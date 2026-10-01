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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरपीएम किसान में बड़ा अपडेट, दिवाली से पहले मिल सकते हैं ₹2000, ऐसे चेक करें स्टेट्स

पीएम किसान में बड़ा अपडेट, दिवाली से पहले मिल सकते हैं ₹2000, ऐसे चेक करें स्टेट्स

दिवाली से पहले पीएम किसान योजना के 2000 रुपये सीधे बैंक खाते में आने की बड़ी उम्मीद जग गई है. अगर समय रहते ये 3 जरूरी काम नहीं निपटाए तो आपका पैसा बीच रास्ते में ही अटक सकता है. जानें पूरी खबर.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 01 Oct 2026 06:49 AM (IST)
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देश में त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है. अक्टूबर का महीना शुरू होते ही दिवाली की तैयारियां हर घर में शुरू हो जाती हैं. ऐसे में किसानों को खर्च के लिए पैसों की जरूरत होती है. इस समय किसानों की मदद करती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. त्योहार के समय सरकार की ओर से इसकी किस्त जारी की जाती है. पिछले काफी समय से किसान इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अगली किस्त का पैसा उनके खातों में कब ट्रांसफर किया जाएगा.

पिछली किस्तों के रिकॉर्ड को देखते हुए यह कयास लगाए जा रहे हैं कि दिवाली के इस मौके से ठीक पहले सरकार किसानों के खाते में 24वीं किस्त के 2000 रुपये भेज सकती है. हालांकि फिलहाल सरकार की ओर से किस्त को लेकर आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. चलिए आपको बताते हैं क्या दिवाली के आसपास जारी हो सकती है किस्त और कैसे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं.

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दिवाली से पहले किस्त मिल सकती है?

पीएम किसान योजना के नियमों के तहत सरकार साल में 6000 रुपये तीन बराबर किस्तों यानी दो-दो हजार रुपये करके हर चार महीने के अंतराल पर भेजती है. इससे पहले 23वीं किस्त इसी साल जून के महीने में किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई थी. उस हिसाब से देखें तो चार महीने का यह टाइम पीरियड अक्टूबर में पूरा हो जाता है.

चूंकि अक्टूबर-नवंबर के बीच में देश का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली आ रहा है. इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि  सरकार त्योहारों का तोहफा देते हुए इसी महीने यानी अक्टूबर के आखिरी हफ़्ते तक 24वीं किस्त जारी कर सकती है. हालांकि. अभी तक सरकार की तरफ से कोई फाइनल और पक्की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है. 


पीएम किसान में बड़ा अपडेट, दिवाली से पहले मिल सकते हैं ₹2000, ऐसे चेक करें स्टेट्स

यह 3 जरूरी काम तुरंत निपटा लें

सरकार की ओर से किसानों के लिए योजना में कुछ नियम तय किए गए हैं. जो किसानों को मानने होते हैं. अगर योजना में आपके दस्तावेज अधूरे हैं. तो फिर दिक्कत हो जाएगी. इसमें बात की जाए तो सबसे पहले अपनी ई-केवाईसी जरूर पूरी करवा लें. आप चाहें तो घर बैठे पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधार ओटीपी के जरिए फ्री में ई-केवाईसी कर सकते हैं या फिर नजदीकी जन सेवा केंद्र जा सकते हैं.

दूसरा काम यह है कि आपके बैंक खाते की आधार सीडिंग और एनपीसीआई मैपिंग सही होनी चाहिए. डीबीटी के जरिए आने वाला पैसा उसी खाते में जाएगा जो आधार से लिंक और एक्टिव होगा. तीसरा और सबसे अहम काम लैंड सीडिंग का है. यानी पोर्टल पर आपकी जमीन का रिकॉर्ड वेरिफाइड होना चाहिए. अगर आपके स्टेटस में लैंड सीडिंग के आगे No लिखा आ रहा है, तो तुरंत अपने इलाके के लेखपाल या फिर पटवारी से मिलकर जमीन का वेरिफिकेशन करा लें. वरना पक्का समझो कि किस्त रुक जाएगी.

यह भी पढ़ें: यूपी इलेक्शन से पहले सरकार ने किसानों के लिए खोला खजाना, शुरू कीं नई योजनाएं

घर बैठे मोबाइल पर ऐसे चेक करें अपना स्टेटस 

अब सवाल यह आता है कि किसान कैसे पता करें कि उनका नाम इस बार की लिस्ट में है या नहीं और पैसा कब तक आएगा? इसके लिए आपको किसी दफ्तर के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है. सारा काम आप अपने घर से ही कर सकते हैं. सबसे पहले आपको पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा.

वहां होमपेज पर आपको Know Your Status का ऑप्शन मिलेगा. उस पर क्लिक करें. इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करें. जैसे ही आप Get Data पर क्लिक करेंगे. आपके सामने आपकी पूरी जानकारी आ जाएगी. 

यहां आप चेक कर सकते हैं कि आपकी ई-केवाईसी, आधार बैंक लिंकिंग और लैंड सीडिंग का स्टेटस Yes है या नहीं. अगर सब कुछ सही नजर आ रहा है. तो समझ लीजिए कि दिवाली से पहले आपके बैंक खाते में 2000 रुपये आने की पूरी गारंटी पक्की है.


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यह भी पढ़ें: गोभी की फसल के लिए कितनी कारगर है स्पिनोसैड दवा? कैसे करें इस्तेमाल

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 01 Oct 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
 Agriculture PM Kisan Yojana Kisan Yojana
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