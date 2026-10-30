ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरOrganic Fertilizer Business: केंचुए की खेती से होगी लाखों की कमाई, 2 बीघा में ऐसे जमाएं अपना धंधा

Organic Fertilizer Business: केंचुए की खेती से होगी लाखों की कमाई, 2 बीघा में ऐसे जमाएं अपना धंधा

अगर आप भी कम लागत में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो केंचुओं की मदद से जैविक खाद बनाकर कमाई अच्छा विकल्प है. जानें 2 बीघा जमीन में यह काम कैसे शुरू करें और इसमें कितनी कमाई होती है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 30 Oct 2026 02:31 PM (IST)
Preferred Sources

आजकल गांव में रहकर अपना बिजनेस शुरू करने के कई विकल्प हैं. अगर आपके पास थोड़ी जमीन है तो आप केंचुओं की मदद से जैविक खाद बनाने का काम शुरू कर सकते हैं. इस खाद की जरूरत खेती करने वाले किसानों और घरों में पौधे लगाने वाले लोगों को भी होती है. खास बात यह है कि इस काम में गोबर, सूखे पत्ते और फसल के बचे हुए हिस्सों का इस्तेमाल किया जाता है. आइए जानते हैं कि 2 बीघा जमीन में यह काम कैसे शुरू कर सकते हैं और तैयार खाद को बेचकर कमाई कैसे कर सकते हैं.

किन चीजों की होगी जरूरत?

इस काम को शुरू करने के लिए आपको गोबर, सूखे पत्ते, फसल का बचा हुआ कचरा, पानी और खाद बनाने वाले केंचुओं की जरूरत होगी. सबसे पहले जमीन पर गोबर और सूखे पत्तों की एक परत बिछाएं. इसके ऊपर केंचुए डालें और फिर गोबर व पत्तों का मिश्रण डाल दें. ध्यान रखें कि गोबर पूरी तरह गर्म न हो, क्योंकि ज्यादा गर्मी केंचुओं को नुकसान पहुंचा सकती है. इसके अलावा, खाद बनाने वाली जगह पर हल्की नमी बनाए रखना भी जरूरी है. इसके लिए समय-समय पर थोड़ा पानी छिड़कते रहें. साथ ही ध्यान दें कि वहां पानी जमा नहीं होना चाहिए. सही देखभाल करने पर खाद को तैयार होने में आमतौर पर 2 से 3 महीने लगते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
PM Kisan Samman Nidhi :खाते में नहीं आए पीएम किसान निधि के 2000 रुपये? तुरंत करें ये काम
खाते में नहीं आए पीएम किसान निधि के 2000 रुपये? तुरंत करें ये काम
एग्रीकल्चर
PM Kisan 24th Installment: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी, फटाफट चेक करें अपना अकाउंट
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी, फटाफट चेक करें अपना अकाउंट
एग्रीकल्चर
Cow Subsidy: देसी गाय पालने वाले किसानों की बल्ले-बल्ले! हर महीने मिलेंगे 900 रुपये
देसी गाय पालने वाले किसानों की बल्ले-बल्ले! हर महीने मिलेंगे 900 रुपये
एग्रीकल्चर
क्या है Gegeneophis chandgadi, महाराष्ट्र में मिली केंचुए जैसी नई प्रजाति क्यों खास? 
क्या है Gegeneophis chandgadi, महाराष्ट्र में मिली केंचुए जैसी नई प्रजाति क्यों खास? 

यह भी पढ़ें : क्या है Gegeneophis chandgadi, महाराष्ट्र में मिली केंचुए जैसी नई प्रजाति क्यों खास?  

कैसे बनाएं जैविक खाद?

केंचुओं की मदद से जैविक खाद बनाना शुरू करने के लिए सबसे पहले ऐसी जगह चुनें, जहां सीधी धूप न आती हो और बारिश का पानी जमा न होता हो. इसके लिए खेत का कोई छायादार कोना चुनें. अब वहां गाय या भैंस का गोबर, सूखे पत्ते और फसल के बचे हुए हिस्से इकट्ठा करें. इन चीजों को कुछ दिनों तक पड़ा रहने दें, ताकि गोबर की गर्मी कम हो जाए. इसके बाद इसमें केंचुए डालें. केंचुए गोबर और पत्तों को धीरे-धीरे खाद में बदल देते हैं. इस तरह खेती के लिए अच्छी जैविक खाद तैयार की जाती है.

