वास, ऊर्जा और निर्णय क्षमता में वृद्धि हो सकती है. आपकी राशि में चंद्रमा और केतु की स्थिति यह संकेत दे रही है कि आज कई बार मन में बेचैनी या अचानक मूड बदलने जैसी स्थिति भी बन सकती है. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति करियर, पद और जिम्मेदारियों को लेकर गंभीरता बढ़ा रही है. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव नए लोगों से संपर्क, सामाजिक सहयोग और भविष्य की योजनाओं में लाभ दिलाने वाला रहेगा. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि जल्दबाजी या अहंकार में लिया गया फैसला बाद में तनाव बढ़ा सकता है.

आज कई सिंह राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लोग उनसे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं. ऐसे में आत्मविश्वास के साथ-साथ धैर्य और विनम्रता बनाए रखना भी जरूरी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, मीडिया, राजनीति, शिक्षा, प्रशासन और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, नई योजनाओं, प्रस्तुति और टीमवर्क से जुड़े कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग और सराहना मिलने के संकेत हैं.

यदि आप नया प्रोजेक्ट शुरू करने, कारोबार बढ़ाने या नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, तो आज रणनीति बनाना लाभकारी साबित हो सकता है. हालांकि किसी सहकर्मी के साथ अहंकार टकराव या जल्दबाजी में दिया गया जवाब आपकी छवि प्रभावित कर सकता है.

राहुकाल शाम 05:26 PM से 07:09 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. आमदनी बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं. रुका हुआ पैसा मिलने या किसी पुराने संपर्क से लाभ होने की संभावना भी रहेगी. हालांकि मनोरंजन, यात्रा, खरीदारी या दिखावे से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. बिना योजना के खर्च करना भविष्य में आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर गुस्सा या अहंकार तनाव बढ़ा सकता है. विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी. अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. सोशल मीडिया, मित्रों या किसी पुराने परिचित के जरिए रिश्ता आगे बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

सिर दर्द, शरीर में गर्मी, थकान, तनाव या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार भागदौड़ और ज्यादा जिम्मेदारियों की वजह से मानसिक थकान बढ़ सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1, 3

लकी कलर: सुनहरा और नारंगी

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और ॐ घृणि सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं या गुड़ का दान करना शुभ रहेगा. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना मजबूत होगी.

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope) - 24 मई 2026

आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि प्रभावी रहेगी, जो साहस, नई योजनाओं और सकारात्मक बदलाव के लिए शुभ मानी जाती है. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और हर्षण योग का प्रभाव रहेगा, जिससे आत्मविश्वास, लोगों से सहयोग और कार्यों में गति बढ़ सकती है. हालांकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आराम और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भी बढ़ा सकता है, इसलिए व्यवहार और फैसलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

चंद्रमा दिनभर सिंह राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके द्वादश भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर खर्चों, मानसिक चिंतन, यात्रा और निजी जीवन से जुड़े मामलों पर दिखाई दे सकता है. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र की स्थिति करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर नए अवसर देने वाली रहेगी. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति आपकी सोच को व्यवहारिक बनाएगी और भविष्य की योजनाओं को मजबूत करने में मदद करेगी. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि रिश्तों और साझेदारी से जुड़े मामलों में धैर्य बनाए रखना जरूरी रहेगा.

आज कई कन्या राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि मन में एक साथ कई बातें चल रही हैं. ऐसे में जल्दबाजी की बजाय शांति और समझदारी से लिया गया फैसला आगे लाभ दे सकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, बैंकिंग, शिक्षा, मीडिया, प्रशासन, हेल्थ सेक्टर और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज नई योजनाओं, मीटिंग, रणनीति और पुराने काम पूरे करने में सफलता मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार संतुलित रखना होगा.

यदि आप नौकरी बदलने, नया निवेश करने या कारोबार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो हर जानकारी और दस्तावेज को अच्छी तरह जांच लें. किसी सहकर्मी की बातों में आकर जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें.

राहुकाल शाम 05:26 PM से 07:09 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन मिश्रित संकेत दे रहा है. आमदनी बनी रहेगी, लेकिन यात्रा, स्वास्थ्य, परिवार या निजी जरूरतों से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. किसी पुराने निवेश या रुके हुए काम से लाभ मिलने की संभावना भी रहेगी. हालांकि बिना योजना के खर्च करना भविष्य में आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भरोसा और साफ बातचीत दोनों जरूरी रहेंगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य, जिम्मेदारियों या आर्थिक मामलों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर ज्यादा सोचने या आलोचना करने से तनाव बढ़ सकता है. विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी.

