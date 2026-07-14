सिर्फ 100 रुपये होंगे खर्च और गन्ने में नहीं लगेगा कीड़ा, उपज भी बढ़ा देगी यह ट्रिक 

Sugarcane Pest Control: बारिश का मौसम आते ही गन्ने की फसल तेजी से बढ़ने लगती है, लेकिन किसानों के लिए ये बात जितनी खुशी कि है उतनी परेशान होने वाली भी है. क्योंकि इसी समय गन्ने को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों का हमला भी बढ़ जाता है. ऐसे में किसान महंगी दवाइयों का छिड़काव करते हैं, फिर भी उनको इसका फायदा नहीं मिलता. लेकिन हर किसान को जान कर हैरानी होगी कि सिर्फ 100 रुपये खर्च करके वे गन्ने को कीड़ों से दूर रख सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी. यह तरीका है ट्राइकोकार्ड का इस्तेमाल.

क्यों जरूरी है यह ट्रिक?

बारिश के मौसम में गन्ने की फसल पर तीन बड़े बेधक कीड़े हमला करते है. ये कीड़े गन्ने के अंदर घुसकर उसे अंदर से खोखला कर देते हैं, जिससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है. साथ ही बारिश के मौसम में रासायनिक दवाओं का छिड़काव करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बारिश आते ही दवा का असर धुल जाता है. इससे किसान को दोहरा नुकसान होता है, एक तो दवा पर खर्चा और दूसरा फसल का नुकसान अलग से. यही वजह है कि किसानों को ऐसे उपाय की जरूरत होती है.

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कैसे करता है काम और कितना आता है खर्च?

इस समस्या का हल है ट्राइकोकार्ड, जो एक तरह का जैविक उपाय है. इसमें एक खास किस्म के छोटे परजीवी कीड़े होते हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों के अंडों को खाकर उन्हें खत्म कर देते हैं. इस तरह कीड़े बड़े होने से पहले ही मर जाते हैं और गन्ने की फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते. साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसका खर्च मात्र 100 रुपये है केवल इन रुपयों में किसान दो ट्राइकोकार्ड खरीद सकते हैं, जो एक बड़े खेत के लिए काफी होते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे लगाने के लिए किसी मशीन या स्प्रे पंप की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस इसे खेत में सही जगह पर रख देना होता है. यही वजह है कि ये किसान कि पहली पसंद बनतीजा रही है.

ट्राइकोकार्ड का इस्तेमाल करने से किसानों को कई तरह के फायदे होते हैं. जैसे लागत कम हो जाती है, महंगी दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती, पूरी तरह जैविक तरीका है, और सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब गन्ने को कीड़ों से बचाता है, जिससे पौधा स्वस्थ रहते है.

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