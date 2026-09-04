Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरशुगर फ्री मिठास के लिए घर पर लगाएं ये पौधा, डायबिटीज के लिए बेस्ट

शुगर फ्री मिठास के लिए घर पर लगाएं ये पौधा, डायबिटीज के लिए बेस्ट

अगर आपके घर में कोई डायबिटीज का मरीज है और उसे मीठा खाने की आदत है. तो ऐसे में आपको अपने घर पर लगा लेना चाहिए यह पौधा जो कि होता है पूरी तरह शुगर फ्री. जान लें इससे सेहत को और क्या फायदे हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 04 Sep 2026 04:14 PM (IST)
Preferred Sources

आज की बदलती लाइफस्टाइल में डायबिटीज और बढ़ता वजन लगभग हर किसी के लिए चिंता की बात बन चुका है. मीठा खाने की चाहत तो हर किसी को होती है लेकिन चीनी में मौजूद हाई कैलोरी और शुगर स्पाइक का डर कदम रोक देता है. ऐसे में अगर आपको कोई ऐसा नेचुरल ऑप्शन मिल जाए जो चीनी से 300 गुना ज्यादा मीठा हो और उसमें कैलोरी भी बिल्कुल जीरो हो तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी. 

तो आपको बता दें इस ऑप्शन का नाम है स्टीविया जिसे मीठी तुलसी के नाम से भी जाना जाता है. यह पौधे इन दिनों हेल्थ कॉन्शियस लोगों की पहली पसंद बना हुआ है. इसे हर्बल शुगर भी कहा जाता है. क्योंकि इसकी पत्तियां बिना किसी साइड इफेक्ट के नेचुरल मिठास देती हैं. स्टीविया को अपने होम गार्डन में उगाना बेहद आसान है. अब बाजार से चीनी खरीदने के बजाय आप घर पर ही इसका पौधा लगाकर हेल्दी मिठास का भरपूर फायदा उठा सकते हैं.

गमले में पौधा लगाने की शुरुआत 

स्टीविया को घर पर उगाने के लिए आपको किसी बड़े बगीचे की जरूरत नहीं है. यह 10 से 12 इंच के नॉर्मल गमले में भी बढ़ जाता है. इसे बीज से उगाने के बजाय नर्सरी से तैयार पौधा लाकर लगाना सबसे आसान और सफल तरीका माना जाता है. गमला तैयार करते समय मिट्टी का ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त रखें. 

जिससे पानी रुककर जड़ों को न सड़ाए. मिट्टी तैयार करने के लिए 50 फीसदी नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30 फीसदी पुरानी गोबर की खाद और 20 फीसदी रेत मिलाना सबसे सही रहता है. गमले के नीचे ड्रेनेज होल पर छोटा ठीकर रखकर उसमें यह मिक्स भरें और पौधे को बीचों-बीच लगा दें. लगाने के बाद एक बार बढ़िया से पानी दें और पौधे को एक-दो दिन हल्की छांव वाली जगह पर सेट होने के लिए छोड़ दें.


शुगर फ्री मिठास के लिए घर पर लगाएं ये पौधा, डायबिटीज के लिए बेस्ट

सही देखभाल के एकदम आसान तरीके

स्टीविया के पौधे के लिए धूप काफी जरूरी होती है. इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां रोजाना कम से कम 4 से 6 घंटे की अच्छी धूप आती हो. अगर धूप कम मिलेगी तो पौधे की ग्रोथ धीमी पड़ जाएगी और पत्तियों में वह मिठास नहीं बन पाएगी. पानी देने के मामले में थोड़ी समझदारी जरूरी है. गमले की मिट्टी को हमेशा हल्का नम रखें लेकिन ज्यादा पानी भी इसमें जमा न होेने दें. 

जब भी गमले की ऊपरी 1 इंच मिट्टी सूखी दिखे तभी पानी डालें. स्टीविया के पौधे में केमिकल वाली खाद सही नहीं रहती है. इसलिए बेहतर है कि महीने में एक बार थोड़ी सी वर्मीकम्पोस्ट या फिर नीम खली का पाउडर डाल दिया जाना चाहिए. जैसे ही इसके पौधे की टहनियां 8 से 10 इंच की हों ऊपर से हल्की पिंचिंग कर दें इससे पौधा काफी घना होता है और पत्तियां ज्यादा निकलती हैं.

यह भी पढ़ें:  किसानों को लखपति बना देगा ये Pusa बासमती 3136, कैसे करते हैं इसकी खेती?

इस पौधे से सेहत को होने वाले फायदे

जब पौधा पूरी तरह हरा-भरा और 1 से डेढ़ फीट का हो जाए. तब आप इसकी पत्तियों की हार्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं. फूल आने से ठीक पहले पत्तियां तोड़ना सबसे सही रहता है. क्योंकि इस समय उनमें सबसे ज्यादा मिठास होती है. आप इन ताजी पत्तियों को धोकर सीधे सुबह की चाय, ग्रीन टी, लेमन टी या काढ़े में डाल सकते हैं. इसके अलावा पत्तियों को धोकर छांव में सुखा लें और मिक्सर में पीसकर बारीक पाउडर बना लें. 