स्वास्थ्य (Health)

पेट से जुड़ी परेशानी, तनाव, थकान, नींद की कमी या सिर दर्द परेशान कर सकता है. लगातार काम और मानसिक दबाव की वजह से थकान बढ़ सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 8

लकी कलर: हरा और सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें और ॐ घृणि सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग या सफेद वस्त्र का दान करना शुभ रहेगा. इससे मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में स्थिरता बनी रहेगी.

तुला राशिफल (Libra Horoscope) - 24 मई 2026

आज का दिन तुला राशि वालों के लिए भाग्य, रिश्तों और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि प्रभावी रहेगी, जो नई शुरुआत, सकारात्मक सोच और प्रगति के लिए शुभ मानी जाती है. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और हर्षण योग का प्रभाव रहेगा, जिससे आकर्षण, सामाजिक प्रभाव और लोगों से सहयोग मिलने की संभावना बढ़ सकती है. हालांकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आराम, दिखावे और भावनात्मक फैसलों को भी बढ़ा सकता है, इसलिए व्यवहार में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

चंद्रमा दिनभर सिंह राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके लाभ भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर नए लोगों से संपर्क, सामाजिक दायरा, टीमवर्क और भविष्य की योजनाओं पर दिखाई दे सकता है. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र की स्थिति भाग्य, यात्रा और महत्वपूर्ण लोगों से सहयोग मिलने के संकेत दे रही है. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति आर्थिक मामलों में सतर्कता और व्यवहारिक सोच बनाए रखने का संकेत दे रही है. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह बता रही है कि काम के दबाव और स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना परेशानी बढ़ा सकता है.

आज कई तुला राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लंबे समय से रुका हुआ कोई काम अब धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा है. आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन हर फैसले में धैर्य बनाए रखना जरूरी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, मीडिया, शिक्षा, कानून, यात्रा, डिजिटल प्लेटफॉर्म और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, नई योजनाओं, क्लाइंट से बातचीत और लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलने के संकेत हैं.

यदि आप नौकरी बदलने, विदेश से जुड़े काम शुरू करने या कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो आज रणनीति बनाना लाभकारी साबित हो सकता है. हालांकि किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसान करा सकता है.

राहुकाल शाम 05:26 PM से 07:09 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. रुका हुआ पैसा मिलने या किसी पुराने संपर्क से लाभ होने की संभावना रहेगी. आमदनी के नए अवसर भी मिल सकते हैं. हालांकि यात्रा, सुख-सुविधाओं, मनोरंजन या दिखावे से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. बिना योजना के निवेश करना भविष्य में तनाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य और परिवार से जुड़े मामलों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर चुप्पी या दूरी तनाव बढ़ा सकती है. विवाहित लोगों को रिश्ते में समय और सहयोग दोनों देना जरूरी रहेगा.

स्वास्थ्य (Health)

कमर दर्द, थकान, तनाव, नींद की कमी या मौसम से जुड़ी परेशानी परेशान कर सकती है. लगातार भागदौड़ और मानसिक दबाव शरीर की ऊर्जा कम कर सकता है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 6, 9

लकी कलर: सफेद और हल्का गुलाबी

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और ॐ घृणि सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद मिठाई या चावल का दान करना शुभ रहेगा. इससे मानसिक शांति और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope) - 24 मई 2026

आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों, रिश्तों और मानसिक संतुलन को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि प्रभावी रहेगी, जो नई शुरुआत, सकारात्मक बदलाव और योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए शुभ मानी जाती है. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और हर्षण योग का प्रभाव रहेगा, जिससे आत्मविश्वास, आकर्षण और लोगों से सहयोग मिलने की संभावना बढ़ सकती है. हालांकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और खर्च की प्रवृत्ति भी बढ़ा सकता है, इसलिए फैसलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

चंद्रमा दिनभर सिंह राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके कर्म भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर नौकरी, करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों पर दिखाई दे सकता है. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र की स्थिति आर्थिक मामलों, गुप्त योजनाओं और पुराने निवेश से जुड़े मामलों में लाभ देने का संकेत दे रही है. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति रिश्तों, साझेदारी और बातचीत के मामलों में सतर्क रहने का संकेत दे रही है. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह बता रही है कि भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला बाद में परेशानी बढ़ा सकता है.

आज कई वृश्चिक राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लोग उनके काम और फैसलों को गंभीरता से देख रहे हैं. ऐसे में जल्दबाजी या गुस्से की बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेना ज्यादा लाभकारी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, रिसर्च, हेल्थ सेक्टर, मीडिया, टेक्नोलॉजी और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज पुराने काम पूरे करने, नई रणनीति बनाने और आर्थिक मामलों को व्यवस्थित करने में सफलता मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार संतुलित रखना होगा.

यदि आप नया निवेश, साझेदारी या कारोबार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो हर दस्तावेज और जानकारी को अच्छी तरह जांच लें. किसी भी काम में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है.

राहुकाल शाम 05:26 PM से 07:09 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन मिश्रित संकेत दे रहा है. आमदनी बनी रहेगी, लेकिन अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. परिवार, यात्रा, स्वास्थ्य या पुराने भुगतान से जुड़े मामलों पर पैसा खर्च हो सकता है. हालांकि किसी पुराने निवेश या रुके हुए काम से लाभ मिलने की संभावना भी रहेगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भरोसा और धैर्य दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य, पैसों या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर शक या ज्यादा सोच-विचार तनाव बढ़ा सकता है. विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी.

स्वास्थ्य (Health)

तनाव, नींद की कमी, सिर दर्द, पेट से जुड़ी परेशानी या शरीर में थकान परेशान कर सकती है. ज्यादा सोचने और मानसिक दबाव की वजह से ऊर्जा कम महसूस हो सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 8, 9

लकी कलर: लाल और मरून

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं. ॐ हनुमते नमः मंत्र का जाप मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ या लाल मसूर दाल का दान करना शुभ रहेगा.

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope) - 24 मई 2026

आज का दिन धनु राशि वालों के लिए रिश्तों, करियर और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि प्रभावी रहेगी, जो नई शुरुआत, शुभ योजनाओं और प्रगति के लिए अनुकूल मानी जाती है. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और हर्षण योग का प्रभाव रहेगा, जिससे आत्मविश्वास, सामाजिक प्रभाव और लोगों से सहयोग मिलने की संभावना बढ़ सकती है. हालांकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आराम और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भी बढ़ा सकता है, इसलिए हर फैसले में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

चंद्रमा दिनभर सिंह राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके भाग्य भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर यात्रा, उच्च शिक्षा, करियर की दिशा और नए अवसरों पर दिखाई दे सकता है. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र की स्थिति साझेदारी, नए संपर्क और महत्वपूर्ण लोगों से सहयोग मिलने के संकेत दे रही है. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ने और दिनचर्या को व्यवस्थित रखने का संकेत दे रही है. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह बता रही है कि परिवार और काम के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

आज कई धनु राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लंबे समय से रुका हुआ कोई काम अब धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा है. ऐसे में जल्दबाजी की बजाय समझदारी और धैर्य से लिया गया फैसला ज्यादा लाभ देगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, शिक्षा, मीडिया, यात्रा, डिजिटल प्लेटफॉर्म, कानून और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, क्लाइंट से बातचीत, साझेदारी और नई योजनाओं से जुड़े कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग और नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं.

यदि आप नया कारोबार शुरू करने, साझेदारी करने या नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, तो आज योजना बनाना लाभकारी साबित हो सकता है. हालांकि किसी की बातों में आकर जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें.

राहुकाल शाम 05:26 PM से 07:09 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. आमदनी बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं. रुका हुआ पैसा मिलने या पुराने संपर्कों से लाभ होने की संभावना भी रहेगी. हालांकि यात्रा, परिवार, वाहन या सुख-सुविधाओं से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. बिना योजना के निवेश करना भविष्य में तनाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भरोसा और साफ बातचीत दोनों जरूरी रहेंगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर गुस्सा या लापरवाही तनाव बढ़ा सकती है. विवाहित लोगों को रिश्ते में समय और भावनात्मक सहयोग दोनों देना जरूरी रहेगा.

स्वास्थ्य (Health)

थकान, तनाव, शरीर में भारीपन, पेट से जुड़ी परेशानी या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार भागदौड़ और मानसिक दबाव की वजह से ऊर्जा कम महसूस हो सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3, 7

लकी कलर: पीला और नारंगी

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें और ॐ घृणि सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल, गुड़ या गेहूं का दान करना शुभ रहेगा. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना मजबूत होगी.