कैसे होगी कमाई?

जब खाद पूरी तरह तैयार हो जाए, तो उसे छानकर बोरियों में भरें. इसके बाद इसे आसपास के किसानों, पौधों की नर्सरी, गार्डन की दुकानों और घरों में पौधे लगाने वाले लोगों को बेचें. आप शुरुआत में अपने आसपास के खरीदारों से संपर्क कर सकते हैं और उनकी जरूरत के हिसाब से खाद तैयार करें. अगर आपके पास 2 बीघा जमीन है, तो वहां खाद बनाने के लिए अलग-अलग जगह तैयार करें. इस बिजनेस से होने वाली कमाई खाद की मात्रा, लागत और बाजार में मिलने वाली कीमत पर निर्भर करती है. काम शुरू करने से पहले नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग जरूर लें.

यह भी पढ़ें : Beekeeping Insurance: मधुमक्खी पालकों को 6.25 लाख रुपये तक का बीमा कवर! जानें कितना देना होगा प्रीमियम

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
Read More
Published at : 30 Oct 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
PM Kisan Samman Nidhi :खाते में नहीं आए पीएम किसान निधि के 2000 रुपये? तुरंत करें ये काम
खाते में नहीं आए पीएम किसान निधि के 2000 रुपये? तुरंत करें ये काम
एग्रीकल्चर
PM Kisan 24th Installment: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी, फटाफट चेक करें अपना अकाउंट
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी, फटाफट चेक करें अपना अकाउंट
एग्रीकल्चर
Cow Subsidy: देसी गाय पालने वाले किसानों की बल्ले-बल्ले! हर महीने मिलेंगे 900 रुपये
देसी गाय पालने वाले किसानों की बल्ले-बल्ले! हर महीने मिलेंगे 900 रुपये
एग्रीकल्चर
क्या है Gegeneophis chandgadi, महाराष्ट्र में मिली केंचुए जैसी नई प्रजाति क्यों खास? 
क्या है Gegeneophis chandgadi, महाराष्ट्र में मिली केंचुए जैसी नई प्रजाति क्यों खास? 
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
MLC रिजल्ट, चौतरफा खटपट!
किसके वोट चोरी, किसकी सीनाजोरी?
Azam Khan बाहर आएंगे... किसका गेम बिगाड़ेंगे?
Gyanesh Kumar पर 'जन-महाभियोग' विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MLC चुनाव रिजल्ट का साइड इफेक्ट, BJP-शिंदे गठबंधन में तकरार, UP में बढ़ी टेंशन
MLC चुनाव रिजल्ट का साइड इफेक्ट, BJP-शिंदे गठबंधन में तकरार, UP में बढ़ी टेंशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP कार्यसमिति की बैठक में गरजे अमित शाह, मुलायम का जिक्र कर अखिलेश पर बोला हमला
BJP कार्यसमिति की बैठक में गरजे अमित शाह, मुलायम का जिक्र कर अखिलेश पर बोला हमला
स्पोर्ट्स
मुंबई इंडियंस का साथ नहीं छोड़ेंगे हार्दिक पांड्या! IPL 2027 ऑक्शन से पहले चौंकाने वाला अपडेट
मुंबई इंडियंस का साथ नहीं छोड़ेंगे हार्दिक पांड्या! IPL 2027 ऑक्शन से पहले चौंकाने वाला अपडेट
ओटीटी
अब OTT पर भौकाल मचाने आ गई 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
अब ओटीटी पर भौकाल मचाएगी 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
इंडिया
अनंत सिंह को जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
अनंत सिंह को जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
इंडिया
'UPA में खराब हुई IDBI की हालत', सीतारमण का पलटवार, कांग्रेस के 5 कामों पर सवाल
'UPA में खराब हुई IDBI की हालत', सीतारमण का पलटवार, कांग्रेस के 5 कामों पर सवाल
Home Tips
Water Tank Cleaning Tips: पानी की टंकी कितने दिनों में साफ करनी चाहिए, 1, 2 या 6 महीना?
पानी की टंकी कितने दिनों में साफ करनी चाहिए, 1, 2 या 6 महीना?
शिक्षा
Sainik School Admission: सैनिक स्कूलों में अब हर क्लास में मिलेगा एडमिशन, नियम बदलने की तैयारी
सैनिक स्कूलों में अब हर क्लास में मिलेगा एडमिशन, नियम बदलने की तैयारी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget