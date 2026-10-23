Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरखाद डालने से पहले ऐसे कराएं मिट्टी की जांच, ये है पूरा प्रॉसेस

खाद डालने से पहले ऐसे कराएं मिट्टी की जांच, ये है पूरा प्रॉसेस

खेतों में खाद डालने से पहले वैज्ञानिक तरीके से कराएं मिट्टी की जांच, सही रिपोर्ट से फसलों को मिलेगा सटीक पोषण और कम लागत में बढ़ेगी बंपर पैदावार. जानें सॉइल टेस्टिंग का पूरा प्रोसेस.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 23 Oct 2026 03:46 PM (IST)
Preferred Sources

हमारे देश में बहुत से किसान भाई हर साल खेतों में भरपूर खाद डालते हैं, फिर भी उनकी फसलों की पैदावार वैसी नहीं होती जैसी वे चाहते हैं. कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, बिना जरूरत के अंधाधुन रासायनिक खादों का इस्तेमाल करने से न तो फसल अच्छी होती है और न ही मिट्टी की सेहत सुधरती है.

इसका सबसे सही समाधान है मिट्टी की जांच कराना. जैसे बीमार होने पर डॉक्टर मरीज के खून की जांच करता है, ठीक उसी तरह खेत में खाद डालने से पहले मिट्टी का टेस्ट कराना जरूरी है. इससे यह पता चल जाता है कि आपकी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और आपको कौन-सी खाद कितनी मात्रा में डालनी चाहिए.

मिट्टी का सैंपल लेने का सही तरीका

मिट्टी की जांच कराने के लिए सबसे पहले और जरूरी कदम है खेत से मिट्टी का सही सैंपल इकट्ठा करना. सैंपल हमेशा फसल की कटाई के बाद और नई फसल की बुवाई या खाद डालने से पहले लेना चाहिए. इसके लिए अपने खेत में अलग-अलग जगहों से 8 से 10 स्थान चुन लें. चुनी गई जगहों पर जमीन के ऊपरी हिस्से से घास-फूस या कचरा हटा लें. इसके बाद खुरपी की मदद से V आकार का करीब 6 से 9 इंच गहरा गड्ढा खोदें. अब उस गड्ढे के एक किनारे से ऊपर से नीचे तक की मिट्टी की एक पतली परत खुरचकर निकाल लें. 

सैंपल तैयार करने का आसान फॉर्मूला

खेत के अलग-अलग कोनों से इकट्ठा की गई सभी मिट्टियों को एक साफ प्लास्टिक की बाल्टी या तिरपाल पर अच्छी तरह आपस में मिला लें. इसके बाद उस पूरी मिट्टी को गोल ढेर के रूप में फैला दें। अब इस ढेर को चार बराबर हिस्सों में बांट दें. आमने-सामने के दो हिस्सों को फेंक दें और बचे हुए दो हिस्सों को फिर से आपस में मिला लें.

यह प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक कि पूरी मिट्टी का वजन लगभग 500 ग्राम न रह जाए. इस बची हुई मिट्टी को थोड़ी देर छांव में सुखा लें. ध्यान रखें कि सैंपल की मिट्टी को कभी भी सीधी धूप में या आग के पास न सुखाएं.

लेबलिंग और जरूरी जानकारियां

मिट्टी सूखने के बाद उसे एक साफ कपड़े या प्लास्टिक की थैली में भर लें. अब एक कागज की पर्ची पर अपनी पूरी जानकारी साफ शब्दों में लिखें. इस पर्ची पर किसान का नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, जिला, खेत का खसरा नंबर या पहचान, और पिछली फसल कौन सी थी व अगली फसल कौन सी बोनी है, जैसी जानकारियां लिखना बहुत जरूरी है. इस पर्ची को धागे या स्टेपलर की मदद से थैली के ऊपर सुरक्षित तरीके से लगा दें ताकि जांच केंद्र पर आपके सैंपल की पहचान आसानी से हो सके.

