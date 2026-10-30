आज के समय में खेती करना आसान नहीं है. बीज, खाद, सिंचाई और मजदूरी पर किसानों को काफी पैसा खर्च करना पड़ता है. ऐसे में ट्रैक्टर और दूसरी मशीनों का खर्च भी किसानों की परेशानी बढ़ा देता है. मध्य प्रदेश के सीधी में एक किसान दो एकड़ जमीन पर बिना मशीन के आलू की खेती करके मिसाल पेश कर रहा है. आइए जानते हैं कि आलू की खेती करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और किसान अपनी लागत कम करने के लिए क्या कर सकते हैं.

बिना मशीन कैसे कर सकते हैं आलू की खेती?

आलू की खेती के लिए हर काम में बड़ी मशीनों का इस्तेमाल जरूरी नहीं होता. छोटे किसान जमीन और उपलब्ध मजदूरों के हिसाब से कुछ काम हाथों से भी करते हैं. सबसे पहले खेत की मिट्टी को तैयार करना जरूरी है. इसके लिए फावड़े और दूसरे हाथ से चलने वाले औजारों की मदद लें. इसके बाद आलू के अच्छे बीज चुने और उन्हें सही दूरी पर लगाएं. बीज लगाते समय ध्यान रखें कि मिट्टी में ज्यादा पानी जमा न हो, क्योंकि इससे आलू के सड़ने का खतरा रहता है.

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इन बातों का रखें ध्यान

आलू की फसल से अच्छी पैदावार पाने के लिए सही बीज और खेत की देखभाल बहुत जरूरी है. किसानों को अपने इलाके के मौसम के हिसाब से आलू की किस्म चुननी चाहिए. बुवाई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी देने से बचना चाहिए. पौधों के बढ़ने के साथ खरपतवार हटाना और फसल को रोगों से बचाना भी जरूरी है. समय-समय पर खेत का निरीक्षण करते रहें, ताकि पौधों में बीमारी के लक्षण दिखने पर जल्द कदम उठाया जा सके. खाद और उर्वरक का इस्तेमाल मिट्टी की जांच और कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही करें.

मुनाफा कैसे कमाएं?

आलू की खेती से होने वाला मुनाफा कई बातों पर निर्भर करता है. इसमें बीज, खाद, सिंचाई, मजदूरी और फसल को बाजार तक पहुंचाने का खर्च शामिल है. अगर किसान मशीनों का खर्च बचाते हैं, तो उनकी कुल लागत कम हो सकती है, लेकिन हाथों से काम कराने पर मजदूरी का खर्च भी बढ़ता है. इसलिए खेती शुरू करने से पहले यह हिसाब लगाएं कि दो एकड़ जमीन पर कितना खर्च आएगा. इसके साथ ही आसपास की मंडियों में आलू के भाव और खरीदारों की मांग के बारे में भी जानकारी लें. फसल तैयार होने के बाद उसे सही समय पर और अच्छी कीमत पर बेचना जरूरी है. किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह लेकर खेती की बेहतर योजना बना सकते हैं.

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