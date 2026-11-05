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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरGoat Farming Tips: बकरी के दांतों में छिपा है उनकी उम्र का राज, ऐसे करें चेक

Goat Farming Tips: बकरी के दांतों में छिपा है उनकी उम्र का राज, ऐसे करें चेक

बकरी खरीदने से पहले उसकी उम्र जानना चाहते हैं, तो सिर्फ कद-काठी देखकर अंदाजा न लगाएं. उसके मुंह में छिपे ये निशान आपको सही उम्र पहचानने में मदद कर सकते हैं.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 05 Nov 2026 08:24 AM (IST)
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बकरी पालन करने वाले लोगों के लिए उसकी सही उम्र जानना काफी जरूरी होता है. खासकर जब कोई पशुपालक बाजार से बकरी खरीदने जाता है, तो कई बार बेचने वाला उसकी उम्र को लेकर सही जानकारी नहीं देता. ऐसे में बकरी के दांत देखकर उसकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है. बकरी के सामने वाले निचले जबड़े में दूध के दांत धीरे-धीरे गिरते हैं और उनकी जगह बड़े स्थायी दांत निकलने लगते हैं. इन्हीं दांतों की संख्या और बनावट से उम्र का पता लगाया जाता है. आइए जानते हैं कि किस उम्र में बकरी के कितने दांत होते हैं.

 उम्र बढ़ने के साथ बदलते हैं दांत

बकरी के जन्म से लेकर एक साल तक उसके मुंह में आठ छोटे, सफेद और नुकीले दूध के दांत होते हैं. इसके बाद करीब 14 से 18 महीने की उम्र में बीच के दो दूध के दांत गिरकर उनकी जगह बड़े स्थायी दांत निकल आते हैं. इसे दो दांत वाली बकरी कहा जाता है. करीब दो साल की उम्र में इसके अगल-बगल के दो दांत भी बदल जाते हैं और कुल चार बड़े दांत दिखाई देने लगते हैं. इसी तरह ढाई से तीन साल की उम्र में छह और साढ़े तीन से चार साल के बीच सामने के सभी आठ दांत स्थायी हो जाते हैं. इस अवस्था को पूरा मुंह या चौका कहा जाता है.

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 पांच साल के बाद दांतों से ऐसे पहचानें उम्र

बकरी की उम्र पांच साल से ज्यादा होने पर उसके दांतों में घिसावट दिखाई देने लगती है. दांतों के किनारे घिसने लगते हैं और उनके बीच खाली जगह भी बनने लगती है. इस स्थिति को घिसा हुआ मुंह या ब्रोकन माउथ कहा जाता है. वहीं, छह साल या उससे अधिक उम्र में दांत कमजोर होकर टूटने लगते हैं. कई बार दांत इतने घिस जाते हैं कि बकरी को चारा चबाने में भी परेशानी होती है. ऐसी स्थिति को पोपला मुंह कहा जाता है. 

घर बैठे ऐसे चेक करें बकरी की उम्र

बकरी की उम्र जानने के लिए सबसे पहले उसे शांत और सुरक्षित तरीके से स्थिर करें. इसके बाद उसके निचले जबड़े के सामने वाले हिस्से को देखने के लिए ऊपरी होंठ को हल्के से ऊपर और निचले होंठ को नीचे करें. अब सामने के दांतों को ध्यान से देखें. छोटे, पतले और सफेद दांत दूध के दांत होते हैं, जबकि स्थायी दांत उनसे बड़े और चौड़े दिखाई देते हैं. इसके बाद बड़े स्थायी दांतों की संख्या गिनें. दो बड़े दांत होने पर उम्र करीब डेढ़ साल, चार होने पर करीब दो साल और छह होने पर ढाई से तीन साल मानी जाती है. आठ बड़े दांत होने पर बकरी की उम्र करीब चार साल होती है. दांत जांचते समय बकरी को चोट न पहुंचाएं और जरूरत पड़ने पर पशु चिकित्सक की मदद लें.

बकरी खरीदते और पालते समय रखें ये बातें 

बकरी खरीदते समय उसकी उम्र के साथ दांतों की हालत, सेहत और खानपान भी देखना जरूरी है. कुर्बानी के लिए बकरी या बकरा खरीद रहे हैं, तो उम्र से जुड़े धार्मिक नियमों की जानकारी अलग से जरूर लें. सिर्फ दो स्थायी दांत होना हर स्थिति में कुर्बानी के लिए उम्र की शर्त पूरी होने का प्रमाण नहीं है. वहीं, जब बकरी के दूध के दांत गिर रहे हों और नए दांत निकल रहे हों, तब उसे मुलायम चारा देना फायदेमंद होता है. इससे उसे चारा चबाने में आसानी होती है. इस तरह दांतों की सही पहचान करके पशुपालक बकरी की उम्र का बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं और खरीदारी के समय धोखा खाने से बच सकते हैं.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
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Published at : 05 Nov 2026 08:24 AM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP NEWS
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