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope) - 24 मई 2026

आज का दिन मकर राशि वालों के लिए कामकाज, आर्थिक जिम्मेदारियों और पारिवारिक मामलों को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि प्रभावी रहेगी, जो नई योजनाओं, साहस और सकारात्मक बदलाव के लिए शुभ मानी जाती है. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और हर्षण योग का प्रभाव रहेगा, जिससे आत्मविश्वास, सामाजिक सहयोग और कार्यों में गति बढ़ सकती है. हालांकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आराम और खर्च की प्रवृत्ति भी बढ़ा सकता है, इसलिए हर फैसले में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

चंद्रमा दिनभर सिंह राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके अष्टम भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर अचानक खर्च, मानसिक चिंतन, गुप्त योजनाओं और रिश्तों की गहराई पर दिखाई दे सकता है. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र की स्थिति कामकाज, दिनचर्या और लोगों से सहयोग मिलने के संकेत दे रही है. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति रचनात्मक सोच, आर्थिक समझ और आत्मविश्वास बढ़ाने का संकेत दे रही है. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह बता रही है कि किसी भी बात में जरूरत से ज्यादा नकारात्मक सोच तनाव बढ़ा सकती है.

आज कई मकर राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन धैर्य और अनुशासन के साथ किया गया काम आगे सफलता दिला सकता है. ऐसे में जल्दबाजी की बजाय शांत रहकर फैसले लेना ज्यादा लाभकारी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, बैंकिंग, प्रशासन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ सेक्टर और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज पुराने काम पूरे करने, नई योजना बनाने और टीम के साथ तालमेल बैठाने में सफलता मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार संतुलित रखना होगा.

यदि आप नौकरी बदलने, नया निवेश करने या कारोबार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो हर जानकारी और दस्तावेज को ध्यान से जांच लें. जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी बढ़ा सकता है.

राहुकाल शाम 05:26 PM से 07:09 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन मिश्रित संकेत दे रहा है. आमदनी बनी रहेगी, लेकिन परिवार, स्वास्थ्य, यात्रा या जरूरी कामों से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना भी रहेगी. हालांकि बिना योजना के खर्च करना भविष्य में आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में धैर्य और समझदारी दोनों जरूरी रहेंगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य, जिम्मेदारियों या आर्थिक मामलों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर चुप्पी या दूरी तनाव बढ़ा सकती है. विवाहित लोगों को रिश्ते में भावनात्मक सहयोग बनाए रखना होगा.

स्वास्थ्य (Health)

थकान, घुटनों में दर्द, तनाव, नींद की कमी या पेट से जुड़ी परेशानी परेशान कर सकती है. ज्यादा काम और मानसिक दबाव शरीर की ऊर्जा कम कर सकता है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 4, 8

लकी कलर: नीला और ग्रे

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और ॐ घृणि सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को काला तिल, गुड़ या गेहूं का दान करना शुभ रहेगा. इससे मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में स्थिरता बनी रहेगी.

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope) - 24 मई 2026

आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए रचनात्मक कार्यों, सामाजिक संपर्कों और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि प्रभावी रहेगी, जो नई शुरुआत, सकारात्मक बदलाव और प्रगति के लिए शुभ मानी जाती है. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और हर्षण योग का प्रभाव रहेगा, जिससे आत्मविश्वास, आकर्षण और लोगों से सहयोग मिलने की संभावना बढ़ सकती है. हालांकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आराम और भावनात्मक फैसलों को भी बढ़ा सकता है, इसलिए हर निर्णय में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

चंद्रमा दिनभर सिंह राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके सप्तम भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर साझेदारी, वैवाहिक जीवन, नए संपर्क और लोगों के साथ तालमेल पर दिखाई दे सकता है. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र की स्थिति रचनात्मक कार्यों, प्रेम संबंधों और सामाजिक प्रभाव को मजबूत करने का संकेत दे रही है. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति परिवार, संपत्ति और घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर गंभीरता बढ़ा सकती है. हालांकि मीन राशि में शनि की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय आर्थिक मामलों में लापरवाही नुकसान करा सकती है.

आज कई कुंभ राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि लोग उनसे सहयोग और मार्गदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं. ऐसे में आत्मविश्वास के साथ-साथ धैर्य और व्यवहार में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, शिक्षा, डिजाइन, कला और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, नई योजनाओं, साझेदारी और टीमवर्क से जुड़े कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग और सराहना मिलने के संकेत हैं.

