सोलर पंप लगाने के लिए भारी-भरकम सब्सिडी देती है सरकार, इस योजना से खत्म हो जाएगी पानी की टेंशन

PM Kusum Yojana: खेती में सबसे ज्यादा खर्च अगर किसी चीज पर होता है तो वह सिंचाई है. कई किसान आज भी डीजल पंप या महंगी बिजली के भरोसे खेती करते हैं, जिससे खेती की लागत लगातार बढ़ती जाती है. खासकर गर्मियों के मौसम में बिजली की कटौती और डीजल के बढ़ते दाम किसानों की परेशानी और बढ़ा देते हैं. इसी समस्या को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है, जिसके तहत तहत किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए भारी सब्सिडी दी जाती है.

सरकार का दावा है कि इससे किसानों का बिजली और डीजल पर होने वाला खर्च कम होता, खेती की लागत भी घटेगी और आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि सरकार ने भारी-भरकम सोलर पंप लगाने के लिए कौनसी योजना शुरू की है और इस योजना से पानी की टेंशन कैसे खत्म हो जाएगी.

सोलर पंप के लिए सरकार ने शुरू की पीएम कुसुम योजना

किसानों का खेती में खर्च घटाने के लिए और सरकार ने सोलर पंप लगाने के लिए पीएम कुसुम योजना शुरू की है. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान की शुरुआत 2019 में की गई थी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा आधारित पंप उपलब्ध करवाना है और खेती में डीजल और बिजली पर निर्भरता कम करना है. इस योजना के तहत सोलर पंप लगाने, पुराने पंपों को सोलर से जोड़ने और ऊर्जा उत्पादन के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है.

कैसे मिलती है 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी?

पीएम किसान योजना में सोलर पंप की लागत का बड़ा हिस्सा सरकार वहन करती है. इसमें 30 प्रतिशत सब्सिडी केंद्र सरकार देती है, 30 प्रतिशत सब्सिडी राज्य सरकार देती है, 30 प्रतिशत तक बैंक से लोन मिल सकता है और किसान को केवल 10 प्रतिशत राशि खुद लगानी पड़ती है. यानी अगर किसी सोलर पंप की कीमत 5 लाख रुपये है तो किसान को केवल 50,000 का योगदान करना पड़ता है.

कौन उठा सकता है पीएम कुसुम योजना का लाभ?

पीएम कुसुम योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम कृषि भूमि होनी चाहिए. आधार कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए, आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए और कुछ राज्यों में भूमि रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन भी जरूरी होता है. वहीं इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और केवाईसी डॉक्युमेंट्स जरूरी होते हैं

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कैसे करें पीएम कुसुम योजना के लिए आवेदन?

पीएम किसान योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने राज्य के ऑफिशियल पीएम कुसुम पोर्टल या नेशनल पोर्टल HTTPS://MNRE.GOV.IN/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें.

अब आपको अपनी जरूरत के हिसाब से सही कंपोनेंट चुनना होगा.

जैसे नया सोलर पंप लगवाना या पुराने बिजली वाले पंप को सोलर में बदलना.

इसके बाद आवेदन के दौरान जमीन के डॉक्यूमेंट, पंप की डिटेल्स और आधार जैसे जरूरी डॉक्युमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करने होंगे.

अब एक बार साइट वेरिफिकेशन और मंजूरी मिलने के बाद सरकार की तरफ से भारी सब्सिडी दी जाएगी.

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