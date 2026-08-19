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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरFenugreek Leaves At Home: घर के गमले में कैसे उगाएं मैथी? ये है सबसे आसान तरीका

Fenugreek Leaves At Home: घर के गमले में कैसे उगाएं मैथी? ये है सबसे आसान तरीका

Fenugreek Leaves At Home: नहीं होगी बाजार से मैथी खरीदने की जरूरत. घर की छत या बालकनी पर आसानी से उगा सकते हैं मैथी. जानें बीज बोने से लेकर कटाई तक की पूरी जानकारी.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 19 Aug 2026 10:36 PM (IST)
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Fenugreek Leaves At Home: मैथी एक बेहद पौष्टिक पत्तेदार सब्जी होती है. जिसे खासकर ठंड के मौसम में काफी पसंद किया जाता है. मैथी का उपयोग सब्जी, पराठों और दालों में विशेष तौर पर किया जाता है. कैसा होगा अगर आपको मैथी खरीदने के लिए बाजार जाने की जरूरत न हो और आप घर पर ही ताजा मैथी के पत्ते तोड़कर उसे खाना बनाने में इस्तेमाल कर पाएं. जी हां, आप ऐसे कर सकते हैं. मैथी उगाने के लिए आपको ज्यादा जगह या किसी बगीचे की आवश्यकता नहीं होती. आप कम जगह में भी उसे आसानी से उगा सकते हैं. अपने घर की छत, बालकनी में रखें गमले में आप मैथी उगा सकते हैं.

सही गमले का करें चुनाव

मैथी उगाने के लिए आपको केवल 6-7 इंच गहरे गमले की आवश्यकता होती है. ध्यान रहें कि गमले में पर्याप्त जल निकासी हो. गमले में पानी जमा नहीं होना चाहिए उसे मैथी के खराब होने का डर रहता है. आप मैथी उगाने के लिए किसी पूराने मटके, बाल्टी या किसी अन्य वस्तु का भी उपयोग कर सकते हैं बस ध्यान रहें कि उसमें पानी निकलने के लिए रास्ता हो.

मिट्टी का रखें ध्यान

मैथी उगाने के लिए आपको अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है. ज्यादा नमी वाली मिट्टी होने से पौधों के बढ़ने में परेशानी हो सकती है. मिट्टी को गमले में डालने से पहले जैविक खाद का प्रयोग करें.

यह भी पढ़ें: घर पर ही उगाएं दमदार कुंदरू, फॉलो करें ये प्रोसेस

सही बीज का करें चुनाव

घर पर मैथी उगाने के लिए आप बाजार में मिलने वाले मैथी बीज का उपयोग कर सकते हैं. बीज को गमले पर बिखेरें और उसके ऊपर मिट्टी की हल्की सी परत डाल दें. बीजों का ज्यादा गहराई में बोने से बचें क्योंकि उससे अंकुर फुटने में दिक्कत हो सकती है.

पौधे को दें रोशनी

गमले को ऐसी जगह रखें जहां पौधे को रोजाना पर्याप्त रोशनी मिल सके. मैथी को अच्छी धूप मिलने पर पौधों की बढ़वार बेहतर होती है. जब पौधे पर्याप्त ऊंचाई तक बढ़ जाएं और उनकी पत्तियां अच्छी तरह विकसित हो जाएं, तब आप मैथी की पहली कटाई कर सकते हैं. आम तौर पर पौधे की ऊपर की पत्तियों और कोमल हिस्से को काटना सुविधाजनक रहता है. जड़ को पूरी तरह नष्ट किए बिना कटाई करने पर कुछ परिस्थितियों में पौधा दोबारा पत्तियां निकाल सकता है.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 19 Aug 2026 10:36 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Fenugreek Leaves At Home Maithi At Home
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