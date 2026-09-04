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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबीज खरीदते समय पैकेट पर जरूर देखें ये 5 चीजें, नहीं तो ले आएंगे नकली

बीज खरीदते समय पैकेट पर जरूर देखें ये 5 चीजें, नहीं तो ले आएंगे नकली

अगर आप अपनी फसल को खराब होने से बचाना चाहते हैं तो बीज खरीदने से पहले हमेशा पैकेट को ध्यान से देखें. जानें कैसे पैकेट पर दी गई जानकारी से आप नकली बीज का पता लगा सकते हैं.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 04 Sep 2026 08:32 AM (IST)
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किसान को अच्छी फसल के लिए सबसे जरूरी और सबसे पहले अच्छे गुणवत्ता वाले बीज की आवश्यक्ता होती है. गलत या नकली बीज खरीदने से पूरी फसल बर्बाद हो सकती है. जिससे किसान को भारी नुक्सान हो सकता है. असली और अच्छे गुणवत्ता वाले बीज अच्छी फसल देते हैं. वहीं यह बेहतर ऊपज देने में सहायता करते हैं. किसानों के लिए नकली और असली बीज पहचानना और उसकी जानकारी होना बेहद जरूरी हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि बीज खरीदने से पहले पैकेट पर किन 5 चीजों को देखना जरूरी हैं.

कहां से खरीदें बीज

बीज हमेशा किसी कंपनी, सरकारी, आधिकारिक जगह या कृषि मंडी से ही खरीदें. किसान को बीज किसी प्रामाणिक स्थान या सरकारी मान्यता प्राप्त विक्रेताओं से ही खरीदने चाहिए. कभी भी किसी अन्य व्यक्ति, स्थान और दुकान से बीज खरीदने से बचना चाहिए क्योंकि उनसे खरीदे हुए बीज की न तो गुणवत्ता अच्छी होती है और न ही गारंटी.

सीलबंद पैकेट पर दें ध्यान

आमतौर पर अच्छे बीज सीलबंद पैकेट में मिलते हैं जिससे उनकी गुणवत्ता खराब नहीं होती. बीज खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि पैकेट पूरी तरह बंद हो और उसके साथ कोई छेड़छाड़ न की गई हो. पैकेट बंद रहने से उनकी गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती. जिससे वे लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं. पैकेट पर लिखी जानकारी को भी पढ़ना भी उतना ही जरूरी होता है.

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पैकेट पर क्या देखें?

पैकेट पर सबसे पहले किसी प्रामाणिकता की जांच अवश्य करें. किसी भी कंपनी और सरकारी बीज पैकेट पर सरकार के कृषि विभाग की मोहर या सील देखकर ही पैकेट खरीदें. वहीं पैकेट पर जरूरी जानकारी जैसे बीज पैकिंग की डेट, उनके उपयोग का तरीका, और उनकी गुणवत्ता लिखी होती है. अपनी जरूरत के अनुसार ही पैकेट पर लिखी जानकारी के आधार पर बीज का चयन करें.

कैसे करें बीजों की जांच?

घर पर लाने के बाद यदि आप बीजों की गुणवत्ता को जांचना चाहते हैं, तो कुछ बीजों को अलग निकालकर उनका उपयोग करें. यदि 7-8 दिन बाद में बीज अकुंरित हो जाए तो यह असली बीज का प्रमाण है. वहीं असली और अच्छे बीज में धूल, कचरा और कंकड़ नहीं होते हैं. असली बीज आमतौर पर एक ही रंग, बनावट और आकार के होते हैं.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 04 Sep 2026 08:32 AM (IST)
Tags :
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