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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअपनी छत पर कैसे लगाएं मोरिंगा का बाग, जान लें देखभाल का तरीका

अपनी छत पर कैसे लगाएं मोरिंगा का बाग, जान लें देखभाल का तरीका

घर की छत पर गमले में आसानी से उगाएं जादुई पौधा मोरिंगा. सही देखभाल और कटाई-छंटाई की इस आसान विधि से सालभर मिलेगी सेहतमंद सहजन की फलियां, कम जगह में हरा-भरा होम गार्डन बनाने का बेस्ट तरीका.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 23 Oct 2026 02:41 PM (IST)
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आजकल शहरों में रूफटॉप गार्डनिंग का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. लोग अपनी छतों पर सब्जियां और फल उगा रहे हैं. इसी कड़ी में अब मोरिंगा यानी सहजन को छत पर उगाने का ट्रेंड काफी लोकप्रिय हो रहा है. मोरिंगा को एक सुपरफूड माना जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियां, फूल और फलियां औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं.

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, यदि आपके घर की छत पर अच्छी धूप आती है, तो आप बेहद कम खर्च और कम मेहनत में मोरिंगा का छोटा सा बाग तैयार कर सकते हैं. यह न केवल आपके परिवार को सेहतमंद रखेगा, बल्कि घर की खूबसूरती भी बढ़ाएगा.

छत पर मोरिंगा उगाने के लिए सही गमले का चुनाव

चूंकि मोरिंगा का पेड़ तेजी से बढ़ता है और इसकी जड़ें फैलती हैं, इसलिए छत पर इसे लगाने के लिए सही आकार का गमला चुनना सबसे महत्वपूर्ण कदम है. शुरुआत में आप इसके बीज को छोटे गमले में लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर विकास के लिए कम से कम 18 से 24 इंच गहरा और चौड़ा गमला लें. आज की तारीख में बाजार में बड़े साइज के जियोटेक्सटाइल ग्रो बैग्स आसानी से मिल जाते हैं, जो छत के लिए काफी हल्के और टिकाऊ होते हैं. गमले या ग्रो बैग के नीचे जल निकास के लिए छोटे छेद होना जरूरी है, ताकि अतिरिक्त पानी जमा न हो.

मिट्टी तैयार करने का सही फॉर्मूला

मोरिंगा के पौधे को ऐसी मिट्टी पसंद होती है जिसमें पानी न रुके. इसके लिए आप एक बेहतरीन पोटिंग मिक्स तैयार करें. मिट्टी तैयार करने के लिए 50 फीसदी सामान्य बगीचे की मिट्टी, 30 फीसदी सड़ी हुई गोबर की खाद या केंचुआ खाद और 20 फीसदी रेत या कोकोपीट को आपस में अच्छी तरह मिला लें. कोकोपीट मिलाने से मिट्टी में हल्की नमी बनी रहती है और रेत के कारण पानी आसानी से गमले से बाहर निकल जाता है. इस तरह तैयार की गई उपजाऊ मिट्टी में मोरिंगा का पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है.

बुवाई और पौधे लगाने का तरीका

आप मोरिंगा को बीज और कटिंग दोनों तरीकों से उगा सकते हैं. यदि आप बीज से उगा रहे हैं, तो अच्छी गुणवत्ता वाले हाइब्रिड बीजों को रातभर पानी में भिगो दें. इसके बाद इन्हें मिट्टी में करीब 1 इंच गहरा दबा दें. यदि आप किसी नर्सरी से तैयार पौधा ला रहे हैं, तो उसे गमले के ठीक बीच में लगाएं और चारों तरफ से मिट्टी को हल्के हाथों से दबा दें. पौधा लगाने के बाद उसमें थोड़ा पानी जरूर डालें.

धूप, सिंचाई और जरूरी देखभाल

मोरिंगा एक ऐसा पौधा है जिसे फलने-फूलने के लिए भरपूर धूप की जरूरत होती है. इसलिए अपने गमले को छत के उस हिस्से में रखें जहां दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे की सीधी धूप आती हो. सिंचाई के मामले में मोरिंगा को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है.

इसमें तभी पानी डालें जब गमले की ऊपरी मिट्टी सूखी नजर आए. ज्यादा पानी देने से इसकी जड़ें गल सकती हैं. जब पौधा करीब 3 से 4 फीट का हो जाए, तो उसके ऊपरी हिस्से की पिंचिंग कर दें. इससे पेड़ सीधा लंबा होने के बजाय झाड़ीदार बनेगा और उसमें ज्यादा टहनियां व पत्तियां आएंगी.

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कीट नियंत्रण और पोषण

घर की छत पर उगाई जाने वाली सब्जियों में रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से बचना चाहिए. मोरिंगा के पौधे को कीटों से बचाने के लिए हर 15 से 20 दिनों में नीम के तेल का पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें. पौधे को लगातार पोषण देने के लिए हर महीने एक से दो मुट्ठी वर्मीकंपोस्ट या गोबर की खाद गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके डालें.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
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Published at : 23 Oct 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Agriculture News
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