शुगर फ्री मिठास के लिए घर पर लगाएं ये पौधा, डायबिटीज के लिए बेस्ट

इस हर्बल पाउडर को कांच के जार में भरकर महीनों तक स्वीटनर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. स्टीविया ब्लड शुगर लेवल को बिल्कुल नहीं बढ़ाता और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करने में मदद करता है. इसके साथ ही यह वजन घटाने और बीपी कंट्रोल रखने में भी मददगार होता है. जिससे डायबिटीज मरीज बिना किसी चिंता के मीठे का मजा ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें: किसान से बिजनेस वूमेन तक का सफर, बिहार की रंजू प्रकाश कमा रहीं लाखों

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 04 Sep 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
Sugar Free Kitchen Gardening Stevia
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
किसान से बिजनेस वूमेन तक का सफर, बिहार की रंजू प्रकाश कमा रहीं लाखों
किसान से बिजनेस वूमेन तक का सफर, बिहार की रंजू प्रकाश कमा रहीं लाखों
एग्रीकल्चर
अपने बगीचे में लगाएं गोमा यशी बेल, एक पेड़ से होगी 89 किलो उपज
अपने बगीचे में लगाएं गोमा यशी बेल, एक पेड़ से होगी 89 किलो उपज
एग्रीकल्चर
टमाटर में दरार पड़ रही है, कहीं ये गलती तो नहीं कर दी?
टमाटर में दरार पड़ रही है, कहीं ये गलती तो नहीं कर दी?
एग्रीकल्चर
बाजार में नहीं मिल अच्छा धनिया, तो ऐसे घर पर ही उगा लें
बाजार में नहीं मिल अच्छा धनिया, तो ऐसे घर पर ही उगाो लें
Advertisement

वीडियोज

Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, पुराना विवाद फिर हुआ गरम
Asim Riaz ने Rubina-Hina को कहा ‘Aunties’, फिर Internet ने जमकर किया Roast!
Bigg Boss 20 House Tour: Room 20, Shark Pool और Secret Twists का खुलासा!
Bigg Boss 20 House Tour: Room 20, Shark Pool, Kitchen और Confession Room का पूरा खुलासा
Priyadarshan ने किया बड़ा खुलासा, बोले- मुझे Comedy फिल्में बनाना बिल्कुल पसंद नहीं!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘उनके मुंह से ऐसी बात...’, पूर्व CM ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का हमला
‘उनके मुंह से ऐसी बात...’, पूर्व CM ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का हमला
बिहार
स्वतंत्र भारद्वाज ने चिराग को बताया 'भाई', अब पार्टी बोली- 'कोई कह दे कि...'
स्वतंत्र भारद्वाज ने चिराग को बताया 'भाई', अब पार्टी बोली- 'कोई कह दे कि...'
विश्व
जियोर्जिया मेलोनी को पीएम मोदी का मैसेज, बोले- 'शुभकामनाएं डियर फ्रेंड...'
जियोर्जिया मेलोनी को पीएम मोदी का मैसेज, बोले- 'शुभकामनाएं डियर फ्रेंड...'
क्रिकेट
वनडे वर्ल्ड कप के 'किंग' हैं रोहित शर्मा, देखें उनका रिकॉर्ड; इन मामलों में नंबर-1
वनडे वर्ल्ड कप के 'किंग' हैं रोहित शर्मा, देखें उनका रिकॉर्ड; इन मामलों में नंबर-1
मूवी रिव्यू
मिर्जापुर फिल्म रिव्यू: भौकाल तो पूरा है, कहानी भी दमदार… लेकिन फिल्म खिंच गई!
मिर्जापुर फिल्म रिव्यू: भौकाल तो पूरा है, कहानी भी दमदार… लेकिन फिल्म खिंच गई!
दिल्ली NCR
'शाम तक दर्ज नहीं हुआ केस तो...' सौरव दास का दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम
'शाम तक दर्ज नहीं हुआ केस तो...' सौरव दास का दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम
इंडिया
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
Home Tips
Pressure Cooker Problems: कुकर में सीटी देर से आती है? 1 आसान ट्रिक से मिनटों में गलेगी दाल
कुकर में सीटी देर से आती है? 1 आसान ट्रिक से मिनटों में गलेगी दाल
ENT LIVE
Khesari Lal Yadav की Kangana Sharma संग Bold Chemistry ने मचाया तहलका, Fans को आई Akanksha की याद
Khesari Lal Yadav की Kangana Sharma संग Bold Chemistry ने मचाया तहलका, Fans को आई Akanksha की याद
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Embed widget