यदि आप नया प्रोजेक्ट शुरू करने, कारोबार बढ़ाने या नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, तो आज रणनीति बनाना लाभकारी साबित हो सकता है. हालांकि किसी भी काम में जल्दबाजी या जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास नुकसान करा सकता है.

राहुकाल शाम 05:26 PM से 07:09 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. आमदनी बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं. पुराने निवेश या रुके हुए काम से लाभ मिलने की संभावना भी रहेगी. हालांकि मनोरंजन, यात्रा, गैजेट्स या सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है. बिना योजना के खर्च करना भविष्य में तनाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव और भरोसा दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर दूरी या जिद तनाव बढ़ा सकती है. विवाहित लोगों को रिश्ते में समय और सहयोग दोनों देना जरूरी रहेगा.

अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. सोशल मीडिया, मित्रों या किसी पुराने परिचित के जरिए रिश्ता आगे बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

तनाव, थकान, नींद की कमी, आंखों से जुड़ी परेशानी या शरीर में कमजोरी महसूस हो सकती है. ज्यादा काम और लगातार सोचते रहने की आदत मानसिक थकान बढ़ा सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 8

लकी कलर: आसमानी और नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और ॐ घृणि सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को नीले रंग का वस्त्र या गुड़ का दान करना शुभ रहेगा. इससे मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.

मीन राशिफल (Pisces Horoscope) - 24 मई 2026

आज का दिन मीन राशि वालों के लिए परिवार, मानसिक संतुलन और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि प्रभावी रहेगी, जो नई शुरुआत, सकारात्मक बदलाव और साहस के साथ आगे बढ़ने के लिए शुभ मानी जाती है. आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और हर्षण योग का प्रभाव रहेगा, जिससे आत्मविश्वास, सामाजिक सहयोग और लोगों के बीच आकर्षण बढ़ सकता है. हालांकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और आराम की इच्छा भी बढ़ा सकता है, इसलिए व्यवहार में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

चंद्रमा दिनभर सिंह राशि में गोचर करेगा, जिससे आपके षष्ठ भाव में सक्रियता बढ़ेगी. इसका असर कामकाज, स्वास्थ्य, प्रतियोगिता और दिनचर्या से जुड़े मामलों पर दिखाई दे सकता है. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र की स्थिति परिवार, घर और निजी जीवन से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव के संकेत दे रही है. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति बातचीत, योजनाओं और आर्थिक मामलों में समझदारी बनाए रखने का संकेत दे रही है. आपकी ही राशि में शनि की स्थिति यह बता रही है कि इस समय जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और हर फैसले में धैर्य रखना जरूरी रहेगा.

आज कई मीन राशि वालों को यह महसूस हो सकता है कि काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है. ऐसे में भावनाओं की बजाय व्यवहारिक सोच अपनाना ज्यादा लाभकारी रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, शिक्षा, मीडिया, हेल्थ सेक्टर, प्रशासन और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज मीटिंग, नई योजनाओं, दस्तावेजों और टीमवर्क से जुड़े कामों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार संतुलित रखना होगा.

यदि आप नौकरी बदलने, नया निवेश करने या कारोबार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो हर जानकारी और दस्तावेज को अच्छी तरह जांच लें. किसी भी काम में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है.

राहुकाल शाम 05:26 PM से 07:09 PM तक रहेगा. इस दौरान नया काम शुरू करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:45 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन मिश्रित संकेत दे रहा है. आमदनी बनी रहेगी, लेकिन परिवार, घर, यात्रा या सुख-सुविधाओं से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना भी रहेगी. हालांकि बिना योजना के खर्च करना भविष्य में आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव दोनों जरूरी रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भविष्य, परिवार या जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर भावुक प्रतिक्रिया तनाव बढ़ा सकती है. विवाहित लोगों को रिश्ते में समय और सहयोग दोनों देना जरूरी रहेगा. अविवाहित लोगों के जीवन में नए संपर्क बनने के संकेत हैं. परिवार या किसी पुराने परिचित के जरिए रिश्ता आगे बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

तनाव, नींद की कमी, सिर दर्द, थकान या पेट से जुड़ी परेशानी परेशान कर सकती है. ज्यादा सोचने और मानसिक दबाव की वजह से शरीर की ऊर्जा कम महसूस हो सकती है. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम लेना जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3, 7

लकी कलर: पीला और सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

रविवार के दिन सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और ॐ घृणि सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल, गुड़ या चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा. इससे मानसिक शांति और आत्मविश्वास दोनों मजबूत होंगे.

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