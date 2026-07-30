बारिश के बाद खेत में भर गया है कीचड़? ये गलती पड़ सकती है जान पर भारी

Rainy Season Farming Safety Tips : बारिश किसानों के लिए हरियाली, अच्छी फसल और राहत लेकर आती है, लेकिन इसी मौसम में खेतों में कई ऐसे खतरे भी बढ़ जाते हैं, जो पलभर में बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं. बारिश के बाद खेतों में जमा पानी, कीचड़, घनी घास और झाड़ियां सांप, बिच्छू और दूसरे जहरीले जीवों के छिपने की सबसे सुरक्षित जगह बन जाती हैं. कई बार किसान बिना सावधानी बरते सीधे खेत में उतर जाते हैं और अनजाने में इन जीवों के संपर्क में आ जाते हैं. ऐसे में बरसात के मौसम में खेतों में काम करने से पहले कुछ जरूरी सावधानियां अपनाना बेहद जरूरी है. तो आइए जानते हैं कि बारिश के बाद खेतों में कौन-कौन से खतरे बढ़ जाते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है.

बारिश के बाद खेतों में कौन-कौन से खतरे बढ़ जाते हैं?

बरसात के दौरान लगातार बारिश होने से सांपों के बिलों में पानी भर जाता है. ऐसे में सूखी और सुरक्षित जगह की तलाश में बाहर निकल आते हैं. इसी समय चूहे, मेंढक और दूसरे छोटे जीव भी घरों और खेतों के आसपास पहुंचने लगते हैं, जिनका शिकार करने के लिए सांप भी इन्हीं इलाकों में दिखाई देने लगते हैं. खेतों की मेड़, घास-फूस, पत्थरों के नीचे और फसलों के बीच ये आसानी से छिप जाते हैं. यही वजह है कि बारिश के बाद खेतों में सांपों का खतरा बढ़ जाता है.

खेत में उतरने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

बरसात के मौसम में किसानों को खेतों में काम करते समय हमेशा लंबे और मजबूत बूट पहनने चाहिए, जिससे सांप या बिच्छू के काटने का खतरा कम हो सके. अगर रात के समय खेत में जाना पड़े तो हाथ में टॉर्च और मजबूत डंडा जरूर रखें. किसी भी जगह हाथ या पैर रखने से पहले डंडे से उस जगह की जांच कर लें, जिससे अगर वहां कोई जीव छिपा हो तो पहले ही दिखाई दे जाए. विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों को मॉडर्न फार्मिंग मशीन का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए. इससे खेत में सीधे संपर्क कम होता है और सांप या दूसरे जहरीले जीवों से सामना होने का खतरा भी घट जाता है. इसके अलावा खेतों की नियमित सफाई, मेड़ों की कटाई और आसपास उगी झाड़ियों को हटाते रहने से भी ऐसे जीवों के छिपने की जगह कम हो जाती है.

यह भी पढ़ें - किस जानवर है आपकी फसल को है सबसे ज्यादा खतरा, कैसे कर सकते हैं बचाव

ये गलती पड़ सकती है जान पर भारी

बरसात के दौरान घास, झाड़ियां और खेत की मेड़ सांपों और बिच्छुओं के छिपने की पसंदीदा जगह बन जाती हैं. ऐसे में बिना देखे हाथ डालना या अचानक पैर रखना खतरनाक साबित हो सकता है. बारिश के बाद अगर खेत में कीचड़ भरा हो, तो बिना देखे या जल्दबाजी में आगे न बढ़ें. जहां रास्ता साफ दिखाई न दे, वहां पहले अच्छी तरह जांच कर लें, उसके बाद ही काम शुरू करें.

घर और खेत के आसपास जलभराव न होने दें

बरसात में खेत और घर के आसपास लंबे समय तक पानी जमा रहने से सांप और दूसरे जीव वहां आसानी से ठिकाना बना लेते हैं. इसलिए जलभराव होने से रोकें. साथ ही लकड़ी, घास या अनाज के ढेर को व्यवस्थित रखें, जिससे वहां छिपने की जगह न बन सके.

यह भी पढ़ें - क्या एसटी-एससी की जमीन जनरल में करा सकते हैं शिफ्ट, कितना आता है खर्च?