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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरSeeds Bill 2025: क्या है नया बीज विधेयक, इससे किसानों को कैसे होगा फायदा? एक क्लिक में समझें

Seeds Bill 2025: क्या है नया बीज विधेयक, इससे किसानों को कैसे होगा फायदा? एक क्लिक में समझें

Seeds Bill 2025: बाजार में नकली और खराब बीज बेचने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है. नए बीज विधेयक में QR कोड से लेकर जुर्माने तक कई बदलाव प्रस्तावित हैं, जिनका सीधा फायदा किसानों को मिल सकता है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 06 Nov 2026 05:25 PM (IST)
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Seeds Bill 2025: किसानों के लिए अच्छी फसल लेना काफी हद तक सही बीज पर निर्भर करता है, लेकिन कई बार बाजार में नकली या खराब क्वालिटी के बीज बिकने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है. इसी परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार नया बीज विधेयक 2025 लेकर आई है. इसका मकसद बीजों की गुणवत्ता पर नजर रखना और बीज बेचने वाली कंपनियों की जवाबदेही तय करना है. यह विधेयक पुराने बीज अधिनियम 1966 और बीज नियंत्रण आदेश 1983 की जगह लेने के लिए तैयार किया गया है. 

क्या है नया बीज विधेयक और इसमें क्या बदलेगा?

नए बीज विधेयक के तहत बाजार में बिकने वाली हर बीज किस्म का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा. इसके अलावा बीज बनाने वाली कंपनियों, बीज प्रोसेसिंग यूनिट और डीलरों का भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. यानी बिना रजिस्ट्रेशन के बीज बेचना आसान नहीं होगा. हर बीज पैकेट पर QR कोड लगाने का भी प्रस्ताव है. किसान इस कोड को स्कैन करके बीज के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे. इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि बीज कहां तैयार हुआ है और उसकी सप्लाई किस रास्ते से हुई है. बीज से जुड़ी जानकारी को साथी पोर्टल पर भी दर्ज किया जाएगा.  इन बदलावों का मकसद बीज बाजार में गड़बड़ी रोकना और किसानों तक अच्छी क्वालिटी के बीज पहुंचाना है.

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नकली बीज बेचने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना

अभी कई बार किसान खराब या नकली बीज खरीद लेते हैं और फसल खराब होने के बाद जिम्मेदार व्यक्ति या कंपनी तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है. नए विधेयक में ऐसी गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव है. गंभीर मामलों में 30 लाख रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की जेल हो सकती है. इसमें नकली बीज बेचना और बिना रजिस्ट्रेशन के बीज का कारोबार करना जैसे मामले शामिल हैं. छोटी गलतियों और नियमों को बार-बार तोड़ने पर भी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. सरकार ने राज्यों में सीड सिक्योरिटी फंड बनाने और बीज खराब होने से नुकसान उठाने वाले किसानों को 15 दिनों के भीतर मुआवजा दिलाने का प्रस्ताव भी बताया है. इससे किसानों को शिकायत करने और नुकसान की भरपाई पाने में मदद मिलेगी. मुआवजे की प्रक्रिया और शर्तें अंतिम कानून के नियमों पर निर्भर करेंगी.

क्या किसान अपने पुराने बीज बचाकर रख और बेच सकेंगे?

नए बीज विधेयक को लेकर किसानों के मन में यह सवाल भी है कि क्या वे अपने खेत के बीज अगली फसल के लिए बचाकर रख पाएंगे? सरकार ने साफ किया है कि किसानों के पारंपरिक बीजों और उनकी अपनी किस्मों पर इस विधेयक के तहत रोक लगाने का इरादा नहीं है. किसान अपने बीजों को बो सकते हैं, बचाकर रख सकते हैं, दूसरे किसानों के साथ बदल सकते हैं और बेच भी सकते हैं. पारंपरिक बीजों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगा. यानी किसान अपनी जरूरत के लिए पुराने तरीके से बीज तैयार करने और इस्तेमाल करने का काम जारी रख सकेंगे. 

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
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Published at : 06 Nov 2026 05:25 PM (IST)
Tags :
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