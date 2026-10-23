‘टेंट गाड़ कर बैठ गए’, अगस्त में भारत-चीन सैनिकों के बीच क्या-क्या हुआ? ITBP डीजी का खुलासा

पिछले तीन महीने से अरूणाचल प्रदेश से सटी LAC पर चीन की सेना से चल रहे फेसऑफ (गतिरोध) को लेकर ITBP के DG ने किया है बड़ा खुलासा. इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के मुताबिक, पारंपरिक युद्ध में चीन से मुकाबला करना मुश्किल है, ऐसे में हिमवीरों (ITBP जवानों) को हाई-ऑल्टिट्यूड वॉरफेयर के लिए कमर कसकर रखनी होगी.

राजस्थान के अलवर में ITBP के ट्रेनिंग सेंटर में हिमवीरों को संबोधित करते हुए कपूर ने कहा कि पिछले कुछ समय से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई बार चीन की PLA-आर्मी के सैनिकों से भारतीय सैनिकों के साथ टकराव की स्थिति पैदा हुई है. ITBP ने उनका बेहतर तरीके से मुकाबला किया है. इसके लिए ITBP DG ने शौर्य कमांडो की बहादुरी को भी सराहा. चीन सीमा पर तैनात करने के लिए खड़ी की गई इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस का इतिहास समझाते हुए महानिदेशक ने जवानों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लड़ने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया.

अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ टकराव

पिछले 03 महीनों से अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ टकराव की अपुष्ट खबरें आती रही हैं, लेकिन ITBP के DG के बयान से इस तनातनी की पुष्टि हो चुकी है. हालांकि इस फेसऑफ को लेकर भारत और चीन के सैन्य अधिकारी बैठकर बात कर चुके हैं, लेकिन ये मामला अबतक सुलझा नहीं हैं.

जानकारी के मुताबिक अरुणाचल के अपर सुबानसरी जिले के असफिला-ताकसिंग में चीनी सैनिकों ने LAC के बेहद करीब अपने तंबू गाड़ लिए हैं. ऐसे में भारतीय सैनिकों ने भी करीब में डेरा डाल लिया है. DG के मुताबिक, शौर्य कमांडो प्लाटून ने PLA के साथ आमने-सामने की स्थितियों में प्रभावी जवाब दिया. शौर्य कमांडो अब हर बॉर्डर बटालियन में होंगे और ITBP को एक अलग पहचान देंगे.

ITBP के महानिदेशक ने किया खुलासा

पिछले 2-3 महीने से अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबानसरी इलाके में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं और टकराव की स्थिति बनी हुई है. दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर की बैठक से भी कोई हल नहीं निकल पाया है.

ब्रिक्स सम्मेलन के आसपास अरुणाचल में चीन संग तनाव की कई खबरें और वीडियो वायरल हुए थे. लेकिन इसके बारे में न तो भारत और न ही चीन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी गई थी. लेकिन ITBP महानिदेशक ने ये भी खुलासा किया है कि अरुणाचल में अब भी कई जगहों पर LAC पर PLA के साथ तनाव जारी है.

आपको बता दें कि ITBP, जो 1962 में गठित हुई थी और लगभग 3488 किलोमीटर लंबी LAC की सुरक्षा करती है. लेकिन साल 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सेना के साथ हुई झड़प के बाद ITBP अपने कमांडोज़ को पारंपरिक तौर से आगे युद्धकौशल में माहिर बना रही है. शौर्य कमांडो इसका उदाहरण हैं. ये कमांडो गलवान जैसी स्थितियों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं.

क्या हुआ था अगस्त के महीने में?

अगस्त महीने के आखिरी हफ्ते से अरुणाचल प्रदेश से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर अपर-सुबानसरी क्षेत्र में दोनों देश आमने-सामने हैं और फेस ऑफ की स्थिति बनी हुई है. वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के नो-मैन्स जोन में पैट्रोलिंग के दौरान, दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए थे. स्थानीय फोर्मेशन कमांडर्स के बीच हुई वार्ता से भी तनातनी खत्म नहीं हुई है. दोनों देशों के सैनिक विवादित इलाके में टेंट गाड़ कर बैठ गए हैं. ऐसे में स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है.

इस स्थिति से निपटने के लिए सितंबर के महीने में दोनों देशों की सेनाओं ने कोर कमांडर स्तर की बैठक आयोजित की थी. लेकिन उस बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया है और DG के मुताबिक जस की तस स्थिति बनी हुई है. ब्रिक्स समिट (12-13 सितंबर) के दौरान, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दिल्ली दौरे से दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार दिखाई पड़ रहा था. लेकिन उसके कुछ दिनों बाद, चीन ने अरूणाचल प्रदेश के स्थानीय इलाकों के चीनी नाम देकर अपने नक्शे में शामिल कर लिया था.

जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के गृह मंत्रालय ने लद्दाख के 28 इलाकों को भारत के आधिकारिक नक्शे में शामिल कर लिया था. इनमें गोगरा और हॉट-स्प्रिग जैसे इलाके भी हैं, जहां वर्ष 2020 में गलवान घाटी की झड़प के दौरान देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थीं. भारत के इस कदम पर चीन के विदेश मंत्रालय की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी.

इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोवल ने भी बीजिंग का दौरा किया था. उस दौरान, डोवल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बॉर्डर की स्थिति को लेकर विशेष प्रतिनिधि मीटिंग की थी. सितंबर महीने में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अरुणाचल प्रदेश में चल रही तनातनी को लेकर सवाल के जवाब में कहा था कि “दोनों देशों के संबंधों में बॉर्डर की स्थिति बेहद अहम है.”

ITBP के DG के बयान पर सियासत तेज

ITBP के DG के बयान के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर वार करते हुए लिखा, “चीन के मामले में सरकार की ओर से लगातार छूट दी जा रही हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों के साथ टकराव की स्थिति बनी हुई है.”

जयराम रमेश ने कहा कि “ITBP ने सीमा पर भारतीय जवानों के प्रदर्शन की सराहना की है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.”