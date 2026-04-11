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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरHybrid Papaya Farming: कम लागत में कमाना है ज्यादा मुनाफा, किसान ऐसे शुरू करें हाइब्रिड पपीते की खेती

Hybrid Papaya Farming: कम लागत में कमाना है ज्यादा मुनाफा, किसान ऐसे शुरू करें हाइब्रिड पपीते की खेती

Hybrid Papaya Farming: हाइब्रिड खेती में माना जाता है कि यह कम लागत में ज्यादा फायदा देती है. हाइब्रिड पपीता पारंपरिक पपीते की तुलना में वजन में ज्यादा, आकार में बड़ा और कम समय में तैयार हो जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Vikash bhati | Updated at : 11 Apr 2026 04:41 PM (IST)
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Hybrid Papaya Farming: हाइब्रिड फसल या सब्जी की खेती किसानों के लिए कम लागत में ज्यादा फायदा देने वाली खेती मानी जाती है. हाइब्रिड खेती में फसल कम समय में फल दे देती है. इससे किसान पारंपरिक खेती से अलग साल में कई बार फसल तैयार कर सकता है. वहीं हाइब्रिड फल या सब्जियां गुणवत्ता के मामले में भी काफी अच्छी होती हैं. आजकल बाजार में हाइब्रिड सब्जियों और फलों की अच्छी मांग होने के कारण यह अच्छे दाम पर आसानी से बिक जाते हैं

हाइब्रिड पपीते की खेती कैसे करें

हाइब्रिड पपीता उगाना भी किसानों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद खेती मानी जाती है. इसके लिए सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के बीज या फिर नर्सरी से अच्छे क्वालिटी के पौधे लाएं और ऐसी मिट्टी का चयन करें जिसमें पानी ज्यादा न रुकता हो. पौधों के बीच उचित दूरी रखें जिससे उन्हें बढ़ने के लिए पूरी जगह मिल सके. समय-समय पर पानी दें, लेकिन अधिक पानी न दें वरना जड़ें सड़ने लग जाती हैं.

हाइब्रिड पपीते की खेती की देखभाल

पौधे लगाने के बाद नियमित देखभाल काफी जरूरी है. खेत की समय-समय पर निराई-गुड़ाई करें और समय-समय पर जैविक खाद लगाएं. पौधों की निगरानी करते रहें ताकि कीट और रोगों का खतरा होने पर तुरंत पता चल सके. यदि पौधा अच्छे से बढ़ेगा तो उस पर फल भी अधिक और अच्छी गुणवत्ता के आएंगे. खासकर हाइब्रिड खेती में थोड़ी अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है.

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कम लागत में अधिक मुनाफा

हाइब्रिड खेती में यह माना जाता है कि यह कम लागत में ज्यादा फायदा देती है. हाइब्रिड पपीता पारंपरिक पपीते की तुलना में वजन में ज्यादा, आकार में बड़ा और कम समय में तैयार हो जाता है, जिससे किसानों को अधिक फल मिलता है. हाइब्रिड पपीते की बाजार में काफी ज्यादा मांग है, इसलिए किसानों को अपनी फसल बेचने में भी कोई परेशानी नहीं होती और वे आसानी से अच्छा लाभ कमा लेते हैं. आजकल काफी सारे किसान भी पारंपरिक खेती छोड़कर हाइब्रिड खेती अपना रहे हैं.

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Published at : 11 Apr 2026 04:41 PM (IST)
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