यह भी पढ़ें; पराली जलाएं नहीं, इन 3 तरीकों से खेत में ही बनाएं खाद

कहां कराएं जांच और क्या हैं इसके फायदे

तैयार किए गए मिट्टी के सैंपल को आप अपने नजदीकी सरकारी कृषि विज्ञान केंद्र, जिला मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, या कृषि विभाग के कार्यालय में ले जाकर जमा कर सकते हैं. सरकार की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत यह जांच बहुत ही कम शुल्क या कई जगहों पर बिल्कुल मुफ्त की जाती है.

जांच के कुछ दिनों बाद किसानों को एक सॉइल हेल्थ कार्ड मिलता है, जिसमें मिट्टी का pH Value, जैविक कार्बन, और नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश जैसे जरूरी पोषक तत्वों की सटीक रिपोर्ट होती है. इस कार्ड की सलाह के अनुसार खाद डालने से किसानों का फालतू खर्च बचता है और फसलों की पैदावार में बंपर इजाफा होता है.

यह भी पढ़ें; जुगाली करना छोड़ दे गाय या भैंस तो हो जाएं सावधान, भारी पड़ सकती है लापरवाही

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
Read More
Published at : 23 Oct 2026 03:46 PM (IST)
Tags :
Agriculture News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
अपनी छत पर कैसे लगाएं मोरिंगा का बाग, जान लें देखभाल का तरीका
अपनी छत पर कैसे लगाएं मोरिंगा का बाग, जान लें देखभाल का तरीका
एग्रीकल्चर
केवल 5 भैंसों से शुरू करें अपना तबेला, ऐसे बनेगा बंपर मुनाफा
केवल 5 भैंसों से शुरू करें अपना तबेला, ऐसे बनेगा बंपर मुनाफा
एग्रीकल्चर
मटर की खेती से डबल फायदा, अच्छी पैदावार संग सुधरेगी मिट्टी की सेहत
मटर की खेती से डबल फायदा, अच्छी पैदावार संग सुधरेगी मिट्टी की सेहत
एग्रीकल्चर
यूपी में पशुओं का बीमा कराना हुआ आसान, प्रीमियम का 85% देगी सरकार
यूपी में पशुओं का बीमा कराना हुआ आसान, प्रीमियम का 85% देगी सरकार
Advertisement

वीडियोज

Isha Malviya & Gurmeet Choudhary Interview: प्यार, फिटनेस और Tum Mere Ho पर खास बातचीत!
Ramayana Part 1 OTT Release: JioHotstar पर आएगी Ranbir Kapoor की फिल्म? जानें पूरा अपडेट!
Rashmika Mandanna ने Hindi Accent पर ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, अपनी पहचान पर जताया गर्व!
Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Regime Change की साजिश, International खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘टेंट गाड़ कर बैठ गए’, अगस्त में भारत-चीन सैनिकों के बीच क्या-क्या हुआ? ITBP डीजी का खुलासा
‘टेंट गाड़ कर बैठ गए’, अगस्त में भारत-चीन सैनिकों के बीच क्या-क्या हुआ? ITBP डीजी का खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC चुनाव 2026 का लेटेस्ट आंकड़ा, सबसे ज्यादा कहां हुई वोटिंग?
UP MLC चुनाव 2026 का लेटेस्ट आंकड़ा, सबसे ज्यादा कहां हुई वोटिंग?
इंडिया
रिजीम चेंज पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, ' ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो गया तो...'
रिजीम चेंज पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, ' ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो गया तो...'
बॉलीवुड
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार, देखें फोटोज
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास, किया भावुक पोस्ट
भारतीय क्रिकेटर ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास, किया भावुक पोस्ट
विश्व
तिब्बत से PAK तक 24 घंटे में 40 बार आया भूकंप, भारत में कितनी बार महसूस हुए झटके?
तिब्बत से PAK तक 24 घंटे में 40 बार आया भूकंप, भारत में कितनी बार महसूस हुए झटके?
इंडिया
केंद्रीय मंत्री अठावले का बड़ा बयान, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि...'
केंद्रीय मंत्री अठावले का बड़ा बयान, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि...'
पंजाब
पंजाब में बीजेपी-शिअद का अलायंस पक्का? सुखबीर बादल के बयान से मिले संकेत
पंजाब में बीजेपी-शिअद का अलायंस पक्का? सुखबीर बादल के बयान से मिले संकेत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget