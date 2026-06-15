हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरPM Kusum Yojana: सोलर पंप लगाने के लिए भारी-भरकम सब्सिडी देती है सरकार, इस योजना से खत्म हो जाएगी पानी की टेंशन

PM Kusum Yojana: सोलर पंप लगाने के लिए भारी-भरकम सब्सिडी देती है सरकार, इस योजना से खत्म हो जाएगी पानी की टेंशन

PM Kusum Yojana: किसानों का खेती में खर्च घटाने के लिए और सरकार ने सोलर पंप लगाने के लिए पीएम कुसुम योजना शुरू की है. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान की शुरुआत 2019 में की गई थी.

By : कविता गाडरी | Updated at : 15 Jun 2026 05:22 PM (IST)
Preferred Sources

PM Kusum Yojana: खेती में सबसे ज्यादा खर्च अगर किसी चीज पर होता है तो वह सिंचाई है. कई किसान आज भी डीजल पंप या महंगी बिजली के भरोसे खेती करते हैं, जिससे खेती की लागत लगातार बढ़ती जाती है. खासकर गर्मियों के मौसम में बिजली की कटौती और डीजल के बढ़ते दाम किसानों की परेशानी और बढ़ा देते हैं. इसी समस्या को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है, जिसके तहत तहत किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए भारी सब्सिडी दी जाती है.
सरकार का दावा है कि इससे किसानों का बिजली और डीजल पर होने वाला खर्च कम होता, खेती की लागत भी घटेगी और आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि सरकार ने भारी-भरकम सोलर पंप लगाने के लिए कौनसी योजना शुरू की है और इस योजना से पानी की टेंशन कैसे खत्म हो जाएगी. 

सोलर पंप के लिए सरकार ने शुरू की पीएम कुसुम योजना 

किसानों का खेती में खर्च घटाने के लिए और सरकार ने सोलर पंप लगाने के लिए पीएम कुसुम योजना शुरू की है. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान की शुरुआत 2019 में की गई थी.  इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा आधारित पंप उपलब्ध करवाना है और खेती में डीजल और बिजली पर निर्भरता कम करना है. इस योजना के तहत सोलर पंप लगाने, पुराने पंपों को सोलर से जोड़ने और ऊर्जा उत्पादन के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. 

कैसे मिलती है 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी?

पीएम किसान योजना में सोलर पंप की लागत का बड़ा हिस्सा सरकार वहन करती है. इसमें 30 प्रतिशत सब्सिडी केंद्र सरकार देती है, 30 प्रतिशत सब्सिडी राज्य सरकार देती है, 30 प्रतिशत तक बैंक से लोन मिल सकता है और किसान को केवल 10 प्रतिशत राशि खुद लगानी पड़ती है. यानी अगर किसी सोलर पंप की कीमत 5 लाख रुपये है तो किसान को केवल 50,000 का योगदान करना पड़ता है. 

कौन उठा सकता है पीएम कुसुम योजना का लाभ?

पीएम कुसुम योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम कृषि भूमि होनी चाहिए. आधार कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए, आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए और कुछ राज्यों में भूमि रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन भी जरूरी होता है. वहीं इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और केवाईसी डॉक्युमेंट्स जरूरी होते हैं 

ये भी पढ़ें-1 बीघे में ड्रैगन फ्रूट की खेती में कितना खर्च आता है, इससे कितनी होगी कमाई?

कैसे करें पीएम कुसुम योजना के लिए आवेदन? 

  • पीएम किसान योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने राज्य के ऑफिशियल पीएम कुसुम पोर्टल या नेशनल पोर्टल HTTPS://MNRE.GOV.IN/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें.
  • अब आपको अपनी जरूरत के हिसाब से सही कंपोनेंट चुनना होगा.
  • जैसे नया सोलर पंप लगवाना या पुराने बिजली वाले पंप को सोलर में बदलना.
  • इसके बाद आवेदन के दौरान जमीन के डॉक्यूमेंट, पंप की डिटेल्स और आधार जैसे जरूरी डॉक्युमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करने होंगे.
  • अब एक बार साइट वेरिफिकेशन और मंजूरी मिलने के बाद सरकार की तरफ से भारी सब्सिडी दी जाएगी.

ये भी पढ़ें-सिर्फ फसल ही नहीं, गाय-भैंस और मछली पालन के लिए भी काम आएगा यह कार्ड, ऐसे उठाएं फायदा

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 15 Jun 2026 05:22 PM (IST)
Tags :
Government Scheme Solar Energy PM Kusum Yojana Pradhan Mantri Kusum Yojna
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
PM Kusum Yojana: सोलर पंप लगाने के लिए भारी-भरकम सब्सिडी देती है सरकार, इस योजना से खत्म हो जाएगी पानी की टेंशन
सोलर पंप लगाने के लिए भारी-भरकम सब्सिडी देती है सरकार, इस योजना से खत्म हो जाएगी पानी की टेंशन
एग्रीकल्चर
PM Kisan Nidhi: क्या 18 जून को आएगी किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त, फटाफट निपटा लें ये काम
क्या 18 जून को आएगी किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त, फटाफट निपटा लें ये काम
एग्रीकल्चर
Farmer Invest in Stock Market: क्या शेयर बाजार में पैसा लगा सकते हैं गांव के किसान, जानें कैसे करें शुरुआत?
क्या शेयर बाजार में पैसा लगा सकते हैं गांव के किसान, जानें कैसे करें शुरुआत?
एग्रीकल्चर
India Richest Farmer: ये हैं भारत की सबसे अमीर किसान, नेटवर्थ 100 करोड़; जानें किन-किन चीजों की करती हैं खेती?
ये हैं भारत की सबसे अमीर किसान, नेटवर्थ 100 करोड़; जानें किन-किन चीजों की करती हैं खेती?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: धमाल 4 का नया गाना ‘चटनी’ रिलीज, भोजपुरी तड़के और मस्तीभरे अंदाज ने बटोरी सुर्खियां (15.06.26)
New Mercedes S-Class launched at price of 2.20 cr. | #mercedes #mercedessclass #autolive
Kumkum Bhagya फेम Sanchita Ugale का 22 साल की उम्र में निधन, Entertainment Industry में शोक की लहर
Pati Brahmachari: Suraj को सताया डर! क्या Isha को पसंद आएगा केक वाला ये रोमांटिक सरप्राइज?
Vijay Thalapathy और Trisha Krishnan की हुई सीक्रेट सगाई? वायरल वीडियो ने बढ़ाई चर्चाएं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेवर से लखनऊ आई किसान की बेटी डॉक्टर हीरा राशिद CM योगी बोलीं, 'आप भविष्य में PM बनें'
जेवर से लखनऊ आई किसान की बेटी डॉक्टर हीरा राशिद CM योगी बोलीं, 'आप भविष्य में PM बनें'
विश्व
ईरान-अमेरिका के शांति समझौते पर आया चीन का पहला बयान, बोला- 'हमें उम्मीद है कि...'
ईरान-अमेरिका के शांति समझौते पर आया चीन का पहला बयान, बोला- 'हमें उम्मीद है कि...'
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे? जानें वेन्यू समेत सारी डिटेल्स
कब और कहां खेला जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे? जानें वेन्यू समेत सारी डिटेल्स
बॉलीवुड
Theatre Releases 19th June: इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर महा-क्लैश, आमने-सामने होंगी रश्मिका-सामंथा
इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर महा-क्लैश, आमने-सामने होंगी रश्मिका-सामंथा, 5 फिल्में होंगी रिलीज
Blog
US-ईरान डील: मिडिल ईस्ट के भयावह युद्ध का अंत नजदीक, अगले 60 दिन काफी महत्वपूर्ण, जानें क्यों?
US-ईरान डील: मिडिल ईस्ट के भयावह युद्ध का अंत नजदीक, अगले 60 दिन काफी महत्वपूर्ण, जानें क्यों?
इंडिया
TMC Crisis: TMC की बागी शताब्दी रॉय बोलीं- 'मुझे आप लोग पागल कर रहे है जुलाई में...'
TMC की बागी शताब्दी रॉय बोलीं- 'मुझे आप लोग पागल कर रहे है जुलाई में...'
ट्रेंडिंग
Video: बीएड कॉलेज की छात्रा ने स्टेज पर जमकर लगाए ठुमके, अपने डांस से बांधा समां- वीडियो वायरल
बीएड कॉलेज की छात्रा ने स्टेज पर जमकर लगाए ठुमके, अपने डांस से बांधा समां- वीडियो वायरल
शिक्षा
NEET री-एग्जाम से पहले सर्वर पर बढ़ा दबाव, एडमिट कार्ड को लेकर NTA की बड़ी अपडेट
NEET री-एग्जाम से पहले सर्वर पर बढ़ा दबाव, एडमिट कार्ड को लेकर NTA की बड़ी अपडेट
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: CM योगी के हाथों से खाना खाने के लिए गायों में मची होड़!
VIRAL VIDEO: CM योगी के हाथों से खाना खाने के लिए गायों में मची होड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: ट्रेन लेट होने के चलते पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हाहाकार
VIRAL VIDEO: ट्रेन लेट होने के चलते पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हाहाकार
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: भेड़-बकरी की तरह रात गुजार रहे छात्र
VIRAL VIDEO: भेड़-बकरी की तरह रात गुजार रहे छात्र
ABP NEWS
VIRAL NEWS: TMC विलय से पहले अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी की अटकलें
VIRAL NEWS: TMC विलय से पहले अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी की अटकलें
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: पाटलिपुत्र स्टेशन बना ‘युद्ध का मैदान’
VIRAL VIDEO: पाटलिपुत्र स्टेशन बना ‘युद्ध का मैदान’
Embed widget